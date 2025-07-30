i 10 migliori strumenti software per la gestione dei campus (2025)

Gestire una scuola o un'università è un'operazione complessa e sempre attiva. Devi gestire le ammissioni, le presenze, gli orari dei docenti, le tasse scolastiche, il coinvolgimento degli studenti, l'assistenza agli ex studenti... e molto altro ancora.

Inoltre, devi destreggiarti tra una dozzina di strumenti diversi solo per arrivare alla fine della giornata.

Il problema è che la maggior parte di essi non comunica tra loro. Quindi, ciò che dovrebbe essere semplificato finisce sepolto in email, fogli di calcolo e follow-up mancati.

Ecco perché sempre più scuole primarie e secondarie, college e università stanno ripensando il modo in cui gestiscono le operazioni a livello di campus.

Se stai cercando soluzioni software per la gestione dei campus che riuniscano davvero tutto - dati degli studenti, attività accademiche, operazioni e comunicazione - sei nel posto giusto. In questa guida analizziamo i migliori strumenti da prendere in considerazione quest'anno, con i pro, i contro e le informazioni sui prezzi reali per aiutarti a trovare quello più adatto alla tua istituzione.

Cosa cercare in un software per la gestione dei campus?

Il software di gestione del campus dovrebbe aiutarti a unificare i flussi di lavoro accademici, amministrativi e operativi in un unico posto. Ecco le funzionalità/funzioni chiave da privilegiare:

Dati degli studenti centralizzati: In media , il 60% del tempo di un team è dedicato alla ricerca, all'aggiornamento e alla condivisione di informazioni su sistemi non collegati tra loro. Il software centralizzato per la gestione dei campus conserva i dati accademici, le presenze, le informazioni personali e la cronologia delle comunicazioni in un unico sistema sicuro In mediail 60% del tempo di un team è dedicato alla ricerca, all'aggiornamento e alla condivisione di informazioni su sistemi non collegati tra loro.Il software centralizzato per la gestione dei campusconserva i dati accademici, le presenze, le informazioni personali e la cronologia delle comunicazioni in un unico sistema sicuro

Flussi di lavoro per le ammissioni e le iscrizioni degli studenti: Vuoi automatizzare le attività ripetitive e impegnative come l'invio di moduli, la raccolta di documenti e le approvazioni? La maggior parte degli strumenti di gestione dei campus oggi sono progettati per garantire un'esperienza di onboarding fluida

Pianificazione e programmazione accademica: Scegli strumenti che ti aiutano a gestire orari, calendari dei corsi, programmi dei docenti e compiti in classe con il minimo lavoro richiesto manualmente

Strumenti di comunicazione: Con chat integrata, annunci e portali interattivi, queste app ti aiutano a stabilire un coordinamento perfetto tra studenti, insegnanti, genitori e personale

Monitoraggio delle prestazioni e analisi: I dashboard e i report visivi possono essere un enorme vantaggio in quanto consentono di monitorare voti, presenze, coinvolgimento e KPI istituzionali senza bisogno di strumenti di analisi separati

Accesso mobile e portali self-service: Offri a studenti e docenti accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle risorse essenziali tramite app mobili o dashboard web

Integrazione e scalabilità: Assicurati che il software si connetta con strumenti come il tuo LMS (Learning Management System) e SIS (Student Information System) per adattarsi alla crescita della tua istituzione

I migliori software di gestione dei campus a colpo d'occhio

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Istituzioni educative di medie e grandi dimensioni che gestiscono flussi di lavoro sia accademici che amministrativi Spazi di progetto personalizzabili per ogni dipartimento, oltre 15 viste (elenchi, Kanban, ecc.), moduli ClickUp, lavagne online, calendario IA, Hub documenti, agenti Autopilot e ClickUp Brain per approfondimenti basati sull'IA Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Alma SIS Istituti di istruzione primaria e secondaria di piccole e medie dimensioni incentrati sulla facilità d'uso e sul coinvolgimento dei principali Portali basati sui ruoli, pianificazione automatizzata, dashboard in tempo reale, trascrizioni e analisi personalizzabili, integrazioni perfette (Google Classroom, Canvas) Prezzi personalizzati Campus 365 Scuole di piccole e medie dimensioni che necessitano di un ERP configurabile e all-in-one oltre 80 moduli (accademici, alloggi, finanza, trasporti), lezioni live native, assistenza mobile, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dashboard in tempo reale Prezzi personalizzati Ellucian Università di medie e grandi dimensioni che necessitano di ERP + SIS incentrati sull'istruzione superiore Dati integrati sul ciclo di vita degli studenti, dashboard accademiche e operative, gestione delle risorse umane/paghe/ERP, portali di consulenza Prezzi personalizzati PowerSchool Distretti scolastici K-12 che necessitano di un SIS scalabile con una solida conformità Sincronizzazione in tempo reale con LMS, modelli di conformità, plugin personalizzabili, opzioni ibride/cloud/on-prem Prezzi personalizzati Fedena Istituti statunitensi di piccole e medie dimensioni con istruzione primaria e secondaria e supporto IT limitato Automazione delle ammissioni e delle tasse, portali ottimizzati per dispositivi mobili, integrazioni (Zoom, Teams), report personalizzati I piani a pagamento partono da 999 $/anno; prezzi personalizzati per le aziende Blackbaud SIS Scuole private K-12 negli Stati Uniti che desiderano un LMS e un SIS integrati Portali unificati, modelli di valutazione/trascrizione flessibili, sincronizzazione in tempo reale, dashboard per la conformità e il monitoraggio accademico Prezzi personalizzati Academia ERP Istituzioni con operazioni multi-campus che necessitano di ERP modulari Moduli configurabili (dalle ammissioni alle risorse umane), avvisi in tempo reale, portali sicuri, report multi-campus Prezzi personalizzati Workday Student Grandi università alla ricerca di dati unificati su studenti, risorse umane e finanze Portali self-service, strumenti per curriculum/consulenza/fatturazione, analisi predittiva, scalabilità su campus di grandi dimensioni Prezzi personalizzati Skyward Distretti scolastici statunitensi (K-12) che necessitano di sistemi affidabili e stabili con un forte coinvolgimento delle famiglie Registri centralizzati (presenze, finanze, risorse umane), portali in tempo reale, esportazione dei dati di conformità, moduli personalizzati Prezzi personalizzati

Il miglior software di gestione del campus per il tuo istituto

Ora che hai una pratica lista di controllo che ti guida, prendi in considerazione questi consigli sugli strumenti di gestione del campus che dovresti provare:

1. ClickUp (Il miglior sistema all-in-one per gestire i flussi di lavoro accademici e amministrativi)

Prova ClickUp gratis Personalizza le viste, le attività, i documenti, le lavagne online e le automazioni di ClickUp in base al modo in cui lavora il tuo istituto

Come app completa per il lavoro, ClickUp offre alle istituzioni educative una piattaforma unificata per gestire ogni aspetto della vita del campus, senza dover passare da un sistema all'altro. Che tu stia supervisionando le ammissioni, gestendo le attività dei docenti o monitorando lo stato di avanzamento degli studenti, puoi personalizzare ClickUp per fare tutto ciò, in base alla struttura della tua istituzione.

Visualizza tutto, dai profili degli studenti all'inventario delle attrezzature, in un unico posto con le oltre 15 viste di ClickUp, tra cui elenchi, tabelle e bacheche Kanban.

Ogni dipartimento della tua istituzione può lavorare su spazi di progetto personalizzabili in ClickUp che ospitano i dati chiave. In questo modo puoi avere flussi di lavoro separati per il personale accademico, le operazioni, le risorse umane e gli eventi, ma monitorarli tutti con un unico strumento. Quando si parla di efficienza!

E già che ci siamo, ti mostriamo come le automazioni di ClickUp ti fanno risparmiare ancora più tempo.

Supponiamo che, durante il periodo delle ammissioni, uno studente invii la propria domanda tramite un modulo ClickUp personalizzato che hai inviato. Il modulo crea automaticamente un'attività di ClickUp nell'elenco "Pipeline delle ammissioni" con tutti i dettagli compilati.

Successivamente, l'attività viene assegnata automaticamente a un responsabile delle ammissioni, con una data di scadenza impostata per la verifica dei documenti.

💡 Suggerimento: gli agenti ClickUp Autopilot agiscono come compagni di squadra IA che monitorano le attività e intraprendono azioni in base alle tue istruzioni. Per la verifica dei documenti, puoi addestrare un agente ClickUp personalizzato per controllare se i campi personalizzati richiesti nei moduli inviati (come "Trascrizione caricata" o "Prova di identità") sono stati compilati. Se ne manca qualcuno, l'agente può automaticamente modificare lo stato dell'attività in "Documenti mancanti" e inviare un promemoria via email al richiedente. Una volta che tutti i documenti sono stati ricevuti, lo stato viene aggiornato in "Pronto per la revisione", senza necessità di controlli manuali. Usa gli agenti Autopilot di ClickUp per semplificare le attività quotidiane

Entro la fine della settimana, il team addetto alle ammissioni ha piena visibilità sui candidati in attesa, completati o bloccati, e nessuno è sepolto sotto fogli di calcolo o catene di email infinite.

La collaborazione è perfetta tra i diversi ruoli. I team di supporto dei docenti, del personale e degli studenti possono lasciare commenti sulle attività per il follow-up. Possono anche lavorare insieme sulle lavagne online e sui documenti di ClickUp in tempo reale per redigere piani delle lezioni, aggiornare documenti sulle politiche o preparare materiali per eventi.

Gli strumenti di pianificazione integrati come il Calendario IA di ClickUp ti aiutano a gestire tutto, dai calendari delle lezioni alle riunioni interdipartimentali. E con i canali specifici per progetto o attività nella chat di ClickUp, i team possono discutere rapidamente o condividere aggiornamenti contestuali, in modo che ogni conversazione rimanga collegata al lavoro a cui si riferisce.

Vuoi vedere quali dipartimenti sono sovraccarichi o quali studenti sono costantemente a rischio? Prova le schede, i grafici e i report personalizzati nelle dashboard di ClickUp. Oppure chiedi semplicemente al tuo assistente IA, ClickUp Brain, di recuperare questi dati per te dalla tua area di lavoro.

Valuta le prestazioni degli studenti e del personale e scopri le tendenze con ClickUp Brain

Infine, le conoscenze istituzionali rimangono preservate e facilmente accessibili con ClickUp Docs Hub e la sua base di conoscenze sicura. Dalle politiche scolastiche ai manuali per gli studenti e alle guide per la risoluzione dei problemi IT, è possibile creare, archiviare e condividere la documentazione, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea documenti strutturati e collaborativi con pagine nidificate, modifica in tempo reale e commenti del team utilizzando ClickUp Docs

Raccogli i dati degli studenti o del personale in modo semplice tramite moduli ClickUp personalizzabili che alimentano direttamente gli elenchi delle attività

Tieni traccia degli obiettivi e dei risultati chiave in tutti i reparti utilizzando gli obiettivi ClickUp integrati e le dashboard di stato

Personalizza la tua area di lavoro con ClickApps , attivando o disattivando le funzionalità/funzioni in base alle esigenze del tuo istituto

Riepiloga/riassumi lunghi thread o email, aggiorna istantaneamente le attività ed estrai informazioni utili dalla tua area di lavoro con i comandi vocali tramite l'app desktop ClickUp Brain MAX

Limiti di ClickUp

La grande flessibilità può sembrare eccessiva agli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore G2 afferma:

Apprezzo il fatto che tutto il lavoro svolto dalla scuola sia visibile all'intero team di amministratori scolastici.

📮 ClickUp Insight: Il lavoro non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi, ma troppo spesso lo è. Il nostro sondaggio sulla gestione delle conoscenze ha rilevato che i dipendenti spesso perdono tempo a cercare nei documenti interni (31%), nelle basi di conoscenza aziendali (26%) o persino nelle note personali e negli screenshot (17%) solo per trovare ciò di cui hanno bisogno. Con la ricerca connessa di ClickUp, ogni file, documento e conversazione è immediatamente accessibile dalla tua home page, così puoi trovare le risposte in pochi secondi, non in minuti. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

2. Alma SIS (il miglior SIS creato da educatori con un forte coinvolgimento dei principali)

Alma SIS è un sistema informativo per studenti basato su cloud ampiamente adottato nei distretti scolastici e nelle scuole charter degli Stati Uniti. È progettato per semplificare la gestione delle presenze, dei voti, degli orari e della conformità alle normative statali in un'unica interfaccia intuitiva.

Il suo punto di forza? È stato creato da educatori che comprendono l'importanza della facilità d'uso e della rapida adozione dei software per la gestione dei campus. Insegnanti, amministratori e persino le famiglie spesso riescono a familiarizzare con lo strumento in pochi minuti.

Le integrazioni in tempo reale con Google Classroom, Canvas, Schoology e Microsoft Teams eliminano la duplicazione dei dati: i voti e le presenze vengono sincronizzati automaticamente tra i vari sistemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alma SIS

Semplifica il coinvolgimento dei principali, degli studenti e dei docenti attraverso portali moderni basati sui ruoli

Automatizza la programmazione delle lezioni, il monitoraggio delle presenze e la generazione delle schede

Visualizza le tendenze accademiche con dashboard in tempo reale e reportistica sulla conformità normativa

Personalizza schede, trascrizioni e analisi per soddisfare le esigenze specifiche della tua scuola

Limiti di Alma SIS

I suoi strumenti di condivisione file e collaborazione ottengono punteggi inferiori nelle recensioni online rispetto alla concorrenza

Il suo generatore di programmi principali è gestito tramite uno strumento di terze parti, che alcuni amministratori trovano meno intuitivo

Prezzi di Alma SIS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alma SIS

G2: 4,2/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Alma SIS?

Direttamente da una recensione di Capterra:

SIS ALMA è facile da usare per amministratori, studenti, insegnanti e genitori. Quando io, in qualità di amministratore ALMA, ho bisogno di assistenza, il loro supporto clienti è facilmente accessibile e sempre pronto ad aiutarmi in pochi istanti. Quando lo uso come insegnante, so che i miei voti sono al sicuro e facilmente accessibili da studenti e genitori, che possono così tenersi aggiornati sui risultati dei propri figli.

🧠 Curiosità: All'IU International University of Applied Sciences, l'utilizzo del tutor IA Syntea ha ridotto il tempo di apprendimento di circa il 27% dopo circa tre mesi rispetto ai gruppi non assistiti dall'IA. Il fattore chiave? L'apprendimento personalizzato!

3. Campus 365 (Ideale per moduli altamente configurabili)

Campus 365 offre uno dei cataloghi di moduli più completi del settore: oltre 80 moduli che coprono ammissioni, attività accademiche, finanze, trasporti, biblioteca, alloggi e lezioni dal vivo, tutti accessibili tramite web e app mobili.

È progettato per aiutare le scuole a crescere con dashboard centralizzate che offrono agli amministratori visibilità in tempo reale sulle operazioni, dalla riscossione delle tasse alle metriche sul rendimento scolastico.

La facilità d'uso è uno dei principali vantaggi di questo sistema ERP per scuole. Gli utenti riferiscono di essere in grado di integrare il personale in pochi minuti grazie all'interfaccia pulita e ai flussi di lavoro intuitivi, anche in ambienti con scarsa tecnologia. L'assistenza è un altro punto di forza, con chat, telefono e assistenza live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre alla formazione tramite webinar e sessioni in loco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Campus 365

Gestisci oltre 80 moduli accademici e amministrativi da un'unica dashboard

Organizza lezioni online in diretta in modo nativo senza strumenti o plugin di terze parti

Assistenza ai genitori, agli studenti e al personale con app mobili e accesso multilingue

Automatizza la riscossione delle tasse, il monitoraggio delle presenze e la programmazione accademica

Limiti di Campus 365

Il modulo di lezioni dal vivo può avere difficoltà con aule virtuali di grandi dimensioni

Il livello di personalizzazione varia a seconda del modulo: i flussi di lavoro complessi potrebbero richiedere assistenza per la personalizzazione

Prezzi di Campus 365

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Campus 365

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Campus 365?

Un utente su G2 afferma:

Il software è intuitivo e facile da usare, e apprezzo il fatto che mi permette di personalizzare le varie impostazioni per soddisfare qualsiasi esigenza.

4. Ellucian (Il miglior pacchetto ERP + SIS scalabile e incentrato sull'istruzione superiore)

Ellucian offre a college e università pubbliche e private degli Stati Uniti un sistema di reportistica, CRM, SIS ed ERP robusto e specificamente progettato per i flussi di lavoro dell'istruzione superiore. Gli studenti possono iscriversi online, monitorare lo stato dei propri studi e pianificare i propri percorsi di laurea, mentre i consulenti e il personale dispongono di dashboard e report utili per identificare gli studenti a rischio e semplificare il reclutamento.

Gli strumenti di analisi di Ellucian consentono alle istituzioni di individuare tendenze, come cali delle iscrizioni o punti critici di ritenzione, e di intraprendere azioni proattive. Progettato per essere scalabile, supporta anche la conformità alle normative statunitensi in materia di aiuti finanziari.

Migliori funzionalità/funzioni di Ellucian

Integra i dati relativi al ciclo di vita degli studenti, dal reclutamento al coinvolgimento degli ex studenti

Gestisci le risorse umane, le buste paga e le operazioni ERP insieme ai dati accademici

Crea portali per consulenti e dashboard per la verifica dei crediti formativi senza soluzione di continuità

Limiti di Ellucian

Richiede un team IT dedicato e una formazione formale per l'implementazione

L'implementazione può essere più costosa rispetto alle piattaforme SIS leggere

Prezzi Ellucian

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ellucian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 3,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Ellucian?

Una recensione su Capterra recita:

Mi congratulo con Ellucian per i recenti aggiornamenti apportati all'aspetto e alla fruibilità del prodotto. Ora lo trovo più facile da usare e da supportare (non è più necessario Java per l'amministratore!).

5. PowerSchool (il miglior SIS per la scuola primaria e secondaria con ampia diffusione e integrazioni negli Stati Uniti)

PowerSchool è ampiamente utilizzato nei distretti scolastici statunitensi K-12 e offre un sistema informativo scolastico (SIS) di base, un registro dei voti, il monitoraggio delle presenze, la pianificazione e un solido supporto per la conformità alla reportistica statale tramite team regionali dedicati. Si integra con LMS come Canvas e Schoology, supporta portali per famiglie e studenti e funziona su un'infrastruttura sicura basata su ISO-27001/Azure.

Il suo punto di forza principale risiede nel suo motore di personalizzazione esteso. I distretti possono creare campi, pagine, report e automazioni su misura e persino utilizzare plugin per soddisfare flussi di lavoro unici.

Sebbene le scuole apprezzino la sua flessibilità, segnalano anche che l'onboarding, la navigazione e la complessità dei database legacy richiedono risorse amministrative qualificate.

Le migliori funzionalità/funzioni di PowerSchool

Sfrutta modelli di reportistica certificati dallo Stato e flussi di lavoro conformi alle normative

Sincronizzazione in tempo reale di presenze, voti e orari su tutti i portali

Integrazione perfetta con Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF e strumenti di terze parti

Ospita in locale, su cloud o in modalità ibrida, con modalità gestita o autogestita

Limiti di PowerSchool

Richiede competenze tecniche e supporto del personale per personalizzazioni interne

I tempi di risposta dell'assistenza e la documentazione possono essere incostanti

Prezzi di PowerSchool

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PowerSchool

G2: 4,2/5 (oltre 730 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PowerSchool?

Un utente G2 di lunga data riferisce:

Il nostro distretto utilizza PS SIS da 9 anni, sempre come istanza ospitata. In tutti questi anni non abbiamo mai avuto problemi di downtime né perdite di dati. La formazione per gli amministratori è fantastica.

👀 Lo sapevate? Ivy Tech Community College utilizza Google Cloud e l'apprendimento automatico per prevedere il rendimento degli studenti con un'accuratezza dell'80%, elaborando oltre 12 milioni di dati al giorno! La loro piattaforma basata sull'IA ha identificato 16.000 studenti a rischio in un solo semestre e ha aiutato migliaia di loro a migliorare i propri voti. Con analisi self-service disponibili per quasi la metà del proprio personale, Ivy Tech è passata da una reportistica reattiva a un'assistenza proattiva agli studenti su larga scala.

6. Fedena (Il miglior SIS/ERP modulare ed economico per istituti K-12 di piccole e medie dimensioni negli Stati Uniti)

Progettato per gli istituti con un supporto IT limitato, Fedena offre automazione di livello ERP, reportistica e strumenti di coinvolgimento per gli istituti K-12 negli Stati Uniti. Puoi utilizzarlo per gestire tutto, dalle ammissioni e presenze ai trasporti e agli alloggi.

Inoltre, i prezzi accessibili e un'interfaccia utente intuitiva lo rendono più accessibile alle scuole più piccole rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco.

Si integra con Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams e supporta estensioni plugin e moduli personalizzabili per flussi di lavoro flessibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fedena

Automatizza i flussi di lavoro dalle ammissioni alle tasse con moduli di iscrizione e pagamento

Implementa portali per genitori/studenti ottimizzati per dispositivi mobili con aggiornamenti in tempo reale su presenze e voti

Integra corsi online, lezioni registrate, quiz e strumenti di collaborazione

Genera report e dashboard personalizzati su presenze, prestazioni e operazioni

Limiti di Fedena

Meno scalabilità per distretti di grandi dimensioni rispetto a sistemi aziendali come PowerSchool

La qualità dell'assistenza varia a seconda della regione; alcuni recensori notano aggiornamenti delle funzionalità più lenti

Prezzi di Fedena

Standard: 999 $/anno

Premium : 1.399 $/anno

Ultimate: 1.699 $/anno

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fedena

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fedena?

Ecco l'opinione di un utente G2:

Nel complesso, è una buona piattaforma per la gestione degli studenti. Facile da usare, ma richiede una formazione iniziale per molti. Combina tutte le funzioni necessarie come la gestione delle presenze, le informazioni personali, la gestione degli esami, i voti e le relazioni, rendendole facilmente accessibili a tutte le parti interessate.

7. Blackbaud Student Information System (Miglior SIS per scuole private indipendenti K-12 negli Stati Uniti)

👀 Lo sapevi? Dal 2023, il 54% delle istituzioni ha integrato il proprio SIS con LMS e altre piattaforme amministrative.

Desideri anche un'esperienza unificata in cui le funzionalità LMS, i portali per gli studenti, la fatturazione e la gestione delle iscrizioni siano riuniti in un unico login? Blackbaud è la soluzione giusta per te.

Docenti e amministratori lo utilizzano per accedere a una vista completa a 360° del percorso completo di ogni studente, dai voti alle attività extracurriculari.

La ciliegina sulla torta? Richieste di corsi automatizzate, liste d'attesa, flussi di lavoro per la valutazione e approvazioni configurabili basate sui ruoli riducono gli attriti amministrativi e supportano la conformità con i requisiti di reportistica e accreditamento degli Stati Uniti.

Migliori funzionalità/funzioni di Blackbaud SIS

Sfrutta l'accesso Single Sign-On per genitori, studenti, docenti e personale con dashboard basate sui ruoli

Semplifica la configurazione delle valutazioni e delle pagelle con modelli di valutazione flessibili

Consenti la pianificazione unificata, l'approvazione delle richieste di corsi e la sincronizzazione in tempo reale dei registri

Utilizza dashboard interdipartimentali per aiutare gli amministratori a monitorare le presenze, le tendenze accademiche e la conformità

Limiti di Blackbaud SIS

Alcuni utenti segnalano che i moduli spesso sembrano aggiunte successive piuttosto che un sistema pulito e unificato

Prezzi di Blackbaud SIS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Blackbaud SIS?

Ecco una recensione di G2:

Una piattaforma eccellente per gestire studenti, genitori, classi, insegnanti, consulenti, convittori e tutti i dati relativi agli studenti. Abbiamo un programma giornaliero estremamente complicato e il software è in grado di adattarsi alle nostre esigenze.

8. Academia ERP (Ideale per gli istituti che necessitano di un sistema ERP flessibile e modulare, scalabile tra i vari campus)

Se la tua scuola o università è stanca di adattare i flussi di lavoro al software, Academia ERP potrebbe essere una novità rinfrescante. È progettato per gestire tutto, dalle ammissioni e gli aspetti accademici alle risorse umane, alla finanza e persino alla gestione degli alloggi. Che tu gestisca un campus o venti, la configurazione modulare di Academia è facilmente scalabile e ti consente di personalizzare praticamente tutto, senza dover chiamare ogni volta il reparto IT.

Una cosa che gli utenti adorano? Gli strumenti di comunicazione integrati. Studenti e genitori ricevono aggiornamenti in tempo reale tramite app, email o SMS, mentre le dashboard aiutano il personale a tenere sotto controllo presenze, voti, tasse e altro ancora.

Migliori funzionalità/funzioni di Academia ERP

Automatizza i flussi di lavoro critici, dalle richieste di informazioni alle ammissioni alla gestione delle tasse tramite moduli configurabili

Invia avvisi in tempo reale e notifiche personalizzate utilizzando SMS, email e messaggi integrati nell'app

Abilita portali accessibili da dispositivi mobili per studenti/genitori/docenti con visualizzazione sicura di pagelle, presenze e voti

Genera dashboard e report su presenze, finanze, rendimento scolastico e dati relativi a più campus

Limiti di Academia ERP

Alcuni istituti segnalano che la documentazione e l'assistenza possono variare a seconda della regione, in particolare per le implementazioni al di fuori degli Stati Uniti

Prezzi di Academia ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Academia ERP

G2 : 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Academia ERP?

Una recensione su G2 condivide:

Il sistema ha reso più efficiente il nostro processo di ammissione, ridotto al minimo gli errori manuali nelle decisioni di ammissione e migliorato il nostro sistema di gestione degli studenti in generale.

🧠 Curiosità: il 72% dei sistemi SIS offre ora l'accesso mobile, migliorando la flessibilità per il personale e gli studenti.

9. Workday Student (ideale per grandi università che cercano operazioni unificate per studenti, risorse umane e finanze)

Workday Student è progettato per gli istituti di istruzione superiore che già gestiscono una miriade di sistemi e desiderano che funzionino tutti insieme. Se utilizzi già Workday per le risorse umane e la finanza, l'aggiunta del modulo per gli studenti riunisce l'intero istituto sotto un unico tetto. Gestisce le ammissioni, la consulenza, la pianificazione dei programmi di studio, la fatturazione e molto altro, fornendo al personale e agli studenti strumenti self-service che funzionano davvero.

Detto questo, non si tratta di una soluzione plug-and-play. L'implementazione richiede tempo e pianificazione, ma una volta avviata, avrai una visione in tempo reale di tutto: progressi degli studenti, tendenze delle iscrizioni, stato degli aiuti finanziari, il tutto sincronizzato con i tuoi dati HR e finanziari.

Funzionalità/funzioni principali di Workday Student

Coordina i flussi di lavoro relativi alle ammissioni, agli aiuti finanziari, ai programmi di studio e alla fatturazione

Fornisci analisi predittive e reportistica su fidelizzazione, iscrizioni e rendimento scolastico

Fornisci portali self-service per studenti, consulenti e personale

Scalabilità facile per decine di migliaia di studenti nelle grandi università di ricerca

Limiti di Workday Student

I report predefiniti potrebbero non soddisfare tutte le esigenze

L'implementazione potrebbe richiedere un team IT istituzionale esperto e un lungo periodo di avvio

Prezzi di Workday Student

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday Student

G2 : 4,0/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workday Student?

Su G2, un utente condivide:

Workday è un'ottima piattaforma che consente ai professori di pubblicare annunci e compiti. È facile da usare e le notifiche sono ottime, soprattutto sui dispositivi mobili. Anche la consulenza accademica è un'ottima funzionalità aggiuntiva.

10. Skyward (ideale per i distretti scolastici statunitensi K-12 che danno priorità a stabilità, conformità e coinvolgimento delle famiglie)

Skyward è la soluzione preferita da molti distretti scolastici K-12 negli Stati Uniti, e per una buona ragione. È sul mercato da decenni e questo si riflette nella completezza delle funzionalità progettate tenendo conto delle sfide reali dei distretti. Che si tratti di monitorare le presenze, gestire le buste paga, generare report statali o aiutare i genitori a rimanere informati, Skyward lo fa con silenziosa affidabilità.

I portali di accesso per famiglie e studenti sono semplici ma efficaci, aiutano a ridurre il volume delle chiamate e offrono alle famiglie un filo diretto con ciò che accade quotidianamente. E per i team IT, Skyward offre un hosting flessibile (cloud o on-prem) e solide opzioni di esportazione dei dati per i distretti che amano il controllo. L'interfaccia può sembrare un po' antiquata in alcuni punti, ma il compromesso è un sistema che funziona, anche nei giorni scolastici più impegnativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skyward

Centralizza i dati degli studenti, i voti, la contabilità, le risorse umane e la programmazione in un unico sistema

Consenti a genitori e studenti di accedere ai dati in tempo reale tramite i portali Family Access o Student Access

Supporta la reportistica dei dati statali utilizzando Ed-Fi ed esportazioni CSV/API personalizzate

Facilita moduli personalizzati e campi dati per monitorare le esigenze specifiche del distretto

Limiti di Skyward

L'interfaccia sembra obsoleta; diversi utenti segnalano una navigazione difficile e un flusso di lavoro lento per gli insegnanti

Prezzi Skyward

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Skyward

G2 : 3,8/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Skyward?

Ecco una recensione di Capterra:

Skyward ha reso molto facile trovare le informazioni sugli studenti, inserire i voti e copiare i compiti. Anche la registrazione delle presenze è stata facile da inserire. Mi piace anche il fatto che scuole diverse possano modificare il layout di Skyward in base alle proprie esigenze.

Classi, comunicazione, conformità: gestisci tutto con ClickUp

Se c'è una cosa che dovresti ricordare di questo post, è questa: che tu gestisca una piccola scuola elementare o un vasto sistema universitario, esiste una soluzione di gestione del campus adatta a te. Tuttavia, molti strumenti disponibili sul mercato aggiungono solo altre schede al browser senza alleggerire effettivamente il carico di lavoro.

ClickUp è diverso. Riunisce tutto (progetti, persone, processi) in un unico posto facile da usare. Hai bisogno di un modulo per il feedback degli studenti? Una dashboard per le ammissioni? Un'IA che ti aiuti a scrivere più velocemente o a riepilogare/riassumere i report? Ottieni tutto questo senza dover gestire più sistemi sparsi.

Se il tuo sistema attuale sembra un residuo dell'era della lavagna, è ora di passare a qualcosa di più moderno. ClickUp ottiene il massimo dei voti in termini di usabilità, scalabilità e innovazione. Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito!