Grok 4 vs ChatGPT: quale chatbot IA vincerà nel 2025?

Gli esperti di tecnologia non smettono di discutere su Grok 4 e ChatGPT.

Grok 4 di Elon Musk, sviluppato da xAI, ha la posizione di essere l'alternativa audace e senza censure, mentre ChatGPT di OpenAI continua a evolversi con un ragionamento e un'usabilità sempre più solidi.

Entrambi promettono risposte più precise e risultati più rapidi, ma la prova del nove è data dalle loro prestazioni quando devi eseguire il debug del codice, effettuare ricerche approfondite, redigere bozze chiare o gestire le conversazioni con i clienti.

In questo post del blog esamineremo attentamente i punti di forza e di debolezza di ciascuno di essi e vedremo quale è più adatto al tuo lavoro. Daremo anche un'occhiata al motivo per cui ClickUp ha un vantaggio su entrambi.

Iniziamo. 🤖

Cos'è Grok 4?

tramite Grok

Grok 4 è il modello avanzato di IA di xAI, progettato per fornire risposte precise e aggiornate utilizzando l'integrazione di strumenti nativi e la ricerca in tempo reale sul web e sulla piattaforma X.

È disponibile tramite sottoscrizioni SuperGrok e Premium+ e l'API xAI e offre ragionamento logico avanzato, analisi delle immagini e interazione vocale.

Funzionalità di Grok 4

Esaminiamo le funzionalità/funzioni distintive di Grok e il loro valore per gli sviluppatori e i responsabili delle decisioni relative all'IA.

Funzionalità n. 1: apprendimento rinforzato su larga scala e ragionamento multi-agente complesso

Scopri le funzionalità avanzate di ragionamento per attività tecniche

Grok 4 è stato addestrato utilizzando un apprendimento rinforzato su larga scala su Colossus di xAI, un cluster di supercalcolo con 200.000 GPU.

Ciò consente un ragionamento preciso e ricco di dominio in matematica, codice e scienze, raggiungendo prestazioni di benchmark di alto livello (ad esempio ARC-AGI, Humanity's Last Exam) ben oltre Grok 3.

Inoltre, Grok 4 Heavy fa un ulteriore passo avanti con più agenti che lavorano in parallelo per verificare incrociando le risposte.

Funzionalità/funzione n. 2: utilizzo di strumenti nativi e integrazione della ricerca in tempo reale

Ottieni informazioni accurate da tutti i canali social media

Grok 4 sceglie e utilizza in modo autonomo strumenti che si trovano nell'intervallo degli interpreti di codice, della ricerca web e X, per raccogliere i dati più recenti e fornire risposte accurate.

DeepSearch, ricerca web e analisi di immagini e file sono tutte funzionalità integrate nella suite di Grok, integrate durante la formazione anziché aggiunte in un secondo momento.

Funzionalità/funzione n. 3: input multimodale, modalità vocale e potenza API

Analizza testo, immagini e input vocali in tempo reale

Grok 4 offre un'interazione multimodale completa sulla tabella, gestendo testo, immagini e voce in modo fluido. La sua avanzata modalità vocale consente di intrattenere conversazioni naturali e persino di puntare la fotocamera verso qualcosa per ottenere un'interpretazione live della scena.

Gli sviluppatori hanno inoltre accesso a una potente API con una finestra contestuale di 256.000 token, ricerca in tempo reale sul web, X e notizie, oltre a sicurezza di livello azienda (SOC 2 Tipo II, GDPR, CCPA).

Ciò lo rende particolarmente adatto alla generazione di codice di lungo modulo, alla documentazione complessa e a casi d'uso sensibili.

🧠 Curiosità: L'allucinazione in IA non ha lo stesso significato che ha nella vita reale. Si riferisce a quando un modello inventa con sicurezza cose come fonti, citazioni o fatti, senza alcuna consapevolezza che siano sbagliati.

Prezzi di Grok 4

Standard: 30 $ al mese per utente

Heavy: 300 $ al mese per utente

Cos'è ChatGPT?

tramite ChatGPT

ChatGPT è l'assistente IA conversazionale di OpenAI. È progettato per assistere gli utenti in un intervallo di attività, tra cui scrittura, codice, ricerca e attività creative.

Questa alternativa all'IA Grok sfrutta modelli di ragionamento avanzati per fornire risposte contestualizzate ed è stata integrata con vari strumenti per potenziarne le capacità.

Funzionalità/funzione di ChatGPT

Di seguito sono riportate tre funzionalità distintive che contraddistinguono ChatGPT nello spazio dell'IA.

Funzionalità n. 1: GPT Store per assistenti IA personalizzabili

Personalizza gli assistenti IA in base alle tue esigenze specifiche con il GPT Store

Il GPT Store consente agli utenti di creare e personalizzare i propri assistenti IA senza bisogno di competenze di programmazione. È possibile definire istruzioni specifiche, caricare file e impostare preferenze per adattare il comportamento dell'IA alle proprie esigenze.

Questa funzionalità/funzione aiuta privati e aziendali a sviluppare strumenti di IA specializzati per attività quali supporto clienti, creazione di contenuto e analisi dei dati.

🧠 Curiosità: un sondaggio AP-NORC ha rilevato che il 60% degli adulti statunitensi utilizza strumenti di IA per cercare informazioni e che tale numero sale al 74% per i giovani sotto i 30 anni. Solo il 40% utilizza l'IA per migliorare la produttività al lavoro e una percentuale ancora inferiore si affida ad essa per gli acquisti o l'intrattenimento. Gli utenti più giovani si affidano all'IA per il brainstorming, mentre gli adulti più anziani sono molto più cauti.

Funzionalità/funzione n. 2: ricerca approfondita e navigazione web autonoma

Conduci ricerche approfondite senza sforzo con Deep Research

Deep Research è un agente IA integrato in ChatGPT che naviga autonomamente sul web per raccogliere informazioni su un argomento specifico.

Dopo aver ricevuto il tuo prompt, Deep Research potrebbe farti alcune domande di chiarimento prima di avviare il suo processo di ricerca in più passaggi. Quindi, effettua ricerche approfondite, valuta e sintetizza le informazioni provenienti da diverse fonti.

Funzionalità/funzione n. 3: agente per l'automazione intelligente delle attività

Automatizza la creazione di presentazioni con ChatGPT Agent

L'agente ChatGPT amplia le capacità dell'assistente consentendogli di eseguire attività quali la compilazione di moduli, l'esecuzione di codice e l'interazione con applicazioni esterne.

Si integra perfettamente nei flussi di lavoro quotidiani grazie a connettori diretti con strumenti come Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook e Notion. Ciò significa che può redigere messaggi, aggiornare file e spostare dati tra sistemi senza ricorrere a soluzioni alternative poco pratiche.

🔍 Lo sapevi? Le app di IA non imparano in modo incrementale. Una volta che un modello è stato addestrato, non può imparare cose nuove a meno che non venga riaddestrato o ottimizzato con nuovi dati. Ecco perché non ricorda le notizie recenti a meno che non sia connesso alla navigazione live o a strumenti esterni.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese per utente

Team: 25 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese per utente

Grok 4 vs ChatGPT: confronto delle funzionalità/funzioni

Abbiamo appena esplorato ciò che rende Grok 4 e ChatGPT potenti a modo loro. Grok 4 eccelle nella ricerca in tempo reale, negli input multimodali e nel ragionamento potenziato. D'altra parte, ChatGPT offre output raffinati, integrazioni perfette, assistenti IA personalizzabili e automazioni intelligenti.

Ecco un confronto breve tra Grok e ChatGPT.

Capacità Grok 4 ChatGPT Funzione principale IA in tempo reale, basata sul ragionamento, con ricerca approfondita su X e sul web IA conversazionale multimodale raffinata con ampia integrazione di strumenti e stabilità Filosofia alla base "Massima ricerca della verità" con una personalità spiritosa e talvolta ribelle Un assistente utile e intuitivo incentrato su risposte sicure e strutturate Consapevolezza in tempo reale Recupera le tendenze social e web in tempo reale tramite l'integrazione DeepSearch/X Richiede plugin di navigazione o Deep Research per i dati attuali; non nativo Ragionamento e risoluzione dei problemi Eccezionale con benchmark tecnici (AIME, livello scientifico di dottorato); ragionamento "multi-agente" nel modello Heavy Eccellente ragionamento strutturato e logica; breakdowns passo-passo e risultati coerenti Integrazioni ed ecosistema Con un limite principale all'ecosistema X, integrazioni di terze parti minime Assistenza plugin, accesso API e connettori a strumenti come Gmail, Teams, Notion Personalizzato Personalizzazione con limite; strettamente legato alla visione del prodotto di Elon Musk Elevata flessibilità con GPT personalizzati, funzionalità di memoria e flussi di lavoro su misura Velocità e reattività Veloce e di conversazione con output brevi e incisivi Può essere più lento con query complesse, ma più efficace per risposte dettagliate e a lungo modulo Finestra contestuale Fino a 256.000 token, utile per conversazioni lunghe e documenti complessi Varia a seconda del modello, con GPT-4 che offre una finestra contestuale sostanziale ma più piccola Ideale per Professionisti tecnici che necessitano di ragionamenti approfonditi, dati aggiornati e precisione STEM Autori, aziende, team incentrati sull'automazione e utenti occasionali che necessitano di affidabilità e versatilità con integrazioni *Prezzi Nessun piano Free; piani a partire da 30 $/utente Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente

Ora, mettiamo in fila le aree chiave in cui si sovrappongono e vediamo dove ciascuno eccelle.

Funzionalità n. 1: dati in tempo reale e consapevolezza del contesto

Quando si utilizza l'IA per la ricerca o il processo decisionale, è necessario essere certi dell'attualità e della pertinenza dei dati. Ecco come ogni strumento di IA gestisce le informazioni in tempo reale.

Grok 4

Grok 4 include funzionalità di ricerca in tempo reale su X, sul web e nelle notizie, che mantengono le risposte aggiornate e direttamente collegate alle informazioni in tempo reale.

La sua integrazione con strumenti nativi consente di estrarre tendenze in tempo reale e contesto social al volo.

ChatGPT

ChatGPT non recupera autonomamente gli aggiornamenti in tempo reale dai feed social.

Ma con Deep Research e la sua architettura basata su agenti, può attingere al web in tempo reale, raccogliere informazioni da fonti affidabili e fornire riepiloghi/riassunti citati.

🏆 Vincitore: Grok 4, poiché è un provider di informazioni in tempo reale sui social e sulle tendenze.

Funzionalità/funzione n. 2: modalità di input e output multimodali

Vediamo come si confrontano con input e output multimodali.

Grok 4

Grok 4 accetta testo, immagini e voce ed è in grado persino di analizzare documenti lunghi o scene in tempo reale attraverso la fotocamera.

Inoltre, la sua API include un'enorme finestra contestuale da 256.000 token, rendendola ideale per prompt complessi e di grandi dimensioni.

ChatGPT

ChatGPT supporta anche input multimodali (testo, voce, immagini) ed esportazioni tramite l'ecosistema GPT, plugin, Code Interpreter e Deep Research. Offre estensibilità e versatilità per flussi di lavoro creativi, di codice e di produttività.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Grok 4 è in vantaggio se hai bisogno di finestre di contesto di grandi dimensioni o di analisi delle scene basate sulla fotocamera, mentre ChatGPT ha un vantaggio se desideri un ecosistema completo e raffinato con numerose estensioni.

Funzionalità/funzione n. 3: Ragionamento, automazione delle attività e integrazione del flusso di lavoro

Oltre a rispondere alle domande, la vera prova è quanto l'IA è in grado di pensare, agire e adattarsi al tuo flusso di lavoro.

Grok 4

La variante Heavy di Grok 4 è progettata per un ragionamento approfondito e a lungo modulo.

Utilizza una configurazione multi-agente per affrontare problemi tecnici in matematica, codice e logica scientifica, e ottiene ottimi risultati in benchmark difficili come AIME e Humanity's Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT punta sull'automazione delle attività con la sua modalità Agente. È in grado di eseguire azioni in più passaggi (prenotazioni, ricerche o integrazioni di app) offrendoti la possibilità di intervenire nei momenti chiave.

Grazie ai connettori per strumenti come Gmail, GitHub, Calendario e Notion, si integra perfettamente nei flussi di lavoro quotidiani.

🏆 Vincitore: È di nuovo un pareggio! Grok 4 eccelle se hai bisogno di ragionamenti strutturati e precisione tecnica, mentre ChatGPT vince per l'automazione del flusso di lavoro e l'integrazione nel mondo reale.

Grok 4 vs ChatGPT su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per conoscere l'opinione degli utenti sul dibattito Grok 4 vs ChatGPT.

Un recensore ha condiviso la condivisione:

Dipende da cosa stai cercando di fare. Grok 4 è molto più intelligente di Grok 3. È meno censurato di ChatGPT, il che è un vantaggio se ti occupi di scrittura creativa. Tuttavia, la scrittura di ChatGPT è migliore. Per il codice, Grok 4 è il migliore, seguito da ChatGPT e poi Grok 3...

Dipendenza da cosa stai cercando di fare. Grok 4 è molto più intelligente di Grok 3. È meno censurato di ChatGPT, il che è un vantaggio se ti occupi di scrittura creativa. Tuttavia, la scrittura di ChatGPT è migliore. Per il codice, Grok 4 è il migliore, seguito da ChatGPT, poi Grok 3...

Ecco cosa ne pensano gli utenti di Reddit in merito all'utilizzo e all'affidabilità:

Per me personalmente è una scelta difficile. Ho SuperGrok e ChatGPT Plus. Grok 4 mi è sembrato davvero piacevole da usare rispetto ad esempio a O3. A volte può non essere molto veloce, ma nei miei test di prompt ha fornito le risposte più lunghe e complete. L'unico svantaggio è che non posso ancora utilizzare la modalità companion. GPT è più economico e veloce, ma per i lavori più impegnativi mi affido a Grok. Se dovessi acquistarne solo uno per il mio utilizzo, sceglierei senza dubbio Grok.

Per me personalmente è una scelta difficile. Ho SuperGrok e ChatGPT Plus. Grok 4 mi è sembrato davvero piacevole da usare rispetto ad esempio a O3. A volte può non essere molto veloce, ma nei miei test di prompt ha fornito le risposte più lunghe e complete. L'unico svantaggio è che non posso ancora utilizzare la modalità companion. GPT è più economico e veloce, ma per i lavori più impegnativi mi affido a Grok. Se dovessi acquistarne solo uno per il mio utilizzo, sceglierei senza dubbio Grok.

E cosa hanno notato gli utenti riguardo ai limiti delle prestazioni:

Giusto per darti un'idea, ho lavorato a un progetto con Grok 3 per 7 mesi e non sono riuscito a finirlo perché non era abbastanza intelligente. È stato rilasciato Grok 4 e ho completato il progetto in 2 ore...

Giusto per darti un'idea, ho lavorato a un progetto con Grok 3 per 7 mesi e non sono riuscito a finirlo perché non era abbastanza intelligente. Poi è uscito Grok 4 e ho finito il progetto in 2 ore...

Nel confronto complessivo, gli utenti di Reddit hanno commentato:

Entrambi sono ottimi prodotti e hanno punti di forza simili, con diversi punti di forza e di debolezza. Ho acquistato un mese di SuperGrok, ma continuerò a utilizzare ChatGPT. La generazione di video e immagini è superiore in ChatGPT e le app offrono un'esperienza più fluida. La modalità vocale in ChatGPT è molto più fluida e naturale. Grok a volte è piacevole perché non ti rimprovera, ma non mi piacciono molto la sua personalità e il suo senso dell'umorismo...

Entrambi sono ottimi prodotti e hanno punti di forza simili, con diversi punti di forza e di debolezza. Ho acquistato un mese di SuperGrok, ma continuerò a utilizzare ChatGPT. La generazione di video e immagini è superiore in ChatGPT e le app offrono un'esperienza più fluida. La modalità vocale in ChatGPT è molto più fluida e naturale. Grok a volte è piacevole perché non ti rimprovera, ma non mi piacciono molto la sua personalità e il suo senso dell'umorismo...

🔍 Lo sapevi? I ricercatori hanno iniziato a sviluppare modelli di IA in grado di comunicare con altri modelli di IA per eseguire il debug, valutare o persino addestrare l'uno l'altro. Si tratta della cosiddetta collaborazione multi-agente, che potrebbe rappresentare il futuro dei sistemi di IA, consentendo loro di sviluppare funzionalità sempre più complesse.

Partecipa alla riunione ClickUp: la migliore alternativa a ChatGPT e Grok 4

Sia ChatGPT che Grok 4 devono affrontare le sfide dell'IA come assistenti autonomi, poiché non gestiscono progetti, non automatizzano i flussi di lavoro e non centralizzano le conoscenze.

ClickUp adotta un approccio diverso, integrando l'IA negli strumenti già utilizzati dai team. Invece di passare da un assistente all'altro e da un software di progetto all'altro, si ottiene un'unica piattaforma con connessione.

Ecco come alza la barra. 🤩

ClickUp's One Up #1: IA contestuale, proprio dove lavori

Brainstorming di idee da qualsiasi punto del tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'assistente AI integrato in ClickUp. È presente nel tuo spazio di lavoro e ti aiuta a svolgere le attività e a lavorare sui documenti. Puoi utilizzarlo per riepilogare/riassumere conversazioni, condividere aggiornamenti, redigere bozze di contenuto e generare idee senza dover passare da una scheda all'altra.

Una delle funzionalità/funzioni principali di ClickUp Brain è la sua comprensione del contesto dell'area di lavoro. Comprende i tuoi progetti, i membri del team e i flussi di lavoro, fornendo suggerimenti e automazioni personalizzati basati sui dati dell'area di lavoro in tempo reale.

Prendiamo ad esempio un programma di onboarding dei clienti. Chiedi a ClickUp Brain di redigere una serie di email di benvenuto e il sistema estrarrà i passaggi della formazione dalla tua lista di controllo, le indicazioni sul tono dai documenti e i dettagli del client dalle attività. Otterrai una sequenza di email adatta al client, in linea con il tono del tuo marchio e con la Sequenza del progetto.

Puoi anche passare da ClickUp Brain, ChatGPT, Claude e Google Gemini senza uscire dall'app. Genera immagini, attività, messaggi e progetti senza prompt complessi o input manuali.

Passa da un modello di IA all'altro all'interno di ClickUp Brain

Per progetti più complessi, ClickUp Brain MAX espande questa potenza in un compagno AI desktop completo. Riunisce i migliori modelli AI, i tuoi dati ClickUp e il contesto di lavoro, oltre a una potente automazione, il tutto in un'esperienza desktop sicura e senza interruzioni.

💡Suggerimento: detta attività, query di ricerca o persino interi documenti utilizzando la tua voce. Talk to Testo di Brain MAX, basato sull'IA, funziona ovunque sul tuo computer, rendendo la produttività a mani libere una realtà. Personalizza il modo in cui la tua voce viene trascritta e interpretata, compreso il vocabolario e lo stile, per un'esperienza davvero personalizzata.

Automazione dei flussi di lavoro ricorrenti

L'IA alimenta anche gli agenti ClickUp Autopilot che si occupano dei flussi di lavoro ripetitivi. Ad esempio, gli agenti per i report settimanali e giornalieri pubblicano aggiornamenti in uno spazio o in un elenco, mentre un agente Team StandUp riepiloga/riassume il lavoro svolto dal tuo team.

Imposta trigger e ricevi aggiornamenti, reportistica e risposte utilizzando ClickUp Autopilot Agents

Prendiamo ad esempio i canali di supporto. I membri del team spesso pongono ripetutamente le stesse domande sui prodotti. Invece di distrarre un manager per ottenere una risposta, l'agente di risposta automatica interviene fornendo informazioni contestualizzate ricavate direttamente da documenti, attività e chat. Il risultato? Risposte più rapide, meno ripetizioni e un team che può concentrarsi sul lavoro che conta davvero. Se hai bisogno di qualcosa di più personalizzato, puoi creare agenti Autopilot personalizzati utilizzando il builder senza codice. Questi agenti si adattano alle regole del tuo area di lavoro e rispondono a trigger come nuove attività creative, documenti aggiornati o inviti a sessioni di piano sprint.

ClickUp's One Up #2: IA nei documenti

Genera contenuto nuovo o modifica quello esistente utilizzando ClickUp Brain all'interno di ClickUp Documento

I documenti ClickUp sono documenti dinamici direttamente collegati alle tue attività, ai tuoi progetti e alla tua base di conoscenze. Ogni documento è integrato in modo nativo nel tuo spazio di lavoro, quindi gli aggiornamenti e le azioni da intraprendere rimangono collegati al lavoro reale.

Con l'IA in Documento, puoi:

Scrivi meglio: basta chiedere a/IA di migliorare, abbreviare o ampliare il tuo testo, oppure di cambiarne il tono

Rimani sempre aggiornato: passa il mouse sul titolo del documento, clicca su Chiedi all'IA > Riepilogo/riassunto e ottieni un riassunto conciso. Perfetto per recuperare una proposta di 10 pagine in pochi secondi

ottieni risposte rapide: *Usa Ask IA per query un documento come faresti con un collega. Hai bisogno di conoscere la procedura approvata da un documento normativo? L'IA cerca il contenuto e risponde direttamente

*agisci immediatamente: evidenzia i requisiti o la nota della riunione, quindi seleziona "Genera elementi" e le attività con le relative scadenze verranno create immediatamente

Facilita la collaborazione tra regioni diverse: seleziona il testo o un intero documento e l'IA lo tradurrà senza soluzione di continuità

*supporta i team tecnici: riepiloga/riassumi i riferimenti API o crea documentazione tecnica strutturata con l'IA. Riduce gli errori e mantiene coerenti le conoscenze sul prodotto tra i reparti di ingegneria e assistenza

Supponiamo che un team di esito positivo stia creando un playbook per i client. Durante la stesura, l'IA attinge da attività collegate, commenti e documenti per suggerire nuove sezioni. Il risultato è una documentazione sempre allineata con gli ultimi aggiornamenti e processi del prodotto.

ClickUp's One Up #3: Project management con l'IA

ClickUp è stato creato come piattaforma di project management e questa base rende le sue funzionalità/funzione di IA molto più efficaci. Ogni attività, attività cardine e dipendenza nel software di project management ClickUp ha la connessione, quindi i risultati dell'IA sono sempre contestualizzati.

Ecco alcune modalità con cui l'IA integrata di ClickUp semplifica le attività quotidiane di project management

Termina di più in meno tempo: ClickUp Brain riepiloga/riassume gli aggiornamenti dei progetti, le note delle riunioni e i lunghi thread, quindi genera attività, attività secondarie e elementi da intraprendere. Suggerisce anche i migliori assegnatari in base al carico di lavoro, alle competenze e alle attività passate

migliora la collaborazione: *genera report di avanzamento e aggiornamenti di stato in tempo reale senza input manuali. Inoltre, classifica e riepiloga/riassume le informazioni sulle attività in campi personalizzati con l'IA per una migliore organizzazione delle informazioni

Migliora l'efficienza e la produttività: ClickUp AI ti aiuta a lavorare in modo più intelligente con consigli personalizzati basati sul tuo ruolo e sulle tue responsabilità. Tutto viene monitorato per te, dai rischi del progetto alle attività cardine. Inoltre, il ClickUp AI ti aiuta a lavorare in modo più intelligente con consigli personalizzati basati sul tuo ruolo e sulle tue responsabilità. Tutto viene monitorato per te, dai rischi del progetto alle attività cardine. Inoltre, il calendario basato sull'IA di ClickUp ti aiuta a pianificare il tuo piano in base alle priorità, alle attività e agli eventi programmati

Pianifica riunioni con un linguaggio naturale utilizzando il calendario basato sull'IA di ClickUp

Inoltre, Brain MAX può creare, aggiornare e gestire attività di ClickUp, documenti, chat e eventi del calendario direttamente dal tuo desktop.

Un utente ClickUp effettua la condivisione:

ClickUp è la piattaforma di gestione più solida che ha aiutato la nostra azienda in molti modi a mantenere i processi e i flussi di lavoro e a portare a termine il lavoro in tempo.

ClickUp è la piattaforma di gestione più solida che ha aiutato la nostra azienda in molti modi a mantenere i processi e i flussi di lavoro e a portare il lavoro terminato in tempo.

Crea flussi di lavoro più intelligenti

Ma la magia non finisce qui.

Crea flussi di lavoro di automazione per risparmiare ore di lavoro manuale utilizzando ClickUp Automazioni

Le automazioni di ClickUp consentono di risparmiare ore di lavoro richiesto. Seguono semplici regole del tipo "quando succede questo, fai quello", che puoi impostare in pochi minuti. Una volta attive, funzionano silenziosamente in background, consentendo ai progetti di andare avanti senza un intervento manuale costante.

Ecco alcuni esempi di automazioni su cui fanno affidamento i team: Aggiorna lo stato dell'attività dopo che i test di controllo qualità sono completati e avvisa il tecnico

Pubblica i riepiloghi/riassunti sui canali degli stakeholder al termine di un ciclo

Crea attività di follow-up per i bug irrisolti

Mantieni la collaborazione legata al contesto

Discuti i progetti senza uscire dalla tua area di lavoro utilizzando ClickUp Chattare

ClickUp Chattare integra le discussioni nel flusso di lavoro. Ogni messaggio viene visualizzato accanto alle attività e ai documenti, in modo che il contesto non vada mai perso tra i diversi strumenti.

I team possono porre domande, condividere decisioni e creare azioni da intraprendere direttamente nello stesso spazio in cui si svolge il lavoro. FollowUps trasforma le azioni da intraprendere in attività, SyncUps consente chiamate vocali e videochiamate, mentre la funzionalità/funzione Catch Me Up basata sull'IA aiuta i membri del team a mettersi rapidamente al passo.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazioni basato su un semplice prompt di testo fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitante, la sintesi delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app Tutto per il lavoro!

Trasforma le intuizioni dell'IA in azioni concrete con ClickUp

Mentre Grok 4 eccelle grazie a un ragionamento migliore e dati in tempo reale, ChatGPT si distingue per la sua intelligenza di conversazione, ma nessuno dei due si integra completamente nel flusso di lavoro quotidiano.

È qui che ClickUp prende il comando.

Con ClickUp Brain, l'IA aiuta a creare contenuto, stabilire le priorità delle attività e automatizzare gli aggiornamenti dei progetti direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. In combinazione con le solide funzionalità/funzione di project management di ClickUp, come la reportistica in tempo reale, la pianificazione e l'automazione delle attività, Teams possono muoversi più rapidamente, rimanere allineati e ridurre il lavoro superfluo in tutti i progetti.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e lascia che l'IA lavori al tuo fianco! ✅