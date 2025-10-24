75 modelli gratis per il monitoraggio dei tuoi progressi quotidiani

Per molti impiegati, la vita è diventata allarmante sedentaria. Stare fermi è diventata la nostra impostazione predefinita per gli spostamenti, il lavoro d'ufficio e lo scorrimento infinito dei social media. Le sfide quotidiane soft ti aiutano a rimanere attivo e a costruire abitudini sane senza diventare un sergente istruttore.

Non hai bisogno di un programma estenuante per sentirti meglio, ti basta solo costanza. Un modello gratis di sfida 75 Soft ti offre proprio questo. Ti aiuta al monitoraggio delle tue abitudini quotidiane, a verificare i tuoi obiettivi personali e a proseguire il tuo percorso di fitness senza stress.

Che ti concentri su un'alimentazione sana, sull'attività fisica quotidiana o sul rilassarti con un libro invece di scorrere all'infinito i social media, la sfida 75 Soft Challenge è pensata per la vita reale, compresi gli impegni frenetici, le esigenze di lavoro e persino le occasioni sociali che potrebbero tentarti a perdere di vista i tuoi obiettivi.

Un modello solido ti aiuta a rimanere costante durante tutto il percorso. Scopriamo di più al riguardo.

cosa sono i 75 modelli di sfide soft?*

I 75 modelli Soft Challenge sono tracker pronti all'uso che ti aiutano a monitorare le tue attività quotidiane per 75 giorni. Questi modelli includono solitamente sezioni dedicate all'assunzione di acqua, all'esercizio fisico, alla lettura, ai pasti e ad altre abitudini quotidiane legate alla sfida.

Sono progettati per aiutarti a rimanere costante, registrare lo stato e perseguire i tuoi obiettivi personali senza dover creare un planner da zero.

Che tu sia concentrato sul miglioramento personale, sul benessere dei dipendenti o che abbia semplicemente bisogno di un sistema chiaro per fornire supporto alla tua routine quotidiana, questi modelli sono pensati per chiunque desideri assumersi le proprie responsabilità senza sentirsi sopraffatto.

Cosa rende efficace un modello di sfida soft 75?

Un solido modello 75 Soft semplifica le cose e ti aiuta a rimanere costante ogni giorno. Dovresti essere in grado di aprirlo, effettuare il monitoraggio di ciò che conta e andare avanti.

Monitoraggio delle attività quotidiane : spunta gli allenamenti, le letture, l'acqua e le altre attività quotidiane

Layout flessibile : regola lo spazio in base ai tuoi obiettivi personali e alla tua routine

Monitoraggio delle misure corporee : registra i cambiamenti del tuo corpo man mano che procedi

registro delle abitudini: tieni traccia *delle abitudini che stai acquisendo o abbandonando

Calendario dei progressi : controlla per quanti giorni sei rimasto in linea con i tuoi obiettivi

Monitoraggio dei pasti e dell'acqua : registra i tuoi pasti e l'assunzione di acqua in un unico posto

Spazio per gli stati d'animo o le riflessioni : annota come ti senti o cosa ti ha colpito di più durante la giornata

Versione stampabile o digitale : utilizzalo sul tuo dispositivo o stampalo—cosa che fa lavorare per te

Design minimalista: concentrati sul monitoraggio senza confusione o distrazioni

🔎 Lo sapevi? L'inattività aumenta il rischio di malattie cardiovascolari del 147% ed accounta l'80% dei casi di diabete di tipo 2. Tuttavia, una routine costante con un monitoraggio dell'acqua, pasti equilibrati e attività fisica riduce il rischio.

I 75 migliori modelli di tracker per sfide soft in sintesi

13 modelli gratis per monitorare le sfide soft

Non è necessario creare il tuo tracker da zero. Questi 75 modelli Soft già pronti ti aiutano a partire con il piede giusto, a rimanere organizzato e a portare a termine la sfida. Cominciamo:

1. Modello di registro degli esercizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora la tua routine di fitness completa con il modello di registro degli esercizi ClickUp

Se utilizzi già ClickUp per lavoro, ha senso aggiungere il monitoraggio della tua forma fisica e della sfida 75 Soft Challenge nello stesso spazio. Il modello di registro degli esercizi di ClickUp trasforma il tuo allenamento in un'attività che puoi spuntare, completa di nota, ripetizioni, tempo, attrezzatura e persino dettagli sull'allenatore. È perfetto per chi desidera costruire uno stile di vita equilibrato tra lavoro e vita privata

Non hai bisogno di un'app o di un taccuino separato. Tutto è in un unico posto, con visualizzare che ti consentono di passare dai piani settimanali a un registro completo in pochi secondi.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Imposta le attività per ogni sessione di allenamento

Utilizza i campi personalizzati per il monitoraggio delle ripetizioni, della durata e del tipo di esercizio

Organizza gli allenamenti in base allo stato, ad esempio completato, Mancato o Da fare

Visualizza la tua routine settimanale con diverse visualizzazioni

🔑 Ideale per: principianti o appassionati di fitness che cercano uno spazio centrale per gestire allenamenti, attività quotidiane e monitoraggio dei progressi, tutto in un'unica app.

2. Modello ClickUp Personal Habit Tracker

Ottieni il modello gratis Crea abitudini migliori con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Se la tua sfida 75 Soft Challenge riguarda più le abitudini salutari che l'allenamento fisico, questo modello ClickUp Personal Habit Tracker è quello che fa per te. Si tratta di un tracker semplice e intuitivo che ti permette di impostare obiettivi personalizzati come "leggere 15 pagine" o "bere 64 once" e vedere i tuoi progressi.

Non ti limiterai a spuntare delle caselle, ma creerai un ritmo. ClickUp ti consente di tag, filtrare e dare priorità alle abitudini, in modo che la tua routine non vada in pezzi anche quando la vita diventa caotica.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Monitora gli obiettivi giornalieri utilizzando campi personalizzati per abitudini specifiche come i passaggi, la lettura o l'idratazione

Visualizza i progressi in formato tabella o elenco, a seconda di come preferisci organizzarli

Usa gli aggiornamenti di stato per contrassegnare le abitudini come aperte o completate

Raggruppa le abitudini in base alla priorità o al tipo utilizzando i tag integrati

🔑Ideale per: chiunque utilizzi il modello 75 Soft per creare una struttura e responsabilizzarsi riguardo ad abitudini non legate al fitness, come leggere, dormire o mangiare in modo consapevole

3. Modello ClickUp per la pianificazione dei pasti

Ottieni il modello gratis Piano e prepara i tuoi pasti settimanali con il modello di pianificazione dei pasti ClickUp

Questo modello ti permette di controllare la pianificazione dei tuoi pasti senza trasformarla in un lavoro a tempo pieno. Il modello ClickUp Meal Planning Template ti consente di organizzare ricette, creare elenchi di ingredienti e effettuare il monitoraggio degli obiettivi di una dieta equilibrata in un'unica dashboard.

È perfetto per chiunque segua la 75 Soft Challenge e voglia evitare di ricorrere all'ultimo minuto a cibi da asporto o pasti non programmati. Puoi trascinare i pasti in un calendario, ordinarli per tipo e persino registrare i valori nutrizionali come calorie nette e proteine. Puoi anche effettuare il monitoraggio di tutti i tuoi pasti, dalla routine mattutina al bicchierino della staffa. È veloce, intuitivo e flessibile.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Tieni traccia dei pasti utilizzando campi personalizzati come carboidrati netti, calorie e tipo di pasto

Organizza ricette e elenchi della spesa in cartelle separate per un accesso rapido

Utilizza le visualizzazioni a tabellone e calendario per mappare i tuoi pasti per l'intera settimana

Imposta lo stato di ogni attività relativa ai pasti per sapere cosa è già stato preparato, cosa è in sospeso e cosa è stato terminato

🔑Ideale per: chiunque cerchi di seguire un modello di sfida 75 soft mantenendo i propri pasti, la propria alimentazione e il piano della spesa alimentare rigorosi e facili da gestire.

🔊 Cosa dicono i clienti di ClickUp?

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverne i pregi. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverne i pregi. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

4. Modello ClickUp Self-Care Plan

Ottieni il modello gratis Dai priorità al tuo benessere mentale e fisico con il modello di piano di cura personale ClickUp

Se la sfida soft 75 riguarda tanto il rallentare quanto il presentarsi, questo modello è perfetto. Il modello ClickUp Self Care Plan ti aiuta a ritagliarti del tempo per le abitudini che non vengono sottoposte a monitoraggio dal tuo smartwatch: riposo, routine, sonno e recupero.

Puoi personalizzarlo in base alla tua routine quotidiana, impostare promemoria per le attività di cura di te stesso e utilizzare i campi per il monitoraggio dell'umore o dei livelli di energia. È progettato per essere semplice, così non ti sembrerà che pianificare la cura di te stesso sia un altro compito da svolgere.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Aggiungi attività quotidiane di cura di te stesso come scrivere un diario, prenderti cura della tua pelle o dedicarti al digital detox

Monitora i tuoi livelli di energia emotiva o fisica con campi personalizzati

Imposta promemoria ricorrenti per non saltare i giorni di riposo o i momenti di riflessione

Crea una routine flessibile che offra supporto sia alla produttività che ai momenti di relax

🔑Ideale per: chiunque desideri sviluppare abitudini quotidiane legate al recupero, alla consapevolezza e alla crescita personale, seguendo un approccio più equilibrato alla salute.

🚀 L'impatto reale di ClickUp: I team che utilizzano i modelli ClickUp segnalano una riduzione dell'83% dei tempi di implementazione dei piani di progetto, grazie a playbook predefiniti che eliminano il tempo dedicato all'organizzazione e all'operatività del lavoro. Attenersi a qualcosa come la 75 Soft Challenge diventa una seconda natura.

5. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza la tua giornata utilizzando il modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Questo modello di agenda giornaliera di ClickUp è più di una semplice lista da fare: è un centro di comando personale. Puoi suddividere la tua giornata in attività suddivise per categorie come obiettivi personali, fitness o lavoro e stabilire le priorità con flag e filtri integrati.

Le visualizzazioni calendario e lista ti aiutano a strutturare la tua routine quotidiana in modo visivo e gestibile. Nessuna confusione. Nessun disordine. Se stai partecipando alla 75 Soft Challenge, questo modello può aiutarti a strutturare i tuoi allenamenti, il tempo dedicato alla lettura, la cura di te stesso e i pasti, tutto in un unico posto.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Organizza la tua giornata in base al tipo di attività, alla priorità o alla scadenza

Usa la visualizza calendario per programmare le abitudini quotidiane e gli impegni inderogabili

Monitora lo stato in tutte le attività utilizzando la visualizzazione a scheda o a lista

Personalizza le sezioni per l'assunzione di acqua, l'attività fisica o la lettura

🔑Ideale per: chiunque desideri costruire una routine quotidiana ripetibile che combini struttura e flessibilità, specialmente durante una sfida soft 75 o una fase di sviluppo personale

💡 Suggerimento professionale: quasi il 60% dei lavoratori passa il tempo a passare da uno strumento all'altro per gestire semplici routine. ClickUp elimina questa proliferazione di strumenti e riunisce le tue abitudini, attività, note e aggiornamenti in un'unica modalità di visualizzare, in modo che la tua sfida 75 Soft non venga compromessa dal caos digitale.

6. Modello di elenco Da fare quotidiana ClickUp

Ottieni il modello gratis Affronta le tue priorità quotidiane con il modello ClickUp Daily Elenco Da fare

Per chi ama la chiarezza e la precisione, questo modello di elenco delle cose da fare giornaliera di ClickUp va dritto al punto. È stato creato per aiutarti a pianificare la tua giornata con il minimo sforzo.

Crea attività, imposta scadenze, organizza per categoria (come fitness, pasti, lettura) e effettua il monitoraggio dei tuoi progressi nella sfida 75 soft senza confusione. È sorprendente quanto sia facile suddividere grandi obiettivi in parti più piccole e portarli a termine.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Crea elenchi da fare strutturati con campi quali categoria dell'attività, posizione e contatore di serie

Imposta scadenze, promemoria e barre di stato visive per ogni attività

Assegna le priorità in base all'urgenza e all'importanza con le etichette integrate

Utilizza diverse visualizzazioni (calendario, elenco, tabella, diagramma di Gantt) per pianificare la tua giornata come preferisci

🔑Ideale per: chiunque desideri un tracker giornaliero chiaro e pratico che mantenga le attività, le abitudini e gli obiettivi personali con visibilità e realizzabili dalla mattina alla sera.

🔎 Lo sapevi? Se le tendenze attuali continueranno, si prevede che l'inattività fisica raggiungerà il 35% a livello globale entro il 2030. I modelli aiutano a invertire questa tendenza creando struttura e responsabilità.

7. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi chiari e monitora la crescita a lungo termine con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp.

Questo ti aiuterà a smettere di girare a vuoto con obiettivi vaghi e a iniziare a lavorare per la tua crescita personale. Il modello di piano di sviluppo personale ClickUp ti offre una struttura senza intralciarti.

Grazie alle opzioni di stato integrate come "in linea con gli obiettivi" e "obiettivo raggiunto", è facile capire a colpo d'occhio a che punto sei. Con questo modello per la definizione degli obiettivi puoi mappare i tuoi obiettivi personali, suddividerli in attività cardine e registrare i piccoli traguardi raggiunti.

🌟 Funzionalità/funzione principali:

Suddividi gli obiettivi di sviluppo in trimestri, settimane o sequenze personalizzate.

Utilizza i campi personalizzati per registrare lo stato, i blocchi di tempo e i risultati raggiunti.

Passa da una visualizzazione di piano all'altra, come azioni da intraprendere, tracker e riepilogo/riassunto.

Rifletti regolarmente con campi di valutazione come "Quanto sei soddisfatto del tuo stato?"

🔑Ideale per: chiunque utilizzi il modello 75 Soft Challenge come parte di un piano di cura personale più ampio incentrato sulla mentalità, la routine e lo stato misurabile.

➡️ Per saperne di più: Come avere più energia dopo il lavoro

8. Modello di produttività personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza la tua giornata e raggiungi i tuoi obiettivi con il modello di produttività personale ClickUp.

Se stai cercando di destreggiarti tra allenamenti, lettura, pasti e cura di te stesso mentre gestisci un lavoro o un'attività secondaria, questo modello ti aiuterà a tenere tutto sotto controllo. Il modello di produttività personale ClickUp è più di un semplice elenco di attività: è un sistema completo per il monitoraggio del tempo, l'organizzazione dei tuoi obiettivi e la registrazione dello stato.

Puoi raggruppare attività personali come la preparazione dei pasti o le passeggiate veloci insieme agli obiettivi legati al lavoro senza perdere la concentrazione. Grazie alle opzioni di stato dettagliate e ai promemoria in tempo reale, nulla sfuggirà al tuo controllo.

🌟 Funzionalità/funzione principali:

Classifica le tue attività in 15 stati personalizzati e visualizza esattamente cosa è in sospeso o cosa è stato terminato.

Dai priorità alle tue abitudini quotidiane e ai tuoi obiettivi personali con le visualizzazioni elenco e vista Bacheca.

Pianifica le attività e monitora il tempo impiegato con il timer integrato di ClickUp.

Imposta promemoria, etichette e filtri per rimanere concentrato e rispettare i tempi previsti.

🔑 Ideale per: chiunque combini un tracker 75 soft challenge con una giornata intensa e desideri semplificare il piano senza tralasciare i dettagli.

🔎 Lo sapevi? Il costo globale dell'inattività: 54 miliardi di dollari in assistenza sanitaria e 13,7 miliardi di dollari in perdita di produttività all'anno. Piccole azioni quotidiane sottoposte a monitoraggio con un planner gratis possono fare davvero la differenza.

9. Modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Ottieni il modello gratis Rimani in monitoraggio ogni giorno con il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Questo modello è pensato per chiunque stia seguendo una sfida benessere strutturata, come il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge, che fornisce un resoconto completo delle azioni quotidiane, dei checkpoint settimanali e delle attività cardine della sfida.

Organizza le tue abitudini, i tuoi obiettivi e le tue valutazioni in un unico posto, così non dovrai sforzarti di ricordare se hai bevuto acqua ogni giorno o completato la tua attività fisica. Che tu lo faccia da solo o in gruppo, ti aiuta a mantenere le cose chiare e coerenti.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Assegna e monitora le attività quotidiane come allenamenti, lettura o alimentazione sana.

Monitora il tuo stato nell'arco di 75 giorni con aggiornamenti visivi sullo stato di avanzamento.

Utilizza diverse visualizzazioni per gestire programmi, attività cardine e valutazioni.

Registra i risultati positivi, rifletti settimanalmente e modifica il tuo piano quando necessario.

🔑Ideale per: chiunque segua un modello gratuito 75 Soft Challenge o 75 Hard e desideri un tracker all-in-one con struttura, promemoria e la possibilità di visualizzare i progressi in maniera chiara.

💡Suggerimento professionale: se utilizzi una palestra per i tuoi allenamenti 75 Soft, un software di gestione della palestra può semplificare tutto, dalla prenotazione delle sessioni al monitoraggio delle presenze.

10. Modello di sfida soft 75 di LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Questo modello di sfida soft 75 si distingue per il suo approccio caloroso e personale all'accumulo di abitudini. Creato da LaToya Rachelle, è progettato con cura per combinare la cura di sé, la salute fisica e le routine quotidiane in un unico formattare stampabile. Non ti limiterai al monitoraggio delle caselle di controllo, ma darai un senso alla tua giornata.

Il layout è rilassante e facile da seguire, perfetto se preferisci un'agenda giornaliera che puoi tenere in mano, annotare e su cui riflettere.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Stampa e personalizza il tuo diario delle sfide con spazio per riflessioni e nota

Monitora le tue abitudini come la lettura, l'idratazione e l'attività fisica con chiari controlli giornalieri

Concentrati su obiettivi equilibrati che incoraggiano lo stato senza pressioni

Sviluppa la disciplina in modo flessibile, consapevole e incoraggiante

🔑Ideale per: chiunque preferisca un modello cartaceo gratis per la sfida 75 soft che unisca praticità e un tocco di ispirazione personale.

11. Modello di pianificatore per sfide soft di 75 giorni di 101 Planners

tramite 101 Planners

Questo planner per sfide soft di 101 Planners è una soluzione stampabile e semplice che enfatizza la semplicità e la struttura. A differenza della maggior parte dei modelli, questo suddivide la sfida in sezioni chiaramente etichettate e modificabili che ti consentono di monitorare le abitudini e riflettere man mano che procedi.

Puoi scrivere direttamente sul PDF o stamparlo e compilare a mano. Nessuna distrazione superflua: solo spazio per registrare i tuoi progressi, spuntare le abitudini quotidiane e rimanere fedele ai tuoi obiettivi personali.

🌟 Funzionalità/funzione chiave:

Scarica un PDF completamente modificabile da personalizzare in formato digitale o stampare per l'uso quotidiano

Effettua il monitoraggio dell'attività fisica, dei pasti, delle letture, dell'assunzione di acqua e altro ancora su un unico foglio

Registra i tuoi stati con una visualizzazione calendario di 75 giorni per una visibilità completa

Aggiungi riflessioni personali o modifiche man mano che procedi nella sfida

🔑 Ideale per: chiunque cerchi un modello di sfida soft 75 semplice, da scaricare gratis, senza barriere di registrazione e con molta flessibilità.

💡Suggerimento professionale: un'app per monitorare le abitudini ti offre una struttura e una responsabilità in tempo reale. Scegline una con contatori di serie, promemoria e obiettivi personalizzabili.

12. 75 Soft Challenge di Notability

tramite Notability Gallery

Per chi preferisce lavorare su iPad o tablet, il modello 75 soft challenge su Notability offre un'esperienza completamente digitale e intuitiva. Non si tratta di un semplice tracker: è visivamente pulito, personalizzabile e pensato per le annotazioni.

Che ti piaccia prendere appunti, cerchiare le attività cardine o evidenziare le vittorie, la flessibilità di Notability ti consente di fare tutto questo. Puoi persino attivare la sincronizzazione delle note vocali con i tuoi check-in, rendendo il tuo percorso di fitness più riflessivo e personale.

🌟 Funzionalità/funzione principali:

Scarica un planner digitale e annotalo direttamente utilizzando una Apple Pencil o uno stilo

Segna le abitudini quotidiane come bere acqua, fare movimento e leggere direttamente nella tua nota

Aggiungi memo vocali, foto dello stato o riflessioni quotidiane sul tuo umore

Conserva tutto in un'unica app senza bisogno di stampare o utilizzare strumenti esterni

🔑Ideale per: utenti iPad che desiderano un modo interattivo e intuitivo per gestire la loro sfida 75 soft, con la massima flessibilità per disegnare, registrare o digitare.

💡Suggerimento professionale: gli esercizi di neuroplasticità, come cambiare mano per svolgere attività semplici, scrivere un diario quotidiano o imparare un nuovo movimento, possono ricablare il tuo cervello per adattarsi rapidamente.

13. Sfida soft di 75 giorni stampabile gratis da SnapyBiz

tramite SnapyBiz

Questo modello stampabile gratuito della sfida soft di 75 giorni di SnapyBiz è all'insegna della flessibilità. Ciò che lo contraddistingue è il layout modificabile, con colonne e righe vuote che ti consentono di creare la sfida a modo tuo. Che tu ti concentri sull'attività fisica, sulle attività quotidiane, su una dieta rigorosa o sulla lettura, puoi personalizzare il tracker in base alle tue esigenze.

Offre anche tre livelli di difficoltà (facile, medio e difficile), così non sarai vincolato a un unico piano valido per tutti. Inoltre, è formattato per le dimensioni A4, A5 e US Letter, quindi stamparlo a casa è semplicissimo.

🌟 Funzionalità/funzione principali:

Scegli tra formati PDF modificabili per una personalizzazione completamente personalizzata

Regola la difficoltà della sfida in base al tuo ritmo attuale

Monitora le tue abitudini quotidiane con un layout minimalista e facile da compilare

Usali come agenda, lista di controllo o registro visivo: tutto da un unico stampato

🔑 Ideale per: chiunque desideri creare una sfida 75 soft su misura per il proprio stile di vita e il proprio metodo di monitoraggio preferito.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per monitorare le abitudini in Fogli Google, Excel e ClickUp

Rimani in carreggiata con la sfida 75 Soft utilizzando ClickUp

Non hai bisogno di un sistema complesso o di un'app costosa per sviluppare abitudini migliori: hai bisogno di qualcosa che funzioni per te. Che tu stia monitorando l'assunzione di acqua, i pasti o il tempo dedicato alla cura di te stesso, questi 75 modelli gratuiti di sfide soft ti aiutano a rimanere costante.

Scegli quello più adatto al tuo stile (stampabile gratis, digitale, strutturato o flessibile) e dai alla tua routine quotidiana la svolta di cui ha bisogno.

Desideri uno strumento che ti consenta di tenere tutto in un unico posto: abitudini, obiettivi, piani alimentari, allenamenti e stato?

Prova il modello 75 Soft Challenge di ClickUp gratis per semplificare la tua sfida e organizzarti fin dal primo giorno.

👉 Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scoprilo.