Che cos'è l'attivazione degli utenti e perché è importante per il tuo prodotto?

Oltre il 50% degli utenti abbandona un'app o uno strumento se non ne capisce intuitivamente il funzionamento.

Ciò significa che più della metà dei tuoi nuovi utenti potrebbe abbandonare il tuo prodotto semplicemente perché non ha capito come integrarlo nella propria vita e nel proprio lavoro.

Vuoi utenti entusiasti che riconoscano il valore del tuo prodotto e lo rendano parte integrante del loro flusso di lavoro. È qui che entra in gioco l'attivazione degli utenti.

In questo blog esploreremo il ruolo dell'attivazione degli utenti come parte fondamentale del percorso del cliente. Capiremo anche perché è fondamentale per l'esito positivo del tuo prodotto, come misurare i tassi di attivazione degli utenti e come aumentare l'attivazione degli utenti in ogni fase del loro ciclo di vita.

Che cos'è l'attivazione degli utenti?

L'attivazione dell'utente è il momento in cui un nuovo utente sperimenta il valore fondamentale di un prodotto. Di solito avviene dopo che l'utente ha completato la fase iniziale di onboarding e ha eseguito azioni chiave che gli consentono di godere dei vantaggi del prodotto. A quel punto, passa dall'essere un nuovo iscritto a qualcuno che utilizza il tuo prodotto per risolvere un problema. Una volta che ciò accade, l'utente è considerato attivato.

Immagina un cliente ClickUp che prova lo strumento per la prima volta. Crea un progetto, imposta un dashboard, crea il suo primo Super Agent o raggiunge un altro traguardo importante. Ad un certo punto, scatta qualcosa e l'utente capisce come lo strumento ridefinirà il suo modo di lavorare nel prossimo futuro.

L'attivazione dell'utente è avvenuta. Ora è molto più probabile che l'utente inizi a utilizzare ClickUp in modo costante e, nel tempo, potrebbe persino diventare un ambasciatore del marchio e raccomandare il tuo prodotto ad altri senza aspettarsi una ricompensa monetaria.

È importante ricordare che le attività cardine variano a seconda dei prodotti.

Ad esempio: In Canva , l'attivazione dell'utente avviene quando un utente progetta e scarica la sua prima grafica.

In Dropbox , l'attivazione avviene quando un utente carica il suo primo file.

In Zoom, l'attivazione avviene quando un utente ospita o partecipa alla sua prima riunione.

Attivazione degli utenti vs. momento "Aha!

Questi due concetti vengono spesso confusi, ma si verificano in fasi diverse del percorso dell'utente.

Mentre il momento Aha! cattura la consapevolezza iniziale dell'utente del valore del tuo prodotto, l'attivazione si riferisce a ciò che accade dopo.

Ecco una panoramica dell'attivazione degli utenti rispetto al momento Aha!

Aspetto Aha! Moment Attivazione degli utenti Tipo Approfondimento emotivo Attività cardine comportamentale Focus Comprendere il valore Sperimentare il valore Tempistica In precedenza (durante l'onboarding o la prima impressione) Successivamente (dopo aver intrapreso le azioni chiave) Metrica Difficile da quantificare Misurabile tramite le azioni degli utenti Esempio "Wow, qui posso organizzare le conversazioni del team!" Invia il primo messaggio a un compagno di squadra Obiettivo Stimola l'interesse e la motivazione Conferma l'utilità e favorisci la fidelizzazione

Per identificare cosa determina quel momento di illuminazione, puoi anche provare metodi di ricerca sugli utenti per visualizzare cosa pensano, provano e si aspettano gli utenti durante le prime interazioni.

🧠 Curiosità: la versione originale della mappa dell'empatia è stata sviluppata dal team di XPLANE come parte del loro toolkit "Gamestorming". Successivamente è stata inserita sia nel programma scolastico di Stanford che in alcuni articoli dell'Harvard Business Review. Ciò significa che quello che ora sembra un semplice strumento a quattro quadranti (Dice, Pensa, Fa, Prova) affonda le sue radici nella facilitazione creativa ed è stato adottato in ambito accademico e commerciale per aiutare i team a passare dalle supposizioni alla reale empatia con gli utenti.

Perché l'attivazione degli utenti è importante

Ecco perché l'attivazione degli utenti è fondamentale:

Migliora i risultati dell'onboarding degli utenti: l'attivazione garantisce che i nuovi utenti completino con esito positivo il flusso di onboarding, riducendo la confusione e aiutandoli a raggiungere il valore senza attriti.

Riduce il tasso di abbandono e aumenta la fidelizzazione: gli utenti attivati comprendono in che modo il tuo prodotto li aiuta, rendendoli meno propensi ad abbandonarlo durante i primi giorni e le prime settimane critiche.

Supporta i cicli di crescita guidati dal prodotto: quando gli utenti raggiungono attività cardine di attivazione, sono più propensi quando gli utenti raggiungono attività cardine di attivazione, sono più propensi ad adottare funzionalità/funzioni di livello superiore che supportano i loro obiettivi. Sono anche più propensi a invitare collaboratori e a contribuire alla crescita organica guidata dai referral.

Ottimizza gli investimenti nel prodotto e nell'onboarding: le metriche SaaS , come i dati di attivazione, ti mostreranno dove gli utenti incontrano difficoltà. Grazie a questi dati su come gli utenti interagiscono con il tuo prodotto, potrai apportare miglioramenti rilevanti all'onboarding degli utenti o all'esperienza utente (UX).

📌 Caso di studio: la storia dell'attivazione di Miro: Secondo Kate Syuma, ex responsabile della progettazione della crescita di Miro, Miro ha suddiviso l'attivazione in tre fasi: Configurazione, Aha e Abitudine, assicurandosi che gli utenti non solo si registrassero, ma sperimentassero anche il valore fondamentale e formassero abitudini a lungo termine. All'inizio, un flusso di onboarding eccessivamente rifinito ha portato a una valutazione inferiore per i tassi di "invito dei colleghi" e "avvio da un modello", dimostrando che la bellezza da sola non basta. tramite GrowthUnhinged Durante la fase di crescita, Miro ha introdotto un'esperienza di onboarding basata sulla collaborazione robotizzata, semplificandola in seguito con un prompt di reazione "Say Hi". Si è trattato di un passaggio semplice che ha spinto i nuovi collaboratori ad agire (e ha aumentato il loro momento di illuminazione). Hanno combinato l'analisi qualitativa (interviste agli utenti) e quantitativa dei dati per definire le metriche di attivazione, collegando l'attivazione direttamente alla fidelizzazione e all'utilizzo a lungo termine. Ogni esperimento ha seguito questo processo: lancio → apprendimento → iterazione. Il team ha scalato solo le iniziative che hanno fatto la differenza. Ha trasformato l'attivazione e l'onboarding dei clienti da un centro di costo a un motore di crescita.

Il costo di una scarsa attivazione degli utenti

Una scarsa attivazione degli utenti non solo rallenta la crescita, ma riduce silenziosamente i ricavi, lo slancio del prodotto e la capacità del team. Quando i nuovi utenti non riescono a raggiungere il loro momento di illuminazione, ogni dollaro investito nell'acquisizione diventa meno efficace e ogni metriche di fidelizzazione scivola verso il basso.

Comprendere il vero costo di un'attivazione debole è il primo passaggio per risolvere il problema. Detto questo, vediamo quanto costa realmente la mancanza di attivazione 👇

Categoria Problema Esempio e approfondimento Costo di acquisizione dei clienti (CAC) sprecato Gli utenti si registrano ma non raggiungono mai il valore, sprecando la spesa di acquisizione Se solo il 20% si attiva, il tuo CAC di 50 $ diventa 250 $ per utente attivo. Perdita di ricavi e riduzione del valore del ciclo di vita (LTV) Gli utenti inattivi non effettuano aggiornamenti, rinnovi o acquisti. Un'attivazione insufficiente può dimezzare il tuo rapporto LTV:CAC. Tassi di abbandono più elevati Gli utenti abbandonano il prodotto prima di averne sperimentato il valore L'abbandono precoce spesso deriva da problemi di onboarding o di attivazione. Costo opportunità Potenziale crescita persa a causa di piccole inefficienze nell'attivazione Un aumento del 10% dell'attivazione può incrementare l'MRR di circa il 40% in 12 mesi.

👀 Lo sapevi? L'attivazione è la leva che consente di usufruire del funnel AARRR. Come sottolinea Dave McClure nel suo libro Startup Metrics for Pirates, ogni metricà di crescita dipende da un unico fattore: la rapidità con cui gli utenti raggiungono il loro primo traguardo di esito positivo. L'attivazione è il momento in cui l'intero funnel accelera o collassa perché: I cicli di referral prosperano solo quando gli utenti attivati diventano sostenitori.

Senza una forte acquisizione , nessuno entra nel funnel, ma senza attivazione , i nuovi utenti non sperimentano mai il valore.

I ricavi aumentano solo quando gli utenti attivati convertono e effettuano l'upgrade.

La fidelizzazione migliora quando gli utenti ottengono rapidamente valore e tornano spesso. tramite The Product Compass In altre parole: l'attivazione non è solo una fase del funnel, ma è il motore che alimenta tutte le metriche a valle. Quando è debole, la crescita diventa imprevedibile e costosa. Quando è forte, ogni parte del prodotto inizia a crescere in modo esponenziale.

Sfide comuni nel processo di attivazione degli utenti

Quando gli utenti si registrano ma non attivano il prodotto, i problemi sottostanti rientrano in genere in una delle tre categorie seguenti: esperienza del prodotto, ostacoli tecnici o di configurazione e lacune in termini di coinvolgimento o motivazione.

1. Esperienza del prodotto

Esperienza utente iniziale insoddisfacente: se l'interfaccia del prodotto è disordinata, poco intuitiva o lenta da caricare, gli utenti potrebbero abbandonarla prima di averne compreso il potenziale.

Mancanza di personalizzazione: una personalizzazione limitata riduce la rilevanza del prodotto in diversi ruoli o casi d'uso, allontanando gli utenti.

Aspettative disallineate: le discrepanze tra le promesse di marketing e la realtà del prodotto causano un disimpegno precoce.

2. Barriere tecniche e di configurazione

Bug o problemi di prestazioni: i problemi tecnici durante l'onboarding possono minare la fiducia nel tuo prodotto.

Requisiti di configurazione complessi: i prodotti che richiedono una configurazione approfondita prima dell'uso creano un enorme attrito. Più tempo occorre per iniziare, più utenti abbandonano il processo.

Complessità dell'integrazione: integrazioni difficili o scarsamente documentate impediscono agli utenti di effettuare la connessione del prodotto ai flussi di lavoro esistenti.

3. Coinvolgimento e adozione

Mancanza di indicazioni contestuali: i tuoi utenti avranno bisogno di indicazioni su cosa fare dopo. Senza promoti, tutorial o tooltip, potrebbero sentirsi persi e non riuscire a raggiungere le attività cardine dell'attivazione.

Limiti di tempo: le lunghe sequenze di onboarding fanno sì che l'attivazione degli utenti richieda molto tempo e sia facile da rimandare per molti.

Sfide legate all'adozione da parte del team: quando più membri del team fanno affidamento sul prodotto, questo diventa parte integrante dei flussi di lavoro quotidiani, rendendo molto meno probabile l'abbandono rispetto agli account con un unico utente.

📌 Le sfide iniziali di Figma in materia di attivazione: anche uno dei prodotti PLG di maggior successo al mondo ha avuto difficoltà con l'attivazione nei suoi primi giorni, affrontando problemi che rispecchiano direttamente le comuni barriere di onboarding dei SaaS. Aspettative disallineate: gli utenti si aspettavano uno strumento simile a Sketch e non hanno colto il vero valore di Figma: la collaborazione multiplayer.

Curva di apprendimento ripida: flussi di lavoro poco familiari hanno rallentato gli utenti nel raggiungere il loro primo momento di esito positivo.

Attrito da tabula rasa: senza modelli o file di avvio, molti utenti non sapevano da dove cominciare.

Basso livello di adozione da parte del team: gli utenti singoli raramente si attivano perché il momento di illuminazione richiede collaborazione.

Guida limitata: i primi documenti e tutorial non fornivano agli utenti indicazioni chiare sui passaggi successivi da compiere per raggiungere l'attivazione. Ecco cosa ha detto Claire Butler, la prima dipendente assunta da Figma, riguardo alla limitazione delle funzionalità/funzioni del prodotto nella fase di attivazione degli utenti: Quando pensi di limitare l'accesso al tuo prodotto, valuta come indirizzare i clienti verso il tuo momento magico e far loro vivere quell'esperienza il più rapidamente possibile. Quando pensi di limitare l'accesso al tuo prodotto, valuta come indirizzare i clienti verso il tuo momento magico e far loro vivere quell'esperienza il più rapidamente possibile.

📚 Per saperne di più: Come ottimizzare i flussi degli utenti con esempi, strategie e strumenti

Strategie per aumentare l'attivazione degli utenti

Ecco alcune strategie che ti aiuteranno a progettare flussi più fluidi, identificare tempestivamente eventuali attriti e creare esperienze che trasformino i nuovi utenti in clienti fedeli a lungo termine.

Strategia n. 1: semplificare il processo di onboarding

L'onboarding degli utenti è la prima impressione che il tuo prodotto dà, e dà il tono a tutto ciò che segue. Se è goffo, confuso o sovraccarico di informazioni, gli utenti non rimarranno abbastanza a lungo da vedere il valore che hai faticosamente costruito.

Infatti, un onboarding inadeguato è la terza causa più importante di abbandono da parte dei clienti, subito dopo l'inadeguatezza del prodotto e la mancanza di coinvolgimento.

La chiave è rendere i primi minuti piacevoli e semplici. Inizia ripercorrendo il tuo processo di onboarding come se non avessi mai visto il prodotto prima. Dove esiti? Dove le cose si trascinano? Quei momenti sono i tuoi punti di attrito. Semplificali.

Alcuni modi per rendere più agevole l'onboarding:

Sii diretto e orientato all'azione: utilizza CTA chiari come "Crea il tuo primo progetto" invece di "Puoi impostare un progetto se lo desideri".

Elimina il gergo tecnico: sostituisci i termini eccessivamente tecnici con un linguaggio quotidiano che gli utenti utilizzano realmente.

Mantieni le istruzioni facilmente leggibili: un'istruzione per ogni tooltip, un'azione per ogni pulsante.

Testare la copia con utenti reali: ciò che ha senso per il tuo team potrebbe confondere i nuovi utenti.

Ma l'onboarding non è mai un progetto una tantum. È una parte viva e pulsante del tuo prodotto che necessita costantemente di nuovi punti di vista e modifiche intelligenti.

⭐️ Esempio reale

L'onboarding di Dropbox è spesso citato come pulito, semplice e intuitivo. Fornisce una guida sufficiente per aiutare gli utenti a caricare il loro primo file, effettuare la condivisione di una cartella o effettuare la sincronizzazione di un dispositivo, senza sovraccaricarli con funzionalità/funzioni non necessarie.

tramite Dropbox

Rendendo i primi passaggi facili, gratificanti e direttamente collegati al valore (ad esempio, "carica un file → guarda come funziona la sincronizzazione"), Dropbox ha ridotto l'attrito e ha aiutato gli utenti a sperimentare rapidamente il "primo valore", aumentando l'attivazione, la fidelizzazione e il coinvolgimento a lungo termine.

Ecco come ClickUp può aiutarti.

L'attivazione degli utenti è il ponte fondamentale tra la registrazione e la fidelizzazione dei clienti. Non basta convincere le persone a creare un account: occorre un lavoro coordinato tra prodotto, marketing e customer success per guidare gli utenti verso la loro prima azione significativa. È qui che entra in gioco ClickUp.

Si tratta della prima area di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro. I tuoi esperimenti di attivazione, i flussi di attività di onboarding, le mappe del percorso degli utenti e i playbook per il successo dei clienti sono disponibili in un unico spazio di lavoro.

Per portare a termine il tuo percorso, la mappatura e i diagrammi di flusso diventano essenziali. Con ClickUp Whiteboards, i team di prodotto possono:

Trasforma tutte le tue idee in azioni coordinate con ClickUp lavagne online

Mappa il flusso di onboarding disegnando le pagine e gli stati chiave come nodi in un percorso.

Collega questi nodi con frecce che riflettono i percorsi reali dei clienti (ad esempio, Pagina di destinazione → Registrazione → Lista di controllo per l'onboarding → Prima attività creata).

Approfondisci le tue conoscenze annotando i punti di attrito emersi dalle interviste agli utenti, dai replay delle sessioni e dai test di usabilità.

Visualizzando l'onboarding come un percorso connesso piuttosto che come una serie di schermate isolate, i team possono individuare prima gli ostacoli, semplificare il percorso verso il valore e migliorare sistematicamente l'attivazione dei clienti.

E se hai bisogno di aiuto per perfezionare il testo, ClickUp Brain può aiutarti. Ti aiuta a scrivere e perfezionare messaggi di prodotto semplici, coerenti e orientati all'attivazione.

Utilizza ClickUp Brain per rendere ogni messaggio nel tuo processo di onboarding intuitivo e pronto per l'attivazione.

L'assistente di scrittura di ClickUp Brain può riformulare i suggerimenti, redigere bozze di CTA e aiutarti a testare versioni alternative dei tuoi dialoghi di onboarding.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp AI Notetaker per registrare e riassumere le chiamate e i feedback della ricerca sugli utenti. Ottieni trascrizioni istantanee e azioni da intraprendere pronte per essere trasformate in attività.

Strategia n. 2: formazione degli utenti, insegnare agli utenti come ottenere rapidamente valore

Una formazione chiara riduce la confusione, accorcia la curva di apprendimento e garantisce che i nuovi utenti sappiano esattamente cosa fare dopo. Semplificando la scoperta delle funzionalità/funzioni e guidando gli utenti nella loro prima azione significativa, i prodotti migliorano notevolmente l'attivazione e la fidelizzazione a lungo termine.

Una solida formazione degli utenti include in genere: Procedure guidate che illustrano le azioni fondamentali invece di costringere gli utenti a capirle da soli.

Video snippet o micro-demo per flussi di lavoro complessi in cui le immagini comunicano più rapidamente del testo.

Suggerimenti contestuali che appaiono solo quando necessario, evitando un sovraccarico cognitivo.

Contenuti di aiuto brevi e facilmente consultabili che spiegano perché una funzionalità/funzione è importante, non solo come funziona.

Librerie di modelli o progetti di esempio affinché gli utenti non partano mai da zero

Ricorda che l'obiettivo non è insegnare agli utenti Tutto, ma insegnare loro quanto basta per raggiungere il loro primo momento di successo. Quando l'onboarding fornisce le informazioni giuste al momento giusto, gli utenti si sentono sicuri, supportati e in grado di progredire.

⭐️ Esempio reale

Slack utilizza semplici indicazioni interattive come "Crea un canale" o "Invia un messaggio" per guidare gli utenti attraverso il prodotto, aiutandoli a ottenere risultati rapidi senza sopraffarli.

tramite Slack

Inoltre, Slackbot guida gli utenti nei primi passaggi, fornisce esempi chiarificatori e risponde anche ai comandi di base, rendendo l'esperienza di apprendimento più simile a una conversazione che a un'operazione tecnica.

💡 Suggerimento professionale: per migliorare l'attivazione, hai anche bisogno di un sistema che ti aiuti ad agire rapidamente sulla base delle informazioni sugli utenti. È qui che entra in gioco ClickUp CRM. Crea e personalizza l'intero processo commerciale utilizzando il CRM ClickUp completamente personalizzabile. I team di crescita utilizzano ClickUp CRM per mappare il percorso di onboarding di ogni utente come una pipeline di clienti. Con ClickUp CRM puoi: Trasforma le attività cardine dell'attivazione in fasi della pipeline: monitora la posizione di ciascun utente nel proprio percorso: Registrazione → Configurazione avviata → Prima azione completata → Attivazione

Visualizza i drop-off in tempo reale: se gli utenti si bloccano in una fase specifica, la pipeline CRM evidenzia esattamente dove è necessario intervenire.

Attiva follow-up automatici: utilizza Automazioni e Brain per inviare promemoria, indicazioni personalizzate o suggerimenti in-app quando un utente diventa inattivo.

Collega i dati di utilizzo del prodotto ai profili dei clienti: crea un quadro completo dell'attivazione collegando attività, moduli e campi personalizzati a ciascun record utente.

Promuovi la fidelizzazione sin dal primo giorno: identifica tempestivamente gli utenti ad alto potenziale e guidali più rapidamente verso il loro momento di svolta grazie alle informazioni contestuali raccolte nel CRM.

Strategia n. 3: sfruttare i test A/B

L'attivazione degli utenti non è una questione di supposizioni, ma di sperimentazione. I test A/B consentono ai team di prodotto di confrontare due (o più) flussi di onboarding per determinare quale porta gli utenti al loro primo momento di valore più rapidamente.

Testando sistematicamente variazioni nel testo, nel layout dell'interfaccia utente, nella lunghezza dei tutorial, nella lista di controllo o nelle azioni guidate, le teams possono individuare con precisione ciò che effettivamente determina il comportamento, invece di basarsi su supposizioni. Anche piccole modifiche, come un cta più chiaro o un minor numero di passaggi di onboarding, possono produrre aumenti significativi nell'attivazione.

💡 Suggerimento professionale: registra clip ClickUp di utenti reali che navigano attraverso diverse varianti di test durante sessioni di test moderate o interviste agli utenti. Le registrazioni dello schermo mostrano esattamente dove gli utenti esitano, quali elementi cliccano per primi o dove abbandonano il flusso di attivazione, un contesto che le metriche di conversione da sole non possono rivelare. Registra e condividi video dello schermo per spiegare le idee in modo più rapido e chiaro con ClickUp Clips. Inserisci questi clip direttamente nella documentazione dei tuoi test A/B o nelle attività dei progetti di attivazione, in modo che l'intero team possa vedere il comportamento reale degli utenti, e non solo i risultati statistici, al momento di decidere quale variante implementare.

⭐️ Esempio reale

Pinterest è ampiamente riconosciuto per la sua rigorosa cultura dei test A/B, in particolare in aree quali l'onboarding e i flussi degli utenti iniziali.

Un importante test A/B si è concentrato sulla semplificazione del flusso iniziale di selezione degli interessi. Riducendo il numero di selezioni richieste e migliorando la chiarezza dei prompt, Pinterest ha registrato un aumento significativo dell'attivazione di nuovi utenti, poiché questi ultimi hanno raggiunto più rapidamente il proprio feed personalizzato.

Hanno anche testato diverse varianti del tutorial "Salva il tuo primo pin". La versione che incoraggiava immediatamente gli utenti a compiere un'azione semplice (salvare un pin) ha ottenuto risultati migliori rispetto alle varianti più passive, consentendo a un maggior numero di utenti di raggiungere il loro primo esito positivo in pochi minuti.

Ecco come ClickUp può aiutarti.

Il test A/B del flusso di attivazione richiede la documentazione delle ipotesi di test, il monitoraggio di più varianti, l'analisi dei risultati e la conservazione delle conoscenze acquisite per esperimenti futuri.

ClickUp Docs fornisce un documento di conoscenza centralizzato per l'intero programma di test, in modo che le informazioni non vadano perse in fogli di calcolo sparsi o vecchie conversazioni su Slack.

Crea documenti ClickUp collaborativi per documentare i risultati dei test A/B.

Ecco come:

Crea un registro di test master : crea un documento centrale che effettui il monitoraggio di tutti i test A/B in corso e completati con ipotesi, metriche di traguardo, variazioni di test e risultati attesi in un unico luogo ricercabile.

Incorpora la documentazione dei test visivi : aggiungi screenshot o : aggiungi screenshot o Clip ClickUp di ogni variante direttamente nel documento, in modo che i team possano vedere esattamente cosa è stato testato senza dover cercare nei file di progettazione.

Documenta i risultati con una formattazione ricca : utilizza tabelle per mostrare i tassi di conversione, la significatività statistica, gli intervalli di confidenza e le variazioni vincenti con una formattazione chiara che rende i risultati facili da esaminare.

Crea un manuale di test nel tempo: man mano che esegui più esperimenti, i tuoi documenti diventano una libreria consultabile di ciò che funziona per l'attivazione: quali CTA hanno convertito meglio, quali flussi di onboarding hanno ridotto l'abbandono e quali sequenze di email hanno stimolato il coinvolgimento.

💡 Suggerimento professionale: oggi i team di prodotto dispongono di più dati sui clienti che mai, ma è ancora difficile ricavarne informazioni utili. Gli agenti IA aiutano a pulire, analizzare e interpretare i dati all'istante, così potrai dedicare meno tempo alla ricerca di dashboard e più tempo al processo decisionale. 📋 In questo video analizzeremo: ✅ Come gli agenti IA automatizzano la pulizia dei dati, i riassunti e il rilevamento delle anomalie✅ Come l'IA ti aiuta a passare dai dati grezzi → alle intuizioni → alle azioni✅ I migliori strumenti per la visualizzazione, l'analisi predittiva e l'analisi senza codice✅ Come gli agenti ClickUp AI trasformano i dati in decisioni all'interno di un unico spazio di lavoroChe tu lavori nel campo del design, della crescita, del marketing o dei prodotti, questi agenti IA ti aiutano a ottenere risposte più chiare e più rapide.

Strategia n. 4: rendi l'intera esperienza più ludica

Tutti amano ottenere una bella vittoria. Che si tratti di spuntare una voce dall'elenco delle cose da fare o di usufruire di un piccolo badge, i progressi sono sempre fonte di soddisfazione. La gamification sfrutta questa sensazione per coinvolgere maggiormente gli utenti nell'esperienza del prodotto. Questo perché la gamification attinge ad alcuni fattori motivazionali universali: progresso, ricompensa e riconoscimento.

Ma come farlo nel modo giusto? Ecco come:

Barre di avanzamento : mostra agli utenti quanto manca al completamento della configurazione. Un indicatore visivo spinge le persone a finire ciò che hanno iniziato.

Badge di risultato : festeggia piccole attività cardine come "Primo progetto creato" o "Il tuo quinto accesso". Il riconoscimento, anche se virtuale, è potente.

Sistemi a punti : assegna punti agli utenti per le azioni rilevanti ai fini dell'attivazione, come il completare tutorial o l'invito di compagni di squadra.

Sfide e serie positive: incoraggia un coinvolgimento costante premiando l'uso quotidiano o settimanale. Pensa a come le app di fitness effettuano il monitoraggio delle serie positive per creare abitudini.

⭐️ Esempio reale

Ad esempio, Duolingo utilizza serie di giorni consecutivi, punti XP e indicatori di progresso gamificati per invogliare gli utenti a tornare e completare le lezioni, aumentando così i tassi di attivazione iniziali.

tramite Duolingo

Strategia n. 5: percorsi di onboarding personalizzati per i clienti

Immagina che due utenti si registrino al tuo prodotto lo stesso giorno. Uno è un libero professionista che lavora in proprio, mentre l'altro è il team leader di un'azienda con 50 dipendenti. Se mostri loro lo stesso flusso di onboarding, uno dei due rimarrà confuso. Il libero professionista non ha bisogno dei passaggi relativi all'invito del team. Il team leader non vuole seguire i tutorial per principianti.

Quindi, come puoi garantire che entrambi abbiano un'ottima prima esperienza? Ecco come:

Traccia il comportamento per perfezionare la personalizzazione : se un utente continua a saltare un passaggio, è un segnale. Utilizza questi dati per modificare le esperienze future, in modo che ogni interazione diventi più intelligente nel tempo.

Poni le domande giuste fin dall'inizio : inizia con "Raccontaci qualcosa di te" e chiedi informazioni sul loro ruolo, sulle dimensioni dell'azienda e sull'obiettivo principale. Le risposte degli utenti alle : inizia con "Raccontaci qualcosa di te" e chiedi informazioni sul loro ruolo, sulle dimensioni dell'azienda e sull'obiettivo principale. Le risposte degli utenti alle domande del sondaggio sul prodotto determineranno ciò che vedranno in seguito.

Dividi il loro percorso in modo intelligente : i marketer potrebbero ritrovarsi in un flusso che mette in evidenza la configurazione della campagna, l'analisi dei dati e le integrazioni. Gli sviluppatori potrebbero essere indirizzati direttamente alla documentazione API o all'ambiente sandbox. Ogni utente dovrebbe avere la sensazione che il tuo prodotto sia stato creato appositamente per il suo mondo.

Utilizza la divulgazione progressiva: non sopraffare gli utenti presentando tutte le funzionalità/funzioni contemporaneamente. Inizia in modo semplice, poi rivela di più man mano che acquisiscono familiarità. Ad esempio, mostra ai liberi professionisti come automatizzare le attività ricorrenti solo dopo che hanno acquisito le nozioni di base.

💡 Suggerimento professionale: configura le automazioni di ClickUp per creare automaticamente attività di follow-up quando gli utenti raggiungono (o non raggiungono) traguardi chiave di attivazione. Ad esempio, quando un utente completa la sua prima azione principale, attiva un'automazione che assegna un'attività di customer success per inviare un'email di congratulazioni personalizzata o un suggerimento sul prodotto. Automatizza i follow-up e i promemoria con ClickUp Automazioni Quando gli utenti non effettuano l'accesso per tre giorni dopo la registrazione, crea automaticamente un'attività di re-engagement affinché il tuo team li ricontatti. Questi flussi di lavoro automatizzati assicurano che nessun utente venga trascurato durante le finestre di attivazione critiche, eliminando la necessità di un monitoraggio manuale.

⭐️ Esempio reale

L'esito positivo di Canva deriva da un processo di onboarding altamente efficace che include la segmentazione degli utenti, tutorial interattivi e feedback continui.

tramite UX design

I nuovi utenti ricevono un'esperienza personalizzata, basata sul loro ruolo o sui loro obiettivi, e vengono mostrati loro tutorial pratici e modelli, in modo che non partano da zero. Questo rende più facili le prime attività e li aiuta a vedere il valore quasi immediatamente.

Ecco come ClickUp può aiutarti.

Hai bisogno di un modo per raccogliere questi dati sui clienti, archiviarli e utilizzarli per personalizzare ciò che gli utenti vedranno in seguito. ClickUp Moduli viene in tuo soccorso!

Puoi porre domande di onboarding, aggiungere logica condizionale per adattare il modulo in base alle risposte e memorizzare tutto utilizzando i campi personalizzati di ClickUp.

Raccogli e organizza facilmente i dati dinamici di onboarding con ClickUp Moduli.

Una volta che qualcuno invia una richiesta, ClickUp può creare automaticamente un elenco di attività personalizzato, taggare il titolare corretto e aggiornare la tua dashboard.

💡 Suggerimento professionale: per monitorare tutto questo avrai bisogno di una dashboard centralizzata. Le dashboard di ClickUp vengono in tuo soccorso. Ti offrono la possibilità di visualizzare ogni attività cardine di attivazione in un unico posto. Ciò significa che: Visualizza lo stato degli utenti e le informazioni sull'attivazione con i dashboard di ClickUp. Raccogli i dati dei clienti da moduli, attività e automazioni per ottenere un quadro completo.

Crea report personalizzati per il tasso di attivazione, l'utilizzo delle funzionalità/funzioni e il coinvolgimento.

Tieni traccia del tempo necessario per ottenere il primo valore e individua i punti di abbandono tra i diversi gruppi.

Confronta le prestazioni di onboarding tra i team o le versioni dei prodotti.

Misurare l'esito positivo dell'attivazione degli utenti

Non puoi migliorare ciò che non misuri. Ecco le metriche che dovresti monitorare per sapere se il tuo lavoro richiesto per l'attivazione degli utenti sta dando i suoi frutti:

Tasso di completamento del processo di onboarding

Questo parametro monitora la percentuale di utenti che completano tutte le fasi di onboarding (tutorial, configurazione del profilo o tour del prodotto). Aiuta a identificare se gli utenti abbandonano durante le fasi di configurazione o formazione, il che può segnalare attriti nella fase iniziale dell'esperienza.

🛠️ Formula: Tasso di completamento dell'onboarding = (Utenti che completano l'onboarding ÷ Utenti che hanno iniziato l'onboarding) × 100

✅ Come migliorarla:

Semplifica i passaggi di onboarding in modo che gli utenti possano completare la configurazione in pochi minuti. Rimuovi i campi non necessari, riduci i clic e abbrevia i tutorial.

Guida gli utenti con indicazioni contestuali come liste di controllo, barre di avanzamento, suggerimenti e indicazioni integrate per aiutarli a capire cosa fare dopo.

Tasso di attivazione (utenti che raggiungono il primo valore)

Si tratta della misura più diretta dell'attivazione. Mostra la percentuale di nuovi utenti che completano le azioni chiave che definiscono l'esito positivo del tuo prodotto. Queste azioni potrebbero essere la creazione di un account, la creazione di un progetto o l'invito di un collega, ovvero qualsiasi cosa che indichi un coinvolgimento autentico da parte dell'utente.

🛠️ Formula del tasso di attivazione: Tasso di attivazione = (Numero di utenti attivati ÷ Totale nuovi utenti) × 100

Metrica del tempo necessario per ottenere il primo valore

Questa metrica (talvolta chiamata TTFV) indica il tempo necessario a un nuovo utente per ottenere il primo esito positivo. Più breve è questo tempo, più rapidamente dimostrerai il valore del tuo prodotto.

🛠️ Come misurarla: registra il tempo che intercorre tra la registrazione e la completa esecuzione della prima azione chiave, come l'invio di un messaggio, il caricamento di un file o il lancio di una campagna.

Per capire perché il TTFV aumenta o diminuisce, abbinalo a strumenti di feedback qualitativo:

NPS (Net Promoter Score): effettua il monitoraggio del sentiment complessivo e della fedeltà dopo l'onboarding.

CSAT (Customer Satisfaction Score): misura la soddisfazione in attività cardine, come la configurazione completata.

CES (Customer Effort Score): rivela quanto gli utenti trovino facili o difficili le azioni chiave.

Tasso di fidelizzazione degli utenti

Il tasso di fidelizzazione degli utenti misura la percentuale di utenti che continuano a utilizzare il tuo prodotto in un determinato periodo (spesso settimanale o mensile). È la tua metrica di riferimento per comprendere gli utenti attivi giornalieri e le loro tendenze in atto.

🛠️ Formula: Tasso di fidelizzazione = (Utenti che ritornano ÷ Utenti totali all'inizio del periodo) × 100

✅ Come migliorarla:

Offri valore in modo tempestivo e costante mettendo in evidenza le funzionalità/funzioni di maggiore impatto attraverso suggerimenti mirati, raccomandazioni o percorsi di onboarding.

Coinvolgi nuovamente gli utenti inattivi con email personalizzate, promemoria in-app o campagne sul ciclo di vita che li aiutino a tornare e a completare azioni significative.

Tasso di referral

Il tasso di referral indica quanti utenti invitano o segnalano altri utenti al tuo prodotto. È uno dei migliori indicatori di soddisfazione e valore percepito, poiché gli utenti raramente raccomandano strumenti di cui non si fidano o che non apprezzano.

🛠️ Formula: Tasso di referral = (Numero di utenti referralizzati ÷ Totale utenti attivi) × 100

✅ Come migliorarla:

Rendi i referral semplicissimi incorporando pulsanti di condivisione, inviti al team e promoti "Invita un collega" direttamente nei momenti chiave di esito positivo.

Premiate la promozione attraverso incentivi come versioni di prova prolungate, usufruire di funzionalità/funzioni o vantaggi per il team che motivino gli utenti a condividere il vostro prodotto.

Tasso di abbandono

Il tasso di abbandono è la percentuale di utenti (o clienti) che smettono di utilizzare il tuo prodotto o annullano la sottoscrizione in un determinato periodo di tempo. È particolarmente importante se la tua attività si basa in larga misura su abbonamenti o flussi di entrate ricorrenti.

🛠️ Formula: Tasso di abbandono = (Utenti inattivi durante il periodo ÷ Utenti totali all'inizio del periodo) × 100

✅ Come migliorarla:

Identifica tempestivamente i trigger che determinano l'abbandono analizzando i modelli di abbandono e creando interventi (sondaggi, guide o promoti di supporto) prima che gli utenti abbandonino il sito.

Rafforza i feedback dei clienti in modo da poter individuare le frustrazioni ricorrenti e risolverle rapidamente attraverso miglioramenti dell'esperienza utente o flussi di supporto.

Tasso di conversione da versione di prova a versione a pagamento

Questo parametro è uno degli indicatori più importanti dell'attivazione degli utenti per i prodotti con una versione di prova gratuita. Permette di vedere quanti utenti della versione di prova gratuita diventano clienti paganti al termine del periodo stabilito. Mostra il valore percepito e l'adeguatezza del prezzo del prodotto.

🛠️ Formula: Tasso di conversione da versione di prova a versione a pagamento = (Utenti della versione di prova convertiti alla versione a pagamento ÷ Totale utenti della versione di prova) × 100

✅ Come migliorarla:

Evidenzia il valore premium durante la versione di prova con promoti sulle funzionalità, tour guidati e modelli di casi d'uso che aiutano gli utenti a raggiungere più rapidamente il momento di illuminazione.

Ottimizza i prezzi e la durata delle versioni di prova in base al comportamento degli utenti: accorcia, estendi o personalizza le versioni di prova per aumentare le possibilità di conversione.

⚡ Archivio modelli: se stai impostando i KPI per la prima volta, inizia con il modello KPI di ClickUp. Ti consente di definire obiettivi di attivazione misurabili, impostare valori di traguardo e assegnare titolari prima della connessione alla tua dashboard per il monitoraggio in tempo reale.

Fedeltà degli utenti

La fidelizzazione degli utenti misura la frequenza con cui gli utenti tornano al tuo prodotto in un determinato periodo. Confronta il coinvolgimento degli utenti attivi in un arco di tempo più ristretto con il loro coinvolgimento in un periodo più ampio. Un rapporto più elevato indica un buon coinvolgimento e una buona fidelizzazione degli utenti.

🛠️ Formula: Fidelizzazione degli utenti = Utenti attivi giornalieri (DAU) ÷ Utenti attivi mensili (MAU) × 100

✅ Come migliorarla:

Incoraggia le abitudini ricorrenti con attività ricorrenti, automazioni, visualizzazioni salvate o flussi di lavoro su cui gli utenti fanno affidamento quotidianamente o settimanalmente.

Espandi i casi d'uso tra i team in modo che più membri del team siano dipendenti dal prodotto: più utenti = più interazioni = maggiore fedeltà

Utilizzo delle funzionalità e tassi di coinvolgimento

Una volta stabilizzata l'attivazione, effettua il monitoraggio dell'utilizzo delle funzionalità/funzioni per verificare se gli utenti continuano a esplorare e interagire con le funzionalità/funzioni chiave. Questo ti aiuta a identificare ciò che riscuote maggiore successo presso il tuo pubblico e gli aspetti in cui la formazione sul prodotto potrebbe essere carente.

🛠️ Formula: Tasso di utilizzo delle funzionalità/funzioni = (Numero di utenti unici delle funzionalità/funzioni ÷ Numero totale di utenti) × 100

Correlazione tra fidelizzazione e referral

L'attivazione costituisce il ponte tra l'acquisizione e il valore a lungo termine. Quando l'attivazione migliora, di solito seguono rinnovi, aggiornamenti e referral.

🛠️ Gli utenti che si attivano entro 48 ore rinnovano più spesso o effettuano l'upgrade più rapidamente. Ciò dimostra che un onboarding efficace aiuta a fidelizzare gli utenti. Abbiamo creato un elenco di modelli di analisi gratis che puoi utilizzare a questo scopo.

💡 Suggerimento professionale: hai creato la tua dashboard e aggiunto alcuni widget. Ora immagina un unico widget che visualizza i numeri e ne spiega il significato. Questo è ciò che fanno le schede ClickUp AI! Comprendi immediatamente i tuoi dati grazie alle informazioni intelligenti fornite dalle schede ClickUp AI. Scegli la scheda giusta per le tue esigenze: Vuoi un rapido riassunto di "cosa ha fatto il mio team questa settimana"? Usa la scheda AI Standup .

Hai bisogno di una lettura di alto livello per la leadership? La scheda IA Riassunto di leadership è la tua risorsa ideale.

Vuoi porre una domanda creativa, come "Cosa sta ostacolando il progresso del nostro sprint?" Allora scegli la scheda AI Brain e digita la tua domanda.

Best practice per ottimizzare la tua strategia di attivazione dei clienti

Migliorare l'attivazione è un processo continuo che consiste nel comprendere come gli utenti scoprono il valore e nell'aiutarli a raggiungerlo più rapidamente. Queste best practice aiuteranno i tuoi team di prodotto a progettare flussi di onboarding che portino a un coinvolgimento costante e incoraggino gli utenti a esplorare le funzionalità/funzioni premium.

✅ Impara dai tuoi clienti più fedeli e dagli utenti esistenti

Cerca i comportamenti che distinguono i tuoi utenti più coinvolti da tutti gli altri. Questi modelli rivelano quali azioni degli utenti portano costantemente all'attivazione.

Quali azioni intraprendono gli utenti ad alta fidelizzazione nella loro prima settimana? Completano l'onboarding più rapidamente o esplorano una funzionalità specifica in anticipo?

Intervistali per capire perché quelle azioni sono importanti. Spesso scoprirai piccoli dettagli, come una funzionalità/funzione che fa risparmiare loro tempo.

Una volta mappate, utilizzale per guidare i nuovi utenti verso percorsi simili all'inizio del loro viaggio.

✅ Identifica perché gli utenti abbandonano il sito

Abbina le interviste a studi rapidi basati su metodi di ricerca sugli utenti comprovati per scoprire come gli utenti reali interpretano il tuo onboarding e come questo può aiutarti a fidelizzare gli utenti.

Guarda i replay delle sessioni degli utenti o le mappe di calore per capire dove si crea confusione.

Effettua sondaggi sul prodotto subito dopo i momenti di abbandono, chiedendo "Cosa ti ha fermato qui?".

Abbina la ricerca qualitativa (interviste, test di usabilità) ai dati quantitativi per ottenere un quadro completo della situazione.

✅ Crea segnali precoci di valore reale

Raggiungere il "momento Aha!" può richiedere tempo, soprattutto per i prodotti complessi. Aiuta gli utenti a sperimentare in anticipo il valore del prodotto:

Offri demo interattive che consentono agli utenti di "vedere" i risultati senza bisogno di una configurazione completa.

Includi dashboard di esempio o modelli già pronti che mostrano lo stato raggiunto.

Festeggia le prime attività cardine raggiunte, come "Primo compito creato" o "Configurazione completata al 50%".

✅ Rimani proattivo con l'assistenza e il miglioramento

Non aspettare che gli utenti chiedano aiuto. Cerca di anticipare le loro esigenze.

Imposta avvisi per inattività o attività cardine mancate e dai seguito con promoti utili.

Contatta gli utenti con brevi messaggi del tipo "Hai bisogno di aiuto?" quando il coinvolgimento cala.

Prova continuamente nuove idee di onboarding e raccogli feedback per iterare rapidamente.

✅ Incentiva l'attivazione

A volte basta un piccolo incentivo per ottenere grandi risultati. Gli incentivi possono spingere gli utenti a completare le attività cardine dell'attivazione. Ecco cosa intendiamo:

Offri ricompense di benvenuto o vantaggi esclusivi per aver completato la configurazione.

Incoraggia i referral offrendo agli utenti qualcosa di tangibile (crediti extra, funzionalità/funzioni bonus o sconti).

Premiare le attività cardine raggiunte per rafforzare fin dall'inizio i comportamenti positivi

👀 Lo sapevi? Dropbox ha aumentato la sua base di utenti di quasi il 3.900% dopo aver introdotto dei premi basati sui referral, offrendo spazio di archiviazione extra agli utenti che completavano i passaggi di onboarding o invitavano gli amici.

Trasforma l'attivazione degli utenti in un motore di crescita con ClickUp

L'attivazione degli utenti è un processo continuo che definisce il modo in cui gli utenti effettuano la connessione con il tuo prodotto e il valore che ne ricavano.

Più velocemente raggiungono quel punto di valore, più forte sarà la tua fidelizzazione e la crescita dei ricavi.

ClickUp ti aiuta a mappare i percorsi di attivazione dei clienti, eliminare gli attriti e misurare l'esito positivo in ogni fase. In questo modo, puoi creare flussi di lavoro di onboarding, monitorare i numeri di attivazione e ottimizzare ogni punto di contatto, il tutto sotto lo stesso tetto.

Prova ClickUp gratis!

Domande frequenti

L'attivazione degli utenti è la fase del percorso del cliente SaaS in cui i nuovi utenti iniziano a rendersi conto del valore effettivo del prodotto. Ad esempio, in ClickUp, l'attivazione potrebbe avvenire quando un nuovo utente crea il suo primo spazio di lavoro, aggiunge alcune attività e invita i colleghi a collaborare.

Tieni traccia delle metriche relative al comportamento degli utenti, come il tasso di attivazione degli utenti, il tempo necessario per ottenere il primo valore e il coinvolgimento nelle funzionalità/funzioni. Questi indicatori mostrano la rapidità con cui gli utenti passano dalla registrazione a un utilizzo significativo.

Alcuni degli errori più comuni nel processo di attivazione degli utenti sono flussi di configurazione lunghi, proposte di valore poco chiare e sovraccarico di funzionalità/funzioni. Assicurati che i tuoi flussi di onboarding siano incentrati sulle aspettative sia dei clienti nuovi che di quelli esistenti.

I modelli predefiniti di ClickUp per l'onboarding dei clienti e il monitoraggio dei KPI ti aiutano a standardizzare il percorso di attivazione, definire attività cardine chiare e fornire a ogni nuovo utente un percorso guidato verso il momento della "rivelazione". Da lì, l'ecosistema AI di ClickUp amplifica l'attivazione con funzionalità avanzate come: ClickUp Brain riscrive il testo di onboarding, semplifica i suggerimenti e genera messaggi di attivazione più chiari e intuitivi per i nuovi utenti ClickUp Automazioni elimina i passaggi manuali assegnando automaticamente le attività, aggiornando gli stati, contrassegnando le fasi del ciclo di vita e sollecitando i team quando gli utenti si bloccano Gli agenti IA interpretano il contesto delle attività, dei commenti e degli attributi degli utenti per eseguire flussi di lavoro intelligenti e in più fasi che mantengono il flusso di onboarding in movimento senza intervento umano. I dashboard ClickUp consentono di visualizzare in tempo reale le attività cardine dell'attivazione degli utenti (tempo di primo valore, punti di abbandono, adozione delle funzionalità/funzioni e prestazioni dei segmenti), in modo da poter agire sulla base delle informazioni raccolte.

Non esiste un numero o un punto fisso, ma idealmente gli utenti dovrebbero raggiungere il valore entro pochi minuti dalla registrazione. Più breve è il percorso verso il primo successo, più forte sarà il tuo tasso di attivazione e la fidelizzazione a lungo termine. Concentrati sulla riduzione del time-to-value e sull'eliminazione dei passaggi non necessari dal processo di onboarding degli utenti.