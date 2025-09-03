Modelli gratuiti di modelli per moduli per donazioni per semplificare la raccolta fondi

La responsabilità sociale d'impresa (CSR) sta riacquistando la sua rilevanza. Ma i vantaggi non si limitano alle organizzazioni di beneficenza, ma hanno anche un impatto positivo sui dipendenti dell'organizzazione.

Tuttavia, mentre i Business possono finanziare la causa, le organizzazioni no profit e le ONG sono responsabili della semplificazione del processo di donazione.

Ciò significa consentire donazioni senza errori, raccogliere informazioni accurate sui donatori per consentire loro di donare e semplificare il monitoraggio dei pagamenti.

Per aiutarti in questo, ecco i migliori modelli di moduli di donazione creati per semplificare la creazione dei moduli, raccogliere fondi in modo efficiente e gestire i pagamenti.

Cosa sono i modelli di modulo di donazione?

I modelli di moduli per donazioni sono modelli personalizzabili predefiniti che le organizzazioni no profit e di beneficenza utilizzano per raccogliere donazioni e informazioni essenziali sui donatori.

In sostanza, hanno un unico compito: semplificare il processo di donazione rendendo più facile la creazione, la condivisione e la gestione dei moduli di donazione online. Ecco come riducono il lavoro manuale:

✅ Accetta donazioni una tantum o ricorrenti

✅ Includi i campi obbligatori relativi all'importo della donazione, ai dettagli di contatto e ai partner di pagamento

✅ Offri campi opzionali per commenti, tipo di donazione o regali fatti in onore di qualcuno

*consenti la personalizzazione completa per adattarlo al marchio dell'organizzazione e agli obiettivi di raccolta fondi

✅ Integrazione con sistemi di pagamento affidabili come PayPal o Stripe

I migliori modelli di moduli per donazioni in sintesi

Ecco una tabella riepilogo/riassunto dei migliori modelli di moduli di donazione, con i link corretti per l'accesso e per scaricare ciascun modello:

Cosa rende un modello di modulo di donazione efficace?

Gli utenti di Reddit hanno reso molto chiaro ciò che le organizzazioni no profit cercano nei loro modelli di moduli di donazione online. Il modello di modulo di donazione ideale bilancia un processo di donazione semplice con un'esperienza fluida e di sicurezza per i donatori.

Un grande vantaggio è il supporto di più modalità/modalità di pagamento. Riepiloghiamo/riassumiamo le altre funzionalità/funzioni che il modello di modulo di donazione ideale dovrebbe avere:

Include solo i campi essenziali per evitare di sopraffare i potenziali donatori con troppi dati da inserire

Offri supporto sia per donazioni una tantum che ricorrenti , con opzioni chiaramente visualizzate

Consente ai donatori di personalizzare l'importo della donazione o scegliere tra i valori suggeriti

Offre l'integrazione con partner di pagamento affidabili come PayPal o Stripe

Spiega come i contributi forniscono supporto all'ente di beneficenza o alla causa, creando fiducia

💡 Suggerimento professionale: gestire un'organizzazione no profit richiede più che semplici intenzioni caritatevoli. Utilizzare ClickUp per gestire un'organizzazione no profit di successo mostra come semplificare le operazioni, rimanere organizzati e concentrare il proprio lavoro richiesto su ciò che conta di più: la propria missione.

i 15 migliori modelli di moduli per donazioni

Ecco 15 dei migliori modelli di moduli per donazioni disponibili per fornire supporto a raccolte fondi e organizzazioni di beneficenza.

Ciascun modello riportato di seguito include il caso d'uso ideale e il tipo di informazioni sui donatori che consente di raccogliere.

1. Modello di modulo di donazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Approfitta dell'automazione integrata e dell'integrazione con i partner di pagamento grazie al modello di modulo di donazione ClickUp

Hai mai avuto l'impressione che il processo di donazione richiedesse più lavoro del necessario? ClickUp lo capisce.

Il modello di modulo di donazione di ClickUp è stato creato per aiutare le organizzazioni no profit e di beneficenza a dedicare meno tempo alla compilazione dei moduli e più tempo alla raccolta dei fondi.

Puoi facilmente raccogliere le informazioni sui donatori, gestire i pagamenti e attivare le automazioni dei messaggi di ringraziamento, il tutto senza dover passare da uno strumento all'altro.

Che tu stia organizzando una raccolta fondi una tantum o abbia bisogno di supporto per donazioni ricorrenti, questo modulo personalizzabile mantiene tutto organizzato, con sicurezza e semplice sia per te che per i tuoi donatori.

💫 Perché amerai questo modello

Raccoglie le informazioni sui donatori, gestisce i pagamenti e realizza l'automazione dei messaggi di ringraziamento

Completamente personalizzabile per adattarsi al marchio e alle esigenze della tua organizzazione no profit

Si integra con partner di pagamento affidabili per donazioni con sicurezza e senza intoppi

✨ Ideale per: organizzazioni no profit e di beneficenza che desiderano semplificare la raccolta delle donazioni, automatizzare i follow-up e raccogliere in modo sicuro le informazioni sui donatori in un unico posto.

📖 Leggi anche: Il miglior software per la creazione di moduli

2. Modello ClickUp per le donazioni

Ottieni il modello gratis Dedica meno tempo all'ordinamento dei file utilizzando il modello ClickUp Donations

Tradizionalmente, le donazioni sono state gestite tramite fogli di calcolo ed email. Tuttavia, questo metodo non ha mai funzionato bene: i dati andavano persi, i donatori venivano trascurati e l'intero processo di donazione risultava più caotico che utile.

Il modello per le donazioni di ClickUp offre alle organizzazioni no profit una piattaforma centrale per il monitoraggio dei contributi, organizzare le informazioni sui donatori e raggiungere in modo efficiente il traguardo di raccolta fondi.

Che si tratti di donazioni una tantum o ricorrenti, questo modulo ti aiuta a registrare ogni dettaglio rimanendo in linea con gli obiettivi della tua organizzazione.

Inoltre, puoi anche stabilire una connessione con i tuoi partner di pagamento, monitorare le prestazioni delle campagne e accedere rapidamente alla cronologia dei donatori, il tutto in un'area di lavoro.

💫 Perché amerai questo modello

Centralizza tutte le donazioni e i dettagli dei donatori in un'area di lavoro

Monitora lo stato della raccolta fondi e la cronologia dei donatori a colpo d'occhio

Si adatta sia alle campagne di donazioni una tantum che a quelle ricorrenti

✨ Ideale per: team di raccolta fondi che necessitano di un sistema centralizzato per il monitoraggio delle donazioni una tantum e ricorrenti con piena visibilità dei donatori.

3. Modello di lettera di donazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci coerenza, affidabilità e struttura al tuo processo di donazione con il modello di lettera di donazione di ClickUp

Il primo passaggio per raccogliere donazioni è contattare i donatori; a volte, questo può rivelarsi difficile.

La buona notizia è che non deve essere così! Questo è particolarmente vero quando hai a disposizione una lettera ben scritta.

È qui che ClickUp's Donation Letter Template fa il passaggio. Questo modello aiuta le organizzazioni no profit e di beneficenza a scrivere messaggi chiari e persuasivi che risuonano con i potenziali donatori.

Oltre alla parte scritta, il modello monitora ogni richiesta di donazione, registra le risposte e organizza le informazioni sui donatori per un follow-up senza intoppi.

💫 Perché amerai questo modello

Ti aiuta a scrivere richieste di donazione chiare e persuasive

Registra ogni interazione con i donatori e effettua il monitoraggio dei follow-up

Mantiene tutte le comunicazioni organizzate per future attività di sensibilizzazione

✨ Ideale per: coordinatori di outreach che redigono lettere di donazione convincenti, registrando ogni interazione con i donatori e effettuando il monitoraggio dei follow-up

👋🏾 Chiedi aiuto a un assistente IA per aiutarti a risolvere quelle complicate attività di monitoraggio delle donazioni!

4. Modello di piano di raccolta fondi ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo team allineato e i tuoi fondi in monitoraggio con il modello di piano di raccolta fondi ClickUp

Sai cosa serve alla maggior parte delle campagne di donazione? Un modello di raccolta fondi che descriva in modo completo ogni fase del processo di donazione dall'inizio alla fine.

Dopo tutto, una grande campagna di raccolta fondi inizia con un piano solido, proprio quello che offre il modello di piano di raccolta fondi di ClickUp.

Questo modello di modulo aiuta le organizzazioni no profit e di beneficenza a definire gli obiettivi e delineare le strategie. Inoltre, è particolarmente utile per il monitoraggio e il coordinamento delle attività tra i team.

💫 Perché amerai questo modello

Descrive gli obiettivi, le strategie e le sequenze della raccolta fondi in un unico posto

Tiene traccia dello stato e delle responsabilità del team per ogni fase della campagna

Mantieni tutti allineati con passaggi chiari e attuabili

✨ Ideale per: responsabili di campagne che elaborano piani strategici di raccolta fondi con obiettivi, sequenze e monitoraggio degli stati chiaramente definiti

📖 Leggi anche: Strumenti di IA da provare per le organizzazioni no profit

Ottieni il modello gratis Monitora le comunicazioni, le scadenze e i follow-up con il modello di modulo di sponsorizzazione di ClickUp

Non tutti i donatori effettuano donazioni: alcuni sono sponsor, il che richiede un approccio diverso.

Il modello di modulo di sponsorizzazione di ClickUp ti aiuta a creare connessioni tra gli sponsor e le tue campagne di raccolta fondi con moduli strutturati e facili da compilare che acquisiscono le informazioni corrette sui donatori.

Che tu stia cercando fondi, attrezzature o supporto in natura, questo modulo personalizzato ti aiuta a costruire relazioni significative e durature con partner Business e sponsor della comunità.

💫 Perché amerai questo modello

Raccogli i dettagli degli sponsor e i tipi di supporto con moduli strutturati

Tiene monitoraggio automatico delle comunicazioni, delle scadenze e dei follow-up

Costruisci relazioni durature con partner aziendali e sponsor

✨ Ideale per: organizzazioni che contattano sponsor aziendali e partner della comunità con moduli di registrazione strutturati e professionali.

📮 ClickUp Insight: Circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno solo per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutto fosse già documentato e facile da trovare? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain, puoi evitare lunghe discussioni. Basta porre la domanda direttamente nel tuo spazio di lavoro: ClickUp Brain estrae immediatamente le risposte dai tuoi documenti o dagli strumenti di terze parti collegati.

6. Modello ClickUp per il piano di eventi di raccolta fondi

Ottieni il modello gratis Assicurati che ogni evento abbia esito positivo con il modello di piano di eventi di raccolta fondi di ClickUp

Immagina di poter mappare le attività, raccogliere le informazioni sui donatori, effettuare il monitoraggio delle tue campagne di raccolta fondi e gestire i pagamenti, il tutto in un unico spazio di lavoro centralizzato. Questo è ciò che offre il modello di pianificazione di eventi di raccolta fondi di ClickUp.

Quando si organizza un evento di raccolta fondi, ci sono troppi elementi da considerare in ogni momento: sede, volontari, donazioni e scadenze.

Questo modello aiuta le organizzazioni no profit e di beneficenza a tenere tutto sotto controllo. Grazie alle Sequenze integrate, all'assegnazione delle attività e al monitoraggio dello stato, il tuo team può concentrarsi sull'impatto invece che sulla logistica.

💫 Perché amerai questo modello

Organizza attività, Sequenza e budget per ogni evento

Assegna le responsabilità e effettua il monitoraggio dello stato in tempo reale

Centralizza le informazioni sui donatori, i pagamenti e il coordinamento dei volontari

✨ Ideale per: organizzatori di eventi che devono gestire volontari, sedi, budget e donazioni, il tutto da un unico area di lavoro collaborativo.

🧠 Curiosità: Il 91% dei dipendenti afferma che lo scopo della propria azienda ha dato loro un senso di appartenenza durante i periodi difficili come la pandemia e i cambiamenti economici. A quanto pare, lavorare per un'organizzazione guidata da una missione è positivo sia per il mondo che per il morale!

7. Modello procedura operativa standard per organizzazioni no profit ClickUp

Ottieni il modello gratis Riduci il lavoro ripetitivo e porta avanti la tua missione utilizzando il modello procedura operativa standard per organizzazioni no profit di ClickUp

Solo chi gestisce un'organizzazione no profit comprende l'enorme quantità di attività che compongono l'elenco quotidiano da fare: sensibilizzazione, volontari, donazioni e tutto il resto.

Il modello procedura operativa standard per organizzazioni no profit di ClickUp ti aiuta a organizzare questa complessità consentendoti di creare procedure passo-passo per ogni parte della tua organizzazione.

La parte migliore è che puoi visualizzare i flussi di lavoro e i documenti, esempio, il che è molto utile quando si gestiscono campagne di raccolta fondi.

Il modello include anche liste di controllo dettagliate, monitoraggio dello stato e collegamenti facili tra attività correlate, il tutto completamente personalizzabile in base alle tue esigenze.

💫 Perché amerai questo modello

Standardizza i flussi di lavoro con procedure passo-passo

Riduce il lavoro ripetitivo e garantisce la coerenza del team

Lista di controllo personalizzabile e monitoraggio dello stato per ogni processo

✨ Ideale per: team operativi che desiderano standardizzare i flussi di lavoro, ridurre le attività ripetitive e garantire che tutti seguano le stesse procedure.

💡 Suggerimento professionale: Non riesci a decidere come organizzare la tua prossima raccolta fondi senza esaurire il tuo team? I modelli gratuiti per eventi e beneficenza offrono modelli pronti all'uso che ti aiutano a pianificare in modo più intelligente, promuovere meglio e raccogliere di più.

8. Modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro

Ottieni il modello gratis Vuoi mantenere i tuoi obiettivi a portata di mano? Prova il modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro

Pianificare un evento senza scopo di lucro significa ricoprire ogni ruolo, da coordinatore logistico a responsabile della raccolta fondi. Il modello di piano di eventi senza scopo di lucro di ClickUp riunisce tutto questo in un unico posto, così non dovrai più cercare fogli di calcolo o thread di email.

Ecco come funziona questo modello: puoi mappare le Sequenza, assegnare attività, effettuare il monitoraggio dei budget e persino raccogliere donazioni legate all'evento.

Questo modello di modulo personalizzato è stato creato per semplificare il piano, in modo che la tua organizzazione possa concentrarsi sull'impatto sulla comunità, anziché sulle liste di controllo.

💫 Perché amerai questo modello

Mappa la Sequenza degli eventi, le attività e i budget in un'unica visualizzazione

Semplifica la raccolta e la divulgazione per ogni evento

Mantieni il piano organizzato e riduci il sovraccarico di email

✨ Ideale per: team di organizzazioni no profit che coordinano eventi di raccolta fondi, dalla logistica alla comunicazione con i donatori, senza affogare nelle catene di email.

💡 Suggerimento professionale: Cercare sponsor con moduli disordinati e infinite email può essere faticoso. I modelli gratuiti di moduli di sponsorizzazione ti offrono 12 modelli già pronti per semplificare la divulgazione, creare fiducia, ottenere di più e assicurarti una sicurezza più rapida.

9. Modello di modulo di adesione ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai moduli personalizzati ai flussi di lavoro automatizzati, garantisci la coerenza con il modello di modulo di adesione di ClickUp

Gestire le iscrizioni non dovrebbe essere più difficile che gestire le donazioni, e con il modello di modulo di iscrizione di ClickUp non lo è.

Che tu stia creando una comunità online o gestendo un'organizzazione no profit, questo modello ti consente di raccogliere i dati dei membri in modo rapido, con sicurezza e senza tralasciare alcun passaggio.

Puoi organizzare le informazioni di base, effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento delle registrazioni e conservare tutto in modo ordinato in un unico posto.

Questo modello è perfetto anche per i teams che desiderano ridurre i tempi degli amministratori, garantendo al contempo a ogni persona che si iscrive un'esperienza fluida e strutturata.

💫 Perché amerai questo modello

Raccoglie e organizza i dati dei membri in modo sicuro

Automazioni per l'onboarding e il monitoraggio dello stato dell'iscrizione

Riduci i tempi dell'amministratore con flussi di lavoro semplici e strutturati

✨ Ideale per: Community manager e organizzazioni no profit che accolgono nuovi membri mantenendo i loro dati puliti, sicuri e organizzati.

🧠 Curiosità: Un quarto dei consumatori e quasi altrettanti investitori dichiarano di non tollerare affatto le aziende con un'etica discutibile. Qual è la conclusione da trarne? Fare del bene fa bene anche al business.

10. Modello di modulo per donazioni di finanziamento di Jotform

tramite Jotf o m

Stai cercando di raccogliere fondi per la tua organizzazione no profit o per un nuovo progetto? Questo modello di modulo di donazione finanziato fornito da Jotform offre un modo veloce e senza codice per raccogliere donazioni e informazioni sui donatori senza dover creare un modulo da zero.

Che tu stia avviando un programma comunitario o richiedendo ulteriori donazioni per un'iniziativa esistente, questo modulo di donazione online ti aiuta a raccogliere facilmente le informazioni essenziali.

Inoltre, questo modello si integra con i principali partner di pagamento e supporta la personalizzazione dei moduli, in modo che la tua organizzazione possa allineare l'aspetto e i messaggi alla tua missione.

💫 Perché amerai questo modello

Configurazione senza codice per moduli di donazione rapidi e personalizzabili

Si integra con i partner di pagamento per facilitare la raccolta dei fondi

Perfetto per richieste di sovvenzioni e nuove iniziative di raccolta fondi

✨ Ideale per: team che richiedono sovvenzioni o finanziamenti da donatori e cercano un modo rapido e personalizzabile per raccogliere richieste di donazioni online.

💡 Suggerimento professionale: Vuoi trasformare i donatori occasionali in sostenitori fedeli? Il nostro blog, Il miglior software CRM per organizzazioni no profit, ti aiuta a trovare gli strumenti giusti per costruire relazioni più solide e aumentare le donazioni ricorrenti.

11. Modello di modulo per la donazione di sangue di Jotform

tramite Jotform

Le donazioni non sono sempre di natura monetaria. Se lavori con un ospedale, una banca del sangue o un'organizzazione sanitaria senza scopo di lucro, questo modello di modulo per la donazione di sangue di Jotform semplifica la registrazione dei donatori e la raccolta di informazioni fondamentali su di essi.

Innanzitutto, questo modulo è completamente personalizzabile e ti consente di aggiungere il tuo logo, modificare i campi e adattarlo al tuo marchio senza scrivere una sola riga di codice.

Inoltre, le funzionalità/funzioni conformi alla normativa HIPAA garantiscono la sicurezza dei dati sensibili, semplificando al contempo il processo di donazione, dall'invio del modulo al follow-up.

💫 Perché amerai questo modello

Registra i donatori di sangue e raccoglie informazioni sanitarie fondamentali

Campi personalizzabili e branding per qualsiasi organizzazione

Funzionalità/funzione conformi alla normativa HIPAA per una gestione sicura dei dati

✨ Ideale per: ospedali, banche del sangue e organizzazioni no profit che operano nel settore sanitario e raccolgono informazioni sicure sui donatori di sangue in conformità con la normativa HIPAA.

🧠 Curiosità: Negli Stati Uniti oltre 170 milioni di persone sono registrate come donatori di organi, ma solo circa 3 su 1.000 muoiono in modo tale da consentire la donazione di organi. Ecco perché registrarsi come donatore può fare la differenza e salvare una vita.

12. Modello di modulo di richiesta di donazione di beneficenza di 123FormBuilder

tramite 123FormBuilder

Per la maggior parte delle ONG, ricevere richieste di donazioni regolari è una vera benedizione. Tuttavia, una finestra In arrivo disorganizzata non è una soluzione praticabile.

Questo modello di modulo di donazione di 123FormBuilder offre un modo semplice e intuitivo per raccogliere le richieste in modo sicuro ed efficiente, senza bisogno di conoscenze tecniche o di codice.

Inoltre, puoi personalizzare il modulo, incorporarlo nel tuo sito web e iniziare a raccogliere informazioni dettagliate sui donatori o richieste di finanziamento in pochi minuti.

💫 Perché amerai questo modello

Semplifica le richieste di donazione con un semplice modulo online

Facilmente integrabile nel tuo sito web per un rapido accesso da parte dei donatori

Raccoglie e organizza in modo sicuro le informazioni sui donatori

✨ Ideale per: ONG che gestiscono grandi volumi di richieste di donazioni e necessitano di un processo di raccolta chiaro e sicuro senza complicazioni tecniche.

💡 Suggerimento professionale: i fogli di calcolo sono ormai superati. Scopri invece strumenti più intelligenti che ti aiutano a pianificare il piano, a effettuare il monitoraggio e a realizzare con facilità progetti orientati alla missione nel miglior software di project management per il successo delle organizzazioni no profit!

13. Modello di modulo di cancellazione della sottoscrizione alle donazioni di 123FormBuilder

tramite 123FormBuilder

Le donazioni ricorrenti possono spaventare. Anche se può sembrare di rompere con la propria banca, questo modello di modulo personalizzato assicura che non sia così.

Creato per le organizzazioni no profit e di beneficenza, il modulo di cancellazione dell'abbonamento alle donazioni offre ai donatori un modo rispettoso e sicuro per rinunciare ai contributi in corso.

Questo modello è completamente personalizzabile, facile da integrare nel tuo sito web e ti aiuta a raccogliere preziosi feedback proteggendo al contempo le informazioni sensibili dei donatori.

💫 Perché amerai questo modello

Offre ai donatori un modo semplice e rispettoso per rinunciare alle donazioni

Raccogli feedback per migliorare l'esperienza dei donatori futuri

Proteggi i dati sensibili dei donatori con una gestione sicura dei moduli

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che gestiscono donazioni ricorrenti e desiderano rendere le rinunce trasparenti, rispettose e semplici.

14. Modello di modulo per donazioni per l'assistenza e il supporto agli anziani di Venngage

tramite Venngage

Quando la tua organizzazione benefica o no profit si occupa di assistenza agli anziani, il tuo modulo di donazione dovrebbe riflettere professionalità, fiducia e semplicità.

Il modello di modulo per donazioni per l'assistenza e il sostegno agli anziani di Venngage offre un design pulito e accessibile che puoi personalizzare completamente, dai colori e dalle icone al marchio e ai messaggi.

Questo modello di modulo lavora bene anche in formato digitale e può essere facilmente condiviso o incorporato nel tuo sito web o nei materiali stampati.

💫 Perché amerai questo modello

Il design pulito e accessibile crea fiducia nei donatori

Completamente personalizzabile per adattarsi al marchio della tua organizzazione benefica

Lavora in formato digitale e cartaceo per una facile condivisione

✨ Ideale per: organizzazioni di beneficenza che supportano l'assistenza agli anziani e desiderano un modulo elegante e accessibile che conquisti la fiducia dei donatori fin dal primo clic.

📖 Leggi anche: Modelli e liste di controllo gratuite per la pianificazione di eventi in Excel e ClickUp

15. Modello di modulo di donazione per assistenza medica di Venngage

tramite Venngage

Le campagne di assistenza medica richiedono spesso una comunicazione urgente e di grande impatto, e questo modello di modulo di donazione di Venngage offre proprio questo.

Che tu stia raccogliendo fondi per cure mediche, attrezzature o aiuti di emergenza, questo modulo personalizzabile ti consente di mettere in evidenza la tua causa con facilità.

Questo modello di modulo di donazione specifica anche l'importo della donazione richiesta e si integra con i tuoi partner di pagamento.

Inoltre, è possibile effettuare la modifica completa, così la tua organizzazione benefica o no profit potrà adattare il design al proprio marchio e alla propria missione.

💫 Perché amerai questo modello

Evidenzia le cause urgenti con un design d'impatto e modificabile

Specifica le esigenze di donazione e si integra con i partner di pagamento

Ispira l'azione per campagne di assistenza medica di qualsiasi dimensione

✨ Ideale per: campagne di assistenza medica che necessitano di un modulo di donazione personalizzabile e di grande impatto visivo, in grado di stimolare un'azione urgente.

Raccogli donazioni e fondi senza sforzo con ClickUp

Se hai mai perso un donatore perché il tuo modulo di donazione conteneva una domanda irrilevante, è ora di ripensarci.

In definitiva, il tuo modulo funge da intermediario tra l'intenzione di un potenziale donatore e il suo contributo effettivo. Pertanto, hai bisogno di uno strumento che faciliti la gestione completa dei donatori.

Che tu stia gestendo donazioni ricorrenti, monitorando le informazioni sui donatori o personalizzando un modulo per la donazione di sangue, ClickUp ti aiuta a semplificare tutto, dall'accettazione all'impatto. Come ha condiviso Philip Storry di SYZYGY:

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare quelli in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare chi deve essere assegnato a un'attività.

