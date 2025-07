11 modelli gratuiti di piani di ristrutturazione per organizzare la tua ristrutturazione

Regola n. 1 della ristrutturazione: niente va mai secondo i piani. Regola n. 2 della ristrutturazione: hai comunque bisogno di un piano perché improvvisare con un campione di piastrelle in mano e un appaltatore che urla al telefono non è esattamente l'ideale.

I proprietari di case perdono il sonno per decidere il rivestimento della cucina. Gli interior designer ricevono messaggi di testo dai client alle 3 del mattino. Gli appaltatori vivono in chat di gruppo. I gestori immobiliari invecchiano in anni canini. La vita dei ristrutturatori è frenetica.

Ecco perché hai bisogno di un piano di ristrutturazione della casa chiaro che funzioni davvero senza che tu debba trasformarti in un project manager a tempo pieno o in un telepate part-time. Ma siamo onesti: nessuno vuole passare ore a crearne uno da zero.

Quindi, l'abbiamo fatto per te. Ecco i migliori modelli gratuiti di piani di ristrutturazione che ti aiuteranno a organizzarti, a mantenere la calma e forse anche a dormire sonni tranquilli durante i lavori.

Mettiti al lavoro prima che qualcos'altro vada fuori programma!

Cosa sono i modelli di piano di progetto di ristrutturazione?

I modelli di piano di progetto di ristrutturazione sono documenti strutturati o strumenti digitali utilizzati per organizzare, gestire e monitorare le attività di ristrutturazione, le sequenze, i budget e le responsabilità.

Forniscono un formato standardizzato per pianificare e monitorare correttamente ogni fase di un processo di ristrutturazione, dalle valutazioni iniziali e l'acquisizione dei permessi alla demolizione, al project management della costruzione e all'ispezione finale.

Questi modelli includono in genere sezioni relative all'ambito del progetto, agli elenchi dei materiali, agli incarichi degli appaltatori, alle scadenze e al monitoraggio dello stato di avanzamento.

🧠 Curiosità: nel 2020, avendo più tempo a disposizione, la maggior parte delle persone negli Stati Uniti ha lavorato al proprio giardino. In Europa la situazione era diversa: in Francia le persone si sono concentrate sulla decorazione delle proprie case, mentre nel Regno Unito molti hanno scelto di aggiungere o rinnovare il bagno.

11 modelli gratuiti per piani di ristrutturazione

Scopri alcuni dei migliori modelli di ristrutturazione offerti da ClickUp, ognuno progettato per semplificare la pianificazione e il completamento del project management dei progetti di costruzione, in modo da ottenere lo spazio dei tuoi sogni.

1. Modello per ristrutturazione domestica ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza ogni passaggio della ristrutturazione della tua casa con il modello di ristrutturazione domestica di ClickUp: monitora budget, sequenze e attività in un unico posto

Il modello ClickUp per la ristrutturazione della casa ti offre una panoramica completa dell'intero processo di ristrutturazione. Dal monitoraggio delle date di demolizione alla gestione dei programmi degli appaltatori, ti consente di visualizzare l'intero processo con stati delle attività personalizzabili, liste di controllo e priorità.

Puoi monitorare budget, ordini di materiali e stato di avanzamento dei lavori in un'unica dashboard, così non perderai mai di vista chi sta facendo cosa e quando.

Oltre alle funzionalità di base, ecco cosa rende speciale questo modello:

Organizza le attività di ristrutturazione per stanze, aree o zone di priorità

Collega le attività con dipendenze per evitare conflitti di pianificazione

Monitora lo stato di avanzamento delle attività in base al loro stato utilizzando la vista Bacheca

Automatizza aggiornamenti e avvisi utilizzando le automazioni predefinite di ClickUp

Crea cartelle per separare i lavori esterni, interni e specifici per il design

📌 Ideale per: Proprietari di case o project manager che desiderano organizzare al meglio i lavori di ristrutturazione di più stanze e le relative sequenze temporali.

2. Modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza l'impianto idraulico, i permessi e gli impianti fissi utilizzando il modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno di ClickUp per mantenere il tuo bagno in linea con i tempi previsti

Se hai mai sottovalutato la complessità di una ristrutturazione del bagno, questo è quello che fa per te. Il modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno di ClickUp suddivide il tuo progetto in sezioni separate, tra cui impianto idraulico, infissi, piastrelle, impianto elettrico e altro ancora.

Troverai anche spazio per gestire permessi, budget e sequenze dei lavori senza doverti affannare all'ultimo minuto per mettere insieme tutti i pezzi.

Oltre alle funzioni essenziali, il modello ti aiuta anche a:

Raggruppa i lavori di ristrutturazione per categoria specifica per evitare sovrapposizioni

Allega documenti importanti relativi al piano del progetto , come specifiche di progettazione o schemi idraulici

Tieni traccia delle date delle ispezioni e delle approvazioni direttamente nelle schede delle attività

Imposta attività ricorrenti per follow-up e riunioni con gli appaltatori

Usa le attività secondarie per dividere le installazioni complesse in passaggi gestibili

📌 Ideale per: Progettisti, appaltatori o proprietari di immobili che pianificano ristrutturazioni di bagni di piccole e medie dimensioni che coinvolgono più figure professionali.

👀 Lo sapevi? Mentre le ristrutturazioni di bagni e cucine sono rimaste popolari durante la pandemia, anche gli aggiornamenti high-tech come Internet ad alta velocità e le telecamere di sicurezza hanno registrato un aumento significativo. Negli Stati Uniti, queste funzionalità/funzioni per la casa intelligente sono state installate quasi con la stessa frequenza della progettazione di giardini e della tinteggiatura degli interni, mostrando un chiaro spostamento verso spazi abitativi più intelligenti.

3. ClickUp Project Management per ristrutturazioni domestiche

Ottieni il modello gratis Coordina team, approvazioni e sequenze senza sforzo con il modello di project management per ristrutturazioni domestiche di ClickUp

La ristrutturazione non riguarda solo le attività, ma anche il coordinamento dei team, le approvazioni e i risultati finali. Il modello di project management per ristrutturazioni domestiche di ClickUp mette ordine nel caos.

Con dipendenze tra attività integrate, visualizzazioni della sequenza e monitoraggio delle assegnazioni, funziona come un supervisore virtuale del cantiere che non stacca mai.

Apprezzerai anche le seguenti funzionalità:

Imposta le attività cardine per le fasi chiave della ristrutturazione, come demolizione, costruzione della struttura e ispezioni

Assegna ruoli e responsabilità al team con il monitoraggio del carico di lavoro

Visualizza le metriche sullo stato dei progetti tramite dashboard di project management immobiliare

Monitora lo stato di avanzamento dei lavori su più proprietà utilizzando cartelle e tag con colori diversi

Semplifica la comunicazione con thread di commenti e menzioni delle attività

📌 Ideale per: Appaltatori generali che gestiscono team e subappaltatori su più proprietà o progetti complessi.

📮 Approfondimento ClickUp: il 53% dei manager definisce l'esito positivo di un progetto facendo riferimento ai successi passati. È una mossa familiare: guardare indietro e copiare ciò che ha funzionato. Ma ecco il problema: il successo di ieri non sempre corrisponde agli obiettivi di oggi, alle dinamiche del team o alle priorità aziendali. Quando l'esito positivo non è chiaramente definito, i team si affidano alle supposizioni. Ciò porta a disallineamenti, risultati incoerenti e un sacco di "aspetta... qual era il nostro obiettivo?" Con gli obiettivi e le attività cardine di ClickUp, non lasci nulla al caso. Definisci insieme il tuo esito positivo. Stabilisci obiettivi chiari e monitorabili, suddividili in attività e liste di controllo, assegna un budget realistico e fornisci al tuo team un traguardo condiviso che tutti possono vedere.

4. Modello di project management per l'edilizia di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle attività in cantiere, gestisci le liste di controllo di sicurezza e monitora il lavoro fase per fase utilizzando il modello di project management per progetti di costruzione di ClickUp

Progettato per i professionisti della ristrutturazione che ragionano più come costruttori, il modello di project management per l'edilizia di ClickUp è dotato di tutto il necessario, dai costi di lavoro ai registri di cantiere. Troverai il monitoraggio per fasi, liste di controllo di sicurezza e aggiornamenti in tempo reale: l'ideale per gestire sia ristrutturazioni residenziali che commerciali leggere.

Ecco cosa aggiunge un ulteriore livello di controllo e organizzazione:

Tieni traccia delle ore di lavoro e dei costi con campi preformattati

Registra i rapporti giornalieri direttamente nell'area di lavoro

Imposta promemoria ricorrenti per riunioni sulla sicurezza e attività di conformità

Visualizza le fasi di costruzione in un grafico Gantt con regolazioni drag-and-drop

Organizza proposte di costruzione , preventivi dei fornitori, fatture e richieste di informazioni in spazi dedicati alle attività

📌 Ideale per: Responsabili di cantiere o imprese di ristrutturazione che gestiscono contemporaneamente più ristrutturazioni ad alto budget in un'area di lavoro collaborativa.

5. Modello di piano di progetto per ristrutturazione domestica ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica ispezioni, approvazioni di progetti e tutte le attività cardine della ristrutturazione con il modello di piano di progetto per ristrutturazione domestica di ClickUp

Il modello di piano di progetto per ristrutturazione domestica di ClickUp funge da progetto di ristrutturazione, fornendo flussi di lavoro predefiniti per demolizione, permessi, ispezioni e approvazioni di progettazione.

Include anche stati personalizzati per riflettere le fasi comuni della ristrutturazione, come l'intelaiatura, le finiture e i collaudi finali.

Inoltre, ti aiuta a strutturare ristrutturazioni complesse consentendoti di:

Crea flussi di lavoro di approvazione per i permessi comunali o le firme dei client

Collabora con appaltatori , progettisti e proprietari di immobili utilizzando commenti e menzioni delle attività

Monitora i fattori di rischio e i ritardi del progetto utilizzando sequenze visive

Tieni traccia di flussi di lavoro paralleli come l'impianto idraulico e la falegnameria in visualizzazioni separate

Allega immagini prima/dopo per documentare lo stato di avanzamento della trasformazione

📌 Ideale per: Team che lavorano a ristrutturazioni complete o importanti aggiornamenti domestici che richiedono un coordinamento interfunzionale.

👀 Lo sapevi? Alcuni progetti di ristrutturazione domestica offrono enormi ritorni sull'investimento: La sostituzione della porta del garage può aumentare il valore del 194%

La sostituzione della porta d'ingresso con una porta in acciaio aggiunge circa il 188%

Le ristrutturazioni minori della cucina comportano un aumento del valore dell'immobile pari a circa il 96%

Le ristrutturazioni del bagno hanno un ritorno sull'investimento del 74% circa

6. Modello di pianificazione progetti di ristrutturazione domestica ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci rapidamente gli aggiornamenti come la tinteggiatura o l'illuminazione con il modello flessibile e facile da usare di ClickUp per la pianificazione dei progetti di ristrutturazione domestica

Non tutti gli aggiornamenti richiedono una demolizione completa. Per i progetti di miglioramento più piccoli, come la sostituzione di armadi, l'aggiornamento dell'illuminazione o la tinteggiatura degli interni, il modello ClickUp Home Improvement Project Planner mantiene tutto strutturato senza dettagli eccessivi. È leggero ma personalizzabile, perfetto per una realizzazione più rapida dei progetti.

Anche per i lavori più piccoli, potrai comunque:

Dai priorità ai risultati immediati con una dashboard semplificata del progetto

Pianifica le ristrutturazioni per ogni stanza utilizzando la visualizzazione stanza

Riutilizza gli elenchi delle attività di miglioramento con le strutture dei modelli salvati

Imposta la durata stimata e i promemoria per le attività del fine settimana o a breve termine

Tagga le attività con i materiali o gli strumenti necessari per una preparazione migliore

Aggiungi liste di controllo mobili per il completamento delle attività in loco

📌 Ideale per: Proprietari di case e professionisti del fai da te che gestiscono attività di miglioramento rapido o piccoli lavori di ristrutturazione.

7. Modello per interior design di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le attività di progettazione, trova i fornitori e gestisci il feedback dei clienti con il modello di interior design di ClickUp

Gli interior designer devono destreggiarsi tra molte cose: moodboard, fornitori, approvazioni dei client e approvvigionamento. Il modello per interior design di ClickUp ti aiuta a organizzare tutto, dall'ideazione al giorno dell'installazione.

Include elenchi di attività di progettazione, cicli di revisione dei client e incorporamenti visivi in modo che i flussi creativi e operativi rimangano sincronizzati.

Per mantenere allineati la visione creativa e la realizzazione del progetto, questa soluzione per progetti di interior design ti consente anche di:

Incorpora bacheche Pinterest, modelli 3D o documenti Google per trovare ispirazione in tempo reale

Tieni traccia delle consegne dei fornitori e dei lead time per ogni stanza

Gestisci i cicli di feedback sulle revisioni con gli stati di approvazione integrati

Tieni aggiornati i client sullo stato di avanzamento dei lavori con la visualizzazione Client Review e 3D Planner

Crea un hub centralizzato per campioni, provini e link di ispirazione

📌 Ideale per: interior designer e decoratori che gestiscono progetti client ad alto contatto, dall'ideazione alla realizzazione.

💡 Suggerimento professionale: Vuoi attirare più acquirenti e aumentare i tuoi annunci? Utilizza uno strumento di marketing immobiliare dedicato per gestire tutto, dalle foto degli immobili e il follow-up dei client alle campagne sui social media e la comunicazione via email.

8. ClickUp Ristrutturazione casa Ambito di lavoro

Ottieni il modello gratis Definisci cosa è incluso e cosa è escluso utilizzando il modello ClickUp Home Renovation Scope of Work, perfetto per impostare aspettative chiare

Prima di alzare un martello, hai bisogno di chiarezza, e questo inizia con la definizione dell'ambito di lavoro. Il modello ClickUp Home Renovation Scope of Work ti consente di definire il "cosa", il "perché" e il "come" della tua ristrutturazione.

Aiuta a definire le aspettative dei client, evitare cambiamenti di portata a metà progetto e garantire che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina.

Per chiunque abbia bisogno di una solida base di pianificazione, questo modello può anche:

Delinea i risultati finali del piano dettagliato del progetto in base alla fase del progetto o al fornitore

Documenta chiaramente i vincoli e le ipotesi di budget

Collega gli elementi dell'ambito direttamente alle attività del progetto per un migliore allineamento, anche per la configurazione di un ufficio domestico

Aggiungi sequenze ai componenti dell'ambito per migliorare la responsabilità

Utilizza i campi di stato per monitorare quali elementi sono stati completati, sono in fase di revisione o in sospeso

📌 Ideale per: Appaltatori e consulenti che hanno bisogno di formalizzare l'ambito del progetto prima dell'avvio o dell'approvazione da parte del client.

9. Modello di carta dei progetti di ristrutturazione domestica ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea il tuo team su obiettivi, sequenze e vincoli fin dal primo giorno con il modello di carta dei progetti di ristrutturazione domestica di ClickUp

Hai in programma una grande ristrutturazione? Questo modello di carta dei diritti per progetti di ristrutturazione domestica di ClickUp getta le basi. Ti consente di allinearti su visione, vincoli, obiettivi, parti interessate e rischi, in modo che il tuo team abbia un documento guida a cui fare riferimento durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Con questo modello potrai anche:

Definisci metriche di esito positivo e KPI in linea con la visione del progetto

Identifica fin dall'inizio i ruoli e i livelli di coinvolgimento delle parti interessate

Aggiungi piani di mitigazione dei rischi con assegnazioni proattive ai titolari

Imposta e monitora i budget per prendere decisioni informate sul progetto

Conserva la cronologia dei contratti con il monitoraggio delle versioni integrato

📌 Ideale per: Project manager o aziende che desiderano impostare una strategia e ridurre le incomprensioni fin dal primo giorno.

🧠 Curiosità: Un'analisi delle ricerche su Google e un sondaggio condotti da un'azienda hanno rivelato che 9 proprietari di case su 10 intraprendono lavori di ristrutturazione, con budget che variano notevolmente da poche centinaia di dollari a oltre 50.000 dollari.

10. Modello di piano di progetto ClickUp per la ristrutturazione della cucina

Ottieni il modello gratis Gestisci tutto, dalla demolizione alla consegna degli elettrodomestici, con il modello di piano di progetto ClickUp per la ristrutturazione della cucina

Le ristrutturazioni della cucina possono diventare rapidamente un incubo. Il modello di piano di progetto ClickUp per la ristrutturazione della cucina mette ordine in tutto, dalla demolizione alla consegna degli elettrodomestici, fino all'installazione dei mobili.

Include strumenti di pianificazione, campi per i contatti dei fornitori e promemoria per i permessi, così non ti sfuggirà nulla.

Inoltre, offre alcuni strumenti aggiuntivi che aiutano a mantenere tutto sotto controllo:

Suddividi le zone della cucina (come i piani di lavoro o l'impianto idraulico) in gruppi di attività separati

Tieni traccia dei programmi di installazione e consegna degli elettrodomestici in un'unica schermata

Archivia i preventivi dei fornitori e le informazioni di contatto all'interno delle attività pertinenti

Monitora la disponibilità dei materiali e i lead time utilizzando i campi personalizzati

Crea sequenze di ispezioni per evitare ritardi nella consegna

📌 Ideale per: Appaltatori o proprietari di immobili che gestiscono piani di ristrutturazione specifici per cucine con tempistiche serrate e più fornitori.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di emergenza in Word e ClickUp

11. Modello ClickUp per l'impostazione degli obiettivi dei ristrutturatori

Ottieni il modello gratis Imposta obiettivi trimestrali, monitora le prestazioni e fai crescere la tua attività di ristrutturazione utilizzando il modello per l'impostazione degli obiettivi di ClickUp Remodelers

I ristrutturatori orientati alla crescita hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice elenco di attività. Il modello per l'impostazione degli obiettivi di ClickUp Remodelers ti aiuta a definire gli obiettivi trimestrali, monitorare i KPI e valutare la pipeline del tuo progetto. Utilizzalo per promuovere la crescita aziendale e impostare benchmark di progetto più intelligenti.

Cosa lo distingue da un semplice tracker:

Imposta e monitora le entrate trimestrali o gli obiettivi del progetto

Suddividi gli obiettivi in attività gestibili con trigger di completamento

Assegna le risorse e monitora il lavoro richiesto per ciascun obiettivo utilizzando la visualizzazione Obiettivi e lavoro richiesto

Visualizza lo stato di avanzamento degli obiettivi utilizzando la dashboard Obiettivi di ClickUp

Allinea i membri del team con traguardi misurabili e responsabilità

📌 Ideale per: Titolari di aziende di ristrutturazione, ristrutturatori indipendenti e team leader che desiderano allineare gli obiettivi alle prestazioni.

Cosa rende un modello di piano di progetto di ristrutturazione un buon modello?

Prima di abbattere il primo muro, un solido modello di piano di progetto di ristrutturazione con queste funzionalità/funzioni pone le basi affinché tutto vada per il verso giusto:

Sezione panoramica del progetto cancellata: Delinea obiettivi, ambito, budget, sequenza e parti interessate chiave in modo che tutti siano allineati fin dal primo giorno

Suddivisione dettagliata delle attività: Suddividi ogni fase, dalla demolizione alla gestione della proprietà fino alla decorazione, in attività concrete con dipendenze e priorità

Sequenza personalizzabile con attività cardine: Tiene traccia delle scadenze critiche utilizzando grafici Gantt o pianificatori visivi per mantenere lo slancio ed evitare sorprese

Monitoraggio del budget e stime dei costi: Include costi dei materiali, manodopera, permessi e Include costi dei materiali, manodopera, permessi e piani di emergenza per evitare spese eccessive

Assegnazione delle risorse e contatti: Elenchi di chi sta facendo cosa, inclusi appaltatori, fornitori e membri del team interno

Lista di controllo per permessi e conformità: Copre le norme urbanistiche, i codici di sicurezza e le pratiche legali affinché il progetto non incontri ostacoli burocratici

Sezione gestione dei rischi: Segnala potenziali ritardi o costi aggiuntivi e definisce piani di backup per gestirli

Monitoraggio dello stato di avanzamento e aggiornamenti: Consente di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e di apportare modifiche secondo necessità con commenti o etichette di stato

Documentazione prima e dopo: Contiene foto di riferimento, schizzi e immagini finali per mostrare la trasformazione

Registro delle comunicazioni e delle approvazioni: Conserva una registrazione dei contributi dei client, delle approvazioni dei progetti e delle sequenze temporali delle decisioni

Esistono centinaia di modelli di ristrutturazione, ma la maggior parte di essi crea più confusione che chiarezza. Alcuni sono troppo semplici, altri troppo complessi.

La vera differenza sta nel trovare un modello che funzioni come te, ed è proprio qui che ClickUp si distingue.

È la tua app per tutto il lavoro, dai programmi di demolizione e le sequenze dei lavori degli appaltatori ai permessi, agli acquisti e alle liste di controllo. E con i suoi modelli gratuiti per la ristrutturazione, non devi partire da zero o perdere tempo a personalizzare fogli di calcolo generici.

Kira Kieffer, Marketing Manager di Renewal By Andersen, spiega:

ClickUp offre gestione delle attività personalizzabile, interfaccia intuitiva, monitoraggio del tempo, funzionalità collaborative, automazioni, dashboard personalizzabili, accesso per ospiti, accesso mobile e nuovi aggiornamenti costanti.

ClickUp offre gestione delle attività personalizzabile, interfaccia intuitiva, monitoraggio del tempo, funzionalità collaborative, automazione, dashboard personalizzabili, accesso per ospiti, accesso mobile e nuovi aggiornamenti continui.

CEMEX, una delle aziende leader mondiali nel settore dei materiali da costruzione, ha utilizzato i modelli pronti all'uso di ClickUp per riunire tutta la pianificazione in un unico posto. I team potevano monitorare lo stato, le sequenze e le approvazioni in tempo reale, senza più catene di email o supposizioni su chi stesse facendo cosa.

Il risultato? Un tempo di commercializzazione più veloce del 15% e meno avanti e indietro.

💡 Suggerimento: non limitarti a scegliere il modello più bello, ma mettilo alla prova. Prima di confermare, inserisci un progetto fittizio con attività sovrapposte, una sequenza di progetto ritardata e una richiesta di modifica a metà percorso. Se il modello non è in grado di gestire questo tipo di caos senza andare in tilt (o senza mandarti in tilt), scartalo.

Mantieni il controllo dal giorno della demolizione ai ritocchi finali

Le ristrutturazioni raramente seguono un percorso lineare. I budget cambiano, i materiali subiscono ritardi, gli appaltatori modificano i programmi e, improvvisamente, la tua semplice ristrutturazione sembra un lavoro a tempo pieno. È qui che un piano di progetto solido e pronto all'uso può farti risparmiare ore di stress (e forse qualche argomento).

I modelli ClickUp che abbiamo incluso in questo elenco non sono semplici liste di controllo. Sono sistemi completi per la gestione delle ristrutturazioni, progettati per il caos reale delle ristrutturazioni.

Dall'assegnazione delle attività e il monitoraggio delle sequenze alla gestione dei dettagli dei fornitori, degli ordini di modifica, delle foto del sito e delle consegne dei materiali, ogni modello ti offre un punto centrale da cui gestire l'intera ristrutturazione.

La flessibilità di ClickUp ti consente di personalizzare questi modelli in base al tuo flusso di lavoro. I proprietari di immobili possono monitorare attentamente costi e consegne, i progettisti possono gestire le selezioni e i feedback dei client, gli appaltatori possono coordinare i programmi e i subappaltatori, mentre i gestori immobiliari possono monitorare più progetti in diversi siti.

E sì, sono tutti completamente gratuiti.

Sei pronto a dire addio a fogli di calcolo, note adesive e follow-up infiniti? Registrati gratuitamente su ClickUp e inizia oggi stesso a utilizzare questi modelli per progetti di ristrutturazione. Il tuo futuro (e la tua sanità mentale) ti ringrazieranno.