Modelli gratuiti di modelli di schede di battaglia per creare strategie commerciali competitive

Hai terminato il tuo lavoro, hai preparato il caso e il tuo prodotto è chiaramente quello giusto.

Eppure, i tuoi potenziali clienti cambiano idea non appena vedono un concorrente che offre un prezzo più conveniente di qualche euro. È il tipo di momento che merita un meme dedicato (e, onestamente, ce n'è uno).

Le schede battle sono la soluzione vincente in questo caso.

Con il modello di scheda di battaglia giusto, il tuo team avrà a disposizione una strategia pronta all'uso per gestire le obiezioni, mettere in evidenza i fattori di differenziazione e riportare la conversazione sulla strada giusta senza dover cercare le parole giuste sul momento.

In questo post del blog condivideremo modelli gratis di schede di battaglia di ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente per le vendite, per evitare che le tue trattative vadano a monte.

I migliori modelli di scheda di battaglia in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa dei migliori modelli di battle card:

Cosa sono i modelli di scheda di battaglia?

Un modello di battle card è un framework già pronto che aiuta i team commerciali a organizzare le informazioni sulla concorrenza e i punti di discussione in un unico posto.

I rappresentanti utilizzano le schede di battaglia di vendita per ottenere rapidamente le informazioni giuste durante una chiamata commerciale. Queste schede trattano argomenti quali i punti di forza e di debolezza della concorrenza, consigli su come gestire le obiezioni e i fattori di differenziazione del tuo prodotto.

🔍 Lo sapevi? Il nome "scheda di battaglia" non è solo per fare scena. Le squadre militari utilizzavano schede di riferimento rapido per dimensionare i nemici e pianificare le risposte. I membri del team commerciale hanno poi preso in prestito il formato per superare in astuzia i concorrenti nelle sale riunioni invece che sui campi di battaglia.

Cosa rende efficace un modello di battle card?

Un modello di battle card efficace è preciso, pratico e progettato per garantire rapidità. I migliori includono:

Panoramica della concorrenza: una chiara panoramica dei tuoi concorrenti e di come si posizionano sul mercato

Punti di forza e punti deboli: Punti chiari che mostrano dove i concorrenti eccellono e dove invece sono carenti

Il tuo vantaggio: confronto diretto che mette in evidenza esattamente come il tuo prodotto offre più valore

Risposte agli oggetti: brevi repliche pronte all'uso per gli oggetti che i rappresentanti sentono più spesso

Prova alla mano: statistiche rapide, acquisizioni di clienti o estratti di casi che aggiungono credibilità sul momento

layout pulito: *un design che rende le informazioni scansionabili in pochi secondi migliora la produttività commerciale

Sempre aggiornato: informazioni aggiornate, così i rappresentanti non si basano su affermazioni obsolete che non reggono più

11 modelli di scheda di battaglia

Le battle card lavorano al meglio quando sono facili da creare, aggiornare e condividere. ClickUp for Sales Teams rende tutto questo possibile.

Con i modelli ClickUp, puoi conservare i confronti competitivi in un unico posto, pronti per essere utilizzati ogni volta che il tuo team ne ha bisogno. I rappresentanti possono aprirli in pochi secondi durante una chiamata, i manager possono aggiornarli man mano che i dettagli sulla concorrenza cambiano e tutti rimangono allineati su come gestire le obiezioni e mettere in evidenza i principali fattori di differenziazione.

Ecco 11 modelli gratis di schede di battaglia che puoi inserire direttamente nel tuo stack tecnologico di vendita.

1. Modello di pipeline di vendita ClickUp

Ottieni il modello gratis Supera i tuoi rivali ottimizzando ogni fase commerciale utilizzando il modello di pipeline commerciale di ClickUp

Il modello di pipeline di vendita di ClickUp offre al tuo team una visualizzazione chiara e per fase delle opportunità dei client, consentendo di confrontarle, stabilire le priorità e agire con decisione. Ogni riga contiene le informazioni essenziali (dettagli di contatto, valore dell'opportunità, tipo di piano, data di chiusura, tipo di pagamento e stato del pagamento), in modo che i dati finanziari e competitivi rimangano in un unico posto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Posizione nelle fasi della pipeline, come Rinnovato , Attenzione richiesta e Coltivazione , per una chiarezza immediata e competitiva

Monitora i tipi e gli stati dei pagamenti per individuare gli account con sicurezza finanziaria rispetto a quelli vulnerabili all'interno del modello di piano commerciale

Utilizza gli indicatori di urgenza (Urgente, Alta, Normale) per decidere dove il tuo team dovrebbe competere con maggiore intensità

📌 Ideale per: team che effettuano il monitoraggio delle trattative in ogni fase del funnel, individuando i momenti competitivi in cui i rappresentanti devono agire rapidamente per mantenere lo slancio.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: I team commerciali spesso devono destreggiarsi tra note sui concorrenti prese durante le chiamate, recensioni sparse e chiacchiere sui social. ClickUp Brain condensa le informazioni rilevanti in conclusioni chiare e mette in evidenza immediatamente le informazioni più rilevanti. Fornisci ai rappresentanti commerciali informazioni rilevanti utilizzando ClickUp Brain per battle card più precise e intelligenti In pochi secondi, lo strumento di analisi della concorrenza basato sull'IA produce un riepilogo/riassunto di facile comprensione che puoi incorporare direttamente nelle tue battle card. Quando un rappresentante apre il documento durante una chiamata in diretta, vede le obiezioni della concorrenza, le contromisure consigliate e le prove di supporto organizzate in un unico posto. 📎 Prova questo prompt: riepilogare/riassumere le menzioni dei concorrenti dalle chiamate di scoperta ed elenca le tre obiezioni che i loro rappresentanti ripetono più spesso con esempi a sostegno. Ulteriori informazioni sull'uso dell'IA per il commerciale qui:

2. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza i dati e le interazioni dei clienti per offrire esperienze personalizzate con il modello CRM di ClickUp

Il modello CRM di ClickUp offre un modo strutturato per gestire l'intero ciclo di vita del cliente. Lead, trattative, account e contatti sono tutti organizzati in fasi chiare, rendendo semplice vedere a che punto è ogni opportunità e chi guida le decisioni.

Ogni record include dettagli fondamentali come informazioni di contatto, valore dell'affare, probabilità, ciclo di fatturazione e livello dell'account, in modo che le informazioni sulla concorrenza e sulle relazioni non siano mai sparse tra i vari strumenti di produttività delle vendite.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Qualifica i lead con domande e schemi integrati nelle schede di battaglia (come BANT) per garantire che ogni rappresentante raccolga le stesse informazioni competitive

Tieni traccia delle trattative in base allo stato di salute ( In corso , A rischio , Blocco ) e confronta colonne come fase, sconto, probabilità e valore previsione per dimensionare le opportunità

Mappa i contatti a ruoli, come utente, influencer, decisore o sostenitore , in modo che i team sappiano a chi rivolgersi in una campagna competitiva

Lead, Offerte, Account e Contatti per visualizzare la concorrenza senza Passa tra le visualizzazioniper visualizzare la concorrenza senza cambiare contesto

📌 Ideale per: organizzazioni commerciali che centralizzano le interazioni con i clienti per creare un'unica fonte di verità e preparare i rappresentanti con risposte personalizzate durante le conversazioni ad alto rischio.

📖 Leggi anche: Le migliori piattaforme di supporto commerciale per concludere affari

3. Modello di gestione account ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la supervisione degli account per fornire un servizio eccezionale con il modello di gestione degli account di ClickUp

Il modello di gestione degli account di ClickUp ti consente di supervisionare gli account dei client e le opportunità in un unico posto. Gli account sono organizzati in fasi, come Rinnovato, Attenzione necessaria e Coltivazione, rendendo facile separare i client con sicurezza da quelli a rischio e quelli che richiedono un maggiore impegno.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato di coinvolgimento con etichette come Attivo, A rischio o Inattivo per concentrare il lavoro richiesto dove è più importante

Conserva i dettagli dell'account (contatti, email, tipo di piano) in un unico posto per una rapida consultazione e un follow-up più veloce con i client

Colonna personalizzata per il monitoraggio dei dati come la data dell'ultimo contatto e calcola il valore in base al livello dell'account

📌 Ideale per: Manager che supervisionano i portfolio dei client e hanno bisogno di rafforzare le iniziative di fidelizzazione, segnalare gli account a rischio e contrastare rapidamente le offerte della concorrenza.

Un utente ClickUp condivide:

Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono lavorare e organizzare il proprio lavoro, effettuando anche il monitoraggio dei progetti degli altri team. Le funzionalità/funzione e gli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il team CS, il team commerciale e il nostro team di sviluppo per gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono lavorare e organizzare il proprio lavoro, effettuando anche il monitoraggio dei progetti degli altri team. Le funzionalità/funzioni e gli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il team CS, commerciale e Development, che possono così gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

4. Modello di matrice di confronto ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta i vantaggi competitivi testa a testa con il modello di matrice di confronto di ClickUp

Il modello di matrice di confronto di ClickUp offre un modo strutturato per confrontare più opzioni fianco a fianco. Gli elementi sono organizzati in fasi, come "Da revisionare", "In corso", "Accettato" e "Non accettato", rendendo facile restringere le scelte e monitorare lo stato di avanzamento della valutazione.

Ogni voce include la posizione, il numero di contatto, il sito web e i criteri di valutazione quali atmosfera, menu, servizio clienti, prezzo e vicinanza, in modo che i confronti rimangano coerenti e facili da consultare.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Confronta le opzioni in base ad attributi standardizzati (ad esempio, atmosfera, servizio, prezzo) per individuare rapidamente i punti di forza e di debolezza

Aggiungi allegati di supporto come link a siti web, foto o nota per una rapida consultazione durante il processo decisionale

Utilizza indicatori visivi (valutazioni emoji o icone) per rendere il punteggio intuitivo e immediatamente comprensibile per il project management commerciale

Personalizza gli attributi in base alle tue esigenze di valutazione, che si tratti di fornitori, prodotti, servizi o partner

📌 Ideale per: decisori che valutano più fornitori o prodotti e forniscono ai team commerciali confronti strutturati su cui poter fare affidamento nelle discussioni con gli acquirenti.

🧠 Curiosità: Gartner ha scoperto che i rappresentanti commerciali ignorano le battle card troppo lunghe, tecnologicamente avanzate o astratte. Preferiscono carte concise e concrete. Le battle card brevi e chiare rendono i rappresentanti più sicuri quando affrontano i concorrenti.

5. Modello di lavagna online per analisi competitiva di ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza i punti di forza e di debolezza dei concorrenti con il modello di lavagna online per l'analisi competitiva di ClickUp

Il modello di lavagna online per l'analisi competitiva di ClickUp valuta i concorrenti mappandoli in base alla loro presenza sul mercato e alla soddisfazione dei clienti. Il layout a quadranti separa le aziende in Leader, Contendenti, High Performer e Attori di nicchia, rendendo facile confrontare i punti di forza e di debolezza a colpo d'occhio.

Inoltre, la posizione di ciascun concorrente si basa su criteri chiari, così potrai posizionare accuratamente la tua offerta nel modello di analisi della concorrenza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi i nomi dei concorrenti, i dettagli dei prodotti o le etichette personalizzate direttamente nella griglia per un monitoraggio strutturato

Utilizza la legenda integrata per interpretare rapidamente la posizione dei prodotti rispetto agli altri

Personalizza gli assi o le categorie per concentrarti sulle metriche più importanti per la tua strategia di marketing del prodotto

📌 Ideale per: Responsabili marketing e enablement che mappano gli attori del mercato per fornire ai rappresentanti una posizione più incisiva e argomenti di discussione pronti all'uso.

📮 Approfondimento ClickUp: il 32% dei lettori del nostro blog crede ancora che un calendario fitto di impegni sia sinonimo di produttività, mentre il 21% associa le lunghe ore di lavoro all'impegno. Ma riempire la giornata di riunioni e attività ti avvicina semplicemente a un passo dal burnout. Gli agenti Autopilot di ClickUp cambiano le regole del gioco rispondendo automaticamente alle domande di routine, smistando le richieste e gestendo flussi di lavoro personalizzati in base al tuo contesto lavorativo specifico. Con gli agenti Autopilot che lavorano silenziosamente in background, il tuo programma rimane equilibrato, le tue priorità chiare e la tua produttività finalmente sostenibile. Rispondi alle domande ripetitive nei canali di ClickUp per chattare, automatizza la reportistica giornaliera e settimanale, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro con ClickUp Autopilot Agents

6. Modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Metti in evidenza le caratteristiche uniche del tuo prodotto per distinguerti dalla concorrenza con il modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto di ClickUp

Puoi utilizzare il modello di matrice delle funzionalità/funzione dei prodotti di ClickUp per confrontare i modelli di prodotti in base alle loro funzionalità/funzione uniche. I prodotti sono raggruppati in categorie come Nuovi modelli, Caratteristiche hardware e Caratteristiche software, rendendo semplice suddividere le funzionalità/funzioni chiave per tipo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tipo di CPU , RAM , ROM , Durata della batteria ) Evidenzia i punti di forza di un modello rispetto a un altro con i campi personalizzati standardizzati di ClickUp

Fai il monitoraggio delle nuove voci di prodotto inserite in una categoria dedicata per valutarle rispetto ai benchmark esistenti

Interpreta le differenze tecniche (ad es. dimensione della RAM, risoluzione dello schermo) a colpo d'occhio grazie ai campi contrassegnati dal colore

📌 Ideale per: team incentrati sul prodotto che desiderano evidenziare i fattori di differenziazione in un formato chiaro che consenta ai venditori di trasformare facilmente i punti di forza tecnici in argomenti vincenti.

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Doc per migliorare le informazioni sulla concorrenza con la formattazione del testo avanzata. Aggiungi evidenziazioni in grassetto alle principali confutazioni chiave, utilizza tabelle per confronti affiancati o inserisci riquadri di richiamo per mettere in evidenza i punti di forza. Grazie alla modifica in collaborazione in tempo reale, i manager e i rappresentanti possono perfezionare i contenuti insieme in tempo reale, in modo che le battle card non risultino mai obsolete o statiche. Tieni ogni obiezione, controargomentazione e aggiornamento sulla concorrenza ben organizzato in ClickUp Doc per concludere le trattative Questo flusso di lavoro utilizza l'IA per la documentazione al fine di creare una risorsa dinamica e aggiornata che consenta al tuo team di rispondere con sicurezza in ogni occasione.

7. Modello di confronto software ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta il software per il tuo traguardo con il modello di confronto software di ClickUp

Il modello di confronto software di ClickUp ti aiuta a confrontare le opzioni software fianco a fianco utilizzando campi di valutazione coerenti. I prodotti sono organizzati in gruppi come Nuovo, Disponibile e Non disponibile. In questo modo è facile vedere quali soluzioni sono pronte per essere implementate, quali sono in fase di valutazione e quali sono fuori discussione.

Tutte le righe includono dettagli specifici quali valutazione dei clienti, prezzo base, commerciale, autore, software di progettazione, anteprima e funzionalità/funzione chiave, in modo che i team possano valutare rapidamente gli strumenti concorrenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza in anteprima le immagini dei prodotti direttamente nel modello di scheda di battaglia commerciale per dare un'occhiata veloce alla qualità del design

Utilizza i punti deboli e le valutazioni dei clienti per convalidare le prestazioni su tutta la linea

Personalizza i campi personalizzati in base alle esigenze di valutazione, come supporto, sicurezza e scalabilità

📌 Ideale per: I leader che valutano diverse soluzioni software e forniscono ai propri team informazioni basate su dati concreti a supporto delle conversazioni sulla concorrenza.

💡 Suggerimento professionale: Crea approcci specifici per ogni persona. Lo stesso confronto tra concorrenti non avrà lo stesso effetto su un CTO e su un responsabile degli acquisti. Sovrapponi visualizzazioni o schede in modo che i rappresentanti possano attivare/disattivare la presentazione a seconda delle persone presenti nella stanza.

8. Modello di scheda di battaglia commerciale di HubSpot

tramite HubSpot

Questo modello di scheda di battaglia organizza le informazioni sulla concorrenza in un foglio di riferimento rapido per i team commerciali. Include sezioni per le risposte su come vincere, gli aggiornamenti sulla concorrenza e i casi di studio o le referenze dei clienti, in modo che i team abbiano sempre pronti gli argomenti di discussione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Raccogli informazioni essenziali (posizione, dipendenti, fatturato, clienti) per avere rapidamente un quadro della situazione

Elenca i punti di forza e di debolezza di specifici concorrenti in elenco puntato per una facile consultazione

Crea una sezione dedicata agli aggiornamenti o alle menzioni di notizie, in modo che i team possano rimanere sempre informati sulle mosse della concorrenza

📌 Ideale per: rappresentanti che desiderano avere a portata di mano informazioni sui concorrenti da consultare rapidamente per gestire le obiezioni durante il ciclo commerciale.

9. Modello di scheda di battaglia commerciale di Gong

tramite Gong

Il modello di battle card di Gong funge da arsenale strategico per le trattative competitive. È progettato per confrontare le funzionalità/funzione, affinare il tuo monitoraggio e fornire ai rappresentanti frasi pronte all'uso che spingono i potenziali clienti a passare dalla domanda "In che cosa vi differenziate?" a "Dove devo firmare?"

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Sviluppa risposte Come vinciamo che mettano in evidenza i vantaggi, le prove e la rilevanza

Poni domande insidiose che guidano gli acquirenti verso il riconoscimento dei punti deboli della concorrenza

Raccogli e organizza le prove, come le testimonianze sociali, per sostenere le tue affermazioni

📌 Ideale per: team che desiderano affinare le proprie capacità di gestione delle obiezioni con risposte strutturate e domande strategiche che orientano le conversazioni a proprio favore.

💡 Suggerimento professionale: Inserisci le voci sulla roadmap della concorrenza dove appropriato. Una nota sottile come "Si dice che il concorrente X stia per ritirare questo prodotto" aiuta i rappresentanti a inquadrare l'incertezza nella mente dell'acquirente.

10. Modello di scheda di battaglia commerciale di Figma

tramite Figma

Il modello di scheda di battaglia di Figma fornisce ai team di vendita contenuti di supporto alle vendite di rapida consultazione per ottenere informazioni sulla concorrenza durante le conversazioni dal vivo. Organizza le informazioni sui concorrenti, semplifica la gestione delle obiezioni, evidenzia i fattori di differenziazione e guida i potenziali clienti verso i tuoi punti di forza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Raccogli le storie di successo delle trattative passate per dare fiducia ai rappresentanti e fornire esempi reali durante la posizione

Poni domande ai clienti personalizzati per mettere in luce i punti deboli della concorrenza e reindirizzare l'attenzione sui tuoi punti di forza

Fornisci una visualizzazione rapida dei prezzi e dei pacchetti per preparare i rappresentanti alle obiezioni basate sui costi

📌 Ideale per: Professionisti del commerciale che puntano a migliorare l'attenzione al cliente mettendo in evidenza i fattori di differenziazione e orientando le conversazioni verso i punti di forza unici.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA, appositamente progettato per potenziare i team commerciali. Grazie alla profonda integrazione con il tuo CRM, le email, i calendari e i documenti di vendita, Brain MAX ha sempre il quadro completo della tua pipeline, delle trattative e delle comunicazioni con i client. Basta pronunciare o digitare i tuoi aggiornamenti e Brain MAX acquisisce istantaneamente le note, pianifica i follow-up e recupera le informazioni rilevanti sui client, senza più dover cercare tra strumenti sparsi. Individua in modo proattivo nuove opportunità, segnala i rischi e suggerisce i passaggi successivi, aiutando il tuo team a risparmiare tempo e a concludere le trattative più rapidamente. Con l'automazione intelligente, la conversione da testo a testo e le informazioni in tempo reale, Brain MAX mantiene il tuo flusso di lavoro commerciale organizzato, attuabile e sempre un passo avanti.

11. Modello di scheda di battaglia commerciale SaaS di SmartBug

tramite SmartBug

Il modello di scheda di battaglia commerciale SaaS di SmartBug consolida i dati sulla concorrenza, le obiezioni, le informazioni sui prezzi e le integrazioni. Assicura che siano tutti allineati ai punti deboli dei tuoi potenziali clienti, in modo che i rappresentanti possano affrontare le conversazioni preparati, senza dover tirare a indovinare.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza domande "trappola" e trigger di risposta alle obiezioni per preparare i rappresentanti alle resistenze dei potenziali clienti

Confronta i prezzi della concorrenza con il costo di non acquistare da te per creare urgenza

Inserisci i dettagli sull'integrazione dei concorrenti per aiutare i rappresentanti a confrontare gli ecosistemi delle funzionalità/funzione e ottenere punti bonus

📌 Ideale per: aziende SaaS che competono in mercati affollati e preparano i rappresentanti con confronti di prezzi e trigger per rispondere alle obiezioni.

💡 Suggerimento professionale: Esegui test A/B sui messaggi all'interno delle schede. Esempio, prova due diversi angoli di posizione rispetto a un concorrente e monitora quale porta a un maggior numero di contratti.

Metti le probabilità a tuo favore con ClickUp

Ogni chiamata commerciale sembra una partita di poker.

I tuoi concorrenti bluffano, i tuoi potenziali clienti valutano le loro carte e il giocatore meglio preparato vince il piatto. Le schede di battaglia mantengono la tua mano forte e le tue risposte più incisive rispetto alla prossima presentazione.

ClickUp ti offre tutto ciò che ti serve: modelli di schede di battaglia personalizzabili, aggiornamenti in tempo reale e un modo semplice per armare il tuo team senza rallentarlo. Gli affari procedono senza intoppi e i tuoi rappresentanti non cedono mai sotto pressione.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti

Una battle card è una risorsa strategica concisa utilizzata dai team di vendita per accedere rapidamente alle informazioni essenziali su prodotti, concorrenti e posizione di mercato. Aiuta i rappresentanti di vendita a rispondere in modo efficace alle domande dei clienti, a gestire le obiezioni e a differenziare le loro offerte durante le conversazioni di vendita.

Per creare una battle card, inizia raccogliendo le informazioni chiave sul tuo prodotto, le sue funzionalità/funzione e i suoi concorrenti. Organizza questi dati in sezioni chiare come vantaggi del prodotto, confronti con la concorrenza, gestione delle obiezioni e messaggi chiave. Usa elenchi puntati o brevi paragrafi per maggiore chiarezza e assicurati che il contenuto sia adattato alle esigenze specifiche del tuo team di vendita.

Scrivere una battle card significa concentrarsi su informazioni utili e pratiche che i venditori possono utilizzare in tempo reale. Usa un linguaggio chiaro e conciso, evidenzia i punti più importanti e struttura il contenuto in modo che sia facile da leggere rapidamente. Includi suggerimenti per superare le obiezioni, elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza e fatti di riferimento rapido.

Una scheda di battaglia commerciale è in genere un documento di una pagina o una scheda digitale con sezioni chiaramente definite, che spesso utilizza tabelle, elenchi puntati o riquadri evidenziati. È organizzata visivamente per una rapida consultazione, consentendo ai rappresentanti commerciali di trovare a colpo d'occhio informazioni sulle funzionalità/funzione dei prodotti, confronti con la concorrenza e gestione delle obiezioni.