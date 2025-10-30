Le 11 migliori alternative a Survicate per il feedback dei clienti e i sondaggi

Più della metà dei tuoi clienti rimane in silenzio dopo un'esperienza negativa, e quel silenzio costa più di un utente insoddisfatto. Nasconde schemi ricorrenti, rallenta la crescita e ti costringe a prendere decisioni basate su supposizioni.

La soluzione è sempre stata quella di raccogliere il feedback dei clienti personalizzati prima che le cose andassero male.

Strumenti come Survicate aiutano a colmare queste lacune con funzionalità/funzione quali la logica dei sondaggi e la distribuzione multicanale. Tuttavia, non è l'unica opzione disponibile e potrebbe non essere la più adatta al tuo team.

Che tu sia alla ricerca di prezzi migliori, approfondimenti più dettagliati o un'esperienza più intuitiva, esistono numerose alternative valide. Ecco le migliori alternative a Survicate per aiutarti a raccogliere feedback, aumentare la soddisfazione e prendere decisioni più sicure sui prodotti.

🎯 In questa guida troverai: Strumenti che vanno oltre i sondaggi: pensa all'IA per il sentiment + approfondimenti in tempo reale.

Opzioni per team di ogni dimensione e budget

Flusso di lavoro mirato per trasformare il feedback in decisioni

Perché dovresti cercare un'alternativa a Survicate?

Come spiega un utente di Survicate:

Se avesse funzioni più avanzate e analisi avanzate, potremmo utilizzarlo anche per sondaggi complessi.

Sebbene sia ottimo per i sondaggi online di base, Survicate non è all'altezza delle aziende che desiderano una gestione completa della reputazione. Ecco alcune difficoltà che potresti incontrare con questo strumento:

Opzioni di sondaggio con limite: le restrizioni sui tipi e sui formati delle domande possono ridurre la flessibilità nell'esecuzione di sondaggi diversificati o complessi.

Sfide nel targeting del pubblico: il filtraggio con limite rende più difficile raggiungere segmenti di clienti specifici per ottenere un feedback mirato.

Problemi di prestazioni: occasionali rallentamenti o ritardi possono compromettere l'efficienza della modifica e della gestione di più sondaggi.

Personalizzazione con limite: le opzioni di design e branding con limite rendono difficile adattare i sondaggi all'identità del tuo marchio.

Analisi di base: mancano strumenti di reportistica avanzati e funzionalità/funzione come l'analisi del sentiment su più canali.

Scalabilità con limite : più adatto a team di piccole e medie dimensioni, potrebbe non essere sufficiente per organizzazioni più grandi.

Preoccupazioni relative ai prezzi: offre meno funzionalità/funzione rispetto ai concorrenti con prezzi simili, rendendolo meno conveniente per alcuni utenti.

Le alternative a Survicate in sintesi

Nome dello strumento Ideale per Le migliori funzionalità/funzioni Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni (individui, piccole imprese, medie imprese, grandi aziende) Moduli di feedback con automazione, logica condizionale, approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale e strumenti di collaborazione in team. Piano Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Typeform Team creativi Esperienza utente interattiva e percorsi di domande personalizzati I piani a pagamento partono da 29 $; personalizzazione disponibile per le aziende. Qualtrics Aziende Logica personalizzata per l'integrazione dei sondaggi nei siti web, integrazione con Google Analytics e analisi Stats iQ e Text iQ con IA e ML. Prezzi personalizzati Moduli Google Privati e piccole aziende Generatore di moduli flessibile, funzionalità di personalizzazione, strumenti di visualizzazione dei dati integrati Piano Free; personalizzazione disponibile per le aziende SurveyMonkey Piccole e medie imprese Banca dati di domande, logica del sondaggio, supporto multilingue e strumenti di analisi integrati. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 11 $. Jotform Piccole aziende e aziende di medie dimensioni Integrazioni di pagamento, funzionalità di automazione e conformità HIPAA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $. Zoho Sondaggio Aziende di medie dimensioni Supporto multilingue, distribuzione email, reportistica in tempo reale e integrazione CRM. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $. GetFeedback Aziende e aziende di medie dimensioni Generatore drag-and-drop, monitoraggio NPS, integrazione con Salesforce e sondaggi ottimizzati per dispositivi mobili. Prezzi personalizzati Modulo. app Privati e piccole aziende aziendali Generatore di moduli senza codice, elenchi di prodotti e supporto per i pagamenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $. ProProfs Survey Maker Piccole aziende e team creativi Modelli personalizzabili, logica di punteggio e ramificazione, analisi in tempo reale e integrazioni. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $. Formstack Aziende e aziende di medie dimensioni Firme elettroniche, automazione del flusso di lavoro e funzionalità/funzione di crittografia dei dati I piani a pagamento partono da 99 $.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.

Le migliori alternative a Survicate da utilizzare

Investire nello strumento di assistenza clienti giusto è il modo più semplice per garantire il successo del tuo team CS. Scopriamo insieme i migliori strumenti per la creazione di sondaggi e moduli online in grado di migliorare l'esperienza utente attraverso approfondimenti.

ClickUp (ideale per la creazione di moduli personalizzabili, la raccolta dati e la gestione dei feedback)

Trasforma le risposte dei clienti in risultati con ClickUp Moduli

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente, funge da punto di riferimento condiviso per aziende, esperti di marketing e team di prodotto. Si tratta di una piattaforma di produttività completa che garantisce l'organizzazione della collaborazione, dei flussi di lavoro e dei dati critici.

La funzionalità/funzione Moduli personalizzabili di ClickUp consente agli utenti di creare facilmente sondaggi di feedback personalizzati con un'interfaccia drag-and-drop, con supporto a un'ampia varietà di tipi di campi (testo, elenco a discesa, valutazione e altro ancora).

Che tu stia raccogliendo feedback post-acquisto, conducendo sondaggi NPS o raccogliendo suggerimenti sulle funzionalità/funzione dei prodotti, puoi adattare tutte le tue domande al tuo pubblico di riferimento.

A differenza dei rigidi strumenti di sondaggio, questi moduli si adattano perfettamente al tuo flusso di lavoro e creano istantaneamente una connessione tra gli invii e le attività concrete. Non dovrai più copiare e incollare dati da una piattaforma all'altra né preoccuparti dell'importazione dei file. Questa integrazione diretta con le attività di ClickUp semplifica la gestione dei feedback, trasformando ogni invio dei clienti in un'attività tracciabile.

Integra i moduli ClickUp nel tuo portale client per il monitoraggio dei problemi e dei feedback dei clienti e trasformarli in attività concrete.

Per condividere il tuo modulo, che sia per raccogliere feedback dei clienti, suggerimenti sui prodotti o punteggi di soddisfazione, puoi semplicemente farlo tramite un link o incorporarlo in una pagina web.

La visualizzazione del modulo ClickUp visualizzare anche da centro di comando.

Si trova direttamente nella barra delle viste, nella barra laterale o nell'hub dei moduli, consentendoti di creare e gestire i moduli direttamente dal progetto su cui stai lavorando. Non è necessario interrompere il flusso di lavoro per aggiornare un sondaggio o lanciarne uno nuovo. È semplice e flessibile e porta i moduli di feedback direttamente al centro delle tue operazioni quotidiane.

Rispondi ai clienti che inviano feedback tramite moduli con ClickUp Automazioni.

Una volta che le risposte inizieranno ad arrivare, avrai bisogno di un sistema che non si limiti a memorizzare i dati. Scopri ClickUp Automazioni + AI Agents, il tuo instancabile responsabile delle operazioni.

Vuoi assegnare immediatamente attività di sondaggio al titolare di un prodotto? Notificare il successo dei clienti quando un punteggio scende al di sotto di una certa soglia? Automatizzare i passaggi successivi in base al sentiment? Facile. L'automazione Agentic in ClickUp garantisce che il tuo team rimanga reattivo senza essere sommerso dal lavoro manuale.

Questa automazione non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che il feedback venga inoltrato ai membri del team giusti e gestito in modo prompt, migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.

Per avere una visione d'insieme, affidati al tuo stratega: ClickUp Dashboards. Estrae informazioni dai tuoi moduli, attività e sequenze, consentendoti di visualizzare il sentiment dei clienti, i tempi di risposta del team o lo stato dei follow-up.

Aggiungi schede per i risultati dei sondaggi, le tendenze o la conformità agli SLA e otterrai un'istantanea in tempo reale dell'intero ecosistema di feedback.

Ora aggiungiamo un po' di IA all'operazione. ClickUp Brain consente ai team di estrarre rapidamente informazioni utili da grandi volumi di sondaggi di feedback sui siti web e sondaggi online, favorendo decisioni migliori sui prodotti e servizi. Il tutto all'interno del tuo spazio di lavoro.

Analizza gli invii dei clienti in tempo reale e ottieni approfondimenti IA con ClickUp Brain.

Puoi usufruire di informazioni più approfondite con ClickUp Brain MAX. Con Brain MAX, avrai accesso a modelli di IA avanzati, Talk-to-Text, analisi più approfondite e automazioni più potenti, che ti consentiranno di analizzare feedback complessi su larga scala, generare report dettagliati e automatizzare flussi di lavoro sofisticati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Modifica le domande del modulo in base ai sondaggi interni al prodotto, rendendo l'esperienza più pertinente con la logica condizionale

Crea campi personalizzati nei moduli ClickUp per acquisire le informazioni esatte di cui hai bisogno.

Aggiungi elementi visivi in linea con le tue domande utilizzando blocchi informativi e descrizioni delle domande.

Analizza gli invii dei moduli in tempo reale, riepiloga il percorso dei clienti, identifica i temi comuni ed evidenzia i problemi critici con le informazioni fornite dall'IA.

Gestisci la segnalazione di bug, le richieste di funzionalità/funzione, le retrospettive degli sprint e il feedback sui processi interni con moduli personalizzabili per i team di sviluppo software

Invia un modulo utilizzando l'app mobile ClickUp

Limiti di ClickUp

Per i principianti potrebbe esserci una curva di apprendimento più ripida.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare quando i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare chi deve essere assegnato a un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

💡 Suggerimento: vuoi che ChatGPT scriva per te? O hai bisogno che Claude lavori su del codice? Puoi passare da un modello LLM all'altro all'interno dell'area di lavoro di ClickUp!

2. Typeform (ideale per la raccolta interattiva dei dati)

tramite Typeform

Se Survicate ti sembra troppo utilitaristico, Typeform offre un'alternativa più raffinata e user-friendly. Il suo layout con una domanda alla volta crea un flusso naturale di conversazione su qualsiasi dispositivo, aumentando il coinvolgimento e la qualità delle risposte.

L'analisi basata sull'intelligenza artificiale dello strumento approfondisce il sentiment, il comportamento e le intenzioni, aiutandoti a capire cosa dicono gli utenti e perché. È anche una valida alternativa a Jotform per i team che desiderano semplificare i sondaggi senza sacrificare le informazioni approfondite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Invia gli invii dei moduli e le interazioni come eventi in Google Analytics.

Aggiungi il tuo logo e le risorse del tuo marchio per progettare l'identità della tua azienda.

Ottieni un'analisi dettagliata del rapporto del sondaggio con le risposte medie e più popolari.

Limiti di Typeform

La sua configurazione automatica delle email è macchinosa.

La personalizzazione oltre i modelli di sondaggio forniti ha un limite.

Prezzi di Typeform

Core Basic : 29 $ al mese per utente

Core Plus : 59 $ al mese per 3 utenti

Core Aziendale : 99 $ al mese per 5 utenti

Core Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Una recensione su Capterra recita:

Utilizzo Typeform per selezionare i nuovi client. Mi è stato di grande aiuto perché mi ha permesso di ridurre al minimo la necessità di porre loro fisicamente le domande presenti nel modulo. Posso ordinare i client e analizzare i dati per facilitare il marketing.

📖 Leggi anche: Come chiedere feedback e recensioni per migliorare le tue competenze

3. Qualtrics (ideale per identificare e risolvere in tempo reale le frustrazioni dei clienti)

tramite Qualtrics

Non ogni cliente ti dirà quando qualcosa non va, ma le sue azioni lo faranno.

Clic rabbiosi, scorrimento irregolare o abbandono di un modulo a metà possono essere tutti segnali di frustrazione. L'IA di Qualtrics rileva questo comportamento per identificare quando gli utenti hanno difficoltà. È possibile identificare il punto critico in tempo reale e pianificare un piano per una soluzione.

Qualtrics genera anche approfondimenti predittivi sull'intero percorso dell'utente attraverso la connessione dei vari punti. Puoi monitorare il sentiment dalla prima visita al sito web all'ultima chiamata all'assistenza. Ciò consente al team di visualizzare un quadro completo, favorendo la fidelizzazione, la lealtà e il miglioramento dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics

Incorpora i sondaggi nel tuo sito web utilizzando una logica di visualizzazione personalizzata per trigger domande basate sul comportamento degli utenti.

Integrazione con Google Analytics per il monitoraggio in tempo reale del coinvolgimento nei sondaggi, dei tassi di abbandono e del comportamento degli utenti.

Implementa le funzionalità/funzione di IA e machine learning con StatsiQ per analisi statistiche complesse e Text iQ per l'interpretazione di feedback a risposta aperta.

Limiti di Qualtrics

Comunicare con il personale del servizio clienti può essere difficile

Personalizzazione limitata della reportistica

Prezzi Qualtrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Qualtrics?

Una recensione su G2 recita:

La piattaforma Qualtrics offre ampie capacità di integrazione con i vari sistemi SAP e non SAP, diversi canali di comunicazione per la distribuzione dei sondaggi.

👀 Lo sapevi? L'81% dei consumatori ritiene che l'IA sia essenziale per un servizio clienti moderno.

4. Google Forms (ideale per creare moduli all'interno dell'ecosistema Google)

tramite Google Forms

Sei già profondamente integrato nell'ecosistema Google?

Google Form è la soluzione migliore per una raccolta dati semplice e gratis. La sua perfetta integrazione con Google Drive garantisce che i tuoi moduli siano facilmente accessibili, modificabili e condivisibili.

Le regole intelligenti di convalida dei dati impediscono agli utenti di inviare dati non validi o incompleti, consentendoti di risparmiare tempo nella revisione e nella pulizia delle risposte in un secondo momento. Grazie alle regole integrate, puoi impostare controlli automatici per convalidare input specifici in base al tipo di dati desiderato.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Moduli

Offri ai clienti la possibilità di creare, modificare e rispondere ai moduli Google da qualsiasi dispositivo a loro comodo.

Scegli tra diversi tipi di domande, trascina e rilascia gli elementi e applica temi curati.

Crea semplici grafici a torta, grafici a barre e grafici a linee per visualizzare le risposte ai sondaggi e ottenere una panoramica dei tuoi dati per valutare tendenze e modelli.

Limiti di Google Forms

La sua libreria di modelli di sondaggi ha un limite.

Mancano suggerimenti intelligenti, salti logici e ramificazioni

Prezzi di Google Moduli

Free

Moduli per il lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Forms

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Moduli?

Una recensione su Capterra recita:

Adoro la possibilità di creare facilmente moduli sia per esigenze esterne che interne.

📖 Leggi anche: Come creare un sondaggio con Google Forms

📮 ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza strumenti di IA per attività personali ogni giorno e il 55% li utilizza più volte al giorno. E l'intelligenza artificiale sul lavoro? Con un'intelligenza artificiale centralizzata che alimenta tutti gli aspetti della project management, della gestione delle conoscenze e della collaborazione, puoi risparmiare fino a 3+ ore ogni settimana, che altrimenti passeresti a cercare informazioni, proprio come il 60,2% degli utenti di ClickUp! Guardalo in azione qui. 👇🏼

5. Survey Monkey (ideale per raccogliere informazioni dettagliate)

tramite Survey Monkey

I moduli di SurveyMonkey mettono in atto tre meccanismi: logica di salto, piping e logica di inversione.

Skip Logic indirizza i rispondenti solo alle domande pertinenti in base alle loro risposte precedenti, eliminando passaggi superflui e migliorando il flusso del sondaggio. Piping fa un ulteriore passo avanti trasferendo le risposte alle domande successive, creando un'esperienza dinamica e personalizzata che assomiglia più a una conversazione.

Infine, Flip Logic rende casuali le opzioni di risposta per ridurre al minimo i pregiudizi, assicurando che l'ordine delle opzioni non influenzi il modo in cui gli intervistati rispondono alle domande di classificazione o a scelta multipla.

Le migliori funzionalità/funzioni di Survey Monkey

Tieni traccia delle risposte, visualizza le metriche di partecipazione in tempo reale e monitora i tassi di completamento per ottenere informazioni in tempo reale.

Confronta i dati storici, monitora i cambiamenti nel tempo e confronta i risultati con gli standard di settore o le prestazioni interne.

Genera grafici a barre, grafici a torta, mappe di calore e grafici di tendenza che rendono facili da interpretare anche i dati più complessi.

Scegli tra oltre 400 modelli SurveyMonkey per creare rapidamente sondaggi per il feedback dei clienti, il coinvolgimento dei dipendenti, ricerche di mercato e altro ancora.

Limiti di Survey Monkey

I problemi di rallentamento dello strumento possono rendere difficile completare un sondaggio.

Non avvisa i clienti se hanno completato il sondaggio senza un piano tariffario aggiornato.

Prezzi di Survey Monkey

Base : gratis

Abbonamento mensile standard individuale: 11 $ al mese

Vantaggio individuale annuale : 24 $ al mese

Abbonamento annuale Premier individuale: 59 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Survey Monkey

G2: 4,4/5 (oltre 22.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SurveyMonkey?

Una recensione su G2 recita:

Apprezzo la facilità con cui è possibile creare e distribuire sondaggi con il minimo lavoro richiesto. L'interfaccia drag-and-drop rende la creazione di sondaggi un gioco da ragazzi, anche per chi non ha alcuna competenza tecnica.

6. Jotform (ideale per la raccolta dati offline)

tramite Jotform

Jotform è una potente alternativa a Survicate che eccelle nella creazione di sondaggi di feedback dei clienti altamente personalizzati e moduli online con facilità.

Offre migliaia di modelli di sondaggi completamente personalizzabili, opzioni di progettazione avanzate, tra cui CSS personalizzati, e un intuitivo generatore di moduli drag-and-drop, che ti consente di adattare i sondaggi al tuo marchio e alle tue esigenze specifiche.

È anche un'ottima alternativa a SurveyMonkey perché non richiede una connessione Internet per la raccolta dei dati. Lo strumento consente ai tuoi clienti di compilare moduli, apporre firme e inviare risposte offline. Una volta tornati online, tutte le sincronizzazioni dei dati vengono effettuate automaticamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Scarica i feedback raccolti in vari formati (CSV, Excel, PDF) per la reportistica, l'analisi o lo spazio di archiviazione.

Blocca il modulo con la funzionalità/funzione di sicurezza della modalità Kiosk per impedire uscite anticipate e garantire una raccolta di feedback ininterrotta e controllata.

Automatizza sottoscrizioni, iscrizioni e pagamenti rateali per una riscossione delle entrate senza problemi.

Limiti di Jotform

Non hai molto controllo sul design dei modelli di sondaggio

La creazione di rami può essere una sfida

Prezzi di Jotform

Starter: gratis per sempre

Bronzo: 39 $ al mese

Silver: 49 $ al mese

Gold: 129 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,7/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

🧠 Curiosità: i marchi che investono nella personalizzazione hanno il 71% di probabilità in più di registrare un aumento della fedeltà dei clienti personalizzati.

7. Zoho Sondaggio (ideale per tradurre le risposte al sondaggio a risposta aperta)

tramite Zoho Sondaggio

Un cliente spagnolo lascia una recensione dettagliata del prodotto in spagnolo, che un venditore in Francia riceve immediatamente in francese, grazie alla traduzione delle risposte di Zoho Sondaggio. Il sistema traduce automaticamente risposte brevi, spiegazioni dettagliate e input in formato matrice nella lingua scelta.

Zoho offre anche un ampio intervallo di tipi di domande e una logica di sondaggio avanzata, consentendo una raccolta di feedback più complessa e di traguardo rispetto a Survicate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Sondaggio

Crea sondaggi multilingue in oltre 75 lingue per la tua variegata base di clienti.

Crea ticket di supporto dalle risposte ai sondaggi utilizzando l'integrazione Zoho Desk.

Applica filtri avanzati per individuare risposte specifiche utilizzando condizioni quali risposte alle domande, dati demografici o variabili personalizzate.

Ottieni informazioni più approfondite sulla soddisfazione dei clienti e sulle tendenze del feedback grazie alle sue funzionalità complete di reportistica e analisi delle ricerche sugli utenti.

Limiti di Zoho Sondaggio

Dopo aver inviato un sondaggio, i tuoi clienti potrebbero ritrovarsi su una pubblicità spam per Zoho Sondaggio.

L'integrazione con CRM di terze parti può essere complessa.

Prezzi di Zoho Sondaggio

Free Forever

Base: 6 $ al mese per utente

In più: 10 $ al mese per utente

Pro: 29 $ al mese per utente

Azienda: 68 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Sondaggio

G2: 4,4/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Sondaggio?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace molto il modo in cui i risultati vengono mostrati con grafici chiari, report e filtri facili da usare. L'ho usato sia per le valutazioni interne del team che per i moduli di feedback dei clienti, e ha funzionato alla grande.

8. GetFeedback (ideale per la gestione CX integrata con Salesforce)

tramite GetFeedback

Gli strumenti di feedback dei clienti possono forma le decisioni aziendali e GetFeedback si allinea a questa visione.

Una volta raccolte le risposte, lo strumento le mappa direttamente sui record di Salesforce, collegando il sentiment dei clienti ai dati CRM esistenti. In questo modo si ottiene una visualizzazione in tempo reale della soddisfazione dei clienti.

I team possono quindi effettuare il monitoraggio delle tendenze relative all'esperienza cliente, identificare i punti critici e misurare l'impatto diretto del feedback sulla fidelizzazione e sui ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di GetFeedback

Visualizza le informazioni con gli strumenti di analisi integrati nelle dashboard di Salesforce.

Trigger flussi di lavoro automatizzati, avvisando i team di assistenza per risolvere i problemi prima che si aggravino.

Avvia attività di outreach personalizzate o avvia la creazione di casi direttamente all'interno di Salesforce per chiudere il cerchio sulle preoccupazioni dei clienti.

Limiti di GetFeedback

Le funzionalità di reportistica e visualizzazione hanno un limite.

L'invio di un link al sondaggio tramite email o campagna comporta costi aggiuntivi.

Prezzi di GetFeedback

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GetFeedback

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

📖 Leggi anche: Esempi efficaci di feedback dei dipendenti per fornire input oggettivi e migliorare il morale

9. Moduli. app (Ideale per la creazione di moduli con e-commerce e automazione integrati)

A differenza di Survicate, che si concentra principalmente sui sondaggi e sul feedback dei clienti, Forms. app offre supporto ai flussi di lavoro transazionali, rendendola ideale per le aziende che necessitano di qualcosa di più della semplice raccolta di feedback.

Immagina una pasticceria che vende torte personalizzate. Utilizzando la funzionalità/funzione "carrello prodotti" dell'app Forms, la pasticceria può creare un modulo che elenca tutti i gusti, le dimensioni, i ripieni e le opzioni di decorazione disponibili. I clienti possono facilmente selezionare le loro preferenze, caricare immagini di riferimento per il loro design e vedere immediatamente l'aggiornamento del prezzo totale in tempo reale, grazie al calcolatore integrato.

Moduli. app: le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza tutte le funzionalità/funzioni disponibili senza registrazione obbligatoria per un accesso senza interruzioni.

Visualizza le domande una alla volta con sondaggi a visualizzazione di passaggio per un coinvolgimento migliore.

Raccogli dati solo da aree geografiche specifiche con restrizioni di geolocalizzazione

Utilizza oltre 5.000 modelli di sondaggi personalizzabili e il supporto per sondaggi illimitati (per i piani a pagamento).

Limiti dell'app Modulo.

Mancano i moduli animati e non è possibile crearne di simili senza utilizzare il codice.

Gli utenti in modalità gratis non possono aggiungere il proprio logo.

Prezzi dell'app Modulo Forms.

Free Forever

Base: 25 $ al mese

Pro: 35 $ al mese

Premium: 99 $ al mese

Moduli. Valutazioni e recensioni dell'app

G2: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Modulo.app?

Una recensione su Capterra recita:

Puoi aggiungere il tuo logo anche nel piano Free. Lo uso per raccogliere le registrazioni e posso facilmente tenere traccia del processo.

10. ProProfs Sondaggio Maker (ideale per comprendere i rischi di abbandono dei clienti)

tramite ProProfs Sondaggio

ProProfs invia istantaneamente sondaggi Net Promoter Score (NPS) ai clienti tramite email, incorporamenti nel sito web, pop-up in-app e social media. Man mano che arrivano le risposte, le funzionalità avanzate di questa alternativa a Survicate generano reportistica giornaliera, settimanale e mensile, aiutando le aziende a monitorare le tendenze nel tempo.

Grazie alle dashboard visive, le aziende possono analizzare rapidamente le percentuali NPS, identificare le aree di miglioramento e individuare i potenziali rischi di abbandono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proprofs Survey Maker

Definisci l'oggetto del tuo sondaggio nel generatore di moduli IA e ottieni un modello pronto in pochi secondi.

Assegna valori positivi e negativi a ciascun feedback dell'utente per valutare il loro punteggio di lavoro richiesto.

Utilizzalo come software per sondaggi tra i dipendenti e classificali come promotori, passivi o detrattori per identificare le aree che necessitano di miglioramenti

Crea sondaggi di creazione rapida con personalizzazione estesa per adattarli all'immagine del tuo marchio

Limiti di Proprofs Survey Maker

La libreria dei modelli ha un limite

La reportistica può sembrare piuttosto basilare rispetto alla concorrenza

Prezzi di Proprofs Survey Maker

Free Forever

Essentials: 39,99 $ al mese

aziendale: *69,99 $ al mese

Azienda: 149,99 $/mese (solo piani annuali)

Valutazioni e recensioni di Proprofs Survey Maker

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Formstack (ideale per l'automazione della raccolta dei dati nei flussi di lavoro aziendali)

tramite Formstack

Formstack si concentra su ciò che accade una volta raccolti i dati. L'automazione integrata, i moduli precompilati e le approvazioni dinamiche indirizzano le informazioni alle persone giuste, popolano i documenti, trigger le approvazioni e garantiscono la sincronizzazione con i tuoi sistemi.

Esempio, un modulo di contatto inviato viene immediatamente inoltrato al rappresentante commerciale designato, mentre un modulo di registrazione del paziente viene indirizzato al tuo sistema di archiviazione.

Questa alternativa a Survicate supporta anche funzionalità avanzate, come la logica condizionale, i moduli dinamici e l'integrazione perfetta nei siti web, rendendo facile la progettazione di sondaggi interattivi e personalizzati che favoriscono un maggiore coinvolgimento. La sua interfaccia intuitiva e le ampie opzioni di integrazione aiutano i team a semplificare la raccolta dei dati e a migliorare le informazioni sulla soddisfazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Compila automaticamente i moduli utilizzando i dati esistenti dai CRM o da altri sistemi per ridurre attriti ed errori

Automatizza le registrazioni agli eventi e le comunicazioni di follow-up

Integra approvazioni, logica di salto e flussi di lavoro multiutente per un trasferimento efficiente dei dati all'interno dell'organizzazione

Rispondi alle esigenze dei settori che richiedono una rigorosa protezione dei dati, come quello sanitario, finanziario e dell'istruzione, con crittografia, requisiti SMTP robusti e standard di conformità

Limiti di Formstack

La creazione di moduli più grandi può causare rallentamenti o mancata risposta dello strumento

I sondaggi collegati in Formstack a un software di pagamento può essere difficile

Prezzi di Formstack

Moduli: 99 $ al mese

Suite: 299 $ al mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Formstack

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 100 recensioni)

👀 Lo sapevi? Le organizzazioni con programmi di formazione dei clienti altamente performanti registrano un miglioramento del 20% nel punteggio di fedeltà dei clienti.

Crea moduli online con la migliore alternativa a Survicate: ClickUp

Raccogliere le opinioni dei clienti non dovrebbe essere un compito noioso.

Lo strumento di sondaggio giusto non si limita a raccogliere feedback, ma gestisce i flussi di lavoro, migliora la collaborazione e ti aiuta a trasformare le risposte in azioni concrete.

Sebbene Survicate offra funzionalità/funzione solide, potrebbe non riunirsi sempre alle tue esigenze.

Con l'automazione basata sull'intelligenza artificiale, la creazione flessibile di moduli e integrazioni perfette, ClickUp è l'alternativa perfetta a Survicate, il tuo spazio di lavoro all-in-one per raccogliere risposte ed eseguire progetti.

Raccogli informazioni, agisci di conseguenza e migliora l'esperienza dell'utente.