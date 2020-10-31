Come utilizzare ClickUp per fissare gli obiettivi del tuo team

Il team di ClickUp ha una routine settimanale regolare che seguiamo sempre.

Fissiamo obiettivi settimanali per ciò che facciamo durante la settimana.

Ogni membro del team elenca da 4 a 5 traguardi che desidera raggiungere e compiere progressi in tal senso.

Questi riflettono le priorità principali che abbiamo per la settimana.

Durante la settimana, aggiorniamo i nostri obiettivi con ciò su cui abbiamo lavorato e i progressi che abbiamo compiuto.

Prima lo facevamo con una combinazione di Slack e Fogli Google... ma poi ci è venuta un'idea più grande:

E se inserissimo gli obiettivi e gli OKR direttamente all'interno di ClickUp senza affidarci ad altri software OKR?

In questo modo la nostra azienda sarebbe allineata su tutta la linea, con gli obiettivi aziendali generali e i risultati chiave che vogliamo raggiungere.

Buone notizie: anche tu puoi usarlo!

ClickUp ha aggiunto questa funzionalità/funzione perché sul mercato non esisteva uno strumento efficace per collegare obiettivi e attività.

Nella versione ClickUp degli OKR, si impostano gli obiettivi e poi i traguardi che si desidera raggiungere per trasformare quell'obiettivo in realtà.

"L'unico modo attuale per il monitoraggio degli obiettivi è utilizzare un foglio di calcolo o un'intera app dedicata agli obiettivi (che è anche estremamente costosa e orientata alle aziende). Volevamo un modo non solo per il monitoraggio degli obiettivi tradizionali in ClickUp, ma anche cose come i Sprints, dove poter collegare tra loro attività provenienti da luoghi diversi", ha affermato Zeb Evans, CEO/cofondatore di ClickUp.

Gli obiettivi di ClickUp portano chiarezza

Ecco come funziona. In ogni sezione dedicata agli obiettivi, i membri del team possono elencare il nome, la descrizione e le date di scadenza.

Quindi, i team possono utilizzare ClickUp per elencare traguardi specifici e persino collegarli a un'attività.

Puoi anche utilizzare il campo della descrizione per chiarire i tuoi obiettivi e aggiungere eventuali dettagli di supporto.

Fissa i tuoi traguardi

ClickUp Goals ti consente anche di impostare traguardi numerici, completamento delle attività, vero/falso o un traguardo in valuta.

I team possono quindi vedere chi ha fissato gli obiettivi, quali sono e come prevedono di raggiungerli.

Se lavori da solo o desideri impostare obiettivi individuali, imposta i tuoi obiettivi come privati quando inizi.

Una volta stabiliti i tuoi obiettivi, sei pronto per metterti al lavoro.

Bonus: Migliora i tuoi obiettivi fissando obiettivi SMART! 💜

Come utilizziamo gli obiettivi in ClickUp?

Uno dei modi in cui utilizziamo gli obiettivi in ClickUp è impostando schede di valutazione settimanali.

Queste sono le nostre iniziative principali per la settimana e ciò che speriamo di realizzare.

"Creare una scheda di valutazione settimanale è di gran lunga la mia tattica più efficace per evitare di procrastinare e stabilire le priorità. Mi pongo obiettivi ambiziosi (ma realistici) e li suddivido in parti più piccole ogni giorno per assicurarmi che ogni elemento venga terminato. Invece di andare al lavoro senza uno scopo preciso, la mia scheda di valutazione mi dà un senso di scopo quotidiano per ciò che devo realizzare", ha affermato Sophia Kaminski, responsabile del team Customer Success di ClickUp.

Molto spesso, ciò comporta rispondere a un certo numero di richieste di assistenza, effettuare delle modifiche su alcune pagine di destinazione del sito web o avviare un nuovo sistema di fatturazione o analisi.

Gli obiettivi dovrebbero sempre essere misurabili, il che può significare suddividere i progetti in attività più piccole e poi cercare di portare a termine un certo numero di attività durante la settimana.

Possiamo anche utilizzare gli obiettivi per pianificare iniziative più ampie, come gli obiettivi ambiziosi in termini di fatturato o marketing, e vedere quale effetto hanno sui profitti.

Grazie alle schede di valutazione settimanali, sappiamo su cosa sta lavorando ogni persona e possiamo verificare se ciò corrisponde agli obiettivi e alle iniziative più ampi del progetto dell'azienda.

Questo è un altro fattore motivante che ci aiuta a rimanere concentrati sull'obiettivo principale.

Bonus: Obiettivi SMART delle risorse umane

Conclusione: ricordati sempre di collegare i tuoi obiettivi a un obiettivo più ampio.

Gli obiettivi non dovrebbero esistere nel vuoto.

Il tuo team dovrebbe capire in che modo le proprie attività e progetti contribuiscono al quadro generale.

A tal fine, gli obiettivi in ClickUp possono aiutarti a definire i tuoi progetti.

Se sai cosa stai cercando di realizzare, è più facile creare un lavoro che abbia un significato piuttosto che esistere solo perché devi fare qualcosa.

Inizia invece dall'obiettivo aziendale e poi crea progetti e attività che ti aiutino a raggiungerlo.

Gli obiettivi e i traguardi della tua divisione dovrebbero sempre essere in linea con quelli dell'azienda: ora ClickUp Goals ti consente di farlo in un unico posto, per l'intera organizzazione.