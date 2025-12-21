Come utilizzare i prompt Galaxy IA per la creatività e la produttività

Galaxy AI non è solo una raccolta di funzionalità intelligenti, ma un copilota creativo integrato direttamente nel tuo dispositivo Samsung. Con i prompt giusti, puoi abbozzare idee, organizzare pensieri e trasformare note grezze in contenuti raffinati.

I prompt Galaxy IA sono perfetti quando hai bisogno di una scintilla di creatività. Non riesci a trovare un titolo? Può generare dieci opzioni in pochi secondi. Hai bisogno di ispirazione per un progetto? Può abbozzare varianti o proporre nuovi punti di vista.

Puoi persino pianificare programmi o itinerari di viaggio con un unico prompt ben strutturato.

Questa guida ti spiega esattamente come utilizzare i prompt Galaxy IA per fare tutto questo, passo dopo passo. Imparerai quali prompt funzionano meglio, come formularli e come usufruire del potenziale creativo e di produttività integrato nel tuo dispositivo Galaxy.

🧠 Lo sapevi? Il primo programma ampiamente riconosciuto come "vera IA", Logic Theorist, è stato scritto nel 1956 ed è riuscito a dimostrare decine di teoremi matematici che in precedenza solo i matematici umani avevano affrontato.

Cos'è Galaxy IA?

tramite Galaxy IA

Galaxy AI è la suite Samsung di funzionalità/funzioni di IA integrate nei suoi telefoni, tablet e laptop, sia su dispositivo che su cloud. Offre strumenti per la scrittura, la generazione di immagini, il supporto video e le attività quotidiane relative ai contenuti.

La funzionalità dello strumento di marketing IA offre una serie di generatori e assistenti che puoi combinare a tuo piacimento per varie attività, tra cui:

Traduzione in tempo reale: traduce le chiamate in tempo reale in modo da poter parlare in modo naturale in tutte le lingue.

Assistenza chat: riscrive i tuoi messaggi con toni diversi per una comunicazione più chiara.

Interprete: è un provider di traduzioni bidirezionali su schermo diviso per conversazioni faccia a faccia.

Assistenza note: riepiloga le note, crea modelli e formatta automaticamente il testo.

Assistenza alla trascrizione: trasforma le registrazioni vocali in trascrizioni e riassunti chiari.

Cerchia per cercare: ti consente di cerchiare qualsiasi elemento sullo schermo per cercarlo immediatamente.

Modifica generativa: rimuove oggetti o estende gli sfondi utilizzando la generazione di immagini IA.

Assistenza fotografica: migliora le immagini e suggerisce modifiche con un solo tocco

Da schizzo a immagine: converte semplici schizzi in immagini realistiche.

Assistenza tastiera IA: suggerisce testi più chiari e raffinati durante la digitazione.

Riepiloghi IA: accorcia articoli o documenti lunghi in riepiloghi/riassunti rapidi e leggibili.

IA ibrida: combina una veloce elaborazione sul dispositivo con un'intelligenza avanzata basata sul cloud.

🧠 Curiosità: uno dei primi robot che combinava percezione, ragionamento e azione era il robot Shakey. Sviluppato alla fine degli anni '60, Shakey era in grado di pianificare, muoversi e "ragionare" sulle attività prima di eseguirle, un'attività cardine nella robotica IA.

Come funzionano i prompt Galaxy IA?

I prompt Galaxy IA fungono da istruzioni che indicano al sistema cosa vuoi che produca, modifichi o perfezioni in termini di forma.

Quando digiti un prompt, la piattaforma lo utilizza per comprendere il formato, il tono, la lunghezza e lo scopo del risultato che desideri ottenere. Questo vale per la scrittura, i riassunti, la pianificazione e la generazione di immagini.

Un prompt di scrittura chiaro aiuta Galaxy AI a identificare l'attività principale, sia che tu abbia bisogno di una bozza strutturata, di un breve riassunto, di una bozza rifinita o di un concetto visivo. Il sistema costruisce quindi il risultato sulla base dei dettagli forniti, quindi più il tuo prompt è vicino al tuo obiettivo, più accurato e utile sarà il risultato.

🎥 Guarda: l'IA non è più solo per i tecnici, ma è il tuo nuovo assistente personale. In questo video ti mostreremo esattamente come utilizzare l'IA per gestire attività ripetitive, generare nuove idee e mantenere i progetti in carreggiata.

Perché i prompt Galaxy IA sono utili

I modelli di prompt Galaxy IA migliorano la qualità e la focalizzazione di ciò che la piattaforma crea, rendendoli preziosi per le attività creative e lavorative. Sono utili per:

Imposta l'impostazione del tono, della struttura e del formato desiderati per i tuoi testi scritti

Trasformare informazioni aggiuntive in riassunti o schemi chiari

Guida ai concetti della campagna e alle indicazioni sui contenuti

Aggiungere dettagli per una generazione di immagini più efficace

Ridurre il tempo dedicato alla rifinitura o alla rielaborazione delle bozze

Supporto per un progresso più rapido in diversi ruoli e progetti

🔍 Lo sapevi? Secondo il sondaggio AI Sprawl di ClickUp, i lavoratori che utilizzano un'IA completamente integrata sono 2,78 volte più propensi a utilizzare l'IA durante la loro giornata lavorativa. Integrazione dell'IA e suo impatto sull'utilizzo

Tipi di prompt Galaxy IA

Ecco 25 prompt Galaxy IA organizzati per caso d'uso. 📝

Prompt per la creazione di contenuti

tramite Galaxy IA

Scrivi una bozza di un post di blog di 900 parole sull'uso etico dell'IA nelle aule scolastiche. Includi titoli H2 e H3, esempi reali tratti da impostazioni scolastiche, potenziali preoccupazioni sollevate dagli insegnanti e brevi sezioni introduttive/conclusive. Riscrivi questa bozza per migliorarne la chiarezza e il flusso. Mantieni il significato originale, ma snellisci le frasi prolisse, correggi le transizioni poco naturali, migliora la struttura dei paragrafi e assicurati che il tono sia coerente in tutto il testo. Crea cinque introduzioni per newsletter via email (70-90 parole ciascuna) sulle tendenze emergenti nella creatività digitale. Varia il tono: una ispiratrice, una basata sui dati, una di conversazione, una provocatoria e una incentrata sulla narrazione. Scrivi una sceneggiatura di 5 minuti per YouTube che spieghi come riutilizzare contenuti di lunga durata in brevi Clip. Includi indicazioni temporali per la modifica delle foto, suggerimenti accattivanti per i primi 10 secondi e tre punti chiave da mettere in pratica. Sviluppa 10 idee per post su LinkedIn per un autore che insegna i fondamenti del personal branding. Mescola i formati: tre thread educativi, tre consigli rapidi, due post che sfatano i miti e due approfondimenti dietro le quinte.

🎥 Scopri i migliori agenti IA per la creazione di contenuti:

Prompt per il marketing e i social media

tramite Galaxy IA

Crea un calendario dei contenuti Instagram di 30 giorni per un marchio di benessere che lancia una nuova linea di integratori. Includi temi settimanali, un mix di Reels/caroselli/Storie, strutture per le didascalie e orari ottimali per la pubblicazione per un pubblico attento alla salute. Scrivi cinque varianti di annunci Facebook per un'app di apprendimento delle lingue rivolta a professionisti impegnati. Crea un annuncio di sensibilizzazione, due annunci di considerazione che mettono in evidenza le funzionalità/funzioni e due annunci di conversione con offerte a tempo limitato. Mantieni ciascuno sotto i 125 caratteri. Genera 12 hook accattivanti per TikTok per video con consigli sulla produttività. Mantieni ogni hook sotto le 10 parole, usa interruzioni di schema e includi opzioni sia per sovrapposizioni di testo che per aperture parlate. Sviluppa una guida alla voce del marchio per un servizio di sottoscrizione caffè premium. Definisci 4-5 caratteristiche vocali fondamentali, fornisci consigli su cosa fare e cosa non fare per ciascuna di esse, includi 8-10 frasi di esempio e confronta con esempi di voci della concorrenza. Scrivi sette didascalie Instagram (100-150 caratteri) per il lancio di una linea di abbigliamento da spiaggia sostenibile per l'estate. Inserisci messaggi sui materiali eco-compatibili, includi CTA chiari, aggiungi 2-3 hashtag pertinenti e varia i livelli di energia.

Prompt per l'istruzione e l'apprendimento

tramite Galaxy IA

Trasforma questi appunti sparsi in una guida di studio strutturata. Organizza con titoli chiari, converti i paragrafi in elenchi puntati, evidenzia i termini chiave e aggiungi una rapida lista di controllo in cinque punti alla fine. Spiega la fotosintesi agli studenti di seconda media usando un linguaggio colloquiale. Suddividila in 4-5 semplici passaggi, usa un'analogia comprensibile, evita il gergo scientifico e includi un riepilogo/riassunto di una frase che possano ricordare. Crea un piano didattico di 45 minuti sulla privacy digitale per studenti delle scuole superiori. Includi obiettivi di apprendimento, uno spunto di discussione di 10 minuti, due attività pratiche, domande di riflessione e un compito a casa. Riassumi questo documento di ricerca di 12 pagine sul cambiamento climatico in una spiegazione di 150 parole per le matricole universitarie. Estrai tre risultati chiave, spiega brevemente la metodologia e aggiungi il contesto sul perché questa ricerca è importante. Genera 10 domande a scelta multipla sulla Seconda guerra mondiale che riguardano date, personaggi chiave ed eventi importanti. Includi tre domande facili, quattro medie e tre difficili con le risposte corrette e brevi spiegazioni.

🔍 Lo sapevi? Oltre l'80% delle persone in tutto il mondo desidera garanzie legali più rigorose in materia di IA e privacy, segnalando che l'ampia richiesta pubblica di una regolamentazione più severa è ormai entrata a pieno titolo nel mainstream.

Prompt per la produttività e il flusso di lavoro

tramite Galaxy IA

Converti questi appunti della riunione in una sintesi del progetto ben strutturata. Organizza il tutto in sezioni chiare: obiettivi del progetto, limiti di portata, sequenze in tre fasi, risultati chiave con specifiche, parti interessate, budget e questioni irrisolte. Progetta un modello di pianificazione settimanale per un designer freelance che gestisce 4-6 clienti attivi. Includi sezioni per le attività del progetto, le scadenze dei clienti, il lavoro amministrativo, i promemoria di follow-up e un sistema di classificazione delle priorità. Scrivi una procedura in sei passaggi per gestire le richieste di revisione dei clienti attraverso più cicli di feedback. Rendila attuabile con modelli per ogni passaggio, includi suggerimenti per il controllo delle versioni e aggiungi un albero decisionale per lo scope creep. Riassumi la trascrizione di questa riunione di 45 minuti in un documento d'azione chiaro. Estrai le decisioni prese, elabora un elenco dei passaggi successivi con i titolari assegnati, identifica gli ostacoli che richiedono l'intervento della leadership e prendi nota di eventuali elementi in sospeso. Crea tre versioni professionali di biografia di 50, 100 e 150 parole per un consulente di marketing. Usa un tono sicuro ma accessibile, evidenzia le aree di competenza, includi risultati degni di nota e mantieni un linguaggio chiaro.

🧠 Curiosità: secondo un antico mito, le persone immaginavano macchine intelligenti: nelle leggende greche, come quella della fucina di Efesto, gli dei costruivano servitori metallici "viventi"; in sostanza, i primi robot fantascientifici in bronzo.

Prompt per la generazione di immagini

tramite Galaxy IA

Genera un paesaggio urbano illustrato al tramonto con grattacieli in silhouette. Usa uno stile di pittura digitale, calde sfumature arancioni e viola nel cielo, una morbida foschia atmosferica e un'atmosfera tranquilla ma energica. Crea una foto di un flacone di profumo di lusso su una superficie bianca minimalista. Aggiungi ombre morbide, illuminazione direzionale dal lato sinistro, sottili riflessi sul vetro, un tappo dorato e un'elegante tipografia serif sull'etichetta. Progetta l'illustrazione del carattere di un giovane inventore: un ragazzo di 12 anni con espressione curiosa, capelli spettinati, occhiali protettivi sulla fronte, giacca di jeans con toppe, zaino pieno di attrezzi, caldi toni della terra, stile vettoriale pulito adatto all'animazione. Genera uno sfondo desktop con una foresta serena a risoluzione 4K. Includi alti pini, la morbida luce del sole mattutino che filtra attraverso i rami, una leggera nebbia vicino al suolo, una ricca tavolozza di colori verdi, una profondità di campo ridotta e concentrati sul primo piano. Crea un'area di lavoro futuristica con un professionista che lavora a una scrivania minimalista sospesa. Aggiungi display olografici traslucidi che mostrano visualizzazioni di dati, illuminazione ambientale blu-bianca, tecnologia elegante, piante per dare calore, senso di concentrazione e innovazione.

🔍 Lo sapevi? L'88% delle organizzazioni dichiara di utilizzare regolarmente l'IA in almeno una funzione aziendale, ma la maggior parte delle aziende rimane in fase di sperimentazione o di prova e solo circa un terzo afferma che le proprie iniziative di IA hanno raggiunto una scala reale.

Suggerimenti per ottimizzare i prompt Galaxy IA

Per ottenere i migliori risultati da Galaxy IA è necessaria un'attenta progettazione dei prompt.

Ecco alcune strategie chiave per massimizzare la qualità dei risultati:

Anticipa i tuoi vincoli: inserisci il conteggio delle parole, i requisiti di formato e le specifiche di tono all'inizio del tuo prompt. Galaxy IA dà la priorità alle istruzioni iniziali e fornisce risultati più accurati quando i limiti vengono indicati per primi.

Usa la tecnica del "cattivo esempio": mostra a Galaxy IA ciò che non desideri insieme a ciò che desideri. "Evita il gergo aziendale come sinergia" produce testi migliori rispetto a richieste vaghe come "tono informale".

Aggiungi un controllo di qualità: termina i prompt complessi con "Prima di rispondere, identifica i tre elementi più importanti di questa richiesta". Galaxy IA stabilirà meglio le priorità e individuerà eventuali malintesi prima di generare il risultato.

Prompt complessi a più livelli: richiedi prima una bozza, esaminala, quindi chiedi un ampliamento. In questo modo è possibile individuare tempestivamente eventuali problemi strutturali e ottenere risultati finali migliori.

Prova prima con casi limite: esegui scenari complessi (profondità tecnica, formati insoliti) prima delle attività di routine. Se gestisce bene la complessità, eccellerà nelle richieste più semplici.

📮ClickUp Insight: il 31% ritiene che ridurre la digitazione del 40% consentirebbe di usufruire di una comunicazione più rapida e di una migliore documentazione. Immagina cosa potresti fare con tutto il tempo che guadagneresti. La funzione Talk-to-Text di Brain MAX ti consente di catturare ogni dettaglio, ogni idea e ogni elemento da fare a una velocità quattro volte superiore rispetto alla digitazione. Non dovrai più sacrificare dettagli fondamentali o chiarezza.

💡 Suggerimento professionale: usa i prompt negativi dell'IA. "Scrivi questo senza gergo aziendale" o "spiega questo ma non usare termini tecnici" ti aiuta a evitare di ottenere risultati generici dall'IA.

Errori comuni da evitare

Galaxy IA funziona bene con indicazioni chiare, ma alcune abitudini portano a risultati sbagliati. Ecco cosa evitare.

Errore ❌ Cosa va storto 🚩 Da fare invece questo ✅ Prompt che sembrano pensieri, non attività L'IA raccoglie frammenti e produce risultati disordinati e poco chiari. Scrivi la richiesta come un'istruzione chiara, non come un elenco di idee sparse. Cambiare obiettivo durante il prompt L'output combina intenzioni non correlate (ad esempio, riepilogo/riassunto + script + didascalia) Imposta un unico obiettivo per ogni prompt per ottenere risultati chiari. Chiedere il tono ma non dare indicazioni L'IA utilizza per impostazione predefinita una voce neutra e blanda. Fare una menzione dello stato d'animo, del ritmo o della personalità che desideri Fornire parole chiave senza gerarchia L'IA enfatizza eccessivamente le parole casuali e ignora le priorità Chiarisci cosa è più importante rispetto ai dettagli opzionali Richiesta di formati che si contraddicono a vicenda Istruzioni contrastanti producono una struttura incoerente Abbina il formato e l'obiettivo (ad esempio, schema vs. paragrafo) Eliminare i vincoli per le attività creative I risultati delle immagini e della scrittura diventano vaghi o eccessivamente letterali Aggiungi limiti: stile, angolazione, inquadratura, lunghezza o messa a fuoco Utilizzo di parole di riempimento che confondono l'intento /IA interpreta erroneamente le espressioni di cautela ("forse", "più o meno", "una specie di") Scrivi istruzioni chiare e decisive Dare un feedback senza una nuova direzione /IA ripete lo stesso schema con piccole modifiche Indica cosa modificare e cosa mantenere

🔍 Lo sapevi? Il 66% delle persone dichiara di utilizzare regolarmente l'IA e l'83% ritiene che l'IA porterà grandi vantaggi. Tuttavia, solo il 46% si fida dei sistemi di IA.

Limiti di Galaxy IA

Galaxy IA è affidabile per le attività creative e di produttività quotidiane, ma presenta ancora dei limiti che influenzano il risultato finale. Ad esempio:

Diverse funzionalità/funzioni di Galaxy AI consumano crediti e gli strumenti per le immagini ne utilizzano molti contemporaneamente. Spesso non è chiaro quanto costerà un'attività fino a quando non la si esegue.

Alcuni generatori (come l'assistente di scrittura di testi lunghi ) funzionano bene, mentre altri sembrano poco sviluppati o producono risultati superficiali e ripetitivi.

Ragionamento complesso debole; le attività in più passaggi (strategie, strutture, istruzioni multilivello) spesso vengono appiattite in elenchi superficiali.

Galaxy IA non è profondamente integrato con gli strumenti di produttività o di pubblicazione, quindi sono ancora necessarie app esterne per l'esecuzione effettiva del flusso di lavoro.

Come ClickUp Brain risolve i limiti di Galaxy IA

Galaxy IA ti aiuta a generare idee, ma non rimane connesso al tuo lavoro. Risponde alle domande senza comprendere le tue attività, i tuoi progetti, i tuoi documenti o le decisioni già prese dal tuo team. Questo divario ti costringe a mettere insieme i pezzi da solo, rallentando il tuo lavoro.

ClickUp risolve questo problema essendo la prima area di lavoro IA contestuale al mondo. Non è necessario cambiare strumento o ricostruire lo sfondo ogni volta che si inserisce un prompt.

Rimani in un unico spazio di lavoro e ClickUp Brain capisce il lavoro nel momento stesso in cui lo richiedi. Questo elimina anche la proliferazione dell'IA, perché non lavori con più assistenti su app separate. Fornisce il 100% del contesto e un unico luogo in cui esseri umani e agenti possono lavorare insieme.

Vediamo come fornisce supporto ai tuoi flussi di lavoro quotidiani. 🔄

Ottieni risposte basate sul tuo lavoro reale

Visualizza lo stato operativo e chiarisci i passaggi successivi all'interno della tua area di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp Brain è integrato nelle tue attività, nei tuoi documenti, nelle tue liste di controllo e nelle strutture dei tuoi progetti. Quando fai una domanda, attinge dal lavoro effettivo creato dal tuo team, come requisiti, note, aggiornamenti e risorse collegate.

Galaxy IA non può farlo perché non ha accesso al tuo contesto operativo. E così ti ritrovi bloccato in un circolo vizioso di lavoro, passando dal tuo dispositivo Galaxy IA al tuo laptop per cercare un file.

Con Brain è diverso.

Supponiamo che tu stia coordinando un progetto di espansione che coinvolge più team. Chiedi a ClickUp Brain di riassumere lo stato attuale dei lavori nei settori ingegneria, finanza e operazioni. Il sistema esamina l'attività nel tuo spazio di lavoro e ti fornisce un quadro preciso dei progressi, dei ritardi e dei passi successivi. A questo punto, puoi utilizzare queste informazioni per informare la dirigenza, adeguare le tempistiche e assegnare i follow-up.

ClickUp Brain offre inoltre ai propri utenti l'accesso a diversi modelli LLM premium come ChatGPT, Claude e Gemini, direttamente da ClickUp. In questo modo puoi scegliere lo stile di pensiero che ti serve senza aprire uno strumento separato.

Utilizza più LLM senza cambiare strumento grazie a ClickUp Brain.

📌 Prova questo prompt: Esamina questo progetto e riassumi i rischi principali, i titolari e le decisioni in sospeso. Suggerisci i passaggi successivi per la prossima revisione.

Ecco i diversi modi in cui puoi utilizzare ClickUp Brain per ottenere quella produttività di cui hai tanto bisogno:

Fai domande a ClickUp Brain sull'area di lavoro

Marketing: trasforma un trasforma un documento ClickUp disordinato relativo alla pianificazione di una campagna in un brief strutturato che attinge informazioni da attività di ricerca collegate e note sulle prestazioni passate.

Ingegneria: chiedi a ClickUp Brain di scansionare i rapporti sui bug nel tuo sprint ed evidenziare i modelli su tutte le piattaforme o i dispositivi, in modo che il tuo team possa risolvere più rapidamente le cause alla radice.

Risorse umane e operazioni relative al personale: converti una lunga discussione sulle prestazioni in un piano di crescita chiaro all'interno di un documento che riflette gli obiettivi memorizzati nelle tue converti una lunga discussione sulle prestazioni in un piano di crescita chiaro all'interno di un documento che riflette gli obiettivi memorizzati nelle tue attività di ClickUp.

Supporto clienti: riepiloga le principali problematiche ricorrenti da più ticket di assistenza collegati a un'attività relativa a una funzionalità, in modo che il tuo team di prodotto possa vedere la tendenza reale.

Finanza: esamina un progetto di previsione e chiedi a ClickUp Brain di delineare i rischi, le azioni in sospeso del titolare e le scadenze imminenti prima della chiusura mensile.

💡 Suggerimento da esperto: il trucco "opposto" funziona. Se qualcosa è troppo formale, chiedi di renderlo "come se scrivessi un testo a un amico". Troppo informale? "Come lo direi al mio capo?" Si ricalibra rapidamente.

Gestisci il tuo lavoro con semplici prompt su BrainGPT.

Usa ClickUp BrainGPT come super assistente IA per tutti gli strumenti e le attività

BrainGPT amplia ulteriormente le capacità di ClickUp Brain, offrendo ai team l'accesso ai più potenti LLM e al livello di prestazioni più elevato per lavori complessi.

Mentre Galaxy AI ti aiuta a generare idee, riassunti e risultati creativi sul tuo dispositivo, BrainGPT è una super app IA desktop che interviene quando hai bisogno di un ragionamento più approfondito, un'analisi più complessa o una generazione di contenuti su larga scala all'interno della tua area di lavoro.

Offre risposte più rapide, risultati di qualità superiore e una gestione più affidabile dei documenti lunghi. È un compagno IA desktop perfetto per quando il tuo flusso di lavoro passa dalla creatività mobile all'esecuzione su larga scala. Presto, BrainGPT diventerà il tuo unico livello IA per tutto, dalla ricerca all'azione.

💡 Suggerimento professionale: come Brain, anche BrainGPT ospita più LLM. In questo modo, puoi utilizzare ogni strumento di IA per i suoi superpoteri e adattarli in base al tuo caso d'uso, ad esempio: Il flusso delle narrazioni strategiche è migliore attraverso Claude

La scrittura rivolta al client risulta più incisiva grazie a ChatGPT .

Ricerca e analisi tecniche più chiare grazie a Gemini

La sintesi ad alto livello funziona in modo affidabile grazie a DeepSeek .

Generazione di immagini e attività che richiedono un contesto di lavoro al 100% tramite ClickUp Brain Cambia gli LLM all'interno di ClickUp Brain per personalizzare la tua esperienza IA.

Lavora in modo più intelligente su attività, file e fonti web

Raccogli file, attività e documenti da tutte le app collegate in un'unica vista con ClickUp Enterprise Search

Puoi utilizzare ClickUp Enterprise Search in BrainGPT per estrarre dati dai tuoi strumenti collegati, come GitHub, Google Drive e SharePoint, e visualizzare i risultati proprio accanto alle attività del tuo progetto. Ti aiuta a trattare il tuo spazio di lavoro digitale come un'unica base di conoscenze unificata.

Ad esempio, pianifichi un audit di conformità. Chiedi a BrainGPT: "Elenca tutti i documenti relativi alla conformità al GDPR da Google Drive, SharePoint e attività di audit passate". BrainGPT restituisce un elenco consolidato, quindi li alleghi direttamente alla tua attività di conformità.

📖 Leggi anche: Prompt di scrittura per trasformare il tuo processo creativo nel lavoro

Trasforma i pensieri espressi a voce in lavoro concreto

Converti istantaneamente il parlato in testo con Talk to Text in ClickUp BrainGPT

Brain MAX include ClickUp Talk to Text: tu parli e lui digita e formattata, aiutandoti a lavorare il 400% più velocemente. Basta premere la scorciatoia e una barra mobile apparirà nella parte inferiore dello schermo. Tu parli e ClickUp Brain MAX convertirà il tuo discorso in testo.

Supponiamo che tu stia rivedendo un processo e desideri fare brainstorming sulla formulazione di una nuova sezione di procedura operativa standard. Premi la scorciatoia, pronunci il tuo paragrafo di bozza, attendi che Brain MAX lo trascriva e incolli il testo direttamente in un documento. Pensi ad alta voce e acquisisci un testo rifinito senza interrompere il flusso.

Libera il tuo potenziale creativo tramite l'automazione delle attività con gli agenti.

Gli agenti AI di ClickUp sono progettati per alleggerirti dalle attività ripetitive e dispendiarie in termini di tempo, così puoi concentrarti sul lavoro creativo e strategico.

Utilizza quelli predefiniti o crea agenti ClickUp AI Autopilot personalizzati.

A differenza dei flussi di lavoro manuali o degli strumenti autonomi, questi agenti funzionano "sempre nel contesto, sempre attivi", ascoltando le domande, fornendo approfondimenti, generando report e gestendo automaticamente i flussi di lavoro.

Mentre Galaxy AI ti offre creatività sul dispositivo (prompt di scrittura, immagini, riscrittura di testi e ideazione), gli agenti ClickUp AI prendono ciò che generi e lo trasformano in lavoro organizzabile e attuabile. Ti aiutano a creare attività, gestire scadenze, riepilogare decisioni e mantenere tutto sincronizzato, colmando il divario tra ispirazione ed esecuzione.

Scopri ClickUp: la galassia della produttività

Le idee nuove sono sempre fantastiche, soprattutto quando arrivano proprio nel momento in cui il tuo lavoro ha bisogno di una spinta.

I prompt di Galaxy IA ti aiutano a dare forma a questo slancio, a mantenere vivi i tuoi pensieri e a rendere un po' più semplici le attività quotidiane. Una volta imparato a gestire i prompt, la tua creatività e produttività inizieranno a sembrarti più prevedibili e meno caotiche.

ClickUp ti offre lo spazio necessario per sviluppare ulteriormente le tue idee.

Pianificate, scrivete, create e organizzate tutto in un unico posto, mentre ClickUp Brain + Brain MAX rimane in connessione con il vostro lavoro effettivo. Leggono le vostre attività, attingono dai vostri documenti, comprendono le vostre sequenze e vi aiutano ad agire più rapidamente senza perdere il contesto. È qui che tutto il lavoro richiesto per i prompt dà i suoi frutti.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅