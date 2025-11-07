I 13 migliori strumenti di copertura del codice per sviluppatori nel 2025

Chiunque abbia lavorato nel codice sa che il test del software e la correzione degli errori richiedono una parte consistente del tempo di sviluppo (i bug sembrano non finire mai!). Infatti, secondo uno studio, la scarsa qualità del software costa all'economia statunitense almeno 2,41 trilioni di dollari.

La soluzione? Utilizzare strumenti di copertura del codice per testare ogni aspetto del codice in qualsiasi progetto software. Ciò è particolarmente utile quando sono state terminate modifiche o riorganizzazioni significative al codice. È inoltre possibile utilizzare questi strumenti per correggere le lacune nei test delle funzioni chiave prima che causino bug o errori nell'esecuzione dei test.

In questo articolo approfondiremo i migliori strumenti di copertura del codice, il loro funzionamento e come possono aiutarti a migliorare la copertura dei test e garantire che il tuo codice sia affidabile e pronto per la produzione.

Ecco un rapido confronto tra le migliori soluzioni di copertura del codice per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze:

Strumento Ideale per Funzionalità/Funzione principali Prezzi* ClickUp Routing del flusso di lavoro e collaborazione in team Creazione di documenti con IA, assistenza contestuale, integrazione OCR, automazioni, modelli Piani gratis; personalizzazioni per le aziende JaCoCo Copertura del codice dei progetti Java Copertura di linee e rami, supporto Eclipse e Maven, strumentazione offline. Free Cobertura Codici Java legacy Copertura delle istruzioni e dei rami, integrazione Ant/Apache Maven Free SonarQube Qualità del codice e ispezione continua Visualizzazione della copertura dei test, rilevamento dei bug, code smell, supporto multilingue Gratis; piani a pagamento a partire da 65 $ al mese per utente Istanbul (New York) Progetti JavaScript/TypeScript Copertura di ramo/linea/funzione, integrazione con Mocha/Jest, reportistica HTML. Free OpenClover Supporto commerciale per la copertura del codice Java Copertura per test, dati storici, analisi di rami/percorsi Prezzi personalizzati NCover Team .NET e C# che necessitano di metriche dettagliate Copertura dei punti di sequenza, visualizzazione delle tendenze, punti critici di rischio Piani a pagamento a partire da 658 $/anno per utente dotCover Ecosistema JetBrains e integrazione .NET Test continui, analisi snapshot, integrazione ReSharper Piani a pagamento a partire da 49,6 $ al mese per utente. Codecov Reportistica di copertura basata su cloud su tutti gli strumenti CI Commenti sulle richieste pull, supporto badge, integrazione GitHub/GitLab/Bitbucket Gratis; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Gcov Codici nativi C/C++ con GCC Copertura a livello di riga, integrazione gprof, semplice strumento CLI Free Copertura del codice di Visual Studio Copertura .NET integrata per Visual Studio Parte di Test Explorer, copertura di righe/blocco, compatibilità CI Piani a pagamento a partire da 499,92 $ al mese per utente. BullseyeCoverage Sistemi embedded e progetti C/C++ Copertura di condizioni/percorsi/decisioni, overhead minimo Prezzi personalizzati Coverage. py Codici Python Copertura di linee e rami, report HTML, integrazione CI, supporto per test runner Free

Cosa cercare in uno strumento di copertura del codice?

Le discussioni sugli strumenti di copertura del codice sulle piattaforme comunitarie come Reddit spesso iniziano con "Sto cercando strumenti di copertura del codice e sono curioso di sapere cosa usano gli altri. "

Man mano che approfondisci le opzioni, diventa chiaro quanti sistemi sono disponibili e per gli utenti alle prime armi può essere difficile fare una scelta. Per aiutarti a restringere la scelta, i migliori editor di codice coprono le seguenti basi:

Assicurati che lo strumento offra metriche chiave come copertura delle istruzioni, copertura dei rami, copertura delle funzioni, copertura delle condizioni e copertura dei percorsi per garantire test approfonditi su tutto il tuo codice.

Cerca strumenti che si integrino facilmente nel tuo flusso di lavoro esistente, ad esempio con il tuo IDE o la tua pipeline CI/CD, con un'interfaccia utente intuitiva e una buona documentazione per una facile configurazione e configurazione.

Scegli uno strumento che fornisca reportistica dettagliata e personalizzabile per evidenziare le lacune nella copertura e effettuare il monitoraggio delle tendenze nel tempo.

Valuta l'impatto dello strumento sulla velocità di esecuzione dei test e se è in grado di adattarsi alla complessità del tuo codice.

Valuta se è sufficiente un'opzione gratis o open source o se è necessario uno strumento a pagamento con funzionalità/funzione più avanzate.

Uno strumento con una documentazione solida e una community attiva può farti risparmiare tempo nella risoluzione dei problemi e assicurarti di ottenere il massimo dal tuo investimento.

Ecco 13 strumenti di copertura del codice con alta valutazione che possono migliorare le tue procedure di test e garantire una qualità del codice costante durante tutto il processo di sviluppo, fornendo risultati accurati sulla copertura del codice.

ClickUp (ideale per gestire piani di test, revisioni, lista di controllo di controllo qualità e monitoraggio dei bug)

I team di sviluppo software spesso devono affrontare sfide nella gestione della copertura dei test, nel monitoraggio delle correzioni dei bug e nella conduzione delle revisioni del codice quando tutti i loro processi sono distribuiti su strumenti diversi.

È qui che le integrazioni e le funzionalità/funzione basate sull'IA di ClickUp apportano notevoli vantaggi al tuo team, centralizzando tutto il lavoro in un'unica piattaforma, che aiuta i team a muoversi più rapidamente.

Ecco come i team di sviluppo software che utilizzano ClickUp mantengono organizzati i propri processi di test e sviluppo:

Diventa più intelligente con ClickUp Brain + agenti AI

Analizza automaticamente i risultati dei test ed evidenzia le lacune nella tua copertura con ClickUp Brain

ClickUp Brain porta il tuo processo di controllo qualità a un livello superiore. È in grado di riepilogare/riassumere automaticamente i risultati dei test, evidenziare le lacune nella copertura e rispondere a domande come "Quali aree del nostro codice richiedono ulteriori test?" — il tutto in un linguaggio semplice. Grazie alle informazioni fornite dall'intelligenza artificiale, il tuo team può identificare i problemi più rapidamente, prendere decisioni informate e mantenere i tuoi rilasci in linea con gli obiettivi.

Organizza le attività di copertura dei test e le revisioni del codice con ClickUp Tasks

Semplifica il tuo processo di test organizzando le attività, assegnando i revisori e effettuando il monitoraggio delle revisioni del codice in un unico posto con le attività di ClickUp

In ClickUp, ogni lavoro inizia come un'attività.

Con le attività di ClickUp, puoi creare flussi di lavoro personalizzati che si adattano al processo del tuo team, con stati come "Pronto per il controllo qualità", "In revisione" o "Blocco". Assegna attività a membri specifici del team, imposta date di scadenza e allega file o link pertinenti (come casi di test o richieste di pull).

Quando uno sviluppatore completa una funzionalità/funzione, è sufficiente che passi all'attività successiva e ClickUp notificherà automaticamente i revisori o i tecnici QA competenti. Ciò significa che non ci saranno più domande del tipo "Hai visto il mio messaggio?" o "Chi sta testando questo?" *e quindi nessuna confusione.

Ciò garantisce che tutti rimangano in sincronizzazione e consente il monitoraggio della copertura dei test in ogni fase del processo.

Automatizza le attività ripetitive e concentrati su quelle significative con ClickUp Automazioni

Automatizza le attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato e i promemoria in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta davvero con ClickUp Automazioni

A nessuno piace aggiornare manualmente lo stato delle attività o rincorrere le persone per le revisioni. ClickUp Automazioni e gli agenti IA si occupano delle attività ripetitive al posto tuo.

Ad esempio, quando una richiesta pull viene unita in GitHub o Gitlab, ClickUp può aggiornare automaticamente l'attività correlata, assegnarla al controllo qualità o persino trigger una lista di controllo per i test di regressione.

Puoi impostare automazioni per ricordare ai membri del team i test scaduti, segnalare i blocchi o spostare le attività alla fase successiva.

Usa gli agenti ClickUp AI per automatizzare le attività, rispondere alle domande e fare più terminato.

💡 Suggerimento professionale: utilizza gli agenti ClickUp AI per potenziare il tuo flusso di lavoro di controllo qualità. Ad esempio, puoi configurare una piattaforma AI per analizzare automaticamente i tuoi rapporti di copertura dei test e contrassegnare i moduli con bassa copertura o persino generare riepiloghi/riassunti delle recenti attività di controllo qualità per il tuo standup quotidiano.

Integrazione con GitHub/Gitlab per gestire le richieste pull e gli sprint di controllo qualità

Le integrazioni di ClickUp con GitHub e Gitlab riuniscono il controllo delle versioni e la gestione delle attività in un'unica piattaforma. Quando collegherai le tue richieste pull alle attività di ClickUp, potrai monitorare lo stato delle revisioni del codice e degli sprint di controllo qualità in un unico posto.

Esempio, gli sviluppatori possono facilmente vedere quali casi di test sono collegati a una specifica richiesta di pull, mentre i tecnici QA possono effettuare il monitoraggio diretto dello stato e degli aggiornamenti man mano che i test vengono eseguiti. Questa integrazione garantisce l'allineamento tra tutte le parti, eliminando la necessità di cambiare continuamente strumento.

💡 Suggerimento: puoi collegare ClickUp a oltre 1.000 strumenti come GitHub, Gitlab, Jira e Slack per monitorare in tempo reale commit, revisioni del codice, casi di test e aggiornamenti dei progetti. Gestisci i flussi di lavoro di sviluppo, i cicli di controllo qualità e la collaborazione del team all'interno di ClickUp senza dover passare da un'app all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Semplifica il tuo processo di test organizzando le attività, assegnando i revisori e effettuando il monitoraggio delle revisioni del codice in un unico posto con le attività di ClickUp.

Automatizza le attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato, i promemoria e l'assegnazione delle attività, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta davvero con ClickUp Automazioni.

Collega le tue richieste pull GitHub o Gitlab direttamente alle attività di ClickUp, consentendo un monitoraggio continuo delle revisioni del codice e degli sprint di controllo qualità.

Crea dashboard ClickUp personalizzabili per monitorare la copertura dei test e tenere traccia dei risultati dell'esecuzione dei test in tempo reale.

Utilizza ClickUp Brain e gli agenti IA per analizzare automaticamente i risultati dei test, identificare le lacune e fornire suggerimenti per migliorare la copertura.

Limiti di ClickUp

I flussi di lavoro e i dashboard personalizzati potrebbero richiedere un tempo iniziale di configurazione e familiarizzazione, soprattutto per i team che non hanno mai utilizzato ClickUp.

La complessità dei progetti più grandi può richiedere più tempo per ottimizzare completamente le integrazioni e le automazioni.

Sebbene l'integrazione con GitHub e Gitlab sia perfetta, alcuni strumenti di nicchia potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,6/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp?

Questa recensione su G2 ha condiviso:

La facilità con cui è possibile documentare il lavoro, passaggio dopo passaggio, aggiungendo immagini, link e codice di programmazione è versatile (con ClickUp).

La facilità con cui è possibile documentare il lavoro passaggio dopo passaggio aggiungendo immagini, link e codice di programmazione è versatile (con ClickUp).

2. JaCoCo (il migliore per la misurazione della copertura del codice Java)

tramite JaCoCo

Nello sviluppo Java, garantire che il codice sia testato accuratamente può rappresentare una sfida importante. Nonostante l'abbondanza di strumenti di test, determinare se tutti gli aspetti dell'applicazione siano stati testati in modo sufficiente può essere difficile.

È qui che JaCoCo entra in gioco per gli sviluppatori Java.

Questo strumento open source per la copertura del codice Java semplifica il processo di misurazione della copertura dei test offrendo informazioni dettagliate e affidabili sulla quantità di codice testata durante l'esecuzione dei test unitari.

Le migliori funzionalità/funzioni di JaCoCo

Misura la copertura delle linee e dei rami per identificare il codice non testato e migliorare la qualità delle applicazioni Java.

Lavora come un agente Java, strumentando il bytecode durante l'esecuzione dei test e fornendo feedback in tempo reale sulle righe di codice eseguite.

Si integra perfettamente con Jenkins, Maven, Gradle e altri strumenti CI, consentendo la reportistica automatica sulla copertura del codice nella tua pipeline.

Genera report dettagliati e leggibili in formattare come HTML, CSV e XML, fornendo una chiara panoramica della copertura dei test.

Supporta JUnit e TestNG, consentendo un lavoro efficiente con i più diffusi framework di test Java.

Limiti di JaCoCo

Richiede una configurazione manuale per alcuni sistemi di compilazione come Maven e Ant.

Potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva per lavorare con altri ambienti o strumenti Java meno comuni.

In progetti grandi e complessi, la strumentazione del codice può influire leggermente sul tempo di esecuzione dei test.

Prezzi JaCoCo

Free

Valutazioni e recensioni di JaCoCo

G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di JaCoCo?

Questa recensione su G2 ha notato:

Possiamo verificare quante righe di codice vengono eseguite e quante non vengono eseguite nei test unitari. Possiamo assicurarci che la nostra logica aziendale funzioni come previsto.

Possiamo verificare quante righe di codice vengono eseguite e quante non vengono eseguite nei test unitari. Possiamo assicurarci che la nostra logica aziendale funzioni come previsto.

👀 Curiosità: il termine "bug" per descrivere un errore di programmazione ha origine da una falena reale che nel 1947 rimase incastrata in un relè del computer Harvard Mark II.

3. Cobertura (ideale per l'analisi e la reportistica della copertura del codice Java)

tramite Cobertura

Ottenere una copertura di test completa può essere un'attività arduo.

Le sfide sono molte: gestire codici complessi, garantire che ogni metodo e ogni ramo siano testati e integrare perfettamente gli strumenti di copertura e di codice IA nei flussi di lavoro esistenti.

Cobertura affronta specificamente questi punti critici offrendo una soluzione semplice e open source che rende il monitoraggio della copertura del codice più accessibile ed efficiente. Supporta inoltre il supporto con i principali strumenti e genera report con pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cobertura

Misura la copertura delle linee e dei rami per identificare il codice non testato e migliorare la qualità delle applicazioni Java.

Supporto all'integrazione con Maven, Ant e Gradle, consentendo l'analisi automatizzata della copertura del codice all'interno della tua pipeline di compilazione.

Genera reportistica leggibile in formato HTML, CSV e XML, offrendo approfondimenti sulle metriche di copertura del codice e sui segmenti di codice non coperti.

Fornisce report dettagliati che mostrano lo stato di esecuzione di singole righe, rami e metodi durante l'esecuzione dei test.

Aiuta a impostare soglie di copertura e avvisa i team quando la copertura scende al di sotto degli standard prestabiliti, garantendo una qualità continua del codice.

Limiti di Cobertura

Non viene più aggiornato attivamente, poiché ora per i progetti Java moderni si preferiscono strumenti più recenti e potenti come JaCoCo.

Supporto limitato per le funzionalità/funzione Java più recenti e alcuni scenari di integrazione più complessi

Il processo di installazione e configurazione può risultare complesso per i nuovi utenti, specialmente quando si integra con pipeline CI/CD.

Prezzi di Cobertura

Free

Valutazioni e recensioni di Cobertura

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Cobertura?

Un utente dice:

Cobertura è il miglior strumento di copertura che abbia mai usato! Non tralascia nulla (che è il problema di Clover) e non contrassegna erroneamente il codice coperto come non coperto (che è il problema di EMMA). L'unico problema che mi rimane è che un metodo di test è troppo grande, ma posso risolverlo suddividendolo. Ho intenzione di insistere affinché venga utilizzato dove lavoro. Merita di avere un plug-in Eclipse.

Cobertura è il miglior strumento di copertura che abbia mai usato! Non tralascia nulla (che è il problema di Clover) e non contrassegna erroneamente il codice coperto come non coperto (che è il problema di EMMA). L'unico problema che mi rimane è che un metodo di test è troppo grande, ma posso risolverlo suddividendolo. Ho intenzione di insistere affinché venga utilizzato dove lavoro. Merita di avere un plug-in Eclipse.

4. SonarQube (ideale per revisioni complete della qualità e della sicurezza del codice)

tramite SonarQube

Sapevi che quasi il 63% delle applicazioni contiene difetti nel proprio codice proprietario e il 70% presenta problemi con il codice di terze parti?

Affrontare questi problemi in anticipo è fondamentale per mantenere un'elevata qualità del codice e garantire che le tue applicazioni rimangano sicure man mano che crescono.

È qui che SonarQube dà il meglio di sé. Automatizza le revisioni della qualità e della sicurezza del codice, integrandosi perfettamente nelle tue pipeline CI/CD esistenti e aiutando i team a individuare i problemi nelle prime fasi del processo di sviluppo grazie alle integrazioni e al supporto dell'automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SonarQube

L'automazione delle revisioni della qualità del codice, fornendo feedback continui durante lo sviluppo e i cicli CI/CD.

Offre un'analisi dettagliata della sicurezza del codice che rileva le vulnerabilità, inclusi i problemi sia nel codice scritto dall'uomo che in quello generato dall'IA.

Si integra perfettamente con i più diffusi strumenti CI/CD come GitHub Actions, Gitlab, Jenkins e Azure Pipelines per l'ispezione automatica del codice.

Offre supporto a più linguaggi e framework (Java, Python, JavaScript e altri), rendendolo uno strumento all-in-one per diversi codici base.

Fornisce controlli di qualità personalizzabili per garantire solo codice di alta qualità per un' elevata produttività degli sviluppatori

Limiti di SonarQube

L'installazione e la configurazione iniziali possono essere complesse, soprattutto per progetti di grandi dimensioni o team che non hanno familiarità con gli strumenti per la qualità del codice.

Può richiedere molte risorse, in particolare CPU, memoria e spazio di archiviazione, soprattutto per applicazioni su larga scala.

Sebbene sia completo, alcuni utenti potrebbero riscontrare falsi positivi durante l'analisi di codice legacy con un debito tecnico significativo.

Prezzi di SonarQube

Free

Team : 65 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SonarQube

G2 : 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di SonarQube?

Questa recensione di Capterra ha evidenziato:

SonarQube fornisce metriche importanti quali code smell, bug, vulnerabilità e copertura del codice. Facile integrazione con strumenti CI/CD.

SonarQube fornisce metriche importanti quali code smell, bug, vulnerabilità e copertura del codice. Facile integrazione con strumenti CI/CD.

Ecco una spiegazione visiva su come puoi dare priorità alle attività di test unitari utilizzando ClickUp:

5. Istanbul (il migliore per la copertura dei test JavaScript)

via Istanbul

Monitorare la copertura del codice in JavaScript e in altri linguaggi di programmazione può essere complicato. L'attività di testare adeguatamente ogni funzione, ramo e riga diventa arduo man mano che le applicazioni crescono di dimensione. Istanbul si presenta come una soluzione a questo problema.

Si tratta di una soluzione open source che semplifica l'intero processo di monitoraggio della copertura del codice nelle applicazioni JavaScript. Che tu stia utilizzando ES5 o il moderno ES2015+, Istanbul ti aiuta a strumentare facilmente il tuo codice e a misurare l'efficacia dei tuoi test unitari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Istanbul

Fornisce un supporto di prima classe per ES6/ES2015+ tramite il plugin babel-plugin-istanbul.

Offre un'ampia varietà di opzioni di reportistica, inclusi output da terminale e browser.

Si integra perfettamente con i più diffusi framework di test come Mocha, AVA e Tap.

Installazione semplice e integrazione del comando facile da usare per la copertura dei test

Genera reportistica di copertura completa in HTML, XML e CSV.

Limiti di Istanbul

La configurazione potrebbe richiedere alcune configurazioni iniziali, in particolare quando si lavora con più framework di test JavaScript.

Supporto limitato per le funzionalità avanzate rispetto ad altri strumenti di copertura del codice AI più completi per sviluppatori come JaCoCo.

I report possono essere eccessivi per i progetti su larga scala, poiché possono includere una grande quantità di dati da esaminare.

Prezzi Istanbul

Free

Valutazioni e recensioni su Istanbul

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Curiosità: negli anni '60, i team di sviluppo remoti scrivevano il codice su carta e lo spedivano per posta affinché venisse inserito nelle macchine. Non era possibile sapere se il codice conteneva errori di battitura fino a una settimana dopo.

6. OpenClover (ideale per ottimizzare l'esecuzione dei test e identificare le aree di codice a rischio)

tramite OpenClover

Non tutti i codici sono uguali, e nemmeno i tuoi test.

Quando si gestiscono progetti Java e Groovy su larga scala, una delle sfide più grandi che gli sviluppatori devono affrontare è capire quali aree del codice richiedono maggiore attenzione e come testarle in modo efficiente.

OpenClover trasforma questa difficoltà in un vantaggio, aiutando gli sviluppatori a bilanciare i test con l'efficienza. Evidenzia le parti più rischiose del tuo codice, ti consente di concentrarti solo sui test più critici e ottimizza il tempo dedicato ai test come mai prima d'ora.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenClover

Misura la copertura del codice e oltre 20 metriche di codice, evidenziando le aree non testate e rischiose del tuo codice base.

Crea un'area di copertura personalizzata escludendo test non necessari come il codice generato automaticamente o i getter e setter, concentrandoti su ciò che conta davvero.

Registra e analizza la copertura del codice per i singoli test, ottenendo informazioni più approfondite su quali classi e righe di codice sono state eseguite.

Integrazione con strumenti CI come Jenkins, Bamboo e Hudson per reportistica continua sulla copertura.

Monitora i risultati dei test e la copertura in tempo reale con i plugin per IDE popolari come IntelliJ IDEA ed Eclipse.

Limiti di OpenClover

La personalizzazione avanzata dell'ambito di copertura potrebbe richiedere una configurazione iniziale e una certa familiarità con lo strumento.

Richiede l'integrazione con strumenti CI, che potrebbero comportare una configurazione aggiuntiva per i team che non hanno familiarità con le pipeline di test automatizzate.

Il potenziale completo dello strumento può essere sfruttato al meglio con codebase di grandi dimensioni, poiché è più utile per progetti che richiedono un'analisi del codice di alto livello.

Prezzi di OpenClover

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenClover

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di OpenClover?

Questo commento su Reddit era nota:

Il codice base di Clover è circa dieci volte più grande di JaCoCo, quindi ha un elenco di funzionalità/funzione davvero enorme.

Il codice base di Clover è circa dieci volte più grande di JaCoCo, quindi ha un elenco di funzionalità/funzione davvero enorme.

7. NCover (ideale per garantire una copertura del codice coerente tra i team)

tramite NCover

Immagina un team di sviluppo .NET su larga scala che lavora a un progetto complesso con più sviluppatori che gestiscono diversi moduli. Man mano che il codice cresce, diventa sempre più difficile il monitoraggio di quali parti dell'applicazione vengono testate in modo adeguato.

Questo approccio frammentato non solo aumenta il rischio di problemi nella produzione, ma rallenta anche il ciclo di rilascio.

Tuttavia, NCover affronta questa sfida fornendo una piattaforma unificata per misurare e gestire la copertura del codice nell'intero team di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di NCover

Unifica il monitoraggio della copertura del codice tra i team, garantendo una visibilità completa a tutti i soggetti coinvolti.

Offre metriche dettagliate quali copertura di riga, di ramo e di metodo, consentendo l'identificazione precisa del codice non sufficientemente testato.

Si integra con i più diffusi framework di test .NET, semplificando il processo di misurazione della copertura.

Fornisce informazioni utili e consigli per migliorare la qualità del codice e ridurre il debito tecnico.

Migliora la collaborazione tra sviluppatori, addetti al controllo qualità e manager grazie al monitoraggio della copertura a livello di team.

Limiti di NCover

Richiede risorse di sistema adeguate per gestire codici di grandi dimensioni, il che potrebbe causare problemi di prestazioni.

La complessità della configurazione può rappresentare una sfida per i team che non hanno familiarità con la copertura del codice o che hanno strutture di progetto non standard.

Potrebbe essere necessaria una personalizzazione per un'integrazione ottimale con determinate pipeline CI/CD.

Prezzi di NCover

Licenza desktop : 658 $/anno per utente

Codice Centrale: 2.298 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di NCover

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. dotCover (Ideale per gli sviluppatori .NET che cercano informazioni dettagliate sulla copertura del codice)

tramite dotCover

Mantenere un codice di alta qualità durante lo sviluppo di applicazioni .NET può essere una sfida continua. Assicurarsi che il codice soddisfi gli standard può spesso diventare un'attività laboriosa, che coinvolge tutto, dal monitoraggio della copertura del codice all'esecuzione di test unitari.

È qui che si verifica il passaggio di dotCover. Integrandosi perfettamente con Visual Studio e JetBrains Rider, dotCover rende più chiari i tuoi processi di test e copertura.

Le migliori funzionalità/funzioni di dotCover

Si integra perfettamente con Visual Studio e JetBrains Rider, così puoi analizzare la copertura senza uscire dal tuo IDE.

Offre supporto a diversi framework di test unitari, tra cui MSTest, NUnit, xUnit e MSpec.

La modalità di test continuo riesegue automaticamente i test non appena apporti delle modifiche, mantenendo stretti i cicli di feedback.

Covers evidenzia la visualizzazione della copertura e il codice non coperto, rendendo facile individuare a colpo d'occhio le aree problematiche.

Identifica metodi complessi con bassa copertura con l'aiuto della visualizzazione hotspot, così saprai dove concentrare il tuo lavoro richiesto.

Limiti di dotCover

Può causare rallentamenti delle prestazioni in Visual Studio, specialmente con codici di grandi dimensioni o un utilizzo intensivo.

Il supporto ai test di integrazione potrebbe essere migliore; alcuni utenti trovano difficile sfruttarlo per i test non unitari.

La configurazione iniziale può richiedere un po' di tempo per chi non ha familiarità con gli strumenti di copertura del codice.

Prezzi di dotCover

30 giorni di versione di prova gratis

dotUltimate: 21,90 $ al mese per utente

Pacchetto Tutti i prodotti: 29,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di dotCover

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di dotCover?

Questa recensione di G2 ha presentato:

DotCover mostra tutte le parti del codice che sono state chiamate durante la sessione e quelle che non sono state raggiunte. Mostra anche le possibili perdite di memoria nel codice, ecco perché mi piacciono tutte le funzionalità/funzione di DotCover: è molto utile e facile da usare.

DotCover mostra tutte le parti del codice che sono state chiamate durante la sessione e quelle che non sono state raggiunte. Mostra anche le possibili perdite di memoria nel codice, ecco perché mi piacciono tutte le funzionalità di DotCover: è molto utile e facile da usare.

9. Codecov (ideale per migliorare la qualità del codice e ridurre i tempi di debug)

tramite Codecov

Ti è mai capitato di dedicare troppo tempo al debug del codice solo per scoprire che un semplice test non era riuscito? O, peggio ancora, di renderti conto che una parte fondamentale del tuo codice non era mai stata testata? Ci siamo passati tutti.

La parte difficile è capire dove il tuo codice è vulnerabile. È qui che Codecov può aiutarti. Ti consente di individuare le aree problematiche con maggiore chiarezza, in modo da poter agire rapidamente e bloccare i bug prima che entrino in produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Codecov

Report di copertura completi direttamente nelle richieste pull, che ti aiutano a vedere rapidamente quali righe di codice sono state testate.

Rilevamento dei test instabili e possibilità di rieseguire test specifici con un solo clic, facilitando la risoluzione dei guasti intermittenti.

Tiene traccia delle prestazioni della suite di test nel tempo, fornendoti informazioni dettagliate sui test che devono essere ottimizzati.

Integrazione completa con i principali strumenti CI, host Git (GitHub, Gitlab, Bitbucket) e linguaggi di programmazione come Python, JavaScript, Ruby e Go.

Monitoraggio delle dimensioni dei bundle in JavaScript, per garantire che le risorse di grandi dimensioni non entrino in produzione senza essere notate.

Limiti di Codecov

Alcuni utenti segnalano problemi di integrazione, in particolare con GitHub OAuth, che richiede più autorizzazioni del previsto.

Le funzionalità di base potrebbero risultare con un limite per i team che lavorano con codici di dimensioni ridotte o progetti che non richiedono un'analisi dettagliata della copertura.

Alcune visualizzazioni potrebbero essere considerate "superflue" per i team più piccoli, a seconda delle dimensioni del progetto.

Prezzi di Codecov

Sviluppatore : Gratis

Team : 5 $ al mese per utente

Pro : 12 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Codecov

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Codecov?

Questa recensione su G2 ha notato:

Genera report di buona qualità e mi fornisce risultati dettagliati sulla copertura del codice nei test che sto eseguendo, aiutandomi a ottimizzare il codice anche nelle aree non coperte dai test.

Genera report di buona qualità e mi fornisce risultati dettagliati sulla copertura del codice nei test che sto eseguendo, aiutandomi a ottimizzare il codice anche nelle aree non coperte dai test.

10. Gcov (ideale per analizzare la copertura del codice nei programmi C/C++)

tramite Gcov

Gli sviluppatori che lavorano con GCC spesso faticano a trovare strumenti leggeri che offrano una copertura accurata a livello di riga per i programmi C e C++.

Gcov risolve questo problema con il supporto nativo per GCC, fornendo agli sviluppatori informazioni precise sulla frequenza di esecuzione di ogni riga di codice.

Se abbinato a gprof, aiuta anche a identificare i "punti caldi" ad alta computazione, rendendolo una solida opzione per l'ottimizzazione delle prestazioni e il miglioramento della completezza dei test.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gcov

Fornisce dati di copertura riga per riga per il monitoraggio della frequenza di esecuzione di ciascuna riga di codice, aiutando gli sviluppatori a individuare quali parti del codice sono coperte dai test.

Si integra con GCC, rendendolo la scelta ideale per gli sviluppatori che già utilizzano questo compilatore per incorporare la copertura del codice nel loro flusso di lavoro.

Lavora con gprof per fornire dati di profilazione, aiutando gli sviluppatori a mettere a punto le prestazioni e concentrando il lavoro richiesto dove necessario.

Aiuta a garantire la completezza delle suite di test indicando quali parti del codice vengono eseguite dai test, migliorando la qualità del software.

Limiti di Gcov

Funziona solo con codice compilato utilizzando GCC, quindi non è compatibile con altri compilatori o strumenti di profilazione.

Richiede la compilazione del codice senza ottimizzazione per garantire dati di copertura accurati, il che può influire sulle prestazioni del profilo.

Offre supporto solo a programmi C e C++, limitando il suo utilizzo a questi linguaggi.

Prezzi di Gcov

Free

Valutazioni e recensioni di Gcov

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

11. Visual Studio Code Coverage (ideale per gli sviluppatori .NET che utilizzano l'ecosistema Microsoft)

tramite Visual Studio

Quando si lavora in .NET o C++, sapere quali parti dell'applicazione sono state testate e quali no è fondamentale per garantire l'affidabilità del rilascio. Molti team utilizzano strumenti esterni per questo scopo, ma se stai già sviluppando in Visual Studio, lo strumento di copertura del codice integrato è la soluzione ideale.

Visual Studio Code Coverage aiuta gli sviluppatori a identificare i rami non testati, monitorare l'efficacia dei test e prevenire tempestivamente le regressioni, senza mai uscire dall'IDE.

La stretta integrazione dello strumento con MSTest e Test Explorer lo rende incredibilmente comodo per i team che lavorano in ambienti fortemente orientati a Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Studio Code Coverage

Esegui reportistica sulla copertura del codice a livello di riga e di blocco utilizzando Test Explorer o la riga di comando.

Visualizza le righe coperte e non coperte con evidenziazioni a colori direttamente nell'IDE.

Facile integrazione con MSTest, NUnit o xUnit per una visibilità completa dei test unitari.

Esporta i file di copertura in formato HTML o XML per la reportistica e l'auditing.

Combinalo con Live Unit Testing per visualizzare i risultati in tempo reale mentre si codice.

Limiti della copertura del codice di Visual Studio

Disponibile solo nell'edizione Visual Studio Enterprise.

Non offre supporto immediato per linguaggi non .NET.

Richiede una configurazione aggiuntiva per l'integrazione con strumenti CI/CD come Azure DevOps o GitHub Actions.

Prezzi di Visual Studio Code Coverage

Standard azienda : 499,92 $ al mese per utente

Standard professionale: 99,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Visual Studio Code Coverage

G2 : 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Visual Studio Code Coverage?

Questa recensione di Capterra ha rilevato:

Ho apprezzato moltissimo l'uso di VS Code. Ora lo utilizzo come editor di codice principale per lo sviluppo web, lo scripting Python e alcuni lavori di data science.

Ho apprezzato moltissimo l'uso di VS Code. Ora lo utilizzo come editor di codice principale per lo sviluppo web, lo scripting Python e alcuni lavori di data science.

12. BullseyeCoverage (ideale per i test C++ basati sulle decisioni in sistemi embedded e critici)

tramite BullseyeCoverage

Anche dopo una serie completa di test unitari, gli sviluppatori che lavorano su sistemi integrati o software regolamentati spesso non sono in grado di rispondere alla vera domanda: quali percorsi logici non sono ancora stati testati?

BullseyeCoverage è stato appositamente progettato per rispondere a queste esigenze. Va oltre la copertura di base delle linee o dei rami offrendo la copertura della condizione/decisioni. Dai sistemi aerospaziali e medici ai controlli automobilistici e industriali, BullseyeCoverage fornisce supporto ai team con metriche dettagliate e integrazioni multiple con strumenti popolari.

Le migliori funzionalità/funzioni di BullseyeCoverage

Supporto alla copertura della condizione/decisione per fornire una fedeltà maggiore rispetto alla semplice copertura delle istruzioni o dei rami.

Integrazione perfetta con le principali toolchain C++ come Visual Studio, GCC, Clang e ambienti embedded.

Offri un'integrazione leggera nelle pipeline CI e nei flussi di lavoro di sviluppo locali senza dipendenze pesanti.

Visualizza i riepiloghi della copertura riga per riga e a livello di funzione per una diagnostica rapida.

Fornisci un solido supporto per gli standard C++, inclusi C++20 e funzionalità/funzione più recenti come la copertura constexpr.

Limiti di BullseyeCoverage

Il lavoro si esegue solo con progetti C e C++

Ti manca una dashboard visiva moderna per la collaborazione a livello di team?

Richiede una licenza separata per l'uso commerciale, con trasparenza dei prezzi al limite.

Prezzi di BullseyeCoverage

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BullseyeCoverage

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di BullseyeCoverage?

Un utente dice:

Bullseye è un ottimo strumento per misurare la copertura del codice per C/C++. Di solito lo consigliamo ai nostri clienti perché offre ottimi risultati a un prezzo accessibile. Una delle sue caratteristiche più interessanti è che non misura la "copertura delle istruzioni", ma si concentra sulla "copertura delle decisioni".

Bullseye è un ottimo strumento per misurare la copertura del codice per C/C++. Di solito lo consigliamo ai nostri clienti perché offre ottimi risultati a un prezzo accessibile. Una delle sue caratteristiche più interessanti è che non misura la "copertura delle istruzioni", ma si concentra sulla "copertura delle decisioni".

13. Coverage. py (ideale per la copertura dei test unitari Python e la reportistica HTML)

Gli sviluppatori spesso pensano che eseguire una suite di test significhi il lavoro sia terminato, ma che dire delle righe che non sono state toccate?

Coverage. py aiuta a chiudere questa lacuna. Su misura per i progetti Python, mostra esattamente cosa viene testato e cosa no, fino alle singole righe.

Per i team che lavorano in CI/CD, Coverage.py si integra perfettamente nelle pipeline e fornisce anche output JSON e XML per strumenti o dashboard.

coverage. py funzionalità/funzione migliori

Misura automaticamente sia la copertura delle righe che quella dei rami

Genera reportistica HTML pulita che evidenzia le righe mancanti

Integrazione con pytest, unittest e nose tramite semplici comandi

Monitora la copertura tra i sottoprocessi e i diversi contesti di test.

Esporta i report in formato testo, XML, LCOV, JSON e SQLite.

Limiti di coverage.py

Offre solo supporto a Python, nessuna copertura multilingue

Non distingue tra codice di test e codice dell'applicazione per impostazione predefinita.

Le macro o la metaprogrammazione possono portare a statistiche di copertura delle righe fuorvianti.

coverage. py prezzi

Free

Valutazioni e recensioni di coverage.py

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco altri 3 strumenti di copertura del codice e dei test simili a quelli già discussi, ciascuno dei quali offre vantaggi specifici a seconda del linguaggio, del flusso di lavoro o delle esigenze di reportistica:

SimpleCov : offre un modo semplice per il monitoraggio della copertura del codice nei progetti Ruby e si integra con i framework di test più diffusi come RSpec e Minitest.

OpenCppCoverage : offre un'analisi dettagliata della copertura delle righe per i progetti C++ e produce output in formato XML e HTML per un'analisi più approfondita.

Testwell CTC++ : supporta C, C++ e traguardi embedded, offrendo supporto completo per tutti i livelli di copertura (istruzione, ramo, MC/DC).

Completa il tuo codice mancante con ClickUp

Eseguire i test è una cosa. Sapere cosa coprono effettivamente tali test e quali sono i risultati della copertura del codice è un'altra cosa. È qui che entrano in gioco gli strumenti di analisi della copertura del codice.

Ti mostrano cosa è stato testato, cosa manca nei tuoi blocchi di codice e nei dati raccolti e su cosa concentrarti in seguito.

La maggior parte degli strumenti ti aiuta a misurare la copertura. Ma ClickUp ti aiuta ad agire di conseguenza.

Invece di passare continuamente dai codici sorgente ai report generati, ai fogli di calcolo e ai task manager, puoi assegnare revisori, aggiornare lo stato del controllo qualità e collegare le informazioni sulla copertura direttamente al tuo flusso di lavoro di sviluppo, il tutto in un'unica interfaccia.

Se sei stanco di mettere insieme un processo che avrebbe dovuto essere integrato fin dall'inizio, iscriviti subito a ClickUp!