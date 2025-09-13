Modelli gratuiti di politiche di restituzione per e-commerce, vendita al dettaglio e servizi

I resi capitano: che si tratti della dimensione sbagliata, del colore sbagliato o semplicemente di un ripensamento da parte dell'acquirente. Ma redigere una politica di reso? Non è proprio entusiasmante.

Ecco perché abbiamo fatto il lavoro pesante per te. Dai il benvenuto alla nostra raccolta di modelli gratis di politiche di restituzione, perfetti per le attività di e-commerce, vendita al dettaglio e servizi. Che tu gestisca un negozio online, un negozio fisico o offra servizi, avere una procedura di restituzione dettagliata e precisa fidelizza i clienti.

Questi modelli ti consentono di inserirli, utilizzarli e modificarli per la tua politica di reso totale o parziale. Perché una buona politica di reso non è solo una clausola scritta in piccolo, ma è un buon affare aziendale. Rendiamo i resi un po' meno dolorosi (per tutti).

🔎 Lo sapevi? Acquisire un nuovo cliente costa da 5 a 25 volte di più che mantenere quelli che già hai. Ecco perché concentrarsi sulla soddisfazione dei clienti esistenti è fondamentale! I clienti fedeli sono la tua risorsa più preziosa! 💰✨

cosa sono i modelli di politica di restituzione?*

Un modello di politica di restituzione ti aiuta a creare una politica di rimborso e restituzione chiara e professionale per il tuo negozio online o servizio. Include tutti gli elementi chiave, come la procedura di restituzione, le condizioni di rimborso, i costi di spedizione per la restituzione, le spese di rifornimento e la politica di sostituzione, per aiutarti a rispettare i requisiti legali e aumentare la soddisfazione dei clienti.

Quando utilizzi un modello di politica di restituzione, puoi:

Risparmia tempo ed evita lacune legali

Accetta resi o elementi in commercio definitivo

Definisci opzioni di rimborso totale o parziale, credito negozio o rimborso in contanti

Costruisci un rapporto di fiducia con i potenziali clienti

Riduci le frodi e le richieste di reso

È particolarmente utile per le piccole imprese o i negozi di e-commerce che desiderano gestire i resi, fidelizzare i clienti e offrire rimborsi senza assumere un esperto legale. In definitiva, protegge sia il cliente che l'azienda.

Cosa rende efficace un modello di politica di restituzione?

Un modello di politica di restituzione ben strutturato riduce la confusione, definisce le giuste aspettative e protegge dalle frodi relative ai resi, migliorando al contempo l'esperienza di acquisto complessiva.

Ecco cosa cercare nei migliori modelli di politica di restituzione:

Istruzioni chiare sulla procedura di reso : il modello dovrebbe guidare i clienti nella compilazione del modulo di reso, nella spedizione dell'elemento e nell'inclusione della prova d'acquisto o della ricevuta di acquisto

Opzioni di rimborso definite : è necessario specificare se offri rimborsi totali, rimborsi parziali, credito negozio o rimborsi in contanti, a seconda della situazione

Regole relative al periodo di restituzione e alla data di acquisto : è necessario specificare il numero di giorni a disposizione dei clienti dalla data di acquisto per avviare una procedura di restituzione

Condizioni di idoneità al rimborso : il modello deve anche chiarire se gli elementi restituiti devono essere nella confezione originale, inutilizzati e accompagnati dalla ricevuta originale

Dettagli della politica di sostituzione : dovrebbe offrire passaggi chiari nel caso in cui i clienti preferiscano la sostituzione invece del rimborso completo

gestione degli elementi in sconto e delle vendite definitive*: occorre definire se gli elementi in sconto o in vendita definitiva possono essere rimborsati o se rientrano nella politica di non rimborso

Modelli di politica di restituzione

Ecco 15 modelli di politica di restituzione che ti aiuteranno a mantenere le politiche aziendali, gestire il servizio clienti, occuparti dei resi come un professionista e instaurare un rapporto di fiducia con i potenziali clienti:

1. Modello di politica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta le politiche aziendali in modo chiaro e semplice con il modello di politica aziendale ClickUp

Il modello di politica aziendale ClickUp ti aiuta a organizzare e gestire tutte le politiche interne della tua azienda in un unico spazio accessibile. Che tu stia creando linee guida per i resi, la condotta dei dipendenti o i protocolli di gestione, questo modello garantisce coerenza, conformità e facilità di aggiornamento.

Ecco perché ti piacerà:

Crea, organizza e mantieni politiche aziendali aziendali essenziali con coerenza

Assicurati che le tue linee guida interne siano riunite alle leggi statali e ai requisiti legali

Standardizza i processi per un inserimento più agevole e un migliore allineamento del team

🔑 Ideale per: team HR, titolari di piccole imprese e responsabili operativi che devono mantenere politiche aziendali chiare e professionali in tutti i team e reparti.

💡 Suggerimento professionale: crea, organizza e gestisci la condivisione delle politiche aziendali con ClickUp Documento. Ti consente di: Archivia tutte le politiche aziendali in un unico posto, rendendole facilmente accessibili a tutti i membri della tua organizzazione

Consenti la collaborazione in tempo reale con commenti, suggerimenti e modifica in condivisione per perfezionare le politiche

Monitora le modifiche con la cronologia delle revisioni per identificare gli aggiornamenti e ripristinare le versioni precedenti, se necessario

Struttura le tue politiche utilizzando pagine, cartelle e tag nidificati per facilitare la navigazione e la categorizzazione

Controlla chi può visualizzare o effettuare la modifica su ogni documento relativo alle politiche, assicurandoti che le informazioni sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate

Collega le politiche ad attività o progetti correlati, come l'inserimento di nuovi dipendenti o le revisioni di conformità

2. Modello di modulo di richiesta di rimborso ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci rapidamente le richieste di rimborso per migliorare la soddisfazione dei clienti con il modello di modulo di richiesta di rimborso ClickUp

Il modello di modulo di richiesta di rimborso ClickUp ti aiuta a gestire e risolvere facilmente le richieste di rimborso. Centralizza tutte le informazioni necessarie, come i dettagli dell'ordine, i metodi/modalità di pagamento e i motivi del rimborso, in modo che il tuo team di assistenza clienti possa agire rapidamente e ridurre al minimo la confusione.

Questo modello semplifica il processo di reso, aiutandoti a soddisfare le aspettative relative alla politica di rimborso e a prevenire errori.

Ecco perché ti piacerà:

Invia le richieste di rimborso con tutti i dettagli richiesti in un unico passaggio

Documenta il motivo alla base di ogni richiesta per garantire la massima trasparenza

Accelera le approvazioni grazie a un processo di rimborso organizzato

Assicurati che la tua politica di rimborso e restituzione sia conforme alla legge

🔑 Ideale per: negozi di e-commerce, rivenditori online e piccole imprese che desiderano gestire i rimborsi in modo efficiente, soddisfacendo le aspettative dei clienti e mantenendo la conformità legale.

💡 Bonus: Se desideri: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e impartire comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.

Elimina la proliferazione di strumenti di IA e sfrutta strumenti di IA come ChatGPT, Claude e DeepSeek con un'unica soluzione indipendente dall'LLM e pronta per l'uso in azienda Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non è l'ennesimo strumento AI da aggiungere alla tua collezione. È la prima app AI contestuale che li sostituisce tutti. Consolida il contesto da ClickUp e dalle app di connessione per diagnosticare i problemi più rapidamente, tramite ClickUp Brain MAX

3. Modello di nota di credito ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora i rimborsi e il credito in modo chiaro utilizzando il modello di nota di credito ClickUp

Il modello di nota di credito ClickUp ti aiuta a creare, organizzare e gestire le note di credito con chiarezza. Che tu offra crediti in negozio, rimborsi parziali o rettifiche degli account dei clienti dopo i resi, questo modello garantisce che il tuo processo sia professionale, conforme e facile da seguire.

Progettato sia per le piccole aziende che per i rivenditori online in crescita, semplifica la documentazione, effettua il monitoraggio degli adeguamenti dei rimborsi e fornisce supporto ai processi di reso senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Registra accuratamente i crediti per i prodotti restituiti o le cancellazioni dei servizi

Standardizza la documentazione relativa ai rimborsi per migliorare la conformità legale

Collabora con il tuo team per accelerare le approvazioni e le spedizioni

🔑 Ideale per: Rivenditori, negozi di e-commerce e team di assistenza clienti che si trovano a dover affrontare problemi di rimborso, offrire credito negozio o gestire adeguamenti dovuti a resi o problemi di assistenza.

L'opinione dei clienti: Ecco cosa dice Angella Vecchione, analista delle operazioni aziendali presso Percheek, su ClickUp: L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha anche contribuito a formare il reparto Customer Success, che ci ha permesso di passare da 2.000 a 8.000 clienti all'anno. L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha anche contribuito a formare il reparto Customer Success, che ci ha permesso di passare da 2.000 a 8.000 clienti all'anno.

4. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il supporto e risolvi i ticket più rapidamente con il modello di gestione del supporto clienti ClickUp

Il modello di gestione del servizio clienti ClickUp ti aiuta a gestire rapidamente i ticket di assistenza, i feedback e gli escalation. Che tu sia un agente singolo o gestisca un intero team del supporto, semplifica i flussi di lavoro e garantisce che nessuna richiesta dei clienti venga trascurata.

Il modello ti aiuta a centralizzare le richieste, collaborare tra i team e rispondere più rapidamente con un contesto completo. Fornisce al tuo team del supporto gli strumenti necessari per offrire un servizio coerente ed eccezionale in ogni occasione.

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci i ticket dei clienti dall'accettazione alla risoluzione senza alcuno sforzo

Categorizza e assegna priorità ai problemi in arrivo per una risoluzione più rapida

Monitora e migliora il sentiment dei clienti con decisioni basate sui dati

🔑 Ideale per: team del supporto clienti, agenti di service desk, aziende SaaS e marchi B2B/B2C che desiderano centralizzare la gestione dei ticket, misurare la soddisfazione e collaborare in modo più efficiente tra i team.

🎥 Vuoi creare il tuo modello personalizzato? Guarda il video qui sotto!

➡️ Per saperne di più: Le migliori opzioni di software per l'e-commerce

5. Modello ClickUp procedura operativa standard

Ottieni il modello gratis Standardizza i processi e aumenta l'efficienza del team con il modello procedura operativa standard di ClickUp

Il modello ClickUp SOP crea processi ripetibili che mantengono la tua attività perfettamente funzionante. Ti aiuta a documentare, organizzare e migliorare ogni flusso di lavoro chiave.

Questo modello riduce le incertezze e standardizza le prestazioni, garantendo che tutti i membri del tuo team sappiano esattamente cosa fare, quando farlo e come farlo. Migliora la coerenza, la produttività e la collaborazione a tutti i livelli.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna le attività di procedura operativa standard alle persone giuste con una chiara titolarità

Rivedi e aggiorna regolarmente le procedure per mantenere l'efficienza

Monitora con facilità lo stato di avanzamento della creazione e dell'implementazione delle SOP

🔑 Ideale per: Responsabili operativi, team delle risorse umane, coordinatori della formazione e titolari di piccole imprese che necessitano di modelli SOP per creare e mantenere processi coerenti e scalabili tra i vari reparti e progetti.

💡 Suggerimento professionale: Non limitarti a elaborare i resi, ma analizzali. Perché i prodotti vengono restituiti? Si tratta di un problema di qualità, di una descrizione errata o di una vestibilità inadeguata? Utilizza questi dati per migliorare i prodotti e le descrizioni. 🎯

6. Modello di supporto clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Offri un supporto clienti rapido e affidabile con il modello ClickUp supporto clienti

Il modello di supporto clienti ClickUp è stato creato per aiutarti a fornire un supporto più rapido, organizzato e coerente. Semplifica la gestione dei ticket, l'assegnazione dei compiti al team e il monitoraggio delle richieste, in modo che il tuo team possa concentrarsi meno sulla logistica e più sull'assistenza ai clienti.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora e gestisci i ticket di supporto dall'inizio alla risoluzione

Dai priorità ai problemi urgenti e escalate, e fai ricorso all'automazione dei follow-up

Assegna immediatamente le richieste ai colleghi giusti per una risposta più rapida

Monitora le richieste in ritardo per mantenere elevati i livelli di servizio

🔑 Ideale per: team di assistenza clienti, help desk IT e aziende aziendali SaaS che gestiscono grandi volumi di richieste dei client su più canali e punti di contatto.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Documenti e ClickUp Brain, tutto rimane in connessione, in sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate il vostro tempo di produttività. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

7. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Risolvi più rapidamente i problemi complessi dei clienti con il modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Il modello di escalation del supporto clienti ClickUp ti aiuta a gestire i problemi dei clienti a priorità alta prima che si aggravino ulteriormente. Offre al tuo team un approccio proattivo per risolvere casi di supporto complessi con rapidità e chiarezza.

Il modello include un sistema organizzato di monitoraggio dei ticket che ti aiuta a semplificare le escalation, assegnarle al livello giusto e mantenere la piena visibilità su ogni punto di contatto. In questo modo, i tuoi clienti si sentiranno ascoltati, valorizzati e ben assistiti anche quando le cose vanno male.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora i reclami dei clienti e i passaggi di escalation in un unico posto

Dai priorità ai problemi più importanti e riduci i tempi di risoluzione

Automatizza i follow-up per evitare ritardi e mancati passaggi di consegne

🔑 Ideale per: Team del supporto clienti, responsabili delle operazioni di servizio e aziende B2C che gestiscono richieste di supporto complesse o di grande volume che richiedono un'escalation e una risoluzione rapide e basate su livelli.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per l'e-commerce per incrementare il commerciale

Ottieni il modello gratis Raccogli, gestisci e agisci in base ai feedback dei clienti con il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp offre un modo rapido ed efficace per rimanere in contatto con i tuoi clienti. Semplifica il processo di raccolta di feedback, risoluzione di richieste di informazioni o raccolta di informazioni di contatto.

Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo o perdere messaggi nella tua finestra In arrivo, utilizza questo modello per il monitoraggio, la gestione e la risposta ai feedback dei clienti. Aumenterà la soddisfazione dei clienti, rafforzerà la fiducia e renderà il tuo processo di reso più basato sui dati.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza i messaggi dei clienti per un follow-up e una risoluzione più rapidi

Comunicazione centralizzata per evitare messaggi persi o duplicazioni di lavoro richiesto

Monitora le tendenze nei suggerimenti dei clienti e nelle lacune nel servizio

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese, team di assistenza clienti, reparti marketing e ricercatori di sondaggi che desiderano raccogliere e gestire feedback, domande o lead dei clienti.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software di gestione dell'inventario per l'e-commerce

9. Modello di evasione degli ordini ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci, elabora e spedisci gli ordini più rapidamente con il modello di evasione ordini ClickUp

Il modello di evasione degli ordini ClickUp aiuta a gestire ogni passaggio del processo di evasione. Dona struttura e visibilità al tuo flusso di lavoro, così non perderai mai più traccia di un ordine. Con questo framework, velocizzerai l'elaborazione, ridurrai i ritardi e soddisferai i clienti con consegne puntuali.

Ecco perché ti piacerà:

Semplifica il coordinamento tra i team addetti all'evasione degli ordini, all'imballaggio e alla spedizione

Rimani aggiornato sulla disponibilità dei prodotti e sui punti di riordino

Identifica i colli di bottiglia che rallentano il tuo processo di evasione degli ordini

🔑 Ideale per: aziende di e-commerce, responsabili dell'inventario, team di evasione ordini e coordinatori logistici che necessitano di un sistema centralizzato per gestire volumi di ordini in crescita con rapidità, precisione e responsabilità.

➡️ Per saperne di più: Come creare una knowledge base personalizzata per il servizio clienti?

10. Modello di politica di restituzione/rimborso di Termly

tramite Termly

Il modello di politica di restituzione/rimborso di Termly ti aiuta a creare facilmente una politica di restituzione professionale e legalmente valida per la tua azienda. Che tu gestisca un negozio online o un punto vendita fisico, garantisce che i tuoi clienti sappiano esattamente come restituire gli elementi e cosa aspettarsi.

L'utilizzo di questo modello ridurrà la probabilità di controversie, stabilendo in anticipo tempistiche di restituzione, criteri di idoneità e procedure di rimborso chiari.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci le aspettative in merito a tempi, idoneità e costi di spedizione

Riduci al minimo i malintesi e le controversie relativi ai resi grazie a condizioni chiare

Personalizza la politica in base ai prodotti digitali, fisici o di sottoscrizione

🔑 Ideale per: titolari di e-commerce, provider SaaS, rivenditori online o qualsiasi azienda aziendale che venda prodotti o servizi che richiedono una politica di reso chiaramente definita e favorevole al cliente.

🧠 Curiosità: La catena di negozi Nordstrom è famosa per la sua politica di reso senza domande, il che significa che in genere accetta il reso di qualsiasi merce, indipendentemente dal motivo o dalla condizione. È pura magia personalizzata in azione! ✨🛍️

11. Modello di politica di restituzione in formato PDF di WebsitePolicies

tramite WebsitePolicies

Il modello di politica di restituzione in formato PDF di WebsitePolicies ti aiuta a redigere una politica di restituzione di facile comprensione, specificamente studiata per i prodotti digitali. Ti evita il fastidio di scrivere contenuti legali, assicurandoti di comunicare i termini di rimborso e di conquistare la fiducia dell'acquirente fin dall'inizio.

Questo modello fornisce una procedura di rimborso strutturata e trasparente, aiutandoti a ridurre i conflitti con i clienti, proteggere la tua attività digitale e promuovere la fiducia.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci chiaramente i requisiti per ottenere il rimborso degli acquisti digitali

Imposta un periodo di restituzione di 14 giorni per gestire le aspettative

Offri garanzie di rimborso che rafforzano la fiducia dei clienti

🔑 Ideale per: Autori di prodotti digitali, fondatori di SaaS, venditori di corsi o servizi di sottoscrizione che desiderano una politica di rimborso efficace che soddisfi le aspettative dei clienti e le best practice legali.

➡️ Per saperne di più: Come padroneggiare la conoscenza dei prodotti nel commerciale per raggiungere l'esito positivo

12. Modello di politica di restituzione di TermsFeed

tramite TermsFeed

Il modello di politica di restituzione di TermsFeed può aiutare la tua azienda a stabilire regole di restituzione e rimborso chiare e applicabili. Se vendi beni fisici o servizi, questo modello ti consente di definire in anticipo le aspettative dei clienti.

Ecco perché ti piacerà:

Comunica chiaramente le condizioni di reso per ridurre i malintesi

Chiarisci chi paga le spese di spedizione per i resi e riduci al minimo i problemi di responsabilità

Assistenza a consegne internazionali o tramite terzi con termini chiari relativi alla politica di cancellazione

Copre tutto, dalle cancellazioni alle eccezioni e persino ai resi di acquisti di articoli da regalo

🔑 Ideale per: Rivenditori e-commerce, boutique online, marchi digitali o piccole imprese alla ricerca di una politica di restituzione dettagliata che tuteli sia gli interessi dell'azienda che i diritti dei clienti.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di moduli d'ordine in PDF

13. Modello di politica di restituzione e rimborso di Documenti Google

tramite Documenti Google

Il modello di politica di restituzione e rimborso di Documenti Google offre un layout semplice e modificabile per creare le tue regole di restituzione, perfetto per le piccole imprese che hanno appena iniziato la loro attività. Puoi personalizzare il linguaggio, le tempistiche e le condizioni in base al tuo marchio e al tipo di prodotto.

La sua chiarezza aiuta a instaurare un rapporto di fiducia con i tuoi clienti, riducendo al contempo le frizioni durante le richieste di reso. Si tratta di un'opzione per utenti, pronta all'uso che ti fa risparmiare tempo e lavoro richiesto, pur coprendo tutti gli aspetti essenziali.

Ecco perché ti piacerà:

Spiega chiaramente la procedura di rimborso per ridurre le query di supporto clienti

Chiarisci i requisiti per il reso in base alle condizioni dell'elemento e all'imballaggio

Definisci chi paga le spese di spedizione per i resi ed evita confusione dopo il commerciale

🔑 Ideale per: imprenditori individuali, venditori Etsy, marchi locali o piccoli negozi online che necessitano di una politica di restituzione e rimborso personalizzabile e semplice, senza dover approfondire questioni legali.

💡 Suggerimento: Valuta la possibilità di offrire cambi, credito o persino sconti su acquisti futuri come alternative al rimborso completo, soprattutto per problemi minori. Questo ti aiuterà a trasformare un problema in una relazione duratura. 🎯

14. Modello di politica di reso e rimborso per l'e-commerce di Template. Net

Il modello di politica di restituzione e rimborso per l'e-commerce di Template. Net aiuta i venditori online a gestire senza problemi resi, rimborsi e cambi. Copre tutto, dalle spese di rifornimento e dagli elementi non restituibili alle condizioni specifiche per categoria di prodotto.

Utilizzando questo modello dettagliato di politica, riduci le controversie e le incomprensioni e guadagni la fiducia dei clienti con standard di reso chiari ed equi, in linea con le pratiche del settore.

Ecco perché ti piacerà:

Descrivi le spese di rifornimento per proteggerti da resi non necessari

Consenti cambi con regole prestabilite per migliorare la soddisfazione dei clienti

Assegna le responsabilità per la spedizione dei resi e riduci al minimo le controversie

🔑 Ideale per: Rivenditori online, marchi DTC, aziende di dropshipping o piattaforme di e-commerce multicanale che necessitano di un sistema di reso e rimborso completo e scalabile per diverse linee di prodotti.

🔊 Hai bisogno di una scorciatoia IA? Genera in pochi secondi una bozza di politica di restituzione su misura per le tue esigenze aziendali. Prova ClickUp Brain, il tuo assistente personale IA. Genera una bozza di politica di restituzione con ClickUp Brain

15. Modello di politica di restituzione e garanzia commerciale di modello. Net

Il modello di politica di restituzione e garanzia di Template. Net aiuta a gestire in modo efficace i resi post-vendita e le richieste di garanzia. Fornisce sezioni chiare relative a idoneità, autorizzazione alla restituzione, copertura della garanzia, esclusioni e informazioni di contatto, consentendoti di risparmiare ore di lavoro nella stesura della politica da zero.

Con questo modello, puoi offrire ai tuoi clienti trasparenza e fiducia, proteggendo al contempo la tua azienda da situazioni post-vendita poco chiare o controverse.

Ecco perché ti piacerà:

Autore e monitora i resi in modo efficiente attraverso un processo guidato

Assicurati che le richieste di garanzia siano supportate da una prova di acquisto valida

Offri diverse opzioni di risoluzione, come riparazione, rimborso o sostituzione

🔑 Ideale per: produttori, provider di servizi B2B, rivenditori di elettronica e provider di software che desiderano garantire una gestione fluida e professionale dei resi e delle garanzie dopo la conclusione di una vendita.

Trasforma la soddisfazione dei clienti in un flusso di lavoro sistematico con ClickUp!

Politiche di reso e rimborso chiare e professionali sono essenziali per creare fiducia, ridurre le controversie e garantire un'esperienza post-acquisto senza intoppi. Questi modelli possono aiutarti a redigere politiche facili da seguire che proteggono l'azienda mentre mantengono i clienti soddisfatti.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, aiuta i venditori di piccole imprese, i titolari di e-commerce e altri provider a semplificare le operazioni post-vendita.

Puoi monitorare i resi, gestire le richieste di garanzia, assegnare attività di supporto e automatizzare i flussi di lavoro relativi ai rimborsi, tutto in un unico posto. E la parte migliore? ClickUp offre oltre 1.000 modelli personalizzabili per aiutarti a partire con il piede giusto, senza stress di configurazione.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per semplificare il servizio clienti e rafforzare la fiducia degli acquirenti!