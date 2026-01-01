Le migliori alternative a Gamma IA per presentazioni e contenuti

Se hai mai provato a creare una presentazione utilizzando Gamma IA, conosci bene quel misto di meraviglia e preoccupazione che ne deriva. Gamma è un valido strumento per la creazione di presentazioni IA, ma l'esportazione su Google Slides o PowerPoint non è un'operazione che si può eseguire con un solo clic.

E anche quando il deck IA sembra perfetto, apportare modifiche al design o aggiungere le proprie immagini può sembrare stranamente tecnico.

Ecco perché ha senso esplorare una solida alternativa a Gamma IA. Questo articolo mette a confronto le opzioni più credibili di software di presentazione IA per la progettazione, la modifica e la condivisione di presentazioni tra i team. Scoprirai i punti di forza, i compromessi e cosa aspettarti quando si migra da Gamma IA.

Un recente rapporto di Statista ha rilevato che oltre il 48% dei professionisti del marketing e della creatività utilizza l'IA per progettare e automatizzare i flussi di lavoro di creazione dei contenuti, compresi gli strumenti di presentazione. Ciò dimostra quanto rapidamente si stia evolvendo questo spazio.

Alternative a Gamma IA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a Gamma IA per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base alle funzionalità principali, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Creazione, gestione e modifica delle presentazioni in un unico spazio di lavoro collaborativo Lavagne online per mappare il flusso, Documenti per la scrittura, Brain e BrainGPT per la bozza IA e Talk to Text, Attività per le revisioni e il controllo delle versioni, Dashboard per il monitoraggio. Sono disponibili piani gratuiti e personalizzazioni per le aziende. Presentazioni. IA Diapositive generate istantaneamente dall'IA che si adattano al tuo marchio Genera presentazioni da testo, allineamento del marchio, collaborazione in tempo reale, esportazione da Google Slides e PowerPoint. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 198 $ al mese. Plus IA Integrazione con Google Slides e flussi di lavoro collaborativi Nativo in Google Slides, struttura della presentazione, suggerimenti su tono e layout, modifiche e commenti. Versione di prova gratuita di 7 giorni e piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente. Tome Presentazioni basate sullo storytelling Prompt o documento per presentazioni basate su storie, generazione di immagini IA integrata, collaborazione in tempo reale, esportazione in Slides o PowerPoint. Piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. MagicSlides. app Generazione rapida di diapositive basata su modelli in Google Slides Flusso di lavoro nella barra laterale, prompt to deck, temi, modifica istantanea ed esportazione all'interno di Slides. Piani gratuiti e a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente. Visme Presentazioni multimediali personalizzate per tutti i team Kit di marca, bozze di schemi IA, grafici e animazioni, esportazione in Slides, PowerPoint, PDF, condivisione di link Piani gratuiti e a pagamento a partire da 12,25 $ al mese per utente. Beautiful. IA Progettazione automatizzata e coerenza del marchio Diapositive intelligenti con layout automatico, blocco del marchio per font e colori, integrazioni con Drive e Slack, esportazione in PowerPoint o PDF. Piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente GenPPT Creazione di presentazioni IA basate sui dati Carica fogli di calcolo o riassunti, grafici automatici e approfondimenti, esporta in PowerPoint, PDF, Google Slides Prezzi personalizzati Twistly IA Narrazione visiva e presentazioni personalizzate con il tuo marchio Presentazioni basate su testo e immagini, palette e transizioni automatiche, libreria di risorse, esportazione in Slides o PowerPoint, feedback in tempo reale. Piani gratuiti e a pagamento a partire da 4,99 $ al mese per utente. Zoho Show Gestione collaborativa delle presentazioni Modifica in tempo reale con commenti, formattazione IA, importazione PowerPoint, presentazione live dal browser, esportazione in PPTX, PDF, HTML. Piani gratuiti e a pagamento con prezzi personalizzati

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Gamma IA?

Che tu stia creando presentazioni Google Slides, pitch deck o aggiornamenti per il team, il tuo prossimo strumento di presentazione IA dovrebbe offrirti sia libertà creativa che controllo affidabile.

Perché la vera prova di un creatore di presentazioni IA non sono le immagini o i temi, ma il modo in cui l'IA si inserisce nel tuo flusso di lavoro.

Ecco una breve lista di controllo per aiutarti a trovare l'alternativa a Gamma IA più adatta alle tue esigenze. Dovrebbe essere in grado di:

Crea e modifica splendide presentazioni con opzioni di personalizzazione ed esportazione flessibili.

Supporto per Google Slides, PowerPoint e diversi formati per una facile condivisione.

Offri modelli intelligenti e suggerimenti di contenuti generati dall'IA che consentono di risparmiare tempo.

Includi funzionalità di collaborazione e feedback per i team che lavorano su presentazioni condivise.

Mantieni la coerenza del marchio con temi modificabili, font e strumenti di presentazione basati sull'IA.

Offri un piano gratis o una versione di prova in modo da poterlo testare prima di impegnarti.

Si noti che, mentre Gamma è un editor di presentazioni basato sull'IA, le sue alternative si dividono in tre categorie:

Generatori di diapositive IA

Componenti aggiuntivi IA per Google Slides/PowerPoint

Contenuti end-to-end + suite di collaborazione

Entriamo nel dettaglio.

🧩 Curiosità: si prevede che il mercato globale dei software di presentazione IA crescerà di oltre il 22% all'anno fino al 2030, poiché sempre più team sostituiscono la tradizionale creazione di diapositive con strumenti di IA che automatizzano la progettazione e la creazione di contenuti.

Le 10 migliori alternative a Gamma IA

Ecco i migliori strumenti di presentazione IA da prendere in considerazione, che coprono i migliori casi d'uso, esempi, livello di personalizzazione, flusso di collaborazione, qualità di esportazione, funzionalità AI, integrazioni, prezzi e compromessi chiave.

1. ClickUp (ideale per creare, gestire e effettuare la modifica di presentazioni in un unico spazio di lavoro collaborativo)

Crea, gestisci e scala le presentazioni in un unico spazio collaborativo con ClickUp

Ogni grande presentazione inizia con un'idea, ma troppo spesso queste idee si disperdono tra thread di email, messaggi di chat, unità condivise e bozze incomplete.

Qualcuno sta lavorando al design in Google Slides, un altro sta riscrivendo il testo in un documento Word e il feedback arriva sotto forma di screenshot. Questo è il Work Sprawl, quando ogni passaggio di un progetto si svolge in un luogo diverso. Rallenta il lavoro dei team, aumenta gli errori e rende quasi impossibile il controllo delle versioni.

Ora aggiungi al mix creatori di presentazioni IA scollegati. Uno strumento genera diapositive, un altro scrive contenuti e un terzo crea immagini generate dall'intelligenza artificiale. Il risultato? AI Sprawl, che porta a presentazioni forse belle ma incoerenti che richiedono più tempo per essere corrette che per essere realizzate.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro, eliminando sia il lavoro che la proliferazione dell'IA.

Inoltre, non dovrai creare tutto da zero. I modelli di presentazione dei progetti di ClickUp forniscono un flusso di lavoro già pronto per pianificare le presentazioni, assegnare i titolari, effettuare il monitoraggio delle approvazioni e collegare le diapositive alle attività sottostanti, il tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Ecco una breve panoramica su come utilizzare ClickUp per migliorare le tue presentazioni e le tue strategie di contenuto:

Pianifica e collabora visivamente con ClickUp lavagne online

Pianifica, collabora e realizza le tue idee con ClickUp Lavagne online

Prima ancora che esista una singola diapositiva, i team hanno bisogno della storia. ClickUp Lavagne online ti offrono una tela pulita per mappare rapidamente la storia.

Puoi inserire idee sotto forma di note adesive, raggrupparle in sezioni, abbozzare un flusso di presentazione e persino generare immagini in linea con il tuo marchio grazie al generatore di immagini IA integrato, quando hai bisogno di bozzetti o motivi per le diapositive.

Quando qualcosa sembra concreto, trasforma quella nota in un'attività con un solo clic, in modo da impostare i titolari, le date di scadenza e le liste di controllo. Poiché le lavagne online ClickUp rimangono collegate al resto del tuo spazio di lavoro, ogni modifica alla storia viene trasferita direttamente alle attività che determinano il risultato finale.

💡 Suggerimento professionale: puoi anche chiedere a ClickUp Brain di riepilogare le tue sessioni di brainstorming o generare automaticamente i titoli delle diapositive dalle note della tua lavagna online. Questo riduce i tempi di preparazione e garantisce che nessuna idea vada persa tra il brainstorming e la produzione. Cattura le idee all'istante e trasformale in attività concrete con ClickUp Brain Per scoprire come l'IA può fornire supporto alla scrittura e alla creatività oltre le presentazioni, consulta questa guida sugli autori di contenuti IA.

Crea e perfeziona il tuo documento con ClickUp Docs e ClickUp BrainGPT

Collega i tuoi documenti al flusso di lavoro per ottenere una presentazione raffinata con ClickUp Docs

Hai trovato il flusso giusto. Ora trasformalo in parole. Trasferisci tutto da ClickUp Lavagne online a ClickUp Documenti in modo che la presentazione abbia un'unica fonte di verità.

Gli scrittori redigono titoli e punti di discussione in un documento. I designer possono quindi incollare i mockup accanto al testo. I manager aggiungono commenti in linea proprio dove vengono prese le decisioni.

Guarda i tuoi colleghi collaborare su Clip e aggiornamenti in tempo reale con ClickUp Collaboration Detection

Inoltre, con la funzione Collaboration Detection di ClickUp, puoi vedere immediatamente quando i tuoi colleghi stanno visualizzando o effettuando delle modifiche alle stesse diapositive o ai stessi documenti. In questo modo, puoi evitare sovrapposizioni di modifiche e coordinare gli aggiornamenti in tempo reale.

💡 Suggerimento professionale: mentre crei la tua presentazione, utilizza ClickUp Clips per registrare brevi video che spiegano le tue diapositive, i dati chiave o le scelte di progettazione. Registra e condividi le presentazioni delle diapositive per un feedback asincrono più rapido con ClickUp Clips Puoi allegare questi Clip direttamente alle tue attività di presentazione, in modo che i tuoi colleghi possano rivedere le tue guide, lasciare commenti e mettersi al passo senza bisogno di una chiamata in diretta. In questo modo sarà facile per tutti comprendere la tua visione e contribuire con il proprio feedback.

Da lì, ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT possono delineare presentazioni da documenti e attività esistenti, trasformare gli appunti delle riunioni in sezioni di diapositive e riscrivere le note dei relatori con il tono della tua marca.

Poiché attingono dal contesto effettivo della tua area di lavoro invece che da un prompt vuoto, la narrazione rimane coerente tra deck, campagne e canali.

Trasforma le note vocali in contenuti pronti per la presentazione con AI Talk to Text in ClickUp BrainGPT

A tarda notte o mentre sei in viaggio, usa Talk to Text per catturare le tue idee. ClickUp BrainGPT le trascrive e le inserisce nel documento, pronte per essere riviste.

Quando avvii Slides o PowerPoint, la tua narrazione è già ben strutturata, coerente con il tuo marchio e quasi completata.

📌 Esempio: prendiamo il caso di un fondatore di una startup che sta preparando una presentazione per gli investitori. Utilizza ClickUp Docs per raccogliere i punti salienti, tra cui le tendenze di mercato, le biografie del team e le metriche di crescita, e ClickUp BrainGPT organizza queste registrazioni in un flusso coerente. Successivamente, il fondatore registra delle note vocali che spiegano un nuovo traguardo di finanziamento; ClickUp BrainGPT le acquisisce e le integra automaticamente. Invece di passare da uno strumento all'altro, l'intero processo di creazione della presentazione, dall'ideazione all'esecuzione, si svolge in un unico spazio di lavoro.

La parte migliore: puoi passare da un LLM premium all'altro, come ChatGPT, Claude, Gemini e altri ancora. In questo modo, puoi sfruttare al meglio ogni modello in base alle tue esigenze.

Noi personalmente preferiamo Claude per attività approfondite e complesse, mentre Gemini e ChatGPT sono più adatti per modifiche rapide e riassunti.

📖 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Chat per effettuare istantaneamente la condivisione di idee, raccogliere feedback e organizzare tutte le discussioni relative alle presentazioni insieme alle diapositive e alle attività di ClickUp. Conserva i feedback sulle presentazioni e le discussioni sulle diapositive in un unico posto insieme alle attività con ClickUp Chat

Gestisci revisioni, feedback e versioni di progettazione con le attività di ClickUp

Genera riepiloghi delle attività, aggiornamenti sullo stato, traduzioni e azioni da intraprendere con le attività di ClickUp

Ora che la bozza ha acquisito la sua forma, mantieni il feedback su un unico canale. Trasforma la presentazione in un'attività con le attività di ClickUp, suddividi i gruppi di diapositive in attività secondarie e assegna a ciascuna un titolare, una lista di controllo e una data di scadenza.

Aggiungi revisori, imposta "progettazione dopo l'approvazione della copia" e lascia che le automazioni avvisino le persone giuste quando è il loro turno.

Infine, per partire con il piede giusto, ClickUp offre modelli pronti all'uso. Pianifica, redigi e organizza la tua prossima presentazione più rapidamente con il modello di presentazione ClickUp. Fornisce uno spazio di lavoro già pronto per delineare idee, assegnare feedback e allineare il tuo team prima ancora di aprire un programma di creazione di presentazioni IA.

Ottieni un modello gratis Strutturate le vostre diapositive, i feedback e le immagini con il modello di presentazione ClickUp per una collaborazione più fluida e una consegna più rapida.

💡 Suggerimento professionale: puoi anche utilizzare ClickUp Brain per riassumere i thread di commenti in un registro delle modifiche chiaro o in una lista di controllo dei passaggi successivi, in modo che designer e scrittori possano vedere esattamente cosa è cambiato tra una versione e l'altra.

🤔 Lo sapevate? In un recente sondaggio, il 28% dei designer ha dichiarato di utilizzare strumenti di IA per creare presentazioni per gli stakeholder, mentre il 79% utilizza l'IA per scrivere contenuti o testi per le proprie diapositive, dimostrando come i team creativi ora facciano affidamento sull'IA per ottenere risultati più rapidi e coerenti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Centralizza il brainstorming, la scrittura, la progettazione e il feedback in un unico hub collaborativo con lavagne online, documenti e attività.

Utilizza ClickUp Brain e BrainGPT per redigere, riepilogare/riassumere e automatizzare il contenuto delle diapositive con Talk to Text.

Visualizza il flusso della tua presentazione e converti i concetti in attività utilizzando le lavagne online ClickUp.

Gestisci le revisioni dei contenuti, i feedback sulle diapositive e le versioni di progettazione direttamente in attività di ClickUp.

Tieni traccia dell'efficienza, delle scadenze e del riutilizzo dei deck utilizzando i dashboard e la reportistica di ClickUp.

Collabora senza soluzione di continuità con ClickUp for Marketing Teams per un allineamento creativo end-to-end.

Limitazioni di ClickUp

Potrebbe risultare complesso per i team che necessitano solo di un generatore di slide IA di base e gratis.

Richiede una configurazione iniziale per le visualizzazioni, le automazioni e le autorizzazioni per ottenere il massimo dall'area di lavoro.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7 / 5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6 / 5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un recensore di G2 ha effettuato la condivisione:

ClickUp è un'ottima piattaforma all-in-one per la gestione di attività e progetti. Mi piace molto la sua personalizzazione: è possibile adattare le visualizzazioni, i dashboard e i flussi di lavoro in base al modo in cui opera il proprio team. La possibilità di impostare priorità, assegnare attività e monitorare lo stato delle attività in tempo reale mantiene tutti allineati.

ClickUp è un'ottima piattaforma all-in-one per la gestione di attività e progetti. Mi piace molto la sua personalizzazione: è possibile adattare le visualizzazioni, i dashboard e i flussi di lavoro in base al modo in cui opera il proprio team. La possibilità di impostare priorità, assegnare attività e monitorare lo stato in tempo reale mantiene tutti allineati.

📖 Leggi anche: Come il team marketing di ClickUp utilizza ClickUp

2. Presentazioni. IA (Ideale per diapositive generate istantaneamente dall'IA che si adattano al tuo marchio)

Per i team che desiderano passare dall'idea alla presentazione in pochi minuti, Presentations. IA è un semplice strumento di creazione di presentazioni IA progettato per creare automaticamente diapositive pulite e personalizzate con il marchio aziendale.

È particolarmente apprezzata dai team di marketing e dalle startup che hanno spesso bisogno di presentare progetti ma non hanno il tempo di progettare manualmente ogni layout. La piattaforma utilizza funzionalità/funzioni IA per scrivere testi, suggerire immagini e creare sequenze di diapositive in base ai prompt forniti dall'utente.

Ciò che la contraddistingue è la sua naturale integrazione nei flussi di lavoro moderni. È possibile caricare un documento Word e il sistema lo trasforma in una presentazione completamente strutturata e generata dall'IA, completa di immagini, titoli e transizioni.

Ogni diapositiva è in linea con i colori del tuo marchio e puoi esportarla direttamente su Google Slides o PowerPoint per ulteriori personalizzazioni.

Presentazioni. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Genera presentazioni complete da testi o schemi con un intervento manuale minimo.

Modifica, personalizza con il tuo marchio ed esporta le diapositive su Google Slides e PowerPoint.

Collabora sui deck in tempo reale con commenti e accesso basato sui ruoli.

Accedi a una libreria in continua espansione di modelli intelligenti per il marketing, il commerciale e gli investitori.

Utilizza le funzionalità IA per riformulare il testo, regolare il tono e migliorare la leggibilità delle diapositive.

Presentazioni. Limiti dell'IA

Controllo avanzato del design limitato rispetto alle suite complete di software per presentazioni

L'IA può occasionalmente semplificare eccessivamente i layout, richiedendo regolazioni manuali.

Gli strumenti di branding stanno migliorando, ma sono ancora meno flessibili rispetto a Visme o Beautiful. ai

Presentazioni. Prezzi IA

Starter: Gratis

Pro: 198 $ all'anno per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Presentazioni. Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🎥 Creare una presentazione per un cliente non significa solo mettere insieme delle belle diapositive: è la tua occasione per persuadere, costruire fiducia e concludere affari. In questo video ti guideremo attraverso la creazione di una presentazione per un cliente partendo da zero: struttura, narrazione, immagini e consigli di presentazione che lasciano davvero il segno. Se vuoi che le riunioni con i clienti finiscano con "quando puoi iniziare?" invece che con "ci penserò", questo è il tuo progetto.

3. Plus IA (ideale per l'integrazione con Google Slides e i flussi di lavoro collaborativi)

tramite Plus IA

Plus IA è un programma per la creazione di presentazioni IA che si integra direttamente con Google Slides, rendendolo ideale per i team che già utilizzano Google Workspace.

Funge da assistente di presentazione IA integrato che aiuta a generare, modificare e migliorare le diapositive senza uscire dalla tua area di lavoro. Puoi anche richiedere allo strumento di aiutarti a redigere bozze, perfezionare il tono e persino progettare presentazioni generate dall'IA che si adattano alle linee guida del tuo marchio.

Le funzionalità di IA contestuale di questo strumento consentono di riscrivere paragrafi, riepilogare dati o fornire suggerimenti di layout in base all'intento dei tuoi contenuti. Ciò lo rende particolarmente utile per i team commerciali e di marketing che devono preparare rapidamente presentazioni basate sui dati.

I membri del team hanno anche la possibilità di effettuare insieme delle modifiche alle diapositive in tempo reale, lasciare commenti e modificare i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Plus IA

Si integra direttamente con Google Slides, consentendo il supporto IA nativo all'interno dell'area di lavoro.

Genera, modifica e ottimizza le diapositive utilizzando funzionalità IA contestuali.

Supporta riepiloghi dei dati, regolazioni del tono e formattazione automatica del testo delle diapositive.

Consente la collaborazione in tempo reale per presentazioni in modalità di condivisione e feedback.

Funziona bene per aggiornamenti aziendali rapidi, presentazioni commerciali e slide didattiche.

Limiti dell'IA Plus

Richiede un account Google Slides; non adatto agli utenti che preferiscono PowerPoint.

Funzioni offline e flessibilità di progettazione limitate rispetto agli strumenti autonomi

Le immagini complesse o i set di dati pesanti potrebbero richiedere una rifinitura manuale.

Prezzi Plus IA

7 giorni di versione di prova gratis

Base: 15 $ al mese per utente

Pro: 25 $ al mese per utente

Team: 40 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Inoltre, valutazioni e recensioni sull'IA.

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Plus IA

Un utente ha condiviso:

Consiglio vivamente Plus a chiunque desideri realizzare presentazioni belle e veloci. È il miglior strumento IA per Google Slides e mi ha fatto risparmiare ore di lavoro e frustrazione.

Consiglio vivamente Plus a chiunque desideri realizzare presentazioni belle e veloci. È il miglior strumento di IA per Google Slides e mi ha fatto risparmiare ore di lavoro e frustrazione.

🧩 Curiosità: più della metà degli intervistati crea presentazioni almeno una volta alla settimana e una percentuale significativa lo fa più volte alla settimana.

4. Tome (ideale per presentazioni basate sullo storytelling)

tramite Tome

Tome è un programma per la creazione di presentazioni IA incentrato sulla narrazione, pensato per gli autori che desiderano slide coerenti ed emozionanti, piuttosto che basate su modelli predefiniti. Aiuta gli utenti a trasformare idee grezze in presentazioni strutturate e ricche dal punto di vista visivo.

È ideale per creare presentazioni, proposte di campagne di marketing e spiegazioni di prodotti in cui lo storytelling è importante tanto quanto il design.

Tome funziona consentendoti di iniziare con un prompt o di caricare un documento Word. Quindi, genera automaticamente una presentazione IA completa di titoli, layout e suggerimenti sul tono. La funzionalità integrata di generazione di immagini IA riempie le diapositive con immagini contestualmente accurate, così non dovrai cercare immagini stock o progettare manualmente gli elementi.

Anche la collaborazione risulta semplicissima. Gli utenti possono modificare l'ordine delle diapositive, riscrivere sezioni o sostituire immagini con le proprie, mentre i colleghi collaborano in tempo reale. Ogni progetto risiede in un'area di lavoro condivisa ed è possibile esportare le presentazioni su Google Slides o PowerPoint per la consegna finale al client.

Le migliori funzionalità di Tome

Genera presentazioni IA basate su storie a partire da brevi prompt o schemi caricati.

Utilizza la generazione di immagini IA integrata per ottenere immagini istantanee.

Crea presentazioni interattive che combinano testo, contenuti multimediali e transizioni in modo fluido.

Collabora in tempo reale attraverso la modifica e i commenti di condivisione.

Esporta su Google Slides o PowerPoint per un uso professionale.

Limiti di Tome

Le opzioni di personalizzazione delle diapositive sono più limitate rispetto agli strumenti di presentazione tradizionali.

Alcuni deck esportati richiedono modifiche di formattazione.

La collaborazione completa del team è riservata ai piani a pagamento.

Prezzi di Tome

Tome Plus: 10 $ al mese per utente

Esclusiva Tome: 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tome

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. MagicSlides. app (Ideale per la creazione rapida di diapositive basate su modelli)

MagicSlides. app è un programma per la creazione di presentazioni basato sull'IA, progettato per gli utenti che desiderano creare presentazioni direttamente all'interno di Google Slides, eliminando la necessità di uno strumento aggiuntivo.

Il suo punto di forza risiede nella rapidità con cui produce presentazioni ben strutturate a partire da un breve prompt, rendendolo uno dei migliori strumenti di creazione di presentazioni IA per studenti, team di marketing e professionisti che necessitano di risultati rapidi senza perdere in qualità.

Lo strumento funziona come barra laterale in Google Slides. Gli utenti digitano un argomento, selezionano un tono e uno stile visivo e il sistema genera una presentazione completa con testo, titoli e layout.

L'app MagicSlides eccelle anche nella stesura iniziale. Ad esempio, un responsabile dei contenuti che riepiloga i risultati trimestrali può incollare i punti chiave nello strumento, che crea automaticamente sequenze di diapositive con titoli formattati e punti di discussione. Gli utenti possono perfezionare i colori, effettuare modifiche al testo o esportare immediatamente la presentazione finita, il tutto all'interno di Google Slides.

Le migliori funzionalità dell'app MagicSlides.

Genera presentazioni complete direttamente all'interno di Google Slides.

Trasforma istantaneamente schemi o riepiloghi/riassunti in diapositive raffinate.

Scegli tra diversi temi per presentazioni professionali.

Modifica ed esporta senza passare da una piattaforma all'altra.

Semplifica le bozze iniziali e gli aggiornamenti interni per i team.

Limitazioni dell'app MagicSlides.

Funziona solo con Google Slides, limitando la flessibilità su altre piattaforme.

L'output delle diapositive richiede occasionalmente di essere formato manualmente prima della consegna finale.

Automazione del design meno avanzata rispetto a strumenti di IA più grandi come Beautiful. ai

Prezzi dell'app MagicSlides.

Free

Essenziale: 8 $ al mese

Pro: 16 $ al mese

Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni dell'app MagicSlides.

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di MagicSlides. app

Un recensore ha effettuato la condivisione :

Ho provato Magicslides per creare presentazioni basate sull'IA. Lo strumento funziona bene per generare bozze di diapositive veloci, ma c'è sicuramente margine di miglioramento.

Ho provato Magicslides per creare presentazioni basate sull'IA. Lo strumento funziona bene per generare bozze di diapositive veloci, ma c'è sicuramente margine di miglioramento.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il tuo lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

6. Visme (Ideale per presentazioni multimediali personalizzate con il marchio aziendale per tutti i team)

tramite Visme

Visme è pensato per i team che hanno bisogno di qualcosa di più delle semplici diapositive. Puoi creare presentazioni, report e documenti di una pagina in un unico posto senza dover attendere l'intervento dei designer. Imposta una volta il tuo marchio (colori, font e loghi) e tutti i modelli lo seguiranno.

Per lavori ricorrenti come presentazioni o revisioni mensili, duplica un file di base, scambia i dati e mantieni i layout bloccati per evitare correzioni dell'ultimo minuto. Lo strumento IA può redigere bozze di schemi da un prompt e suggerire immagini. Riceverai anche una vasta libreria di grafici, animazioni e brevi video per spiegare chiaramente argomenti complessi.

Una volta terminato, esporta in Google Slides, PowerPoint o PDF, oppure condividi un link tracciabile. I team di contenuti possono creare e distribuire dallo stesso spazio di lavoro invece di destreggiarsi tra diversi strumenti.

Le migliori funzionalità di Visme

Applica i kit del marchio a tutti i modelli per mantenere ogni diapositiva in linea con il marchio.

Genera presentazioni di prima bozza dai prompt con il creatore di presentazioni IA, quindi perfeziona layout e contenuti multimediali.

Crea storie di dati con grafici, animazioni e video per presentazioni professionali.

Esporta in più formati e invia i file a Google Drive per i team che utilizzano Google Slides o PowerPoint.

Riutilizza i layout per report ricorrenti e presentazioni per risparmiare tempo nei vari trimestri.

Limitazioni di Visme

Il controllo avanzato del design può comunque richiedere modifiche manuali dopo le bozze IA.

Un ampio set di funzionalità potrebbe risultare eccessivo per i team che necessitano solo di un generatore di diapositive leggero.

Alcuni flussi di lavoro di esportazione si basano su app esterne o sulla formattazione finale in suite per ufficio.

Prezzi di Visme

Base: Gratis

Starter: 12,25 $ al mese per utente

Pro: 24,75 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati a partire da 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Visme

Un recensore di G2 afferma:

Visme offre un'ampia gamma di modelli intuitivi, rendendolo creativo e facile da navigare. È uno strumento eccellente e facile da usare con numerosi modelli per la creazione di video, presentazioni e infografiche.

Visme offre un'ampia gamma di modelli intuitivi, rendendolo creativo e facile da navigare. È uno strumento eccellente e facile da usare con numerosi modelli per la creazione di video, presentazioni e infografiche.

7. Beautiful. IA (Ideale per la progettazione automatizzata e la coerenza del marchio)

Beautiful. ai è pensato per i team che desiderano slide raffinate senza dover microgestire gli elementi di design. Automatizza il layout, la spaziatura e l'allineamento mentre aggiungi testo, immagini o grafici, in modo che le presentazioni risultino pulite con il minimo lavoro richiesto.

Inizia con una diapositiva intelligente e il layout si riorganizzerà automaticamente per mantenere l'equilibrio. L'IA suggerisce anche il formato visivo più adatto ai tuoi contenuti, utile per presentazioni, report per i clienti e aggiornamenti della dirigenza.

Il controllo del marchio è integrato. Gli amministratori possono bloccare i font, i colori e il posizionamento del logo per mantenere ogni presentazione in linea con il marchio. Funziona con Google Drive, Dropbox e Slack per una facile condivisione ed è possibile esportare in PowerPoint o PDF una volta terminato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beautiful. ai

Automatizza le modifiche di progettazione tramite modelli di diapositive intelligenti.

Mantieni il controllo del marchio con colori, font e posizioni del logo bloccati.

Suggerisci layout appropriati utilizzando le funzionalità/funzioni IA integrate.

Integrazione con Google Drive, Slack e Dropbox per la condivisione dei file.

Esporta le presentazioni finite in formato PowerPoint o PDF.

Limiti di Beautiful.ia

Personalizzazione limitata per i team che preferiscono la progettazione manuale delle diapositive

Alcune funzionalità avanzate richiedono un piano Pro o Team.

La modifica offline non riceve supporto.

Prezzi di Beautiful.ia

Pro: 12 $ al mese per utente

Teams : 40 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Bellissimo. Valutazioni e recensioni di ai

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Beautiful. ai

Un recensore di G2 afferma:

Mi piace l'IA Bot che crea bellissime diapositive con immagini fantastiche. Questo permette di creare un'intera presentazione in poco tempo. È migliore di altre piattaforme grazie ai numerosi modelli disponibili e alla precisione. Anche i suggerimenti per accorciare o modificare il tono del testo sono un vantaggio.

Mi piace l'IA Bot che crea bellissime diapositive con immagini fantastiche. Questo permette di creare un'intera presentazione in poco tempo. È migliore di altre piattaforme grazie ai numerosi modelli disponibili e alla precisione. Anche i suggerimenti per accorciare o modificare il tono del testo sono un vantaggio.

8. GenPPT (Ideale per creare presentazioni IA basate sui dati)

tramite GenPPT

GenPPT è pensato per chiunque desideri che i dati raccontino una storia chiara senza dover lottare con le diapositive. Carica un foglio di calcolo o un breve riepilogo/riassunto e in pochi minuti lo trasformerà in una presentazione pronta con grafici, approfondimenti e testo delle diapositive.

Questa alternativa a Gamma IA è ideale per analisti, docenti e team aziendali. Scegli un tipo di presentazione, ad esempio risultati commerciali, analisi di marketing o riepilogo per gli investitori, e i tuoi dati verranno organizzati in sezioni chiare con le immagini giuste.

Quando è il momento di effettuare la condivisione, esporta in PowerPoint, PDF o Google Slides. Puoi modificare i grafici al volo, in modo che sia l'accuratezza che il design rimangano sempre perfetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di GenPPT

Converti automaticamente fogli di dati e report in presentazioni complete.

Genera immagini per le diapositive come tabelle, grafici e KPI con il minimo lavoro richiesto.

Offre supporto per l'esportazione in PowerPoint e Google Slides per una modifica flessibile.

Includi riassunti e approfondimenti basati sull'IA per evidenziare automaticamente le tendenze.

Personalizza font, layout e colori per adattarli al look del tuo marchio.

Limitazioni di GenPPT

Controllo creativo limitato rispetto agli strumenti incentrati sul design

Funziona al meglio per presentazioni basate sui dati, meno per contenuti ricchi di storytelling.

Sono necessari controlli di accuratezza occasionali per le analisi generate dall'IA.

Prezzi GenPPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GenPPT

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di GenPPT

Un utente dice:

Presentazione brillante sull'IA che ha raggiunto il perfetto equilibrio tra approfondimento tecnico e accessibilità. Esempi chiari e una presentazione coinvolgente hanno reso facili da comprendere concetti complessi. Il mix di applicazioni pratiche e implicazioni future ha mantenuto vivo l'interesse di tutti.

Presentazione brillante sull'IA che ha raggiunto il perfetto equilibrio tra approfondimento tecnico e accessibilità. Esempi chiari e una presentazione coinvolgente hanno reso facili da comprendere concetti complessi. Il mix di applicazioni pratiche e implicazioni future ha mantenuto vivo l'interesse di tutti.

9. Twistly IA (Ideale per lo storytelling visivo e le presentazioni di marca)

tramite Twistly IA

Twistly IA è pensata per i team che desiderano presentazioni che sembrino una storia visiva, non un insieme di slide aziendali. Inserisci un breve o un lungo rapporto e lo trasformerà in una presentazione basata su immagini che cattura l'attenzione.

La creazione è semplice. Incolla il tuo testo e Twistly bilancia automaticamente layout, tipografia e flusso. Sceglie palette di colori, transizioni e icone adatte all'argomento, quindi crea diapositive con testo modificabile, immagini di repertorio e immagini IA che corrispondono al tuo marchio.

Questa alternativa a Gamma IA funziona bene con le esportazioni di Google Slides se desideri un controllo maggiore nella fase finale. I team possono effettuare modifiche insieme ai documenti, lasciare feedback in tempo reale e conservare loghi, font e colori in una libreria di risorse condivisa, in modo che ogni nuova presentazione rispecchi l'immagine del marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twistly IA

Converti documenti o schemi in presentazioni IA dal design accattivante.

Genera immagini IA che corrispondono al contesto delle diapositive e all'identità del marchio.

Applica layout e transizioni automatici per una maggiore coerenza visiva.

Archivia le risorse e i modelli del marchio per riutilizzarli a livello di team.

Esporta su Google Slides o PowerPoint per la consegna finale.

Limitazioni di Twistly IA

Analisi limitate o monitoraggio dell'engagement sui deck condivisi

La modifica avanzata del design può richiedere molto tempo al di fuori del flusso /IA.

Richiede una connessione stabile per il rendering di diapositive ricche di immagini.

Prezzi di Twistly IA

Versione di prova gratis

Starter: 4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Twistly IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Twistly IA

Una recensione dice:

È incredibile quanto velocemente trasformi un semplice testo in slide dall'aspetto accattivante. L'integrazione funziona perfettamente ed è molto migliore e più veloce dei soliti strumenti basati su browser, non devo passare da una scheda all'altra ed esportare i file.

È incredibile quanto velocemente trasformi un semplice testo in slide dall'aspetto accattivante. L'integrazione funziona perfettamente ed è molto migliore e più veloce dei soliti strumenti basati su browser, non devo passare da una scheda all'altra ed esportare i file.

10. Zoho Show (ideale per la gestione collaborativa delle presentazioni)

tramite Zoho Show

Zoho Show è uno strumento di presentazione basato su browser per team che hanno a cuore la collaborazione e la facilità di accesso. Puoi creare, modificare e presentare nello stesso posto in cui si trovano i tuoi documenti e fogli di lavoro, il che lo rende perfetto per le piccole imprese e i team remoti.

Collabora in tempo reale con commenti e monitoraggio delle modifiche. Inizia da modelli personalizzabili o importa un file PowerPoint e perfezionalo. La formattazione IA aiuta con l'allineamento, la spaziatura e i layout puliti, in modo che le diapositive siano pronte per la condivisione con il minimo lavoro richiesto.

Esporta in PPTX, PDF o HTML e effettua la condivisione dei link per revisioni rapide. Puoi persino presentare dal vivo dal browser e controllare le diapositive da remoto mentre gli spettatori seguono la presentazione. Se utilizzi già Zoho, si integra con WorkDrive e Zoho CRM, quindi il contenuto e i passaggi rimangono in un unico flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Show

Offri l'assistenza per la collaborazione in tempo reale con commenti e modifiche live.

Importa e perfeziona i file PowerPoint con piena compatibilità.

Allinea e formatta automaticamente le diapositive utilizzando l'ottimizzazione del layout IA.

Ospita presentazioni live direttamente nel browser con controllo remoto

Esporta in diversi formati, tra cui PPTX, PDF e HTML.

Limitazioni di Zoho Show

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme di presentazione IA più recenti.

Meno opzioni avanzate di animazione e multimediali rispetto alla concorrenza

Prezzi di Zoho Show

Free

Piano Professional: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Zoho Show

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho Show

Un recensore di G2 scrive:

Zoho Show è facile da usare e funziona alla perfezione su qualsiasi dispositivo, in particolare sui dispositivi mobili, ed è perfetto per modifiche rapide mentre sei in movimento. La ricerca immagini Google integrata velocizza la creazione visiva e l'importazione da PowerPoint mantiene la formattazione originale, rendendo la collaborazione più fluida.

Zoho Show è facile da usare e funziona alla perfezione su qualsiasi dispositivo, in particolare sui dispositivi mobili, ed è perfetto per modifiche rapide mentre sei in movimento. La ricerca immagini Google integrata velocizza la creazione visiva e l'importazione da PowerPoint mantiene la formattazione originale, rendendo la collaborazione più fluida.

🤔 Lo sapevate? Secondo un sondaggio, oltre la metà dei lavoratori a livello globale dichiara di aver utilizzato l'IA sul lavoro nell'ultimo anno e circa il 14% utilizza l'IA generativa ogni giorno.

Errori comuni quando si passa da Gamma IA

Passare da Gamma AI a un nuovo strumento per la creazione di presentazioni IA può sembrare un aggiornamento rapido, ma molti team affrettano il processo e perdono tempo a riformattare o rieducare le abitudini. L'obiettivo non è solo quello di trovare un altro strumento, ma di ricostruire un flusso di lavoro più fluido e affidabile che si adatti alle esigenze di contenuto e collaborazione del tuo team.

Di seguito sono riportate le insidie più comuni che i team devono affrontare e come evitarle.

Scegliere esclusivamente in base al prezzo e ignorare la fedeltà dell'esportazione

Uno strumento di slide IA più economico non è vantaggioso se ogni esportazione presenta problemi. Molti team scoprono problemi di layout, sostituzioni di font o immagini mancanti solo dopo aver già effettuato la migrazione.

✅ Soluzione: prima di commit, crea una piccola presentazione di "stress test" con grafici, colori del marchio, font personalizzati e animazioni, quindi esportala in PowerPoint, Google Slides e PDF.

Verifica quanto il file esportato corrisponda alla versione sullo schermo e quanto lavoro di pulizia sia necessario. Se il tuo team lavora con file PPTX o Google Slides modificabili, la fedeltà dell'esportazione dovrebbe essere un requisito imprescindibile, non un optional.

Supponendo che la generazione IA sia l'unico fattore, trascurando il branding e la collaborazione

È allettante scegliere lo strumento che genera la prima bozza più accattivante. Il problema emerge in seguito, quando ogni presentazione richiede correzioni manuali per adattarsi alle linee guida del marchio o quando i team non hanno uno spazio di condivisione per rivedere le modifiche.

✅ Soluzione: quando valuti le alternative a Gamma IA, non limitarti a considerare la funzione "prompt to slides". Verifica se è possibile bloccare i kit del marchio, archiviare le risorse condivise e conservare commenti, approvazioni e versioni in un unico posto. Un buon creatore di presentazioni IA dovrebbe fornire supporto per il modo in cui il tuo team collabora ogni settimana, non solo l'impressione che dà nei primi cinque minuti.

Migrazione dei deck senza modificare il flusso di lavoro o i modelli

Un altro errore comune è trascinare i vecchi deck Gamma nel nuovo strumento sperando che "funzionino e basta". Piattaforme diverse gestiscono layout, spaziatura e font a modo loro, quindi le diapositive incollate si trasformano rapidamente in deck disordinati e incoerenti.

✅ Soluzione: considera il passaggio come un'opportunità per ripensare il tuo sistema di slide. Inizia progettando una piccola serie di modelli master riutilizzabili all'interno della nuova piattaforma, in linea con il tuo marchio e con i casi d'uso più comuni, come presentazioni commerciali, QBR o revisioni interne.

Una volta testati e approvati, ricostruisci o migra i tuoi deck più utilizzati utilizzando questi modelli, in modo che tutto risulti coerente in futuro.

Anche gli strumenti di IA più intuitivi presentano nuovi prompt, impostazioni e comportamenti di esportazione. I team spesso sottovalutano il periodo di apprendimento, il che porta a un utilizzo incoerente e a molti momenti in cui ci si chiede "come si fa a fare questa cosa?".

✅ Soluzione: Pianifica brevi sessioni di formazione per i diversi ruoli: scrittori su prompt e struttura, designer su controlli di layout e manager su flussi di approvazione e condivisione.

Allo stesso tempo, definisci fin dall'inizio le regole di governance chiarendo chi è il proprietario dei modelli, chi può modificare le impostazioni del marchio e come vengono archiviati i dati e le esportazioni. Poche ore di configurazione strutturata ti garantiranno presentazioni più veloci e affidabili in futuro.

Se stai ancora valutando opzioni oltre alle principali alternative a Gamma IA, ecco tre strumenti di presentazione basati sull'IA che stanno attirando l'attenzione per i loro flussi di lavoro unici e l'automazione creativa:

Sendsteps.ai: un programma per la creazione di presentazioni che combina contenuti generati dall'IA con l'interattività del pubblico. Aiuta gli utenti a creare splendide presentazioni e sondaggi in tempo reale in pochi minuti, ideale per educatori e formatori aziendali che desiderano aumentare il coinvolgimento.

Decktopus IA: Progettato per i professionisti impegnati, Decktopus genera automaticamente diapositive intelligenti, note del relatore e layout di progettazione. È ottimo per i team commerciali e di marketing che desiderano risparmiare tempo nella preparazione di presentazioni raffinate e in linea con il marchio.

Gamma SlidesGPT: uno strumento di presentazione IA veloce e senza login che trasforma istantaneamente un documento Word o un prompt in presentazioni Google Slides pronte per essere modificate. Perfetto per chi desidera creare diapositive con il minimo lavoro richiesto e risultati eccellenti.

ClickUp sale sul palco

Cambiare strumento di presentazione non significa solo creare diapositive, ma ripensare il modo in cui le idee prendono vita. Che tu preferisca strumenti di presentazione IA veloci come Plus AI o software di presentazione orientati al design come Visme, l'obiettivo rimane lo stesso: meno ritocchi, più narrazione.

Quando scegli la tua prossima alternativa a Gamma IA, cerca strumenti che vadano oltre i modelli, che combinino strumenti di collaborazione, modelli personalizzabili e funzionalità IA che comprendano realmente il tuo marchio.

La migliore alternativa è quella che supporta la tua creatività oggi e si adatta alle esigenze del tuo team domani.

È qui che ClickUp si distingue. Collega Docs, lavagne online e ClickUp Brain in modo da poter pianificare, scrivere e presentare idee in un unico posto. Dalla creazione di schemi con Talk to Text alla rifinitura con approfondimenti basati sull'IA, ClickUp ti aiuta a risparmiare tempo creando slide che si distinguono davvero.

Se sei pronto a creare presentazioni più intelligenti e incisive, prova ClickUp gratis oggi stesso e trasforma ogni idea in qualcosa che vale la pena mostrare.

Domande frequenti

Molte alternative di presentazione Gamma AI puntano maggiormente sul flusso di lavoro e sul controllo del marchio piuttosto che solo su presentazioni web-first. Ad esempio, strumenti come Plus AI e MagicSlides funzionano in modo nativo all'interno di Google Slides o PowerPoint, quindi la generazione, la modifica e la collaborazione IA avvengono tutte nello strumento di presentazione già utilizzato dal tuo team. Altri, come Visme e Beautiful. ai, enfatizzano funzionalità avanzate di governance del marchio come kit di marca, font/colori bloccati e librerie di risorse condivise, oltre a ricche opzioni di esportazione multimediale. Piattaforme come ClickUp vanno oltre la creazione di slide, abbinando l'IA a attività, documenti, lavagne online e dashboard in modo da poter gestire l'intero flusso di lavoro della presentazione (non solo la presentazione finale) in un unico posto.

Sì. Gamma offre il supporto per l'esportazione in PowerPoint (PPTX), PDF, PNG e Google Slides nei suoi piani a pagamento, in modo da poter trasferire le presentazioni in strumenti di presentazione standard per ulteriori modifiche. Le recensioni sottolineano che la maggior parte dei layout viene trasferita abbastanza bene, ma i progetti complessi potrebbero richiedere una leggera pulizia in PowerPoint o Slides dopo l'esportazione.

Sì, diversi strumenti di presentazione AI offrono livelli gratuiti o versioni di prova con funzionalità paragonabili al flusso "prompt-to-deck" di Gamma. 1. MagicSlides e Presentations. AI offrono entrambi piani Free per la generazione di diapositive basate sull'intelligenza artificiale direttamente in o per Google Slides/PowerPoint. Anche Zoho Show offre un piano Free per presentazioni collaborative basate su browser con formattazione assistita dall'IA. 2. Se desideri gestire l'intero flusso di lavoro della presentazione (idee → contenuti → revisioni → attività), ClickUp offre un piano Free Forever con lavagne online, documenti, attività e dashboard, e puoi aggiungere ClickUp Brain come livello di IA tramite componenti aggiuntivi a pagamento.

Non esiste un unico "vincitore", ma alcuni strumenti si distinguono a seconda di ciò che ti interessa di più: 1. Presentazioni. IA si posiziona in modo molto esplicito sulla sincronizzazione automatica del marchio (loghi, colori, caratteri) e sulle "esportazioni PowerPoint ad alta fedeltà prive di problemi di layout", il che è un punto di forza se la tua priorità è il trasferimento PPTX sicuro per il marchio. 2. Visme si concentra su kit di marca, modelli riutilizzabili ed esportazioni multimediali (PPTX, PDF, link web), rendendolo una buona soluzione per i team di marketing e progettazione che necessitano di un controllo rigoroso del marchio su molti formati. 3. Beautiful. ai offre impostazioni di brand bloccate e diapositive intelligenti che regolano automaticamente i layout, pur esportando in modo pulito in PowerPoint o PDF. 4. Se vi interessa più la coerenza del brand a livello di processo (contenuti, approvazioni, documenti di riferimento) che il renderizzatore di diapositive stesso, ClickUp è ottimo per mantenere centralizzati testi, risorse e linee guida, pur esportando le presentazioni finali tramite Google Slides o PowerPoint.

Inizia esportando alcuni deck Gamma rappresentativi in PPTX o Google Slides e verifica come appaiono nello strumento che hai selezionato per individuare tempestivamente eventuali problemi di layout o font. Quindi, ricostruisci una piccola serie di modelli master in modo nativo nella nuova piattaforma (presentazione, QBR, report) invece di copiare e incollare ogni vecchia diapositiva. Definisci un flusso semplice per individuare dove si trovano i brief, la generazione IA, il design e le approvazioni nel tuo nuovo stack e documentalo. Infine, organizza brevi sessioni di formazione per scrittori, designer e approvatori in modo che i prompt, i controlli del marchio e le impostazioni di esportazione siano chiari prima di implementarlo su progetti reali.