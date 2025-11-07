I migliori modelli di dashboard Smartsheet per il monitoraggio del lavoro

L'attore e scrittore americano Steven Wright una volta ha detto: "Se tutto sembra andare bene, è ovvio che non sai cosa sta succedendo".

Può sembrare cinico, ma i project manager sanno quanto sia facile che le tempistiche, i budget e gli aggiornamenti sullo stato dei progetti vadano in fumo senza una chiara visibilità sul progetto stesso.

È qui che un modello di dashboard Smartsheet può fare la differenza. Questi modelli fungono da unica fonte di verità, consolidando le informazioni sui progetti, le metriche e gli aggiornamenti in tempo reale sia per i team interni che per gli stakeholder esterni.

Grazie ai layout integrati per il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione, dei budget, delle tempistiche e delle risorse, le dashboard Smartsheet offrono un approccio semplificato alla creazione rapida di dashboard, eliminando la necessità di creare da zero un modello di dashboard per project management.

Di seguito è riportato un elenco selezionato dei modelli di dashboard Smartsheet più performanti per aiutarti a iniziare.

Panoramica dei modelli di dashboard Smartsheet

Ecco un breve riepilogo/riassunto per te:

Cosa sono i modelli di dashboard Smartsheet?

Quando si gestiscono progetti complessi, le informazioni tendono a disperdersi: aggiornamenti nelle email, scadenze nei fogli di calcolo e budget in strumenti separati. Questa frammentazione nella gestione del lavoro rallenta il processo decisionale e rende difficile avere una visione d'insieme della situazione.

Ecco perché molti team scelgono le dashboard Smartsheet. Queste raccolgono aggiornamenti in tempo reale, lo stato delle attività e i dati sulle prestazioni, fungendo da unico strumento di visualizzazione dei dati, in modo che i project manager e le parti interessate possano avere una visione d'insieme a colpo d'occhio.

Un modello di dashboard Smartsheet è un layout predefinito e personalizzabile progettato per aiutarti a fare proprio questo, oltre a quanto segue:

Visualizza le metriche chiave utilizzando grafici, grafici e widget che si aggiornano in tempo reale .

Centralizza tutte le informazioni relative ai tuoi progetti in modo che siano accessibili in un'unica visualizzazione per visualizzare.

Condivisione con i membri del team o la dirigenza per una migliore visibilità e allineamento.

Personalizza layout, colore e componenti in base alle esigenze del tuo team o reparto.

Riflette automaticamente le modifiche nei tuoi dati Smartsheet in tempo reale.

Cosa rende eccellente un modello di dashboard Smartsheet?

Una dashboard di funzione può mostrare i dati, ma un buon modello di dashboard Smartsheet trasforma le informazioni grezze del progetto in approfondimenti facili da interpretare, classificare in ordine di priorità e su cui agire.

Per i project manager, gli analisti e i team aziendali, questa differenza può significare individuare un ritardo prima che comprometta le tempistiche o identificare un rischio di budget prima che si aggravi.

Ecco come identificare un modello di dashboard efficace:

✅ Assegna priorità alle metriche chiave posizionandole in alto o al centro per una visibilità immediata.

✅ Utilizza etichette chiare e coerenti che aiutano gli utenti a comprendere i dati senza confusione.

✅ Applica una gerarchia visiva (raggruppamento, colore e dimensione dei caratteri) per evidenziare gli indicatori chiave di prestazione.

✅ Incorpora grafici e tabelle efficaci per presentare dati complessi in formati facilmente comprensibili.

✅ Assicura che il design sia intuitivo, in modo che gli utenti possano navigare ed estrarre valore rapidamente.

Modelli gratis per dashboard Smartsheet

Ecco 7 modelli gratis di dashboard Smartsheet progettati per aiutarti a gestire campagne di marketing, supervisionare i budget o gestire risorse interfunzionali.

Modello di dashboard di progetto Smartsheet

L'monitoraggio di più attività, priorità e scadenze in un progetto non è mai semplice, soprattutto quando gli aggiornamenti provengono da persone e luoghi diversi.

Questo modello di dashboard di progetto Smartsheet ti consente di visualizzare una visione in tempo reale di tutto ciò che conta. Utilizza elementi visivi codificati a colori, come grafici a torta e una Sequenza delle attività, per mostrare a colpo d'occhio lo stato delle attività, la ripartizione delle priorità e le tempistiche chiave del progetto.

Che tu stia gestendo un progetto di onboarding di un client, coordinando un lancio tra più team o conducendo uno sprint di marketing settimanale, basta inserire i tuoi dati e i grafici si aggiorneranno automaticamente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora lo stato delle attività, le priorità e le tempistiche con grafici aggiornati automaticamente, in modo da poter vedere i progressi a colpo d'occhio.

Evidenzia gli elementi scaduti e gli ostacoli in tempo reale, in modo che le riunioni quotidiane si concentrino sulle decisioni e non sulla ricerca dei dati.

Condivisione un'unica visualizzare in tempo reale con le parti interessate, in modo che gli aggiornamenti sostituiscano i report sullo stato.

✨ Ideale per: Project manager che necessitano di visualizzare in tempo reale le attività, le priorità e le sequenze di progetti in rapida evoluzione.

2. Modello di dashboard esecutivo Smartsheet

Secondo un rapporto di NerdWallet, il titolare medio di una piccola impresa negli Stati Uniti lavora quasi 60 ore alla settimana. Con un programma del genere, l'ultima cosa che vorresti fare è scavare tra i fogli di calcolo per trovare ciò che ti interessa.

Questo modello di dashboard esecutivo Smartsheet riunisce i tuoi indicatori chiave di prestazione più importanti in un'unica visualizzazione per visualizzare. Progettato per garantire un'elevata visibilità, aiuta i team dirigenziali a monitorare in tempo reale i dati finanziari, il commerciale e le prestazioni dei reparti.

Che tu stia preparando una riunione del consiglio di amministrazione, rivedendo gli obiettivi trimestrali o monitorando i progetti a livello aziendale, questa dashboard esecutiva mantiene tutti concentrati sulle metriche che guidano le decisioni.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Raggruppa i KPI finanziari, commerciali e operativi in un'unica schermata, in modo che la dirigenza possa vedere subito ciò che conta di più.

Confronta i dati trimestrali con il traguardo per individuare tempestivamente eventuali problemi di avanzamento.

Approfondisci le informazioni per reparto in modo che i follow-up siano più rapidi e mirati.

✨ Ideale per: dirigenti e titolari di aziende che desiderano accedere rapidamente a KPI di alto livello senza dover consultare fogli di calcolo.

3. Modello di dashboard delle prestazioni KPI Smartsheet

Senza una visualizzazione chiara delle prestazioni nel tempo, è difficile sapere se il tuo team sta migliorando o rimanendo indietro. Tuttavia, confrontare manualmente i progressi mese per mese o anno per anno può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori.

Questo modello di dashboard delle prestazioni KPI Smartsheet ha funzionalità/funzione di grafici a barre, grafici lineari e grafici ad anello integrati che semplificano il monitoraggio delle tendenze e la visualizzazione degli indicatori chiave di prestazione in tempo reale.

Potrai visualizzare i risultati mensili, lo stato dall'inizio dell'anno e i confronti storici. Inoltre, il modello è precompilato con dati di marketing e operativi, ma è completamente personalizzabile per qualsiasi reparto, team o servizio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Visualizza le tendenze mensili e dall'inizio dell'anno con grafici a linee, a barre e ad anello, in modo che i modelli di rendimento siano evidenti.

Cambia le metriche in base al team o all'iniziativa, in modo che le revisioni rimangano pertinenti per il pubblico.

Evidenzia le variazioni rispetto al periodo precedente in modo che le aree di miglioramento risaltino immediatamente.

✨ Ideale per: team che hanno bisogno di monitorare l'andamento delle prestazioni nel tempo e presentare lo stato con immagini chiare e personalizzabili.

4. Modello di dashboard KPI Smartsheet

Quando ti concentri sui risultati piuttosto che sul lavoro richiesto, hai bisogno di un modo per valutare rapidamente se il tuo team sta tenendo una riunione o sta sprecando tempo e risorse.

Questo modello di dashboard KPI per l'efficienza ti aiuta a monitorare proprio questo. Dispone di una funzionalità/funzione unica denominata "Livello di efficienza" che calcola le prestazioni rispetto ai traguardi mensili prefissati, fornendoti un punteggio percentuale in tempo reale basato sui risultati effettivi.

Precompilato con i dati commerciali, questo modello è facile da adattare a qualsiasi team o reparto, dallo sviluppo dei prodotti al servizio clienti.

Basta inserire le metriche del tuo progetto o servizio e la dashboard di lavoro si aggiorna automaticamente per mostrare dove le prestazioni sono ottime e dove c'è margine di miglioramento!

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora entrate, spese e variazioni su base annua in un'unica visualizzazione, in modo da garantire sempre la visibilità dell'andamento della liquidità e della crescita.

Filtra per prodotto o regione in modo che le conversazioni sulla previsione utilizzino gli stessi dati.

Aggiorna una volta nel foglio di origine in modo che ogni grafico rifletta i numeri in tempo reale.

✨ Ideale per: manager che desiderano misurare l'efficienza del team e confrontare i risultati effettivi con i traguardi di rendimento mensili.

5. Modello di dashboard finanziaria Smartsheet

Per capire la situazione finanziaria della tua azienda non dovresti dover scavare tra infiniti fogli di calcolo o reportistica statica.

Il modello di dashboard finanziaria Smartsheet ti offre un riepilogo/riassunto chiaro e visivo dei tuoi dati finanziari più importanti: dai ricavi delle vendite e dall'andamento delle spese ai confronti su base annua. Ti aiuta a monitorare la crescita aziendale e a stimare le prestazioni future sulla base dei risultati attuali.

Basta inserire i tuoi numeri e il dashboard si aggiornerà automaticamente con grafici che riflettono le prestazioni finanziarie in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora entrate, spese e variazioni su base annua in un'unica visualizzazione, in modo da garantire sempre la visibilità dell'andamento della liquidità e della crescita.

Filtra per prodotto o regione in modo che le conversazioni sulla previsione utilizzino gli stessi dati.

Aggiorna una volta nel foglio di origine in modo che ogni grafico rifletta i numeri in tempo reale.

✨ Ideale per: team finanziari e dirigenti aziendali che desiderano un riepilogo/riassunto semplice e visivo delle prestazioni finanziarie e della crescita.

6. Modello di dashboard Smartsheet per la gestione delle vendite

Quando i risultati sono distribuiti su più piattaforme, tenere il passo con le attività commerciali relative a prodotti, regioni e segmenti di clientela può diventare rapidamente un compito arduo.

Il modello di dashboard Smartsheet per la gestione delle vendite riunisce tutto in un unico spazio di lavoro visivo. Monitora le prestazioni di vendita per prodotto, regione o tipo di cliente e ottieni una visibilità immediata sulle aree che stanno raggiungendo i traguardi... e su quelle che richiedono attenzione.

Grazie ai grafici integrati e ai campi strutturati, questo modello aiuta i responsabili delle vendite e gli account manager a concentrarsi sulle prestazioni, individuare le tendenze e responsabilizzare i team.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora la pipeline, le valutazioni e le prenotazioni per prodotto o regione, in modo che lo slancio sia trasparente.

Individua le tendenze nei vari segmenti in modo che il coaching e le modifiche al budget siano basati sui dati.

Condivisione delle visualizzazioni delle prestazioni in tempo reale con i rappresentanti, in modo che i traguardi rimangano in primo piano.

✨ Ideale per: responsabili commerciali e account manager che effettuano il monitoraggio delle prestazioni di prodotti, regioni e segmenti di clientela, come offre questa soluzione.

7. Modello di dashboard riepilogo/riassunto per la project management del portfolio progetti Smartsheet

Quando sei responsabile di più progetti, non si tratta solo del monitoraggio dei progressi individuali, ma anche di capire come tutti questi progetti lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Il modello di dashboard Smartsheet per la gestione del portfolio dei progetti ti offre una visione d'insieme. Estrae i dati da ogni progetto. Dati quali stato, budget, rischi e progressi vengono trasformati in dashboard e riepiloghi/riassunti visivi chiari.

Questa app aiuta i dirigenti e i gestori di portfolio a identificare le aree in cui allocare le risorse, individuare i progetti in ritardo e valutare le prestazioni complessive del portfolio. È particolarmente utile durante le revisioni trimestrali e la pianificazione strategica.

Inoltre, grazie a grafici visivi e viste di riepilogo/riassunto, questa dashboard del portfolio mostra dettagli chiave come stato, priorità, budget rispetto ai dati effettivi e progressi complessivi, consentendoti di prendere decisioni migliori a livello di portfolio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Aggrega lo stato dei progetti, il budget e i rischi in modo da poter valutare lo stato di salute del portfolio in pochi minuti.

Confronta le priorità e lo stato tra i vari programmi in modo che le risorse vengano allocate dove hanno il maggiore impatto.

Fai il monitoraggio del budget rispetto ai dati effettivi per ogni progetto, in modo da poter apportare correzioni tempestive.

✨ Ideale per: dirigenti e gestori di portfolio che devono monitorare più progetti e prendere decisioni strategiche sulle risorse, che richiedono una risposta tempestiva.

Limiti della dashboard Smartsheet

Gli utenti della community Smartsheet hanno segnalato diversi limiti che possono influire sulla scalabilità e sulla flessibilità, in particolare per i team di grandi dimensioni o i progetti con grandi volumi di dati.

Questi vincoli riguardano principalmente i limiti dei widget, i limiti di visualizzazione dei dati e la capacità dei fogli:

I piani Pro limitano i dashboard a 10 widget. Se provi ad aggiungere altri trigger, viene visualizzato un prompt per l'aggiornamento e viene imposto un limite alla quantità di informazioni sul progetto che puoi visualizzare contemporaneamente.

I widget dei report hanno un limite di visualizzazione di 500 righe. Se il tuo report include dati raggruppati, questo limite potrebbe essere raggiunto prima del previsto, influendo sulla quantità di dati che puoi visualizzare nel tuo modello di dashboard.

Ogni foglio Smartsheet offre supporto fino a 20.000 righe, 400 colonne e 500.000 celle. I file importati non possono superare i 50 MB, il che può essere limitante per progetti di grandi dimensioni o reportistica multi-dipartimento.

Esistono restrizioni a livello di sistema sui collegamenti tra celle, sull'utilizzo delle API e sui registri delle attività. Questi limiti possono influire sul modo in cui i team creano automazioni o esaminano le modifiche storiche.

Molti utenti notano anche la mancanza di una vera funzionalità di drill-down dai dashboard o dai report, che rende più difficile esplorare le metriche chiave o eseguire il drill-down sui dati sottostanti in tempo reale.

Modelli Smartsheet alternativi

Sebbene Smartsheet offra strumenti utili, gli utenti spesso si imbattono in limiti quali restrizioni sulle righe, restrizioni sui widget e drill-down limitati.

ClickUp aiuta a risolvere queste sfide con dashboard personalizzabili che supportano widget illimitati, livelli di dati più approfonditi e aggiornamenti in tempo reale su progetti, team e reparti, senza limiti rigidi.

Ecco otto modelli di dashboard ClickUp che puoi utilizzare per il monitoraggio dei progetti e per mantenere la visibilità.

1. Modello di dashboard per la project management ClickUp

Quando le sequenze slittano, raramente è dovuto a un unico grande problema. Sono i piccoli ostacoli che si accumulano inosservati.

Il modello di dashboard per la project management ClickUp ti aiuta a individuare tempestivamente eventuali ritardi. Offre una visualizzazione visiva in tempo reale delle tue attività, delle scadenze e della capacità del team, consentendoti di risolvere i problemi prima che rallentino il lavoro.

Progettato per i project manager che guidano iniziative interfunzionali, questo dashboard evidenzia il lavoro attivo, gli elementi scaduti e i risultati chiave, così sarai sempre un passo avanti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Evidenzia il lavoro attivo, le attività scadute e la capacità, in modo da garantire la visibilità degli ostacoli prima che sfuggano al controllo.

Filtra per assegnatario, tag o sprint in modo che ogni team veda esattamente cosa deve affrontare dopo.

Combina elenchi, grafici e burndown per integrare piano, monitoraggio e reportistica.

✨ Ideale per: manager che supervisionano progetti in rapida evoluzione e necessitano di visibilità sui potenziali ostacoli e sui progressi in tempo reale.

2. Modello di dashboard per report analitici ClickUp

Supponiamo che tu abbia condotto tre campagne nell'ultimo trimestre, che il traffico web sia aumentato e che il tasso di abbandono sia diminuito. Tuttavia, spiegare le ragioni di questi cambiamenti è difficile quando tutti i tuoi dati sono archiviati in fogli di calcolo separati.

Il modello di dashboard ClickUp Analytics Report riunisce tutto con grafici personalizzabili e riepiloghi visivi per aiutarti a capire cosa è andato storto.

Hai accesso a modelli, tendenze e indicatori chiave di prestazione nel contesto. Invece di cercare tra righe di numeri, puoi identificare immediatamente cosa funziona e dove intervenire.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Trasforma i dati grezzi in grafici e linee di tendenza per ottenere informazioni chiare senza fogli di calcolo.

Confronta periodi e campagne fianco a fianco in modo che i successi e i cali siano facili da spiegare.

Condivisione di viste di sola lettura in modo che le parti interessate possano esaminare i numeri più recenti.

✨ Ideale per: team che hanno bisogno di trasformare i dati grezzi in immagini chiare e prendere decisioni basate sulle tendenze, non su supposizioni.

👀 Curiosità: il termine dashboard risale al 1840, quando significava letteralmente "una tavola che respinge il fango". Le carrozze non avevano parabrezza, quindi questa tavola di legno era la migliore protezione contro gli schizzi di fango!

3. Modello di dashboard per report di marketing digitale ClickUp

Se gestisci campagne tramite email, social media e canali a pagamento, sai già che la parte più difficile non è il lancio, ma raccogliere i risultati in modo che abbiano effettivamente senso.

Il modello di dashboard per report di marketing digitale ClickUp ti aiuta a evitare esportazioni sparse e tracciamenti manuali. Ti offre un unico posto in cui visualizzare gli indicatori chiave di prestazione, confrontare le prestazioni dei canali e condividere aggiornamenti in tempo reale con il tuo team o i tuoi client.

Invece di compilare manualmente le metriche ogni settimana, i team di marketing possono individuare rapidamente ciò che funziona, ottimizzare l'allocazione del budget e presentare i risultati agli stakeholder con chiarezza.

Inoltre, il database senza codice semplifica l'organizzazione e il filtraggio dei dati su più campagne.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Consolida i KPI dei canali in un unico posto, in modo che le variazioni di budget siano basate su dati concreti e non su supposizioni.

Fai il monitoraggio di CTR, CPA, ROAS e conversazioni per campagna, in modo da poter ottimizzare con precisione.

Esporta istantanee pronte per i client in modo che gli aggiornamenti richiedano pochi minuti, anziché l'intera mattinata.

✨ Ideale per: team di marketing che hanno bisogno di consolidare i dati delle campagne e trasformarli in reportistica chiara e utilizzabile.

4. Modello di dashboard ClickUp IT Roadmap

Nel settore IT, la mancanza di una sola dipendenza può compromettere l'intero lancio. Ad esempio, se hai un piano per l'implementazione di un sistema, ma una singola integrazione API non è pronta, l'intero lancio viene posticipato di due settimane.

Questo scenario si verifica più spesso di quanto dovrebbe.

Il modello di dashboard ClickUp IT Roadmap aiuta a prevenire questi ritardi presentando ogni progetto, dipendenza e tempistica in un'unica visualizzazione visiva. Che tu stia migrando l'infrastruttura, impostando nuovi dispositivi o gestendo strumenti interni, puoi dare priorità al lavoro in base all'impatto, assegnare scadenze e monitorare lo stato di consegna tra i team.

È particolarmente utile per anticipare gli ostacoli, tenere informata la leadership e assicurarti che la tua roadmap corrisponda effettivamente alla realtà.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Mappare iniziative, dipendenze e Sequenza in modo che i rischi di consegna emergano tempestivamente.

Assegna le priorità in base all'impatto e al lavoro richiesto, in modo che la sequenza corrisponda alla capacità.

Monitora lo stato di preparazione al lancio dei vari team in modo che le date pianificate dell'avvio siano rispettate.

✨ Ideale per: team IT che devono gestire dipendenze complesse e garantire la consegna puntuale e senza intoppi dei progetti.

📮 ClickUp Insight: il 33% delle persone crede ancora che il multitasking sia sinonimo di efficienza. In realtà, il multitasking aumenta solo il costo del cambio di contesto. Quando il tuo cervello passa da una scheda all'altra, dalle chat al listare, la concentrazione profonda ne risente notevolmente. ClickUp ti aiuta a concentrarti su un'unica attività riunendo tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto! Stai lavorando a un'attività, ma hai bisogno di controllare Internet? Basta usare la tua voce e chiedere a ClickUp Brain MAX di effettuare una ricerca sul web dalla stessa finestra. Vuoi chattare con Claude e perfezionare la bozza su cui stai lavorando? Puoi farlo anche tu, senza uscire dalle tue aree di lavoro! Tutto ciò di cui hai bisogno (chattare, documenti, attività, dashboard, più LLM, ricerca web e altro ancora) è disponibile in un unico spazio di lavoro AI convergente, pronto all'uso!

5. Modello di dashboard per report di marketing ClickUp

Hai appena concluso una campagna durata un mese, ma ora arriva la parte più difficile: trasformare tutti i dati sulle prestazioni in una reportistica che il tuo team possa effettivamente utilizzare.

Il modello di dashboard per reportistica di marketing ClickUp ti aiuta a passare da metriche sparse a reportistica strutturata e basata su storie. Riunisce KPI, prestazioni delle campagne e dashboard visive in modo da poter spiegare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e su cosa concentrarsi in futuro.

Che tu stia monitorando il coinvolgimento, l'allocazione del budget o le prestazioni dei canali, questo modello ti aiuta a creare reportistiche chiare e di alta qualità che mantengono allineati sia il tuo team che gli stakeholder.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Combina spesa, portata e coinvolgimento in modo che la narrativa e i numeri siano allineati.

Segmenta per canale, pubblico o risorsa in modo che gli insegnamenti siano attuabili.

Automatizza gli aggiornamenti dalle attività in tempo reale in modo che la reportistica non diventino mai obsoleti.

✨ Ideale per: professionisti del marketing che desiderano risparmiare tempo nella reportistica e fornire al contempo informazioni chiare e visive che offrano supporto a decisioni più intelligenti sulle campagne.

6. Modello di report di progetto ClickUp

A metà di uno sprint, ti rendi conto che un risultato chiave è bloccato e non è stato segnalato nell'ultimo aggiornamento. Ti suona familiare?

Solo uno su 200 progetti IT offre i benefici previsti nei tempi e nei limiti di budget previsti, quindi questo tipo di inconveniente si verifica più spesso di quanto si vorrebbe.

Il modello di report di progetto ClickUp ti aiuta a individuare tempestivamente eventuali problemi raccogliendo tutte le informazioni relative al progetto (attività, sequenze e aggiornamenti) in un'unica visualizzazione organizzata. In questo modo è più facile individuare gli ostacoli, misurare lo stato e condividere aggiornamenti coerenti con il tuo team e le parti interessate.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Riunisci ambito, attività cardine e rischi in un'unica dashboard per avere uno stato chiaro e inequivocabile.

Evidenzia gli scostamenti e i titolari in modo che i follow-up siano immediati e specifici.

Registra le modifiche e le decisioni in modo che la cronologia sia verificabile senza documenti aggiuntivi.

✨ Ideale per: responsabili di progetto che desiderano individuare tempestivamente i rischi e mantenere il monitoraggio della consegna grazie a reportistica chiara e affidabile sullo stato di avanzamento.

7. Modello KPI ClickUp

La maggior parte dei team definisce i propri KPI, ma la sfida consiste nel monitoraggio in modo coerente. Senza controlli regolari, gli obiettivi perdono rilevanza e lo stato si arrestano.

Il modello KPI di ClickUp risolve questo problema offrendoti un unico posto in cui effettuare il monitoraggio, visualizzare e rivedere i tuoi indicatori chiave di prestazione più importanti.

Dalle entrate e dal tasso di abbandono al completamento delle attività e al coinvolgimento, puoi monitorare le prestazioni in tempo reale e mantenere tutti allineati.

È progettato per i team che desiderano responsabilità senza i costi aggiuntivi della reportistica: solo metriche chiare, immagini semplici e obiettivi di condivisione che rimangono sempre in primo piano.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Centralizza i KPI del team in modo che l'attenzione non si disperda tra una riunione e l'altra.

Imposta traguardi e soglie in modo che i risultati positivi e gli avvisi siano visivamente evidenti.

Pianifica le cadenze di revisione in modo che lo stato rimanga accountabile di settimana in settimana.

✨ Ideale per: manager e team leader che desiderano concentrarsi sui KPI aziendali fondamentali e garantire il rispetto degli obiettivi.

👀 Curiosità: il dashboard delle auto influenza ancora oggi il design. Anche oggi, gli strumenti di BI prendono in prestito i principi di progettazione dai dashboard delle auto: avvisi con codice colore, widget simili a tachimetri e indicatori di avanzamento simili a indicatori di livello del carburante sono tutti riferimenti dell'interfaccia utente ai loro antenati automobilistici.

8. Modello di reportistica commerciale ClickUp

Molti team commerciali monitorano le prestazioni, ma il problema è che spesso si fermano ai numeri superficiali. Senza una comprensione più approfondita delle tendenze e dei comportamenti, la crescita diventa un gioco d'ipotesi.

Il modello di report sulle vendite ClickUp aiuta i team di vendita ad andare oltre le metriche di base, visualizzando l'intero ciclo di vendita in un unico posto. La connessione dei dati sulle prestazioni, le tendenze dei clienti e l'attività del team in un report davvero utile.

Monitora le prestazioni commerciali per prodotto, rappresentante o area geografica.

Visualizza le tendenze per individuare le strategie più efficaci e le aree di crescita.

Comprendi il comportamento degli acquirenti e identifica i miglioramenti dei processi.

Mantieni il tuo team concentrato su quote, pipeline e risultati reali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora le prenotazioni, la pipeline e la velocità per rappresentante o regione, in modo che il coaching raggiunga il traguardo.

Visualizza la conversione per fase in modo che i colli di bottiglia siano chiari.

Allinea i dashboard alle quote in modo che tutti possano vedere il percorso verso l'obiettivo in tempo reale.

✨ Ideale per: responsabili commerciali e rappresentanti che desiderano una visibilità in tempo reale sulle prestazioni del team e sulle opportunità di vendita.

Ottieni risultati migliori con dashboard più efficaci su ClickUp

I modelli di dashboard sono molto più che semplici ausili visivi: sono veri e propri strumenti decisionali.

Per i project manager, gli analisti e i responsabili di reparto, avere la possibilità di visualizzare le metriche chiave, lo stato dei progetti e gli aggiornamenti in tempo reale può fare la differenza tra rimanere all'avanguardia o rimanere indietro.

Sebbene i modelli di dashboard Smartsheet offrano un solido punto di partenza, i loro limiti possono frenare i team proprio quando hanno più bisogno di chiarezza.

D'altra parte, con dashboard flessibili, widget illimitati e una personalizzazione più approfondita, ClickUp consente ai team di monitorare lo stato, individuare gli ostacoli e allinearsi in modo più efficace tra i vari reparti.

E non è solo teoria: Hawke Media ha registrato una riduzione del 70% dei ritardi nei progetti nel primo anno di utilizzo di ClickUp per la reportistica esecutiva.

In breve, se desideri creare dashboard che stimolino realmente l'azione, registrati subito su ClickUp!