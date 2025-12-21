Modelli gratuiti di diario dell'umore per migliorare la consapevolezza di sé

Se le tue giornate oscillano tra "soleggiate con un pizzico di caffè espresso" e "parzialmente nuvolose con riunioni inaspettate", sei semplicemente un essere umano normale. È proprio a causa di queste altalene emotive quotidiane che è importante avere un modo per effettuare il monitoraggio delle proprie emozioni.

Un modello di tracker dell'umore offre un modo visivo per monitorare i tuoi stati d'animo, aggiungere note sui trigger e codificare con colori i modelli che spesso si perdono nella confusione della vita quotidiana.

Sono perfetti per chi desidera sviluppare la consapevolezza di sé, per i terapeuti che monitorano lo stato e per i coach del benessere che incoraggiano abitudini emotive più sane.

In questa guida scoprirai modelli gratuiti di tracker dell'umore per migliorare la consapevolezza e fornire supporto al benessere mentale a lungo termine.

🧠 Lo sapevi? Le ricerche dimostrano che le persone che annotano regolarmente i propri sentimenti, come se tenessero un diario dell'umore, spesso registrano un notevole miglioramento della propria salute mentale.

Disclaimer: questo articolo offre informazioni generali sul monitoraggio dell'umore, la tenuta di un diario e il benessere emotivo. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento per la depressione, l'ansia, l'ADHD o qualsiasi altra condizione di salute mentale. Se hai dubbi sul tuo umore o sulla tua salute mentale, consulta un terapeuta, un consulente o un professionista sanitario abilitato.

I 12 migliori modelli di tracker dell'umore in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto di tutti i modelli di tracciatore dell'umore di ClickUp e altri:

Cosa sono i modelli di monitoraggio dell'umore?

Un modello di diario dell'umore è un grafico o una pagina di diario già pronto che ti aiuta a registrare il tuo umore quotidiano in modo coerente. Standardizza ciò che registri, come la data, l'ora del giorno, la valutazione dell'umore, l'intensità e una breve nota, in modo che ogni voce sia comparabile con la precedente.

Questi modelli possono essere pagine stampabili, fogli di calcolo, visualizzazioni di app o un bullet journal per monitorare l'umore che utilizza emoji o codici colore.

L'utilizzo di un modello di tracciatore dell'umore elimina il lavoro di configurazione: puoi scegliere direttamente una scala (ad esempio, da 1 a 5 o alcune etichette di umore diverse), definire i tuoi colori e semplicemente compilare le caselle ogni mattina o ogni sera.

Nel corso del tempo, questo processo quotidiano crea un unico diario dell'umore in cui puoi effettuare il monitoraggio dei tuoi stati d'animo, esaminare i modelli relativi al sonno, alle routine o agli eventi e fornire una documentazione chiara al terapeuta o al medico quando necessario.

👀 Curiosità: è stato dimostrato che esprimere i propri sentimenti a parole ("Mi sento ansioso e confuso") riduce l'attività dell'amigdala e aumenta l'attività prefrontale correlata al controllo. Questo è uno dei motivi per cui le semplici etichette in un tracker dell'umore possono aiutare a ritrovare l'equilibrio nel momento stesso in cui vengono utilizzate.

Cosa rende un modello di tracciatore dell'umore efficace?

Un buon modello di tracker dell'umore rende la registrazione veloce e facile da confrontare tra i vari giorni. Ti offre una struttura chiara e mostra le tendenze senza bisogno di ulteriori analisi.

Elementi chiave da ricercare in un modello di tracker dell'umore:

Scala dell'umore semplice (numeri, emoji o parole) con la possibilità di registrare più stati d'animo, se necessario.

Spazio fisso per data e ora, in modo che le voci relative all'umore quotidiano siano allineate nel corso delle settimane.

Spazio per registrare l'intensità e una breve nota sul sonno, sugli eventi o sui trigger.

Una legenda con codici colore chiari che puoi impostare una volta e riutilizzare, in modo che le voci rimangano coerenti.

Calendario, grafico o tabella a colpo d'occhio che ti aiutano a riconoscere rapidamente i modelli.

Un formato che si adatta alla tua routine: bullet journal, PDF stampabile, foglio di calcolo o app per monitorare l'umore quotidiano.

Spazio sufficiente per aggiungere note, ma non così tanto da rendere la registrazione quotidiana un compito gravoso.

👀 Curiosità: il tuo umore è più prevedibile di quanto pensi. La maggior parte delle persone attraversa cicli emotivi ripetibili ogni 7-10 giorni e i tracker dell'umore rendono semplicemente più evidenti questi modelli.

I 12 migliori modelli gratis di tracker dell'umore

Quando il monitoraggio dell'umore avviene in app di appunti casuali, voci di diario sparse o post-it, è difficile mantenere l'abitudine o estrarre informazioni significative su ciò che influisce sul tuo benessere mentale.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro. Sebbene sia tipicamente utilizzato per la project management, la flessibilità di ClickUp lo rende anche uno strumento potente per il monitoraggio del benessere personale.

I tuoi registri dell'umore, il diario della gratitudine, i tracker delle abitudini e gli obiettivi di benessere possono essere tutti archiviati in un unico spazio di lavoro personalizzabile. Inoltre, l'IA di ClickUp ti aiuta a identificare i modelli e a impostare promemoria per rimanere costante.

Esploriamo insieme alcuni modelli di tracker dell'umore:

1. Modello di piano di cura di sé ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia e organizza le routine della mente, del corpo e dello spirito a colpo d'occhio con il modello di piano di cura di sé ClickUp.

Quando la cura di sé si basa su post-it e un diario dell'umore separato, è difficile capire cosa sia realmente utile. Il modello di piano di cura di sé di ClickUp aiuta a riunire gli obiettivi di cura di sé e le attività legate all'umore in un unico elenco e Calendario, in modo da poter vedere con quale frequenza li porti a termine e come ti senti dopo.

Questo modello di elenco utilizza stati personalizzati come "Raggiunto", "Sconforto", "Fuori strada", "In sospeso" e "Non iniziato", insieme a campi personalizzati per il tipo di cura di sé, il tipo di benessere, gli obiettivi e le note.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Organizza routine, riflessioni e registrazioni dell'umore in un'unica area di lavoro che puoi effettivamente mantenere.

Effettua il monitoraggio delle abitudini in relazione all'umore quotidiano, al sonno e all'energia per individuare precocemente i modelli comportamentali e apportare le opportune modifiche.

Cambia visualizzazione per pianificare la settimana, rivedere lo stato e mantenere il contesto legato al lavoro.

Utilizza stati chiari e campi personalizzati per rendere le recensioni veloci e sincere.

Collabora con un coach o un terapeuta e conserva i feedback nel luogo in cui si svolge il lavoro.

✨ Ideale per: persone, terapisti e wellness coach che desiderano un tracker dell'umore giornaliero strutturato che abbini la registrazione dell'umore alla creazione di abitudini e a recensioni chiare.

💡 Suggerimento professionale: un'abitudine relativa all'umore è efficace quando la riflessione è rapida e ripetibile. Utilizza ClickUp Brain per riepilogare le note di ogni giorno in una breve panoramica dell'umore, evidenzia i trigger ricorrenti menzionati nelle voci (sonno, caffeina, tempo dedicato alla socializzazione) e suggerisci una piccola abitudine da provare domani. Poiché ClickUp Brain apprende dal contesto della tua area di lavoro, ogni revisione settimanale diventa più accurata, consentendoti di dedicare più tempo al miglioramento delle routine. Trasforma note sparse in tendenze, passaggi successivi e promemoria delicati con ClickUp Brain

2. Modello di tracker delle abitudini personali ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia e gestisci le tue abitudini con il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

Se le tue abitudini sono registrate in app separate dal tuo tracker dell'umore quotidiano, è difficile capire quali routine ti danno energia e quali invece ti logorano. Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti offre viste Tabella ed Elenco in cui ogni abitudine è un'attività con uno stato semplice: Aperta o Completata.

Puoi raggruppare le abitudini per tema, aggiungere campi personalizzati per la frequenza o il numero di traguardi e utilizzare priorità, tag e attività secondarie per suddividere i grandi obiettivi in piccoli passaggi.

ClickUp Automations gestisce poi le attività ricorrenti e i promemoria, mentre ClickUp Brain può riepilogare la frequenza con cui raggiungi i tuoi obiettivi quotidiani.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Registra tutte le tue abitudini in un unico posto e aggiornale in pochi secondi.

Trasforma obiettivi vaghi in traguardi quotidiani che puoi effettivamente misurare.

Passa da una visualizzazione all'altra per pianificare, eseguire e rivedere senza perdere slancio.

Usa le priorità e le attività secondarie per passare da piccoli successi a routine più grandi.

Prendi note sintetiche su ciò che ti ha aiutato o bloccato, in modo da poter migliorare la settimana successiva.

✨ Ideale per: Chiunque desideri un tracker delle abitudini semplice e sincero che trasformi gli obiettivi in azioni quotidiane e renda le revisioni settimanali un gioco da ragazzi.

📮 ClickUp Insight: la salute e il fitness sono gli obiettivi personali principali dei partecipanti al nostro sondaggio, ma il 38% ammette di non effettuare costantemente il monitoraggio dello stato. 🤦 Si tratta di un grande divario tra intenzioni e azioni! ClickUp può aiutarti a migliorare la tua forma fisica con i suoi modelli dedicati per il monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti. Immagina di poter creare senza sforzo queste routine, registrare ogni allenamento e mantenere forte la tua serie di meditazioni. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio, perché per rimanere in carreggiata è necessario prima di tutto vedere la carreggiata.

3. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Raggiungi i tuoi obiettivi e cresci nella vita con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp.

Gli obiettivi importanti possono sembrare scollegati dal tuo umore e dalla tua motivazione quotidiani se sono riportati in documenti separati. Il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp riunisce gli obiettivi trimestrali e le riflessioni in un unico elenco, in modo che tu possa vedere come i progressi del tuo piano di crescita si allineano con il tuo stato d'animo durante la settimana.

Questo modello basato su elenchi include stati personalizzati, come Obiettivo raggiunto, In linea con gli obiettivi, Fuori dagli obiettivi, In sospeso e Non iniziato, oltre a 11 campi personalizzati. Inoltre, puoi affidarti alle visualizzazioni di ClickUp, come le funzionalità di monitoraggio del tempo e i tag.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Trasforma le grandi ambizioni in attività cardine trimestrali e attività settimanali che puoi completare.

Visualizza lo stato a colpo d'occhio e individua dove il lavoro richiesto non sta dando i risultati sperati.

Conserva risorse, note e Sequenze in un unico spazio per facilitarne la consultazione.

Blocca il tempo direttamente dalle attività in modo che gli intenti si trasformino in impegni nel Calendario.

Rifletti sui successi e sulle lezioni apprese per perfezionare il tuo piano ad ogni ciclo.

✨ Ideale per: professionisti e studenti che desiderano un piano strutturato per migliorare le proprie competenze, effettuare il monitoraggio dei risultati e svolgere revisioni settimanali semplici.

💡 Suggerimento utile: crea una cartella dedicata "Diario" in ClickUp Docs per conservare tutte le tue voci, promemoria e riflessioni in un unico posto. In questo modo sarà facile cercare, consultare e rivedere le voci passate ogni volta che ne avrai bisogno. Centralizza i tuoi pensieri e effettua il monitoraggio della tua crescita con un documento ClickUp dedicato

4. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza la tua giornata con il modello di agenda giornaliera ClickUp.

Le giornate intense diventano più leggere quando i tuoi compiti e le tue priorità sono raccolti in un unico piano semplice che puoi effettivamente seguire. Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp ti offre tutte le visualizzazioni delle attività e del calendario, dove puoi trasformare un semplice elenco di attività in un programma realistico che corrisponde al tuo stato d'animo.

Puoi organizzare le attività in categorie come Personale, Lavoro o Obiettivi e applicare campi personalizzati per la durata stimata o i blocchi di concentrazione. Puoi quindi affidarti agli stati personalizzati delle attività (Aperto, Completato) per il monitoraggio di ciò che è stato spostato.

Vuoi confrontare i tuoi piani con il tuo stato emotivo? Aggiungi un semplice campo per l'umore quotidiano o effettua una connessione con un elenco di monitoraggio dell'umore per tenere facilmente traccia dei tuoi stati d'animo rispetto al tuo programma giornaliero.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Organizza le attività per categoria e urgenza, in modo che la prossima azione da intraprendere sia chiara.

Trascina le attività sul tuo Calendario per proteggere il tempo dedicato alla concentrazione e ridurre il sovraccarico di impegni.

Cambia visualizzazione per pianificare la mattinata, effettuare il monitoraggio dell'andamento della giornata e rivedere i risultati la sera.

Aggiungi note rapide e attività secondarie per mantenere il contesto con il lavoro invece che nella tua testa.

Utilizza immagini semplici per vedere cosa è stato terminato e cosa richiede ancora attenzione.

✨ Ideale per: privati e professionisti che desiderano un'agenda giornaliera pratica che trasformi le priorità in un programma e mantenga una visibilità sui progressi compiuti.

💡 Suggerimento rapido: vuoi automatizzare il monitoraggio quotidiano del tuo umore? Imposta attività ricorrenti o notifiche in ClickUp Reminders per ricordarti di scrivere il tuo diario ogni giorno o ogni settimana. Promemoria costanti ti aiutano a sviluppare un'abitudine sostenibile di tenere un diario e ti assicurano di non perdere mai una sessione. Col tempo, questa routine renderà la riflessione una parte naturale della tua giornata. Crea un'abitudine costante di tenere un diario con i promemoria automatici di ClickUp

5. Modello di note giornaliere ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura le tue idee migliori con il modello di appunti giornalieri ClickUp.

Se annoti i tuoi pensieri su documenti casuali e diari riempiti a metà, è quasi impossibile rivedere il tuo umore quotidiano e i tuoi successi. Il modello ClickUp Daily Notes funge da pagina unica per idee, cose da fare e riflessioni veloci.

In questo modo, tutto, da "cosa è stato terminato" a "come mi sono sentito oggi", è raccolto in un unico spazio ordinato. Questo modello di elenco, adatto ai principianti, include una vista Note giornaliere per inserimenti rapidi e una vista Elenco note per thread più lunghi, con stati Da fare, Revisionato e Completato per trasformare le note in azioni.

Puoi anche taggare le voci per tipo (ad esempio, riunione, controllo personale) e aggiungere brevi commenti per effettuare il monitoraggio delle attività cardine quotidiane.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Conserva tutte le note quotidiane, le idee e le cose da fare in un unico spazio strutturato invece che in più app.

Utilizza le visualizzazioni Note giornaliere e Vista Elenco note per separare le voci rapide dai thread più lunghi.

Organizza le note con gli stati Da fare, Revisionato e Completato, in modo da garantire il follow-up.

Aggiungi brevi commenti o tag per effettuare il monitoraggio delle attività cardine o delle riflessioni personali nel contesto.

Abbina ogni voce a una semplice linea dell'umore in modo da poter successivamente effettuare la connessione tra le sensazioni e ciò che è realmente accaduto.

✨ Ideale per: Professionisti impegnati che desiderano prendere note quotidiane in modo rapido con un follow-up integrato e un leggero controllo su come si è svolta la giornata.

💡 Suggerimento: ClickUp BrainGPT è un assistente IA desktop che ti aiuta a mantenere abitudini di monitoraggio costanti e a comprendere cosa influenza il tuo stato emotivo sulla base di tutti i dati registrati. Ottieni trascrizioni vocali rapide e accurate con Talk to Text di ClickUp Brain GPT Ecco come fare: Registra immediatamente il tuo umore con la tua voce : usa : usa la funzione "Talk to Text" per registrare come ti senti senza dover digitare. Basta pronunciare il tuo umore, il tuo livello di energia o ciò che ti sta influenzando emotivamente e verrà convertito in una voce registrata.

Poni domande sui tuoi schemi emotivi : fai query come "In quali giorni della settimana mi sento più ansioso?" o "Come è cambiato il mio umore da quando ho iniziato a fare esercizio fisico?". Il modello analizza i dati registrati per evidenziare tendenze che potresti non notare esaminando manualmente le voci.

Cerca le voci passate in base alle sensazioni o agli eventi : trova registrazioni specifiche dell'umore cercando emozioni, trigger o eventi della vita in tutte le tue voci.

Scegli l'IA più adatta alle tue esigenze: accedi a diversi LLM, tra cui Claude, GPT e Gemini. Utilizza modelli diversi per esigenze diverse, che tu voglia risposte empatiche per elaborare le emozioni, approfondimenti analitici sui modelli di umore o suggerimenti creativi per il tuo diario.

6. Modello di tracciatore delle emozioni di Freepik

Tramite Freepik

Per gli utenti più giovani o per chiunque preferisca la narrazione ai grafici rigorosi, un layout storyboard può rendere il monitoraggio dell'umore meno intimidatorio. Il modello vettoriale "My feelings storyboard" su Freepik ti offre una pagina in stile fumetto che puoi stampare o modificare, quindi riempire con disegni o note su ciò che hai provato e ciò che è successo quel giorno.

Puoi personalizzare la grafica nell'editor di Wepik o Freepik, esportarla come immagine stampabile e inserirla in un raccoglitore o in un bullet journal. Ogni cornice diventa una mini-scena nel tuo diario dell'umore, particolarmente utile per i bambini che trovano più facile esprimere le emozioni attraverso i disegni piuttosto che attraverso scale o numeri.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Sfoglia diversi stili di monitoraggio dell'umore per trovare quello più adatto al tuo gusto estetico e alla tua capacità di concentrazione.

Stampa pagine pulite per un bullet journal o utilizza versioni digitali se questo ti aiuta a essere costante.

Utilizza semplici legende per effettuare il monitoraggio rapido del tuo umore e riconoscere i modelli a colpo d'occhio.

Inizia con un Calendario, passa a una ruota delle emozioni e ripeti fino a trovare la soluzione giusta per te.

Conserva tutte le voci in un unico posto, in modo che la cronologia del tuo umore quotidiano rimanga coerente.

✨ Ideale per: Chiunque desideri un tracker delle emozioni flessibile e stampabile, personalizzato rapidamente e con numerose opzioni di stile.

👀 Curiosità: gli anelli dell'umore che sono diventati popolari negli anni '70 cambiano colore in base alla temperatura piuttosto che alle emozioni, ma hanno contribuito a diffondere l'idea che l'umore potesse essere "visto" attraverso il colore, che ora è un'idea fondamentale alla base di molti tracker dell'umore basati sui colori.

7. Modello di diario dell'umore di Template. Net

Se desideri un modello di diario dell'umore per bullet journal senza doverlo progettare da zero, il modello gratuito di diario dell'umore per bullet journal di Template.net è un ottimo punto di partenza. Puoi applicare il tuo codice colore nell'editor e iniziare al monitoraggio del tuo benessere emotivo con una griglia mensile che si adatta perfettamente alla tua agenda.

Il modello è modificabile e scaricabile in diversi formati (tra cui Documenti Google, Fogli Google, PDF e file di progettazione), quindi puoi utilizzarlo come pagina stampabile o conservarlo in formato digitale.

Puoi utilizzare lo spazio dedicato a ciascun giorno per registrare rapidamente il tuo umore e aggiungere una breve nota, quindi rivedere il mese per riconoscere i modelli relativi al sonno, alle routine o al tempo dedicato alla socializzazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Sfoglia diversi modelli di monitoraggio dell'umore e scegli quello che ti sembra più adatto alle tue esigenze.

Stampa le pagine per un bullet journal o conservale in formato digitale per aggiornarle facilmente.

Utilizza una semplice legenda per effettuare il monitoraggio rapido del tuo umore e riconoscere i modelli a colpo d'occhio.

Cambia layout man mano che impari cosa ti aiuta ad acquisire consapevolezza e a rimanere coerente.

Tieni tutto in un unico posto, così la tua storia emotiva rimarrà comparabile nel tempo.

✨ Ideale per: chiunque desideri un modello di diario dell'umore stampabile o modificabile che funzioni immediatamente con pochissima configurazione.

Desideri una direzione, una chiarezza e uno scopo reali nella tua vita, senza cadere nelle trappole comuni che fanno fallire la maggior parte dei piani di vita? In questo video ti guidiamo nella creazione di un piano in cinque semplici passaggi concreti.

8. Modello di tracker dell'umore in formato PDF di Craft

Via Craft

Se ti piacciono i controlli strutturati durante la giornata, il modello Mood Tracker di Craft ti offre una semplice tabella all'interno di un'app in stile documento. Divide ogni giorno in segmenti mattutini, pomeridiani e serali, con spazio per annotare il tuo umore e un breve commento in ogni fascia oraria.

La panoramica mensile ti consente di scorrere o stampare una singola pagina per vedere come è cambiato il tuo stato emotivo nel tempo. Poiché il layout è una griglia semplice, funziona sia come documento digitale che come registro dell'umore stampabile che puoi evidenziare o annotare a mano.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Utilizza gli slot mattutini, pomeridiani e serali per registrare i diversi stati d'animo durante la giornata.

Effettua il monitoraggio dell'umore per un intero mese su una sola pagina per individuare facilmente gli schemi ricorrenti.

Personalizza le etichette e le parole relative all'umore in modo che il tracker si adatti al tuo linguaggio.

Stampa la pagina o conservala in Craft, a seconda delle tue abitudini.

Combina codici di colore e brevi note per creare una connessione tra le emozioni e gli eventi.

✨ Ideale per: Chiunque preferisca un diario dell'umore stampabile con un layout mensile chiaro e note rapide.

🛠️ Potresti anche provare: Il monitoraggio dell'umore ti sembra "un'altra cosa" da aggiungere al tuo elenco? Usa questo timer Pomodoro online gratis e imposta blocchi di concentrazione di 5 minuti, premi avvia, poi effettua una valutazione rapida del tuo umore, aggiungi una nota di una riga e salva. Il delicato segnale acustico stimola la costanza senza farti pensare troppo, e la maggior parte dei timer ha un ciclo automatico, così l'abitudine rimane.

9. Modello colorato per monitorare l'umore di InkPx

Via InkPx

Il modello colorato per registrare l'umore di InkPx presenta palette vivaci e griglie pulite che rendono la registrazione dell'umore più invitante. È possibile regolare i font e i colori, aggiungere o rimuovere testo e scegliere tra le dimensioni A4 e US Letter prima di stampare.

Alcuni layout utilizzano griglie in stile calendario, altri grafici in stile tabella e molti consentono di contrassegnare più stati d'animo al giorno con codici colore e brevi note. Il risultato è una pagina colorata di diario dell'umore che puoi inserire in un raccoglitore o in un'agenda personale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Scegli tra le palette arcobaleno che rendono gli aggiornamenti rapidi e soddisfacenti.

Utilizza una legenda semplice per mantenere le voci coerenti e comparabili nel tempo.

Effettua il monitoraggio di un unico stato d'animo o combina diversi sentimenti per riflettere le sfumature del tuo stato emotivo.

Abbina i puntini di colore a brevi note per creare una connessione tra trigger come il sonno, le routine o gli eventi.

Osserva l'andamento delle linee di tendenza nel corso delle settimane e ottieni informazioni utili su cui basare le tue azioni.

✨ Ideale per: Chiunque desideri un modello di tracker dell'umore allegro e stampabile che incoraggi voci costanti e riflessioni chiare.

10. Modello di diario dell'umore di La La Land

Tratto da La La Land

Se desideri che il tuo diario dell'umore sia delicato e incoraggiante anziché clinico, il modello gratuito di tracciatore dell'umore di La La Land è un punto di partenza colorato. Puoi stampare la pagina e inserirla nel tuo diario o quaderno, quindi utilizzarla come un semplice registro quotidiano dell'umore per tenerti aggiornato su come ti senti realmente durante il mese.

Il design è tratto da uno dei diari illustrati di La La Land, quindi avrai un layout visivamente rilassante che abbina spazi per l'umore quotidiano a spazio per piccole riflessioni. Puoi anche scaricare il modello in formato JPG dal loro blog, salvarlo, stamparlo e aggiungere il tuo codice colore o simboli per descrivere i tuoi stati d'animo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Scegli layout rilassanti e artistici che rendono gli aggiornamenti rapidi davvero soddisfacenti.

Utilizza una legenda semplice per garantire la coerenza delle voci e facilitarne la consultazione.

Tieni traccia di un unico stato d'animo o combina diversi sentimenti per riflettere gli stati d'animo che si susseguono durante la giornata.

Aggiungi brevi note contestuali per ottenere informazioni utili sui trigger e sui fattori di supporto.

Tieni le pagine insieme in modo che la tua cronologia rimanga comparabile e utile.

✨ Ideale per: Chiunque desideri un layout rilassante e stampabile che incoraggi controlli regolari e una riflessione delicata.

💡 Suggerimento utile: configura i dashboard ClickUp per visualizzare i modelli di umore, la frequenza di registrazione e la crescita personale nel tempo. Grafici e widget dinamici ti aiutano a monitorare il tuo percorso e a identificare tendenze o aree di miglioramento. Vedere visivamente i tuoi progressi può essere motivante e fornire un feedback prezioso sul tuo sviluppo. Tieni traccia del tuo umore e del tuo stato di monitoraggio in modo visivo con i dashboard personalizzabili di ClickUp

11. Foglio di calcolo Grafico giornaliero dell'umore semplice di Therapist Aid

Tramite TherapistAid

Se preferisci una struttura chiara e i numeri, il foglio di lavoro Daily Mood Chart (Grafico dell'umore giornaliero) di Therapist Aid offre un modo simile a un foglio di calcolo per effettuare il monitoraggio dei tuoi sentimenti durante la giornata.

Puoi utilizzarlo insieme alla terapia cognitivo-comportamentale (CBT) o ad altro lavoro terapeutico per capire come il tuo ambiente e le tue emozioni sono in connessione, invece di cercare di ricordare tutto a mente. Con questo modello, puoi registrare le tue emozioni ogni due ore in una griglia che copre l'intera giornata.

Puoi quindi scegliere etichette come felice, triste, arrabbiato, stanco, eccitato, ansioso o altre e effettuare una valutazione dell'intensità su una scala da 1 a 10. C'è anche una colonna per le note in cui puoi descrivere brevemente cosa stava succedendo in quel momento per maggiore chiarezza.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Registra un punteggio per ogni check-in e aggiungi brevi note senza creare confusione.

Confronta le settimane a colpo d'occhio per riconoscere i modelli ricorrenti nelle emozioni e nei sentimenti.

Utilizza una legenda semplice per i codici di colore o i flag, in modo che i giorni difficili siano facili da individuare.

Tieni traccia dell'intensità insieme agli eventi per ottenere informazioni approfondite su causa ed effetto.

Esporta o stampa il tuo diario dell'umore quando desideri avere una panoramica da rivedere.

✨ Ideale per: persone e terapeuti che preferiscono un foglio di calcolo pulito per effettuare il monitoraggio costante dell'umore quotidiano e valutare lo stato dei progressi durante le sessioni.

12. Modello di foglio di monitoraggio dell'umore in formato PDF della McGill University

Tramite McGill University

Il foglio di monitoraggio dell'umore della McGill University è un foglio di lavoro in stile clinico utilizzato nei programmi cognitivo-comportamentali e per i disturbi dell'umore. Fornisce una griglia in cui effettuare la valutazione del proprio umore giornaliero (arrabbiato, completamente sereno o stanco) e aggiungere note sul sonno o sugli eventi che potrebbero aver influenzato il proprio stato emotivo.

Poiché il foglio è progettato per contesti terapeutici, mantiene colonne e formulazioni coerenti, in modo che i punteggi siano facili da confrontare tra una settimana e l'altra o da condividere con un terapeuta o un medico. Puoi stamparne delle copie da inserire in un raccoglitore o incollarle in un diario, quindi portare con te un registro mensile completo dell'umore da esaminare durante gli appuntamenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Tieni un tracker stampabile e senza fronzoli che ti consente di aggiornarlo rapidamente ogni giorno.

Abbina le valutazioni dell'umore a brevi note in modo da non perdere il contesto.

Esamina le righe per vedere i cambiamenti di tendenza senza creare un grafico separato.

Utilizza i campi mattina e sera per registrare gli stati d'animo diversi nel corso della giornata.

Porta con te un resoconto conciso alle sessioni e ottieni informazioni più rapidamente.

✨ Ideale per: Individui e terapeuti che desiderano un modello strutturato di monitoraggio dell'umore in stile clinico per un monitoraggio quotidiano costante e brevi revisioni delle sessioni.

Il monitoraggio dell'umore è facile con ClickUp

I giorni positivi raramente arrivano per caso; tendono a derivare da piccole scelte che ripeti e noti. Che tu stia registrando un singolo stato d'animo quotidiano o le tue preferenze personali, il modello di tracciatore dell'umore giusto mantiene un flusso continuo delle tue riflessioni identificando i modelli.

Se desideri uno spazio in cui registrare il tuo umore quotidiano, prendere note e rivedere le tue abitudini, ClickUp è il taccuino perfetto per tenere traccia di tutte le tue informazioni. 📕

In ClickUp, puoi tenere un elenco di monitoraggio dell'umore accanto alle attività, programmare delicati promemoria sul tuo Calendario e chiedere a ClickUp Brain di riepilogare le tendenze e suggerire i passaggi successivi.

Svolge tutte queste funzioni senza dover gestire strumenti separati per il monitoraggio delle abitudini e dell'umore. Questo ti aiuta a rimanere organizzato e favorisce i tuoi progressi nella scoperta di te stesso e nell'auto-riflessione.

Pronto per un po' di ispirazione? Iscriviti a ClickUp e scopri il modo perfetto per documentare il tuo percorso verso il benessere.