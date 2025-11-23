Moveworks e Glean: quale piattaforma IA è più adatta al tuo team?

Quasi il 60% del nostro tempo è dedicato alla ricerca, alla condivisione e all'aggiornamento delle informazioni su diverse piattaforme e strumenti. È un chiaro indicatore di quanto tempo si perde nel recupero delle informazioni durante l'orario di lavoro quando si utilizzano varie app aziendali.

Glean e Moveworks sono entrambi validi contendenti nella risoluzione di questa sfida grazie alle loro funzionalità/funzione di ricerca aziendale e gestione delle conoscenze basate sull'IA.

Sebbene entrambi offrano potenti funzionalità di IA per il servizio ai dipendenti e l'automazione dei processi, alcuni limiti spingono i team a cercare alternative migliori.

In questo articolo, mettiamo a confronto Moveworks e Glean ed evidenziamo gli aspetti da considerare se stai valutando strumenti di IA per migliorare l'erogazione dei servizi e le piattaforme di gestione dei servizi dei dipendenti.

Glean e Moveworks: la migliore alternativa in sintesi

Funzionalità/Funzione Glean Moveworks ⭐ La migliore alternativa: <2>ClickUp Ricerca aziendale Ricerca semantica basata su LLM su oltre 250 origini dati; eccellente nel recuperare conoscenze disperse. Ricerca semantica con motore di ragionamento; ottimizzata per la risoluzione dei ticket e delle richieste interne strutturate. Ricerca aziendale connessa tra attività, documenti, chat e app integrate, con risposte immediate e pronte all'uso. Automazione delle attività e dei flussi di lavoro Esecuzione con limite delle azioni; si concentra sul rierepilogare/riassumere, sul recupero e sull'organizzazione delle informazioni Automazione approfondita per attività IT/HR/finanziarie; gestisce reset, accessi, approvazioni e ticketing. Gli agenti IA trigger azioni, aggiornano le attività, inoltrano le richieste e automatizzano i flussi di lavoro IT/HR direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Assistenti IA Glean Assistant per riepilogare/riassumere, generare contenuto e rispondere a query utilizzando il contesto dell'azienda Assistente di supporto IA che risolve le query, redige messaggi e intraprende azioni nel Chattare. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: ricerca, risposta, riepilogare/riassumere, creazione di attività, aggiornamento di documenti ed esecuzione di flussi di lavoro Gestione delle conoscenze Punti di forza: risposte verificate, hub curati, FAQ, Go Links; ideale per l'onboarding e la documentazione interna. Si concentra maggiormente sulla risoluzione dei problemi di supporto piuttosto che sulla gestione strutturata del contenuto. Documenti, attività, chat e conoscenze centralizzati, tutti collegati con il collegamento AI e il recupero istantaneo del contesto. Flessibilità per gli sviluppatori Supporto API ma personalizzazione del flusso di lavoro con limite Agent Studio per la creazione di agenti specifici per attività e automazioni personalizzate con strumenti low-code Crea agenti IA personalizzati, automazioni, integrazioni e flussi di lavoro IT senza dover gestire l'infrastruttura. chattare + collaborazione Riepiloghi e risposte nella barra laterale; non progettato per flussi di lavoro basati sulle azioni nel Chattare. Gestisce i flussi di lavoro IT/HR direttamente all'interno di Slack/Teams, risolvendo le attività nel Chattare. ClickUp Chat trasforma automaticamente i messaggi in attività, riepiloghi, decisioni e aggiornamenti sincronizzati del progetto. Integrazioni Oltre 250 fonti, tra cui Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams Oltre 100 sistemi tra identità, risorse umane, ITSM, app di messaggistica Si integra con GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce e altro ancora, il tutto unificato in un unico spazio di lavoro. Sicurezza + autorizzazioni Ricerca rigorosa basata sulle autorizzazioni; rispetta il controllo degli accessi dell'azienda Governance con valutazione dei contenuti, citazioni e flusso di lavoro di verifica Autorizzazioni granulari su attività, elenchi, documenti e spazi; sicurezza aziendale senza costi di configurazione Punti di forza dei casi d'uso Il migliore per la ricerca aziendale e la scoperta di conoscenze Ideale per l'automazione dei servizi ai dipendenti e la deviazione dei ticket Ideale per i team che desiderano ricerca + automazione + gestione del lavoro in un unico spazio di lavoro AI convergente.

Cos'è Glean?

tramite Glean

Ogni giorno, i dipendenti passano un sacco di tempo a fare le stesse domande: dov'è quella politica delle risorse umane? Come posso reimpostare la mia password? Qual è l'ultima versione del pitch deck? Questi ritardi si verificano non solo perché i dati dell'azienda sono sparsi su troppe applicazioni aziendali, ma anche a causa di interazioni inefficienti con i clienti.

È qui che si verifica il passaggio di Glean. Si tratta di una piattaforma basata sull'IA per la gestione dei servizi dei dipendenti che fornisce risposte rapide e accurate attraverso la connessione a tutti i tuoi strumenti. Grazie alle sue avanzate funzionalità di ricerca aziendale, mostra immediatamente le informazioni rilevanti e:

✅ Unifica i dati e la cronologia degli utenti su vari sistemi aziendali per un recupero delle informazioni senza soluzione di continuità DHEASTEAMS comprendono il comportamento degli utenti utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico DHEASTEAMS gestiscono le richieste di routine attraverso suggerimenti intelligenti e chat IA, riducendo il carico di lavoro del team del supporto DHEASTEAMS consentono ai dipendenti di generare contenuto, riepilogare thread e automatizzare attività ripetitive con facilità

Funzionalità di Glean

Il punto di forza di Glean è che si collega ai dati della tua azienda e automatizza il modo in cui le persone trovano, gestiscono e agiscono sulle informazioni attraverso un'interfaccia intuitiva. Queste funzionalità/funzioni chiave garantiscono un supporto in tempo reale e un onboarding più rapido. Diamo un'occhiata.

Funzionalità n. 1: ricerca semantica basata sull'IA con consapevolezza del contesto

Glean offre una ricerca semantica avanzata utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni, consentendo ai dipendenti di accedere più rapidamente alle informazioni disperse. Tuttavia, per restituire risultati accurati, si basa ancora in larga misura su fonti di conoscenza strutturate.

Le funzionalità di ricerca aziendale dello strumento si adattano in base a chi sta effettuando la ricerca, al suo ruolo e alle attività recenti, creando un'esperienza di ricerca personalizzata e unificata.

Inoltre, Glean rispetta i livelli di autorizzazione esistenti, quindi i contenuti sensibili rimangono protetti.

2. Funzionalità n. 2: Glean Assistant e agenti IA

tramite Glean

Glean Assistant risponde alle domande dei dipendenti, riepiloga/riassume il contenuto e assiste nella generazione di documenti utilizzando il contesto dell'azienda.

Ecco un altro vantaggio: puoi anche creare agenti AI personalizzati che automatizzano le attività di routine, trigger flussi di lavoro in più passaggi ed eseguono azioni all'interno del grafico delle conoscenze della tua azienda, il tutto con precisione basata sul contesto e sul rispetto delle autorizzazioni. Ciò aiuta i team IT e del supporto a ridurre il volume dei ticket migliorando al contempo la fornitura dei servizi.

👀 Curiosità: l'IA è più efficace quando riduce le query di routine e le attività ripetitive, proprio dove la ricerca aziendale e le automazioni di ClickUp hanno il maggiore impatto.

3. Funzionalità/funzione n. 3: gestione delle conoscenze e risposte verificate

tramite Glean

I team possono centralizzare le loro conoscenze con FAQ verificate, Go Link e hub di risorse curati. Le funzionalità di Glean riducono le query dei dipendenti e aumentano la velocità di onboarding, facilitando la ricerca di risposte affidabili e aggiornate, essenziali per ridurre i tempi di inattività.

tramite Glean

Glean supporta oltre 250 origini dati, tra cui Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support e Microsoft Teams.

Inoltre, non c'è alcun rischio di esposizione dei dati sensibili, poiché Glean indice e instaura la connessione tra le applicazioni aziendali per fornire i contenuti giusti alla persona giusta.

5. Funzionalità n. 5: automazione nativa per l'efficienza sul posto di lavoro

tramite Glean

Grazie alle integrazioni con strumenti come Slack, Zoom e Microsoft 365, Glean fornisce riepiloghi/riassunti, suggerimenti di azione e risposte basate sull'IA proprio dove i dipendenti lavorano.

Dal riassumere i thread alle email in Outlook, l'obiettivo è aumentare la produttività e ridurre le attività ripetitive in tutti i reparti.

📮 ClickUp Insight: in media, un knowledge worker invia 25 messaggi al giorno solo per trovare informazioni e contestualizzazioni, sprecando tempo prezioso a setacciare chat ed email sparse. Immagina se attività, progetti, messaggi e conoscenze fossero riuniti in un unico spazio di lavoro connesso, con l'IA a collegare il tutto. Non devi immaginarlo. Hai ClickUp. Provalo oggi stesso!

Prezzi di Glean

Prezzi personalizzati

Cos'è Moveworks?

tramite Moveworks

I dipendenti hanno bisogno di risposte immediate: questo lo abbiamo già stabilito.

Che si tratti di reimpostare una password, trovare una politica o controllare il saldo delle ferie, quando le informazioni sono sparse nei vari sistemi aziendali, i team del supporto vengono sommersi di lavoro e l'attività rallenta.

Moveworks risolve questo problema con una piattaforma basata sull'IA per la gestione dei servizi ai dipendenti che comprende le query in linguaggio naturale, recupera le informazioni pertinenti e applica l'automazione alle risposte attraverso gli strumenti già utilizzati dalla tua azienda.

Ciò consente a Moveworks di fare quanto segue:

✅ Fornisce assistenza in tempo reale per IT, risorse umane e finanza tramite un assistente IA addestrato sui dati della tua azienda⃟✅ Risolve le query di routine e automatizza i ticket di supporto utilizzando agenti intelligenti che gestiscono le attività senza escalation umana⃟✅ Consente la ricerca aziendale su fonti strutturate e non strutturate, offrendo risposte rapide e personalizzate basate sul contesto

Funzionalità di Moveworks

Moveworks United, un'esperienza basata sull'IA, aiuta gli utenti ad automatizzare il supporto, accelerare i flussi di lavoro e migliorare la fornitura dei servizi in tutta l'organizzazione. Ecco le funzionalità chiave coinvolte nel processo:

Funzionalità n. 1: assistente IA con ragionamento di conversazione

tramite Moveworks

Moveworks fornisce un assistente IA progettato per i flussi di lavoro di supporto interno, anche se richiede dati strutturati, articoli di conoscenza stabili e una manutenzione continua per mantenere accurate le risposte.

Che si tratti di fornire software, redigere email, o aggiornare credenziali, gli utenti possono agire direttamente nel chattrattare senza dover attendere l'intervento di agenti umani.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a trovare la versione corretta di un file o a ottenere le approvazioni necessarie? Il blog Ottimizzazione del flusso di lavoro nella gestione dei documenti ti mostra come risolvere il problema con un processo chiaro e strutturato.

2. Funzionalità/funzione n. 2: motore di ricerca aziendale avanzato

tramite Moveworks

Le funzionalità di ricerca dell'azienda di Moveworks vanno oltre la corrispondenza delle parole chiave, utilizzando la comprensione semantica e un motore di ragionamento per recuperare informazioni precise e pertinenti. Gli utenti possono effettuare ricerche in basi di conoscenza interne, PDF, email e registrazioni di sistema con un'unica query e ottenere risposte complete con citazioni delle fonti.

Moveworks include anche una governance IA integrata, con funzionalità/funzione di valutazione del contenuto, controlli di verifica e citazioni basate sulle fonti, garantendo che le risposte rimangano accurate e conformi man mano che la tua base di conoscenze si evolve.

3. Funzionalità/funzione n. 3: automazione degli agenti e studio degli agenti

Moveworks consente ai team di creare agenti personalizzati per automatizzare le attività, trigger azioni ed eseguire flussi di lavoro back-end nei sistemi dell'azienda.

Con Agent Studio, gli sviluppatori possono implementare potenti agenti di attività utilizzando semplici input in linguaggio naturale, senza bisogno di integrazioni complesse. Il software supporta un ampio intervallo di automazioni, dalla classificazione dei ticket di assistenza all'attivazione di catene di flussi di lavoro in ambito IT, risorse umane e finanza.

📖 Leggi anche: Le migliori soluzioni software per la ricerca aziendale

tramite Moveworks

Dalla creazione dei ticket e l'invio delle approvazioni al controllo dello stato delle richieste, Moveworks automatizza l'intero ciclo di gestione dei servizi.

I suoi sistemi intelligenti di triage e handoff riducono il carico di lavoro dei team del supporto, minimizzano gli escalation e garantiscono tempi di risposta rapidi.

Moveworks si collega a oltre 100 sistemi, da Salesforce Service Cloud e Microsoft Teams alle piattaforme di identità e risorse umane, e offre funzionalità end-to-end. Funziona dove già si trovano i dipendenti, consentendo loro di cercare, agire e risolvere le attività di routine senza cambiare strumento.

Prezzi di Moveworks

Prezzi personalizzati

🧠 Lo sapevi? In media, un manager perde oltre 683 ore all'anno a causa delle distrazioni, ma l'IA può aumentare la produttività fino al 40%. Scopri come in Come utilizzare l'IA per aumentare la produttività.

Confronto tra le funzionalità/funzioni di Glean e Moveworks

Sebbene entrambi gli strumenti presentino alcune somiglianze, sono anche specializzati in determinati aspetti, il che li rende alcune delle migliori alternative sul mercato. Per capire quale utilizzare per ottenere i risultati desiderati, vediamo come si comportano le loro funzionalità/funzioni in casi d'uso reali:

Glean offre un potente motore di ricerca aziendale che si collega a oltre 100 origini dati, tra cui Google Workspace, Slack e Salesforce. Le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale e l'indice semantica garantiscono un recupero accurato delle informazioni su sistemi frammentati.

Moveworks include funzionalità di ricerca, ma è più adatto alla risoluzione dei ticket e all'avvio delle attività che al supporto del lavoro di ricerca esplorativa.

🏆 Vincitore: Glean — il migliore per trovare rapidamente informazioni in tutti i tuoi strumenti e sistemi

Funzionalità/funzione n. 2: automazione delle attività e dei flussi di lavoro

Moveworks è progettato per automatizzare attività come la reimpostazione delle password, l'accesso al software e l'invio di moduli senza bisogno di agenti umani. Si integra profondamente con le piattaforme ITSM e utilizza un framework di IA agentica per trigger azioni di backend.

Glean è in grado di riepilogare/riassumere e mostrare il contenuto, ma non dispone di flussi di lavoro equivalenti basati sulle azioni.

🏆 Vincitore: Moveworks — migliore per la gestione delle operazioni di supporto interno e l'automazione delle query di routine

Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni della piattaforma di comunicazione

Entrambe le piattaforme si integrano con Microsoft Teams e Slack, ma Moveworks gestisce i flussi di lavoro end-to-end direttamente nel Chattare, come la risoluzione dei ticket di supporto, l'invio delle approvazioni o l'aggiornamento dei record.

La barra laterale di Glean aiuta a recuperare e riassumere i documenti, ma non completa i flussi di lavoro in più passaggi quando si utilizza la funzione 'chattare'.

🏆 Vincitore: Moveworks — motore di azione più potente all'interno delle piattaforme collaborative

💡 Suggerimento professionale: le attività ripetitive ti fanno perdere tempo? La guida all'uso dell'automazione del flusso di lavoro con IA per la massima produttività mostra come semplificare il lavoro e aumentare il ROI con strumenti IA intelligenti.

Funzionalità/funzione n. 4: Gestione e scoperta delle conoscenze

Glean consente ai team di creare raccolte curate, risposte verificate e hub di risorse di condivisione, rendendolo ideale per l'onboarding, la ricerca e la collaborazione interna.

D'altra parte, Moveworks si concentra maggiormente sulla risoluzione delle richieste piuttosto che sull'organizzazione delle conoscenze istituzionali.

🏆 Vincitore: Glean — più adatto ai team che gestiscono grandi volumi di contenuto e documentazione interni

Funzionalità/Funzione n. 5: flessibilità per gli sviluppatori e personalizzazione degli agenti

Moveworks fornisce un AI Agent Studio che consente agli sviluppatori di creare e implementare agenti specifici per determinate attività utilizzando strumenti low-code, consentendo una profonda automazione in tutti i sistemi dell'azienda.

Glean, pur offrendo API e supporto IA, si concentra maggiormente sulle query di ricerca e sull'accesso alle informazioni piuttosto che sulla progettazione dei processi.

🏆 Vincitore: Moveworks — ambiente di sviluppo più solido per la creazione di automazioni specifiche per le aziende

👀 Curiosità: scrivere un elenco da fare prima di andare a letto può aiutarti ad addormentarti più velocemente, liberando la mente dai pensieri.

Glean e Moveworks su Reddit

Gli utenti di Reddit apprezzano le potenti funzionalità di ricerca aziendale e sincronizzazione delle diapositive di Glean, in particolare per organizzare appunti delle lezioni e recuperare materiali su diversi dispositivi. Come ha sottolineato un utente:

Non mi piace usare due app diverse per le lezioni, ma adoro la sincronizzazione delle diapositive e dell'audio con Glean.

Tuttavia, diversi utenti hanno segnalato una scarsa qualità della trascrizione e un rumore di fondo eccessivo, in particolare sui laptop. Altri hanno riscontrato che l'esperienza mobile consuma molta batteria e che l'interfaccia utente è meno intuitiva.

Ho usato Glean per la prima volta l'altro giorno e la registrazione era pessima (ha captato più rumori di fondo che la voce del professore).

Nel frattempo, i responsabili IT hanno sottolineato la capacità di Moveworks di deviare gran parte dei ticket di supporto, ridurre il carico di lavoro dell'helpdesk e migliorare l'erogazione dei servizi tra i team IT e HR.

L'inizio è stato lento, ma una volta avviato, ha fatto davvero il suo lavoro. Secondo le ultime notizie ricevute dal responsabile SD, sta risolvendo/deviando circa il 45% di tutto ciò che tocca.

Tuttavia, se non sei disposto a investire il lavoro richiesto per configurare lo strumento, potresti incontrare delle difficoltà. Gli utenti sono avvisati che Moveworks richiede articoli informativi chiari e ben strutturati e un monitoraggio continuo per funzionare correttamente.

Hai bisogno di un team di risorse dedicate che esamini ogni giorno le analisi per visualizzare i punteggi relativi alle informazioni. *

ClickUp: la migliore alternativa a Glean e Moveworks.

Il punto è questo: Glean e Moveworks operano entrambi in silos. Glean non dispone di funzionalità di esecuzione delle attività, mentre Moveworks dipende da flussi di lavoro rigidi e dati strutturati. ClickUp colma entrambe le lacune con una piattaforma basata sull'IA.

Ciò che rende ClickUp diverso è la convergenza, non il raggruppamento. Invece di passare da uno strumento di ricerca come Glean a uno strumento di automazione come Moveworks, ClickUp crea la connessione tra attività, conoscenze, chat e flussi di lavoro in un unico spazio di lavoro AI convergente. Ciò significa meno strumenti, meno rielaborazioni e molta più chiarezza.

Esegui una varietà di attività con ClickUp Brain

Ottieni risposte e crea attività con un solo clic con ClickUp Brain

ClickUp Brain non si limita a riepilogare/riassumere documenti o a rispondere ai ticket di supporto.

Combina la precisione di ricerca di Glean con l'automazione delle attività di Moveworks, ma all'interno di uno spazio di lavoro più ampio che include project management, documento e chat in tempo reale.

Con risposte immediate, creazione di attività tramite IA e aggiornamenti integrati, offre ai team informazioni contestualizzate e pronte all'uso, il tutto da un unico centro di comando.

Risposte più rapide con Brain MAX

ClickUp Brain MAX fornisce ai team risposte immediate e contestualizzate ricavate da attività, documenti, chat e strumenti di connessione. Con Talk to Text, puoi pronunciare domande o aggiornamenti e trasformarli in attività, riepilogo/riassunto o documentazione in pochi secondi. Mantiene ogni informazione accurata e collegata al lavoro reale, senza dover cambiare app.

Effettua ricerche senza interruzioni con ClickUp Brain MAX

Automatizza i flussi di lavoro reali con ClickUp Agents

Gli agenti ClickUp possono seguire le regole, eseguire azioni, aggiornare i dati, instradare le attività e fornire supporto automatico ai processi IT o HR. Il loro lavoro avviene all'interno dei tuoi progetti, documenti e chat, mantenendo tutto allineato senza supervisione manuale.

Imposta gli agenti ClickUp Autopilot per eliminare il lavoro ripetitivo di rispondere a domande comuni e ricorrenti.

💡 Suggerimento professionale: desideri risposte più rapide, progetti più intelligenti e contenuto che si scrive da solo? I migliori strumenti per la condivisione delle conoscenze, l'automazione dei progetti e la scrittura mostrano come ClickUp Brain integri l'IA nel tuo lavoro quotidiano, senza necessità di interventi tecnici.

Il recupero delle conoscenze incontra l'attuabilità con ClickUp Enterprise Search

Trova istantaneamente qualsiasi documento, attività o collega in tutti gli strumenti con la funzionalità/funzione di ricerca connessa di ClickUp

Mentre Glean e Moveworks offrono funzionalità di ricerca aziendale, ClickUp Enterprise Search va oltre. Comprende le intenzioni degli utenti, estrae le risposte da tutti i tuoi strumenti e collega i risultati della ricerca ad attività, documenti e progetti in tempo reale.

Questa esperienza di ricerca unificata non solo ti aiuta a trovare i dati, ma ti consente anche di agire immediatamente.

Automazioni ClickUp progettate per l'IT

Fai l'impostazione una volta sola e risparmia ore ogni settimana utilizzando le automazioni di ClickUp

ClickUp per i team IT apre le porte alla flessibilità su larga scala.

Con oltre 100 modelli, assegnatari dinamici e integrazioni con strumenti come GitHub, Salesforce e ServiceNow, i team possono automatizzare tutto, dall'inoltro dei ticket alla risposta agli incidenti, senza una sola riga di codice, utilizzando le automazioni di ClickUp.

Ottieni anche trigger basati sull'IA che analizzano i dati e suggeriscono azioni, migliorando l'efficienza sul posto di lavoro a tutti i livelli.

Costruisci più velocemente e pianifica in modo più intelligente. ClickUp aiuta i tuoi team di prodotto a trasformare le intuizioni basate sull'IA in piani di progetto attuabili.

Collaborazione in tempo reale con ClickUp Chat

Trasforma le conversazioni in tempo reale in lavoro concreto con ClickUp Chat

A differenza di Glean o Moveworks, ClickUp Chat non si limita a fornire supporto alle conversazioni. Trasforma i messaggi in attività, riepiloga i thread e si sincronizza automaticamente con i progetti.

Con AI CatchUp e il collegamento contestuale in tempo reale, la cronologia delle chat non è mai isolata. ClickUp Chat è l'unico strumento di chat in cui la collaborazione, il processo decisionale e l'esecuzione avvengono nello stesso spazio, rendendolo il miglior strumento di collaborazione IA sul mercato.

Il modello di supporto IT di ClickUp è un'estensione pratica di tutto ciò di cui abbiamo discusso: unisce i punti di forza dell'automazione delle attività di Moveworks con l'accesso alle conoscenze ricercabili di Glean, ma in un unico spazio di lavoro unificato.

Ottieni un modello gratis Aiuta i team a fornire soluzioni più rapide con meno attriti utilizzando il modello di supporto IT ClickUp.

Questo modello IT consente ai team IT di centralizzare i ticket, effettuare il monitoraggio dei progressi e automatizzare le risposte di routine, senza dover cambiare strumenti o creare flussi di lavoro complessi.

💡 Suggerimento professionale: stai ancora attivando/disattivando tra le schede per trovare ciò che ti serve? Come l'intelligenza artificiale di connessione elimina i silos per risparmiare tempo per il lavoro vero e proprio mostra come ClickUp trasforma le informazioni sparse in intuizioni immediate e utilizzabili, così puoi concentrarti sul portare a termine il lavoro.

Non fare più del lavoro inutile con ClickUp

Per riassumere: usa Glean se la tua priorità è una ricerca aziendale semantica e veloce. Per l'automazione e il self-service dei dipendenti, Moveworks è eccellente.

Tuttavia, con ClickUp puoi avere il meglio di entrambi i mondi.

Che tu stia automatizzando il supporto IT, riepilogando/riassumendo documenti o trasformando le chat in attività strutturate, ClickUp trasforma la ricerca passiva in produttività reale. E con funzionalità/funzione come la ricerca connessa, le automazioni e la chat IA, il tuo team potrà finalmente smettere di passare da uno strumento all'altro.

I risultati parlano da soli.

Secondo QubicaAMF, i team che utilizzano ClickUp risparmiano più di 5 ore alla settimana che prima venivano perse solo per la ricerca di informazioni. Moltiplicando questo dato per tutti i reparti, il risparmio di tempo e l'aumento della produttività sono enormi. Iscriviti subito a ClickUp per unificare i tuoi strumenti e portare finalmente a termine il lavoro!