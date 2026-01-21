Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili.

E come biasimarli, quando quasi il 50% delle riunioni dura un'ora o più?

Ma devono essere così lunghe? Non possiamo sostituire queste riunioni lunghe e spesso improduttive con "riunioni" rapide e mirate chiamate "SyncUp"?

La risposta breve: sì, possiamo farlo.

La risposta lunga, o le istruzioni? È proprio questo l'argomento di questo post sul blog!

Di seguito ti mostriamo come sostituire i check-in di tutto il personale su Zoom con ClickUp SyncUp.

Il problema delle tradizionali riunioni con tutto il personale

Prima di parlare della sostituzione delle riunioni con tutto il personale, cerchiamo di capire perché le riunioni su Zoom non garantiscono più un allineamento coerente del team.

Problemi di pianificazione e conflitti di fuso orario

Secondo un sondaggio Microsoft Work Trend, le riunioni programmate dopo le 20:00 sono aumentate del 16% rispetto all'anno precedente tra i dipendenti che lavorano in diversi fusi orari globali.

Mentre la collaborazione sul posto di lavoro è diventata più facile che mai, gestire le riunioni Zoom tra fusi orari diversi è diventato esponenzialmente più difficile. Qualcuno nel tuo team sta sempre compromettendo le proprie ore di lavoro per partecipare alle riunioni con tutto il personale.

Partecipazione passiva

Quasi il 67% dei dipendenti è distratto durante le riunioni virtuali. Controllano le email sul telefono, inviano testi, sognano ad occhi aperti, navigano in Internet o svolgono faccende domestiche.

Lungi dall'essere interattive, la maggior parte delle riunioni con tutto il personale finisce per essere dominata dalle voci più forti. Un piccolo gruppo parla, alcuni reagiscono e il resto rimane in silenzio.

Visibilità limitata dopo la riunione

Quali sono le somiglianze tra le riunioni meno produttive?

Nessuna nota di follow-up, riepilogo/riassunto o elementi da intraprendere condivisi dopo la riunione.

La riunione perde partecipanti fondamentali e, di conseguenza, le decisioni vengono bloccate.

Nessun programma o materiale di lettura fornito in anticipo.

Come per Calendly, sono coerenti sia nelle riunioni interne che in quelle esterne.

In altre parole, dopo una riunione su Zoom, qualcuno deve inserire manualmente gli elementi da intraprendere, assegnare le responsabilità, fissare le scadenze e aggiungere il contesto allo strumento di project management.

Questo copia-incolla e cambio di contesto ha come risultato quello che ci piace chiamare " Work Sprawl", dove idee, cose da fare e follow-up sono sparsi in un miscuglio di strumenti, e che finisce per costare ai team più di quattro ore per dipendente a settimana!

📮 Approfondimento ClickUp: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che il 42% dei team utilizza clip registrate (21%) o strumenti di project management (21%) per il lavoro asincrono. Ma questi strumenti spesso richiedono strumenti aggiuntivi, sottoscrizioni separate, accessi e curve di apprendimento. Essendo l'app completa per il lavoro, ClickUp semplifica la comunicazione asincrona. Accedi a videoclip, messaggi vocali, flussi di lavoro dei progetti, documenti collaborativi e un blocco note IA integrato, il tutto in un unico spazio di lavoro. Perché gestire più sottoscrizioni e informazioni sparse quando una singola soluzione può semplificare l'intero flusso di lavoro? 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

Opportunità di allineamento perse

Non tutti possono partecipare dal vivo. E anche quando lo fanno, non tutti si sentono a proprio agio nel parlare.

Gli aggiornamenti chiave vengono condivisi una sola volta, in un unico momento prestabilito. Chiunque perda la riunione deve affidarsi a riassunti di seconda mano o registrazioni incomplete. Le domande emergono in seguito nelle chat private, nei thread secondari o nelle chiamate di follow-up.

La maggior parte delle riunioni remote con tutto il personale funzionano come trasmissioni. La dirigenza effettua la condivisione dei risultati trimestrali, degli annunci sui prodotti o dei cambiamenti nelle politiche, mentre tutti gli altri ascoltano.

Questo formato costringe le persone a interrompere il loro lavoro intenso per consumare informazioni che avrebbero potuto essere esaminate in modo asincrono. Una presentazione, un aggiornamento registrato o una breve sintesi scritta trasmetterebbero lo stesso messaggio, senza interrompere la giornata.

Questo tempo perso non include il costo del cambio di contesto. La ricerca dimostra che possono essere necessari fino a 23 minuti per ritrovare la concentrazione su un'attività una volta che si è stati distratti dal lavoro intenso.

👀 Lo sapevi? Una riunione Zoom apparentemente innocua sta causando cinque tipi distinti di affaticamento da riunione: generale, visivo, sociale, motivazionale ed emotivo. La Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF Scale), sviluppata dai ricercatori di Stanford, misura scientificamente questo fenomeno.

Qual è quindi la soluzione alla stanchezza da Zoom?

Di seguito ti mostriamo come ospitare un check-in con tutto il personale in modo asincrono.

Cos'è ClickUp SyncUp e perché funziona per tutti i dipendenti

Collabora istantaneamente con il tuo team grazie a ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp è uno strumento di collaborazione e riunione basato sull'IA che ti consente di avviare videochiamate istantanee con il tuo team all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

Avvia chiamate individuali e di gruppo con il tuo team per risolvere rapidamente domande e ostacoli.

I SyncUp fanno parte di ClickUp Chat e sono disponibili su tutti i piani, compreso il piano Free. Puoi avviare un SyncUp da qualsiasi DM o canale di ClickUp Chat. Inoltre, puoi registrare la discussione e trascriverla con ClickUp AI Notetaker.

Ogni registrazione rimane collegata alla chat, all'attività di ClickUp o al progetto pertinente. Trasforma le discussioni in risultati tracciabili in modo che non vadano persi o dimenticati.

Ecco come questo contribuisce a una comunicazione più chiara durante le riunioni con tutto il personale:

Contesto integrato

La parte migliore di SyncUp è la sua integrazione con il tuo lavoro effettivo. Puoi avviare un SyncUp all'interno di un canale di chat specifico o di un messaggio diretto e mantenere le tue conversazioni ancorate.

Puoi anche effettuare la condivisione di file e documenti di riferimento durante una chiamata SyncUp e allegare attività specifiche relative alla discussione.

📌 Esempio: il team IT sta implementando nuovi requisiti di autenticazione a due fattori. Durante una chiamata SyncUp con tutto il personale, dimostrano il processo di configurazione attraverso la condivisione dello schermo e l'illustrazione dei problemi comuni che i dipendenti potrebbero incontrare.

Dopo la chiamata, il link alla registrazione SyncUp viene aggiunto all'attività di sicurezza IT e incorporato direttamente in un documento ClickUp che funge da guida ufficiale all'implementazione. Il documento include istruzioni dettagliate, screenshot e domande frequenti, il tutto conservato in un unico posto.

Man mano che arrivano gli aggiornamenti, il documento viene revisionato invece di avviare nuove conversazioni. I dipendenti sanno esattamente dove trovare le ultime indicazioni. Il team IT evita domande ripetitive o riunioni di follow-up. Il risultato è un'unica fonte di verità self-service che rimane collegata al lavoro dietro il lancio.

Anche i membri del team che non hanno partecipato alla chiamata possono guardare la registrazione e recuperare il documento esatto a cui ha fatto riferimento la leadership.

📮 Approfondimento ClickUp: i knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesti. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega la gestione delle attività, i progetti, la chat e le e-mail (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma ce l'hai: prova ClickUp!

Riassunti e trascrizioni basate sull'IA

La parte migliore di SyncUp è che tutti possono vedere lo stesso SyncUp senza bisogno di essere online contemporaneamente.

È possibile consultare la registrazione, la trascrizione o il riassunto per comprendere il contesto.

Sfoglia i riassunti generati dall'IA delle riunioni Zoom di controllo generale all'interno di ClickUp per conoscere gli elementi da intraprendere.

Tutto, compresi aggiornamenti, stati e ostacoli, è accessibile all'interno delle tue attività di ClickUp, dei tuoi documenti e della tua chat di ClickUp.

⭐ Bonus: con ClickUp Enterprise AI Search, puoi recuperare le informazioni dalle tue note all'interno della tua area di lavoro di ClickUp in pochi secondi, anche utilizzando prompt in linguaggio naturale. Ad esempio, se sei stato fuori sede per una settimana, puoi semplicemente chiedere all'assistente IA di fornirti i dettagli delle riunioni e gli elementi da intraprendere dal SyncUp della settimana scorsa. Ottieni riassunti delle riunioni contestualizzati all'interno di ClickUp con la ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale.

Elementi native collegati alle attività

La responsabilità svanisce una volta terminata la chiamata sull'app Zoom. Ma con ClickUp SyncUps, le discussioni possono essere rapidamente collegate ad attività tracciabili, poiché tutto risiede all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Ad esempio, se il riepilogo di una riunione include un'azione da intraprendere, puoi chiedere a ClickUp Brain, l'assistente AI nativo di ClickUp, di creare l'attività pertinente utilizzando il contesto dell'area di lavoro di ClickUp.

👀 Lo sapevi? Le riunioni video consecutive possono causare stress cumulativo al cervello. Secondo il laboratorio di neuroscienze di Microsoft che utilizza la tecnologia EEG, bastano 10 minuti di pausa tra una riunione e l'altra per riportare i livelli di stress alla normalità. Le tradizionali riunioni con tutto il personale privano il tuo team di questi periodi cruciali di recupero mentale.

Non tutti gli aggiornamenti richiedono la partecipazione di tutti i membri dell'azienda alla riunione.

📌 Esempio: invece di programmare una riunione ricorrente per la revisione del progetto, il responsabile del design registra un breve video SyncUp direttamente all'interno del canale di chat del team di progettazione.

Cosa succede:

Il designer registra un SyncUp di 4 minuti che illustra le schermate Figma aggiornate.

Spiegano cosa è cambiato, perché è cambiato e dove è necessario un feedback.

SyncUp viene pubblicato nel canale di chat di tutto il personale collegato all'attività di progettazione pertinente.

Come risponde il team:

I project manager e gli ingegneri guardano il video in modo asincrono.

Feedback arriva sotto forma di commenti collegati al video.

I feedback specifici vengono convertiti in attività di follow-up come "Aggiornare lo stato vuoto" o "Esplorare colori alternativi per il CTA".

Nessun contesto viene perso perché i video, i commenti e le attività sono tutti insieme.

Perché funziona per i team di progettazione:

I progettisti non devono ripetere più volte la stessa procedura.

I fusi orari non ostacolano più la collaborazione

Le decisioni e le motivazioni alla base della progettazione vengono documentate automaticamente.

Condividi gli aggiornamenti sui prodotti o le modifiche alle politiche pubblicando messaggi di chat in Annunci, Discussioni o Idee all'interno di ClickUp Chat.

Chiunque nell'organizzazione può aprire la registrazione per visualizzare la trascrizione o generare un riepilogo/riassunto. È anche possibile inserire domande direttamente nel thread di chat.

Coinvolgimento costante

Cosa devono fare i dipendenti quando hanno dei dubbi mentre guardano i SyncUp registrati?

È possibile lasciare un commento con data e ora sul video e assegnarlo alla persona che può risolvere specificamente quella query. Questi commenti rimangono visibili su Clips Activity affinché tutti possano consultarli.

Detto questo, tutti i SyncUp registrati rimangono nell'Hub clip come ClickUp Clips.

Ecco come i Clip aiutano a migliorare la comunicazione asincrona:

👀 Lo sapevi? Il 66% delle riunioni diventa improduttivo nel momento in cui i dipendenti smettono di effettuare la condivisione di idee. E non ci vuole molto: basta respingere una volta il suggerimento di qualcuno durante una riunione generale e quella persona rimarrà in silenzio nelle cinque successive. Quel singolo scoraggiamento crea un effetto a catena, rendendo improduttive tutte le tue riunioni.

📚 Per saperne di più: Attività per aumentare il morale e il coinvolgimento dei dipendenti

Come ospitare check-in asincroni con tutto il personale utilizzando ClickUp SyncUp

Ecco come puoi utilizzare ClickUp SyncUp per la condivisione di aggiornamenti a livello aziendale, senza richiedere la presenza di tutti a una riunione generale.

Passaggio 1: stabilisci linee guida chiare per la comunicazione con tutto il personale

Per garantire un esito positivo della comunicazione asincrona, stabilisci linee guida chiare in materia di comunicazione.

Crea un documento ClickUp strutturato che definisca chiare linee guida di comunicazione. Chiarisci:

Quali tipi di riunioni sono obbligatorie e richiedono la partecipazione dal vivo e quali sono facoltative (è possibile guardare la registrazione in un secondo momento)?

Con quanto anticipo devono essere programmati i SyncUp per tutti i membri dei team globali?

I dipendenti devono partecipare alle chiamate in diretta al di fuori dell'orario di lavoro o è accettabile guardare la registrazione?

Come i membri del team dovrebbero confermare di aver visto il messaggio o l'aggiornamento

Con quale rapidità devono essere affrontati i commenti sulle registrazioni SyncUp di tutti i dipendenti?

Dove sono archiviati tutti i contenuti di tutti i partecipanti e come cercare gli aggiornamenti passati

Tempi di risposta ai messaggi (alta priorità entro 4 ore, aggiornamenti standard entro 24 ore)

Una volta documentato tutto, mappare quali strategie di comunicazione (Clips, SyncUp, messaggi di chat) si adattano ai diversi scenari. Ecco uno schema:

Tipo di aggiornamento Formato In che modo è efficace? Risultati trimestrali, cambiamenti strategici Clip e documenti Concedi alle persone il tempo di analizzare i numeri e riflettere sulle implicazioni prima di porre domande. Dimostrazioni dei prodotti, panoramiche delle funzionalità/funzioni Clip con condivisione dello schermo Teams possono mettere in pausa, riprodurre passaggi complessi e fare riferimento al flusso di lavoro esatto durante l'implementazione. Riorganizzazione aziendale, cambiamenti nella leadership Live SyncUp (breve) + Clip di follow-up Le domande e risposte in tempo reale risolvono immediatamente i dubbi, mentre Clip fornisce un riferimento permanente per chi se lo fosse perso. Risultati settimanali e attività cardine raggiunte Messaggio chat o SyncUp live A seconda di come è strutturato il tuo team e delle sue preferenze, gli aggiornamenti asincroni rapidi funzionano bene per i team distribuiti, mentre le celebrazioni dal vivo sono più adatte ai gruppi affiatati. Modifiche urgenti alle politiche SyncUp opzionale per tutti con registrazioni Le decisioni urgenti richiedono un chiarimento immediato e un allineamento all'interno dell'organizzazione.

Passaggio 2: condividi il programma prima della riunione

Condividi un programma chiaro con i membri del tuo team almeno 48-72 ore prima tramite email e canali di chat.

Il tuo programma dovrebbe includere:

Cosa verrà discusso nella riunione generale e perché si terrà proprio ora

Aggiungi i documenti o i rapporti ClickUp che i membri del team devono esaminare prima della riunione.

Ripartizione del tempo per ogni segmento, in modo che le persone sappiano quando è necessario il loro contributo.

Domande inviate in anticipo alle quali i dipendenti desiderano una risposta, particolarmente utili per chi non può partecipare in tempo reale ma desidera che le proprie preoccupazioni vengano affrontate nella registrazione.

Decisioni chiave che devono essere prese e chi è responsabile di prenderle

Risultati attesi dalla riunione

⭐ Bonus: non perdere le tue idee brillanti su post-it e registrazioni vocali. Dettate il programma della riunione utilizzando ClickUp Talk to Text e fatelo trascrivere e formattare istantaneamente in un documento ClickUp. Lavora 4 volte più velocemente con Talk to Text nell'app desktop BrainGPT di ClickUp.

Passaggio 3: avvia e registra il tuo SyncUp

Avvia SyncUp direttamente da:

Un canale

Un DM

Visualizzazioni in una posizione associata a un canale di chat

Clicca sull'icona SyncUp (simbolo della fotocamera o del video) nella barra degli strumenti o nell'intestazione per avviare la chiamata.

Per registrare la tua sessione, premi l'icona di registrazione.

Registra il tuo SyncUp

Puoi aggiungere partecipanti tramite la condivisione del link SyncUp o tramite l'invio di un invito.

✏️ Nota: se stai organizzando una riunione con più di 200 persone, ti consigliamo di utilizzare l'integrazione ClickUp Zoom per pianificare una riunione Zoom. Basta digitare /Zoom nel canale Chat di ClickUp e verrà generato un link alla riunione che si integra con la tua area di lavoro.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per il project management di tutti i tipi di progetti

Passaggio 4: riepiloga i risultati con ClickUp Brain

Dopo aver registrato SyncUp, aprilo nell'Hub clip e clicca su Riepiloga/Riassuma per far sì che ClickUp Brain o BrainGPT generino un riepilogo conciso della discussione.

Ottieni un elenco di elementi da intraprendere dal documento con gli appunti della riunione in pochi secondi con ClickUp Brain e BrainGPT.

Usa ClickUp Brain per:

Riassumi gli annunci, le decisioni e gli aggiornamenti chiave da SyncUp.

Estrai gli elementi da intraprendere e convertile in attività con titolari e date di scadenza.

Evidenzia i rischi, le dipendenze o i follow-up menzionati durante la chiamata.

Crea un breve riassunto di "cosa devi sapere" per le persone che non hanno potuto partecipare.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i Super Agenti, i colleghi di squadra basati sull'IA di ClickUp, per risparmiare tempo, aumentare la produttività e adattarti alla tua area di lavoro con intelligenza e interazioni simili a quelle umane. I Super Agenti eccellono nella gestione dei flussi di lavoro delle riunioni come questi: Brief creativi: redazione di brief creativi utilizzando il contesto di un'attività o di una chat, compresi miglioramenti attuabili per standardizzare l'acquisizione e accelerare le approvazioni.

Descrizione delle funzionalità: Conversione delle richieste di funzionalità in brief strutturati, consentendo ai team Agile di allineare l'ambito, stimare la durata in modo efficiente e ridurre le rielaborazioni.

Email di follow-up: trasforma gli appunti delle riunioni di AI Notetaker in email di follow-up concise e pronte per i clienti, catturando decisioni, titolari e date di scadenza per definire chiaramente i passaggi successivi.

Scopri altri strumenti simili per le riunioni del tuo team:

Vantaggi del passaggio da All-Hands a ClickUp SyncUp

Ecco perché ClickUp SyncUp è la migliore alternativa a Zoom:

Nessun cambio di app : integra lavoro e comunicazione in un unico strumento, che ti consente di avviare riunioni completamente contestualizzate senza cambiare app. In un momento in cui i team sono sommersi : integra lavoro e comunicazione in un unico strumento, che ti consente di avviare riunioni completamente contestualizzate senza cambiare app. In un momento in cui i team sono sommersi dall'IA Sprawl , questo è un importante risparmio di tempo.

Responsabilità integrata : chiedi a Brain di creare e assegnare attività basate sulle discussioni di SyncUp, in modo che ogni conversazione abbia un risultato concreto. Trasforma le tue riunioni con tutto il personale in discussioni di alta produttività e non ripetitive.

Spazio di lavoro AI convergente : collega strumenti, file e flussi di lavoro in una piattaforma unificata con ClickUp. Tutte le conoscenze della tua azienda sono raccolte in un unico posto, indicizzate e facili da cercare.

Efficienza dei costi : SyncUp è accessibile dai dispositivi mobili e disponibile anche con i piani Free, consentendo anche ai team più piccoli di tenere riunioni virtuali senza costi aggiuntivi.

Automazione del flusso di lavoro : evita il lavoro manuale e metti fine alle note di riunione incoerenti.

Approccio asincrono: accelera la comunicazione asincrona con Clip audio/video, trascrizioni automatiche, riepiloghi/riassunti generati dall'IA e commenti con data e ora per domande o feedback.

⚡ Archivio modelli: modelli di organigrammi in PPT, Word e ClickUp

👀 Lo sapevate? Le persone che annuiscono davanti alla telecamera non stanno necessariamente esprimendo il loro consenso, ma spesso solo conformismo. Le ricerche dimostrano che durante le riunioni professionali online, quando le telecamere sono accese, le persone tendono ad allinearsi alle opinioni della maggioranza. A quanto pare, la fatica da Zoom aumenta notevolmente quando i dipendenti sono costretti a tenere accese le telecamere.

Casi d'uso reali per Async All-Hands

La comunicazione asincrona è pratica e le aziende leader in tutto il mondo hanno implementato approcci asincroni per fornire aggiornamenti a livello aziendale:

Gitlab

Gitlab è noto per il suo modello di comunicazione basato sul manuale e sull'asincronia per impostazione predefinita , con indicazioni chiare su come le informazioni aziendali devono essere condivise e utilizzate. I principi fondamentali includono:

Documentazione prima della discussione Gli aggiornamenti, le decisioni e i processi aziendali sono riportati nel Manuale Gitlab, in modo che tutti possano accedere alla stessa fonte di informazioni in modo asincrono.

Comunicazione asincrona durante le riunioni dal vivo Gli aggiornamenti sono progettati per essere fruibili in diversi fusi orari, riducendo il più possibile la dipendenza dalle riunioni in tempo reale.

Aggiornamenti registrati e scritti per una maggiore visibilità Le riunioni o gli annunci importanti vengono spesso registrati e/o riepilogati per iscritto, in modo che i membri del team possano aggiornarsi secondo i propri tempi.

Chiare aspettative per le riunioni Ogni riunione richiede un programma condiviso in anticipo ("no programma, no attenda"), spesso utilizzando un documento live in modo che le persone possano contribuire in modo asincrono o saltare completamente la riunione se non è necessaria.

Gli strumenti favoriscono la trasparenza, non i silos Gli aggiornamenti sul lavoro, la pianificazione e le discussioni sulla capacità vengono in genere monitorati in questioni, pagine o progetti documentati piuttosto che in conversazioni private o fogli di calcolo non documentati.

Zapier

Zapier è un'azienda completamente remota e con una distribuzione diffusa, con una cultura di lunga data di comunicazione asincrona progettata per supportare i team in diversi fusi orari. Le loro pratiche di comunicazione includono:

Enfatizza la collaborazione asincrona prima di programmare riunioni dal vivo , in modo che le discussioni e il lavoro di preparazione siano completati in anticipo.

Utilizza strumenti come Async (la loro piattaforma interna in stile blog) e Slack per effettuare la condivisione di aggiornamenti, contesti e informazioni aziendali che i team possono leggere e a cui possono rispondere quando lo desiderano. per effettuare la condivisione di aggiornamenti, contesti e informazioni aziendali che i team possono leggere e a cui possono rispondere quando lo desiderano.

Incoraggiare la preparazione asincrona (comprese le registrazioni dello schermo o le guide registrate) per contribuire a ridurre le riunioni live non necessarie; le sessioni live vengono utilizzate quando l'interazione in tempo reale aggiunge valore oltre a quello fornito dall'asincronia.

Operando come una forza lavoro con distribuzione al 100% e remota, che dà alla forma come viene comunicato l'aggiornamento a livello aziendale.

📚 Per saperne di più: Il miglior software OKR per i teams

Best practice per i check-in asincroni a livello aziendale

La comunicazione asincrona libera il tuo team dalla necessità di essere sempre online.

Detto questo, abbiamo convertito le best practice in una lista di controllo: consultala durante la condivisione di aggiornamenti asincroni a livello aziendale:

🤝 Stabilisci aspettative chiare Definisci quali riunioni richiedono la partecipazione dal vivo e quali possono essere guardate in un secondo momento.

Imposta i tempi di risposta (ad esempio, aggiornamenti urgenti entro 4 ore, aggiornamenti standard entro 24 ore).

Chiarisci in che modo i dipendenti devono confermare gli aggiornamenti (commento, reazione, completamento dell'attività). 🧠 Centralizza gli aggiornamenti a livello aziendale Utilizza un canale ClickUp Chat dedicato a tutta l'azienda.

Archivia programmi, registrazioni, Clip, riepiloghi/riassunti e follow-up in un unico posto.

Evita di disperdere gli aggiornamenti tra email, Slack e messaggi diretti. 📆 Standardizza gli aggiornamenti ricorrenti Crea modelli ClickUp documento per riunioni trimestrali e mensili con tutto il personale.

Utilizza sezioni fisse per metriche, priorità, rischi e domande e risposte.

Riduci i tempi di preparazione e aiuta i dipendenti a sapere cosa aspettarsi ogni volta. 💬 Adatta il formato al messaggio Clip per demo e guide dettagliate dei prodotti

Chat thread per risultati rapidi e annunci

SyncUp per aggiornamenti strategici o discussioni delicate ✅ Automatizza i follow-up Crea promemoria per guardare le registrazioni o rispondere alle threads.

Archivia automaticamente le attività risolte

Rendi le riunioni con tutto il personale davvero inclusive con ClickUp SyncUps

Le riunioni tradizionali con tutto il personale escludono alcune persone per definizione. Chi non riesce a partecipare in quel momento perde l'occasione.

Con il lavoro da remoto e i team distribuiti geograficamente, la comunicazione asincrona è diventata altrettanto importante.

Le aziende prosperano quando riescono a bilanciare conversazioni sincrone con flussi di lavoro asincroni, adattati a ogni situazione.

ClickUp SyncUps ti consente di ottenere il meglio da entrambi i mondi. Sei pronto a sostituire le riunioni Zoom con SyncUps? Registrati gratis su ClickUp per iniziare.