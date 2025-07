i 10 migliori software di gestione dei costi di progetto per il controllo del budget nel 2025

Il tuo budget sembra un rubinetto che perde? Gocciola continuamente e non sai mai bene dove finisce l'acqua. È una difficoltà comune. I costi dei progetti possono sfuggire al controllo se non vengono monitorati attentamente.

Fortunatamente, alcune soluzioni software sono progettate per aiutarti a colmare queste lacune: monitorare i budget, prevedere le spese e prendere decisioni basate sui dati prima che piccoli problemi si trasformino in grossi grattacapi finanziari.

Ma con così tante opzioni disponibili, come scegliere quella giusta? Alcune sono pensate per chi ama analizzare meticolosamente i numeri, mentre altre sono pensate per team che desiderano un modo semplice per rispettare il budget.

Questo post del blog terrà conto delle diverse preferenze ed esplorerà strumenti efficaci per la gestione dei costi di progetto, in modo da tenere sotto controllo le spese con un approccio che funziona per te.

I migliori software di gestione dei costi di progetto per il controllo del budget in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Gestione dei costi di progetto e del lavoro basata su IA, tutto in un unico strumento per startup, PMI e team di grandi dimensioni Monitoraggio dei costi, modelli per la gestione dei costi, monitoraggio del tempo, dashboard e integrazioni con QuickBooks Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Scoro Gestione aziendale e finanziaria end-to-end per team di servizi professionali di tutte le dimensioni Report in tempo reale, dashboard personalizzabili e integrazione con software di contabilità Piani a partire da 23,90 $ al mese per utente Produttivo Redditività dell'agenzia e monitoraggio dei costi per agenzie di piccole e medie dimensioni Report finanziari, monitoraggio delle ore fatturabili/non fatturabili, gestione delle risorse Gratis; piani a pagamento a partire da 11 $ al mese per utente Microsoft Project Budgeting e pianificazione dei progetti a livello aziendale Stima dei costi, pianificazione basata sull'IA e integrazione con Microsoft 365 Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Procore Gestione dei costi di costruzione per appaltatori generali e subappaltatori di medie e grandi dimensioni Monitoraggio dei costi in tempo reale, informazioni dettagliate sui costi e gestione delle modifiche Prezzi personalizzati Sage Controllo integrato di finanza e costi per i team contabili delle aziende di medie e grandi dimensioni Fatturazione automatizzata, monitoraggio delle transazioni in tempo reale e conformità fiscale Prezzi personalizzati Anaplan Pianificazione e previsioni finanziarie scalabili per team aziendali globali Modellazione dei dati in tempo reale, analisi degli scenari, integrazione ERP/CRM Prezzi personalizzati Teamwork. com Budgeting e monitoraggio del tempo incentrati sul client per team di assistenza clienti di piccole e medie dimensioni Monitoraggio delle attività, comunicazione centralizzata e integrazioni con Slack e Google Drive Gratuito; piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente Jedox Modellazione e pianificazione finanziaria avanzata per team finanziari in contesti di medie e grandi aziende Automazione del budget, analisi dei dati in tempo reale, integrazione Excel/ERP Prezzi personalizzati Workday Adaptive Planning Previsioni finanziarie in tempo reale e visibilità del budget per i team finanziari e HR delle aziende Pianificazione finanziaria automatizzata, analisi degli scenari, integrazione ERP/CRM Prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software di gestione dei costi di progetto?

Scegliere il software giusto per la gestione dei costi di progetto può essere difficile. Deve essere abbastanza semplice da capire e utilizzare, senza rallentare il flusso di lavoro... e abbastanza avanzato da pianificare, controllare e ottimizzare i costi al di là della semplice elaborazione di numeri. Quindi, cosa rende un software adatto?

Cerca un software che offra:

Monitoraggio e previsione del budget : prevedi e previeni le spese eccessive prima che si verifichino. Le analisi accurate dell'IA sono un valore aggiunto!

Monitoraggio dei costi in tempo reale : rimani aggiornato sulle spese man mano che vengono sostenute, così non avrai sorprese alla fine del mese o del trimestre

Integrazioni : sincronizzazione con strumenti di contabilità, app per il monitoraggio del tempo e piattaforme di project management, così non dovrai registrare manualmente ogni spesa o, peggio ancora, cercare documenti cartacei

Reportistica personalizzabile : ottieni informazioni chiare e comprensibili che ti aiutano a prendere decisioni finanziarie più intelligenti (punti bonus per i report automatizzati!)

Scalabilità : scegli un software in grado di crescere con la tua azienda, così non sarai costretto a sostituirlo troppo presto

Audit trail e conformità : conserva registrazioni dettagliate e fornisci i dati necessari per gli audit di conformità

Facile integrazione contabile : connettiti con strumenti come Xero, QuickBooks e Sage per garantire un monitoraggio accurato dei costi

Previsione dei profitti : prevedi i profitti futuri sulla base delle spese correnti per proteggere i margini durante i progetti

Facilità di implementazione: avvio rapido senza una curva di apprendimento ripida

I 10 migliori software per la gestione dei costi di progetto

Basato sulla lista di controllo sopra riportata e integrato da ricerche approfondite, il nostro elenco di strumenti riportato di seguito garantisce che il budget e la gestione delle spese del tuo progetto si comportino come previsto, senza spese incontrollate!

1. ClickUp (Il miglior software all-in-one per la gestione dei costi e del lavoro)

Potenzia i tuoi progetti con ClickUp Monitora l'allocazione del budget, traccia le spese effettive e analizza la redditività con la piattaforma di project management ClickUp

Il controllo dei costi di progetto può sembrare come tenere in mano una manciata di palloncini in una tempesta di vento: proprio quando pensi di averli tutti, qualcosa ti sfugge.

ClickUp interviene per rafforzare il controllo. In quanto app per tutto il lavoro, ti offre gli strumenti necessari per monitorare, gestire e ottimizzare facilmente il budget dei tuoi progetti.

La suite di Project Management di ClickUp è una potente piattaforma che integra tutto il tuo lavoro (attività, sequenze e budget) in un'unica area di lavoro collaborativa supportata dall'IA.

Dall'impostazione degli obiettivi di progetto al monitoraggio delle attività cardine e alla gestione delle risorse, ClickUp aiuta i team a muoversi più velocemente, a rimanere allineati e a ottenere risultati migliori. Ti aiuta a tenere conto di ogni singolo dollaro durante tutto il ciclo di vita del progetto. Vediamo come.

Campi personalizzati ClickUp

Crea campi personalizzati per il denaro in ClickUp per registrare e classificare i costi stimati e quelli effettivi

I campi personalizzati di ClickUp sono la spina dorsale di un monitoraggio dei costi flessibile. Puoi creare campi dedicati per il budget stimato e la spesa effettiva, oltre a monitorare i costi di manodopera, le spese per i materiali e persino le tariffe di fatturazione dei client, il tutto dalla visualizzazione delle attività.

Vuoi monitorare il costo per attività o per assegnatario? Basta aggiungere un campo numerico o di valuta.

Ancora meglio, puoi raggruppare, ordinare e filtrare le attività in base a questi campi di costo per individuare modelli, identificare tempestivamente gli eccedenti e dare priorità agli elementi ad alto costo. E quando desideri ridurre lo zoom, questi campi vengono integrati perfettamente nelle dashboard di ClickUp, così hai sempre una visione in tempo reale dello stato del budget per progetti, fasi o reparti.

💡 Suggerimento: hai bisogno di calcolare i margini di profitto o le variazioni di budget? Combina i campi valuta con i campi formula per elaborare automaticamente i numeri.

Dashboard ClickUp

Monitora ed evidenzia le metriche chiave relative a costi e ricavi con i dashboard di ClickUp

Visualizza in tempo reale budget, spese e previsioni finanziarie. Non dovrai più cercare nei fogli di calcolo o passare da un'app all'altra. Le dashboard di ClickUp sono il tuo centro di comando.

Aggiungi schede personalizzate per monitorare:

Spese effettive rispetto alle previsioni

Tassi di consumo del budget attraverso grafici a barre e a linee personalizzabili

Modelli di spesa utilizzando mappe termiche

Ripartizione dettagliata dei costi

Organizza, ordina e monitora i dettagli delle spese con la vista Tabella di ClickUp

Tieni traccia dei costi, confronta i budget con i dati effettivi e individua rapidamente dove stai spendendo troppo. La vista Tabella di ClickUp è simile a un foglio di calcolo, ma più intelligente e molto più facile da gestire.

Organizza le spese per:

Tipo di costo (fisso o variabile)

Costi unitari e quantità

Stato di approvazione per il controllo delle spese

Puoi ordinare e filtrare queste visualizzazioni per individuare le tendenze di spesa o segnalare acquisti non autorizzati.

Genera report automatici per individuare tendenze, identificare rischi e adeguare i budget prima che piccoli problemi diventino grandi problemi. Gli strumenti di reportistica e l'assistente IA di ClickUp, noto anche come ClickUp Brain, trasformano i dati grezzi in informazioni chiare:

Indice di rendimento dei costi per misurare l'efficienza del budget

Analisi del valore acquisito per monitorare il valore per ogni dollaro speso

Riepiloghi/riassunti dei costi generali e variabili

ClickUp Brain estrae dati in tempo reale dai tuoi campi personalizzati, dalle voci relative al tempo e dallo stato delle attività per generare report, riepiloghi/riassunti e persino analisi visive immediate. Può anche generare automaticamente riepiloghi esecutivi per le parti interessate o aiutarti a prepararti per le revisioni del budget identificando i valori anomali ad alto costo o le attività in ritardo con impatto finanziario.

Risparmia ore di analisi dei dati e ottieni suggerimenti immediati e intelligenti per l'ottimizzazione dei costi tramite ClickUp Brain

Tieni sotto controllo il tempo

Monitora il tempo, imposta stime, aggiungi note e genera tabelle orarie con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Monitora le ore fatturabili, i costi dei progetti e l'efficienza del team con il monitoraggio del tempo di ClickUp.

Lo strumento di monitoraggio del tempo integrato aiuta a controllare le spese di manodopera:

Avviso ai manager quando le attività superano le stime orarie

Esportazione delle ore fatturabili nei sistemi di fatturazione

Identificazione del lavoro non fatturabile

Modelli appositamente realizzati

Che tu stia gestendo il lavoro dei client o iniziative interne, i modelli di budget e costi di ClickUp ti aiutano a rimanere organizzato e responsabile.

Ottieni un modello gratuito Monitora e visualizza le prestazioni dei costi con il modello di gestione dei costi di progetto di ClickUp

Ad esempio, il modello di gestione dei costi di progetto di ClickUp offre

Flussi di lavoro personalizzati per l'approvazione delle spese

Pianificazione della revisione del budget

Moduli standardizzati per l'inserimento dei preventivi

Ottieni un modello gratuito Monitora e analizza i costi in modo efficace con il modello di analisi dei costi di progetto di ClickUp

Nel frattempo, il modello di analisi dei costi di progetto di ClickUp ti aiuta a monitorare:

Costi fissi come affitto e stipendi

Costi variabili, come i materiali

Distribuzione dei costi tramite grafici a torta

Confronto dei prezzi dei fornitori

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tieni traccia dei costi, confronta i budget con i dati effettivi e individua rapidamente dove stai spendendo troppo con la vista Tabella di ClickUp

Monitora le ore fatturabili, i costi dei progetti e l'efficienza del team, assicurandoti che ogni euro sia contabilizzato con la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

Genera report automatici per individuare tendenze, identificare rischi e adeguare i budget prima che piccoli problemi diventino grandi problemi con le dashboard di ClickUp

Integra facilmente strumenti di contabilità come QuickBooks, Xero e altri per un monitoraggio finanziario senza sforzo

Limiti di ClickUp

A causa delle numerose funzionalità/funzioni, gli utenti alle prime armi potrebbero avere bisogno di un periodo di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di TrustRadius su ClickUp riporta:

La gestione dei progetti o delle attività, il monitoraggio degli obiettivi a livello aziendale e la comunicazione con altri reparti o team hanno sicuramente migliorato il risparmio di tempo e i vantaggi in termini di costi grazie alla trasparenza dei progetti. Siamo in grado di fornire assistenza in caso di colli di bottiglia o di eseguire attività in anticipo perché abbiamo visibilità su ciò che ci aspetta.

La gestione dei progetti o delle attività, il monitoraggio degli obiettivi a livello aziendale e la comunicazione con altri reparti o team hanno sicuramente migliorato il risparmio di tempo e i vantaggi in termini di costi grazie alla trasparenza dei progetti. Siamo in grado di fornire supporto in caso di colli di bottiglia o di eseguire attività in anticipo perché c'è visibilità su ciò che deve essere fatto.

2. Scoro (Ideale per la gestione aziendale e finanziaria end-to-end)

via Scoro

Scoro è una piattaforma all-in-one per la gestione di progetti, budget e finanze aziendali. Ti consente di creare flussi di lavoro, report e dashboard personalizzati su misura per le tue esigenze aziendali specifiche.

Dai preventivi e dai budget al monitoraggio del tempo e alla fatturazione, Scoro collega ogni attività ai tuoi profitti. Puoi impostare traguardi di costo e ricavi per ogni progetto, automatizzare la fatturazione ricorrente e utilizzare dashboard predefinite o personalizzate in tempo reale per monitorare la redditività a colpo d'occhio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Accedi a report in tempo reale per analizzare la redditività dei progetti, il flusso di cassa e le prestazioni finanziarie

Visualizza i dati finanziari e di progetto chiave con dashboard personalizzabili

Integra facilmente software di contabilità come QuickBooks e Xero

Limiti di Scoro

Integrazioni di terze parti limitate

Prezzi di Scoro

Core: 23,90 $/utente al mese

Crescita: 38,90 $/utente al mese

Prestazioni: 59,90 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scoro?

Una recensione su TrustRadius recita:

Preferiamo Scoro perché è più veloce e facile da usare e da imparare. Inoltre, la struttura delle tariffe è molto vantaggiosa per una piccola azienda.

Preferiamo Scoro perché è più veloce e facile da usare e da imparare. Inoltre, la struttura delle tariffe è molto vantaggiosa per una piccola azienda.

3. Productive (ideale per la redditività delle agenzie e il monitoraggio dei costi)

tramite Productive

Il tuo team gestisce più progetti, client e budget contemporaneamente, rendendo difficile il monitoraggio della redditività? Productive è stato creato appositamente per le aziende che offrono servizi, fornendo un modo semplice per gestire le finanze dei progetti e l'allocazione delle risorse.

Grazie alle informazioni basate sui dati e all'automazione, le agenzie possono eliminare le congetture e concentrarsi sulla crescita senza perdere il controllo finanziario.

Le migliori funzionalità/funzioni per la produttività

Genera report finanziari dettagliati per analizzare facilmente ricavi, costi e margini

Tieni traccia delle ore fatturabili e non fatturabili per garantire una fatturazione accurata e la redditività

Pianifica la disponibilità e la capacità del team con la gestione delle risorse per evitare il sovraccarico del personale o il sottoutilizzo dei talenti

Limiti alla produttività

Piattaforma impegnativa con una curva di apprendimento

Limitare la flessibilità nella gestione degli utenti

Prezzi produttivi

Free

Essenziale: 11 $ al mese per utente

Professional: 28 $ al mese per utente

Ultimate: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni produttive

G2: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Productive?

Un utente G2 dice:

La possibilità di impostare budget ricorrenti per i compensi mensili è stato il fattore decisivo per noi, qualcosa su cui facciamo molto affidamento come agenzia. Lo strumento è facile da usare e si integra con una vasta gamma di altri strumenti, tra cui Xero.

La possibilità di impostare budget ricorrenti per i compensi mensili è stato il fattore decisivo per noi, qualcosa su cui facciamo molto affidamento come agenzia. Lo strumento è facile da usare e si integra con una vasta gamma di altri strumenti, tra cui Xero.

💡 Suggerimento: non limitarti a impostare un budget e poi dimenticartene! Effettua controlli settimanali o bisettimanali per rimanere in linea con gli obiettivi e apportare le modifiche necessarie. Un monitoraggio costante aiuta a evitare costose sorprese.

4. Microsoft Project (ideale per il budgeting di progetti a livello aziendale)

tramite Microsoft Project

Microsoft Project è la soluzione ideale per gestire budget di progetti complessi e su larga scala. Progettato per le aziende, offre strumenti avanzati di budgeting, gestione delle risorse e previsione per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi finanziari.

Questo software di project management offre un layout strutturato ma intuitivo, che consente ai project manager di monitorare i costi in modo efficace, anche senza un background finanziario.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Project

Crea budget dettagliati per i progetti con strumenti integrati di stima e previsione dei costi

Gestisci le risorse in modo efficace con la pianificazione basata sull'IA

Genera report finanziari approfonditi per analizzare l'andamento dei costi e le variazioni

Integrazione con Microsoft 365 per una collaborazione e una condivisione dei dati ottimizzate

Limiti di Microsoft Project

Lo strumento non consente la collaborazione in tempo reale

Non disponibile per macOS

Prezzi di Microsoft Project

Free

Piano Planner: 10 $ al mese per utente

Planner e Project Plan 3: 30 $ al mese per utente

Planner e Project Plan 5: 55 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Una recensione su Capterra recita:

Nel complesso, l'utilizzo di Microsoft Project è stato un modo semplice ed efficiente per gestire i progetti di cui mi occupo. È facilissimo iniziare e, dato che tutti devono usare Microsoft, è facile connettersi con i membri del team.

Nel complesso, l'utilizzo di Microsoft Project è stato un modo semplice ed efficiente per gestire i progetti di cui mi occupo. È facilissimo iniziare e, dato che tutti devono usare Microsoft, è facile connettersi con i membri del team.

5. Procore (Il migliore per la gestione dei costi di costruzione)

tramite Procore

Avete mai avuto l'impressione che i budget di costruzione abbiano una mente propria? I materiali aumentano da un giorno all'altro. I subappaltatori allungano le sequenze. Gli ordini di modifica si accumulano. E improvvisamente, quel budget solido come una roccia che avete approvato? È sepolto sotto costi imprevisti, ritardi e congetture.

Procore è un potente software di gestione dei costi di costruzione creato per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi, i budget sotto controllo e i team integrati in tali situazioni.

Grazie alla raccolta dei dati sui costi in tempo reale, i project manager possono individuare rapidamente i superamenti dei costi prima che sfuggano al controllo. Progettato specificamente per i progetti di costruzione, Procore si occupa anche della conformità e del monitoraggio del budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Registra, rivedi e approva le modifiche al budget senza alcuno sforzo

Ottieni informazioni dettagliate sui costi per prendere decisioni migliori e mantenere la redditività

Collega le stime dei costi, gli ordini di modifica, le richieste di informazioni e gli impegni dei subappaltatori direttamente al budget

Prevedi i costi di fine progetto in base alla spesa effettiva e ai costi commessi

Limiti di Procore

Ha una curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Le funzionalità/funzioni di generazione dei report non sono intuitive per l'utente

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Una recensione su G2 recita:

Il software offre un'eccellente visibilità sui dati finanziari dei progetti, aiutandoci a individuare tempestivamente eventuali problemi e a tenere sotto controllo gli ordini di modifica e le previsioni di budget. L'integrazione con altri strumenti, tra cui piattaforme di contabilità come QuickBooks e Sage, riduce i doppioni e le incongruenze nei dati.

Il software offre un'eccellente visibilità sui dati finanziari dei progetti, aiutandoci a individuare tempestivamente eventuali problemi e a tenere sotto controllo gli ordini di modifica e le previsioni di budget. L'integrazione con altri strumenti, tra cui piattaforme di contabilità come QuickBooks e Sage, riduce i doppioni e le incongruenze nei dati.

6. Sage (Ideale per l'integrazione finanziaria e contabile)

via Sage

A differenza degli strumenti che trattano il budgeting come una funzionalità/funzione di base, Sage offre un monitoraggio granulare dei costi per lavori, fasi, codici di costo e fornitori, il tutto collegato direttamente al libro mastro. È possibile gestire preventivi, impegni, subappalti, ordini di modifica e costi effettivi in un unico posto, mantenendo la contabilità e le operazioni in sincronizzazione.

I suoi solidi strumenti di previsione e reportistica sul lavoro in corso (WIP) ti aiutano a monitorare la redditività dei progetti in tempo reale, individuare tempestivamente eventuali problemi di flusso di cassa e garantire la conformità agli standard finanziari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage

Automatizza la fatturazione e i pagamenti per ridurre il lavoro manuale

Sincronizzazione facile con banche e istituti finanziari per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale

Gestisci in modo efficiente le finanze dei progetti con la conformità fiscale e i calcoli automatizzati

Integrazione con strumenti di project management e ERP per una soluzione aziendale completa

Limiti di Sage

Complesso per gli utenti senza esperienza in contabilità

Richiede tempo e competenze per una corretta configurazione

Prezzi Sage

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sage

G2: 4,3/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sage?

Una recensione su G2 dice:

Sage Intacct offre un ampio intervallo di funzionalità/funzioni, ma io utilizzo il Custom Report Builder quasi quotidianamente. È uno strumento incredibilmente potente che semplifica l'implementazione di nuovi modi di esaminare i dati finanziari.

Sage Intacct offre un'ampia gamma di funzionalità/funzioni, ma io utilizzo il Custom Report Builder quasi ogni giorno. È uno strumento incredibilmente potente che semplifica l'implementazione di nuovi metodi di revisione dei dati finanziari.

7. Anaplan (Ideale per la pianificazione e le previsioni finanziarie scalabili)

tramite Anaplan

Anaplan va oltre il budgeting: è una piattaforma per la pianificazione connessa dei progetti in tutta l'azienda. Con Anaplan, puoi creare modelli finanziari complessi, eseguire scenari "what-if" e comprendere come i cambiamenti in un'area si ripercuotono sul progetto o sull'organizzazione.

È come avere una sfera di cristallo per le finanze del tuo progetto, che ti aiuta a individuare potenziali problemi prima che si verifichino.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anaplan

Connetti team e dati per garantire che tutti lavorino con le stesse informazioni aggiornate

Modella progetti complessi con dati in tempo reale per migliorare il processo decisionale strategico

Scalabilità senza sforzo per gestire le crescenti esigenze aziendali senza rallentamenti delle prestazioni

Facile integrazione con ERP, CRM e altri sistemi aziendali per un flusso di lavoro unificato

Limiti di Anaplan

Gli utenti segnalano problemi durante il caricamento di set di dati di grandi dimensioni

Non è possibile eseguire il drill-down o espandere gli elementi principali

Prezzi di Anaplan

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anaplan

G2: 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Anaplan?

Ecco l'opinione di un recensore G2:

Anaplan consente ai team finanziari di disporre di un'unica fonte di verità per il budgeting. Essendo una piattaforma cloud, centinaia di utenti possono lavorare contemporaneamente su un unico piano di budget.

Anaplan consente ai team finanziari di disporre di un'unica fonte di verità per il budgeting. Essendo una piattaforma cloud, centinaia di utenti possono lavorare contemporaneamente su un unico piano di budget.

8. Teamwork.com (Ideale per la definizione del budget di progetti incentrati sul client)

Teamwork.com si distingue come soluzione di gestione dei costi di progetto con un'attenzione particolare ai team di assistenza clienti e al lavoro fatturabile, rendendolo la scelta migliore per agenzie, consulenti e servizi professionali.

I suoi principali punti di forza? Monitoraggio del tempo e budgeting integrati, progettati per massimizzare la redditività. Con Teamwork, puoi impostare tariffe fatturabili e non fatturabili, creare budget di progetto in base al tempo o al valore monetario e monitorare in tempo reale le ore registrate rispetto a tali budget.

Man mano che i membri del team registrano il tempo, ottieni visibilità immediata su eccedenze, budget rimanenti e potenziali variazioni dell'ambito.

Teamwork.com: le migliori funzionalità/funzioni

Assegna e monitora le attività con scadenze e priorità chiare

Collabora senza sforzo conservando file, messaggi e aggiornamenti in un unico posto

Trasforma le voci relative al tempo in fatture con pochi clic

Ottieni informazioni dettagliate sui progetti e sui client più redditizi, in modo da poter crescere in modo sostenibile

Integra i tuoi strumenti preferiti come Slack, HubSpot e Google Drive

Limiti di Teamwork.com

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono piani di livello superiore

Prezzi di Teamwork.com

Free

Consegna: 13,99 $/utente al mese

Grow: 25,99 $/utente al mese

Vendita: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teamwork.com

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork.com?

Una recensione di Capterra evidenzia alcuni dei vantaggi dello strumento:

Sistema completo di monitoraggio del tempo con categorie di attività di progettazione integrate e calcolo automatico delle ore fatturabili. Funzionalità/funzioni avanzate di gestione del portfolio che consentono l'allocazione simultanea delle risorse e la gestione delle priorità.

Sistema completo di monitoraggio del tempo con categorie di attività di progettazione integrate e calcolo automatico delle ore fatturabili. Funzionalità/funzioni avanzate di gestione del portfolio che consentono l'allocazione simultanea delle risorse e la gestione delle priorità.

9. Jedox (Ideale per la modellazione e la pianificazione finanziaria avanzata)

via Jedox

Pensa a Jedox come a un ponte tra i tuoi dati grezzi e le informazioni utili. Consolida le informazioni provenienti da varie fonti, consentendoti di creare modelli finanziari dettagliati ed eseguire simulazioni sofisticate. È l'ideale per le organizzazioni che prendono decisioni finanziarie e strategiche basate su dati affidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jedox

Automatizza la definizione del budget e le previsioni per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Analizza i dati in tempo reale per migliorare il processo decisionale

Scalabilità senza sforzo per soddisfare le esigenze delle aziende in crescita

Facile integrazione con Excel, ERP e strumenti di BI

Limiti di Jedox

La gestione di database di grandi dimensioni può comportare un aumento dell'utilizzo della memoria e potenziali problemi di prestazioni

Prezzi Jedox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jedox

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jedox?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che ho apprezzato di più è la facilità con cui è possibile iniziare. L'interfaccia intuitiva e le risorse utili hanno reso il processo di onboarding fluido, anche per chi non ha una vasta esperienza tecnica. Inoltre, l'integrazione con strumenti come Excel e servizi basati su cloud garantisce una transizione a Jedox semplice ed efficiente.

Ciò che ho apprezzato di più è la facilità con cui è possibile iniziare. L'interfaccia intuitiva e le risorse utili hanno reso il processo di onboarding fluido, anche per chi non ha una vasta esperienza tecnica. Inoltre, l'integrazione con strumenti come Excel e servizi basati su cloud garantisce una transizione a Jedox semplice ed efficiente.

10. Workday Adaptive Planning (Ideale per previsioni finanziarie in tempo reale)

tramite Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning è uno strumento di budgeting, previsione e reportistica basato su cloud. Offre informazioni finanziarie in tempo reale per aiutare i team a monitorare la redditività dei progetti e a mantenere i budget in linea con gli obiettivi.

Questo software di monitoraggio dei costi di progetto consente di creare modelli dinamici che aumentano l'agilità e favoriscono la collaborazione. Che tu lavori nel settore finanziario, commerciale o delle risorse umane, semplifica la pianificazione rendendola più veloce, intelligente e adattabile ai cambiamenti.

Funzionalità/funzioni principali di Workday Adaptive Planning

Automatizza la pianificazione finanziaria per ridurre gli errori manuali

Analizza istantaneamente diversi scenari per prendere decisioni aziendali basate sui dati

Integrazione con i sistemi ERP e CRM per connettere tutti i dati aziendali in un unico posto

Limiti di Workday Adaptive Planning

I nuovi utenti potrebbero riscontrare una curva di apprendimento

Prezzi di Workday Adaptive Planning

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday Adaptive Planning

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workday Adaptive Planning?

Una recensione su TrustRadius recita:

Utilizziamo Workday Adaptive Planning per il nostro processo di budgeting annuale e per alcune attività di reportistica. Workday Adaptive Planning consente ai nostri utenti di apportare modifiche al budget e di vedere immediatamente il risultato netto delle modifiche. Questo ci aiuta a raggiungere più rapidamente il nostro traguardo di budget. Abbiamo in programma di utilizzare i dashboard attivi all'interno di Adaptive per ottenere dati ancora più in tempo reale e capire come questi influiscono sull'organizzazione nel suo complesso.

Utilizziamo Workday Adaptive Planning per il nostro processo di budgeting annuale e per parte della reportistica. Workday Adaptive Planning consente ai nostri utenti di apportare modifiche al budget e di vedere immediatamente il risultato netto delle modifiche. Questo ci aiuta a raggiungere più rapidamente il nostro traguardo di budget. Abbiamo in piano di utilizzare i dashboard attivi all'interno di Adaptive per ottenere dati ancora più in tempo reale e capire come questi influiscono sull'organizzazione nel suo complesso.

Migliora la gestione dei costi con ClickUp!

Abbiamo quindi esplorato un mare di strumenti per la gestione del budget, dalle bacheche colorate di ClickUp alla potenza di elaborazione dati di Jedox e tutto ciò che sta in mezzo. Che tu stia costruendo grattacieli con Procore, facendo previsioni sul futuro con Anaplan o semplicemente cercando di impedire al tuo team di ordinare accidentalmente una cucitrice in oro massiccio con Teamwork.com, c'è uno strumento che fa per te.

Se ti senti ancora sopraffatto, ricorda: il tuo budget non è una bestia mitologica che devi sconfiggere, è più simile a quella pianta d'appartamento che continui a dimenticare di innaffiare.

Se stai cercando un punto di partenza, uno strumento che unisca flessibilità e potenza a strumenti completi per la gestione finanziaria e del budget, perché non provi ClickUp?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come può trasformare la gestione dei costi dei tuoi progetti!