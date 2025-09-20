le 10 migliori alternative a Speechmatics per una conversione accurata da voce a testo nel 2025

La tecnologia di conversione da voce a testo ha fatto passi da gigante. Ciò che prima richiedeva ore ora richiede pochi minuti, con risultati più precisi che mai.

Speechmatics è uno dei nomi più importanti nello spazio. È accurato, veloce e offre supporto a un ampio intervallo di lingue. Ma non è una soluzione di una dimensione che si adatta a tutti.

Potresti aver bisogno di trascrizioni in tempo reale, etichette per i relatori o integrazioni migliori che si adattino al tuo flusso di lavoro e al tuo budget. Che tu sia uno sviluppatore, un podcaster, un giornalista o un professionista del contenuto, esiste uno strumento adatto al tuo caso d'uso.

In questa guida troverai le migliori alternative a Speechmatics. Ogni concorrente offre qualcosa di diverso: funzionalità, prezzi o prestazioni. Come bonus, ti presenteremo la rivoluzionaria funzione Talk to Text di ClickUp, che non si limita a trascrivere il tuo testo, ma fa il lavoro da fare al posto tuo!

Le migliori alternative a Speechmatics in sintesi

Dai un'occhiata a questa rapida panoramica delle migliori alternative a Speechmatics per migliorare il tuo flusso di lavoro di conversione da voce a testo!

Strumento Ideale per Caratteristiche chiave Prezzi* ClickUp Per team di qualsiasi dimensione che necessitano di attività, trascrizione e collaborazione in un unico posto Talk to Text, ClickUp Brain e Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, attività di ClickUp, Doc basato sull'intelligenza artificiale Piano Free Forever; personalizzazioni per le aziende Deepgram Team di sviluppo di medie dimensioni che necessitano di trascrizioni in tempo reale basate su API Modello Nova-3, trascrizione in tempo reale, diarizzazione dei parlanti, formattare intelligente Pagamento in base al consumo Google Speech-to-Testo Grandi team che necessitano di trascrizioni accurate e multilingue su larga scala oltre 125 lingue, modalità in tempo reale e batch, vocabolario personalizzato, ID parlante Pagamento in base al consumo Otter. ai Piccole team che necessitano di note e riassunti automatizzati delle riunioni Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti, elementi da intraprendere, Otter Chat Free, a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese AssemblyAI Team di sviluppo che necessitano di trascrizione con funzionalità/funzione IA come sentiment e redazione Elaborazione in tempo reale e in batch, analisi del sentiment, redazione delle informazioni personali identificabili, rilevamento della lingua Gratis; a pagamento a partire da 0,12 $ all'ora Rev. ai Team di piccole e grandi dimensioni che necessitano di trascrizioni veloci e altamente accurate Streaming e asincronia, vocabolari personalizzati, opzione di trascrizione umana A partire da 14,99 $ al mese per utente Whisper Sviluppatori indipendenti che necessitano di trascrizioni offline multilingue open source Multilingue, traduzione in inglese, open source, implementazione locale Pagamento in base al consumo DeepSpeech Persone che necessitano di trascrizioni offline in tempo reale su dispositivi locali Utilizzo offline, in tempo reale, modelli pre-addestrati, multipiattaforma, open source Gratis (open source) Gladia Team di medie dimensioni che necessitano di trascrizioni intelligenti e multilingue con analisi dei dati oltre 100 lingue, cambio di codice, diarizzazione, riepilogare/riassumere, sentiment Gratis; a pagamento a partire da 0,612 $ all'ora Braina Utenti singoli che necessitano di dettatura offline con funzionalità di assistente IA Dettatura, supporto multilingue, comandi vocali, modalità offline e assistente IA Free, a pagamento a partire da 99 $ all'anno

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Speechmatics?

Lo strumento di conversione da voce a testo più adatto dipende dal tuo modo di lavorare, dalle funzionalità/funzioni di cui hai bisogno e dal budget a tua disposizione. Ecco gli aspetti chiave da considerare quando confronti le alternative:

Elevata accuratezza della trascrizione : dai la priorità : dai la priorità agli strumenti di trascrizione che offrono risultati coerenti e affidabili, anche in presenza di accenti, rumori di fondo o vocaboli di nicchia

Elaborazione in tempo reale e in batch : scegli uno strumento che ti consenta di trascrivere audio in diretta o caricare file in blocco, a seconda del tuo flusso di lavoro

Vocabolario personalizzato : aggiungi i tuoi termini o il linguaggio specifico del tuo settore per migliorare il riconoscimento e ridurre le modifiche manuali

Opzioni di integrazione : crea una connessione tra lo strumento e le tue piattaforme esistenti, come software di modifica, : crea una connessione tra lo strumento e le tue piattaforme esistenti, come software di modifica, software per video di formazione , archiviazione cloud o CMS, per semplificare il tuo processo

Prezzi scalabili : scegli il piano più adatto alle tue esigenze, sia che tu debba trascrivere pochi minuti o gestire ore di audio ogni settimana

Supporto multilingue : assicurati che lo strumento supporti le lingue e i dialetti con cui lavori, soprattutto per i contenuti globali

Identificazione dei parlanti : consente di applicare etichette chiare ai parlanti per rendere le trascrizioni più facili da seguire e da modificare

Formati di esportazione : salva le trascrizioni nei tipi di file che ti servono, che siano TXT, SRT o JSON per la post-produzione o lo sviluppo

API intuitive per gli sviluppatori: utilizza API robuste e ben documentate se hai bisogno di integrare la trascrizione nelle tue app o nei tuoi sistemi

Le migliori alternative a Speechmatics

Ora che sai cosa cercare in un'alternativa a Speechmatics, analizziamo i migliori strumenti di riconoscimento vocale che vale la pena provare.

1. ClickUp (ideale per la gestione delle attività e la trascrizione in un'unica piattaforma)

Prova ClickUp Talk to Testo Registra idee o note ovunque ti trovi con ClickUp Talk To Testo

ClickUp è il primo converged AI workspace al mondo. Ciò significa che non si limita a registrare le tue riunioni, ma ti aiuta a trasformare ogni conversazione in azioni e risultati! È una scelta interessante per gli utenti di Speechmatics, in particolare per coloro che cercano una piattaforma di conversione da voce a testo che abbia una visione completa del tuo lavoro e sia in grado di eseguire attività per te.

Con ClickUp, non dovrai più passare da uno strumento all'altro. Combina funzionalità avanzate di conversione da voce a testo con il project management basato sull'intelligenza artificiale. Pronto a dire addio al disordine sul lavoro?

ClickUp Talk to Testo

Talk to Text di ClickUp è un potente strumento di dettatura basato sull'IA progettato per semplificare il tuo flusso di lavoro convertendo il parlato in testo raffinato e utilizzabile.

Trasforma le tue idee in testo utilizzabile con la funzionalità/funzione Talk to Text

Ecco cosa offre:

*modifica automatica con IA: a differenza del riconoscimento vocale standard, Talk to Text di ClickUp non si limita a trascrivere, ma esegue una modifica intelligente del tuo discorso in tempo reale. Puoi scegliere il livello di rifinitura, da correzioni minime a perfezionamenti di livello professionale

*menzioni e link contestualizzati: l'IA riconosce quando fai menzione di colleghi, attività o documenti e inserisce automaticamente i link o le menzioni corretti, mantenendo le tue note fruibili e collegate all'interno dell'ecosistema ClickUp

Vocabolario personale: lo strumento apprende i tuoi termini specifici, il gergo del settore e i soprannomi, garantendo trascrizioni accurate e personalizzate

Supporto multilingue: dettate nella vostra lingua madre perché ClickUp supporta oltre 50 lingue per i team globali

*ricerca e integrazione unificate: dettate ovunque in ClickUp, interagite con modelli di IA avanzati ed effettuate ricerche in tutte le vostre app di connessione senza dover cambiare strumento

La funzionalità Talk to Text è integrata in ClickUp Brain MAX, il compagno AI desktop di ClickUp. Ecco una breve guida su come utilizzare questa super app AI:

ClickUp Brain

Una volta che la trascrizione è pronta, ClickUp Brain prende il controllo. Si tratta di un assistente IA integrato che analizza l'intera conversazione, estrae i punti chiave e riepiloga ciò che è stato detto. Quindi, fa qualcosa di potente: trasforma queste informazioni in attività, ovvero azioni reali e tracciabili.

Riepiloga/riassumi le tue conversazioni con ClickUp Brain

Ogni attività di ClickUp creata da Brain risiede nella tua bacheca di progetto. Puoi aggiungere data di scadenza, assegnare titolari e suddividerle in attività secondarie, mantenendo tutto organizzato e in connessione.

ClickUp AI Notetaker

La prossima è ClickUp AI Notetaker. Pianifichi una chiamata e questa si unisce silenziosamente alla tua riunione su Zoom, Google Meet o Teams. Non è necessario premere il tasto di registrazione. Ascolta, trascrive e salva la conversazione in tempo reale, direttamente nel tuo spazio di lavoro.

Cattura trascrizioni accurate con etichette dei relatori, riepiloghi/riassunti, registrazioni e elementi da intraprendere elencati in modo ordinato in un unico documento, utilizzando ClickUp AI Notetaker

Le tue trascrizioni, i tuoi file video e i tuoi riaggiornamenti vengono salvati direttamente su ClickUp Doc privato per un'archiviazione sicura e un facile riferimento. Inoltre, tutte le trascrizioni delle riunioni sono completamente ricercabili, consentendo agli utenti di trovare rapidamente chi ha detto cosa, anche se hanno perso la riunione o hanno bisogno di un riassunto TL;DR.

ClickUp Clips

Vuoi aggiungere più contesto a un'attività? Usa ClickUp Clips. Registra lo schermo, spiega il passaggio successivo o guida il tuo team attraverso una decisione. La clip viene salvata nell'attività. Ora il tuo team non dovrà più chiedere due volte: avrà la tua voce e il tuo schermo in un unico posto.

Comunica in modo asincrono con il tuo team utilizzando ClickUp Clips

Se hai bisogno di risposte contestualizzate su qualsiasi lavoro, documento o conversazione all'interno di ClickUp, basta chiedere a Brain. Ti fornirà ciò di cui hai bisogno in pochi secondi.

Attraverso l'automazione dei riassunti e della condivisione delle conoscenze, i team possono ridurre il tempo dedicato alla ricerca di informazioni e alle riunioni non necessarie e concentrarsi sulle attività a priorità.

ClickUp supporta anche l'integrazione con strumenti di riunione e servizi di trascrizione di terze parti. Ad esempio, se utilizzi Tactiq per le trascrizioni, puoi trigger un'automazione per creare un'attività corrispondente in ClickUp, assicurandoti che non vengano mai persi i follow-up, indipendentemente dalla piattaforma. I team possono anche utilizzare API o piattaforme di integrazione per la sincronizzazione dei dati tra ClickUp e altri strumenti di riunione o analisi, ottimizzando ulteriormente i flussi di lavoro.

Con ClickUp, ogni funzionalità alimenta la successiva. La riunione diventa la trascrizione. La trascrizione diventa l'attività. L'attività diventa il progetto. E il progetto è terminato – tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale può richiedere tempo per essere personalizzata in base al tuo flusso di lavoro

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

ClickUp Brain è davvero un grande risparmio di tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip audio direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi. I nuovi aggiornamenti del calendario e del diagramma di Gantt rendono la pianificazione meno complessa.

ClickUp Brain è davvero un grande risparmio di tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip audio direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi. I nuovi aggiornamenti del calendario e del diagramma di Gantt rendono la pianificazione meno complessa.

2. Deepgram (ideale per la conversione da voce a testo in tempo reale, su larga scala e di facile utilizzo per gli sviluppatori)

tramite Deepgram

L'API di conversione da voce a testo di Deepgram è progettata per gli sviluppatori che necessitano di trascrizioni rapide e accurate in tempo reale.

Il suo modello Nova-3 gestisce audio difficili, come rumori di fondo, diafonia e più interlocutori. Che tu stia trascrivendo chiamate, interviste o live streaming, Deepgram offre risultati puliti con bassa latenza.

Inoltre, protegge i dati sensibili. Grazie alla funzione di redazione integrata e alla formattazione intelligente, puoi produrre trascrizioni leggibili e con sicurezza senza bisogno di ulteriori modifiche successive. Se stai integrando funzionalità vocali in un'app o in un servizio, Deepgram ti offre gli strumenti per farlo in modo rapido e su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram

Trascrivi in modo chiaro con il modello Nova-3, anche in ambienti rumorosi o con più interlocutori

Trasmetti l'audio in tempo reale con un'API a bassa latenza progettata per casi d'uso dal vivo

Identifica automaticamente i parlanti per separare le voci ed etichetta le conversazioni

Formattare le trascrizioni all'istante con punteggiatura integrata e struttura pulita

Proteggi le informazioni sensibili utilizzando la redazione automatica delle informazioni di identificazione personale durante la trascrizione

Lavora in oltre 30 lingue con supporto integrato per team e contenuto globali

Limiti di Deepgram

Nessun editor di trascrizioni integrato o interfaccia utente: solo API

Prezzi di Deepgram

Pay As You Go : credito gratis di 200 $

Crescita : oltre 4000 $ all'anno

*azienda: 15.000+ dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di Deepgram

G2 : 4,6/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Deepgram?

Una recensione su G2 recita:

La funzionalità/funzione che ci colpisce di più è la capacità di trascrizione di Deepgram con elevata precisione. Abbiamo incorporato le API di Deepgram nel nostro flusso di lavoro esistente con la nostra tecnologia per generare trascrizioni delle registrazioni delle riunioni per il nostro caso d'uso qualitativo, dove genera risultati affidabili con elevata precisione.

La funzionalità/funzione che ci colpisce di più è la capacità di trascrizione di Deepgram con elevata precisione. Abbiamo incorporato le API di Deepgram nel nostro flusso di lavoro esistente con la nostra tecnologia per generare trascrizioni delle registrazioni delle riunioni per il nostro caso d'uso qualitativo, dove genera risultati affidabili con elevata precisione.

3. Google Speech-to-Testo (ideale per la trascrizione multilingue di livello aziendale)

Gestisci audio globali in diverse lingue e fusi orari? Google Cloud Speech-to-Testo trascrive contenuto di grandi volumi in tempo reale.

L'API offre supporto a oltre 125 lingue e può aggiungere punteggiatura, filtrare le parolacce e suddividere il testo in blocchi chiari e leggibili.

Hai bisogno di sapere chi ha detto cosa? La diarizzazione dei parlanti e i timestamp a livello di parola ti aiutano in questo. Puoi anche perfezionare i risultati con vocabolari personalizzati e adattamento dei modelli.

Se il tuo caso d'uso è globale, veloce e complesso, il motore di trascrizione di Google è in grado di stare al passo.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Speech-to-Testo

Trascrivi a modo tuo con le modalità streaming, batch o asincrona

Aggiungi i tuoi termini utilizzando un vocabolario personalizzato per una maggiore precisione

Traccia l'audio con precisione grazie ai timestamp a livello di parola per una facile revisione

Ottimizza i risultati adattando i modelli al tuo caso d'uso

Separa automaticamente i parlanti con la diarizzazione integrata

Limiti di Google Speech-to-Testo

Difficoltà con accenti e dialetti marcati

Precisione inferiore in ambienti rumorosi

Prezzi di Google Speech-to-Testo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Speech-to-Testo?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo l'accuratezza del contenuto trascritto rispetto ad altri software. Grazie alla sua eccellente IA e al machine learning, identifica le parole errate o pronunciate male e le corregge.

Apprezzo l'accuratezza del contenuto trascritto rispetto ad altri software. Grazie alla sua eccellente IA e al machine learning, identifica le parole errate o pronunciate male e le corregge.

💡 Suggerimento professionale: una buona documentazione evita che il lavoro si blocchi. Usa ClickUp Brain per trasformare rapidamente note disordinate in documenti chiari e condivisibili.

4. Otter. ai (Ideale per appunti e riepiloghi/riassunti automatizzati delle riunioni)

Se trascorri la maggior parte delle tue giornate in riunioni, Otter. ai è quello che fa per te. Ascolta, scrive e organizza le tue conversazioni, così non devi farlo tu.

Si collega alle tue chiamate Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. Mentre parli, trascrive in tempo reale. Dopo la riunione, genera un riepilogo/riassunto IA ed estrae gli elementi di azione.

Con Otter Chat, puoi porre domande sulle tue riunioni passate e ottenere risposte immediate. Hai bisogno di trovare ciò che qualcuno ha detto la settimana scorsa? Basta chiedere. Se il tuo team desidera appunti di riunione chiari e ricercabili senza muovere un dito, Otter. ai è una scelta eccellente.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzione

Trascrivi le riunioni in tempo reale con l'acquisizione in tempo reale mentre si svolgono

Riepiloga automaticamente i punti chiave dopo ogni chiamata

Evidenzia i passaggi successivi con il rilevamento integrato degli elementi da intraprendere

Integrazione perfetta con Zoom, Teams e Google Meet

Cerca rapidamente le riunioni passate utilizzando Otter Chat come un assistente intelligente

Fai il tuo lavoro ovunque con le app mobili e desktop su iOS, Android e web

Limiti di Otter. ai

L'esportazione delle trascrizioni potrebbe presentare problemi di formattare

Prezzi di Otter. ai

Base : Gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

*aziendale: 30 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2 : 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Una recensione su G2 recita:

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione Premium è ottima, poiché consente di caricare più minuti di audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la sua accuratezza. Utilizzo la versione Premium da molto tempo e l'ultimo aggiornamento, in cui l'IA aiuta a estrarre le informazioni necessarie dalla conversazione, è estremamente utile.

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione Premium è ottima, poiché consente di caricare più minuti di audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la sua accuratezza. Utilizzo la versione Premium da molto tempo e l'ultimo aggiornamento, in cui l'IA aiuta a estrarre le informazioni necessarie dalla conversazione, è estremamente utile.

5. AssemblyAI (ideale per gli sviluppatori che realizzano app basate sul riconoscimento vocale su larga scala)

tramite AssemblyAI

AssemblyAI è dotato di una potente API che trasforma l'audio in testo e offre molti altri vantaggi agli sviluppatori.

Ottieni trascrizioni in tempo reale e asincrone. Il modello Universal è altamente accurato, anche in presenza di audio rumoroso. Offre inoltre supporto a oltre 99 lingue ed è in grado di rilevare automaticamente la lingua.

Vuoi qualcosa di più delle semplici parole? AssemblyAI aggiunge funzionalità intelligenti come l'analisi del sentiment, il rilevamento degli argomenti e la moderazione del contenuto. Rimuove persino automaticamente le informazioni sensibili.

Se stai integrando funzionalità vocali nella tua app, questo strumento ti offre la flessibilità necessaria per scalare e l'intelligenza per crescere.

Le migliori funzionalità/funzioni di AssemblyAI

Trascrivi in tempo reale o in un secondo momento con l'elaborazione in tempo reale e in batch

Analizza le conversazioni con sentiment, tag degli argomenti e moderazione del contenuto

Nascondi automaticamente le informazioni sensibili con la redazione delle informazioni personali identificabili (PII)

Rileva istantaneamente le lingue con il supporto di oltre 99 lingue e dialetti

Etichetta chiaramente gli oratori con la diarizzazione integrata per audio con più persone

Limiti di AssemblyAI

L'accesso in streaming è disponibile solo con i piani a pagamento

Solo cloud, nessuna distribuzione in loco

Prezzi di AssemblyAI

Gratis : 50 $ di credito gratuito

Pagamento a consumo : a partire da 0,15 $ all'ora

Personalizzato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AssemblyAI

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: nessuna recensione disponibile

6. Rev. ai (ideale per la conversione rapida da voce a testo con precisione pari a quella umana)

Rev. ai è un altro strumento per gli sviluppatori che necessitano di un riconoscimento vocale accurato. Offre trascrizioni sia in tempo reale che asincrone attraverso una semplice API.

La piattaforma offre supporto per oltre 30 lingue e include funzionalità/funzione come la diarizzazione dei parlanti, vocabolari personalizzati e analisi del sentiment. È progettata per gestire diversi input audio con elevata precisione. Rev. ai fornisce anche servizi di trascrizione umana per scenari in cui è essenziale la massima precisione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev. ai

Trascrivi audio dal vivo o registrato con supporto asincrono e streaming

Addestra lo strumento con un vocabolario personalizzato per termini specifici del settore

Usafrua rapidamente informazioni approfondite grazie all'analisi del sentiment e degli argomenti

Rileva automaticamente le lingue per semplificare la trascrizione multilingue

Scegli una precisione pari a quella umana con trascrizioni manuali accurate al 99%

Limite di Rev. ai

Ogni sessione di streaming ha un limite di 3 ore

Al momento non sono disponibili opzioni di implementazione in loco

Prezzi di Rev. ai

Reverb Transcription: 0,20 $/ora

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rev. ai

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

7. Whisper (ideale per la trascrizione open source e multilingue con implementazione flessibile)

tramite OpenAI Whisper

Whisper è il modello open source di conversione da voce a testo di OpenAI. È stato addestrato su centinaia di migliaia di ore di audio in molte lingue. Questo gli conferisce un vantaggio nella gestione di accenti, rumori di fondo o discorsi informali.

È in grado di trascrivere in oltre 99 lingue e di tradurle anche in inglese. Puoi eseguire Whisper localmente per avere il pieno controllo o utilizzare l'API di OpenAI se preferisci una soluzione in hosting.

È pensato per gli sviluppatori che desiderano potenza, precisione e flessibilità, il tutto senza pagare costi di licenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whisper

Traduci istantaneamente il parlato in inglese da più lingue

Adattati e implementa con l'accesso open source

Eseguilo offline per avere il controllo completo e la privacy sui dispositivi locali

Integra facilmente tramite API o all'interno delle tue app

Gestisci audio complessi con un modello progettato per accenti e rumori di fondo

Limiti di Whisper

API attualmente offre supporto a file fino a 25 MB

Potrebbe inserire testo che non è stato effettivamente pronunciato

Prezzi di Whisper

Pagamento a consumo : 0,006 $ al minuto tramite API OpenAI

Self-hosted: gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di Whisper

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: nessuna recensione disponibile

8. DeepSpeech (ideale per la trascrizione offline in tempo reale su dispositivi locali)

tramite DeepSpeech

DeepSpeech è un motore di conversione da voce a testo open source sviluppato da Mozilla. Funziona offline, offrendoti il pieno controllo sui tuoi dati.

Il modello si basa sul deep learning e lavora su dispositivi piccoli come un Raspberry Pi. Può essere utilizzato su Windows, Mac o Linux senza accesso a Internet.

È dotato di modelli in inglese pre-addestrati, ma è possibile ottimizzarlo per altre lingue, se necessario. Sebbene Mozilla non lo mantenga più attivamente, la comunità open source continua a fornire supporto a questo progetto.

Se hai bisogno di una trascrizione privata e offline in tempo reale, DeepSpeech è un ottimo punto di partenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepSpeech

Trascrivi offline senza bisogno di una connessione Internet

Funziona ovunque su Windows, Mac, Linux o Raspberry Pi

Inizia subito con modelli in inglese pre-addestrati e pronti all'uso

Elabora l'audio in tempo reale con prestazioni di trascrizione in tempo reale

Costruisci il tuo percorso utilizzando Python, C++, JavaScript o il supporto .NET

Limiti di DeepSpeech

Limite all'inglese, a meno che non sia stato personalizzato

L'accuratezza può diminuire in presenza di accenti o audio disturbato

Prezzi di DeepSpeech

Gratis e open source con licenza Mozilla Public License

Valutazioni e recensioni di DeepSpeech

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: nessuna recensione disponibile

9. Gladia (ideale per la trascrizione multilingue in tempo reale con intelligenza audio)

tramite Gladia

Gladia trasforma il parlato in testo, ma non solo. Comprende le emozioni, individua i parlanti e riepiloga ciò che è stato detto, il tutto con una sola chiamata all'API.

Funziona in oltre 100 lingue e gestisce il cambio di codice a metà frase. Ciò significa che non si bloccherà quando gli oratori passano dall'inglese al francese o allo spagnolo nella stessa conversazione.

Se stai sviluppando funzionalità vocali per un pubblico globale e hai bisogno di qualcosa di più del semplice testo grezzo, Gladia offre un'intelligenza avanzata per la tua trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gladia

Separa chiaramente i parlanti con la diarizzazione automatica

Aggiungi rapidamente contesto utilizzando l'intelligenza audio, come riepilogo/riassunto e sentiment

Addestra lo strumento con un vocabolario personalizzato per termini specifici del settore

Monitora ogni parola con timestamp dettagliati a livello di parola

Trascrivi lingue miste con supporto per il cambio di codice per accenti e dialetti

Limiti di Gladia

Richiede l'integrazione nelle applicazioni esistenti

Al momento non sono disponibili opzioni di implementazione in loco

Prezzi Gladia

Gratis : 0 $/mese (10 ore/mese incluse)

Pro ed azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gladia

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Braina (ideale per la dettatura offline con funzionalità/funzione di assistente IA)

tramite Braina

Braina è uno strumento di conversione da voce a testo che funge anche da assistente personale. Ti consente di dettare in qualsiasi app (Word, Gmail o un browser) e offre supporto per oltre 100 lingue.

Lavora offline, non richiede alcun addestramento vocale e gestisce termini tecnici come il gergo medico o legale. Puoi anche insegnargli parole e frasi personalizzate. Oltre alla dettatura, Braina può aprire file, riprodurre musica, effettuare ricerche sul web e persino automatizzare le attività, il tutto tramite comandi vocali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Braina

Dettate ovunque con la voce: in Word, nei browser o in qualsiasi app

Aggiungi i tuoi termini con un vocabolario personalizzato per nomi o termini di nicchia

Lavora offline senza bisogno di una connessione Internet

Controlla il tuo PC senza usare le mani con i comandi vocali

Usa il tuo telefono come microfono wireless con l'integrazione mobile

Limiti di Braina

Non disponibile per macOS o Linux

Potrebbe sembrare obsoleta rispetto alle app moderne

Prezzi di Braina

Braina Lite : gratis

Braina Pro : 99 $/anno

Braina Pro Plus : 199 $ per 2 anni

Braina Pro Ultra: 299 $ per 3 anni

Valutazioni e recensioni di Braina

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: 3,8/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Braina?

Una recensione su Capterra recita:

Ha avuto una curva di apprendimento che per me è stata difficile e, sebbene Braina avesse tutte le funzionalità/funzione di cui avevo bisogno e funzionasse abbastanza bene, era troppo costoso per me. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni complessive, gli do un voto A+.

Ha avuto una curva di apprendimento che per me è stata difficile e, sebbene Braina avesse tutte le funzionalità/funzione di cui avevo bisogno e funzionasse abbastanza bene, era troppo costoso per me. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni complessive, gli do un voto A+.

Trasforma il modo in cui gestisci riunioni e trascrizioni con ClickUp

La trascrizione è solo l'inizio. ClickUp prende le tue note della riunione e le trasforma in azioni concrete. Ti aiuta ad assegnare attività, a monitorare lo stato e a mantenere tutto in movimento, senza dover passare da uno strumento all'altro. È progettato per una comprensione più approfondita delle conversazioni, aiutando i team a rispondere in modo più rapido ed efficace.

Con ClickUp AI Notetaker, non ottieni solo trascrizioni. Ottieni riepiloghi intelligenti, passaggi successivi e aggiornamenti in tempo reale legati al tuo lavoro effettivo.

Tutto è raccolto in un unico posto: note, attività, documenti, progetti, persone e persino i contenuti multimediali di condivisione durante le riunioni. Inoltre, puoi sempre verificare le informazioni nel contesto del tuo spazio di lavoro, senza dover cercare tra file scollegati tra loro.

Che tu lavori nel settore tecnologico, dell'istruzione o in qualsiasi altro settore in rapida evoluzione, se stai cercando un'alternativa a Speechmatics, ClickUp ti offre molto più che semplici trascrizioni accurate. Ti offre un sistema completo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma le conversazioni in attività completate.