Le 10 migliori alternative a Veed.io per la modifica di video nel 2025

Veed. io è ottimo per i video social. Ti consente di effettuare la modifica rapida e aggiunge automaticamente i sottotitoli.

Tuttavia, se hai bisogno di spazio di archiviazione, collaborazione in team, ridimensionamento automatico, editing in batch o supporto per tutorial su YouTube, webinar e clip di podcast, dovrai prendere in considerazione strumenti di modifica video più avanzati.

Diamo un'occhiata ad alcune delle migliori alternative a Veed.io che superano questi limiti durante la modifica dei video. Condivisione delle funzionalità chiave, dei prezzi e delle limitazioni per aiutarti a fare la scelta migliore.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Veed.io?

Prima di registrarti al prossimo strumento, fai un passo indietro e chiediti: cosa ti serve nel tuo flusso di lavoro video che Veed non ti offre? Ecco le funzionalità avanzate che vale la pena privilegiare nel tuo flusso di lavoro di creazione di contenuto video.

profondità di modifica: *Se Veed ti sembra troppo basilare per i tuoi progetti, cerca strumenti video con funzionalità avanzate come Sequenza multitraccia, livelli audio e transizioni personalizzate

migliore collaborazione: *Hai bisogno di qualcosa di più della semplice modifica individuale per i tuoi video online? Dai la priorità alle alternative a Veed. io che supportano commenti, autorizzazioni basate sui ruoli e cartelle di condivisione, in modo che feedback e approvazioni avvengano senza intoppi

Supporto per il branding e i modelli: Scegli strumenti che ti consentono di salvare le risorse del tuo marchio, riutilizzare modelli video e ridimensionare automaticamente per diverse piattaforme social. Non vorrai certo ricaricare il tuo logo o digitare nuovamente i font ogni volta che carichi un video

funzionalità/funzione IA e automazione: *Veed offre Magic Cut e sottotitoli automatici, ma altri strumenti video vanno oltre. Cerca strumenti IA che rimuovono i silenzi, generano clip social o riutilizzano rapidamente video più lunghi

prezzi flessibili e scalabili: *Se il watermark o i prezzi per team ti frenano, scegli un'alternativa a Veed con livelli gratis migliori, prezzi scalabili o piani individuali e aziendali con pagamento a consumo

adatto alle tue esigenze: *alcuni editor sono pensati per gli YouTuber, altri per i marketer o i podcaster. Trova uno strumento di modifica video adatto al tuo flusso di lavoro, che tu stia realizzando tutorial, TikTok o video di marca

Le migliori alternative a Veed.io in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Veed.io:

Nome dello strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Modelli di storyboard visivi, gestione delle attività, collaborazione in tempo reale, visualizzazioni personalizzate Aziende di piccole dimensioni, aziende di medie dimensioni e aziende Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Kapwing Creazione di video con IA, sottotitoli magici, B-Roll intelligente, focus sull'oratore Piccole aziende, autori Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per membro Descript Modifica basata su testo, sincronizzazione script, supporto multi-camera, strumenti vocali basati sull'IA Imprese di piccola e media dimensione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per membro InVideo IA Collegato al video, video senza volto, oltre 5000 modelli, modifica Magic Box Piccole aziende, medie aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese CapCut Modifica ottimizzata per dispositivi mobili, effetti, filtri, controlli di velocità Autori, piccole imprese aziendali versione di prova gratuita di 7 giorni; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese HeyGen Avatar IA, avatar personalizzati, supporto multilingue, strumenti di modifica Aziende di medie dimensioni, aziende Pagina video AI gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Synthesia Avatar IA, generazione di script, clonazione vocale, oltre 140 lingue Aziende di medie dimensioni, aziende Pagina video AI gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Colossyan autore Converti documenti/diapositive in video, registrazioni dello schermo, scene multi-avatar, strumenti di branding Imprese di piccola e media dimensione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 27 $ al mese Camtasia Registrazione avanzata dello schermo, annotazioni, quiz, zoom/panoramica intelligenti Aziende di medie dimensioni, aziende I piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese Semplificato Clip IA, sottotitoli automatici, pubblicazione sui social media, modifica intelligente Piccole aziende, team di contenuto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese

Le migliori alternative a Veed.io

Diamo un'occhiata più da vicino alle funzionalità/funzione, ai limiti, alle recensioni degli utenti e ai piani tariffari di ciascuno di questi strumenti.

1. ClickUp (ideale per la gestione di progetti video e la collaborazione in team)

Organizza idee, attività e collabora visivamente utilizzando le lavagne online ClickUp

Se gestisci progetti video che vanno oltre la semplice modifica, ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti offre tutti gli strumenti di cui hai bisogno in un unico posto. Puoi iniziare utilizzando ClickUp Whiteboards per pianificare il tuo piano di produzione e delineare la tua serie di video.

Puoi trascinare, rilasciare e riorganizzare le idee in tempo reale con il tuo team e mantenere tutti sulla stessa pagina fin dall'inizio. Ciò è particolarmente utile per le prime sessioni di brainstorming, il piano del flusso della sceneggiatura o il monitoraggio di elementi visivi come le transizioni di scena e gli elenchi delle riprese.

Quando sei pronto per iniziare, puoi utilizzare le attività di ClickUp per suddividere il flusso di lavoro di produzione video in passaggi chiari e gestibili. Puoi assegnare responsabilità, impostare scadenze e monitorare lo stato per completare i progetti in tempo.

Ad esempio, inizia con un'attività di sceneggiatura, in cui alleghi una bozza, la assegni a uno sceneggiatore, collabori tramite ClickUp Documento e imposti una data di scadenza per la revisione. Segue poi lo storyboard, seguito dalle riprese. Ogni scena o ripresa può essere monitorata come un'attività separata, con liste di controllo per le configurazioni della telecamera, le posizioni e le attrezzature.

Gestisci le attività, imposta le scadenze e ottimizza il flusso di lavoro di creazione dei video con ClickUp Tasks

Nella fase di modifica per voci fuori campo e didascalie animate, utilizza stati delle attività come "In corso", "Da rivedere" e "Esportazione finale" per il monitoraggio dello stato di ciascun video.

Una volta impostato il flusso di lavoro, utilizza ClickUp Brain, l'assistente IA integrato per l'assistenza nella scrittura di sceneggiature. Che tu stia redigendo una prima bozza, perfezionando una scena, scrivendo didascalie animate o trascrivendo filmati grezzi, l'IA può aiutarti a generare una copia pulita con l'aiuto di più LLM (come Gemini, Claude e altri) dalla stessa interfaccia.

E quando hai bisogno di comunicare con il tuo team, ClickUp Brain può anche redigere email, commenti o aggiornamenti sulle attività per te in base al contesto del tuo progetto. Puoi anche chiedergli informazioni sullo stato di attività specifiche. Ad esempio, potresti voler sapere se la sceneggiatura è stata finalizzata o se il filmato è stato caricato. ClickUp Brain estrarrà gli ultimi aggiornamenti direttamente dal tuo spazio di lavoro.

Infine, con ClickUp Clips, puoi registrare brevi video direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro senza uscire dalla piattaforma. Inoltre, quando registri un Clip, ClickUp, una potente alternativa a Veed. io, genera automaticamente una trascrizione della tua narrazione. Questo aiuta il tuo team a sfogliare o fare riferimento ai punti chiave senza dover rivedere l'intero video.

Registra, effettua condivisione e organizza i video senza sforzo con ClickUp Clip

ClickUp Brain, in quanto strumento di intelligenza artificiale, migliora ulteriormente questo processo consentendoti di interagire con i clip e le loro trascrizioni. Puoi chiedere a Brain di riepilogare/riassumere un clip, estrarre elementi di azione o chiarire parti della trascrizione e aiutare il tuo team a rimanere allineato e concentrato.

I clip vengono anche salvati automaticamente e collegati ad attività o documenti. L'ultima cosa che desideri è che le informazioni critiche vadano perse nei thread email o nelle app di messaggistica. È un modo semplice per mantenere il flusso della comunicazione visiva durante tutto il progetto.

Per rendere ancora più efficiente il project management dei tuoi progetti di produzione video, ClickUp offre modelli pronti all'uso creati appositamente per i flussi di lavoro creativi. Il modello di produzione video ClickUp ti aiuta a gestire ogni fase del tuo progetto con attività chiare, Sequenza e strumenti di collaborazione, in modo che nulla venga trascurato.

Per la pianificazione visiva, il modello di storyboard ClickUp offre un layout strutturato per organizzare scene, tempistiche e direzione visiva, in modo da mantenere il tuo team allineato. Questi modelli di storyboard gratis semplificano i flussi di lavoro creativi combinando immagini, note, scadenze e collaborazione in un unico spazio organizzato.

In questo modo, ClickUp ti consente di gestire l'intero processo di produzione video, dal piano e sceneggiatura alla collaborazione e consegna, tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*configura dashboard personalizzate: ottieni una visione d'insieme dei progressi, delle scadenze e dei carichi di lavoro e monitora le attività in tutte le fasi della produzione video utilizzando le dashboard di ClickUp

*piano con calendari integrati: sfrutta ClickUp Calendar per pianificare facilmente riprese, sessioni di revisione o date di lancio e effettua la sincronizzazione di questi eventi con il tuo team

Automatizza le attività ripetitive: risparmia tempo impostando risparmia tempo impostando le automazioni ClickUp che spostano le attività dopo le approvazioni, assegnano i membri del team quando lo stato cambia, o inviano promemoria per le scadenze imminenti

*collabora istantaneamente: usa ClickUp Chat per discutere le attività, fornire feedback e collaborare senza passare da una piattaforma all'altra

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può risultare eccessiva per gli utenti nuovi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp Brain ti fa risparmiare tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip audio direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi.

ClickUp Brain ti fa risparmiare tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip audio direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi.

Una recensione su G2 dice:

tramite Kapwing

Kapwing, uno strumento di editing video basato sull'IA, semplifica la creazione di video per chiunque, anche senza competenze di editing video. Inizia digitando un prompt di testo e l'IA completerà un video completo con musica, effetti sonori e transizioni. Con Magic Subtitles, puoi ottenere istantaneamente didascalie generate dall'IA e personalizzarne lo stile e le animazioni in base al tuo marchio. Smart B-Roll analizza automaticamente il tuo video e inserisce immagini che corrispondono ai tuoi punti chiave man mano che il video prende forma.

Se il tuo video include più interlocutori, puoi utilizzare Speaker Focus per puntare la telecamera su chi sta parlando e aiutare il tuo pubblico a mantenere la connessione. Quando lavori in lingue diverse, Lip Sync assicura che l'audio sia in sincronia con i movimenti della bocca di chi parla e rende le traduzioni fluide e naturali. E con Split Vocals, puoi separare facilmente le voci dalla musica di sottofondo, offrendoti un maggiore controllo sulla qualità audio e sulle modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kapwing

*collabora in tempo reale: consenti a più membri del team di effettuare la modifica e contribuire allo stesso video contemporaneamente e migliora l'efficienza del tuo team

Traduci i video senza sforzo: converti l'audio in oltre 70 lingue utilizzando voci generate dall'IA o la clonazione vocale per raggiungere un pubblico globale

Rimuovi automaticamente i silenzi: usa Smart Cut per rilevare e tagliare le sezioni silenziose nei tuoi video e risparmiare tempo sulla modifica manuale

Limiti di Kapwing

La qualità audio potrebbe diminuire in modo significativo durante l'esportazione del contenuto video

Prezzi di Kapwing

Free Forever

Pro: 24 $ al mese per membro

aziendale: 64 $ *per membro/mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kapwing

G2: 4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kapwing?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la sezione Kapwing Templates. Offre migliaia di modelli progettati da professionisti e ci aiuta a rendere i nostri video eccezionali semplicemente modificando i nostri contenuti con immagini, video e testo.

Mi piace la sezione Kapwing Templates. Offre migliaia di modelli progettati da professionisti e ci aiuta a rendere i nostri video eccezionali semplicemente modificando i nostri contenuti con immagini, video e testo.

Una recensione su G2 dice:

3. Descript (ideale per la modifica video tramite trascrizioni e scripting collaborativo)

via Descript

Descript è una piattaforma basata sull'IA per la modifica audio e video. Come alternativa a Veed.io, consente agli utenti di modificare i file multimediali attraverso un'interfaccia basata su testo, rendendola intuitiva come la modifica di un documento. Con funzionalità/funzione come Overdub (clonazione vocale IA), rimozione delle parole di riempimento, editing multitraccia e miglioramento dell'audio di qualità professionale, puoi produrre contenuti professionali senza complesse competenze di modifica.

Se stai realizzando brevi video per YouTube, Description supporta la registrazione dello schermo. Per i team di marketing, questo editor video basato sull'IA consente di collaborare con i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica con la Sequenza : visualizza la tua composizione nel tempo e apporta modifiche precise sia ai tuoi file multimediali che all'allineamento dello script per un'esperienza di modifica tradizionale

Organizza utilizzando Progetti e Composizioni: mantieni il tuo lavoro strutturato distinguendo tra Progetti (lo spazio attivo per la modifica) e Composizioni (versioni finali o bozze per l'esportazione)

Registra in remoto con SquadCast: registra l'audio senza interruzioni con i tuoi collaboratori da qualsiasi luogo, integrando direttamente Descript per sessioni remote fluide

Limiti di Descript

Le capacità di integrazione della piattaforma non sono del tutto intuitive

Prezzi di Descript

Free Forever

Hobbyist: 24 $ al mese per membro

Autore: 35 $ al mese per membro

*aziendale: 50 $ al mese per membro

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Una recensione su Capterra dice:

Descript è una soluzione rivoluzionaria per chiunque desideri semplificare il processo di modifica audio e video, in particolare per i principianti. Offre ottime funzionalità/funzione come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e la modifica basata su testo. La possibilità di modificare i file multimediali con la stessa facilità con cui si modifica un documento Word consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Descript è una soluzione rivoluzionaria per chiunque desideri semplificare il processo di modifica audio e video, in particolare per i principianti. Offre ottime funzionalità/funzione come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e la modifica basata su testo. La possibilità di modificare i file multimediali con la stessa facilità con cui si modifica un documento Word consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

tramite InVideo IA

InVideo. io è una piattaforma online per la creazione di video progettata per esperti di marketing, social media manager e team di contenuto. Puoi generare rapidamente video di marketing utilizzando prompt di testo, riutilizzare i contenuti del blog in brevi video o creare in blocco immagini per campagne pubblicitarie. Offre anche un kit di branding, strumenti di voiceover, integrazioni di stock e ridimensionamento automatico per più piattaforme.

La libreria di modelli predefiniti, le animazioni di testo dinamiche e l'interfaccia drag-and-drop lo rendono adatto alla creazione di un intervallo di video, rendendolo una valida alternativa a Veed.io.

Mentre Veed.io è più adatto per la modifica di filmati grezzi o podcast, InVideo è la soluzione ideale quando hai bisogno di video straordinari, pronti per la pubblicazione e di grandi dimensioni con il minimo lavoro richiesto.

Con InVideo IA, puoi trasformare facilmente articoli di giornale, video di YouTube o pagine di blog in video straordinari semplicemente incollando un link. La piattaforma elabora automaticamente il contenuto, creando un video con immagini, voci fuori campo e transizioni pertinenti in pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVideo

Accedi alle risorse stock: esplora oltre 16 milioni di video, immagini e tracce audio royalty-free per migliorare i tuoi contenuti senza sforzo

Scegli modelli personalizzabili: Scegli tra un'ampia selezione di oltre 5000 modelli progettati professionalmente e adatti a diverse occasioni e settori

Crea video accattivanti senza volti: produci video di alta qualità senza presentatori sullo schermo, utilizzando immagini e voci fuori campo per trasmettere il tuo messaggio in modo efficace

Limiti di InVideo

La libreria di modelli non offre molte possibilità di personalizzazione. Questo può rendere difficile la creazione di un video personalizzato che si adatti alle esigenze del tuo marchio

Prezzi di InVideo

Free Forever

In più: 35 $ al mese

Massimo: 60 $ al mese

Generativo: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni di InVideo

G2: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di InVideo?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia intuitiva di InVideo ci consente di creare con facilità opere audiovisive ben rifinite. La funzionalità di clonazione della voce aiuta a mantenere una narrazione coerente senza ripetere le voci fuori campo.

L'interfaccia intuitiva di InVideo ci consente di creare con facilità opere audiovisive ben rifinite. La funzionalità di clonazione della voce aiuta a mantenere una narrazione coerente senza ripetere le voci fuori campo.

Una recensione su G2 dice:

5. CapCut (ideale per la modifica ottimizzata per dispositivi mobili con effetti visivi creativi)

tramite CapCut

CapCut è un'app di modifica video sviluppata da ByteDance, la principale di TikTok. Con lo strumento di divisione precisa, puoi tagliare i video esattamente nel fotogramma che ti serve, il che è perfetto per la sincronizzazione delle immagini con l'audio o per ritagliare le riprese con precisione. Se miri a qualcosa di più creativo, la funzionalità di inversione video ti consente di riprodurre i video al contrario e conferisce ai tuoi video un tocco unico e inaspettato.

Avrai accesso a una vasta libreria di musica royalty-free organizzata per atmosfera e genere, così sarà facile trovare la colonna sonora perfetta per il tuo progetto. Se preferisci, puoi anche importare i tuoi file audio.

Le migliori funzionalità/funzioni di CapCut

Controlla il ritmo del video: regola la velocità con precisione, creando effetti di slow motion fluidi o time-lapse dinamici per adattarli alla tua visione

Migliora immediatamente la qualità visiva: applica un intervallo di filtri estetici per regolare tonalità, colore e luminosità e ottenere un risultato raffinato e professionale

Aggiungi effetti creativi: utilizza effetti speciali come schermo diviso, sovrapposizioni divertenti e oniriche ed effetti festosi per far risaltare i tuoi contenuti

Limiti di CapCut

La versione gratis di CapCut inserisce un watermark sui video, che può essere rimosso solo con una sottoscrizione premium

Prezzi di CapCut

versione di prova gratis di 7 giorni

Pro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di CapCut

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Una recensione su G2 dice:

6. HeyGen (ideale per creare video con avatar IA realistici)

tramite HeyGen

Lanciato originariamente con il nome Surreal, HeyGen è uno strumento per la creazione di video. Con IA Avatar Creation, puoi scegliere tra oltre 300 avatar che rappresentano un intervallo di etnie, età e stili. Inserisci il tuo copione e l'avatar parlerà per te con una sincronizzazione labiale realistica.

Puoi anche lavorare con avatar statici o animati per annunci, formazione, comunicazioni con i clienti e pubblicità. La funzionalità Avatar IV fa un ulteriore passo avanti consentendoti di caricare una foto e uno script o una clip vocale per generare un avatar personalizzato che assomiglia a te e ha la tua voce.

E quando arriva il momento di mettere a punto il tuo progetto, Editing Studio ti offre tutti gli strumenti necessari per rifinire il tuo video con testo, sfondi ed effetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyGen

Prompt qualsiasi cosa: trasforma FAQ, documenti sui prodotti o script personalizzati in contenuti video coinvolgenti con avatar basati sull'intelligenza artificiale

Personalizza gli avatar con look illimitati: cambia gli abiti, gli sfondi e le pose degli avatar per adattarli perfettamente al tuo marchio o al tuo messaggio

Coinvolgi il pubblico con le espressioni: scegli tra espressioni come professionale, serio o leggero per impostare il tono giusto

Limiti di HeyGen

La voce dell'avatar può sembrare innaturale a volte, specialmente quando esprime emozioni complesse in frasi più lunghe

Prezzi di HeyGen

Free Forever

Autore: 29 $ al mese

Team: 39 $ al mese per membro

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4,8/5 (oltre 830 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HeyGen?

Una recensione su G2 dice:

Adoro quanto HeyGen sia intuitivo e facile da usare anche per i principianti! Ho creato tre avatar in diverse impostazioni per il mio progetto video universitario e ognuno di essi aveva un aspetto professionale. La sincronizzazione labiale è incredibile e mi ha aiutato a esprimere le idee in inglese in modo più chiaro di quanto potessi fare da solo. Gli avatar sembrano naturali e le opzioni di personalizzazione sono eccellenti, dalla rimozione dello sfondo al cambio di abbigliamento. È come avere un presentatore personale su richiesta!

Adoro quanto HeyGen sia intuitivo e facile da usare anche per i principianti! Ho creato tre avatar in diverse impostazioni per il mio progetto video universitario e ognuno di essi aveva un aspetto professionale. La sincronizzazione labiale è incredibile e mi ha aiutato a esprimere le idee in inglese in modo più chiaro di quanto potessi fare io stesso. Gli avatar sembrano naturali e le opzioni di personalizzazione sono eccellenti, dalla rimozione dello sfondo al cambio di abbigliamento. È come avere un presentatore personale su richiesta!

7. Synthesia (ideale per contenuto video localizzato personalizzato con personalizzazione della voce e dell'avatar)

tramite Synthesia

Synthesia è una piattaforma di creazione video basata sull'IA che consente agli utenti di produrre video di qualità professionale senza bisogno di telecamere, microfoni o attori.

Digita l'argomento, gli oggetti e il tono che desideri ottenere e il generatore di script IA di Synthesia scriverà lo script per te. Una volta pronto lo script, potrai scegliere tra un intervallo di oltre 230 avatar IA che rappresentano diversi background e stili.

Synthesia ti consente di creare video da zero utilizzando avatar IA in grado di parlare in oltre 140 lingue, senza bisogno di riprese, modifica o team di produzione. Se desideri creare video multilingue di formazione, marketing o informativi senza un team completo, questa è una buona alternativa a Veed.io.

Al contrario, Veed.io si concentra sulla modifica di filmati esistenti, offrendo strumenti per il taglio, i sottotitoli e gli effetti. Uno crea video con l'IA, l'altro migliora ciò che hai già registrato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

*valuta l'efficacia dei contenuti: misura il numero di visualizzazioni, i punti di abbandono e i tassi di coinvolgimento per valutare l'efficacia dei contenuti

Ottimizza la collaborazione: modifica script e video insieme ai tuoi colleghi, condividi feedback tramite commenti e gestisci le versioni dei progetti in un unico spazio di lavoro

Garantisci una pronuncia accurata: specifica l'enfasi sulle sillabe e le modifiche fonetiche con "Diction" per garantire che nomi, termini e accenti suonino accurati

Limiti di Synthesia

L'integrazione può essere un po' con limite. Non ci sono ancora molte connessioni native alle piattaforme LMS, ai cloud drive o a strumenti come Asana e Jira, quindi dovrai affidarti principalmente alle esportazioni e alle importazioni

Prezzi di Synthesia

Pagina video AI gratis

Starter: 29 $ al mese

Autore: 89 $ al mese

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia?

Una recensione su Capterra dice:

Nell'ultimo anno Synthesia ha rilasciato diversi aggiornamenti che rendono l'esperienza utente il più semplice possibile, dimostrando di aver ascoltato i feedback degli utenti e di averli implementati.

Nell'ultimo anno Synthesia ha rilasciato diversi aggiornamenti che rendono l'esperienza utente il più semplice possibile, dimostrando di aver ascoltato i feedback degli utenti e di averli implementati.

8. Colossyan autore (ideale per convertire documenti e diapositive in lezioni video)

tramite Colossyan autore

Colossyan Creator ti aiuta a convertire PDF e presentazioni PowerPoint in video raffinati e a risparmiare tempo migliorando il modo in cui presenti le informazioni. Grazie all'integrazione della registrazione dello schermo, puoi anche catturare le azioni sullo schermo direttamente all'interno della piattaforma. Questo rende lo strumento adatto per tutorial o video di prodotti che richiedono immagini passaggio dopo passaggio.

Per rendere i tuoi video più dinamici, puoi aggiungere più avatar nelle conversazioni basate su scenari e creare dialoghi realistici che aumentano il coinvolgimento degli spettatori. E con gli strumenti del kit del marchio, puoi facilmente mantenere i tuoi video coerenti applicando il tuo logo, i tuoi font e il tuo colore a ogni progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Colossyan autore

Utilizza l'assistente di scripting basato sull'IA: usa GPT-3 per perfezionare il tuo script, generare idee e migliorare la grammatica in qualsiasi lingua principale con un semplice comando da tastiera

*aumenta l'interazione quando si visualizza: rendi i tuoi video più coinvolgenti inserendo più avatar Side View IA in funzionalità/funzione di conversazione per raccontare una storia

Crea contenuto globale: produci video in oltre 70 lingue, con vari accenti e voci, cambiando facilmente lingua nell'editor video /IA

Limiti di Colossyan autore

Al momento, le risorse del marchio come colori e loghi possono essere aggiunte solo in fase di post-produzione. Non è possibile impostarle in anticipo e utilizzarle come modelli

Prezzi di Colossyan autore

Piano Free

Starter: 27 $ al mese

*aziendale: 88 $ al mese

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Colossyan Autore?

Una recensione su G2 dice:

Colossyan è un impressionante strumento di creazione video basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la generazione di contenuto dall'aspetto professionale senza richiedere competenze approfondite di modifica video. Gli avatar AI sono realistici e la funzione di sintesi vocale è fluida con una varietà di opzioni vocali.

Colossyan è un impressionante strumento di creazione video basato sull'IA che semplifica la generazione di contenuto dall'aspetto professionale senza richiedere competenze approfondite di modifica video. Gli avatar IA sono realistici e la funzione di sintesi vocale è fluida con una varietà di opzioni vocali.

9. Camtasia (ideale per registrazioni dettagliate dello schermo e contenuto didattico)

tramite Camtasia

Camtasia è un'applicazione desktop per la registrazione dello schermo e la modifica video. Disponibile per piattaforme Windows e macOS, viene utilizzata per creare tutorial, materiali di formazione e presentazioni. Lo strumento consente agli utenti di acquisire contemporaneamente lo schermo, la webcam, il microfono e l'audio del sistema. L'editor basato sulla Sequenza supporta il taglio, l'aggiunta di didascalie, transizioni, sottotitoli ed effetti del cursore.

Al contrario, Veed.io è un editor video basato su browser incentrato sulla modifica di video esistenti, che offre strumenti come il taglio, i sottotitoli e gli effetti. Mentre Camtasia è utile per creare contenuto didattico dalle registrazioni dello schermo, Veed.io è adatto per modifiche rapide a video preregistrati, in particolare per i social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camtasia

*livelli con Sequenza multitraccia: organizza e combina facilmente media, audio ed effetti su più tracce per creare modifiche video complesse con la possibilità di completare

esportazione in più formati:* scegli tra una varietà di formati e effettua direttamente la condivisione dei tuoi video su piattaforme come YouTube, Vimeo o Google Drive per una facile distribuzione

Evidenzia con strumenti di messa a fuoco e zoom intelligenti: utilizza le funzionalità di zoom e panoramica per enfatizzare le aree chiave sullo schermo e mantenere l'attenzione del pubblico sui dettagli critici durante dimostrazioni complesse

Limiti di Camtasia

Lo strumento di rimozione dello sfondo fatica a fornire risultati puliti, anche con uno schermo verde

Prezzi di Camtasia

Essentials: 14,99 $ al mese

Crea: 20,75 $ al mese

Pro: 41,58 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1550 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Camtasia?

Una recensione su G2 dice:

Uso Camtasia dal 2013 ed è il migliore per i video screencast. Ha tutto ciò che serve per registrare lo schermo, la webcam e l'audio e dispone anche di un editor non lineare integrato.

Uso Camtasia dal 2013 ed è il migliore per i video screencast. Ha tutto ciò che serve per registrare lo schermo, la webcam e l'audio e dispone anche di un editor non lineare integrato.

10. Simplified (ideale per creare rapidamente video pronti per i social media)

tramite Simplified

Simplified è una piattaforma di creazione di contenuto basata sull'IA che integra strumenti per la scrittura IA, la progettazione grafica, la modifica video e la gestione dei social media in un'unica interfaccia.

L'alternativa a Veed.io include anche funzionalità di modifica video e uno scheduler per i social media per pianificare e pubblicare contenuti su più canali.

La funzionalità/funzione di ritaglio IA di Simplified converte automaticamente i momenti chiave del tuo filmato in brevi clip, adatti a diversi contenuti social media. Inoltre, il generatore automatico di sottotitoli semplifica l'aggiunta di sottotitoli in più lingue.

Le migliori funzionalità/funzioni semplificate

Punteggio di viralità: ottieni una metrica delle prestazioni per il tuo video e monitora il grado di coinvolgimento e l'efficacia dei tuoi contenuti

Magic Resizer: regola automaticamente il tuo video per adattarlo ai vari formattare dei social media e garantire una presentazione ottimale su diverse piattaforme

*rilevamento automatico dei parlanti: identifica e separa automaticamente i diversi parlanti nel tuo video per la modifica e la gestione facili delle tracce audio

Limiti semplificati

Lo strumento non include funzionalità audio avanzate come il supporto multitraccia, controlli di missaggio precisi o un'efficace riduzione del rumore

Prezzi semplificati

Free

Uno: 29 $ al mese

*aziendale: 79 $ al mese

Crescita: 119 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni semplificate

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Simplified?

Una recensione su Capterra dice:

Si tratta di uno strumento basato sull'IA che funge da soluzione all-in-one per la creazione di contenuto sui social media. Mi permette di redigere facilmente bozze di script, trasformarle in vari formattare adatti a diverse piattaforme, generare immagini, progettare miniature e persino programmare i post con facilità.

Si tratta di uno strumento basato sull'IA che funge da soluzione all-in-one per la creazione di contenuto sui social media. Mi permette di redigere facilmente bozze di script, trasformarle in vari formattare adatti a diverse piattaforme, generare immagini, progettare miniature e persino programmare i post con facilità.

Prendi il controllo della tua modifica video dall'inizio alla fine con ClickUp

Veed.io e le sue alternative ti aiutano a iniziare. Se stai solo cercando uno strumento di modifica autonomo, lavorano bene.

Il loro limite è che mancano della struttura e della flessibilità necessarie per gestire i tuoi progetti dall'inizio alla fine.

Avrai bisogno di uno strumento avanzato con funzionalità/funzione che supportino ogni fase del processo di creazione del tuo contenuto video, compreso la modifica. È qui che ClickUp fa la differenza.

Con funzionalità/funzione come Docs per scrivere script e pianificare i contenuti, Whiteboards per mappare visivamente le idee, ClickUp Brain per generare contenuto con l'IA e Clips per registrare e condivisione facile rapidi aggiornamenti video, ClickUp ti offre un'unica piattaforma per gestire ogni passaggio del tuo processo.

Prova ClickUp gratis per andare oltre la modifica di base e passare a uno spazio di lavoro più potente e completo.