Alle 10 in punto, tutti i membri del tuo team fanno una pausa per partecipare a una chiamata Zoom. Vengono prese decisioni e viene fatto un elenco degli elementi da intraprendere. Venti minuti dopo, stai copiando manualmente le note nelle bacheche delle attività e in uno strumento di project management in modo che nulla vada perso.

Ecco la riunione quotidiana su Zoom che fa per te.

Sebbene Zoom funzioni bene per le discussioni dal vivo, nelle riunioni quotidiane c'è un divario tra il parlare del lavoro e il suo monitoraggio dove avviene l'esecuzione.

ClickUp SyncUp, invece, è più vicino al lavoro.

Avvia SyncUp dalla chat di ClickUp, registra la discussione e mantieni il follow-up legato ai titolari, alle scadenze e alle attività, senza dover ricostruire il contesto in un altro strumento.

Questo cambiamento è ora più importante che mai, poiché i team moderni operano su diversi fusi orari, proteggono le ore di lavoro intense e necessitano di responsabilità per vivere all'interno del loro sistema di esecuzione.

E no, non hai bisogno di un'altra riunione quotidiana ricorrente per farlo.

Di seguito ti mostriamo come sostituire le riunioni quotidiane su Zoom con ClickUp SyncUp.

Perché le riunioni quotidiane su Zoom stanno perdendo il loro vantaggio

Ecco perché quelle riunioni quotidiane di 15 minuti su Zoom stanno perdendo la loro efficacia:

Disconnessione dal lavoro effettivo

Le riunioni ti allontanano dal lavoro per parlare del lavoro. Il tuo team trascorre la giornata utilizzando strumenti di project management e bacheche delle attività dove avviene effettivamente lo stato delle attività. Poi si ferma per descrivere verbalmente ciò che è già visibile in quei sistemi.

Gli aggiornamenti condivisi nelle riunioni Zoom non si sincronizzano con lo stato delle attività. Gli ostacoli menzionati non sono collegati alle effettive dipendenze delle attività e alle scadenze. In sostanza, si ottiene un sistema di aggiornamento parallelo che richiede un lavoro manuale per essere mantenuto.

📮ClickUp Insight: il 27% dei partecipanti al nostro sondaggio ritiene che gli aggiornamenti settimanali potrebbero essere sostituiti con alternative asincrone, mentre il 25% sostiene lo stesso per gli StandUp quotidiani. Se questo cambiamento costringe i team a utilizzare più strumenti, può creare informazioni disperse e costi aggiuntivi. ClickUp rivoluziona il lavoro di squadra centralizzando le discussioni tramite thread di commenti, consentendo rapidi aggiornamenti registrati tramite ClickUp Clips e molto altro ancora, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. 💫 Risultati reali: team come Trinetrix hanno ridotto del 50% le riunioni non necessarie grazie a ClickUp!

Mancanza di responsabilità

Gli impegni presi verbalmente durante una riunione quotidiana non sono il modo più efficiente per documentare informazioni critiche e decisioni chiave, né per garantire che vengano rispettati. È difficile ricordare in modo coerente le domande e gli elementi da intraprendere emersi durante le riunioni.

👀 Lo sapevate? Secondo l’indice dei trend del lavoro di Microsoft, le riunioni inefficienti sono il principale fattore che ostacola la produttività. È emerso inoltre che il 57% delle persone ha difficoltà a mettersi al passo se arriva in ritardo, il 55% afferma che i passaggi successivi non sono chiari e il 56% sostiene che è difficile riepilogare ciò che accade. ClickUp SyncUp riduce questo divario registrando la chiamata e generando una trascrizione e un riepilogo/riassunto da Hub clip.

Se stai valutando l'utilizzo di agenti IA per le riunioni, guarda questo video per prendere una decisione informata:

Sovraccarico dovuto al cambio di contesto

Il tuo cervello lavora di più durante le videochiamate. Quello che a te può sembrare un incontro informale e amichevole, per alcuni membri del team può essere mentalmente faticoso. Per questi membri del team, i check-in quotidiani diventano di per sé un ostacolo.

Inoltre, le riunioni standup creano un carico cognitivo, rendendo difficile riprendere il lavoro approfondito. Dopo una chiamata, potrebbero essere necessari dai 45 minuti a un paio d'ore per incanalare le tue energie di produttività.

👀 Lo sapevi? La sindrome da recupero post-riunione è il tempo e l'energia mentale di cui il tuo cervello ha bisogno per riprendersi dopo le riunioni prima di poter tornare a svolgere il tuo lavoro in modo produttivo. Una ricerca sulle riunioni cita che in alcuni casi il ritorno alle attività può richiedere fino a 45 minuti.

Segue un programma rigido

Se hai un team distribuito geograficamente, una chiamata di inizio giornata per alcuni membri del team è il momento di concludere per altri.

Ha senso rispondere alla domanda "Cosa farò oggi?" quando stai per concludere il lavoro?

Se il tuo team lavora su fusi orari diversi o con orari sfalsati, un modello di aggiornamento asincrono è solitamente più realistico di una chiamata live fissa.

Obbligare tutti a partecipare a una chiamata ignorando il loro naturale ritmo di produttività crea un falso senso di allineamento, per non parlare della fatica da Zoom.

👀 Lo sapevi? Una riunione su Zoom apparentemente innocua sta causando cinque tipi distinti di affaticamento da riunione: generale, visivo, sociale, motivazionale ed emotivo. La Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF Scale), sviluppata dai ricercatori di Stanford, misura scientificamente questo fenomeno.

StandUp lunghi e inefficienti

Le riunioni standup sono progettate per durare 15 minuti. Tuttavia, quando un membro del team solleva un ostacolo o un problema (cosa che accade quasi ogni giorno), una rapida riunione standup può trasformarsi in una sessione di risoluzione dei problemi di 45 minuti.

Tutto il tuo team deve partecipare a conversazioni che richiedono solo 2-3 persone. Questi minuti aggiuntivi di riunioni si sommano in ore di tempo sprecato nel corso delle settimane.

📮 Approfondimento ClickUp: ClickUp ha scoperto che il 47% delle riunioni dura un'ora o più. Ma tutto questo tempo è davvero necessario? Il motivo del nostro scetticismo? Solo il 12% dei nostri intervistati fa una valutazione positiva delle proprie riunioni, considerandole altamente efficaci. Il monitoraggio di metriche quali le azioni generate, i tassi di follow-through e i risultati può rivelare se le riunioni più lunghe apportano davvero valore. Gli strumenti di gestione delle riunioni di ClickUp possono aiutarti! Usa ClickUp AI per riepilogare le riunioni registrate e convertire queste note in documenti. Condividi il documento con altri o collegalo ad attività tracciabili, il tutto in un unico spazio di lavoro unificato. Scopri quali riunioni portano effettivamente risultati e quali invece rubano solo tempo alla tua squadra!

Calo di coinvolgimento

Le riunioni StandUp sono state progettate per coordinare il lavoro e migliorare la collaborazione. Tuttavia, il 55% dei lavoratori ammette di controllare le email durante una riunione StandUp. Non si può biasimarli.

Le riunioni quotidiane perdono la loro produttività quando gli stessi ostacoli e problemi ricompaiono ogni giorno senza una soluzione apparente. Questa infografica di Zippia mostra che le riunioni raramente sono produttive al 100% (o anche solo alla metà).

Questo significa che dovresti smettere completamente con gli standup? Non proprio. Ma ci sono modi per renderli più produttivi.

Come? Te lo mostriamo qui sotto.

Cos'è ClickUp SyncUp e come funziona per i team?

Collabora con il tuo team all'istante utilizzando ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp è uno strumento di collaborazione e riunione basato sull'intelligenza artificiale che ti consente di avviare videochiamate istantanee all'interno della tua area di lavoro di ClickUp.

Puoi avviare un SyncUp da un canale di chat ClickUp o da un messaggio diretto, anche tramite il comando /SyncUp.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizzando Talk-to-Text, i membri del team possono parlare dello stato, degli ostacoli o dei passaggi successivi. ClickUp BrainGPT converte il parlato in testo utilizzabile nel tuo flusso di lavoro, riducendo l'attrito della scrittura degli aggiornamenti. ClickUp BrainGPT sostiene di lavorare più velocemente rispetto alla digitazione e di far risparmiare tempo ogni settimana. Se utilizzi questi numeri, mantieni la formulazione "in media" e inserisci un link alla pagina del prodotto ClickUp. Dettate gli aggiornamenti StandUp utilizzando Talk to Text ClickUp BrainGPT sostiene di lavorare più velocemente rispetto alla digitazione e di far risparmiare tempo ogni settimana. Se utilizzi questi numeri, mantieni la formulazione "in media" e collega la pagina del prodotto ClickUp.

Come ClickUp SyncUp sostituisce le riunioni quotidiane di StandUp

Per i team che cercano una via di fuga dalle riunioni quotidiane su Zoom e dagli StandUp giornalieri, SyncUp offre una soluzione perfetta.

Ecco perché è la migliore alternativa a Zoom per riunioni e videoconferenze 👇

1. Trascrizioni e riassunti basati sull'IA che offrono una sintesi della riunione

A differenza delle riunioni quotidiane su Zoom, le SyncUp registrate conservano ogni nota, video e decisione chiave accessibili anche molto tempo dopo la fine della chiamata. Tutto rimane nello stesso spazio di lavoro in cui si trovano i tuoi progetti.

Puoi accedere alle trascrizioni e ai riassunti dei tuoi SyncUp registrati da Hub clip.

Inoltre, hai ClickUp Brain, che può anche fungere da sintetizzatore di trascrizioni IA e fornirti risposte contestualizzate nell'ambito della tua area di lavoro.

Usa ClickUp Brain per ottenere riassunti istantanei dai verbali delle riunioni.

I membri del team che non hanno potuto partecipare alla riunione possono ottenere un rapido riassunto senza dover guardare l'intera registrazione.

⭐ Bonus: con ClickUp Enterprise Search, puoi recuperare informazioni in pochi secondi utilizzando prompt in linguaggio naturale. Ad esempio, se sei stato fuori sede per una settimana, puoi semplicemente chiedere all'assistente IA di fornirti i dettagli delle riunioni e gli elementi da intraprendere dal SyncUp della settimana scorsa. Ottieni riassunti delle riunioni contestualizzati dalle tue attività, dai documenti, dalle chat e dalle app collegate

2. Responsabilità e trasparenza integrate

Puoi avviare SyncUp da qualsiasi DM o canale nella chat di ClickUp, mantenendo riunioni, discussioni, progetti e attività in un unico posto.

Condividi gli aggiornamenti a tutto il team pubblicando messaggi di chat in Annunci, Discussioni o Idee all'interno di ClickUp Chat

Tutti i follower di quel canale hanno il contesto completo. Non si perde tempo a cercare informazioni su diversi strumenti.

All'interno della chat puoi:

Organizza le discussioni per argomento o progetto con conversazioni in thread e mantieni i feedback e le attività di follow-up facili da monitorare.

Tagga i membri del team con @mention in ogni nuova attività per avvisarli.

Chattare in privato utilizzando i messaggi diretti (per sincronizzazioni uno a uno) o crea canali dedicati per le discussioni sui progetti.

Quando si tratta di aggiornamenti asincroni, puoi registrare un ClickUp Clip. Questo funziona bene per presentare idee, effettuare la condivisione di feedback e effettuare check-in asincroni.

Registra il tuo schermo o effettua la condivisione di clip vocali istantaneamente con ClickUp Clips

Chiunque può commentare il video, aggiungere note con indicazione dell'ora e continuare la conversazione in modo asincrono. Puoi anche effettuare la condivisione della clip in Docs, Chat o Commenti.

I tuoi colleghi potranno guardare il feedback quando preferiscono.

Guarda questo video per scoprire come aggiungere un commento con data e ora alle registrazioni di SyncUp:

SyncUp risolve infatti un problema fondamentale delle riunioni quotidiane su Zoom: gli aggiornamenti verbali sono facili da dimenticare e difficili da ricollegare al lavoro tracciabile. SyncUp mantiene la conversazione vicina alle attività e al follow-through.

3. Flessibile per team ibridi e globali

Le riunioni quotidiane presuppongono che tutti possano partecipare contemporaneamente. Tuttavia, questo non funziona per i team ibridi e globali distribuiti su diversi fusi orari e orari di lavoro.

ClickUp SyncUp elimina questo vincolo. Alcuni membri del team possono partecipare in diretta quando è opportuno. Altri possono contribuire in modo asincrono attraverso aggiornamenti registrati, note vocali o Clips.

Tutti continuano a partecipare senza bisogno di essere online esattamente nello stesso momento. `

Inoltre, i membri del team possono consultare la registrazione, le trascrizioni o il riepilogo/riassunto per comprendere il contesto.

Sfoglia il riepilogo/riassunto AI della riunione quotidiana per conoscere gli elementi chiave da mettere in atto

Aggiornamenti, decisioni e ostacoli rimangono accessibili all'interno delle attività, dei documenti e della chat, pronti quando ogni membro del team inizia la propria giornata.

Passaggi per passare dalle riunioni quotidiane su Zoom a ClickUp SyncUp

Per cominciare, devi utilizzare ClickUp per sfruttare i vantaggi di ClickUp SyncUp.

ClickUp, il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, riunisce tutto il tuo lavoro, le tue app, i tuoi dati e i tuoi flussi di lavoro.

Ecco come passare dalle riunioni su Zoom a ClickUp SyncUp.

1. Verifica le attuali pratiche di StandUp e i punti critici

Effettua un sondaggio tra i membri del tuo team e valuta le riunioni StandUp in base ai seguenti parametri:

Aspetto di controllo Cosa esaminare Tempo Durata media delle riunioni, tempo necessario per raccogliere gli aggiornamenti e compatibilità della fascia oraria con i diversi fusi orari Coinvolgimento Tendenze di partecipazione, chi partecipa e chi rimane passivo, e se il multitasking è comune Risultati concreti Ostacoli ricorrenti, tasso di completamento delle azioni da intraprendere e se gli impegni diventano attività Qualità della discussione Sia che il formato rimanga nello "stato" o si sposti verso la risoluzione di problemi che richiedono solo un sottogruppo di persone Cambio di contesto Sia che il formato rimanga nello "stato" o si sposti verso la risoluzione di problemi che richiedono solo un sottogruppo di persone

Al termine di questa verifica, dovresti avere risposte concrete a questi 4 parametri:

Le riunioni quotidiane sono necessarie o il tuo team trarrà vantaggio da incontri tematici un paio di volte alla settimana?

Una riunione sincrona offre un valore aggiunto che una riunione asincrona non può dare?

Quali aspetti specifici (risoluzione dei problemi, risoluzione degli ostacoli, allineamento dello stato dei progressi, processo decisionale) richiedono effettivamente una conversazione in tempo reale?

Le riunioni aiutano il coordinamento o sono diventate un rituale che il tuo team segue senza discutere?

2. Definisci il nuovo protocollo delle riunioni StandUp quotidiane

Una volta compreso cosa deve succedere in una StandUp, definisci un protocollo che lo supporti.

Alcuni team mantengono la struttura tradizionale delle riunioni StandUp, ma la rendono asincrona.

Altri adottano una comunicazione ibrida sul posto di lavoro: aggiornamenti asincroni per impostazione predefinita, SyncUp dal vivo solo quando sono necessarie discussioni o decisioni.

È qui che ClickUp Chat e SyncUp si uniscono. La chat diventa lo spazio per la collaborazione continua e i follow-up, mentre SyncUp gestisce i check-in strutturati, le registrazioni, i riassunti e gli elementi da intraprendere, senza costringere tutti a partecipare a una riunione quotidiana su Zoom.

⭐ Bonus: stabilisci delle regole di comunicazione per le riunioni del team. Potrebbero essere semplici come 👇 Utilizza gli aggiornamenti asincroni quando: Condivisione dei progressi o dello stato

Segnalare gli ostacoli non urgenti

Fornire aggiornamenti regolari Utilizza SyncUp quando: Un ostacolo richiede una soluzione immediata

Una decisione richiede una discussione in tempo reale

È necessario l'allineamento di più parti interessate Usa i Clip quando: Il contesto è importante, ma il tempismo non lo è

Hai bisogno di spiegare qualcosa visivamente o verbalmente

La partecipazione dal vivo non è possibile Utilizza SyncUp a tema per: Sessioni mirate alla risoluzione dei problemi

Pianificazione settimanale

Retrospettive

3. Configura il tuo primo SyncUp

Puoi avviare SyncUp direttamente da:

Un canale

Un DM

Qualsiasi posizione con ClickUp Chat abilitato

Clicca sull'icona SyncUp (simbolo della fotocamera o del video) nella barra degli strumenti o nell'intestazione per avviare la chiamata

Per registrare la tua sessione, premi l'icona di registrazione.

Registra il tuo SyncUp

Puoi aggiungere partecipanti tramite la condivisione del link SyncUp o tramite l'invio di un invito.

4. Forma i membri del team sull'uso di ClickUp SyncUp

Assicurati che il tuo team sappia come utilizzare SyncUp:

Assicurati che il tuo team abbia impostato correttamente le notifiche in modo da non perdere le chiamate quando è necessario coordinarsi.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i Super Agent, i compagni di squadra di ClickUp basati sull'IA. Sono progettati per risparmiare tempo, aumentare la produttività e adattarsi all'area di lavoro con intelligenza e interazioni simili a quelle umane. I Super Agenti eccellono in flussi di lavoro come questi: Brief creativi: redigere brief creativi utilizzando il contesto di un'attività o di una chat, includendo miglioramenti attuabili per standardizzare l'acquisizione e accelerare le approvazioni.

Descrizione delle funzionalità: Conversione delle richieste di funzionalità in brief strutturati, consentendo ai team Agile di allineare l'ambito, stimare la durata in modo efficiente e ridurre le rielaborazioni.

Email di follow-up: trasformare gli appunti delle riunioni di AI Notetaker in email di follow-up concise e pronte per i clienti, riportando decisioni, titolari e date di scadenza per definire chiaramente i passaggi successivi.

Passare dalle chiamate Zoom alle riunioni ClickUp SyncUp

Forse non sei ancora pronto ad abbandonare completamente Zoom. Se il tuo team continua ad affidarsi a Zoom per le chiamate esterne o i webinar di grandi dimensioni, l'integrazione di ClickUp con Zoom può aiutarti a ridurre il cambio di contesto.

Avvia le chiamate Zoom dall'area di lavoro di ClickUp con l'integrazione ClickUp Zoom.

Puoi anche registrare le chiamate audio e le videochiamate su Zoom. Tuttavia, è necessario un account Zoom Professional a pagamento per ottenere le trascrizioni pubblicate su ClickUp dopo ogni chiamata.

Per le riunioni interne, SyncUp è spesso più pratico. Registra il tuo SyncUp, accedi alla trascrizione in Hub clip e utilizza ClickUp AI per riepilogare la riunione.

Trasferisci il riepilogo/riassunto in un documento con un solo clic, quindi trasforma il testo del documento in attività, in modo da non perdere mai nessuna azione da intraprendere.

🧠 Curiosità: il Guinness World Record per la più grande riunione Zoom di sempre è stato stabilito nel luglio 2024, con oltre 20.000 partecipanti che hanno preso parte a una singola chiamata per un evento online.

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp SyncUp rispetto a Zoom

Hai bisogno di un breve riassunto sul perché SyncUp è migliore delle riunioni Zoom per gli StandUp quotidiani? 👇

Responsabilità integrata con la creazione di attività: utilizza ClickUp Brain o l'app BrainGPT per convertire i punti di discussione in attività assegnate con scadenze, trasformando ogni impegno in un elemento di lavoro tracciabile.

Riduce i costi di cambio di contesto: avvia le chiamate direttamente dall'area di lavoro in cui si trovano le tue attività e i tuoi progetti, eliminando la perdita di produttività dovuta al passaggio da Zoom al tuo strumento di project management.

Cronologia delle riunioni ricercabile collegata al lavoro: le registrazioni sono disponibili nell'Hub clip per un accesso rapido, con trascrizioni e riassunti per una consultazione veloce.

Nessun sovraccarico di pianificazione : SyncUps ti consente di coordinarti istantaneamente sui problemi che richiedono una risoluzione rapida senza dover cambiare strumento o pianificare una riunione

Monitoraggio delle prestazioni: il monitoraggio delle attività di ClickUp ti offre una visione diretta dello stato dei progressi compiuti dal team rispetto agli impegni presi.

Esempio: team di marketing che utilizza ClickUp SyncUp al posto di Zoom

Per vedere come funziona nella pratica, esaminiamo un esempio reale.

Un team di marketing gestisce una campagna natalizia in rapida evoluzione e sostituisce le riunioni quotidiane su Zoom con ClickUp SyncUp.

Durante una campagna natalizia, il lavoro procede rapidamente. Calendari dei contenuti, creatività pubblicitarie, landing page e flussi di email sono tutti in movimento contemporaneamente.

Invece di riunire tutti in una riunione quotidiana su Zoom, ogni membro del team condivide gli aggiornamenti in un documento o in un'attività dedicata. Quando è necessaria una sincronizzazione, il team può passare a SyncUp senza uscire da ClickUp e rivedere gli aggiornamenti in tempo reale.

Le revisioni dei progetti e le approvazioni dei testi vengono pubblicate direttamente in relazione alle attività pertinenti.

Visualizza automaticamente lo stato della campagna e i fattori di blocco riassunti

Man mano che arrivano gli aggiornamenti, il team utilizza ClickUp Brain per compilarli in approfondimenti chiari a livello di campagna.

Il responsabile marketing non deve scorrere i messaggi o partecipare alle chiamate per capire cosa sta succedendo. Può vedere riepiloghi/riassunti come "Calendario dei contenuti SEO completato", "Creatività pubblicitarie natalizie in fase di revisione" o "Testo dell'email in attesa di approvazione finale".

Chiedi a ClickUp Brain di generare aggiornamenti

Rivedi l'intera campagna in un unico posto

Il responsabile marketing esamina lo stato di avanzamento della campagna in un unico posto: ClickUp.

Tutti gli aggiornamenti, le decisioni e gli ostacoli sono disponibili su ClickUp. Se qualcosa richiede attenzione, il manager può passare direttamente all'attività o avviare un SyncUp solo con le parti interessate.

Il resto del team continua a lavorare senza riunioni inutili.

Recupera immediatamente se perdi un giorno durante una settimana di lancio particolarmente intensa.

Se il tuo responsabile marketing è fuori sede per un giorno o è impegnato in riunioni consecutive, non rimarrà indietro.

Chiedi a ClickUp Brain di mostrare tutti gli aggiornamenti che hanno perso. In pochi secondi, otterranno un riepilogo conciso di ciò che è stato spedito, ciò che è in blocco e ciò che richiede una decisione. Tutto questo senza guardare le registrazioni o rincorrere le persone per avere aggiornamenti.

Prompt ClickUp Brain per fornirti gli aggiornamenti che ti sei perso

Ripensa alle riunioni StandUp quotidiane con ClickUp SyncUp

La comunicazione dovrebbe facilitare il coordinamento piuttosto che causare interruzioni.

Se il tuo team continua a discutere ogni giorno degli stessi ostacoli o a recitare gli aggiornamenti come se fossero un compito noioso, è segno che le tue StandUp devono cambiare.

Con ClickUp SyncUp, avrai a disposizione uno strumento di comunicazione che funziona direttamente all'interno della tua area di lavoro. Non dovrai cambiare strumento, creare contesti o preoccuparti di tradurre gli impegni verbali in attività tracciabili. Lo spazio di lavoro interconnesso di ClickUp rende il coordinamento e l'esecuzione un flusso continuo.

Vuoi sostituire le riunioni quotidiane su Zoom con SyncUp? Prova subito ClickUp SyncUp.

Domande frequenti

SyncUp è integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, dove sono già presenti le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi progetti. Qui puoi avviare le chiamate senza cambiare strumento o ricostruire il contesto. Loom, invece, offre una registrazione video unidirezionale separata dal tuo lavoro effettivo. I thread di Slack fanno parte dell'offerta di comunicazione più ampia di Slack.

SyncUp è disponibile su tutti i piani una volta abilitato ClickUp Chat. La disponibilità e i limiti possono variare nel tempo a seconda del piano.

Le riunioni asincrone consentono ai membri del team in fusi orari diversi di contribuire senza costringere tutti ad adeguarsi allo stesso programma. Le persone possono condividere gli aggiornamenti durante le loro ore di produttività senza interrompere il lavoro intenso, e c'è una registrazione scritta di tutto ciò che è stato discusso durante la chiamata.

ClickUp AI può generare trascrizioni e riassunti delle riunioni SyncUp registrate dall'Hub clip, aiutandoti così a individuare le decisioni chiave e gli elementi da intraprendere senza dover guardare l'intera registrazione.

SyncUp risiede direttamente all'interno della tua area di lavoro di ClickUp. Puoi avviare chiamate da qualsiasi canale o DM e collegare attività e documenti pertinenti in modo che le discussioni avvengano parallelamente al lavoro effettivo. Ogni SyncUp si collega automaticamente alle attività eseguibili, trasformando gli impegni verbali in attività tracciabili.

In molti team, sì. I SyncUp e gli aggiornamenti asincroni possono ridurre la necessità di riunioni ricorrenti, soprattutto quando gli aggiornamenti e le decisioni sono legati alle attività e hanno visibilità in un unico posto. Utilizza i SyncUp live quando è necessaria una discussione in tempo reale.