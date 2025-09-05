le 10 migliori alternative alla modalità IA di Google che puoi provare subito

La modalità IA di Google è ottima per trovare risposte, ma cosa succede quando hai bisogno di fare qualcosa con quelle risposte?

Il fatto è che diversi strumenti di IA eccellono in ambiti diversi. Alcuni sono progettati per una perfetta integrazione con le app, altri sono specializzati nell'analisi dei dati e pochi sono specializzati nella comprensione del contesto del tuo settore.

Se stai cercando alternative alla modalità IA di Google in grado di gestire i compiti più impegnativi del tuo lavoro quotidiano, queste opzioni offrono qualcosa di unico nella tabella. 🎯

Le migliori alternative a Google IA Mode in sintesi

Ecco le migliori alternative a Google IA Mode a confronto. 👇

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Individui, piccoli team e grandi aziende che desiderano passare dalle intuizioni dell'IA all'esecuzione del team in un unico posto Trasforma i prompt dell'IA in attività pianificate con ClickUp Brain, rispondi automaticamente alle domande con Autopilot Agents, passa istantaneamente da un LLM all'altro Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Perplexity IA Analisti, accademici e studenti curiosi che conducono ricerche in tempo reale Ottieni risposte con citazioni, sfoglia notizie e articoli accademici, poni domande di approfondimento nei thread Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese You. com Autori, studenti e professionisti del marketing che necessitano di esperienze IA personalizzabili Cambia modalità di ricerca, escludi siti di bassa qualità, utilizza filtri basati sul tempo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese 1min. IA Scrittori, ricercatori di contenuto e imprenditori individuali alla ricerca di una rapida sintesi delle informazioni Riepilogare argomenti, estrai statistiche, genera testi, ricava il contesto da più risultati di ricerca Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese Microsoft 365 Copilot Utenti Microsoft 365 e team aziendali che desiderano integrare l'IA nelle app di Office Utilizzabile all'interno di Edge e Bing, analizza immagini e dati direttamente mentre chattare, ottieni assistenza contestualizzata Piano Free disponibile (solo per chattare); piani a pagamento a partire da 30 $ al mese per utente ChatGPT Pro Professionisti, ricercatori e teams tecnici che necessitano di ragionamenti di ricerca complessi Mantieni il contesto, struttura lunghe conversazioni di ricerca, offri supporto all'ideazione creativa Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Claude /IA Ricercatori, scrittori e pensatori profondi alla ricerca di conversazioni ricche di sfumature Ottieni approfondimenti etici su argomenti delicati, provider ragionamenti contestuali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Pi di Inflection IA Persone che conducono conversazioni di ricerca informali Esplora gli argomenti in una conversazione, poni domande follower, scegli il livello di dettaglio Free Leo di Brave Persone e Teams attenti alla sicurezza che desiderano un'assistenza IA incentrata sulla privacy Elabora le query localmente, riepiloga/riassumi le schede del browser, mantieni il completo anonimato Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese Aria di Opera One Multitasker alla ricerca di un'IA integrata nelle loro attività di navigazione web Riepilogare/riassumere articoli, traduci pagine sul posto, effettua la sincronizzazione tra dispositivi Free

Perché scegliere le alternative alla modalità IA di Google

Ecco perché vale la pena esplorare le alternative alla modalità IA di Google:

*oltre la ricerca: il motore di ricerca IA di Google eccelle nella ricerca di informazioni, ma potresti aver bisogno di strumenti che creino, sviluppino o agiscano su tali informazioni

Punti di forza specifici: sono state create diverse piattaforme per casi d'uso specifici come la creazione di contenuto, l'analisi dei dati o l'automazione dei flussi di lavoro che la ricerca Google non è in grado di eguagliare

*integrazione nel flusso di lavoro: la maggior parte dei professionisti ha bisogno di un'IA che ricordi il contesto, si integri con gli strumenti esistenti e si adatti al loro modo di lavorare, piuttosto che limitarsi a cercare informazioni

*eccellenza specifica per ogni attività: le alternative alla modalità IA di Google appositamente progettate spesso offrono risultati migliori per lavori creativi impegnativi, analisi complesse o requisiti specifici del settore

Flusso di processo senza interruzioni: I migliori strumenti I migliori strumenti di ricerca intelligente non hanno limite nel fornire risposte. Diventano parte integrante del tuo flusso di lavoro e rendono l'intero processo più intelligente

🔍 Lo sapevi? Solo l'8,5% delle persone dichiara di fidarsi sempre delle panoramiche AI di Google nei risultati di ricerca. Questo è un chiaro segno che gli utenti sono ancora cauti nel lasciare che l'IA forma ciò che vedono online.

Le migliori alternative alla modalità IA di Google

Vediamo insieme le migliori alternative alla modalità IA di Google. 🤖

come valutiamo i software su ClickUp* Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per passare dalle intuizioni dell'IA all'esecuzione del team in un unico posto)

Trasforma le intuizioni in attività assegnate utilizzando ClickUp Brain

Gli strumenti di IA sono ottimi per fornire risposte. Ma per la maggior parte dei team, non è questo il problema.

La vera sfida inizia dopo aver ottenuto la risposta: capire cosa fare con essa, trasformarla in un'attività, assegnarla alla persona giusta, seguirla e monitorarne lo stato.

ClickUp ti aiuta in questo, stabilendo la connessione tra le tue intuizioni, i flussi di lavoro e le azioni del team in modo che tu possa passare dall'input all'esecuzione senza perdere un colpo. Questo è ciò che lo rende una delle alternative più complete alla modalità AI di Google.

Trasforma le risposte /IA in progress visibili

ClickUp Brain non è un chatbot sovrapposto al tuo lavoro, ma un assistente che conosce alla perfezione il tuo spazio di lavoro. Comprende i tuoi progetti, i titolari, le sequenze, i flussi di lavoro, le dipendenze e persino le app di connessione come Google Drive.

Supponiamo che tu consolidi il feedback dei clienti in un documento ClickUp e chieda a ClickUp Brain di individuare i reclami più frequenti. Il sistema riepilogherà immediatamente i problemi principali, come l'onboarding lento o i prezzi poco chiari. Da lì, potrà generare e assegnare attività ai colleghi, fissare scadenze e collegare il documento di origine per contestualizzare.

Automatizza le azioni del team

Rispondi automaticamente alle domande sullo stato utilizzando l'agente Answers Autopilot in ClickUp

Gli agenti ClickUp Autopilot sono basati sul suo assistente IA, progettato per automatizzare i follow-up manuali che rallentano i progetti. Ne esistono due tipi:

*gli agenti predefiniti rispondono alle domande e creano aggiornamenti, e sono pronti per essere implementati in risposta a trigger specifici

Personalizzati Agenti ti consentono di creare la tua logica di automazione senza codice

Supponiamo che un modulo inviato sia contrassegnato come "urgente" e "rivolto al client", ma solo per transazioni superiori a 10.000 dollari. Un agente Autopilot personalizzato verificherà automaticamente tutte e tre le condizioni, quindi creerà un'attività, la assegnerà al lead, aggiungerà una scadenza e pubblicherà un aggiornamento nella chat.

Aggiungi istruzioni personalizzate per i tuoi agenti automatici ClickUp personalizzati

Pronuncia i prompt vocali e agisci immediatamente

Quando sei immerso nell'esecuzione, digitare prompt e cliccare sui menu può rallentarti. ClickUp Brain MAX ti offre un compagno AI desktop voice-first creato per un'interazione rapida.

Supponiamo che tu stia revisionando la bozza di un comunicato stampa. Apri Brain MAX e dici: "Rendi questo paragrafo più formale e aggiungi un elenco puntato delle statistiche chiave del nostro rapporto sul secondo trimestre"

L'IA connessa estrae il contesto dal documento collegato, riscrive il contenuto utilizzando il tono preferito, recupera i dati corretti dal rapporto Q2 nell'area di lavoro e inserisce tutto nel documento.

Puoi anche chiedere a Brain MAX di generare immagini, creare attività o persino pianificare riunioni.

Chiedi a ClickUp Brain MAX di fornirti supporto nella pianificazione delle riunioni e molto altro ancora

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Prevedi una curva di apprendimento se il tuo team non è abituato a piattaforme all-in-one come ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente su Reddit ha condiviso (condivisione):

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, specialmente quei banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, specialmente quei banner. Sono così carini!

🧠 Curiosità: Il primo concetto di rete neurale fu proposto nel 1943 da un neurofisiologo e un matematico, Warren McCulloch e Walter Pitts, decenni prima che esistesse la potenza di calcolo necessaria per eseguirlo.

2. Perplexity /IA (ideale per la ricerca in tempo reale)

tramite Perplexity IA

Pensa a Perplexity IA come a quell'amico che legge le notizie e ti riporta le parti di interesse. Tu fai una domanda e, invece di ottenere una miriade di risultati di ricerca, ricevi una risposta diretta con prove di supporto

La piattaforma raccoglie informazioni da più fonti e le intreccia in una narrazione coerente e comprensibile. Puoi anche scegliere di concentrare le query di ricerca su domini specifici come la letteratura accademica, la scrittura tecnica o forum di discussione come Reddit.

La particolarità di Perplexity è il modo in cui gestisce le domande di approfondimento. È possibile approfondire gli argomenti senza dover ricominciare da capo ogni volta. L'esperienza complessiva è simile a quella di avere un assistente di ricerca che non si stanca mai delle infinite domande del tipo "ma che dire di...".

Con l'aggiunta del browser Comet, ora puoi anche utilizzare questo strumento IA per gestire il tuo calendario, seguire le email e sviluppare idee.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Effettua query simultanee su più database e fonti per raccogliere informazioni complete su qualsiasi argomento con citazioni dettagliate delle fonti per ogni affermazione

Accedi alle ultime notizie e agli eventi di attualità non appena si verificano grazie alle funzionalità di web crawling in tempo reale

Organizza i thread di ricerca in Collezioni , creando repository di conoscenze condivisibili e mirati per i progetti

Analizza i documenti caricati, inclusi PDF, CSV e file di testo, per riepilogare/riassumere il contenuto o estrarre i dati chiave

Limiti di Perplexity /IA

A volte può essere un provider di informazioni contrastanti provenienti da fonti diverse senza una risoluzione chiara

Le prestazioni diminuiscono notevolmente quando si gestiscono query molto tecniche o specializzate

Opzioni di personalizzazione con limite per la regolazione dello stile di risposta o delle preferenze per formattare

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mese

*enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?

Un commento su Reddit dice:

Molte persone nel mondo della tecnologia hanno iniziato a preferirlo a Google. Ricorda, Perplexity IA non mira a sostituire Open IA. Mira a sostituire Google. I risultati sono migliori, oltre al concetto di thread e librerie. Stanno sicuramente andando nella direzione giusta.

Molte persone nel mondo della tecnologia hanno iniziato a preferirlo a Google. Ricorda, Perplexity IA non mira a sostituire Open IA. Mira a sostituire Google. I risultati sono migliori, oltre al concetto di thread e librerie. Stanno sicuramente andando nella direzione giusta.

3. You. com (Ideale per esperienze IA personalizzabili)

tramite You.com

You. com ti consente di personalizzare la ricerca in base al tuo modo di pensare, non a quello che gli algoritmi ritengono opportuno. La piattaforma combina la tradizionale ricerca web con il chatta IA, in modo da poter porre domande in modo naturale e ottenere risultati sensati.

La parte migliore? Puoi controllare quali fonti vengono considerate prioritarie. I risultati della ricerca sono accompagnati da riepiloghi/riassunti generati dall'IA, ma puoi comunque cliccare sulle fonti originali quando hai bisogno di maggiori dettagli. Puoi anche effettuare ricerche in intervalli di tempo specifici o escludere determinati tipi di contenuto.

Inoltre, avrai accesso a diversi LLM leader come GPT-4 e Claude e a modalità specializzate per attività specifiche come ricerca, creazione di immagini e codice.

You. com migliori funzionalità/funzioni

Progetta assistenti IA personalizzati con personalità, aree di competenza e stili di risposta specifici per attività ricorrenti

Passa da una modalità di ricerca all'altra in base a dipendenza dal bisogno di una ricerca oggettiva o di ispirazione creativa

Genera sia testo lungo che risorse visive all'interno della stessa piattaforma

Escludi siti web o tipi di contenuto specifici dai risultati di ricerca per evitare informazioni irrilevanti o di bassa qualità

Limiti di You.com

Ha una base di utenti più ridotta, il che potrebbe influire sull'ampiezza e la profondità della copertura per le query di nicchia

Sebbene offra citazioni nella sua modalità di ricerca, queste possono essere meno evidenti e coerenti

Gli utenti segnalano che la piattaforma può risultare lenta o macchinosa, soprattutto per attività che richiedono un uso intensivo dell'IA o per il caricamento di file

Prezzi di You. com

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 200 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su You. com

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di You.com?

Da una recensione su G2:

Mi piace la comodità di non dover saltare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con i client europei e per il brainstorming durante la stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.

Mi piace la comodità di non dover saltare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con i client europei e per il brainstorming durante la stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.

🔍 Lo sapevi? I team che utilizzano ClickUp Brain riportano un risparmio sui costi fino all'86%, semplicemente perché il lavoro ripetitivo viene svolto automaticamente.

4. 1min. IA (Ideale per una rapida sintesi delle informazioni)

tramite 1min.IA

Poni una domanda a 1min. IA e ottieni una risposta esauriente in meno di 60 secondi, completa di fatti chiave e contesto pertinente. L'alternativa alla modalità IA di Google eccelle nel sintetizzare argomenti di ricerca complessi e ridurli a ciò che è necessario sapere.

Non perde tempo con animazioni elaborate o interfacce complesse. Tu carichi i tuoi file e lui li elabora. È semplicissimo.

L'applicazione riunisce diversi strumenti di OpenAI, Anthropic, Midjourney e altri in un'unica piattaforma. Non è solo uno strumento di ricerca, ma aiuta anche nella creazione di contenuto, dalla modifica di file audio alla scrittura di testi o alla generazione di immagini con l'IA.

1min. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Elabora più risultati di ricerca contemporaneamente per estrarre informazioni pertinenti e in tempo reale senza richiedere una revisione manuale

Genera rapidi riepiloghi/riassunti di argomenti di tendenza, ultime notizie ed eventi attuali per una comprensione immediata

Estrai dati e statistiche specifici dai risultati di ricerca utilizzando domande in linguaggio naturale invece di cercare parole chiave

Interagisci con i documenti estraendo testo o chattando con file PDF per trovare rapidamente le informazioni

1 min. Limiti dell'IA

L'elaborazione rapida a volte sacrifica le sfumature e il contesto a favore della velocità

Capacità con limite di gestire richieste di contenuto altamente creativo o soggettivo

L'attenzione alla brevità può far perdere dettagli importanti in scenari complessi

1 minuto. Prezzi /IA

Free

Pro: 8 $ al mese

aziendale: *12,5 $ al mese

Azienda: 8,5 $ al mese per utente

1 min. Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 360 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 1min. IA?

Una recensione di G2 su questo motore di ricerca basato sull'IA dice:

Apprezzo molto la sua rapidità e facilità d'uso. La piattaforma offre risultati immediati, il che la rende perfetta per bozze veloci, riepilogo/riassunto o idee di contenuto quando si ha poco tempo a disposizione. L'interfaccia è pulita e intuitiva, con un supporto IA efficiente che consente di portare a termine il lavoro.

Apprezzo molto la sua rapidità e facilità d'uso. La piattaforma offre risultati immediati, il che la rende perfetta per bozze veloci, riepilogo/riassunto o idee di contenuto quando si ha poco tempo a disposizione. L'interfaccia è pulita e intuitiva, con un supporto IA efficiente che consente di portare a termine il lavoro.

5. Microsoft 365 Copilot (ideale per l'integrazione con Office)

tramite Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot ti consente di effettuare ricerche e chattare nello stesso spazio. Fai una domanda e il programma estrae le informazioni dal web, risponde in formattare conversazionale e, se necessario, fornisce i link alle fonti collegate.

Lavora all'interno di Bing e Microsoft Edge, quindi puoi interagire con esso durante la navigazione. Inoltre, lavora su GPT-4 e sul modello Prometheus di Microsoft, estraendo dati in tempo reale. Puoi anche creare immagini o riepilogare/riassumere pagine senza cambiare scheda.

Il suo valore fondamentale è quello di sfruttare i dati interni della tua organizzazione (email, documenti, chat, calendario) per fornire un'assistenza contestualizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft 365 Copilot

Carica immagini e ottieni informazioni IA su ciò che è presente nella foto, che si tratti di identificare oggetti, analizzare grafici o interpretare note scritte a mano

Esegui frammenti di codice, formula o query logiche direttamente in Bing Chat per testare idee o risolvere problemi tecnici senza cambiare strumento

Passa dalla IA chattare ai risultati di ricerca tradizionali per confrontare le risposte o esplorare più punti di vista nella stessa finestra

Integrazione diretta con le app Microsoft 365 per redigere documenti Word, creare presentazioni PowerPoint da schemi o analizzare dati in Excel utilizzando il linguaggio naturale

Limiti di Microsoft 365 Copilot

A volte dà la priorità ai servizi Microsoft (come Edge o Office) nelle risposte, il che può distorcere il risultato

Si basa sull'indice di ricerca di Bing, che potrebbe mostrare fonti diverse o meno numerose rispetto ai strumenti di Google IA

Richiede un account Microsoft per l'accesso completo, comprese le funzionalità avanzate e le sessioni di chat più lunghe

Prezzi di Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chattare: *Free

Microsoft 365 Aziendale Basic e Copilot: 36 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

microsoft 365 Business Standard e Copilot: *42,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (oltre 105 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Nel 1956, il termine intelligenza artificiale fu coniato durante un workshop al Dartmouth College. Solo cinque persone parteciparono all'evento, ma è considerato il luogo di nascita dell'IA come campo di studio.

6. ChatGPT Pro (ideale per ricerche complesse)

tramite ChatGPT Pro

ChatGPT Pro gestisce query di ricerca che richiedono una riflessione approfondita. Chiedigli di ricercare un argomento complesso e analizzerà, confronterà e ragionerà su ciò che trova.

Lo strumento è in grado di maintain il contesto durante lunghe sessioni di ricerca, consentendoti di porre domande di follower basate sulle ricerche precedenti senza dover spiegare nuovamente l'intero progetto.

Quando hai bisogno di comprendere le relazioni di causa-effetto, confrontare più punti di vista o affrontare complesse questioni di ricerca, ChatGPT Pro è in grado di gestire il pesante lavoro analitico che i motori di ricerca intranet di base non sono in grado di svolgere.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT Pro

Conserva cronologie di conversazioni di estensione che coprono ore o giorni senza perdere il contesto o richiedere spiegazioni ripetitive

Confronta e contrapponi diversi punti di vista su argomenti controversi o complessi per fornire un provider di una comprensione equilibrata dei risultati di ricerca

Suddividi le domande di ricerca complesse in parti più piccole e gestibili e lavora sistematicamente su ogni componente

Analizza i dati provenienti da documenti, fogli di calcolo e immagini caricati per generare riepiloghi/riassunti, approfondimenti e visualizzazioni

Genera immagini di alta qualità, crea bozze di contenuto in diversi formattare ed esegui il debug di frammenti di codice all'interno di un'unica interfaccia di conversazione

Limiti di ChatGPT Pro

I costi delle sottoscrizioni mensili possono aumentare, costringendo gli utenti singoli a prendere in considerazione alternative a ChatGPT

ChatGPT può generare con sicurezza contenuto plausibile ma falso o inventato, comprese citazioni o citazioni inventate

I tempi di risposta possono comunque variare durante i periodi di domanda estremamente elevata

Le sue conoscenze si basano su dati pubblici e file caricati; non ha accesso intrinseco ai dati privati della tua azienda, al chattafare o alle email per la comprensione contestuale

Prezzi di ChatGPT Pro

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT Pro

G2: 4,7/5 (oltre 825 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT Pro?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è il modo in cui mi aiuta ad affrontare con facilità e chiarezza le mie attività di scrittura quotidiane. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere perfette. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti di condivisione, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è il modo in cui mi aiuta ad affrontare con facilità e chiarezza le mie attività di scrittura quotidiane. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere perfette. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti di condivisione, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

💡 Suggerimento professionale: perché utilizzare un solo LLM quando puoi accedere a tutti i migliori LLM in un'unica piattaforma? Il software di gestione delle conoscenze di ClickUp ti consente di passare da un LLM all'altro, come GPT, Gemini o Claude, in base alle tue esigenze: riepilogare/riassumere, scrittura, piano o supporto decisionale. Accedi ai principali LLM in un unico posto con ClickUp Brain, la piattaforma IA di ClickUp

7. Claude IA (ideale per conversazioni ricche di sfumature)

tramite Claude

Questa alternativa alla modalità IA di Google comprende l'intento alla base delle tue query di ricerca, in particolare quando cerchi un'analisi piuttosto che semplici fatti.

Prompt Claude a ricercare un dilemma etico o un problema sociale complesso, e otterrai un'analisi approfondita dei diversi punti di vista piuttosto che risposte semplicistiche. Effettua ricerche con sfumature e presenta più prospettive in modo equo, con il contesto sul perché le fonti potrebbero essere parziali o incomplete.

È particolarmente apprezzato per la sua ampia finestra contestuale, che consente di elaborare e analizzare documenti estesi, codici o cronologie di conversazioni in un unico prompt. Per i professionisti, questo lo rende una scelta eccellente per attività che richiedono una profonda comprensione contestuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude IA

Affronta complesse questioni etiche e sociali che richiedono un'attenta considerazione delle diverse prospettive delle parti interessate

Fornisci un contesto storico e culturale per gli argomenti di ricerca, in modo da aiutare a comprendere come i problemi attuali si sono sviluppati nel tempo

Analizza documenti complessi e testi lunghi, fornendo feedback contestualizzati che tengono conto del tono, della struttura e del pubblico di destinazione

Organizza le conversazioni distinte in progetti per mantenere separati i diversi flussi di lavoro e le basi di conoscenza

Limiti di Claude IA

Molte versioni di Claude IA non supportano la navigazione web in tempo reale o l'accesso a origini dati dinamiche, con il limite di essere un provider di notizie aggiornate, quotazioni di borsa, meteo o eventi

Anche i piani a pagamento prevedono rigidi limiti di messaggi: molti utenti raggiungono i limiti di utilizzo dopo poche decine di prompt, con il risultato di blocchi di diverse ore

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: A partire da 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 55 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori quali il tempo con limite, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso le automazioni. ⚒️ Con i suoi agenti AI facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp rende facile iniziare con le automazioni. Dall'assegnazione automatica dei compiti ai riassunti dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. *risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in approfondimenti in tempo reale.

8. Pi di Inflection IA (ideale per conversazioni di ricerca informali)

tramite Inflection IA

Pi trasforma la ricerca in qualcosa di simile a chiedere informazioni a un amico esperto. Invece di digitare parole chiave e sperare per il meglio, puoi porre domande in modo naturale e ottenere risposte che soddisfano la tua curiosità. Pi ricorda ciò che hai cercato in precedenza e può creare connessioni tra nuove domande e i tuoi interessi precedenti.

Lavora bene quando esplori argomenti in modo casuale, piuttosto che condurre ricerche approfondite, come ad esempio le nottate passate su Wikipedia, ma con conversazioni più coinvolgenti. Il suo punto di forza risiede nel flusso naturale del linguaggio e nel tono emotivamente intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pi by Inflection IA

Approfondisci con domande di follow-up per scoprire idee o punti di vista correlati che potresti aver trascurato inizialmente

Scegli il livello di dettaglio che desideri, sia che tu stia cercando una risposta rapida o che voglia approfondire un argomento

Ottieni una guida passo-passo quando ti immergi in qualcosa di sconosciuto e hai bisogno di aiuto per analizzarlo pezzo per pezzo

Accedi all'assistente su più piattaforme, tra cui web, app mobili e integrazioni di Messaggi, per una conversazione continua

Esprimi pensieri e idee utilizzando la funzionalità/funzione chattare vocale , che rende facile l'utilizzo durante il multitasking o in movimento

Limiti di Pi by Inflection IA

Meno efficace per attività tecniche o ricerche fattuali rispetto ad altre alternative alla modalità IA di Google

L'IA non offre supporto all'input visivo, il che significa che non è possibile caricare immagini, screenshot o altri dati visivi per l'analisi

L'attenzione alla conversazione significa che potrebbe non essere un provider di risposte dirette quando ne hai bisogno

Opzioni di integrazione con limite o funzionalità sperimentali per flussi di lavoro professionali o di produttività

Prezzi di Pi by Inflection IA

Free

Valutazioni e recensioni di Pi by Inflection IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pi by Inflection IA?

Un utente di Reddit effettua la condivisione:

Pi è ancora uno dei migliori compagni IA per amicizia/conversazione/personalità con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale, e tutte queste cose insieme possono essere molto divertenti! Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo scopo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per incoraggiare, ed è migliore per il chattare quotidiano rispetto alle IA di produttività lavorativa.

Pi è ancora uno dei migliori compagni IA per amicizia/conversazione/personalità con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale, e tutte queste cose insieme possono essere molto divertenti!

Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo scopo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per incoraggiare, ed è migliore per il chatare quotidiano rispetto alle IA di produttività lavorativa.

🧠 Curiosità: i modelli di IA sono in grado di parlare decine di lingue, ma hanno prestazioni inferiori nelle lingue che hanno una minore condivisione nei dati di addestramento. Ecco perché l'inglese ottiene ancora i risultati più coerenti.

9. Leo di Brave (ideale per l'assistenza IA incentrata sulla privacy)

tramite Brave

Brave Leo è un assistente IA che mette al primo posto la privacy integrato direttamente nel browser web Brave. Gestisce le tue query senza lasciare tracce digitali della tua curiosità. L'IA elabora le tue domande localmente, quando possibile, in modo che le ricerche sensibili rimangano sul tuo dispositivo.

Puoi chiedere a Leo di cercare informazioni sulla salute personale, consigli finanziari o argomenti controversi senza preoccuparti che gli annunci a traguardo ti seguano ovunque. Il software di ricerca dell'azienda esamina anche le pagine che stai già visualizzando per contestualizzare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leo di Brave

Condivisione di query sensibili e informazioni personali localmente sul tuo dispositivo senza preoccuparti di inviare dati a server esterni o creare profili utente

Ricerca argomenti complessi in varie fonti in modo efficiente con riepiloghi/riassunti simultanei da più schede del browser

Attiva il blocco degli script di monitoraggio e degli annunci pubblicitari per proteggere la privacy degli utenti, ottenendo al contempo consigli sul contenuto basati sulla tua navigazione attuale

Mantieni la privacy degli utenti grazie a conversazioni anonime e non registrate che non richiedono un account o un login per l'utilizzo gratis

Limiti di Leo di Brave

Funzionalità del modello inferiori rispetto alle piattaforme IA basate su cloud

Meno funzionalità avanzate a causa dei vincoli di progettazione che privilegiano la privacy

Prezzi di Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Leo su Brave

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Aria di Opera One (ideale per la navigazione web integrata)

tramite Opera One

Opera One considera l'IA come parte integrante dell'esperienza di navigazione, anziché come un componente aggiuntivo. Stai leggendo un articolo complesso? L'IA, Aria, può scomporlo nei punti chiave direttamente sulla pagina. Ti sei bloccato su un sito web in lingua straniera? Traduzione istantanea che mantiene intatta la formattazione originale.

I suggerimenti dell'IA appaiono quando sono utili e scompaiono quando non lo sono, evitando il fastidioso problema dei pop-up. Tutto ha sincronia tra i tuoi dispositivi, così le conversazioni e le preferenze ti seguono ovunque.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aria di Opera One

Accedi a risposte aggiornate ed esaurienti alle tue query basate su ricerche web in tempo reale

Traduci interi siti web e selezioni di testo specifiche preservando il formattare originale, le immagini e gli elementi interattivi senza soluzione di continuità

Interagisci con le pagine web utilizzando la modalità Contesto pagina che riepiloga/riassume, traduce o risponde alle domande sulla pagina corrente

Controlla le funzioni del browser, come l'organizzazione delle schede, utilizzando comandi in linguaggio naturale

Genera sia testo che immagini direttamente nel browser, utilizzando un semplice comando o l'interfaccia per 'chattare'

Crea risposte intelligenti alle discussioni nei forum, ai thread di commenti e alle conversazioni online utilizzando il contenuto della pagina pertinente come materiale di riferimento

Limite di Aria di Opera One

Opzioni di personalizzazione con limite per la regolazione del comportamento e delle risposte dell'IA

Sulle versioni desktop (in particolare la versione Developer), l'attivazione di Aria può trigger crash del browser, blocchi o un utilizzo eccessivo della CPU/RAM, anche se Aria non è attivamente in uso

La capacità di Aria di richiamare il contesto della conversazione in corso ha un limite

Prezzi di Opera One Aria

Free

Valutazioni e recensioni di Aria di Opera One

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Esempi principali di generazione potenziata dal recupero in azione

🔍 Lo sapevi? I modelli di IA non vengono addestrati su Internet in tempo reale. La maggior parte dei dati viene estratta da libri, Wikipedia, forum e siti web, quindi congelata a un certo punto. Quindi, quando un motore di ricerca LLM dice di avere un limite nel 2023 o nel 2024, è letterale: non sa nulla dopo quella data, a meno che non venga aggiornato.

Il lavoro è diverso con ClickUp

Sapere cosa fare non è mai la parte difficile. È trasformare quelle idee in azioni, mantenere il team allineato e stare al passo con tutto ciò che accade. È qui che la maggior parte degli strumenti di IA lascia le cose in sospeso.

ClickUp no.

Ti fornisce risposte, sì, ma genera anche l'attività successiva, avvisa la persona giusta, aggiorna la Sequenza del progetto e riunisce tutti i pezzi sparsi in un unico posto. In questo modo la ricerca non rimane in un documento, i follow-up non si perdono nel Chattare e il lavoro non si blocca in attesa che qualcuno lo assegni.

Se il tuo team ha bisogno di meno cambiamenti e più da fare, ClickUp è già pronto per questo. Iscriviti gratis oggi stesso! ✅