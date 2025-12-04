Zoom vs. ClickUp SyncUp: quale è più adatto al tuo team?

Sono le 9:55 del mattino. Il tuo team si collega a una chiamata Zoom. Vengono prese delle decisioni. Si susseguono una serie di elementi da intraprendere. Trenta minuti dopo, stai copiando le note nelle bacheche delle attività e inoltrando i link in modo che nulla vada perso.

Ecco il bivio. Zoom è una piattaforma di videoconferenza leader nel settore, progettata per videochiamate e condivisione dello schermo affidabile. ClickUp SyncUp è più vicino al lavoro. Puoi pianificare riunioni, prendere note e attivare la creazione automatica di attività collegate a compiti e titolari.

C'è un motivo per cui questa funzionalità/funzione è importante. Il Work Trend Index di Microsoft mostra che il dipendente medio trascorre il 57% del proprio tempo in riunioni, email e chat. Si tratta di molte discussioni che devono tradursi rapidamente in azioni concrete.

Questa guida mette a confronto Zoom e ClickUp SyncUp in modo che i team remoti possano scegliere quello più adatto alle loro attività quotidiane, sia che desiderino chiamate di altissima qualità o riunioni che hanno un flusso perfetto nel lavoro.

Zoom vs. ClickUp SyncUp in sintesi

Quando confronti Zoom e ClickUp SyncUp, in realtà stai scegliendo tra una piattaforma di videoconferenza autonoma e un livello di riunione integrato nel tuo spazio di lavoro di project management.

Ecco una panoramica delle loro funzionalità/funzioni principali, delle funzionalità di creazione delle attività e di altre funzionalità avanzate:

Funzionalità/funzione ClickUp SyncUp Zoom riunioni Focus principale Integrato in ClickUp come parte di uno spazio di lavoro AI convergente per la project management e la comunicazione del team. Piattaforma di video conferenza autonoma per ospitare e partecipare a riunioni online e webinar StandUp quotidiani e aggiornamenti sui progetti Avvia SyncUp da elenchi, visualizzazioni o attività in modo che i team possano esaminare le bacheche, aggiornare le attività e comunicare nello stesso posto. Effettua videochiamate HD con condivisione dello schermo e chat, ma le bacheche e i tracker di solito si trovano in uno strumento di progetto separato. Gestione delle attività e del project management Gerarchia completa di attività e progetti con titolari, date di scadenza, dipendenze, dashboard e creazione automatizzata di attività dalle riunioni Nessuna gestione nativa dei progetti; gli elementi da intraprendere derivanti dalle riunioni Zoom devono essere creati in strumenti esterni. Note delle riunioni e elementi automatizzati ClickUp Brain e AI Notetaker creano riepiloghi/riassunti, trascrizioni ricercabili e attività che si collegano direttamente a documenti e visualizzazioni. Zoom AI Companion genera riepiloghi/riassunti e suggerisce elementi da intraprendere che devono ancora essere inseriti negli strumenti di progetto. Condivisione dello schermo e registrazioni dello schermo Condividi il tuo schermo in SyncUps e salva SyncUps e clip nell'Hub clip con trascrizioni e commenti collegati alle attività. Condividi gli schermi nelle riunioni Zoom e registra le sessioni su uno spazio di archiviazione locale o cloud, quindi condividi i link separatamente. Pianificazione e integrazioni Pianifica riunioni in cui gestisci il lavoro e utilizza l'integrazione ClickUp-Zoom per avviare riunioni Zoom dalle attività. Pianifica le riunioni Zoom dall'app Zoom o dalle integrazioni del Calendario e aggiungi i link Zoom agli eventi Google o Outlook. Reportistica e visibilità dopo le riunioni I dashboard mostrano in tempo reale come i cambiamenti determinati dalle riunioni influiscono sui carichi di lavoro, sul burndown e sulla consegna. L'analisi si concentra sull'utilizzo e sulla qualità delle riunioni, non sui risultati dei progetti o sullo stato di salute degli sprint. Ideale per Teams che desiderano le funzionalità di SyncUp, le note delle riunioni e la creazione automatizzata di attività collegate al project management in un unico spazio di lavoro Teams che necessitano di un'alternativa familiare a Zoom per riunioni di persona e videochiamate veloci su diversi dispositivi

Cos'è ClickUp?

Rimani organizzato, muoviti più velocemente e gestisci ogni attività in un unico posto con ClickUp.

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che riunisce attività, documenti, chat, riunioni e AI in un unico posto, consentendo ai team di pianificare, eseguire e effettuare reportistica senza dover passare da uno strumento all'altro.

Immagina un responsabile di reparto che gestisce un'implementazione interfunzionale.

Gli aggiornamenti vengono pubblicati nella chat di Zoom, i follow-up rimangono nella finestra In arrivo e le ultime modifiche all'ambito di applicazione sono sepolte nelle note personali di qualcuno. Ogni cambiamento richiede concentrazione e rende più difficile capire quali siano stati i reali progressi.

ClickUp è stato progettato per ridurre questa dispersione del lavoro m antenendo tutto collegato in un unico spazio di lavoro.

Con ClickUp SyncUp e ClickUp Meetings, i team possono avviare rapidamente videochiamate dagli stessi elenchi e attività che già utilizzano, acquisire note delle riunioni nel contesto e collegare le decisioni direttamente ai titolari e alle scadenze.

ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain trasformano poi quelle conversazioni in riassunti e elementi da intraprendere, così "ne abbiamo parlato" diventa automaticamente "è nel sistema".

Se continui ad affidarti a Zoom per briefing più grandi o chiamate esterne, l'integrazione ClickUp-Zoom ti consente di avviare o partecipare a riunioni Zoom da ClickUp attività, documenti e Chat e di mantenere il link di partecipazione e la registrazione allegati al lavoro.

Un utente lo ha spiegato in modo semplice:

La possibilità di creare visualizzazioni, dashboard e campi personalizzati è straordinaria. Apprezzo anche l'ampia gamma di funzionalità offerte, dalla gestione delle attività e il monitoraggio del tempo alla collaborazione sui documenti e la definizione degli obiettivi. È davvero uno spazio di lavoro all-in-one.

La possibilità di creare visualizzazioni, dashboard e campi personalizzati è straordinaria. Apprezzo anche l'ampia gamma di funzionalità offerte, dalla gestione delle attività e il monitoraggio del tempo alla collaborazione sui documenti e la definizione degli obiettivi. È davvero uno spazio di lavoro all-in-one.

Valutazioni e recensioni dei clienti:

G2 : 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Funzionalità di ClickUp

Ecco come le funzionalità di ClickUp aiutano i team remoti a sostituire "chiamare, copiare le note e poi aggiornare la bacheca in un secondo momento" con riunioni che si svolgono direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro di project management.

Funzionalità n. 1: Chat ClickUp

Trasforma i messaggi in attività utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chat combina la messaggistica in tempo reale e la gestione del lavoro, in modo che le conversazioni non si allontanino mai dalle attività su cui hanno un impatto.

I team possono chattare nei canali o tramite messaggi diretti, condividere file e trasformare qualsiasi messaggio in un'attività di ClickUp con un solo clic. Ciò garantisce che le decisioni, i file e le azioni da intraprendere rimangano nello stesso spazio di lavoro, rendendoli più facili da tracciare e individuare.

L'IA di ClickUp è anche in grado di riépilogare lunghe conversazioni e suggerire attività da svolgere, il che è particolarmente utile dopo una giornata intensa di scambi di messaggi. Invece di scorrere i log delle chat di Zoom o i messaggi diretti sparsi qua e là, riceverai sintesi chiare e attività concrete direttamente all'interno della chat di ClickUp.

📌 Esempio: un team di prodotto discute di un bug in un canale di chat ClickUp, allega screenshot e concorda la soluzione. Il PM converte il messaggio in un'attività in ClickUp, assegna un ingegnere e imposta una data di scadenza. Una volta completata la correzione, lo stato dell'attività, i commenti e gli allegati mostrano l'intera cronologia. Non è più necessario fare affidamento sui vecchi thread di chat.

Funzionalità n. 2: ClickUp SyncUp (e integrazione con Zoom)

Collega attività e note durante le chiamate con ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp porta le videochiamate leggere direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

Puoi avviare SyncUp da un elenco, un'attività o una chat e continuare a lavorare nell'area di lavoro di ClickUp mentre la chiamata è attiva.

La condivisione dello schermo, i commenti e i link alle attività sono tutti disponibili nello stesso posto, il che rende più facile eseguire e seguire gli aggiornamenti di stato e le riunioni veloci. Poiché SyncUp fa parte di ClickUp Chat, non è necessaria un'app separata per le riunioni interne.

Ma quando hai bisogno di una riunione Zoom completa (magari per una demo esterna o un webinar), puoi avviare le riunioni Zoom da ClickUp attività, documenti e Chat utilizzando l'integrazione Zoom.

L'integrazione di ClickUp con Zoom porta le chiamate Zoom nel tuo Calendario ClickUp.

Il link di partecipazione viene aggiunto automaticamente come commento all'attività, gli assegnatari e i follower ricevono una notifica all'inizio della riunione e i link di registrazione possono essere allegati alla stessa attività per facilitarne la consultazione.

📌 Esempio: un team di ingegneri remoti ospita un SyncUp giornaliero dal proprio elenco sprint. Aprono la bacheca, esaminano gli ostacoli e creano nuovi compiti durante la chiamata. Per il webinar mensile dedicato ai clienti, il CSM avvia una riunione Zoom da un'attività di ClickUp, presenta da lì e successivamente inserisce il link della registrazione Zoom nell'attività di ClickUp stessa, in modo che il reparto commerciale e l'assistenza possano rivedere la chiamata senza dover richiedere nuovamente il link.

💡 Curiosità: secondo alcune ricerche, fino a un terzo delle riunioni è superfluo e le riunioni inefficienti rappresentano uno dei principali ostacoli alla produttività. Gli strumenti che collegano la discussione alle attività aiutano a ridurre questo spreco.

Funzionalità n. 3: ClickUp Brain e AI Notetaker

Usa ClickUp Brain per generare riepiloghi istantanei dai verbali delle tue riunioni

ClickUp Brain e ClickUp AI Notetaker chiudono il cerchio tra "ne abbiamo parlato" e "è nel sistema".

AI Notetaker può partecipare automaticamente alle tue riunioni, prendere appunti, evidenziare le decisioni chiave e trasformare le azioni da intraprendere in attività di ClickUp non appena la riunione termina (sia che tu abbia utilizzato ClickUp SyncUp o Zoom).

Usa ClickUp AI Notetaker per acquisire automaticamente gli appunti delle riunioni ed evidenziare le decisioni chiave

Da lì, ClickUp Brain può riassumere lunghe discussioni, suggerire titolari e date di scadenza e mantenere documenti e attività allineati.

Con ClickUp Brain MAX, i team utilizzano Talk to Text per comunicare gli aggiornamenti a voce invece che digitando il testo.

Usa la funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX per iniziare a dettare note e istruzioni

In media, gli utenti di ClickUp Brain MAX riferiscono di risparmiare 1,1 giorni alla settimana, di lavorare 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione e di ridurre i costi degli strumenti fino all'88% combinando più assistenti IA in un unico spazio di lavoro.

ClickUp Brain MAX funziona anche su modelli di IA premium come Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek e Claude. Mentre parli, effettua la modifica del testo per renderlo più chiaro e adeguato al tono, quindi fornisce un testo rifinito per documenti e aggiornamenti delle attività.

📌 Esempio: dopo una riunione di pianificazione interfunzionale, IA Notetaker genera un riassunto con le decisioni e le azioni da intraprendere, quindi crea attività per la progettazione, l'ingegneria e l'analisi negli elenchi corretti. Il PM esamina rapidamente il riassunto, modifica due date di scadenza e il gioco è fatto. Non è necessario copiare i punti salienti da un riassunto di Zoom in uno strumento di gestione dei progetti separato.

💡 Suggerimento: vuoi un formato di riepilogo coerente ogni volta? Inizia con i modelli per prendere appunti, in modo che i passaggi di consegne rimangano chiari e ricercabili.

Ecco una guida perfetta su come ClickUp Brain rende la tua esperienza di prendere appunti una ventata di aria fresca:

Prezzi di ClickUp

📮 ClickUp Insight: nel nostro sondaggio, l'88% dei team utilizza già l'IA per velocizzare il lavoro quotidiano. Abbina ClickUp Brain a SyncUp per ridurre i tempi delle riunioni, ottenere riassunti istantanei delle riunioni e trasformare le decisioni in attività automatizzate, in modo che i passaggi successivi vengano inseriti nelle attività di ClickUp senza dover inserire manualmente i dati.

Cos'è Zoom?

Zoom è una piattaforma di videoconferenza leader che aiuta team, clienti e partner a collegarsi rapidamente con video, audio e condivisione dello schermo affidabili.

Zoom Meetings è il cuore di Zoom Workplace e offre video HD, chat durante le riunioni, reazioni e registrazioni per tutto, dalle riunioni quotidiane ai webinar globali.

tramite Zoom

In una giornata tipo, un project manager potrebbe avviare una riunione Zoom da Google Calendar e condividere il proprio schermo per illustrare una roadmap. Gli utenti possono quindi accedere alla chat della riunione per ottenere collegamenti rapidi e affidarsi alle registrazioni cloud per rivedere in un secondo momento una parte della riunione.

Inoltre, Zoom IA Companion può generare riepiloghi delle riunioni, azioni da intraprendere e promemoria di follow-up.

Zoom si integra anche con strumenti popolari come Slack, Microsoft Teams e Google Workspace, così puoi pianificare riunioni Zoom, effettuare la condivisione delle registrazioni e mantenere un flusso di follow-up di base attraverso le app che il tuo team già utilizza.

Valutazioni e recensioni dei clienti:

G2: 4,5/5 (54.000+)

Capterra: 4,6 (oltre 14.000)

Funzionalità di Zoom

Zoom si concentra sull'esecuzione di videochiamate fluide e sull'aiutare i team a rimanere allineati dopo tali chiamate con riepiloghi/riassunti, registrazioni e chat basati sull'IA.

Funzionalità n. 1: IA Companion per note e elementi da intraprendere

Tramite Zoom

L'IA Companion di Zoom ascolta durante le riunioni Zoom e, al termine della chiamata, produce un riassunto strutturato della riunione con capitoli, punti chiave e elementi suggeriti.

Gli host possono visualizzare e effettuare modifiche su questi riassunti dalla pagina Riassunti in Zoom, condividerli con i partecipanti e utilizzare il contenuto per redigere e-mail di follow-up o aggiornamenti interni.

📌 Esempio: un Success Manager organizza una revisione trimestrale dell'attività. Dopo la chiamata, AI Companion genera un riepilogo con le decisioni e i passi successivi. Il Success Manager modifica alcune righe, lo invia al cliente e poi trasferisce le azioni chiave al proprio strumento di project management per monitorarne l'esecuzione.

💡 Suggerimento: se hai bisogno di uno strumento di acquisizione dedicato, gli appunti IA per Zoom possono taggare automaticamente gli oratori e gli argomenti per creare riassunti condivisibili.

Funzionalità n. 2: Calendario e pianificazione

Tramite Zoom

Zoom semplifica la pianificazione delle riunioni dagli strumenti che già utilizzi. Con Zoom Scheduler e i componenti aggiuntivi del calendario, puoi pubblicare la tua disponibilità, effettuare la condivisione di link di prenotazione e aggiungere link alle riunioni Zoom agli eventi di Google Calendar o Microsoft 365 con pochi clic.

I partecipanti scelgono una fascia oraria, ricevono promemoria automatici e partecipano direttamente dall'invito del Calendario.

📌 Esempio: un partner manager invia un link Scheduler ai clienti aziendali. Questi scelgono un orario per la riunione, l'evento viene inserito in entrambi i calendari con il link Zoom allegato e vengono inviati automaticamente dei promemoria via email, senza bisogno di scambiarsi messaggi per confermare la disponibilità.

💡 Curiosità: secondo l’indice dei trend del lavoro di Microsoft , i dipendenti ricevono una notifica ogni due minuti circa, per un totale di 275 interruzioni al giorno tra riunioni, email e chat.

Funzionalità n. 3: Chat di gruppo e collaborazione durante le chiamate

Tramite Zoom

Zoom Team Chat offre canali e messaggi diretti dove i team possono continuare le conversazioni tra una riunione e l'altra, condividere file e aggiungere thread importanti.

Durante le riunioni Zoom, i partecipanti possono utilizzare la chat durante la chiamata, le lavagne online e le annotazioni mentre effettuano la condivisione dello schermo per chiarire le decisioni in tempo reale. Le registrazioni cloud catturano poi la sessione in modo che chiunque l'abbia persa possa rivedere in un secondo momento ciò che è successo.

📌 Esempio: un team di prodotto distribuito esamina un prototipo durante una chiamata Zoom, prendendo appunti e inserendo link nella chat della riunione. Successivamente, il team fissa il thread di riepilogo nella chat del team e allega la registrazione cloud, in modo che i nuovi stakeholder possano mettersi al corrente senza dover programmare un'altra chiamata.

💡 Suggerimento professionale: per presentazioni e risoluzione dei problemi più fluide, questa guida al software di condivisione dello schermo include suggerimenti per la configurazione e best practice.

Prezzi di Zoom

Base: gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Aziendale : 21,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

💡 Suggerimento: se stai valutando i limiti del piano e lo spazio di archiviazione per le registrazioni, questa analisi dei prezzi di Zoom ti aiuterà ad abbinare le funzionalità/funzioni al tuo budget.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: confronto delle funzionalità/funzioni

Ora esaminiamo Zoom e ClickUp SyncUp funzionalità per funzionalità per vedere quale strumento di riunione si adatta meglio al tuo lavoro quotidiano.

ClickUp

Con ClickUp SyncUp, puoi avviare videochiamate direttamente da elenchi, visualizzazioni o attività. La tua bacheca sprint, il backlog o la roadmap sono già aperti quando inizia la riunione, quindi puoi aggiornare gli stati, aggiungere assegnatari e modificare le date di scadenza in tempo reale.

Poiché SyncUp è integrato in ClickUp, la comunicazione tra i membri del team, la project management e gli StandUp avvengono nello stesso spazio di lavoro invece che in schede sparse.

Zoom

Zoom è stato progettato principalmente per le videochiamate in diretta. I team possono ospitare riunioni Zoom con video HD, condivisione dello schermo, sale di discussione e chat, che funzionano bene per riunioni remote e controlli rapidi.

Ma le tue bacheche e i tuoi tracker si trovano solitamente in un altro strumento, quindi devi comunque passare da Zoom al tuo sistema di project management per vedere le attività, i titolari e le sequenze.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per i StandUp ricorrenti e gli aggiornamenti interni in cui si desidera avere videochiamate e aggiornamenti sui progetti in un unico posto.

Funzionalità n. 2: dagli appunti delle riunioni alla creazione automatizzata delle attività

ClickUp

ClickUp Brain e AI Notetaker ti aiutano a passare dagli appunti delle riunioni all'azione senza lavoro amministrativo aggiuntivo. AI Notetaker può partecipare alle riunioni Zoom o SyncUp, acquisire riassunti intelligenti e produrre documenti con appunti delle riunioni con azioni da intraprendere che si collegano direttamente alle attività di ClickUp.

Da lì, puoi utilizzare la creazione automatica delle attività per assegnare i responsabili, impostare le date di scadenza e conservare le note delle riunioni e i follow-up nello stesso spazio di lavoro.

Zoom

L'IA Companion di Zoom è in grado di generare riassunti delle riunioni, evidenziare i punti chiave della discussione e suggerire attività di follow-up dopo una riunione Zoom.

Questi strumenti sono utili per ricordare ciò che è stato detto, ma devono comunque essere trasferiti nel tuo strumento di project management, tramite integrazioni o copia-incollaggio manuale. Ciò aggiunge un passaggio aggiuntivo tra "abbiamo deciso" e "ora questo è un'attività monitorata con un titolare".

🏆 Vincitore: ClickUp vince per la creazione automatizzata delle attività e la possibilità di conservare appunti delle riunioni, riassunti e attività insieme invece che in app separate.

Funzionalità n. 3: comunicazione di team e collaborazione asincrona

ClickUp

ClickUp combina SyncUps, ClickUp Chat, Documenti e Lavagne online in un unico spazio di lavoro. I team possono organizzare un rapido SyncUp, seguire i thread in ClickUp Chat e convertire messaggi o commenti in attività con un solo clic.

Per la collaborazione asincrona, puoi effettuare la condivisione delle registrazioni dello schermo con ClickUp Clips e lasciare che ClickUp Brain riepiloghi gli aggiornamenti più lunghi. Questo può aiutare le persone a mettersi al passo con i propri tempi senza dover ricorrere a un'altra riunione.

Zoom

Zoom offre una forte collaborazione durante le chiamate: chat durante le riunioni, reazioni, sondaggi e lavagne online rendono le sessioni live più interattive. Zoom Team Chat mantiene vive le conversazioni tra una chiamata e l'altra con canali e messaggi diretti.

Tuttavia, le decisioni e i collegamenti devono ancora essere trasferiti nei tuoi strumenti di project management e di documentazione, il che significa che il contesto può andare perso una volta terminata la riunione.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per la sua capacità di mantenere la comunicazione del team, gli aggiornamenti asincroni e il project management nello stesso posto.

Funzionalità n. 4: condivisione dello schermo e condivisione delle registrazioni dello schermo

ClickUp

In SyncUp, puoi effettuare la condivisione dello schermo direttamente da ClickUp per esaminare attività, dashboard o documenti. Quando hai bisogno di spiegazioni asincrone, ClickUp Clips ti consente di registrare brevi video dello schermo o vocali e condividerli all'interno di attività, documenti o chat.

Tutti i clip e i SyncUp vengono archiviati nell'Hub clip con trascrizioni e commenti, in modo che le registrazioni dello schermo rimangano associate al lavoro che spiegano.

Zoom

Zoom è eccellente per la condivisione dello schermo in tempo reale e le registrazioni di lunga durata. È possibile registrare le riunioni Zoom su un dispositivo locale o su un'archiviazione cloud e inviare il link ai partecipanti o alle parti interessate. Ciò lo rende ideale per demo, formazione e sessioni con i clienti.

Ma questi link di registrazione di solito si trovano nelle email, nelle chat o negli strumenti di spazio di archiviazione, non nelle attività o nei piani di progetto che ne avranno bisogno in seguito.

🏆 Vincitore: Pareggio. Zoom è ottimo per sessioni live di lunga durata e webinar, mentre ClickUp è migliore per la condivisione di registrazioni dello schermo direttamente all'interno di attività e documenti.

Funzionalità n. 5: pianificazione delle riunioni e utilizzo dei calendari

ClickUp

ClickUp ti consente di pianificare riunioni in cui gestire il tuo lavoro. Utilizza le visualizzazioni del Calendario per vedere insieme attività ed eventi, quindi utilizza l'integrazione ClickUp-Zoom per avviare riunioni Zoom dalle attività o inserire link Zoom nei commenti alle attività quando inizia una chiamata.

In questo modo, potrai pianificare riunioni, allegare link di partecipazione e tenere traccia dei follow-up nello stesso strumento di project management, invece di destreggiarti tra più calendari.

Zoom

Zoom si integra con Google Calendar, Outlook e altri strumenti di pianificazione, consentendoti di aggiungere link Zoom agli eventi con un clic.

Zoom Scheduler e i link di prenotazione rendono facile effettuare la condivisione della disponibilità con clienti o partner e inserire automaticamente le riunioni nel Calendario di tutti. Per le chiamate esterne e le sessioni con i clienti, questo flusso risulta familiare ed efficiente.

🏆 Vincitore: Pareggio. Zoom vince per quanto riguarda la pianificazione esterna e i flussi di prenotazione, mentre ClickUp è migliore quando si desidera pianificare le riunioni direttamente dallo stesso luogo in cui si gestiscono le attività.

Funzionalità n. 6: visibilità sul lavoro dopo le riunioni

ClickUp

I dashboard di ClickUp offrono ai leader una visibilità in tempo reale su ciò che accade dopo le riunioni. È possibile effettuare il monitoraggio dei carichi di lavoro, dei grafici burndown, della velocità e dei KPI personalizzati in base alle attività create o aggiornate in SyncUps e alle note di AI Notetaker.

Poiché la reportistica si basa sulle attività di ClickUp in tempo reale, è facile capire se le riunioni stanno effettivamente portando avanti i progetti o semplicemente riempiendo il Calendario.

Zoom

Zoom fornisce analisi relative alle riunioni, come il numero di partecipanti, la qualità delle chiamate e l'utilizzo delle funzionalità/funzioni. Ciò lo rende molto utile per i team IT e operativi.

Tuttavia, senza uno stack di reportistica separato, non collega questi dati ai risultati dei progetti, allo stato di avanzamento degli sprint o alle date di consegna. È comunque necessario un altro strumento per comprendere l'impatto delle riunioni Zoom sul lavoro reale.

🏆 Vincitore: ClickUp vince chiaramente in termini di visibilità post-riunione, collegando direttamente i cambiamenti derivanti dalla riunione al lavoro e alla capacità.

ClickUp vs. Zoom su Reddit

Gli utenti di Reddit affermano che questi strumenti svolgono funzioni diverse. Zoom riunisce rapidamente le persone, mentre ClickUp trasforma le decisioni in lavoro che è possibile monitorare.

Per quanto riguarda ClickUp, molti utenti apprezzano i flussi di lavoro meeting-to-action:

Verrà creato un documento in ClickUp con una panoramica, i punti chiave, i passaggi successivi e gli argomenti principali... il tutto ben formattato e di facile lettura.

Verrà creato un documento in ClickUp con una panoramica, i punti chiave, i passaggi successivi e gli argomenti principali... il tutto ben formattato e di facile lettura.

Per Zoom, gli utenti di Reddit sottolineano l'affidabilità e la familiarità, soprattutto con gli esterni:

Quando si ha a che fare con soggetti esterni, Zoom è la scelta più sicura... quasi tutti conoscono Zoom ed è un'interfaccia utente molto semplice.

Quando si ha a che fare con soggetti esterni, Zoom è la scelta più sicura... quasi tutti conoscono Zoom ed è un'interfaccia utente molto semplice.

Ma altri osservano che i riassunti generati dall'IA possono tralasciare alcuni dettagli e necessitano di una revisione:

Zoom IA Companion funziona bene... ma le imprecisioni e le generalizzazioni possono alterare il significato di ciò che è accaduto.

Zoom IA Companion funziona bene... ma le imprecisioni e le generalizzazioni possono alterare il significato di ciò che è accaduto.

ClickUp effettua la sincronizzazione perfetta del tuo lavoro

Zoom rende facile e familiare riunire le persone. Per check-in rapidi, demo per i clienti e webinar di grandi dimensioni, offre video affidabili, connessioni semplici e un flusso di follow-up chiaro.

ClickUp, invece, ti aiuta a gestire tutte le tue comunicazioni e collaborazioni in un unico spazio di lavoro basato sull'IA che garantisce a te e al tuo team di rimanere sempre sincronizzati.

Ti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, consentire la condivisione di file e automatizzare le attività ripetitive. Puoi iniziare con un piano Free e gestire facilmente più progetti utilizzando la gestione centralizzata delle attività e oltre 1000 integrazioni ClickUp. Hai un elenco di attività da svolgere? ClickUp ti aiuterà a completarle con il monitoraggio dei progetti e i flussi di lavoro di automazione per la creazione delle attività.

Entrambi gli strumenti hanno i loro punti di forza, ma se desideri qualcosa che ti aiuti ad accedere alle riunioni, gestire i flussi di lavoro dei progetti e dare priorità al monitoraggio delle attività, ClickUp è lo strumento ideale per te.

Scopri com'è avere tutto in un unico posto registrandoti gratis a ClickUp! Nessuna confusione. Nessun passaggio da una scheda all'altra per gestire i progetti. Solo uno strumento che lavora con te, non contro di te.