Modelli gratuiti per il blocco del tempo per Fogli Google

Se spesso la tua giornata scivola via senza stato reale, prova i modelli di pianificazione del tempo!

Il time blocking ti aiuta a organizzare la giornata, sia che si tratti di ottimizzare un programma di lavoro e di studio impegnativo, sia che si tratti di ritagliarti del tempo per i tuoi obiettivi personali.

Cal Newport ha reso popolare il metodo del time blocking nel suo libro Deep Work, sottolineando come una pianificazione mirata possa aumentare notevolmente la produttività e ridurre le distrazioni.

L'utilizzo di questo modello rende più comoda la tua settimana o persino l'intero mese. È facile da personalizzare, accessibile da qualsiasi luogo e svolge bene il suo lavoro per chiunque desideri gestire il proprio tempo in modo più efficace.

Ecco alcuni modelli di blocco del tempo di Fogli Google facili da usare per aiutarti a iniziare.

*cosa rende efficace un modello di time blocking di Fogli Google?

Un buon modello di time blocking di Fogli Google aiuta a organizzare visivamente il tempo giornaliero, settimanale o mensile in fasce orarie dedicate alle attività essenziali. Un modello di pianificatore efficiente di Fogli Google dovrebbe avere:

Intervalli di tempo chiari: utilizza un modello di time blocking giornaliero e mensile che ti consente di suddividere la giornata in blocchi uniformi (ad esempio, 30 o 60 minuti) per una maggiore produttività

Personalizzazione delle etichette: scegli modelli che ti consentono di assegnare un nome alle tue attività, riunioni o pause, in modo da non doverti limitare a blocchi di tempo generici

Codifica a colori: scegli modelli di pianificazione con sezioni codificate a colori per separare visivamente le priorità e ridurre l'affaticamento decisionale

Integrazione della lista da fare: cerca modelli di pianificatori giornalieri e settimanali che includano una lista di controllo, in modo da poter tenere traccia delle attività insieme ai tuoi blocchi di tempo

Intervalli di tempo di riserva: assicurati di avere uno spazio integrato per le pause o il lavoro in eccesso, in modo da mantenere chiari i tuoi progressi giornalieri e settimanali e ridurre lo stress

Guarda questo video: Hai un piano di time blocking solido, ma tre calendari che si contendono la stessa ora? Scopri modi pratici per gestire i calendari sovrapposti in modo che i tuoi blocchi di concentrazione rimangano effettivamente protetti e con visibilità sia nel lavoro che nella vita personale.

modelli per i blocchi di tempo in Fogli Google *

Una settimana di lavoro di 40 ore con blocco di tempo produce lo stesso rendimento di una settimana di lavoro di oltre 60 ore senza struttura.

Questo è il potere del piano del tempo: meno stress, progresso più significativo. Diamo un'occhiata ad alcuni modelli di time blocking di Fogli Google pronti all'uso.

1. Modello di time blocking mensile di Replicon

tramite Replicon

Ottieni una visione d'insieme per visualizzare il tuo tempo mensile con il modello di time blocking mensile di Replicon. È progettato per fornire supporto ai progetti a lungo termine, il che lo rende utile per gestire progetti in corso o monitorare i progressi durante l'intera settimana.

Questo planner per la pianificazione del tempo include un elenco di cose da fare dedicato che evidenzia le responsabilità chiave e le aree di interesse durante tutto il mese.

💥 Funzionalità migliori

Organizza le attività chiave nell'elenco da fare con descrizioni, aggiornamenti di stato e note

Assegna temi giornalieri collegando gli elementi dell'elenco 'Da fare' a ciascun giorno del mese

Tieni traccia dei progressi aggiornando lo stato delle attività man mano che le completi entro diversi limiti di tempo

🔑 Ideale per: liberi professionisti e manager che devono gestire diversi progetti, desiderano stabilire le priorità in modo efficace e stare al passo con ogni consegna.

2. Modello di time blocking giornaliero di Replicon

tramite Replicon

Il prossimo modello di time blocking di Fogli Google che gli utenti troveranno utile è il Daily Time Blocking Template di Replicon. Suddivide la giornata in blocchi di 30 minuti, consentendo di mappare le attività con maggiore precisione.

Alla fine di questo modello di pianificazione giornaliera è presente un elenco di cose da fare integrato per organizzare le attività, mentre i blocchi di tempo assicurano che non si trascuri nulla.

💥 Funzionalità migliori

Suddividi la tua giornata in blocchi di tempo di 30 minuti per una pianificazione dettagliata

Collega ogni fascia oraria alle attività nella lista delle cose da fare in base ai requisiti di tempo

Aggiorna lo stato delle attività man mano che procedi nella giornata per rimanere in linea con i tuoi obiettivi

🔑 Ideale per professionisti come dirigenti aziendali e consulenti che hanno bisogno di monitoraggio del tempo per gestire più riunioni e client all'interno dei loro programmi serrati.

💡 Suggerimento: utilizza la colonna "descrizione" per chiarire ogni attività, la colonna "stato" per il monitoraggio dei progressi e la colonna "nota" per annotare eventuali dettagli aggiuntivi che potrebbero essere utili in seguito.

3. Modello di blocco bisettimanale di Float

via Float

Stai lavorando a qualcosa che è troppo dettagliato per un piano settimanale ma non si estende su un intero mese? Questo modello di time blocking bisettimanale di Float rappresenta il perfetto compromesso.

I semplici layout Settimana 1 e Settimana 2, insieme alle colonne giornaliere dal Monday al sabato, offrono il giusto equilibrio per la pianificazione a breve termine dei tuoi obiettivi settimanali.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Piano su un arco di tempo di due settimane per gestire progetti di medie dimensioni o attività ricorrenti

Personalizza le colonne in modo personalizzato, rimuovi i fine settimana se non servono o evidenzia i giorni chiave

Monitora la coerenza visualizzando il carico di lavoro di entrambe le settimane in un'unica schermata

🔑 Ideale per: team o singoli individui che gestiscono più deliverable a breve termine, come scadenze per la creazione di contenuto, presentazioni ai client, aggiornamenti sui progetti e altro ancora.

📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti per registrare il tempo libero in Excel, Word e ClickUp

4. Modello di time blocking di Fogli Google di HubSpot

via HubSpot

Inizi la giornata con un lungo elenco da fare e pian piano la tua concentrazione inizia a calare. Questo modello di blocco di Fogli Google creato da HubSpot ti aiuta a creare un programma che lavora con il tuo cervello, non contro di esso.

Il time blocking con questo modello ti aiuta a prendere il controllo assegnando alle attività il proprio spazio nella tua giornata, così non dovrai più passare da un compito all'altro.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Disponibili sia in Excel che in Fogli Google per un piano flessibile

Elenco le attività con fasce orarie e note per rimanere organizzato e in linea con i tuoi obiettivi

Caselle di controllo per ogni attività, in modo da poter spuntare ciò che è stato completato

🔑 Ideale per: bilanciare attività di amministratore come la gestione delle email, la pianificazione delle riunioni e l'organizzazione dei documenti, mantenendo al contempo il programma giornaliero sotto monitoraggio.

✨ Suggerimenti bonus per la massima efficienza Usa le colonne verticali per rappresentare ogni giorno e suddividi la giornata in blocchi di 15, 30 o 60 minuti, a seconda del tuo flusso

Quindi, assegna le attività a tutti i blocchi di tempo

Assegna un codice colore al tuo programma per avere facili riferimenti visivi

5. Modello di pianificazione settimanale di Fogli Google Templates

tramite Modelli di Fogli Google

Un modello di programma settimanale merita un posto nell'elenco, e il modello di programma settimanale di Fogli Google Templates è proprio quello che fa al caso tuo.

Quando la tua settimana è piena di riunioni, scadenze e attività che ti piombano addosso da tutte le parti, questo modello di time blocking settimanale ti aiuta a mettere ordine nel caos. Il suo layout pulito e intuitivo è perfetto per mappare la tua settimana a colpo d'occhio.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Imposta l'ora di inizio del tuo programma, l'intervallo di tempo e la data di inizio della settimana

Piano ogni giorno con la visualizzazione settimanale da Monday a domenica in blocchi di tempo di 30 minuti

Usa i codici colore per distinguere a colpo d'occhio le diverse attività

🔑 Ideale per: gestire attività settimanali ricorrenti come riunioni di team, riunioni con i client o aggiornamenti sui progetti, in modo che tutto proceda senza intoppi.

6. Modello settimanale per la pianificazione del tempo di Fogli Google di Everhour

tramite Everhour

Il modello di time blocking settimanale di Fogli Google di Everhour è un altro modello di time blocking settimanale. È dotato di un layout di calendario digitale che rende il piano estremamente intuitivo.

Invece di una griglia disordinata, avrai a disposizione ampie colonne per ogni giorno della settimana, suddivise in fasce orarie e ulteriormente suddivise in intervalli di 15 minuti. Ciò significa che potrai effettuare il blocco del tuo tempo nei minimi dettagli senza sentirti sopraffatto.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Piano la tua settimana con una vista calendario digitale chiara e piacevole alla vista

Suddividi ogni ora in tre segmenti per un piano dettagliato delle attività

Ottimi per visualizzare blocchi di lavoro intenso, riunioni e attività ricorrenti in un unico posto

🔑 Ideale per: Professionisti che desiderano un controllo più dettagliato sul proprio programma di lavoro quotidiano, come consulenti e lavoratori da remoto.

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google per il time blocking

Fogli Google per il time blocking è gratis, flessibile ed efficace. Tuttavia, presenta alcune limitazioni:

Sovraccarico manuale: aggiornare le celle, modificare i blocchi di tempo e spostare le attività può diventare molto noioso in fretta

Nessun promemoria integrato: a differenza delle app dedicate al time blocking, Sheets non ti avvisa quando è il momento di cambiare attività

collaborazione con limite:* certo, puoi fare la condivisione del documento, ma la sincronizzazione in tempo reale e l'assegnazione delle attività non sono il suo punto forte

codice a colori = lavoro extra:* È possibile renderlo visivamente accattivante, ma richiede lavoro richiesto e costanza

*modelli alternativi di time blocking per una gestione efficiente del tempo

Se inizi a pensare che Fogli Google non sia più sufficiente, forse è il momento di passare al livello successivo. Dai un'occhiata a questi modelli alternativi per la gestione del tempo di ClickUp, più avanzati ed efficienti:

Sei curioso di sapere come il time blocking può trasformare la tua produttività? Guarda questo video per una panoramica pratica e consigli utili!

1. Modello di blocco della pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis La pianificazione è più facile con il modello di blocco della pianificazione di ClickUp

Anticipa la tua giornata con il modello di blocco del tempo di ClickUp, un modo flessibile e visivo per pianificare attività, riunioni e tempi di inattività. Con una Sequenza chiara, diventa più facile dare priorità a ciò che conta, evitare di sovraccaricare l'agenda e trovare il tempo per ricaricarsi.

Vedere come viene realmente impiegato il tuo tempo ti aiuta a rimanere concentrato e organizzato. Ricco di funzionalità intelligenti, questo modello di time blocking rende la gestione del tempo semplicissima, anche nei giorni più impegnativi.

Vuoi rendere le tue giornate più produttive? Utilizza il Calendario ClickUp per suggerire automaticamente gli orari migliori per le riunioni, dare priorità alle attività ed evitare conflitti di programmazione. Ti consente di riordinare l'elenco delle attività in base alla priorità e alla scadenza prima che diventino un grattacapo!

Ecco un fantastico video che ti mostra come il Calendario di ClickUp lavora con le tue attività, le tue priorità e persino i tuoi eventi, mantenendo tutto in connessione contestuale in modo che tu possa rimanere concentrato e in una condizione di produttività.

💥 Funzionalità migliori

Utilizza stati personalizzati come "in corso" o "Da fare" per il monitoraggio del flusso delle attività

Visualizza il tuo programma in oltre 7 visualizzazioni, tra cui giornaliera e mensile

Classifica le attività con campi personalizzati per tipo, posizione e disponibilità

🔑 Ideale per: Team leader e project managers che desiderano una chiara suddivisione visiva della loro giornata lavorativa, compresi lo stato delle attività e la disponibilità, per una migliore gestione del tempo.

💡 Suggerimento professionale: utilizza la visualizza calendario giornaliera di ClickUp per pianificare e organizzare le attività chiave e le routine. Aggiungi segnaposto o promemoria per assicurarti di non perdere nulla di importante durante la giornata.

2. Modello ClickUp Time Box

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo della tua produttività con il modello Time Box di ClickUp

Il time boxing è un modo per riprendere il controllo e il modello ClickUp Time Box lo rende facile. I suoi blocchi di tempo strutturati ti aiutano a stabilire priorità chiare e a massimizzare la tua produttività quotidiana.

Utilizza questo modello di time boxing per suddividere gli obiettivi più grandi in blocchi di tempo mirati e trattarli come appuntamenti non negoziabili. Ti aiuta a eliminare l'affaticamento decisionale e ti impedisce di passare senza meta da un'attività all'altra.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Fai un blocco efficace del tuo tempo con gli appuntamenti del calendario e proteggi le tue ore di concentrazione

Assegna automaticamente le priorità alle attività in base all'urgenza, alla durata stimata o al carico di lavoro del team

Il monitoraggio del tempo integrato e gli avvisi intelligenti ti consentono di rispettare le scadenze

🔑 Ideale per: professionisti e team che desiderano un modello facile da compilare per eliminare le distrazioni e ottenere più terminato con sessioni di lavoro strutturate e di grande impatto.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare il time boxing per migliorare la produttività

👀 Lo sapevi? Il lavoratore medio trascorre oltre il 50% della propria giornata in attività di scarso o nessun valore. Si tratta di un'enorme perdita di produttività!

3. Modello di allocazione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le risorse in modo più intelligente, non più difficile, con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

Quando si tratta dell'esito positivo di un progetto, il modo in cui impieghi il tuo tempo è importante tanto quanto la quantità di tempo a tua disposizione. Il modello di allocazione del tempo di ClickUp ti aiuta a mappare le tue ore, in modo che il tuo piano generale e l'esecuzione quotidiana rimangano allineate.

È possibile aggiungere un livello di priorità, il nome dell'assegnatario e la data di scadenza alle attività per ottenere una visualizzazione completa dello stato delle attività che include i dettagli chiave.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Migliora la project management con dipendenze, date di scadenza e promemoria

Mantieni i progetti sotto monitoraggio con sequenze chiare, promemoria intelligenti e relazioni tra le attività

Passa facilmente da un layout all'altro per pianificare, programmare e integrare con facilità

🔑 Ideale per: Responsabili di progetto, pianificatori e team operativi che necessitano di un metodo sistematico per il blocco del tempo e la gestione delle attività, migliorando al contempo la collaborazione e l'efficienza.

4. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la pianificazione del team con il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp

Il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp è ideale per i principianti che desiderano gestire in modo efficace il proprio tempo, i propri progetti e il carico di lavoro del proprio team. Il modello è una cartella pronta all'uso che consente di suddividere la giornata in blocchi di tempo dedicati a specifiche attività.

Con questo pianificatore di time blocking, assegna risorse preziose a diversi team con pochi clic. Puoi utilizzare la funzionalità drag-and-drop per modificare le priorità e le sequenze durante la giornata.

💥 Funzionalità migliori

Tieni traccia dei progressi con aggiornamenti di stato intuitivi che mostrano a che punto sta tutto

Tieni sotto controllo la tua giornata con strumenti di concentrazione integrati che ti avvisano prima dell'avvicinarsi delle scadenze

Raggruppa e ordina le attività per team o reparto per avere un quadro più chiaro

🔑 Ideale per: manager interfunzionali che desiderano visualizzare una visione d'insieme di più programmi e dell'allocazione delle risorse.

📖 Per saperne di più: Le migliori app per il time blocking

5. Modello di pianificazione dei turni ClickUp

Ottieni il modello gratis Dì addio al caos nella pianificazione con il modello di pianificazione dei turni di ClickUp

Il modello di pianificazione dei turni di ClickUp aiuta i team a rimanere allineati con una visualizzazione chiara e organizzata di chi lavora e quando, riducendo al minimo i cambiamenti dell'ultimo minuto e massimizzando la produttività. Si tratta di un programma di time blocking pronto all'uso che semplifica la pianificazione dei turni.

I manager possono utilizzare la visualizza "Turni di lavoro" per adeguare la copertura dei dipendenti in base alle ore di punta e alla disponibilità. Ciò garantisce che nessun turno sia a corto di personale e che la produttività del team rimanga costante durante tutta la giornata.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Tieni sotto controllo le esigenze di personale con stati personalizzati

Modifica facilmente l'orario di lavoro utilizzando linee temporali visive e suggerimenti di pianificazione intelligenti

Registra i dettagli critici dei turni utilizzando campi personalizzati come Motivo dell'assenza e Tipo di turno

🔑 Ideale per: responsabili operativi e team leader che necessitano di una panoramica chiara delle capacità del team e dello stato di avanzamento delle attività per garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni.

👀 Lo sapevi? Ben l'86% dei dipendenti attribuisce la responsabilità dei fallimenti sul posto di lavoro a una comunicazione inadeguata, e spesso la causa principale del problema è rappresentata da programmi poco chiari. È qui che entra in gioco un piano intelligente dei turni.

6. Modello di foglio per la gestione del tempo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo della tua giornata con il modello di foglio per la gestione del tempo personale di ClickUp

La gestione del tempo personale gioca un ruolo chiave nel miglioramento della produttività. Il modello di foglio per la gestione del tempo personale di ClickUp è lo strumento ideale per riprendere il controllo della tua giornata. Ti aiuta a pianificare, a monitorare lo stato e a sfruttare al meglio ogni minuto.

Questo modello è particolarmente utile per stabilire confini chiari tra lavoro e tempo libero, consentendoti di mantenere l'equilibrio ed evitare il burnout.

Utilizza la funzione dedicata alla gestione del tempo in ClickUp, che offre strumenti intelligenti per consentire ai titolari di monitorare tutte le attività, i programmi e la produttività in un unico posto per ottenere i migliori risultati. Ottieni i migliori risultati per tutte le attività dei tuoi progetti suddividendo il tempo tra i membri del team con le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Aggiungi le attività insieme al loro livello di priorità, alle date di scadenza, alla durata stimata e altro ancora

Aggiungi contesto con campi personalizzati come Output richiesto o Nome client

Visualizza tutto, dalle scadenze allo stato di avanzamento delle attività, in 4 layout visivi

🔑 Ideale per: liberi professionisti, lavoratori remoti e chiunque desideri mantenere la produttività senza compromettere gli impegni personali.

7. Modello di pianificazione personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo il tuo calendario personale con il modello di pianificazione personale ClickUp

I modelli di pianificazione personale non sono mai troppi, ed eccone un altro che vale la pena aggiungere al tuo kit di strumenti per la produttività! Il modello di pianificazione personale ClickUp è ottimo per i principianti e ti permette di iniziare in pochi secondi.

Monitora facilmente le attività e gli impegni imminenti, individua le attività con priorità e assicurati che siano terminate in tempo. Questo programma di time blocking semplifica l'organizzazione della giornata, aiutandoti a rimanere concentrato.

💥 Funzionalità migliori

Aggiungi dettagli come allegati, nota e stato di disponibilità

Applica filtri e aggiungi assegnatari per una pianificazione più dettagliata e personalizzata

Identifica i conflitti di programmazione prima che ti colgano di sorpresa

🔑 Ideale per: studenti, professionisti del lavoro, o chiunque abbia più impegni e desideri mantenere il proprio programma personale chiaro e privo di conflitti.

📖 Per saperne di più: I migliori software e strumenti disponibili per la gestione del tempo

8. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Rispettare un programma è diventato più facile grazie al modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp. È stato creato per garantire chiarezza, coerenza e attività terminate. Utilizza questo modello per pianificare rapidamente e visualizzare la durata delle attività, fissare obiettivi e rispettare le scadenze.

Gestisci la tua routine mattutina creando blocchi di tempo per gli allenamenti, programmando la spesa o riservando fasce orarie specifiche per la famiglia. Dai una struttura a tutte queste attività quotidiane utilizzando questo modello!

💥 Funzionalità/funzione migliori

Cattura dettagli importanti come la durata delle attività e il livello di priorità per un contesto chiaro

Visualizza tutte le tue attività quotidiane e il tuo stato a colpo d'occhio con il monitoraggio personalizzabile del tempo

Organizza routine, controlli e compiti ricorrenti senza perdere un colpo

🔑 Ideale per: persone che desiderano assumere il controllo della propria giornata e rispettare gli impegni senza stress, sviluppando abitudini che forniscono supporto all'equilibrio e alla produttività.

📖 Per saperne di più: Modelli gratis per la gestione del tempo (Calendari e pianificazioni)

💡 Suggerimento professionale: aumenta la concentrazione e previeni il burnout con la tecnica Pomodoro: lavora per 25 minuti, poi fai una pausa di 5 minuti. Per altri suggerimenti simili, consulta la nostra guida per migliorare le capacità di gestione del tempo nel lavoro.

9. Modello di pianificazione del lavoro dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizzati in modo più intelligente con il modello di pianificazione del personale di ClickUp

La gestione degli orari dei dipendenti non deve essere necessariamente caotica. Il modello di pianificazione degli orari dei dipendenti di ClickUp semplifica il processo, consentendoti di concentrarti sulla gestione di un team che opera in un'ottica di produttività.

Questo modello consente di creare, assegnare e gestire con facilità i turni dei dipendenti. È possibile monitorare i costi di manodopera e la distribuzione del tempo con un unico modello. Non sono necessari aggiornamenti manuali continui; inoltre, la visibilità in tempo reale mantiene tutti i membri del team allineati.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Codice a colori accattivante per una facile visualizzazione

Gestisci i dati relativi ai turni con campi personalizzati come costo della manodopera, tariffa oraria e responsabile dei turni

Controlla la capacità dei dipendenti, i blocchi specifici per le attività e lo stato dei turni

🔑 Ideale per: piccole e medie aziende di diverse dimensioni con lavoratori freelance o team a rotazione che necessitano di una pianificazione flessibile e chiara per mantenere tutto organizzato.

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata ha rilevato che il 46% dei lavoratori dedica 40-60 ore alla settimana al lavoro, mentre un incredibile 17% supera le 80 ore! Ma il lavoro non finisce qui: il 31% fatica a ritagliarsi del tempo per sé in modo costante. È la ricetta perfetta per il burnout. 😰 Ma sai una cosa? L'equilibrio sul lavoro inizia con la visibilità! Le funzionalità integrate di ClickUp, come la vista Carico di lavoro e il monitoraggio del tempo, rendono facile visualizzare il carico di lavoro, effettuare la distribuzione delle attività in modo equo e monitorare le ore effettivamente impiegate, in modo da sapere sempre come ottimizzare il lavoro e quando farlo. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

10. Modello di pianificazione mensile ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano il tuo mese senza perdere un colpo con il modello di pianificazione mensile ClickUp

Il modello di pianificazione mensile di ClickUp trasforma le tue attività da svolgere in un formato visivo chiaro. Questo ti aiuta a rispettare le scadenze e a dare priorità a specifiche attività per migliorare la produttività.

Con questo modello gratuito per la pianificazione mensile del tempo, puoi gestire e comprendere meglio le tue attività mensili. Inoltre, la struttura organizzata ti consente di mantenere tutti i tuoi compiti in linea con le relative scadenze.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Tieni d'occhio le schede di informazioni essenziali come budget, Sequenza e costo orario

Tieni sotto controllo il tuo tempo mensile con timer integrati e pratici promemoria nella tua finestra In arrivo

Contrassegna tutte le tue attività in base al loro stato di avanzamento, che siano bloccate, in corso o terminate

🔑 Ideale per: liberi professionisti e project managers che hanno bisogno di allocare le risorse in modo oculato e mantenere tutto perfettamente sotto monitoraggio.

💡 Suggerimento professionale: rendi i tuoi obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo (SMART) per rimanere concentrato ed evitare le comuni insidie della gestione del tempo nel lungo periodo.

11. Modello di pianificazione giornaliera di 24 ore di ClickUp

Ottieni il modello gratis Sfrutta al massimo ogni minuto con il modello di pianificazione giornaliera di 24 ore di ClickUp

Quando hai obiettivi urgenti o una giornata piena di impegni, un modello di time blocking giornaliero è il tuo migliore alleato. Il modello di pianificazione giornaliera di 24 ore di ClickUp ti aiuta a suddividere la giornata in più blocchi gestibili, assicurandoti di non perdere nulla.

Questo modello di time blocking giornaliero ti aiuta a mappare chiaramente quanto tempo richiederà ogni attività. Puoi quindi impostare promemoria per gli orari di inizio, le scadenze e persino le pause in questo modello.

💥 Funzionalità/funzione migliori

Aggiungi note e organizza i campi come "Feeling Good" (Stato d'animo positivo), "Task Type" (Tipo di attività) e "Important Notes" (Note importanti)

Suddividi la tua giornata in intervalli di un'ora utilizzando check-in, livelli di energia o zone di concentrazione

Dai priorità alle attività importanti utilizzando la visualizzazione Bacheca per lavorare in modo concentrato durante tutta la giornata

🔑 Ideale per: professionisti e studenti universitari con una giornata orientata agli obiettivi che desiderano trasformare caotici elenchi da fare in piani mirati e realizzabili.

📖 Per saperne di più: Modelli gratis di pianificatori giornalieri in Word, Excel e ClickUp

12. Modello di pianificazione della project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di pianificazione della project management di ClickUp ti aiuta a mantenere il tuo progetto in linea con gli obiettivi, dall'avvio alla completata

Gestire un progetto senza un programma chiaro è come navigare in un labirinto con gli occhi bendati. Il modello di project management della ClickUp ti fornisce la roadmap di cui hai bisogno (completata con le attività cardine, le scadenze e gli aggiornamenti in tempo reale) per guidare il tuo team verso il successo.

Con questo pianificatore di time blocking, potrai visualizzare l'intera Sequenza del tuo progetto in un colpo d'occhio e tenere tutti aggiornati con aggiornamenti in tempo reale sullo stato.

💥 Funzionalità migliori

Imposta avvisi automatici per le scadenze imminenti, così nessuno sarà colto alla sprovvista

Contrassegna le attività come Completate, Ritardate, In corso, In sospeso o Da fare per vedere cosa richiede attenzione immediata

Tieni traccia dello stato dei progetti nel corso della settimana per tenere tutti informati

🔑 Ideale per: agenzie di social media marketing con più progetti per client e liberi professionisti che devono destreggiarsi tra diversi programmi di lavoro e scadenze.

💡 Suggerimento professionale: utilizza strumenti software di pianificazione dei progetti come ClickUp per pianificare più progetti contemporaneamente e gestirne le Sequenza.

Ecco come ClickUp sta facendo la differenza per i team nel mondo reale:

ClickUp è un ottimo modo per rimanere in linea con le consegne ai client, la gestione del tempo e project management.

13. Modello di pianificazione del team ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo team in sincronizzazione con il modello di pianificazione del team ClickUp

L'ultimo modello che abbiamo è perfetto per la pianificazione del lavoro di squadra. Il modello ClickUp Team Schedule Template semplifica la visualizzazione e la pianificazione del carico di lavoro del tuo team con viste calendario in tempo reale.

Questo programma di time blocking ti consente di allineare tutte le attività per bilanciare in modo efficiente i carichi di lavoro. Apporta chiarezza e organizzazione al programma di lavoro del tuo team. Pertanto, rende più facile gestire team interfunzionali e gestire più turni a rotazione.

💥 Funzionalità migliori

Utilizza la visualizzazione Calendario per impostare il raggruppamento delle attività per singoli blocchi di tempo orari

Crea delle attività cardine per tenere sotto controllo le scadenze delle attività più importanti

Utilizza i grafici Gantt e i dashboard per organizzarti dall'inizio alla fine

🔑 Ideale per: team remoti e startup in crescita che necessitano di visibilità sulla titolarità delle attività e sulla corretta distribuzione del carico di lavoro.

📖 Per saperne di più: Come risparmiare tempo: consigli e trucchi utili per aggiungere ore alle tue giornate

Concludi la tua giornata nel modo migliore con ClickUp

Se sei stanco di sentirti come se la tua lista da fare gestisse la tua giornata, ClickUp è la soluzione rivoluzionaria che stavi cercando. Con i suoi modelli giornalieri e mensili, puoi organizzare e completare le attività, gestire il tuo tempo e monitorare lo stato, sia che tu lavori da solo che che guidi un team.

Questi modelli sono progettati per offrirti chiarezza e struttura, aiutandoti a rimanere concentrato e a mantenere il controllo delle varie attività. Iscriviti oggi stesso a ClickUp per esplorare questi potenti modelli e iniziare a sfruttare al meglio ogni minuto!