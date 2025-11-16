Le 11 migliori alternative a Zulip per la comunicazione e la collaborazione in team

La produttività del tuo team dipende dall'efficacia della comunicazione tra i suoi membri.

Sebbene le conversazioni thread basate su argomenti di Zulip lavorino bene per i team asincroni, potrebbero non essere sufficienti se stai cercando integrazioni più profonde, strumenti di project management integrati o un supporto più solido per le videochiamate.

Esistono numerose piattaforme di collaborazione flessibili che potrebbero adattarsi meglio al modo in cui lavora effettivamente il tuo team. In questo blog esamineremo le migliori alternative a Zulip che aiutano a mantenere il flusso della comunicazione e a portare avanti i progetti, indipendentemente dal luogo e dall'orario in cui lavora il tuo team.

🔎 Lo sapevi? Dopo un cambio di contesto, possono essere necessari circa 23 minuti per ritrovare la concentrazione. Scegliere una piattaforma che riunisce argomenti, attività e conversazioni in un unico posto riduce le distrazioni, consentendo al tuo team di rimanere nel flusso, senza dover recuperare il ritardo.

Le migliori alternative a Zulip in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi ClickUp Collaborazione all-in-one; creazione di attività, documenti e lavagne interattive basate sull'IA direttamente da ClickUp Chat. Collaborazione all-in-one; creazione di attività, documento e lavagna online basata sull'IA direttamente da ClickUp Chat. Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Slack Integrazioni Canali, thread, oltre 2.400 integrazioni Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese Microsoft Teams Utenti Microsoft 365 Integrazione con Office, chiamate, canali Gratis; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese Mattermost Organizzazioni attente alla sicurezza Self-hosting, conformità Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese Rocket. Chattare Implementazione self-hosted Open source, personalizzato Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese Discord Creazione di comunità Canali vocali, server Gratis; personalizzazioni personalizzate disponibili per le aziende Twist Comunicazione asincrona Thread-first, facile da usare Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese Pumble Piccoli team con budget limitato Cronologia Unlimited, canali Gratis; piani a pagamento a partire da 3 $ al mese Zoom Comunicazione basata principalmente sui video Video HD, team chat Gratis; piani a pagamento a partire da 17 $ al mese Flock Flusso di lavoro ottimizzato Strumenti di produttività integrati Gratis; piani a pagamento a partire da 3 $ al mese Google Aree di Lavoro Utenti dell'ecosistema Google Integrazione con Gmail, Drive e Meet I piani a pagamento partono da 3 $ al mese.

Cos'è Zulip?

Zulip è un software open source per la comunicazione tra team che organizza le conversazioni in flussi e argomenti specifici. A differenza delle tradizionali app di messaggistica che strutturano le chat in ordine cronologico, Zulip utilizza un sistema di threading unico che combina l'immediatezza della comunicazione in tempo reale con l'organizzazione dei thread delle email.

La piattaforma offre funzionalità/funzioni quali:

Thread basati su argomenti per discussioni organizzate

Potente funzione di ricerca

Supporto Markdown per formattare il testo in modo avanzato

Funzionalità di condivisione dei file

Integrazioni con vari strumenti e servizi

Supporto multipiattaforma, comprese le app mobili

Zulip è particolarmente popolare tra i team di sviluppatori e le organizzazioni che preferiscono alternative open source con forti controlli sulla privacy.

👀 Lo sapevi? Un medico finlandese ha creato la prima chat di team. Nel 1988, Jarkko Oikarinen ha creato Internet Relay Chat (IRC) mentre lavorava in un ospedale in Finlandia per migliorare la comunicazione tra i medici.

Limiti di Zulip

Il modello di stream e argomenti di Zulip offre un approccio distintivo alla comunicazione di team. Tuttavia, questo sistema unico presenta diversi svantaggi notevoli che potrebbero influire sulla produttività e sull'efficacia della collaborazione del tuo team.

Curva di apprendimento ripida : i flussi e gli argomenti possono confondere gli utenti abituati al layout tradizionale del Chattare.

Videoconferenze con limite : nessuna opzione nativa affidabile; si basa su integrazioni di terze parti.

Gestione delle attività di base : fornisce supporto per la creazione di attività, ma non dispone di funzionalità complete per la project management.

Esperienza mobile : le app mobili possono sembrare meno rifinite rispetto alle loro controparti desktop.

Comunità più piccola : meno integrazioni e un ecosistema di supporto più piccolo rispetto ai principali concorrenti

Interfaccia utente : l'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme di collaborazione più moderne.

Gestione delle notifiche: le impostazioni delle notifiche possono essere meno intuitive rispetto ad altri strumenti.

Man mano che i team crescono e le esigenze di comunicazione diventano più complesse, questi limiti spesso diventano più evidenti, spingendo le organizzazioni a cercare piattaforme alternative.

🧠 Curiosità: il termine "Zoom fatigue" ha guadagnato popolarità durante la pandemia di COVID-19, poiché le persone hanno fatto sempre più affidamento sulle videoconferenze per il lavoro, l'istruzione e le interazioni sociali. Coniato dal professore di Stanford Jeremy Bailenson, il termine descrive l'esaurimento causato dalle riunioni virtuali. È alimentato dal contatto visivo costante, dal fissare il proprio volto, dai movimenti fisici con limite, dal sovraccarico cognitivo, dalla mancanza di pause informali e dalla pressione di dover rimanere sempre "attivi".

Le migliori alternative a Zulip da utilizzare

Ecco il nostro elenco delle migliori alternative a Zulip. Questi strumenti possono aiutarti a scoprire altri sistemi per migliorare la collaborazione e la comunicazione tra team diversi.

ClickUp (Il miglior strumento di collaborazione all-in-one con project management)

Prova subito a chattare con ClickUp Accelera la collaborazione efficiente con ClickUp Chat

Gli strumenti di comunicazione disconnessi si limitano alla conversazione. ClickUp, invece, è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato da AI completamente contestuale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

È particolarmente utile per team remoti, sviluppatori, aziendali e professionisti che necessitano di una comunicazione efficiente e in tempo reale, strettamente integrata con i loro flussi di lavoro.

Il problema delle moderne app di chat è che sono separate dal luogo in cui lavori. Segui un collega su un'attività, ricevi un aggiornamento e poi aggiorni manualmente l'attività per riflettere l'aggiornamento. Oppure, stai setacciando i thread di chat linea per linea solo per ottenere il contesto necessario per portare a termine il lavoro. Tutto questo finisce con ClickUp Chat.

Grazie all'app di messaggistica integrata in ClickUp, puoi trasformare le chat in attività di ClickUp all'istante, assegnarle alla persona giusta e impostare una scadenza. In questo modo è facile registrare gli elementi da intraprendere man mano che emergono nella conversazione, senza tralasciare nulla. Puoi anche utilizzare l'IA per riepilogare/riassumere i thread, assegnare i messaggi o trovare attività correlate, il tutto direttamente dalla chat.

Poiché ClickUp unifica la chat di team con la gestione delle attività, ogni discussione si trasforma naturalmente in un lavoro assegnato con titolarità e scadenze chiare.

Assegna più attività direttamente nella chat di ClickUp

Ma non è tutto. Puoi creare ClickUp Documenti e ClickUp Lavagne Online direttamente dalla finestra della chat, senza interrompere il flusso, il tutto con ClickUp AI.

La funzionalità SyncUps di ClickUp migliora ulteriormente la comunicazione all'interno del team integrando le riunioni nel tuo flusso di lavoro.

A differenza dei tradizionali strumenti di conferenza che esistono in modo isolato dal tuo lavoro, SyncUps combina riunioni video in tempo reale con agende collaborative, note, registrazioni e creazione automatica di attività, il tutto direttamente integrato nel contesto del tuo progetto.

Collabora faccia a faccia con i tuoi colleghi in pochi secondi utilizzando ClickUp SyncUps.

Con SyncUps, puoi creare modelli di riunione strutturati, aggiungere elementi all'ordine del giorno in modo collaborativo prima dell'inizio della riunione, registrare le discussioni chiave per riferimento futuro e convertire istantaneamente i punti di discussione in attività assegnabili.

A differenza delle app di messaggistica autonome come Zulip, puoi anche condividere documenti, immagini e file dal tuo ecosistema di lavoro completamente integrato direttamente in ClickUp Chat, in modo che le risorse siano sempre a portata di mano. Ciò rende le informazioni critiche facilmente ricercabili e accessibili. Questa funzione di ricerca è unificata tra Chat e Attività e non ha limiti alla cronologia delle chat.

E se qualcuno fa una domanda nella chat di gruppo, lascia che sia il tuo agente ClickUp a rispondere. I team possono ottenere rapidamente risposte alle domande relative allo spazio di lavoro, generare idee per i contenuti o gestire attività ripetitive grazie a ClickUp AI profondamente integrata nella chat. Ciò mantiene le conversazioni con produttività e focalizzate su lavoro di alto valore.

Usa l'agente di risposte automatiche per chattare con ClickUp per ottenere informazioni più velocemente

ClickUp Brain migliora la comunicazione tra team eterogenei integrando funzionalità di IA direttamente nelle tue conversazioni. Ti aiuta a redigere risposte, riepilogare lunghe discussioni e generare soluzioni creative, il tutto all'interno della chat.

ClickUp Brain MAX, un compagno AI dedicato per desktop, unifica chat, ricerca e automazione in tutte le tue app di lavoro e sul web. Con chat AI multimodello, risposte contestuali e conversione da voce a testo, Brain MAX ti aiuta a creare, trovare e automatizzare il lavoro più velocemente, ponendo fine al caos degli strumenti AI scollegati.

Con chat integrata, project management, messaggistica diretta, condivisione di file e videoconferenze integrate, ClickUp semplifica i flussi di lavoro, riduce l'affaticamento da app e garantisce che le conversazioni del tuo team portino sempre all'azione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea attività direttamente dai messaggi di chat e collegale ad attività o documenti per un'integrazione perfetta del flusso di lavoro.

Ottieni risposte immediate senza intervento umano con ClickUp Chat Agents

Canali organizzati in base a progetti e attività, chat di gruppo e messaggistica diretta privata, tutto in un'unica piattaforma.

Sfrutta le notifiche intelligenti e le automazioni del flusso di lavoro per aiutarti a rimanere concentrato ed evitare un sovraccarico di notifiche.

Utilizza le conversazioni in thread e la potente funzione di ricerca per seguire facilmente le discussioni e trovare rapidamente le informazioni passate.

Limiti di ClickUp

Potresti dover affrontare una curva di apprendimento a causa del set completo di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp ha ridotto il caos nella gestione di più team, piattaforme e progetti. Non ho più bisogno di passare da un'app all'altra per chattare, documenti, attività e aggiornamenti. Ha reso la mia attività più efficiente, coordinata e produttiva, soprattutto in un ufficio frenetico come il nostro.

ClickUp ha ridotto il caos nella gestione di più team, piattaforme e progetti. Non ho più bisogno di passare da un'app all'altra per chattare, documenti, attività e aggiornamenti. Ha reso la mia attività aziendale più efficiente, coordinata e produttiva, soprattutto in un ufficio frenetico come il nostro.

💡 Suggerimento: considera l'utilizzo di funzionalità/funzione di ClickUp come "@mentions" per attirare direttamente l'attenzione di qualcuno, ma evita un uso eccessivo per prevenire un sovraccarico di notifiche e distrazioni inutili. Praticare una buona etichetta nel Chattare favorisce un ambiente di comunicazione rispettoso ed efficiente, migliorando la collaborazione e la produttività del team.

2. Slack (ideale per integrazioni ed ecosistema)

tramite Slack

Slack rimane una scelta popolare per la comunicazione di team, organizzando le conversazioni in canali per progetti, argomenti o reparti.

Il suo ampio ecosistema di integrazione si collega a oltre 2.000 app di terze parti, semplificando i flussi di lavoro direttamente all'interno delle conversazioni. A differenza dei thread incentrati su argomenti specifici di Zulip, Slack utilizza canali e thread per ridurre la confusione.

Il generatore di flussi di lavoro di Slack consente l'automazione personalizzata senza codice, mentre i suoi strumenti di ricerca e riepilogare/riassumere basati sull'intelligenza artificiale aiutano i team a trovare informazioni e a recuperare le discussioni perse. Offre inoltre una solida funzionalità di ricerca in tutti i messaggi e i file, riunione quotidiana per chiamate audio/videochiamate rapide e documenti canvas per la documentazione collaborativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Organizza le conversazioni in canali pubblici e privati

Avvia discussioni audio istantanee con condivisione dello schermo

Personalizza le notifiche in base alle parole chiave e all'importanza

Migliora la collaborazione sul posto di lavoro con Slack Connect

Limiti di Slack

Può diventare opprimente con numerosi canali e notifiche

Funzionalità di gestione delle attività e funzione IA con limite rispetto agli strumenti incentrati sui progetti

Prezzi di Slack

Free

Pro : 7 $ al mese per utente

Aziendale+ : 15 $ al mese per utente

Enterprise+: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Una recensione su Capterra dice:

Apprezzo la possibilità di creare più gruppi, che aiuta a organizzare la comunicazione in modo efficace. Inoltre, trovo particolarmente utile la funzionalità riunione giornaliera; la sua natura informale consente interazioni rapide e individuali che possono risolvere i problemi in modo più efficiente rispetto ai messaggi di testo.

Apprezzo la possibilità di creare più gruppi, che aiuta a organizzare la comunicazione in modo efficace. Inoltre, trovo particolarmente utile la funzionalità riunione giornaliera; la sua natura informale consente interazioni rapide e individuali che possono risolvere i problemi in modo più efficiente rispetto ai messaggi di testo.

📮 ClickUp Insight: il 64% dei dipendenti lavora occasionalmente o frequentemente al di fuori dell'orario di lavoro previsto, con il 24% che registra ore di lavoro straordinario quasi tutti i giorni! Questa non è flessibilità, è lavoro senza fine. 😵‍💫 Pigment, una piattaforma di pianificazione aziendale, è passata a ClickUp per risolvere i propri problemi di comunicazione frammentata. Utilizzando ClickUp Chat, attività di ClickUp e automazioni, ha ridotto i costi di comunicazione del 40% e migliorato l'efficienza della comunicazione tra i team del 20%, accelerando i propri cicli di sviluppo.

3. Microsoft Teams (ideale per gli utenti di Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Dalle conversazioni informali alla collaborazione sui documenti, Microsoft Teams elimina i confini tra comunicazione e produttività integrando profondamente le applicazioni Office nelle conversazioni. Teams ti consente di discutere argomenti come le proiezioni trimestrali mentre visualizzi il file Excel effettivo, rendendo le decisioni più rapide e informate, purché tu stia lavorando all'interno dell'ecosistema Microsoft 365.

Per queste organizzazioni, riunisce chat, file e riunioni in un unico spazio. Teams offre anche un hub di collaborazione completo con una profonda integrazione nella suite di produttività di Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Integra app e strumenti essenziali nei canali di comunicazione

Proteggi le conversazioni sensibili con controlli di sicurezza avanzati

Crea riunioni più coinvolgenti con la modalità Together

Facilita le discussioni in piccoli gruppi con sale riunioni dedicate

Organizza trasmissioni su larga scala con strumenti completi per eventi live

Limiti di Microsoft Teams

Può richiedere molte risorse ed essere lento su hardware meno recenti

Interfaccia utente più complessa rispetto agli strumenti per il Chattare dedicati

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace molto il fatto che Teams riunisca tutto in un unico posto: chat, riunioni, file e persino elenchi di attività. È estremamente utile quando si lavora in team perché non è necessario passare continuamente da un'app all'altra. Mi piace anche il modo in cui si crea la connessione con Outlook e con altri strumenti Microsoft, rendendo davvero facile pianificare riunioni o avviare la condivisione di documenti. Mantiene tutto organizzato e mi aiuta a rimanere al passo con i progetti.

Mi piace molto il fatto che Teams mantenga tutto in un unico posto: chat, riunioni, file e persino elenchi di attività. È estremamente utile quando si lavora in team perché non è necessario passare continuamente da un'app all'altra. Mi piace anche il modo in cui si connette a Outlook e ad altri strumenti Microsoft, rendendo davvero facile pianificare riunioni o condividere documenti. Mantiene tutto organizzato e mi aiuta a rimanere al passo con i progetti.

🧠 Curiosità: il primo set di 176 emoji è stato creato nel 1999 dal designer giapponese Shigetaka Kurita per la piattaforma Internet mobile di NTT DoCoMo. Queste emoji, oggi utilizzate per chattare frequentemente sul posto di lavoro, mirano a migliorare la comunicazione digitale aggiungendo sfumature emotive.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Microsoft Teams

4. Mattermost (ideale per le organizzazioni attente alla sicurezza)

tramite Mattermost

"Come possiamo consentire una collaborazione moderna senza compromettere la sicurezza?" Questa domanda rappresenta una sfida quotidiana per le organizzazioni attente alla sicurezza. Mattermost risponde a questa esigenza grazie alle sue capacità di self-hosting e alle funzionalità di sicurezza di livello azienda, che garantiscono la completa sovranità dei dati. Tutto questo senza sacrificare l'esperienza di collaborazione che i team si aspettano.

Mattermost offre una piattaforma di comunicazione per team open source con funzionalità di sicurezza e conformità di livello aziendale. Analogamente all'impegno di Zulip per la privacy, Mattermost si concentra sulla fornitura di un'alternativa sicura e self-hosted alle piattaforme di chat basate su cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Formattare i messaggi con Markdown per una comunicazione ricca

Effettua ricerche complete in tutti i messaggi storici

Automatizza i flussi di lavoro con comandi slash personalizzati

Fornite una connessione diretta con Active Directory e LDAP

Personalizza le funzionalità con plugin open source

Monitora la conformità con una registrazione completa degli audit

Limiti di Mattermost

L'hosting autonomo richiede competenze tecniche e infrastrutture

L'interfaccia utente non è così raffinata come alcune alternative commerciali.

Prezzi di Mattermost

Free

Professional : 10 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2 : 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mattermost?

Una recensione su G2 recita:

*Mi piace che Mattermost sia open-source e offra il pieno controllo sull'implementazione e sulla sicurezza dei dati. È ottimo per le aziende con rigorosi requisiti di conformità. L'interfaccia è pulita, supporta le conversazioni in thread e si integra bene con strumenti DevOps come Jira e Gitlab. La messaggistica in tempo reale e la condivisione di file sono fluide ed è ideale per i team remoti.

*Mi piace che Mattermost sia open-source e offra il pieno controllo sull'implementazione e sulla sicurezza dei dati. È ottimo per le aziende con rigorosi requisiti di conformità. L'interfaccia è pulita, supporta le conversazioni in thread e si integra bene con strumenti DevOps come Jira e Gitlab. La messaggistica in tempo reale e la condivisione di file sono fluide ed è ideale per i team remoti.

📮ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per le applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA di conversazione come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per compiti specifici, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'intelligenza artificiale all'interno dei canali ClickUp Chat possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!

5. Rocket. Chattare (ideale per l'implementazione self-hosted)

L'hosting autonomo offre alle organizzazioni il controllo completo sui propri dati di comunicazione e Rocket. Chat lo rende possibile mantenendo tutto all'interno della tua infrastruttura. Questa configurazione è utile per i team con requisiti di sicurezza rigorosi o che necessitano di una piattaforma altamente personalizzabile.

A differenza degli strumenti solo cloud che ti vincolano a funzionalità predefinite, Rocket. Chat offre la flessibilità necessaria per creare un'esperienza di collaborazione su misura per il tuo team. Come Zulip, consente alle organizzazioni di controllare il proprio stack di comunicazione, pur continuando a fornire supporto a un intervallo completo di funzionalità di chat di gruppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rocket. Chattare

Assicurati le conversazioni sensibili con la crittografia end-to-end

Collabora con partner esterni attraverso un accesso controllato per gli ospiti

Coinvolgi direttamente i clienti con il chat live integrato

Condivisione e visualizzazione in anteprima dei file senza interruzioni all'interno delle conversazioni

Gestisci le autorizzazioni con ruoli utente personalizzabili

Integrazione con sistemi esterni tramite un'API completa

Limite di Rocket. Chattare

Richiede risorse tecniche per l'hosting autonomo e la manutenzione

L'interfaccia utente dell'applicazione può sembrare obsoleta rispetto alle alternative commerciali.

Prezzi di Rocket. Chattare

Starter : gratis

Pro : 8 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rocket. Chattare

G2 : 4,2/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali su Rocket. Chat per chattare?

Un recensore di Capterra afferma:

La personalizzazione che puoi fare e la semplicità con cui puoi aggiungere un widget di chat live alla tua app web nel modo che preferisci senza importare moduli aggiuntivi, basta eseguire uno script JavaScript nella tua app web. E la funzionalità è ottima, ma capire come usarla correttamente potrebbe essere un po' difficile 🙂

La personalizzazione che puoi fare e la semplicità con cui puoi aggiungere un widget di chat live alla tua app web nel modo che preferisci senza importare moduli aggiuntivi, basta eseguire uno script JavaScript nella tua app web. E la funzionalità è ottima, ma capire come usarla correttamente potrebbe essere un po' difficile 🙂

6. Discord (ideale per la creazione di community)

tramite Discord

Discord è una piattaforma di comunicazione versatile che offre supporto sia a canali di testo che vocali all'interno di server personalizzabili. Originariamente creata per i giocatori, ora serve comunità diverse con funzionalità/funzioni come la condivisione dello schermo di alta qualità, lo streaming Go Live e i canali fase per grandi eventi audio.

Discord offre la formattazione di testo avanzata, emoji personalizzate, autorizzazioni basate sui ruoli per un controllo granulare degli accessi e bot che aggiungono funzionalità che vanno dalla moderazione alla riproduzione musicale.

A differenza del threading strutturato di Zulip, Discord organizza le conversazioni in server, canali e thread con potenti funzionalità di chat vocale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Segnale di disponibilità con indicatori di presenza avanzati

Struttura le conversazioni con il threading all'interno dei canali

Organizza più aree di lavoro con le cartelle del server

Automatizza le attività con funzionalità bot avanzate

Fai presentazioni a grandi gruppi con canali dedicati di fase

Limiti di Discord

Limiti di dimensione per la condivisione di file nel piano gratuito

Un aspetto meno formale potrebbe non essere adatto agli ambienti professionali

Prezzi di Discord

Free

Nitro Basic : prezzi personalizzati

Nitro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Discord

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

Una recensione su Capterra dice:

Facile da configurare, utilizzare e comunicare con i colleghi. Interfaccia eccezionale sia per la scuola che per l'aziendale. *

Facile da impostare, utilizzare e comunicare con i colleghi. Interfaccia eccezionale sia per la scuola che per l'aziendale. *

7. Twist (ideale per la comunicazione asincrona)

tramite Twist

Il costante suono delle notifiche, la pressione di rispondere immediatamente e la sensazione di non riuscire mai a stare al passo? Twist pone fine a tutto questo con un sistema di notifiche che incoraggia la concentrazione sul lavoro raggruppando gli aggiornamenti, mentre la funzionalità/funzione finestra In arrivo aiuta gli utenti a tenersi aggiornati sui thread importanti senza dover scorrere infiniti log delle chat.

Twist promuove la comunicazione asincrona, organizzando le conversazioni in thread anziché in flussi caotici in tempo reale. Simile a Zulip, Twist organizza le conversazioni in canali e thread, ma con un'enfasi ancora maggiore sulle conversazioni mirate e ponderate. Ogni thread mantiene un argomento chiaro con messaggi in ordine cronologico, rendendo facile seguire le conversazioni anche dopo un periodo di assenza.

La piattaforma offre funzionalità/funzione per diversi team o progetti, messaggistica diretta e ricerca completa in tutte le conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twist

Trova qualsiasi informazione con una potente ricerca incrociata tra le conversazioni

Integrazione con strumenti popolari come GitHub, Zapier e Todoist, con supporto per la condivisione di file e la formattazione Markdown.

Scrivi messaggi accurati con un editor simile a quello delle email

Limite di Twist

Nessuna video conferenza nativa

Meno ricca di funzionalità/funzione rispetto alle piattaforme all-in-one

Prezzi di Twist

Free

Illimitato: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Twist

G2 : 3,9/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Twist?

Una recensione su Capterra dice:

Tutto il team lo ha apprezzato molto perché ora, invece di essere distratti ogni volta che qualcuno invia un messaggio in un canale, i membri possono finalmente dedicarsi al lavoro di produttività e controllare le email e le notifiche di Twist quando lo desiderano.

Tutto il team lo ha apprezzato molto perché ora, invece di essere distratti ogni volta che qualcuno invia un messaggio in un canale, i membri possono finalmente dedicarsi al lavoro di produttività e controllare le email e le notifiche Twist quando lo desiderano.

8. Pumble (ideale per piccoli team con un budget limitato)

tramite Pumble

I team attenti al budget apprezzano Pumble per la cronologia dei messaggi illimitata e le funzionalità di comunicazione di base, che non comportano costi di azienda.

Invece di scendere a compromessi sulle funzionalità essenziali, i piccoli team possono implementare una soluzione di comunicazione completa che cresce insieme alle loro esigenze. Questa alternativa a Slack offre una piattaforma di comunicazione di squadra conveniente con cronologia dei messaggi illimitata, anche nel piano Free.

A differenza dell'approccio specializzato del thread di Zulip, Pumble offre un'esperienza semplice, simile a Slack, che si concentra sulle funzionalità di comunicazione essenziali senza un prezzo elevato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pumble

Collabora con partner esterni tramite l'accesso ospite

Accedi alle comunicazioni sulle app mobili iOS e Android

Formattare i messaggi con funzionalità di testo avanzate

Trova le conversazioni passate con una ricerca completa

Controlla le interruzioni con notifiche personalizzabili

Mantieni la connessione tramite videochiamate con funzionalità di condivisione dello schermo

Limiti di Pumble

Funzionalità/funzione avanzate con limite rispetto alle alternative premium

Meno integrazioni con strumenti di terze parti

Prezzi di Pumble

Free

Pro : 2,99 $ al mese per utente

Aziendale: 4,99 $ al mese per utente

Azienda: 7,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pumble

G2 : recensioni disponibili insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pumble?

Una recensione su Capterra dice:

È praticamente Slack, ma migliore. E l'opzione a pagamento ha un prezzo ragionevole, il che è fantastico.

È praticamente Slack, ma migliore. E l'opzione a pagamento ha un prezzo ragionevole, il che è fantastico.

📖 Leggi anche: Alternative a Pumble per Chattare e la comunicazione di team

9. Zoom (ideale per la comunicazione basata principalmente sui video)

tramite Zoom

Il testo ha dei limiti: il tono, le emozioni e le sfumature spesso vanno persi nella traduzione. Ecco perché le conversazioni su chat possono rapidamente trasformarsi in lunghi thread di chiarimenti. Questo rallenta tutti.

Zoom lo capisce. Mette l'interazione faccia a faccia in primo piano, rendendo facile per i team passare dal Chattare al video senza alcuna difficoltà, senza bisogno di cambiare app o cercare link per le riunioni. Mentre Zulip si concentra sul testo strutturato, Zoom adotta un approccio più umano e in tempo reale, con il video come protagonista e la chat come utile spalla.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Presenta le tue idee in modo chiaro con funzionalità avanzate di condivisione dello schermo

Crea gruppi di discussione più piccoli con le breakout room

Personalizza la tua esperienza video con sfondi virtuali

Cattura le riunioni importanti con la registrazione e la trascrizione

Pianifica in modo efficiente con l'integrazione del calendario

Collabora visivamente con la lavagna interattiva

Limiti di Zoom

Le funzionalità/funzioni di chatattare non sono così robuste come quelle delle piattaforme dedicate

L'organizzazione delle conversazioni può diventare complicata

Prezzi di Zoom

Free

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Aziendale: 21,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4,5/5 (oltre 56.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Un recensore di G2 afferma:

La piattaforma è altamente affidabile, anche per riunioni di grandi dimensioni, e funzionalità/funzione come l'assistente IA, le sale di discussione e le lavagne online permanenti rendono la collaborazione più strutturata ed efficiente.

La piattaforma è altamente affidabile, anche per riunioni di grandi dimensioni, e funzionalità/funzione come l'assistente IA, le sale di discussione e le lavagne online permanenti rendono la collaborazione più strutturata ed efficiente.

10. Flock (ideale per flussi di lavoro ottimizzati)

tramite Flock

Ogni conversazione di Chattare finisce con lo stesso problema: "Chi fa cosa e entro quando?"

Flock risolve questa sfida fondamentale della collaborazione integrando strumenti di produttività direttamente nel luogo in cui si svolge la conversazione. Quando il tuo team si chatta naturalmente estendendosi a sondaggi, attività e promemoria, il flusso di lavoro rimane ininterrotto e la responsabilità diventa automatica.

Flock combina la messaggistica diretta con strumenti di produttività integrati per creare flussi di lavoro senza soluzione di continuità. A differenza di Zulip, che si concentra sul thread strutturato, Flock pone l'accento sull'efficienza pratica. Circonda le conversazioni con funzionalità orientate all'azione che aiutano i team a passare dalla discussione all'esecuzione senza cambiare contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Connettiti faccia a faccia con le video conferenze

Crea elenchi di mailing personalizzati per comunicazioni mirate

Coordina i programmi con l'integrazione del calendario di condivisione

Trova rapidamente le informazioni grazie alle funzionalità di ricerca avanzata

Automatizza i flussi di lavoro con comandi slash personalizzati

Mantieni la connessione con strumenti esterni grazie a integrazioni robuste

Limite di Flock

Interfaccia meno intuitiva e meno facile da usare per gli utenti rispetto ad alcuni concorrenti

L'esperienza mobile non eguaglia la funzione desktop

Prezzi di Flock

Free

Pro : 3 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flock

G2 : 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Flock?

Una recensione su G2 recita:

Facile da installare e utilizzare, con una ridotta necessità di assistenza da parte della direzione per quasi tutte le parti. È anche facile da modificare e gestire per l'invio di contenuto e altre cose grazie all'interfaccia.

Facile da installare e utilizzare, con una ridotta necessità di assistenza da parte della direzione per quasi tutte le parti. È anche facile da modificare e gestire per l'invio di contenuti e altre cose grazie all'interfaccia.

11. Google area di lavoro (ideale per gli utenti dell'ecosistema Google)

tramite Google area di lavoro

Google rende il lavoro di squadra naturale inserendo il chattracciare proprio dove si svolge il lavoro: all'interno di Gmail, Drive, Documenti e riunioni. Ciò significa meno passaggi da un'app all'altra e più conversazioni contestualizzate, non isolate in silos casuali. Riduce le distrazioni abituali e mantiene tutti concentrati.

Google Chat fa parte di questa configurazione. È integrato in Google Workspace, quindi se il tuo team utilizza già gli strumenti Google, è una buona soluzione. A differenza dei thread più strutturati di Zulip, Google Chat è semplice e intuitivo e consente ai team di Chattare senza interrompere il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google area di lavoro

Avvia le videochiamate di Google Meet con un solo clic dalla chat

Condivisione e collabora sui file di Drive senza uscire dalle conversazioni

Assegna e monitora le attività all'interno degli spazi di comunicazione

Trova qualsiasi messaggio o file con le potenti funzionalità di ricerca di Google.

Collabora in tempo reale utilizzando Smart Canvas e Documenti Google integrati.

Accedi alle comunicazioni senza interruzioni su tutti i dispositivi con app sincronizzate

Limiti di Google area di lavoro

Meno ricca di funzionalità rispetto alle piattaforme di chat dedicate ai team

Le opzioni di thread e organizzazione hanno un limite rispetto agli strumenti specializzati.

Prezzi di Google area di lavoro

Business Starter : 3 $ al mese per utente

Business Standard : 12 $ al mese per utente

Business Plus : 24 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google area di lavoro

G2 : 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google area di lavoro?

Un recensore di G2 afferma:

Ciò che davvero spicca è la perfetta integrazione tra strumenti come Gmail, Drive, Docs, Sheets e Meet. Consente al nostro team di collaborare in tempo reale, sia che si tratti di redigere documenti, di condivisione di file o di pianificare riunioni.

Ciò che davvero spicca è la perfetta integrazione tra strumenti come Gmail, Drive, Docs, Sheets e Meet. Consente al nostro team di collaborare in tempo reale, sia che si tratti di redigere documenti, di condivisione di file o di pianificare riunioni.

Trova la soluzione di comunicazione perfetta per te con ClickUp

Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza, ma ClickUp si distingue come opzione completa per la comunicazione e la collaborazione. È una valida alternativa a Zulip, soprattutto per team remoti, sviluppatori e aziende alla ricerca di uno spazio di lavoro all-in-one.

A differenza degli strumenti di comunicazione monouso, ClickUp elimina la frammentazione che si verifica quando le conversazioni avvengono su una piattaforma mentre il lavoro viene terminato su un'altra.

Prova ClickUp gratis oggi stesso e scopri la potenza di una comunicazione di squadra e di project management davvero unificate!