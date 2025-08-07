Jotform vs. Formstack: quale generatore di moduli è più adatto a te?

Stai cercando di scegliere tra Formstack e Jotform? Sei nel posto giusto.

Che tu stia ottimizzando i flussi di lavoro, raccogliendo dati dei clienti o automatizzando le approvazioni, entrambi gli strumenti offrono potenti funzionalità di creazione di moduli, ma adottano approcci molto diversi in termini di integrazioni, personalizzazione e automazione.

Questo post del blog analizza le funzionalità/funzioni chiave e i prezzi di ciascuno strumento per aiutarti a fare la scelta giusta per il tuo team. Ti presenteremo anche un terzo concorrente, ClickUp, che ti consente di creare moduli e gestire il lavoro che ne consegue, il tutto in un'unica piattaforma.

Jotform e Formstack a colpo d'occhio

Ecco una tabella di confronto rapido per aiutarti a decidere quale generatore di moduli è perfetto per te:

Funzionalità/funzione Jotform Formstack ⭐️ Bonus: ClickUp 🎯Obiettivo principale Creazione di moduli coinvolgenti senza codice, con particolare attenzione al miglioramento dei tassi di risposta Gestione dei dati, automazione del flusso di lavoro e processi orientati alla conformità Piattaforma all-in-one per la produttività e la gestione delle attività con IA integrata Ideale per Start-up, educatori e team alla ricerca di moduli coinvolgenti e visivamente accattivanti Settori sanitari, finanziari, delle risorse umane e altri settori soggetti a normative che richiedono flussi di lavoro avanzati Team di tutte le dimensioni, dalle startup alle aziende, che hanno bisogno di integrare moduli personalizzati nei loro flussi di lavoro quotidiani 🖱️Facilità d'uso Moduli drag-and-drop incentrati sul layout Trascina e rilascia con la precompilazione intelligente dei campi Trascina e rilascia le attività, viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) 📋 Modelli oltre 10.000 modelli pronti all'uso Modelli limitati, personalizzazione avanzata Modelli completi e personalizzabili per attività, progetti e flussi di lavoro 🔗 Condivisione Codici QR, sottodomini personalizzati e incorporamento Integrazioni con CRM, gateway di pagamento e strumenti di marketing Moduli, attività e documenti condivisibili con link pubblici/privati 💬 Gestione degli invii Converte automaticamente gli invii in PDF, disabilita gli invii dopo la scadenza e invia email di conferma Traccia gli invii parziali, offre campagne di recupero degli abbandoni e fornisce informazioni dettagliate sui colli di bottiglia Converti automaticamente gli invii in attività assegnabili e tracciabili ed esegui sequenze di automazione 🔌 Integrazioni Integrazioni limitate Ampie integrazioni (ad es. Salesforce, gateway di pagamento) oltre 1.000 integrazioni (ad es. Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Conformità Funzionalità/funzioni di conformità di base Progettato per settori orientati alla conformità come quello sanitario, finanziario e delle risorse umane Conformità GDPR, HIPAA, SOC 2 💰 Prezzi* Da gratis a 129 $ al mese (personalizzato per le aziende) da 99 a 299 $ al mese (personalizzato per Enterprise, componenti aggiuntivi extra) Da gratis a 19 $/utente/mese (personalizzato per Enterprise)

Cos'è Jotform?

tramite Jotform

Jotform è un generatore di moduli online fondato con l'idea di moduli pubblicabili senza codice. È una scelta popolare per le start-up e gli educatori che puntano a migliorare i tassi di risposta. Pensalo come un parco giochi per la creazione di moduli con oltre 10.000 modelli pronti all'uso.

A differenza dei tradizionali strumenti per la creazione di moduli, Jotform rende i tuoi moduli accattivanti come le app web e mobili, dalle registrazioni agli eventi all'accoglienza dei pazienti. Oltre alla gestione dei moduli, offre anche funzionalità di creazione di app, modifica di PDF e raccolta di firme elettroniche.

Funzionalità/funzioni di Jotform

Rivediamo cosa rende Jotform così popolare con una rapida panoramica. Ecco le tre funzionalità/funzioni uniche che lo contraddistinguono e rendono la creazione di moduli semplice e intuitiva.

Funzionalità/funzione n. 1: Creazione di moduli incentrata sul layout

tramite Jotform

Jotform è incentrato sulla creazione di moduli personalizzati con semplicità. La sua interfaccia drag-and-drop lo rende possibile fornendo un layout modificabile per il tuo modulo ideale. Questo aiuta i team a creare sondaggi e domande efficaci e accattivanti piuttosto che limitare le risposte a campi di testo di base.

Lo strumento fornisce anche diversi modelli di sondaggi e moduli di feedback facili da replicare con la clonazione con un solo clic. Inoltre, Jotform mantiene le informazioni dettagliate ma pertinenti con impostazioni del calendario per la pianificazione degli appuntamenti, opzioni di caricamento istantaneo delle foto e una logica condizionale chiara.

Funzionalità/funzione n. 2: condivisione personalizzata e generazione di codici QR

tramite Jotform

Un altro aspetto interessante di Jotform è la facilità con cui è possibile condividere ciò che hai creato e raccolto. Tra le diverse opzioni di condivisione dei moduli, la più efficace per la compilazione di moduli esterni è la generazione di codici QR che consente agli utenti di scansionare per accedere e compilare il sondaggio da qualsiasi luogo.

È anche facile incorporare questi moduli nella tua pagina web e personalizzare il loro URL con link a sottodomini personalizzati per rafforzare l'identità del tuo marchio. In breve, i tuoi moduli online raggiungono esattamente dove sono necessari.

Funzionalità/funzione n. 3: diverse impostazioni di invio e risposte automatiche

tramite Jotform

Jotform offre anche un controllo approfondito su come gli utenti inviano e gli autori archiviano le informazioni. Ciò include la conversione automatica degli invii in documenti PDF curati, perfetti per l'archiviazione o la condivisione con i client. Una volta scaduto il termine, Jotform consente di disabilitare gli invii per gestire i dati in modo più efficiente.

Oltre all'invio, le funzionalità di automazione includono il salvataggio delle risposte a metà compilazione e persino l'invio di email di conferma dell'invio del modulo. Ciò rende il processo di raccolta dei dati molto più affidabile e conveniente.

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis

Bronze: 39 $ al mese per utente

Silver: 49 $ al mese per utente

Gold: 129 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Cos'è Formstack?

tramite Formstack

Mentre Jotform promuove la creazione rapida di moduli, Formstack dà la priorità alla gestione dei dati. Un altro generatore di moduli senza codice, è noto soprattutto per la semplificazione di flussi di lavoro complessi e la trasformazione automatica delle risposte dei moduli grezzi in processi strutturati.

In alternativa a Jotform, Formstack è ideale per i team che operano nei settori sanitario, finanziario e delle risorse umane che necessitano di qualcosa in più della semplice raccolta dati. Supporta i settori soggetti a normative con funzionalità/funzioni avanzate quali l'inoltro condizionale, le firme elettroniche e lo spazio di archiviazione dati sicuro.

Si tratta di una suite completa per l'automazione dei processi che offre anche la generazione di documenti e le approvazioni basate sulle informazioni acquisite dai moduli.

Funzionalità/funzioni di Formstack

Sei curioso di sapere perché Formstack si distingue come soluzione per la gestione dei moduli? Ecco una panoramica di alcune delle sue migliori funzionalità.

Funzionalità/funzione n. 1: personalizzazione dei campi e precompilazione

tramite Formstack

Oltre a un editor drag-and-drop senza codice, Formstack offre un'opzione intelligente di precompilazione dei campi. Questa funzionalità consente ai moduli di estrarre i dati noti degli utenti da database e sistemi, riducendo l'inserimento manuale e velocizzando il completamento dei moduli. La soluzione offre anche più configurazioni di backend, come lo spazio di archiviazione dei dati e le autorizzazioni personalizzate per la modifica e la visualizzazione.

Funzionalità/funzione n. 2: automazione della logica dei passaggi

tramite Formstack

Invece di costringere gli utenti a compilare un modulo lungo, Formstack consente agli autori di creare esperienze dinamiche in più passaggi. L'automazione della logica dei passaggi guida i rispondenti lungo percorsi diversi in base alle loro risposte, rendendo i moduli più leggeri e personali.

La sua logica condizionale avanzata controlla anche il modo in cui i dati vengono elaborati e inviati alle app integrate. Sebbene la configurazione possa sembrare complessa, in realtà migliora il dettaglio delle risposte e la qualità delle informazioni.

Funzionalità/funzione n. 3: Kit di conversione e integrazioni

tramite Formstack

Formstack offre una potenza straordinaria per aumentare i tassi di risposta. Il suo Conversion Kit offre informazioni dettagliate sui colli di bottiglia, il monitoraggio parziale dell'invio e campagne di recupero degli abbandoni, aiutandoti a individuare i cali e a ottimizzare le prestazioni dei moduli in tempo reale.

Si collega facilmente anche a CRM come Salesforce, gateway di pagamento e strumenti di marketing, trasformando gli invii in flussi di lavoro completi senza dover passare da un'app all'altra.

Prezzi di Formstack

Moduli: a partire da 99 $ al mese

Suite: a partire da 299 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Jotform vs. Formstack: confronto delle funzionalità/funzioni

Jotform rende la creazione di moduli un gioco, mentre Formstack si concentra sul potenziamento delle modalità di raccolta e gestione dei dati. A seconda del tuo caso d'uso, uno potrebbe essere più adatto a te. Discutiamo in dettaglio le loro funzionalità.

Funzionalità/funzione n. 1: personalizzazione e formattazione dei moduli

La prima impressione è importante per il tuo modulo. Un modulo ben progettato ha un aspetto professionale e guida gli utenti senza intoppi dall'inizio all'invio.

Jotform supporta un intervallo più ampio di tipi di domande, offrendo agli utenti un controllo più creativo nella progettazione di moduli per vari casi d'uso.

Formstack, invece, eccelle nella configurazione di campi personalizzati, consentendo un'acquisizione dei dati su misura che può diventare iper-specifica per un'esigenza aziendale.

🏆Vincitore: Jotform è in vantaggio per i team che desiderano creare moduli complessi e multiformattati. Detto questo, la flessibilità a livello di campo di Formstack è un vantaggio per scenari di acquisizione dati di nicchia in cui la precisione è fondamentale.

Funzionalità/funzione n. 2: logica condizionale e flussi di lavoro intelligenti

I moduli devono essere personalizzati in modo intelligente e adattarsi alle risposte degli utenti, ed è proprio questo che offre la logica condizionale. La comparsa di campi dati irrilevanti dà l'impressione che l'intero modulo non sia stato creato appositamente per te.

Formstack eccelle in questo grazie a potenti funzionalità logiche che creano flussi di moduli fluidi e reattivi. Anche Jotform offre una logica condizionale, ma non è così intuitiva e facile da padroneggiare, soprattutto quando i moduli diventano più lunghi e complessi.

🏆 Vincitore: Formstack vince questo round grazie ai suoi flussi logici facili da costruire e altamente dinamici. Jotform funziona bene per moduli più piccoli, ma potrebbe rallentare i processi esistenti del tuo team con moduli complessi.

Funzionalità/funzione n. 3: Compatibilità con integrazioni esterne

Ottenere dati corretti inizia con la qualità della connessione dei moduli agli strumenti che già utilizzi. Ecco perché tutti i creatori di moduli online più diffusi che inserisci nella tua lista devono disporre di integrazioni solide e affidabili.

Jotform si integra con oltre 100 applicazioni, da Fogli Google e Slack a HubSpot e PayPal. Ti consente di automatizzare intere pipeline direttamente dal builder.

Formstack supporta anche le principali integrazioni, ma si concentra su connessioni di livello aziendale come CRM, piattaforme di email marketing, automazione dei documenti e gateway di pagamento.

🏆 Vincitore: Questo round termina in parità! Mentre Jotform offre più strumenti di feedback, Formstack eccelle nelle integrazioni aziendali approfondite. Scegli Jotform per l'ampiezza e Formstack per la profondità.

Funzionalità/funzione n. 4: Varietà e qualità dei modelli

Avere una soluzione pronta all'uso può essere il punto decisivo quando si creano moduli. Dopotutto, nessuno vuole ricominciare da zero ogni volta.

Jotform offre oltre 10.000 modelli e copre quasi tutti i casi d'uso, dalle registrazioni agli eventi alle registrazioni interne, più di molti altri creatori di moduli.

Formstack offre opzioni per esigenze aziendali specifiche, ma non offre lo stesso livello di varietà nei suoi modelli.

🏆 Vincitore: Jotform è il chiaro vincitore in termini di volume e diversità dei modelli. Tuttavia, le aziende possono prendere in considerazione i modelli curati di Formstack per vedere se sono più adatti al loro caso d'uso specifico.

Jotform e Formstack su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere cosa pensano realmente gli utenti di Jotform e Formstack: i feedback offrono una visione chiara delle prestazioni di questi strumenti nel mondo reale.

Per quanto riguarda la personalizzazione, l'utente Reddit juxhinam ha sottolineato che Jotform non offre lo stesso livello di controllo sul design:

I moduli di Jotform sono piuttosto banali e non offrono molto spazio per la personalizzazione.

I moduli di Jotform sono piuttosto banali e non offrono molto spazio per la personalizzazione.

Un altro thread del subreddit ha evidenziato le capacità di supporto di ciascuno strumento, con il team di Jotform che ha risposto molto più rapidamente.

Non ho avuto alcun problema con l'assistenza di Jotform... L'assistenza di Formstack? Non ho ricevuto alcuna risposta in due settimane.

Non ho avuto alcun problema con l'assistenza di Jotform... L'assistenza di Formstack? Non ho ricevuto alcuna risposta in due settimane.

Detto questo, Formstack è in testa quando si tratta di integrazioni avanzate, in particolare per strumenti aziendali come SharePoint:

In Formstack, è possibile caricare su un sito SharePoint e creare una cartella basata sulla risposta di un campo nel modulo... PERFETTO!

In Formstack, è possibile caricare su un sito SharePoint e creare una cartella basata sulla risposta di un campo nel modulo... PERFETTO!

Il consenso generale? Utilizza Jotform per esigenze più semplici e configurazioni veloci ed economiche. Se hai bisogno di integrazioni più profonde e flussi di lavoro avanzati, ma puoi gestire qualche ritardo nell'assistenza, Formstack è una scelta robusta e ricca di funzionalità.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Jotform e Formstack

Perché accontentarsi della semplice creazione di moduli quando puoi creare un'esperienza completa di gestione del lavoro? Ciò significa dati dei moduli istantanei, informazioni approfondite e immagini basate sui dati.

ClickUp offre tutto questo e molto altro ancora in un'unica piattaforma completa. Con oltre 30 strumenti e più di 1000 integrazioni, supera Jotform e Formstack in tutto, dalla creazione di sondaggi per i dipendenti all'analisi dei dati e alla presentazione dei risultati dei moduli.

Christa Keers, senior project manager dell'Università del Missouri, ne illustra perfettamente i vantaggi:

Riunendo tutti su un'unica piattaforma, abbiamo risparmiato molto tempo e scambi di comunicazioni, avendo tutto in un unico posto. Abbiamo sostituito almeno 3 strumenti con ClickUp e abbiamo anche consolidato la comunicazione da alcune piattaforme.

Riunendo tutti su un'unica piattaforma, abbiamo risparmiato molto tempo e scambi di comunicazioni, avendo tutto in un unico posto. Abbiamo sostituito almeno 3 strumenti con ClickUp e abbiamo anche consolidato la comunicazione da alcune piattaforme.

Scopri perché ClickUp è la migliore alternativa sia a Formstack che a Jotform.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: Moduli ClickUp

Inserisci logica condizionale, automazioni avanzate, analisi delle risposte in tempo reale e creazione di moduli intuitivi con ClickUp Forms

Se stai iniziando con la creazione di moduli, ClickUp Forms è il generatore di moduli di riferimento della piattaforma. La soluzione basata sull'IA offre diversi tipi di domande e campi personalizzati che ti aiutano a fornire sondaggi personalizzati e contestualmente rilevanti.

Aggiungi campi di immissione testo brevi o lunghi, elenchi a discesa per domande a scelta singola o multipla, campi personalizzati per email e numeri di telefono e altro ancora. Migliora il modulo con la logica condizionale e raccogli solo i dati più pertinenti e rilevanti per il tuo sondaggio o questionario.

Puoi anche personalizzare un modulo ClickUp con i colori, i loghi e i temi del tuo marchio. Tutte le risposte vengono aggiornate istantaneamente nelle viste ClickUp scelte e possono essere monitorate facilmente nello spazio Forms Hub. Inoltre, la configurazione di calcoli personalizzati o reCAPTCHA richiede solo pochi secondi.

🧠 Curiosità: ogni volta che qualcuno compila un modulo ClickUp, la sua risposta diventa immediatamente un'attività di ClickUp, completa di campi precompilati, allegati e regole di assegnazione, se le hai impostate. Ciò significa che l'acquisizione non è mai solo una raccolta passiva di dati. È pronta per l'azione fin dall'inizio.

Guarda il nostro video di presentazione per scoprire come abbiamo rinnovato i moduli per renderli più flessibili e utili!

Vuoi evitare di creare il tuo modulo da zero ma ottenere comunque i risultati desiderati? ClickUp offre numerosi modelli che possono aiutarti.

Ottieni un modello gratis Raccogli dati, gestisci i lead e scopri informazioni accurate con il modello di modulo di ClickUp

Puoi iniziare con il modello di modulo ClickUp, che semplifica notevolmente il passaggio dalla raccolta delle informazioni all'azione. Ti consente di utilizzare un modulo pronto all'uso ricco di campi di contatto essenziali e tantissime sezioni personalizzabili che puoi modificare per qualsiasi caso d'uso.

Utilizza le sue molteplici viste personalizzate per raggruppare ordinatamente le risposte in base alla fase di invio e all'assegnatario. Un consiglio da esperti? La vista Bacheca è una vera rivoluzione se desideri avere una panoramica rapida e visiva del monitoraggio del tuo sondaggio.

Il vantaggio di ClickUp n. 2: ClickUp Brain e ClickUp Autopilot Agents

Brainstorming sulle domande dei moduli, impostazione di riepiloghi automatici e individuazione immediata di modelli di dati unici con ClickUp Brain

Con gli assistenti IA, le automazioni e gli agenti che diventano i nostri acceleratori di produttività, la gestione dei moduli non dovrebbe più essere un'attività manuale.

Grazie all'IA per il lavoro più completa al mondo, ovvero ClickUp Brain, non diventerà mai un problema.

Progettato per essere il tuo genio del lavoro integrato, Brain ti aiuta a creare domande precise per i tuoi sondaggi e ad analizzare i risultati dei moduli. Trasforma persino queste informazioni in brief di progetto intelligenti, elenchi di azioni e strategie di prodotto, utilizzando prompt semplici e in linguaggio naturale.

Genera domande per i tuoi moduli di sondaggio con ClickUp Brain

Brain è anche un esperto nello scoprire modelli profondi all'interno delle risposte dei moduli. Questo è perfetto per individuare le relazioni tra i prodotti, i dati demografici ideali e persino il sentiment dei clienti. Con pochi clic, trasforma persino gli elementi di azione relativi alle risposte in nuove attività. Quindi, IA Assign ti aiuta a delegarle ai membri del team giusti e IA Prioritize ti aiuta a passare dall'intuizione all'azione senza ritardi.

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp Autopilot Agents per smistare e gestire immediatamente i moduli inviati, eliminando eventuali colli di bottiglia o follow-up mancati. Supponiamo che il tuo team di marketing utilizzi un modulo ClickUp per raccogliere richieste creative. Puoi creare un agente Autopilot personalizzato per: Leggi la risposta al modulo Assegna automaticamente un tag all'attività in base al tipo di richiesta (ad esempio "Post sui social" o "Pagina di destinazione") Assegnarlo al designer o al copywriter giusto Imposta una data di scadenza in base all'urgenza Aggiungi attività secondarie come "Chiamata iniziale" o "Raccolta risorse" se necessario Con un solo invio, l'intero processo di acquisizione viene gestito in modo rapido, accurato e completamente automatizzato.

Scopri come creare un agente in ClickUp in questo video:

Il vantaggio di ClickUp n. 3: Automazioni ClickUp

Automatizza la delega delle attività, la condivisione delle informazioni, i flussi di lavoro di approvazione e le condizioni logiche dei passaggi con le automazioni di ClickUp

Non si ferma solo all'IA; la piattaforma offre anche le automazioni ClickUp per eliminare il lavoro ripetitivo. Sono particolarmente utili per i passaggi basati su regole ad alto volume.

Questo li rende perfetti per flussi di lavoro prevedibili come l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti o l'invio di email di follow-up quando una risposta al modulo soddisfa criteri specifici. È possibile definire trigger, condizioni opzionali e quindi le azioni, ad esempio assegnare il richiedente al designer "Urgente" quando la risposta dell'elenco a discesa è "Design".

💡 Suggerimento: se non sei sicuro di come impostare la logica tra il trigger e l'azione, indica a ClickUp Brain in un linguaggio semplice come creare l'automazione e lo farà per te.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: dashboard ClickUp

Visualizza i risultati dei moduli, analizza in modo sicuro i dati sensibili e ricava modelli chiave da grafici straordinari con i dashboard ClickUp

Preoccupato di perdere modelli chiave in tutte quelle risposte? Non preoccuparti, i dashboard di ClickUp ti coprono le spalle. Sono lo strumento di visualizzazione definitivo per individuare le tendenze del servizio clienti, monitorare la tua posizione sul mercato o mostrare le statistiche sulla soddisfazione dei dipendenti alla direzione.

Le dashboard raccolgono i feedback degli utenti in tempo reale direttamente dai moduli, dalle attività e dai database e sono dotate di schede, grafici e tabelle personalizzabili per panoramiche commerciali, monitoraggio delle spese, report personalizzati dei sondaggi e altro ancora. Con un clic, puoi persino trasformare qualsiasi grafico o immagine in punti di azione utilizzando l'IA.

In breve, una dashboard ClickUp ti mostra il quadro completo, senza bisogno di destreggiarti tra fogli di calcolo.

🧠 Curiosità: Non ti piacciono le dashboard complesse? Le schede AI di ClickUp nelle dashboard interpretano i tuoi dati al posto tuo. Invece di mostrare semplicemente il numero di attività o lo stato delle risposte, riepilogano/riassumono i modelli, evidenziano gli ostacoli e suggeriscono persino i passaggi successivi utilizzando ClickUp Brain, proprio come un analista di dati integrato nella tua area di lavoro.

Conclusione: ClickUp offre moduli integrati che si collegano direttamente alle attività, alle automazioni e ai flussi di lavoro, semplificando la raccolta dei dati e l'esecuzione in un unico posto. A differenza di Jotform e Formstack, elimina il passaggio da uno strumento all'altro collegando le risposte dei moduli al lavoro reale.

Migliora la creazione e l'analisi dei moduli con ClickUp

I moduli sono il modo più semplice ed efficace per raccogliere dati primari direttamente dai potenziali clienti, senza alcuna perdita di informazioni.

Mentre Jotform crea moduli veloci e flessibili con tantissimi modelli, Formstack è progettato per flussi di lavoro più complessi e integrazioni di livello aziendale. Certo, il nostro confronto evidenzia le differenze, ma perché accontentarsi di uno solo quando puoi unire entrambi gli aspetti e migliorarli con funzionalità/funzioni più specializzate?

ClickUp mette tutto a portata di mano: potente creazione di moduli, visualizzazioni, funzionalità IA, automazioni complete, gestione dei dati e gestione delle attività.

Sei pronto a migliorare il modo in cui gestisci e analizzi i tuoi moduli? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!