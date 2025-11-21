Le 11 migliori alternative a YouCanBookMe per una pianificazione più intelligente

Le tue esigenze di pianificazione hanno superato le capacità del tuo attuale strumento.

Forse hai bisogno di una migliore sincronizzazione del calendario, di flussi di lavoro personalizzati che si adattino al tuo processo o di un'automazione che vada oltre le semplici conferme di prenotazione.

La soluzione di pianificazione giusta dovrebbe adattarsi al tuo modo di lavorare.

Queste alternative a YouCanBookMe offrono le funzionalità avanzate che stai cercando, dalle integrazioni perfette ai moduli di prenotazione personalizzati che catturano esattamente ciò di cui hai bisogno.

È ora di trovare la soluzione perfetta per la tua pianificazione. ⏰

Panoramica delle alternative a YouCanBookMe

Questi sono i migliori strumenti di pianificazione a confronto.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi ClickUp Pianificazione integrata con attività, documenti e aggiornamenti in tempo reale Dimensione del team: ideale per team di progetto interfunzionali Calendario AI, modello per la prenotazione di appuntamenti, moduli, promemoria, sincronizzazione del calendario, chat, blocco intelligente del tempo, assistente AI integrato Gratis per sempre; personalizzato disponibile per le aziende Calendly Prenotazione rapida con un solo clic per riunioni e demoDimensione del team: ideale per piccoli team e professionisti che lavorano in proprio Tipi di eventi, rilevamento del fuso orario, domande di screening, tempi di buffer, riscossione del pagamento Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Pianificazione Acuity Flussi di lavoro basati sui servizi con raccolta moduliDimensione del team: Ideale per studi, coach e terapisti Moduli di registrazione personalizzati, prenotazioni ricorrenti, pacchetti client, flussi di lavoro automatizzati, liste d'attesa Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese SimplyBook. me Prenotazioni in più posizioni aziendaliDimensione del team: Ideale per negozi al dettaglio, centri benessere e aziende con più rami Gestione multi-posizione, campagne di sconto, programmi fedeltà, widget incorporati, prenotazioni plurigiornaliere Gratis; i piani a pagamento partono da 9,90 $ al mese. Setmore Sistemi di prenotazione condivisi per team snelli Dimensione del team: ideale per piccoli provider di servizi e team interni Pagine di prenotazione specifiche per il personale, promemoria via SMS/email, integrazioni con i social media, CRM di base, esportazione dei dati Gratis; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese per utente Scarabocchio Pianificazione basata su sondaggi per la disponibilità del gruppoDimensione del team: ideale per configurazioni basate su comitati o team incrociati Strumenti per la pianificazione degli appuntamenti come sondaggi, visibilità della disponibilità, scadenze per le risposte Gratis; i piani a pagamento partono da 14,95 $ al mese per utente. OnceHub Qualificazione dei lead + flussi di lavoro di automazione per le riunioniDimensione del team: ideale per team di vendita, marketing e onboarding Moduli di prequalificazione, chatbot, instradamento intelligente, pagine brandizzate, analisi delle prenotazioni Gratis; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente In senso orario Ottimizzazione del calendario per il lavoro approfondito e le riunioni Dimensione del team: ideale per team remoti che utilizzano Google Workspace Smart Focus Blocchi di tempo, analisi della pianificazione, sincronizzazione con Slack, spostamenti automatici delle riunioni, sincronizzazione del calendario Gratis; i piani a pagamento partono da 7,75 $ al mese per utente. Prenotazioni Microsoft Pianificazione all'interno dell'ecosistema Microsoft 365 Dimensione del team: ideale per scuole, cliniche e aziende basate su MS Integrazione dei team, inviti automatici, accesso al database dei clienti, sincronizzazione con Outlook A partire da 6 $ al mese (con Microsoft 365 Basic) Prenotazioni Zoho Appuntamenti connessi al CRM e alla fatturazioneDimensione del team: ideale per team del supporto, commerciali e successo dei client Sincronizzazione Zoho CRM, fatturazione, cronologia clienti, campi personalizzati, monitoraggio dettagliato delle richieste I piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente Appuntamenti Square Pianificazione collegata al pagamento per le aziende aziendali di servizi Dimensione del team: ideale per saloni, consulenti e titolari di negozi al dettaglio Depositi, carte regalo, PoS, promemoria SMS relativi al pagamento e gestione delle spese di cancellazione Gratis; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese per posizione

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti del fatto che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Perché scegliere le alternative a YouCanBookMe?

Ecco perché può essere utile esplorare le alternative a YouCanBookMe:

Pagine di prenotazione personalizzate: crea link di prenotazione altamente personalizzati in linea con lo stile della tua attività.

Integrazioni di nicchia: la connessione avviene con specifici CRM o strumenti come Zapier per operazioni più fluide

Automazione più intelligente: automatizza promemoria, follow-up o moduli di registrazione dei client per risparmiare tempo.

Pianificazione del team: offre funzionalità avanzate di prenotazione per gruppi o personale a rotazione per team complessi.

Gestione mobile: consente di gestire le prenotazioni ovunque ti trovi grazie a solide app mobili.

Reportistica approfondita: monitora i modelli di prenotazione o i dati dei client con analisi dettagliate

Opzioni di pianificazione esclusive: offre funzionalità di pianificazione di base come sondaggi di gruppo o prenotazioni multiservizio.

🧠 Curiosità: La parola "calendario" esiste almeno dal 1487. È apparsa per la prima volta come verbo nei verbali del parlamento britannico. È registrata anche come sostantivo fin dal periodo del medio inglese.

Le migliori alternative a YouCanBookMe

Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a YouCanBookMe. 👇

Semplifica il time blocking con il calendario ClickUp Preparazione dei blocchi e tempi di follow-up intorno alle riunioni programmate con ClickUp Calendario

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Ogni fase del flusso di lavoro di prenotazione, dall'accettazione al follow-up, può avvenire in un unico posto, con piena visibilità e automazione.

Calendario basato sull'IA per la pianificazione automatica

Inizia con ClickUp Calendar. Si tratta di un calendario dinamico per l'area di lavoro che mostra il tuo programma e ti aiuta attivamente a pianificare e modificare.

È possibile pianificare riunioni, impostare un blocco automatico del tempo per dare priorità al lavoro e riprogrammare istantaneamente quando qualcosa cambia. Supporta visualizzare giornaliero, settimanale e mensile e offre sincronizzazione con Google Calendar e Outlook per un coordinamento fluido.

Supponiamo che tu stia gestendo check-in con gli stakeholder, revisioni sprint e sincronizzazioni interne su più fusi orari. Puoi utilizzare il Calendario AI per organizzare ogni tipo di riunione in visualizzazioni separate contrassegnate da colori diversi, impostare il blocco del tempo di preparazione prima delle chiamate e dei buffer dopo per aggiornare le attività o inviare follow-up.

Appunti delle riunioni basati sull'IA

Trasforma le discussioni dal vivo in aggiornamenti di progetto attuabili con l'IA Notetaker di ClickUp

Durante le riunioni, l'AI Notetaker di ClickUp si unisce alle chiamate per registrare, trascrivere e collegare i punti chiave ai documenti e alle attività pertinenti.

Aggiungi ClickUp Brain al mix e otterrai aggiornamenti in tempo reale che analizzano il tuo carico di lavoro e il tuo calendario per creare un programma intelligente che bilancia riunioni e attività ad alta priorità.

Esempio, stai conducendo una riunione sulla roadmap di un prodotto. ClickUp registra la discussione, crea elementi da intraprendere per il team di prodotto e aggiorna il documento di pianificazione collegato.

Richieste di riunione con moduli

Raccogli le informazioni di prenotazione tramite i moduli ClickUp

Quindi utilizza ClickUp Moduli per gestire le richieste di riunioni o le prenotazioni di servizi.

Ogni invio di modulo diventa un'attività, completata con dati del modulo, tag personalizzati e assegnatari. È possibile aggiungere elenchi a discesa, calendari o campi di testo per raccogliere esattamente ciò di cui il team ha bisogno.

Ad esempio, un team delle risorse umane può utilizzare un modulo per "Prenotare un colloquio individuale". Una volta compilato dal dipendente, il modulo crea un'attività contrassegnata dal reparto, la assegna al proprio partner delle risorse umane e aggiunge la richiesta al calendario.

Pianificazione delle attività con ClickUp Automazioni

Quindi collega tutto utilizzando le automazioni di ClickUp. Puoi impostare regole per assegnare attività in base alle risposte dei moduli, pubblicare promemoria nella chat di ClickUp e persino inviare documenti o liste di controllo al richiedente.

Supponiamo che qualcuno pianifichi una chiamata iniziale utilizzando il tuo modulo di registrazione. Le automazioni possono assegnare l'attività al project manager, inviare al client una lista di controllo di preparazione e pubblicare un messaggio di conferma nel canale di chat #client-updates.

Semplifica le prenotazioni con un modello già pronto

Ottieni un modello gratis Crea un sistema di prenotazione completo da completare in pochi minuti con il modello di prenotazione appuntamenti di ClickUp.

Per velocizzare la configurazione, utilizza il modello di prenotazione appuntamenti ClickUp. Include un modulo già pronto, l'assegnazione automatica delle attività e una vista calendario per tenere traccia di ogni prenotazione confermata. Puoi personalizzare i campi del modulo, modificare i passaggi di automazione e collegare documenti preparatori a ciascuna attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Promemoria rapidi che restano impressi: crea crea promemoria ClickUp da attività o commenti per rimanere aggiornato prima e dopo le riunioni.

Accesso alle chiamate con un solo clic: accedi ai link Zoom, Meet o Teams direttamente dal tuo calendario, dalla visualizzazione Attività o dalle notifiche.

Monitoraggio del tempo che si adatta al tuo flusso di lavoro: registra la durata delle chiamate relative alle attività per monitorare il lavoro richiesto, fatturare i client o rivedere il carico di lavoro utilizzando registra la durata delle chiamate relative alle attività per monitorare il lavoro richiesto, fatturare i client o rivedere il carico di lavoro utilizzando ClickUp Project Time Tracking

Panoramica degli orari di condivisione: visualizza i calendari del team affiancati per trovare il momento migliore per tutti

Limiti di ClickUp

ClickUp non offre un link di prenotazione personalizzato accessibile al pubblico dove gli altri possono scegliere un orario dal tuo calendario in tempo reale.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Direttamente da una recensione di G2:

Quello che mi piace di più di ClickUp è la sua capacità di adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro specifici del nostro team. Con oltre 20 membri del team che lo utilizzano quotidianamente, tra cui addetti al controllo qualità, sviluppatori, designer e responsabili, consente a tutti di rimanere allineati senza sentirsi sopraffatti. La flessibilità delle visualizzazioni (elenco, bacheca, Sequenza, ecc.) consente a ciascuno di lavorare nel modo più adatto alle proprie esigenze, contribuendo comunque a un processo unificato. Apprezziamo in particolare il modo in cui attività, documenti, sprint e obiettivi sono tutti interconnessi: questo ci evita di dover destreggiarci tra più strumenti e mantiene la collaborazione trasparente e veloce. *

Quello che mi piace di più di ClickUp è la sua capacità di adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro specifici del nostro team. Con oltre 20 membri del team che lo utilizzano quotidianamente, tra cui addetti al controllo qualità, sviluppatori, designer e responsabili, consente a tutti di rimanere allineati senza sentirsi sopraffatti. La flessibilità delle visualizzazioni (elenco, bacheca, timeline, ecc.) consente a ciascuno di lavorare nel modo più adatto alle proprie esigenze, contribuendo comunque a un processo unificato. Apprezziamo in particolare il modo in cui attività, documenti, sprint e obiettivi sono tutti interconnessi: questo ci evita di dover destreggiarci tra più strumenti e mantiene la collaborazione trasparente e veloce. *

2. Calendly (ideale per prenotazioni rapide con un solo clic)

tramite Calendly

Hai presente quelle fastidiose conversazioni via email in cui tu e qualcun altro cercate di trovare un orario per una riunione? Calendly elimina questa conversazione prima ancora che inizi. Le persone possono vedere quando sei gratis e prenotare un appuntamento senza il solito "Che ne dici di martedì?".

Lo strumento di auto-programmazione si sincronizza con il tuo calendario Google, Outlook o Apple e applica automaticamente il blocco del tempo. Ciò che lo distingue è il modo in cui gestisce i fusi orari. Puoi evitare di fare calcoli mentali per capire se le 15:00 EST vanno bene per il tuo client della costa occidentale. Basta condivisione di un link e le persone prenotano autonomamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Crea diversi tipi di eventi per riunioni di diversa durata e finalità

Imposta i tempi di attesa tra gli appuntamenti per evitare di fissarne uno subito dopo l'altro.

Aggiungi domande di screening per qualificare i lead prima delle riunioni

Collega Stripe o PayPal per riscuotere i pagamenti durante il processo di prenotazione

Limiti di Calendly

La versione gratis limita gli utenti a un solo tipo di evento.

L'integrazione con il Calendario iCloud è stata interrotta per gli utenti nuovi e esistenti.

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Teams: 20 $ al mese per utente

Azienda: a partire da 15.000 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4,7/5 (oltre 2395 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Ascolta il parere di un recensore G2 nella vita reale:

Enorme risparmio di tempo: non più infinite email avanti e indietro per trovare un orario adatto per la riunione. Basta con la condivisione del mio link e i client scelgono una fascia oraria: in un attimo, l'appuntamento viene fissato e aggiunto al mio calendario... A volte l'app mobile si blocca o va in crash. Reinstallarla o riavviarla funziona, ma è fastidioso quando si sta cercando di impostare qualcosa mentre si è in viaggio. Inoltre, alcuni promemoria sono finiti nella mia cartella spam. *

Enorme risparmio di tempo: non più infinite email avanti e indietro per trovare un orario adatto per la riunione. Basta con la condivisione del mio link e i client scelgono una fascia oraria: in un attimo, l'appuntamento viene fissato e aggiunto al mio calendario... A volte l'app mobile si blocca o va in crash. Reinstallarla o riavviarla funziona, ma è fastidioso quando si sta cercando di impostare qualcosa mentre si è in viaggio. Inoltre, alcuni promemoria sono finiti nella mia cartella spam. *

🔍 Lo sapevate? Le prime ricerche sull'uso dei calendari, risalenti al 1982, hanno rivelato che i professionisti spesso utilizzano più calendari, ciascuno con uno scopo distinto. I calendari cartacei sono rimasti dominanti per anni perché offrivano una maggiore flessibilità, un migliore layout visivo e un'archiviazione più semplice rispetto alle prime alternative digitali.

3. Acuity Scheduling (ideale per la gestione degli appuntamenti basata sui servizi)

tramite Acuity Scheduling

Acuity è uno strumento di pianificazione online specifico per le aziende di servizi. Ovviamente è possibile prenotare appuntamenti, ma è anche possibile raccogliere moduli di registrazione, vendere pacchetti e gestire lezioni di gruppo.

La piattaforma comprende il contesto, adattandosi ai diversi tipi di client. Ad esempio, un rappresentante del team commerciale richiede una logica di prenotazione diversa rispetto a un consulente aziendale. I clienti possono pagare in anticipo le sessioni, prenotare appuntamenti ricorrenti e persino iscriversi alle liste d'attesa quando gli orari preferiti sono al completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acuity Scheduling

Assegnare membri del personale, sale o attrezzature specifici a diversi tipi di appuntamenti

Crea pacchetti promozionali e programmi di abbonamento per fidelizzare le relazioni con i client

Crea programmi settimanali per lezioni di gruppo e workshop insieme alle opzioni di prenotazione individuali.

Configura flussi di lavoro automatizzati che si attivano in base a specifiche azioni di prenotazione per trigger

Limiti di Acuity Scheduling

Le opzioni di personalizzazione dell'aspetto con limite rendono le pagine di prenotazione poco accattivanti.

Le opzioni di pagamento hanno un limite di PayPal, Stripe e Square.

Prezzi di Acuity Scheduling

Versione di prova gratis

Pacchetto iniziale: 20 $ al mese

Standard: 34 $ al mese

Premium: 61 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5.730 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Acuity Scheduling?

Una recensione di un utente dice:

Acuity Scheduling è stato uno strumento essenziale per lo svolgimento del mio ruolo. È ben strutturato in un'interfaccia utente semplificata che ci ha permesso di configurarlo, implementarlo, utilizzarlo e gestirlo con estrema facilità in tutto questo tempo. Offre un intervallo di funzionalità/funzione e flessibilità che ci consentono di pianificare diversi tipi di appuntamenti, dagli incontri con i client alle chiamate di gruppo e molto altro ancora. Le funzionalità di personalizzazione di Acuity Scheduling sono eccellenti e ci consentono di riprogrammare, annullare e aggiungere appuntamenti e apportare le modifiche necessarie ai nostri calendari.

Acuity Scheduling è stato uno strumento essenziale per lo svolgimento del mio ruolo. È ben strutturato in un'interfaccia utente semplificata che ci ha permesso di configurarlo, implementarlo, utilizzarlo e gestirlo con estrema facilità in tutto questo tempo. Offre un intervallo di funzionalità/funzione e flessibilità che ci consentono di pianificare diversi tipi di appuntamenti, dagli incontri con i client alle chiamate di gruppo e molto altro ancora. Le funzionalità di personalizzazione di Acuity Scheduling sono eccellenti e ci consentono di riprogrammare, annullare e aggiungere appuntamenti e apportare le modifiche necessarie ai nostri calendari.

4. SimplyBook. me (Ideale per la gestione di attività aziendali con più posizioni)

tramite SimplyBook.me

SimplyBook.me ti consente di gestire la pianificazione di più posizioni da un'unica dashboard. Ad istanza, la tua posizione in centro potrebbe offrire servizi diversi rispetto al tuo ramo in periferia, e il sistema gestisce queste variazioni senza alcuna difficoltà.

La caratteristica distintiva? Il suo motore di promozione integrato che consente di gestire programmi di referral, offrire sconti o premiare i client fedeli direttamente all'interno del flusso di prenotazione. Un client prenota oggi una sessione strategica con te e ottiene un codice sconto per la prossima volta, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimplyBook.me

Incorpora widget di prenotazione personalizzati che si adattano perfettamente al design del tuo sito web

Lancia codici sconto e programmi fedeltà per fidelizzare i clienti

Elaborare prenotazioni complesse di più giorni per servizi o eventi prolungati

Applica regole di prenotazione e disponibilità diverse per varie categorie di servizi

Limiti di SimplyBook.me

Le funzionalità promozionali avanzate richiedono piani di sottoscrizione di livello superiore.

L'interfaccia diventa disordinata quando si gestiscono più posizioni contemporaneamente.

Prezzi di SimplyBook.me

Free

Base: circa 11,49 $ al mese (9,9 € al mese)

Standard: circa 34,69 $ al mese (29,9 € al mese)

Premium: circa 69,50 $ al mese (59,9 € al mese)

Valutazioni e recensioni su SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.265 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplyBook.me?

Un breve estratto da una recensione su G2:

È possibile integrare le funzionalità/funzione sopra descritte oltre alla prenotazione per renderla una soluzione completa per promuovere digitalmente la tua azienda. L'esperienza utente della piattaforma può essere ottimizzata per renderla facilmente accessibile. È possibile raggiungere un mercato più ampio aumentando la sua copertura.

È possibile integrare le funzionalità/funzione sopra descritte oltre alla prenotazione per renderla una soluzione completa per promuovere digitalmente la tua azienda. L'esperienza utente della piattaforma può essere ottimizzata per renderla facilmente accessibile. È possibile raggiungere un mercato più ampio aumentando la sua copertura.

⚡ Archivio modelli: utilizza il modello di calendario da fare di ClickUp per organizzare le attività in base alle date di scadenza e visualizzare chiaramente il tuo programma. Il grazioso modello di calendario è perfetto per tenere sotto controllo le priorità giornaliere, settimanali o mensili con la facilità del drag-and-drop.

5. Setmore (Ideale per il coordinamento di piccoli team)

tramite Setmore

I piccoli team devono affrontare un problema comune di pianificazione: serve qualcosa di più di un calendario personale, ma meno di una soluzione di livello azienda. Setmore colma proprio questa lacuna. Ogni membro del team controlla la propria disponibilità in condivisione dello stesso sistema di prenotazione.

Anche l'integrazione con i social media è piuttosto comoda: le persone possono prenotare appuntamenti direttamente dalla tua pagina Facebook o Instagram senza dover fare i salti mortali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Setmore

Genera pagine di prenotazione specifiche per il personale di diversi provider di servizi

Esportazione dei dati dei clienti e della cronologia degli appuntamenti per la conservazione dei dati esterni

Automatizza i promemoria via SMS ed email per ridurre al minimo le assenze agli appuntamenti

Limiti di Setmore

Le funzionalità/funzione avanzate di reportistica e analisi richiedono aggiornamenti della sottoscrizione a pagamento.

Alcuni utenti forniscono reportistica su occasionali problemi di sincronizzazione e pianificazione tra calendari esterni.

Prezzi Setmore

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Setmore

G2: 4,5/5 (oltre 265 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 955 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Setmore?

Leggi cosa dice questa recensione su Capterra:

Setmore ha delle funzionalità straordinarie che hanno reso la prenotazione degli appuntamenti e la gestione della mia agenda semplicissima. Le opzioni premium hanno tantissime funzionalità utili per i lavoratori autonomi e i piccoli team... Mi piacerebbe che fosse in sincronizzazione con Google Calendar e disponibile anche nella versione gratuita. *

Setmore ha delle funzionalità straordinarie che hanno reso la prenotazione degli appuntamenti e la gestione della mia agenda semplicissima. Le opzioni premium hanno tantissime funzionalità/funzioni utili per i lavoratori autonomi e i piccoli team... Mi piacerebbe che fosse disponibile anche nella versione gratis con sincronizzazione con Google Calendar.

📮 Approfondimento ClickUp: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni di grandi dimensioni possano essere utili per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle difficoltà. Infatti, un altro sondaggio condotto da ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà a definire i passaggi da compiere in quasi la metà delle riunioni. In qualità di app completa per il lavoro, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni. ClickUp riunioni trasforma il modo in cui i team collaborano con agende dinamiche, mentre AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nel follow-up e mantenendo tutti allineati! 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

6. Doodle (ideale per coordinare le riunioni di gruppo)

tramite Doodle

Doodle ti consente di proporre più fasce orarie e di chiedere ai partecipanti di votare quella più adatta, senza bisogno di creare un account. Una volta che tutti hanno risposto, puoi bloccare l'opzione più popolare e inviare automaticamente gli inviti tramite calendario. Si integra anche con Google Meet, Outlook e Microsoft Teams.

Inoltre, la piattaforma dispone di una pagina dedicata alle prenotazioni. È ottima per i team leader o i project manager che desiderano stabilire orari di apertura dell'ufficio senza dover programmare manualmente gli appuntamenti delle persone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Stabilire scadenze di risposta per accelerare i processi di pianificazione

Visualizza i modelli di disponibilità collettiva per identificare le finestre temporali ottimali per le riunioni

Integra le applicazioni di calendario più diffuse per verificare automaticamente la disponibilità in tempo reale

Limiti di Doodle

Limite di funzione per le tradizionali esigenze di pianificazione degli appuntamenti individuali

Funzionalità avanzate come i promemoria automatici delle scadenze richiedono piani a pagamento.

Prezzi Doodle

Free

Pro: 14,95 $ al mese per utente

Team: 19,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Doodle

G2: 4. 4/5 (oltre 2060 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1830 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali delle valutazioni di Doodle?

Ecco una prospettiva di prima mano tratta da una recensione su G2:

Doodle ha reso molto più facile "sondare" quali date e orari sono più adatti per le riunioni. Ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo e stress nel cercare di trovare gli orari migliori per organizzare riunioni per gruppi numerosi di persone con calendari diversi... Penso che sarebbe utile avere un link per mostrare i risultati del sondaggio senza dover rispondere al sondaggio stesso: a volte ho bisogno di condividere i risultati con il personale che non ha bisogno di votare, ma è interessato ai risultati...*

Doodle ha reso molto più facile "sondare" quali date e orari sono più adatti per le riunioni. Ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo e stress nel cercare di trovare gli orari migliori per organizzare riunioni per gruppi numerosi di persone con calendari diversi... Penso che sarebbe utile avere un link per mostrare i risultati del sondaggio senza dover rispondere al sondaggio stesso: a volte ho bisogno di condividere i risultati con il personale che non ha bisogno di votare, ma è interessato ai risultati...*

🔍 Lo sapevate? Nel 1993, alcuni ricercatori hanno concluso che la funzione principale di un calendario non era solo il monitoraggio delle date, ma anche il supporto alla memoria prospettica, aiutando le persone a ricordare le cose da fare in futuro.

7. OnceHub (Ideale per i flussi di lavoro di qualificazione dei lead)

tramite OnceHub

OnceHub ha integrato chatbot, moduli e logica di instradamento direttamente nel processo di pianificazione.

Quando un potenziale cliente visita la tua pagina di prenotazione e risponde ad alcune domande di qualificazione, viene automaticamente indirizzato al venditore giusto. Puoi monitorare dove le persone abbandonano il tuo funnel di prenotazione e ottimizzarlo di conseguenza.

La dashboard della piattaforma offre una panoramica chiara dello stato dei lead, dall'interazione iniziale alle riunioni confermate. È inoltre possibile integrarla con il proprio CRM e stack di marketing per trigger azioni basate sul comportamento dei lead.

Le migliori funzionalità/funzioni di OnceHub

Crea funnel di prenotazione in più passaggi che prequalificano i potenziali clienti prima di fissare le riunioni.

Implementa chatbot intelligenti che gestiscono la selezione iniziale e la raccolta di informazioni

Indirizza gli appuntamenti in arrivo a membri specifici del team in base a criteri predefiniti.

Sviluppa pagine di prenotazione personalizzate che rispecchino il tuo marchio personalizzato

Limiti di OnceHub

La complessità della piattaforma può sopraffare gli utenti che necessitano di funzionalità di pianificazione semplici.

Alcune integrazioni avanzate richiedono conoscenze tecniche per essere implementate correttamente.

Prezzi OnceHub

Free

Piano tariffario: 12 $ al mese per utente

Percorso: 23 $ al mese per utente

Engage: 47 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di OnceHub

G2: 4. 3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OnceHub?

Secondo una recensione di G2:

OnceHub è progettato appositamente per i team di vendita di successo che necessitano di uno spazio per pianificare, chattare e interagire con potenziali clienti e clienti acquisiti e integrarsi con altri strumenti per offrire un'esperienza coordinata a tutti gli utenti... All'inizio potrebbe non risultare molto intuitivo per gli utenti, poiché le funzionalità/funzione sono raggruppate in sezioni diverse. Tuttavia, una volta acquisita familiarità con il sistema, è possibile apportare modifiche rapidamente.

OnceHub è progettato appositamente per i team di vendita di successo che necessitano di uno spazio per pianificare, chattare e interagire con potenziali clienti e clienti acquisiti e integrarsi con altri strumenti per offrire un'esperienza coordinata a tutti gli utenti... All'inizio potrebbe non risultare molto intuitivo per gli utenti, poiché le funzionalità/funzione sono raggruppate in sezioni diverse. Tuttavia, una volta acquisita familiarità con il sistema, è possibile apportare modifiche rapidamente.

🧠 Curiosità: quando le persone impostano promemoria sul calendario o scrivono post-it, stanno praticando il cognitive offloading, ovvero l'esternalizzazione delle attività mnemoniche a strumenti esterni. Potremmo esternalizzare più del necessario, non solo perché dubitiamo della nostra memoria, ma anche perché vogliamo evitare lo sforzo mentale di ricordare.

8. In senso orario (ideale per una gestione del calendario incentrata sulla produttività)

in senso orario

Per i team remoti, trovare momenti di concentrazione ininterrotta può sembrare impossibile, soprattutto quando le riunioni si susseguono sui calendari globali. Clockwise risolve questo problema identificando e proteggendo automaticamente i momenti di concentrazione, mantenendo al contempo la sincronizzazione.

Il programma AI regola le riunioni in base alla disponibilità di tutti, tiene conto delle differenze di fuso orario e applica il blocco alle finestre di lavoro ininterrotte. Si adatta anche in tempo reale: sposta una riunione e Clockwise ricalibra la tua giornata, spostando altri eventi per preservare il tuo flusso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockwise

Coordinare gli orari del team tramite strumenti di riunione online per ridurre al minimo le interruzioni durante le ore di lavoro di produttività.

Analizza gli schemi delle riunioni e suggerisci miglioramenti per l'efficienza complessiva del calendario.

Attivare il blocco dei siti web e delle applicazioni che distraggono durante i periodi di concentrazione programmati

Limiti in senso orario

Si concentra principalmente sull'integrazione con Google Calendar, limitando gli utenti di altre piattaforme.

Alcune funzionalità/funzioni di automazione potrebbero risultare invadenti per gli utenti che preferiscono un controllo più manuale.

Prezzi in senso orario

Free

Teams: 7,75 $ al mese per utente

Aziendale: 11,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4,7/5 (oltre 65 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockwise?

Basato su una recensione G2:

Clockwise mi alleggerisce notevolmente il carico di lavoro legato alla gestione della mia agenda. Protegge il mio tempo di concentrazione e mi basta fornire il link alla riunione perché Clockwise si occupi di salvaguardare le parti importanti della mia agenda... Mi piacerebbe poter essere più preciso nella pianificazione delle attività o dei progetti all'interno del mio tempo di concentrazione. Se aggiungo un'attività o un evento al mio calendario, Clockwise regola il mio tempo di concentrazione, ma a volte vorrei che il tempo di blocco per quell'attività fosse incluso nel tempo di concentrazione.

Clockwise mi alleggerisce notevolmente il carico di lavoro legato alla gestione della mia agenda. Protegge il mio tempo di concentrazione e mi basta fornire il link alla riunione perché Clockwise si occupi di salvaguardare le parti importanti della mia agenda... Mi piacerebbe poter essere più preciso nella pianificazione delle attività o dei progetti all'interno del mio tempo di concentrazione. Se aggiungo un'attività o un evento al mio calendario, Clockwise regola il mio tempo di concentrazione, ma a volte vorrei che il tempo di blocco per quell'attività fosse incluso nel tempo di concentrazione.

9. Microsoft Bookings (ideale per l'integrazione con Microsoft 365)

tramite Microsoft Bookings

Se la tua organizzazione utilizza Microsoft 365, Bookings si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro esistente. Gli appuntamenti vengono sincronizzati automaticamente con Outlook, gli inviti alle riunioni includono collegamenti a Teams e i dati dei clienti confluiscono nei tuoi sistemi Microsoft esistenti. Lo strumento invia anche promemoria e conferme automatici tramite email (e SMS se utilizzi Teams Premium).

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Bookings

Progetta pagine di prenotazione personalizzate che rispecchino gli standard di identità visiva della tua organizzazione.

Genera link automatici per le riunioni di Microsoft Teams per gli appuntamenti virtuali

Accedi alle informazioni sui clienti tramite il sistema integrato di database clienti di Microsoft.

Limiti di Microsoft Bookings

Richiede una sottoscrizione Microsoft 365 attiva per accedere alla funzione di pianificazione completa.

Le opzioni di integrazione di terze parti sono limitate

Prezzi di Microsoft Bookings

6 $ al mese (con Microsoft 365 Business Basic)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 145 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Bookings?

Una recensione di un utente dice:

Microsoft Bookings funziona, ma è poco pratico. Crea account utente aggiuntivi sia in Microsoft 365 Admin che in Teams solo per eseguire una pagina di prenotazione. L'interfaccia è obsoleta, la personalizzazione ha un limite e la configurazione può diventare eccessivamente tecnica. Va bene se si è profondamente immersi nell'ecosistema Microsoft, ma non è esattamente facile da usare. Gli darei un 5/10. È tipico di Microsoft. Creato per gli utenti IT e non per l'utente finale.

Microsoft Bookings funziona, ma è poco pratico. Crea account utente aggiuntivi sia in Microsoft 365 Admin che in Teams solo per eseguire una pagina di prenotazione. L'interfaccia è obsoleta, la personalizzazione è limitata e la configurazione può diventare eccessivamente tecnica. Va bene se si è profondamente immersi nell'ecosistema Microsoft, ma non è esattamente facile da usare. Gli darei un 5/10. È tipico di Microsoft. Creato per gli utenti IT e non per l'utente finale.

🔍 Lo sapevate? La psicologia dei colori influenza il modo in cui utilizziamo i calendari. Colori come il rosso trigger l'urgenza, il blu fornisce supporto alla concentrazione e il verde promuove la calma, tutti fattori che influenzano il modo in cui stabiliamo le priorità, facciamo il piano e ricordiamo le attività. Se utilizzati in modo mirato, i segnali cromatici possono migliorare la memoria, ridurre lo stress e persino migliorare la gestione del tempo.

10. Zoho Bookings (Ideale per una gestione completa dei clienti)

tramite Zoho Bookings

Se lavori come libero professionista nel campo del coaching, della consulenza o della creazione di contenuto, Zoho Bookings ti aiuta a semplificare tutte le tue offerte da un'unica dashboard.

È possibile creare pagine di servizio separate, impostare regole di disponibilità e attivare la sincronizzazione con Google, Outlook o Zoho Calendar, evitando i comuni problemi di pianificazione sul lavoro.

Quando qualcuno prenota un appuntamento, il sistema crea un profilo cliente, monitora la sua cronologia e instaura una connessione con il tuo ecosistema Zoho più ampio. Puoi visualizzare gli appuntamenti precedenti, le note delle interazioni passate e persino generare fatture.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Bookings

Consenti ai client di prenotare facilmente appuntamenti ricorrenti, comprese sessioni settimanali/mensili.

Progetta campi personalizzati per acquisire informazioni specifiche del settore rilevanti per l'aziendale

Tieni informati i client in ogni passaggio con email di conferma o cancellazione

Limiti di Zoho Bookings

La piattaforma lavora in modo ottimale quando si utilizzano altre applicazioni Zoho, con un limite al valore autonomo.

Le opzioni di personalizzazione personalizzate potrebbero richiedere conoscenze tecniche per essere implementate in modo efficace.

Prezzi di Zoho Bookings

Base: 8 $ al mese per utente

Premium: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Bookings

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Bookings?

Una recensione su Capterra lo descrive così:

È un'app Zoho e questo la rende comoda per me... Le prenotazioni non inseriscono sempre automaticamente il link alla riunione Zoho nell'invito alla riunione, causando confusione e lavoro extra per aggiungerlo manualmente. Sarebbe anche fantastico se potessi accettare o rifiutare le riunioni prenotate dagli utenti prima che la riunione venga inserita nel mio calendario. *

È un'app Zoho e questo la rende comoda per me... Le prenotazioni non inseriscono sempre automaticamente il link alla riunione Zoho nell'invito alla riunione, causando confusione e lavoro extra per aggiungerlo manualmente. Sarebbe anche fantastico se potessi accettare o rifiutare le riunioni prenotate dagli utenti prima che la riunione venga inserita nel mio calendario.

11. Square Appointments (ideale per prenotazioni con pagamento integrato)

tramite Square Appointments

Square Appointments è un ottimo strumento per consulenti e liberi professionisti che richiedono un acconto al momento della prenotazione.

L'app di pianificazione si integra con l'infrastruttura di pagamento di Square, consentendoti di riscuotere depositi, elaborare penali di cancellazione e persino vendere buoni regalo durante il flusso di prenotazione. Sono inoltre disponibili funzionalità di base per il punto vendita (PoS), che consentono ai clienti di pagare gli elementi al dettaglio durante l'appuntamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Square Appointments

Vendi buoni regalo e gestisci offerte di promozione direttamente dalla piattaforma di prenotazione

Accetta pagamenti di persona e gestisci l'inventario di base per gli elementi al dettaglio.

Invia promemoria di pagamento automatici ed elabora le spese di cancellazione

Genera reportistica finanziaria dettagliata combinando i dati degli appuntamenti e le informazioni sul pagamento

Limiti di Square Appointments

Funzionalità/funzione limitate per la pianificazione avanzata e l'organizzazione del calendario

Le funzionalità di integrazione sono limitate agli strumenti aziendali di Square.

Prezzi di Square Appointments

Free

In più: 49 $ al mese per ogni posizione

Premium: 149 $ al mese per ogni posizione

Valutazioni e recensioni di Square Appointments

G2: 4. 3/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 235 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Square Appointments?

Una recensione di un utente dice:

Square Appointments è ottimo per pianificare e gestire in modo efficiente gli appuntamenti con i client, ma per accedere agli strumenti avanzati è necessario un livello di sottoscrizione superiore.

Square Appointments è ottimo per pianificare e gestire in modo efficiente gli appuntamenti con i client, ma per accedere agli strumenti avanzati è necessario un livello di sottoscrizione superiore.

🔍 Lo sapevate? Anche brevi micro-pause, della durata di pochi minuti, possono aumentare significativamente la vostra energia e ridurre l'affaticamento sul lavoro. Pertanto, se svolgete un lavoro mentale intenso, potreste aver bisogno di più di 10 minuti per recuperare e dare il meglio di voi stessi. Organizzate il vostro calendario di conseguenza.

Registrati con ClickUp

La maggior parte delle alternative a YouCanBookMe si fermano al calendario. Il tuo lavoro no.

ClickUp riunisce tutte le parti del tuo flusso di lavoro di pianificazione in un unico posto. Con ClickUp Calendario puoi pianificare riunioni, applicare automaticamente il blocco del tempo di concentrazione e disporre di una sincronizzazione con Google o Outlook.

AI Notetaker registra le riunioni, trascrive i punti chiave e li collega ad attività o documenti. I moduli trasformano le richieste di prenotazione in attività eseguibili. Le automazioni assegnano, notificano e danno seguito alle attività all'istante.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅