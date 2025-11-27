Le migliori alternative a Sage Intacct per i team finanziari moderni

Hai mai avuto la sensazione che la tua vita sia controllata da fogli di calcolo, thread di email e approvazioni sparse su diversi strumenti? Se Sage Intacct sta iniziando a mostrare segni di cedimento a causa delle esigenze di più entità, delle richieste di reportistica avanzata o delle nuove integrazioni, è il momento di esplorare delle alternative.

L'obiettivo non è quello di sostituire da un giorno all'altro gli strumenti che utilizzi. Si tratta piuttosto di identificare un sistema ERP che sia in linea con i rigorosi controlli di audit, i controlli di gestione finanziaria e le realtà dei team che lavorano in diversi settori.

Questa guida mette a confronto opzioni affidabili di software di contabilità per il consolidamento, la contabilità per i progetti e i flussi di lavoro che richiedono un elevato livello di conformità. Scoprirai i punti di forza, i compromessi e cosa aspettarti dalla migrazione.

Scoprirai anche come ClickUp può affiancare il tuo libro mastro come livello operativo finanziario, centralizzando attività, approvazioni, liste di controllo di chiusura e dashboard.

10 alternative a Sage Intacct in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a Sage Intacct per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base alle funzionalità/funzioni principali, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* Valutazioni ClickUp Teams di tutte le dimensioni che gestiscono operazioni finanziarie insieme al proprio ERP Approvazioni e automazioni, lista di controllo di chiusura con attività e attività secondarie, campi personalizzati e stati personalizzati, documenti e procedure operative standard con cronologia delle versioni, chat e commenti assegnati, dashboard per BvA, liquidità e invecchiamento dei crediti. Piano Free disponibile; personalizzazioni per le aziende. G2: 4,7/5 (10.500+) Capterra: 4,6/5 (4.500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Grandi team alla ricerca di un ERP globale e multi-entità approfondito Consolidamenti multivaluta e multisocietari, riconoscimento dei ricavi ASC 606, inventario e evasione degli ordini, contabilità di progetto, dashboard SuiteAnalytics, integrazioni SuiteApps. Prezzi personalizzati G2: 4,1/5 (oltre 4.300) Capterra: 4,2/5 (oltre 1.700) Acumatica Team di medie e grandi dimensioni che necessitano di un ERP flessibile con una solida contabilità di progetto Contabilità di progetto con budget e lavoro in corso (WIP), edizioni Distribuzione e Costruzione, Multi-azienda e consolidamenti, dashboard basati sui ruoli e reportistica avanzata, API aperta e integrazioni marketplace. Prezzi personalizzati G2: 4,4/5 (oltre 1.500) Capterra: 4,5/5 (oltre 300) Certinia (FinancialForce) Organizzazioni di servizi su Salesforce PSA e contabilità di progetto, fatturazione per sottoscrizione e per attività cardine con ASC 606, multi-entità e multi-valuta, analisi native di Salesforce, integrazioni AppExchange. Prezzi personalizzati G2: 4,1/5 (1.100+) Capterra: 4,0/5 (50+) SAP S/4HANA cloud Aziende che standardizzano su SAP Contabilità e conformità globali, analisi in tempo reale integrate, estensioni SAP BTP, contabilità degli asset e determinazione dei costi dei prodotti, aree di lavoro e approvazioni basate sui ruoli. Prezzi personalizzati G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Teams incentrati su Microsoft in grandi organizzazioni GL/AP/AR e progetti unificati, reportistica Power BI, approvazioni Power Automate e Copilot, integrazione nativa con Microsoft 365, consolidamenti multi-azienda e di base. Piani a pagamento a partire da 70 $ al mese per utente G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Teams di medie dimensioni alla ricerca di un ERP modulare con un forte controllo dei costi Contabilità integrata, inventario e MRP, acquisti e progetti, flussi di lavoro personalizzabili, e-commerce e pagamenti, integrazioni di terze parti. Piani a pagamento a partire da 31,01 $ al mese per utente G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1.270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Teams di piccole e medie dimensioni che desiderano passare da una contabilità di base a una più avanzata Fatturazione, AP/AR, feed bancari, monitoraggio del tempo e progetti, gestione di base dell'inventario, componenti aggiuntivi per pagamenti e buste paga. Piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente G2: 4,0/5 (3.550+) Capterra: 4,3/5 (8.170+) Gravity Software Aziende che cercano una contabilità multi-entità sulla piattaforma Microsoft Power GL multi-entità centralizzato con intercompany, reportistica dimensionale, estensioni dell'ecosistema Microsoft, approvazioni e audit trail. Piani a pagamento a partire da 210 $ al mese G2: 4,2/5 (30+) Capterra: recensioni insufficienti Xledger Teams finanziari cloud-native con entità internazionali Riconciliazione automatizzata di contabilità fornitori e bancaria, consolidamenti multisocietari e multivaluta, dashboard di budgeting e previsione, flussi di lavoro e controlli integrati. Prezzi personalizzati G2: 4,3/5 (50+) Capterra: recensioni insufficienti

Cosa cercare nelle alternative a Sage Intacct?

Cambiare il sistema finanziario principale non è solo una questione di ricerca delle funzionalità/funzioni. Vuoi un controllo affidabile oggi, oltre alla possibilità di espanderti man mano che crescono le entità, le valute e le richieste di reportistica.

Utilizza questa lista di controllo rapida e intuitiva per scegliere l'alternativa ideale a Sage Intacct per la tua organizzazione. Dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

Gestisci consolidamenti multi-entità, transazioni interaziendali e voci multivaluta senza soluzioni alternative.

Applica approvazioni pronte per la revisione, accesso basato sui ruoli e registri delle modifiche completi.

Fornisci reportistica in tempo reale con dashboard flessibili

Approfondisci la contabilità del progetto, i servizi e la produzione, così non dovrai ricorrere a strumenti separati.

Integrazione perfetta con buste paga/HCM, CRM, feed bancari, spese, tasse e pagamenti

Bilancia il lavoro richiesto per l'implementazione, il costo totale e l'assistenza a lungo termine del fornitore.

Le migliori alternative a Sage Intacct per i team finanziari

Sage Intacct funziona bene per molti team, ma non è sempre la soluzione più adatta, soprattutto quando iniziano ad accumularsi esigenze multi-entità, reportistica avanzata o nuove integrazioni. Ecco le alternative più valide da prendere in considerazione, oltre a un confronto in termini di controllo, scalabilità e costo totale.

1. ClickUp (ideale per gestire le operazioni finanziarie insieme al tuo ERP)

Centralizza chiusura, approvazioni, budget e reportistica in un unico spazio di lavoro con ClickUp per i team finanziari

Molte aziende risentono del peso dell'espansione del lavoro: attività, approvazioni, file e prove sparsi tra email, fogli di calcolo, chat e applicazioni aziendali aziendali.

Aggiungici l'espansione dell'IA e i processi quotidiani diventeranno lenti e costosi.

Teams finiscono per affidarsi a sistemi separati per la ricezione delle richieste, le approvazioni, la gestione della forza lavoro e la collaborazione.

ClickUp per i team finanziari elimina questi problemi riunendo approvazioni, liste di controllo di chiusura, documentazione e dashboard in tempo reale accanto al tuo registro contabile. Ciò aiuta i team finanziari a standardizzare i processi, automatizzare i passaggi di consegne e effettuare il monitoraggio dello stato senza dover cambiare strumento.

Ecco una rapida panoramica di come puoi utilizzare le diverse funzionalità/funzioni di ClickUp:

Approvazioni flessibili e automatizzate che puoi controllare con ClickUp Automazioni

Risparmia tempo con flussi di lavoro che si eseguono automaticamente utilizzando ClickUp Automations

Elimina i ritardi di fine mese causati dai colli di bottiglia delle email con ClickUp Automazioni, dove il lavoro si svolge autonomamente. Imposta una volta per tutte semplici trigger e azioni e le attività continueranno a procedere senza bisogno di solleciti costanti.

📌Esempio. Una fattura superiore a 10.000 dollari viene inoltrata all'FP&A e al Controller. Se viene contrassegnata come Urgente, la data di scadenza diventa oggi e viene inviato un promemoria nella chat del team. Quando vengono allegati gli allegati richiesti, lo stato passa a Pronto per la pubblicazione e tutti vengono avvisati.

Chiarezza e responsabilità nelle attività di ClickUp per la chiusura

Suddividi la chiusura di fine mese, le riconciliazioni e le approvazioni in passaggi tracciabili utilizzando le attività di ClickUp

Per mantenere visibili la preparazione e la revisione, l'attività di ClickUp assegna a ogni passaggio un titolare e una data di scadenza, con un'interfaccia chiara che mostra cosa è in scadenza oggi e domani.

Suddividi i lavori di grandi dimensioni come registrazioni bancarie, ratei e analisi dei flussi utilizzando liste di controllo e attività secondarie.

Aggiungi contesto al lavoro tramite campi personalizzati e chiarezza con stati chiari.

Gestisci le ripetizioni con modelli e pianificazioni ricorrenti

Tieni traccia dello stato con le visualizzazioni Elenco o Bacheca e filtra per entità o reparto per una maggiore visibilità.

Poiché queste attività sono integrate nel tuo ERP e in altre applicazioni aziendali, sembra di avere a che fare con un unico sistema anziché con un'altra serie di fogli di calcolo.

Aggiornamenti che non interrompono il flusso di lavoro con ClickUp Chat e Docs

Tieni le conversazioni e le approvazioni di fine mese in un unico thread condiviso con ClickUp Chat

Mantieni i team allineati centralizzando la comunicazione.

Avvia una discussione nell'attività pertinente con ClickUp Chat in modo che tutti abbiano il contesto. Collega le tue procedure operative standard in ClickUp Docs con la cronologia delle versioni in modo che tutti lavorino da un'unica fonte di verità.

Includi allegati, @assegna un commento al revisore giusto, aggiungi osservatori per garantire la visibilità e invita ospiti con autorizzazioni limitate quando necessario. I revisori possono seguire tranquillamente il percorso e rimanere informati senza riunioni aggiuntive.

Ciò consente ai team composti da più entità di rimanere allineati nonostante i fusi orari diversi.

Recensioni e reportistica che promuovono il cambiamento con i dashboard di ClickUp

Visualizza a colpo d'occhio lo stato di avanzamento delle chiusure, la posizione di cassa e l'anzianità dei crediti con i dashboard di ClickUp

Dall'invecchiamento al confronto tra budget e dati effettivi, effettua il monitoraggio di ciò che interessa al reparto finanziario con i dashboard personalizzabili di ClickUp. Ogni widget estrae dati in tempo reale dalle attività e dai campi personalizzati, così non vedrai mai numeri obsoleti.

Visualizza lo stato di completamento delle attività, le approvazioni scadute e gli ostacoli urgenti in un'unica schermata. Quando qualcosa non va, puoi cliccare una volta per passare all'attività e risolverlo.

Condividi un link live con i tuoi superiori affinché possano vedere la realtà in tempo reale. Non sono necessari fogli di calcolo esportati né presentazioni.

💡 Suggerimento professionale: accelera la chiusura con ClickUp Brain. Chiedi a Brain di redigere analisi di flusso, descrizioni JE e liste di controllo roll-forward dal contesto dell'attività, quindi utilizza Talk to Text di ClickUp Brain MAX per acquisire note dettagliate sul posto. Integra gli agenti IA per contattare gli approvatori, aggiornare gli stati quando sono allegati gli allegati e pubblicare un riepilogo chiaro per la dirigenza, il tutto senza strumenti aggiuntivi. Inizia a risparmiare ore sulle revisioni di fine mese e sull'analisi delle variazioni tramite l'automazione con ClickUp Brain. Insieme, ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX aiutano i team finanziari a risparmiare ore ogni settimana riducendo il lavoro di redazione e ricerca, in modo da potersi concentrare sull'analisi, sulle previsioni di cassa e sulla chiusura dei libri contabili invece che sulla riscrittura degli aggiornamenti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci approvazioni e passaggi di consegne con le automazioni di ClickUp.

Effettua il monitoraggio di BvA, liquidità, anzianità dei crediti e stato delle chiusure sui dashboard di ClickUp.

Standardizza i passaggi di chiusura e revisione con attività, campi personalizzati, stati e documenti.

Raccogli le richieste di acquisto e standardizza l'onboarding dei fornitori tramite i moduli ClickUp con audit trail.

Mantieni la collaborazione in un unico posto con i commenti alle attività, la chat e i documenti con versioni.

Organizza il lavoro finanziario per entità o reparto e genera reportistica in tempo reale.

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può rallentare l'onboarding, ma i corsi gratis della ClickUp University possono essere d'aiuto.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un recensore di G2 ha affermato:

Abbiamo standardizzato la nostra chiusura di fine mese in ClickUp. I titolari e le date di scadenza sono chiari e le dashboard mostrano ciò che resta da fare senza dover cercare gli aggiornamenti.

Abbiamo standardizzato la nostra chiusura di fine mese in ClickUp. I titolari e le date di scadenza sono chiari e le dashboard mostrano ciò che resta da fare senza dover cercare gli aggiornamenti.

2. Oracle NetSuite (ideale per ERP globali e multi-entità)

tramite NetSuite

Quando le aziende si espandono in diverse entità, valute e regimi fiscali, la configurazione di un software di contabilità generale inizia a mostrare i suoi limiti. NetSuite è un sistema ERP cloud creato per il consolidamento di più filiali, il riconoscimento dei ricavi e controlli granulari in diversi settori.

Con questo software, i team finanziari ottengono un'unica fonte di verità per ordini, fatturazione, progetti e gestione finanziaria, oltre a SuiteAnalytics per visualizzazioni basate sui ruoli e KPI.

Il vantaggio maggiore è la scalabilità. Le eliminazioni multi-entità, le rivalutazioni multi-valuta e le localizzazioni sono native, quindi non è necessario collegare sistemi separati.

Puoi aggiungere software CRM e PSA (automazione dei servizi professionali) per ridurre i costi di integrazione oppure mantenere i tuoi sistemi esistenti e collegarli tramite SuiteTalk e SuiteApps.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetSuite

Consolida più entità, più filiali e più valute con eliminazioni automatizzate.

Riconosci i ricavi con la conformità ASC 606 e programmi pronti per la revisione contabile.

Gestisci l'inventario e l'evasione degli ordini con la pianificazione della domanda e il monitoraggio dei costi di trasporto.

Tieni traccia della contabilità dei progetti con tempi, spese, lavoro in corso (WIP) e redditività.

Crea viste esecutive e di controllo con le cartelle di lavoro e i dashboard di SuiteAnalytics.

Estendi la piattaforma con SuiteApps e integrazioni per tasse, pagamenti ed e-commerce.

Limiti di NetSuite

Può introdurre complessità per i team più piccoli che hanno solo esigenze contabili di base.

Il lavoro richiesto per l'implementazione e la personalizzazione può essere significativo senza partner esperti.

I moduli avanzati aumentano il costo complessivo e richiedono una chiara titolarità per la manutenzione.

Prezzi NetSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NetSuite

G2: 4,1/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di NetSuite

Un recensore di G2 ha affermato:

Apprezzo molto il modo in cui NetSuite semplifica il lavoro su più mercati. Le sue funzionalità di localizzazione e integrazione rendono molto più facile coordinare i progetti globali e ridurre il lavoro richiesto. La visibilità che offre sia sui dati finanziari che sui flussi di lavoro è anche un grande vantaggio per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

Apprezzo molto il modo in cui NetSuite semplifica il lavoro su più mercati. Le sue funzionalità/funzioni di localizzazione e integrazione rendono molto più facile coordinare i progetti globali e ridurre il lavoro richiesto. La visibilità che offre sia sui dati finanziari che sui flussi di lavoro è anche un grande vantaggio per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

3. Acumatica (ideale per un ERP flessibile per il mercato medio con una solida contabilità di progetto)

tramite Acumatica

Quando un'azienda in crescita necessita di funzionalità più avanzate di contabilità di progetto, distribuzione e costruzione, Acumatica è la soluzione ideale. Si tratta di un sistema ERP cloud creato per i team di medie dimensioni che desiderano ampiezza senza dover collegare sistemi separati.

I responsabili finanziari acquisiscono il controllo sulla gestione finanziaria, sui ricavi e sui costi, mentre le operazioni gestiscono l'inventario, gli ordini e l'assistenza sul campo in un unico posto.

Il punto di forza di Acumatica è la sua flessibilità. Puoi aggiungere moduli man mano che l'azienda cresce, mappare le approvazioni ai tuoi controlli e generare report per entità, progetto o linea di prodotti. Le API aperte rendono l'integrazione con altri sistemi semplice, così il tuo stack tecnologico rimane connesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acumatica

Gestisci la contabilità del progetto end-to-end con budget, lavoro in corso (WIP), tempi e spese, ordini di modifica e redditività.

Gestisci la distribuzione con la gestione degli ordini, degli acquisti e dell'inventario, oltre alle edizioni dedicate all'edilizia e alla produzione.

Supporto per più aziende, più valute e consolidamenti con approvazioni pronte per la revisione contabile.

Crea dashboard e KPI basati sui ruoli per controller, FP&A e operazioni con reportistica avanzata.

Effettua la connessione a CRM, e-commerce, fiscalità e pagamenti tramite un'API aperta e integrazioni di terze parti sul marketplace.

Limiti di Acumatica

Le funzionalità estese potrebbero richiedere un'implementazione guidata da un partner per essere personalizzate in modo adeguato.

È necessario un piano per gestire i moduli e l'utilizzo, in modo che il costo sia in linea con il ROI.

I team che non hanno familiarità con l'ERP completo potrebbero aver bisogno di un periodo di inserimento per adottare i flussi di lavoro.

Prezzi Acumatica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acumatica

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Acumatica

Un recensore di G2 ha affermato:

Ciò che mi piace davvero di Acumatica è la flessibilità e la facilità d'uso del sistema. Una volta che ci si abitua alle schermate, è piuttosto facile navigare tra i diversi moduli come Progetti, Distribuzione e Produzione.

Ciò che mi piace davvero di Acumatica è la flessibilità e la facilità d'uso del sistema. Una volta che ci si abitua alle schermate, è piuttosto facile navigare tra i diversi moduli come Progetti, Distribuzione e Produzione.

4. Certinia (precedentemente FinancialForce) (Ideale per le organizzazioni di servizi su Salesforce)

tramite Certinia

Certinia è progettato per i team orientati ai servizi che già utilizzano Salesforce. Riunisce la gestione finanziaria, la contabilità di progetto e il PSA su un'unica piattaforma, in modo che i reparti finanziario, consegne e commerciali possano lavorare sugli stessi dati CRM. Fatturazione, ricavi e utilizzo sono allineati, il che riduce il lavoro di rielaborazione per i controller e i PMO e aiuta a proteggere i margini.

Essendo nativo di Salesforce, si adatta ai flussi di lavoro che già utilizzi: approvazioni, oggetti e dashboard. Inoltre, ottieni la fatturazione delle sottoscrizioni, il riconoscimento dei ricavi ASC 606 e i consolidamenti multi-entità.

La gestione delle risorse e le previsioni consentono ai leader di visualizzare la capacità e i profitti per progetto o attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Certinia

Gestisci la contabilità PSA e di progetto con il monitoraggio di tempi, spese, lavoro in corso (WIP) e margini.

Effettua l'automazione della fatturazione delle sottoscrizioni e delle attività cardine con il riconoscimento dei ricavi ASC 606.

Gestisci consolidamenti multi-entità e multi-valuta con approvazioni pronte per la revisione contabile.

Utilizza l'analisi nativa di Salesforce per la reportistica basata sui ruoli nel settore commerciale, nelle consegne e nella finanza.

Estendi tramite AppExchange e l'integrazione a sistemi di pagamento, fiscali e di altro tipo.

Limiti di Certinia

Richiede competenze di base e da amministratore su Salesforce, il che può aumentare il lavoro richiesto per l'implementazione.

La profondità della produzione e dell'inventario è inferiore rispetto alle suite create per quei settori.

Le licenze e i componenti aggiuntivi possono aumentare il costo totale per i team più piccoli.

Prezzi Certinia

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Certinia

G2: 4. 1/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Certinia

Un recensore di G2 ha affermato:

Ciò che mi piace di più di Certinia Financial Management Cloud è la sua facile integrazione con Salesforce e il modo in cui centralizza i dati finanziari, semplificando notevolmente la reportistica e il monitoraggio.

Ciò che mi piace di più di Certinia Financial Management Cloud è la sua facile integrazione con Salesforce e il modo in cui centralizza i dati finanziari, semplificando notevolmente la reportistica e il monitoraggio.

5. SAP S/4HANA Cloud (ideale per le aziende che utilizzano SAP come standard)

tramite SAP

Se il tuo team finanziario opera in diversi paesi, SAP S/4HANA Cloud ti aiuta a standardizzare la contabilità di base. Riceverai un piano dei conti globale con reportistica fiscale e normativa locale, oltre a funzionalità multivaluta e di localizzazione, che riducono le soluzioni alternative di fine periodo.

I controlli sono integrati. L'accesso basato sui ruoli, le approvazioni dei flussi di lavoro e i controlli di separazione dei compiti lasciano una traccia di audit chiara, mentre l'order-to-cash e il procure-to-pay seguono passaggi definiti in modo che ogni sito funzioni allo stesso modo.

I team di produzione e regolamentati ottengono il calcolo dei costi dei prodotti, la tracciabilità dei lotti, la gestione della qualità e la contabilità delle risorse nello stesso sistema.

La reportistica è integrata, con dashboard che mostrano budget, variazioni e scadenze senza esportazioni, ed è possibile passare da un KPI alla transazione di origine. I leader vedono viste coerenti per entità, stabilimento o regione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP S/4HANA Cloud

Standardizza la contabilità multi-entità e multi-valuta con localizzazioni e automazione della conformità.

Utilizza l'analisi integrata per la reportistica in tempo reale e approfondimenti sulla chiusura del periodo.

Estendi i processi con SAP BTP e integrazioni predefinite per la gestione delle retribuzioni, delle imposte e altri sistemi.

Offre supporto per scenari avanzati per la contabilità delle risorse, il calcolo dei costi dei prodotti e la catena di fornitura.

Scala con aree di lavoro basate sui ruoli e flussi di lavoro di approvazione per controller e servizi condivisi.

Limiti di SAP S/4HANA Cloud

L'ampio campo di applicazione può introdurre complessità per i team senza esperienza SAP.

I programmi di implementazione richiedono una forte assistenza da parte dei partner e la titolarità interna.

Le personalizzazioni e i componenti aggiuntivi possono aumentare il costo totale

Prezzi di SAP S/4HANA cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP S/4HANA cloud

G2: 4/5 (oltre 830 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di SAP S/4HANA Cloud

Una recensione su G2 afferma:

Mi piace molto la velocità con cui funziona tutto: le transazioni e la reportistica sono rapidissime. Ad esempio, quando richiamo i dati di inventario, questi vengono aggiornati in tempo reale, il che aiuta molto nel processo decisionale.

Mi piace molto la velocità con cui funziona tutto: le transazioni e la reportistica sono rapidissime. Ad esempio, quando richiamo i dati di inventario, questi vengono aggiornati in tempo reale, il che aiuta molto nel processo decisionale.

6. Microsoft Dynamics 365 (ideale per i team che utilizzano principalmente prodotti Microsoft)

tramite Microsoft

Dynamics 365 si integra perfettamente se il tuo team lavora già con Microsoft 365 e Power BI. Single Sign-On, integrazione con Outlook e Teams e un'interfaccia familiare rendono facile l'adozione.

Business Central è adatto alle aziende di medie dimensioni con attività principali di contabilità, inventario e produzione leggera. Progetti, tempi e approvazioni semplici sono integrati e i feed bancari rendono rapide le riconciliazioni. Man mano che le esigenze crescono, è possibile aggiungere estensioni da AppSource.

Dynamics 365 Finance è destinato alle organizzazioni di grandi dimensioni. Offre controlli più efficaci, consolidamenti multi-aziendali e pianificazione del budget, con regole più approfondite in materia di liquidità, credito e fiscalità. Le localizzazioni offrono supporto per la conformità in tutte le regioni.

L'automazione tiene tutto insieme: Power Automate gestisce le approvazioni e i passaggi di consegne, Power Apps gestisce le richieste dei fornitori o le revisioni delle spese, Power BI crea dashboard in tempo reale, i componenti aggiuntivi di Excel velocizzano la reportistica e la sicurezza dei ruoli, insieme alla cronologia degli audit, garantiscono al reparto finanziario il controllo di cui ha bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynamics 365

Allinea GL, AP/AR, progetti e immobilizzazioni all'interno di un unico ERP.

Crea reportistica quasi in tempo reale con Excel e Power BI

Semplifica le approvazioni e i passaggi di consegne con Power Automate e Copilot.

Collega vendite e assistenza tramite l'integrazione nativa con Microsoft.

Offre supporto per consolidamenti multi-azienda, multi-valuta e di base.

Limitazioni di Dynamics 365

La scelta dei moduli e delle licenze richiede un piano per gestire i costi.

La produzione avanzata o i consolidamenti globali potrebbero richiedere componenti aggiuntivi.

L'implementazione varia a seconda del partner, il che influisce sulla sequenza e sui risultati.

Prezzi di Dynamics 365

Business Central: 70 $ al mese per utente

Finanza: 210 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dynamics 365

G2: 4,0/5 (oltre 870 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Dynamics 365

Una recensione su Capterra afferma:

La mia esperienza complessiva con Dynamics 365 è stata positiva grazie alla sua solida integrazione con gli strumenti Microsoft, alla flessibilità nella personalizzazione e alle potenti funzionalità di automazione, anche se a volte è ostacolata da una curva di apprendimento ripida e da configurazioni complesse.

La mia esperienza complessiva con Dynamics 365 è stata positiva grazie alla sua solida integrazione con gli strumenti Microsoft, alla flessibilità nella personalizzazione e alle potenti funzionalità di automazione, anche se a volte è ostacolata da una curva di apprendimento ripida e da configurazioni complesse.

7. Odoo (ideale per ERP modulari con un forte controllo dei costi)

tramite Odoo

Odoo rende facile iniziare. La maggior parte dei team inizia con la contabilità, quindi aggiunge attività commerciali, inventario, progetti o CRM secondo necessità. Poiché Tutto risiede in un unico database, i tuoi numeri rimangono in stato di sincronizzazione.

Il software ti aiuta a inviare fatture, abbinare i feed bancari e effettuare il monitoraggio delle imposte. Se vendi prodotti, effettua la connessione tra le sezioni Commerciale e Inventario in modo che preventivi, ordini e scorte rimangano allineati. Se gestisci servizi, aggiungi progetti per effettuare il monitoraggio del tempo, delle spese e delle consegne.

Odoo si adatta alla tua crescita. Aggiungi approvazioni, liste di controllo e campi personalizzati in base al tuo modo di lavorare e modifica le schermate con Studio. Attiva la funzione multi-azienda e multi-valuta quando inizia l'espansione.

Puoi collegare pagamenti, imposte o e-commerce dal marketplace, attivare solo le app di cui hai bisogno e mantenere nomi e modelli coerenti in modo che la reportistica rimanga chiara.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Utilizza un software di contabilità integrato con fatturazione, feed bancari e imposte.

Aggiungi la gestione dell'inventario, l'MRP, gli acquisti e la consegna dei progetti nella stessa suite.

Personalizza schermate e flussi di lavoro mantenendo la coerenza della reportistica.

Effettua la connessione all'e-commerce e ai pagamenti con integrazioni di terze parti del marketplace.

Controlla il costo totale abilitando solo le app di cui hai bisogno.

Limiti di Odoo

I consolidamenti avanzati e la profondità multi-entità possono richiedere una personalizzazione.

Le scelte delle app e le estensioni richiedono una governance per evitare la frammentazione.

I team più grandi potrebbero superare alcune funzionalità avanzate

Prezzi di Odoo

Gratis (Open source)

Standard: 31 $ al mese per utente

Personalizzato: 47 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4,2/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 1.270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Odoo

Una recensione su G2 afferma:

L'implementazione è stata molto dettagliata. Odoo ci ha fornito un team di project management adeguato che ha ascoltato attentamente le nostre esigenze e ha anche suggerito modi per migliorare i nostri flussi di lavoro.

L'implementazione è stata molto dettagliata. Odoo ci ha fornito un team di project management adeguato che ha ascoltato attentamente le nostre esigenze e ha anche suggerito modi per migliorare i nostri flussi di lavoro.

8. QuickBooks (ideale per i team che desiderano passare da una contabilità di base a una più avanzata)

tramite QuickBooks

QuickBooks è un software di contabilità per piccole imprese e team in crescita che desiderano le funzioni di base: fatturazione, spese, AP/AR e reportistica di base. I feed bancari velocizzano le riconciliazioni e le fatture ricorrenti con acquisizione delle ricevute mantengono attive le attività di routine.

I team apprezzano la familiarità. Puoi iniziare lo stesso giorno, effettuare il monitoraggio di progetti semplici e il monitoraggio del tempo e suddividere i report per classi o posizioni. QuickBooks Online si collega alle buste paga e ai pagamenti tramite l'app store e le esportazioni rapide in Excel facilitano la condivisione dei dati.

Quando hai bisogno di un maggiore controllo, QuickBooks aggiunge reportistica più approfondita, ruoli e autorizzazioni, inventario di base (elementi, contenitori, punti di riordino), oltre a campi personalizzati e report memorizzati per le revisioni di fine mese e di cassa.

QuickBooks Enterprise offre maggiori funzionalità per i team che hanno superato le esigenze di base. Man mano che cresci, effettua la connessione tra gli strumenti CRM, di pagamento delle fatture e di gestione delle spese e mantieni ordinati i nomi e il piano dei conti per aggiornamenti più fluidi.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Gestisci facilmente AP/AR, fatture, feed bancari e reportistica di base.

Aggiungi monitoraggio del tempo, progetti e gestione di base dell'inventario

Collega le app per la gestione delle buste paga, dei pagamenti e del CRM per ampliare il tuo stack.

Mantieni i costi prevedibili per i team con esigenze contabili di base

Limiti di QuickBooks

I consolidamenti multi-entità e i controlli avanzati hanno un limite.

I moduli di settore sono più leggeri rispetto alle suite complete di sistemi ERP.

La crescente complessità può spingerti verso alternative o suite più grandi

Prezzi di QuickBooks

Inizio semplice: 19 $ al mese per utente

Essentials: 37,50 $ al mese per utente

In più: 57,50 $ al mese per utente

Avanzato: 137,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2: 4,0/5 (oltre 3.550 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 8.170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di QuickBooks

Questa recensione di G2 mostra come QuickBooks può aiutarti:

QuickBooks Online rende la gestione degli account molto più semplice e organizzata.

QuickBooks Online rende la gestione degli account molto più semplice e organizzata.

9. Gravity Software (ideale per la contabilità multi-entità su Microsoft Power Platform)

tramite Gravity Software

Gravity Software è progettato per la contabilità multi-entità su stack Microsoft, quindi risulta familiare ai team che utilizzano principalmente Microsoft. I controller dispongono di un unico database per ogni entità invece di dover gestire file separati.

Le operazioni interaziendali sono semplici: le voci debiti/crediti vengono effettuate con pochi clic, le regole di eliminazione mantengono i consolidamenti in movimento alla chiusura e un piano dei conti condiviso con dimensioni per entità, reparto o progetto mantiene la struttura compatta.

La reportistica rimane chiara grazie alle visualizzazioni basate sui ruoli e ai drill-down dai numeri consolidati alle voci. Excel e Power BI gestiscono il taglio dei dati senza ricostruire i report, mentre le approvazioni e gli audit trail viaggiano insieme al record.

Giorno dopo giorno, le autorizzazioni corrispondono chiaramente alle responsabilità e i flussi di lavoro mantengono le revisioni coerenti, rendendo Gravity una pratica alternativa a Sage senza dover passare a un Enterprise ERP completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gravity Software

Centralizza la contabilità generale multi-entità con operazioni interaziendali ed eliminazioni

Utilizza la reportistica dimensionale per analizzare per entità, reparto o progetto.

Estendi attraverso l'ecosistema Microsoft e le integrazioni del marketplace

Automatizza le approvazioni e mantieni rigorosi i registri di controllo per garantire la conformità

Ampliate le vostre capacità senza cambiare sistema

Limiti del software Gravity

L'attenzione a nicchie specifiche potrebbe richiedere componenti aggiuntivi per la produzione o le operazioni sul campo.

I consolidamenti globali più grandi potrebbero richiedere strumenti aggiuntivi.

La qualità dell'implementazione dipende dall'esperienza del partner

Prezzi di Gravity Software

Starter: 375 $/mese per il primo utente

Utente Power Apps: 355 $/mese per il primo utente

Organizzazioni no profit: 210 $/mese per il primo utente

Valutazioni e recensioni di Gravity Software

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Gravity Software

Un recensore di G2 ha affermato:

Gravity è perfetto per le aziende che hanno più entità (e gestiscono più valute), nonché per gli uffici familiari o privati. Apprezzo molto il fatto che le transazioni interaziendali non richiedano lavoro aggiuntivo e che le voci contabili vengano create automaticamente nel back-end. Niente più doppie voci!

Gravity è perfetto per le aziende che hanno più entità (e gestiscono più valute), nonché per gli uffici familiari o privati. Apprezzo molto il fatto che le transazioni interaziendali non richiedano lavoro aggiuntivo e che le voci contabili vengano create automaticamente nel back-end. Niente più doppie registrazioni!

10. Xledger (ideale per team finanziari cloud-native con entità internazionali)

tramite Xledger

Xledger è una piattaforma cloud-first per la gestione finanziaria multi-azienda. Automatizza l'acquisizione delle fatture, inoltra le approvazioni e abbina le linee bancarie, mentre l'onboarding dei fornitori rimane pulito grazie ai controlli sui duplicati.

I consolidamenti sono il punto forte. Puoi raggruppare più entità e più valute secondo un programma, impostare regole di eliminazione una volta sola e riutilizzarle, mantenere coerente la rivalutazione dei cambi e eseguire il drill-down dai totali di gruppo alle voci di origine. Si collega a CRM, buste paga e imposte, e l'API ti consente di trasferire i dati in entrata e in uscita.

I dashboard si aggiornano in tempo reale e la reportistica per contanti, crediti e variazioni è semplice. I ruoli e gli audit trail garantiscono un controllo rigoroso. Questo strumento è perfetto per i team distribuiti che desiderano approvazioni mobili rapide e un sistema scalabile in tutte le regioni.

Le migliori funzionalità di Xledger

Automatizza l'acquisizione delle fatture, le approvazioni e la riconciliazione bancaria

Consolida libri contabili multi-entità e multi-valuta con drill-down alle transazioni

Crea modelli di budget e previsioni con dashboard condivisibili

Utilizza flussi di lavoro e ruoli integrati per un controllo finanziario efficace.

Integrazione con strumenti CRM, paghe e imposte man mano che i tuoi processi si espandono

Limiti di Xledger

Ecosistema di componenti aggiuntivi più piccolo rispetto ad altre alternative a Sage Intacct

I flussi industriali avanzati potrebbero richiedere servizi o personalizzazioni.

I prezzi e i pacchetti sono meno trasparenti rispetto agli strumenti per le PMI.

Prezzi di Xledger

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Xledger

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Xledger

Una recensione su G2 afferma:

1. È molto intuitivo, poiché tutte le opzioni necessarie sono facilmente accessibili dalla dashboard iniziale. 2. Gli aggiornamenti vengono forniti e installati tempestivamente nel backend senza influire sul lavoro. 3. L'automazione di alcune attività, come la riconciliazione bancaria, ha consentito di risparmiare molto tempo.

1. È molto intuitivo, poiché tutte le opzioni necessarie sono facilmente accessibili dalla dashboard iniziale. 2. Gli aggiornamenti vengono forniti e installati tempestivamente nel backend senza influire sul lavoro. 3. Le automazioni di alcune attività, come la riconciliazione bancaria, hanno consentito di risparmiare molto tempo.

Cosa aspettarsi durante e dopo la migrazione da Sage Intacct

Passare da Sage Intacct è come rifattorizzare la tua struttura finanziaria. Crea un piano per il percorso, testa i dati e dai ai team il tempo necessario per adottare i nuovi flussi di lavoro.

Panoramica del flusso di migrazione

Passaggio 1 → Esamina e scegli il tuo percorso Valuta l'ambito, le entità e la reportistica indispensabile per definire i requisiti e selezionare le alternative a Sage Intacct.

Passaggio 2 → Mappa dati e controlliAllinea CoA, entità, approvazioni e strutture di reportistica alla nuova piattaforma

Passaggio 3 → Prova in un ambiente sandboxEsegui una simulazione completa dei saldi di apertura, dei saldi di verifica e una chiusura di prova con dati campione.

Fase 4→ Passaggio sicuroBlocca le transazioni, esegui i controlli finali, esegui la migrazione, quindi apri il nuovo periodo.

Passaggio 5 → Stabilizza e miglioraTieni traccia dei problemi, forma gli utenti finali e standardizza i processi con liste di controllo e procedure operative standard.

💡 Suggerimento professionale: utilizza un agente IA in ClickUp per estrarre automaticamente i dati finanziari dai tuoi strumenti (come QuickBooks, Xero o Excel), consolidarli e generare report o dashboard in tempo reale. Ciò consente di risparmiare ore di lavoro manuale, ridurre gli errori e fornire ai team finanziari informazioni immediate per un processo decisionale migliore. Ecco un breve video che spiega come iniziare:

Se stai ancora valutando opzioni oltre a quelle che abbiamo trattato, ecco tre strumenti finanziari che stanno guadagnando terreno per flussi di lavoro specializzati:

BlackLine : automatizza le riconciliazioni, l'abbinamento delle transazioni e la gestione delle attività di chiusura per ridurre il lavoro richiesto. automatizza le riconciliazioni, l'abbinamento delle transazioni e la gestione delle attività di chiusura per ridurre il lavoro richiesto.

Tipalti : semplifica la contabilità fornitori globale, l'onboarding dei fornitori, la conformità fiscale e i pagamenti transfrontalieri su larga scala. semplifica la contabilità fornitori globale, l'onboarding dei fornitori, la conformità fiscale e i pagamenti transfrontalieri su larga scala.

FloQast : coordina la chiusura finanziaria con liste di controllo, certificazioni e documentazione pronta per la revisione contabile. coordina la chiusura finanziaria con liste di controllo, certificazioni e documentazione pronta per la revisione contabile.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Cambiare ERP è una decisione importante, ma anche un'opportunità per semplificare il lavoro quotidiano del reparto finanziario. Qualunque sia lo strumento scelto, l'obiettivo è lo stesso: controlli chiari, visibilità trasparente e meno tempo dedicato alle email e ai fogli di calcolo.

Quando scegli un software per il tuo team finanziario, dai la priorità a un'interfaccia utente chiara, audit trail affidabili, strette connessioni con la gestione della forza lavoro e alla capacità della piattaforma di integrarsi con le tue applicazioni aziendali e gli strumenti di IA esistenti.

Per le aziende internazionali in espansione a livello globale, confronta il modo in cui ciascun fornitore gestisce consolidamenti, localizzazioni e controlli. Mappa le opzioni sul tuo piano di crescita e sulla tua esigenza di scalabilità per evitare di dover rielaborare il lavoro in futuro.

La migliore alternativa è quella che si adatta ai tuoi processi attuali e fornisce il supporto per il futuro che stai costruendo.

È qui che ClickUp integra il tuo ERP. Centralizza approvazioni, documentazione, dashboard e collaborazione, in modo che la chiusura mensile, gli audit e il piano procedano più rapidamente senza aggiungere un altro sistema.

Se sei pronto a semplificare il lavoro finanziario con qualsiasi ERP tu adotti, prova ClickUp oggi stesso e riunisci controllo, contesto e slancio in un unico posto.

Domande frequenti (FAQ)

QuickBooks Online e Odoo offrono prezzi di ingresso più bassi per i team con esigenze contabili di base, mentre Gravity Software fornisce una profondità multi-entità a un costo medio di mercato. Se non sei pronto per cambiare piattaforma, abbina il tuo attuale libro mastro a ClickUp come livello operativo finanziario per centralizzare le approvazioni, chiudere le liste di controllo e generare reportistica (spesso il passaggio più conveniente nel breve termine). Considera sempre il costo totale oltre alle licenze, inclusi implementazione, integrazioni e gestione del cambiamento.

SAP S/4HANA Cloud e Microsoft Dynamics 365 offrono potenti motori di flusso di lavoro nativi, mentre le app modulari di Odoo consentono un'automazione flessibile. Per coordinare il lavoro tra i vari sistemi, utilizza ClickUp. Le sue automazioni e l'IA possono indirizzare le approvazioni, assegnare attività, pubblicare promemoria e pubblicare riepiloghi di chiusura insieme a qualsiasi ERP, in modo che i tuoi processi funzionino end-to-end senza dipendere dai flussi di lavoro esclusivi dell'ERP.

Sì, ma pianifica l'implementazione e la gestione del cambiamento. I team più piccoli spesso iniziano con QuickBooks o Odoo, per poi passare a NetSuite o Acumatica man mano che l'azienda cresce e aumenta la complessità delle entità multiple.

ClickUp centralizza le liste di controllo di chiusura, le approvazioni e la documentazione, con dashboard per monitorare lo stato dei progressi in tempo reale. Completa il tuo stack di contabilità ed ERP riducendo la dispersione del lavoro e standardizzando i flussi di lavoro.

Concentrati sulla gestione delle retribuzioni o del capitale umano, sul CRM, sui feed bancari, sulle spese, sulle imposte e sulle analisi avanzate. Verifica le integrazioni di terze parti per il supporto multivaluta, i consolidamenti e la sincronizzazione dei dati, in modo che i dati finanziari o operativi rimangano coerenti.