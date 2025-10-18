Modelli gratuiti di accordi tra fondatori per co-fondatori di startup

Affrontare le prime fasi di una startup può essere emozionante e impegnativo allo stesso tempo.

Uno dei passaggi più critici ma spesso trascurati dai cofondatori è la stesura di un accordo tra fondatori chiaro e legalmente valido.

Senza un accordo, anche le iniziative più promettenti possono incontrare ostacoli quando si tratta di definire i ruoli, gestire la proprietà intellettuale o prendere decisioni quotidiane.

Ma il fatto è che non è necessario redigerne uno da zero. Esistono numerosi modelli gratis di accordi tra fondatori che coprono gli aspetti essenziali. In questo blog ti aiuteremo a trovare il modello di accordo tra fondatori più adatto a proteggere la tua partnership e garantire il buon funzionamento della tua organizzazione.

10 modelli di accordi tra fondatori in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa dei migliori modelli di accordo tra fondatori:

Cosa sono i modelli di accordo tra fondatori?

I modelli di accordo tra fondatori sono documenti precompilati progettati per aiutare i cofondatori di una startup a definire i propri ruoli, responsabilità e quote di titolarità in una nuova attività. Ti aiutano a stabilire aspettative chiare fin dall'inizio e a ridurre il rischio di conflitti man mano che l'azienda cresce.

Un accordo tra fondatori copre in genere aree chiave, quali la distribuzione delle quote azionarie, la titolarità intellettuale, i processi decisionali e la risoluzione delle controversie. Spesso include anche un programma di maturazione per delineare come i cofondatori guadagnano le loro quote nel tempo.

Inoltre, l'accordo può definire i contributi di ciascun fondatore, i processi decisionali, la riservatezza, i diritti di proprietà intellettuale e le procedure per i cambiamenti nel team.

🔍 Lo sapevi? Una ricerca condotta dal professor Noam Wasserman della Harvard Business School, autore di The Founder's Dilemma, rivela che ben il 65% delle startup fallisce a causa di conflitti tra i fondatori. Avere un accordo tra fondatori chiaro fin dal primo giorno può salvare la tua attività da questo contrattempo!

Cosa rende valido un modello di accordo tra fondatori?

Poiché i fondatori rappresentano l'azienda nelle decisioni chiave, il modello di accordo tra fondatori è il titolo perfetto per una risorsa che aiuta a definire chiaramente le aspettative fin dall'inizio.

Ecco cinque caratteristiche chiave da considerare nella scelta di un modello di accordo tra fondatori:

Struttura proprietaria chiara: assicurati che il modello definisca la percentuale di titolarità di ciascun co-fondatore, comprese le azioni dei fondatori, le azioni non maturate e gli interessi completamente maturati

Clausole complete: cerca le sezioni che trattano i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei segreti commerciali per garantire la sicurezza del patrimonio dell'azienda

Processi decisionali: Il modello dovrebbe delineare le modalità con cui verranno prese le decisioni chiave e quelle quotidiane, compreso quando è richiesto il consenso scritto reciproco

compensi e maturazione dei diritti: *Scegli un layout che descriva chiaramente i termini di compenso, i servizi forniti e il calendario di maturazione dei diritti per evitare future controversie

Validità legale: Il modello deve includere una clausola che indichi che rappresenta l'intero accordo tra le parti, firmato per iscritto e legalmente vincolante in una giurisdizione competente

Modelli di accordi tra fondatori

🔍 Lo sapevi? Negli ultimi anni, le controversie relative alle quote azionarie nelle aziende sono aumentate in modo significativo, soprattutto nel settore del private equity. Fattori quali l'aumento delle attività di negoziazione, la concorrenza e le sfide emergenti relative a ESG e IA hanno reso più importante che mai una struttura di titolarità chiara.

Per i cofondatori di startup, evitare queste controversie inizia con un solido modello di accordo tra fondatori. Di seguito sono riportati i migliori modelli di accordi tra fondatori progettati per aiutarti a stabilire una struttura di titolarità equa e proteggere la proprietà intellettuale, fin dall'inizio.

1. Modello di accordo di partnership ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un accordo di partnership legalmente vincolante con il modello di accordo di partnership ClickUp

Il modello di accordo di partnership ClickUp rende facile per i principianti delineare le responsabilità e i contributi finanziari. Ti aiuta a iniziare rapidamente quando stai formando una partnership azionaria o un'alleanza strategica.

Questo modello pronto all'uso delinea i termini della partnership, compresi gli obblighi di ciascuna parte e gli accordi di condivisione degli utili e delle perdite. Copre anche i contributi finanziari, la risoluzione delle controversie e il processo decisionale quotidiano. Puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze specifiche e costruire una solida struttura di titolarità per la tua organizzazione.

Ecco perché ti piacerà:

Rimani organizzato con il monitoraggio delle attività e dei dettagli della partnership in un unico posto

Riduci al minimo i conflitti con termini chiari per la ripartizione degli utili e il processo decisionale

Mantieni tutti allineati con un approccio strutturato ai ruoli e alle responsabilità

🔑 Ideale per: Nuove startup e piccole aziende che stringono partnership o alleanze strategiche.

Ecco cosa dice Marc Bonney, responsabile dell'engagement e dell'innovazione aziendale presso LiveBetter Community Services, su ClickUp:

Ora abbiamo team separati per funzione e area geografica che lavorano su attività sincronizzate. Quindi il team Partnerships e il team Communications hanno spazi separati in ClickUp ma attività di condivisione, il che è fondamentale per allineare il lavoro richiesto ai risultati del progetto.

💡Suggerimento professionale: aggiungi campi personalizzati alle attività di ClickUp per specificare i ruoli (ad esempio, "Partner principale", "Revisore finanziario", "Referente legale") o classificare le responsabilità, facilitando il filtraggio e la revisione di chi fa cosa.

2. Modello di accordo di partnership 50/50 ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una partnership equilibrata in pochi minuti con il modello di accordo di partnership 50/50 di ClickUp

Il modello di accordo di partnership 50/50 di ClickUp è progettato per formalizzare la tua joint venture, proteggere gli interessi di entrambe le parti e mantenere un saldo positivo dell'account. Ti consente di delineare facilmente le responsabilità e gli obblighi di ciascun partner.

Questo modello copre aree essenziali come i processi decisionali, i contributi finanziari proporzionali e le quote di titolarità specifiche. Aiuta a costruire una cultura collaborativa tra tutti i partner, riducendo al minimo i conflitti e coltivando la fiducia reciproca.

Ecco perché ti piacerà:

Rimani organizzato con i campi personalizzati per gestire i dettagli della partnership

Utilizza ClickUp Doc per impostare e archiviare in modo efficiente i termini della partnership

Sviluppa una struttura chiara per i contributi finanziari e il processo decisionale

🔑 Ideale per: Partner che desiderano stabilire una struttura di titolarità 50/50 con ruoli e responsabilità chiari.

👋🏾 Chiedi a ClickUp Brain di aiutarti a redigere un contratto o una proposta aziendale da zero!

Crea contenuto facilmente con ClickUp Brain, con accesso a più LLM all'interno della stessa piattaforma

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di accordi di collaborazione in Word e ClickUp

3. Modello di accordo operativo ClickUp 50/50 LLC

Ottieni il modello gratis Bilancia titolarità e responsabilità con il modello di accordo operativo ClickUp 50/50 LLC

Dividi l'attività, non i drammi. Una LLC 50/50 conferisce a entrambi i membri lo stesso potere, ma senza un accordo chiaro, le cose possono complicarsi rapidamente. Utilizza il modello di accordo operativo LLC 50/50 di ClickUp.

Ti guida nella creazione di un documento legalmente vincolante che definisce chiaramente le aspettative dei membri, protegge il tuo investimento e delinea i metodi di risoluzione dei conflitti. Inoltre, il modello affronta l'ammissione e la rimozione dei membri, assicurando che la tua azienda sia ben preparata a crescere con una solida struttura di titolarità.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci equamente la condivisione degli utili e delle perdite tra soci paritari

Visualizza facilmente lo stato dell'accordo con la vista Bacheca di ClickUp

Gestisci il flusso di lavoro in modo efficiente utilizzando i commenti e le attività secondarie annidate

🔑 Ideale per: soci paritari che costituiscono una società a responsabilità limitata e desiderano linee guida chiare in materia di gestione e titolarità.

💡 Suggerimento professionale: discuti sempre in anticipo i diritti di titolarità per evitare controversie. In tribunale, dimostrare chi fosse il titolare delle idee può essere complicato se non chiaramente definito dal titolare o dalla persona coinvolta.

4. Modello di lettera di accordo ClickUp

Ottieni il modello gratis Accordi commerciali aziendali chiari e concisi con il modello di lettera di accordo ClickUp

Il modello di lettera di accordo di ClickUp semplifica la creazione di una lettera di accordo chiara e comprensibile per tutte le parti coinvolte. Copre i dettagli del progetto, i costi associati e gli obblighi di ciascuna parte.

Inoltre, questo modello semplifica il processo di accordo fornendo sezioni personalizzabili per scadenze, risultati attesi e firme. Il formato intuitivo rende facile e veloce adattare il documento a qualsiasi progetto o partnership.

Ecco perché ti piacerà:

Mantieni gli accordi semplici e facili da seguire

Risparmia tempo utilizzando un formato di lettera già pronto

Monitora lo stato con ClickUp Milestones mentre esamini l'accordo

🔑 Ideale per: Startup e imprenditori che necessitano di accordi rapidi e chiari per progetti o partnership.

5. Modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci ruoli e aspettative chiari all'interno del team utilizzando il modello di accordo di lavoro di ClickUp

Gli accordi di squadra aiutano i progetti a funzionare senza intoppi, definendo chiaramente aspettative e responsabilità. Il modello di accordo di lavoro ClickUp guida il tuo team nella definizione della sua missione, dei ruoli e dei valori condivisi, assicurando che tutti coloro che lavorano insieme rimangano allineati e responsabili.

Inoltre, questo modello chiarisce ruoli e responsabilità per aiutarti a ottimizzare le risorse. Questo ti darà un quadro chiaro dei punti di forza, degli stili di lavoro e dei contributi di ciascun membro agli obiettivi di condivisione.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci la missione e lo scopo del tuo team per mantenere alta la motivazione di tutti

Visualizza lo stato e apporta rapide modifiche grazie alle opzioni di layout flessibili

Crea e assegna attività con scadenze per garantire il corretto avanzamento dei progetti

🔑 Ideale per: team di startup o aziende in fase iniziale che necessitano di accordi chiari sulle responsabilità e sulle aspirazioni del team.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di contratti e accordi aziendali semplici

6. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni la tua azienda e i tuoi appaltatori allineati con il modello di accordo per appaltatori ClickUp

Quando assumi collaboratori esterni, un accordo dettagliato è la chiave per proteggere la tua attività e il collaboratore. Il modello di accordo per collaboratori ClickUp ti aiuta a definire le responsabilità lavorative, le scadenze, i termini di pagamento, ecc. senza complicazioni.

Come modello di contratto pronto all'uso, copre tutti gli aspetti chiave del lavoro in outsourcing, compreso l'ambito di lavoro, le tempistiche e i risultati finali, in modo che entrambe le parti abbiano chiare le aspettative. Ti aiuta anche a stabilire condizioni di mercato eque per allineare i tuoi appaltatori agli obiettivi della tua azienda.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia di ogni dettaglio con campi personalizzati, come le caselle di controllo, per evitare di tralasciare elementi importanti

Automatizza promemoria e aggiornamenti per mantenere i progetti in linea con le scadenze

Invia gli accordi per la firma direttamente tramite integrazioni email

🔑 Ideale per: piccole e medie imprese che gestiscono lavoratori freelance o a contratto su progetti con scadenze ravvicinate.

➡️ Per saperne di più: Tipi di contratti e come gestirli in modo efficiente

7. Modello di gestione dei collaboratori ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni i tuoi contratti organizzati e aggiornati con il modello di gestione dei contraenti ClickUp

Hai difficoltà a gestire i contratti? Prova il modello di gestione dei contratti di ClickUp per organizzare l'intero processo, dalla stesura e archiviazione dei contratti al monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi.

Questo modello di sottocategoria, adatto ai principianti, semplifica la gestione degli stakeholder e l'impostazione dei promemoria di rinnovo. Migliora il processo di gestione dei contratti e mantiene la tua azienda conforme e le relazioni con i contraenti solide.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato dei contratti con tag personalizzati come Accettato, In fase di stesura e In fase di revisione

Utilizza la vista Gantt per visualizzare le tempistiche del contratto

Organizza i contratti con tabelle per conservare i registri facilmente accessibili

🔑 Ideale per: Aziende che gestiscono più contratti con appaltatori che richiedono un monitoraggio chiaro e rinnovi tempestivi.

8. Modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratis Concludi i contratti senza intoppi con il modello di lettera di risoluzione del contratto di ClickUp

Il modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp semplifica la stesura di una lettera di risoluzione professionale e chiara che delinea la decisione e affronta tutti i dettagli necessari.

Questo modello di lettera ti aiuta a definire i termini di cancellazione, ad affrontare le preoccupazioni di entrambe le parti e a gestire eventuali obblighi finanziari o legali legati alla risoluzione. Contribuisce inoltre a facilitare le conversazioni difficili e garantisce una documentazione chiara da conservare per riferimento futuro.

Ecco perché ti piacerà:

Offre clausole legali pronte all'uso per qualsiasi caso di risoluzione

Lista di controllo integrata per delineare chiaramente gli obblighi in sospeso e i passaggi successivi

Registra automaticamente ogni lettera per una conservazione con garanzia di sicurezza dei dati

🔑 Ideale per: qualsiasi azienda che necessiti di un modo semplice e conforme alla legge per formalizzare la risoluzione del contratto.

➡️ Per saperne di più: Software per il flusso di lavoro legale per mantenere organizzati gli studi legali

9. Modello di accordo tra fondatori di Template. Net

Quando si avvia un'impresa, la semplicità può essere la chiave.

Il modello di accordo tra fondatori di Template.net è la scelta ideale per accordi semplici. È perfetto per i cofondatori che desiderano formalizzare la loro relazione aziendale senza essere sopraffatti dal gergo legale.

Questo modello semplice e pronto all'uso è una pagina completamente modificabile che ti consente di aggiungere il tuo logo e i dettagli della tua azienda. Il modello copre aspetti essenziali come l'ambito del lavoro, la retribuzione, la riservatezza e la responsabilità. Rende facile delineare le responsabilità e i diritti fondamentali di tutti i fondatori coinvolti.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci chiaramente i termini di compensazione per evitare controversie sui pagamenti

Copri le circostanze impreviste con una clausola di forza maggiore

Definisci processi decisionali chiari per prevenire conflitti futuri

🔑 Ideale per: startup e piccole imprese aziendali alla ricerca di un accordo tra fondatori semplice e legalmente valido.

10. Modello di accordo tra fondatori di startup di Template. Net

Il modello di accordo tra fondatori di startup di Template.net è ancora una volta un accordo tra fondatori, ma con una differenza: è un modello di modulo. A differenza dei tradizionali accordi prolissi, è breve, veloce e va dritto al punto.

Questo modello di modulo è stato progettato per affrontare le sfide comuni delle startup, invitando i fondatori a chiarire in anticipo l'autorità decisionale e i metodi di risoluzione delle controversie. Ciò contribuisce a evitare potenziali conflitti e getta solide basi per la crescita della startup.

Ecco perché ti piacerà:

Facile e veloce, basta compilare gli spazi vuoti e il gioco è fatto

Stabilisce ruoli, responsabilità e titolarità in modo semplice e diretto

Clausole di riservatezza integrate per proteggere i segreti commerciali o altre informazioni riservate

🔑 Ideale per: Startup alla ricerca di un accordo semplice e pronto all'uso per formalizzare i ruoli e la distribuzione percentuale delle quote senza addentrarsi in lunghi tecnicismi legali.

11. Modello di accordo tra fondatori di PandaDoc

tramite PandaDoc

Il modello di accordo tra fondatori di PandaDoc è piuttosto esteso e perfetto per le aziende che desiderano formalizzare la propria struttura di titolarità e le responsabilità legali. Puoi anche aggiungere una pagina personalizzata con il tuo logo e le tue informazioni di contatto per un tocco di professionalità.

Questo modello legale copre 12 sezioni dettagliate, comprese clausole sul trasferimento della titolarità, i conferimenti iniziali di capitale e la maturazione delle quote azionarie. Inoltre, delinea le procedure per le dimissioni, la revoca e le garanzie rappresentative, in modo che il tuo accordo aziendale sia conforme alla legge.

Ecco perché ti piacerà:

PDF personalizzato aggiungendo i dettagli della tua azienda

Stabilisci una chiara struttura di titolarità con clausole dettagliate

Mantieni la precisione dei termini legali con sezioni dedicate alle modifiche e alle rinunce

🔑 Ideale per: aziende che cercano un modello di accordo completo e personalizzabile per definire in dettaglio la titolarità, le tutele legali e i ruoli dei membri.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è la collaborazione di team? Strategie efficaci per il tuo team

12. Modello di contratto di lavoro per fondatori di RazorPay

tramite RazorPay

Il modello di contratto di lavoro per fondatori di RazorPay è un modello di contratto di lavoro completo. È progettato per formalizzare i ruoli e le responsabilità del nuovo dipendente (fondatore) proteggendo al contempo gli interessi dell'azienda.

Questo modello definisce i doveri, la retribuzione e i diritti dei fondatori. Copre clausole chiave come riservatezza, non concorrenza, risoluzione, diritti di proprietà intellettuale, pagamenti a terzi e termini vari per una completa chiarezza giuridica.

Ecco perché ti piacerà:

Stabilisci periodi di prova e attività cardine di valutazione delle prestazioni per i fondatori

Includi procedure di uscita dettagliate per le dimissioni volontarie o involontarie dei fondatori

Delinea gli obblighi dei fondatori in materia di raccolta fondi e relazioni con gli investitori

🔑 Ideale per: startup e piccole-medie imprese che stanno formalizzando i ruoli e le responsabilità dei fondatori.

💡 Suggerimento bonus: includi sempre una clausola di testimonianza negli accordi per garantire che rimangano pienamente validi. Ad esempio, indica chiaramente chi è responsabile di ogni attività e a quale argomento appartiene.

13. Modello di accordo tra fondatori di Business Setup

tramite Business Setup

Stai avviando un'attività con più fondatori? Prova il modello di accordo tra fondatori di Business Setup per partire con il piede giusto. Definisce chiaramente i diritti e i doveri di ciascun fondatore per garantire un lavoro di squadra senza intoppi.

Questo modello di accordo copre tutti gli aspetti, dai periodi di maturazione e dalle formalità di uscita alla struttura di titolarità e alla risoluzione delle controversie. Si tratta essenzialmente di una soluzione completa per le startup che desiderano formalizzare i propri accordi interni.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli impegni in termini di tempo dei fondatori e i requisiti minimi di coinvolgimento

Semplifica il processo di trasferimento delle azioni e di risoluzione delle controversie

Struttura il processo di scioglimento in caso di chiusura dell'azienda

🔑 Ideale per: startup e aziende in fase iniziale che desiderano definire chiaramente i ruoli dei fondatori e stabilire un processo decisionale trasparente.

➡️ Per saperne di più: Come padroneggiare il project management per le startup

