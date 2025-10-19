I 8 migliori software di controllo dei costi per i progetti di costruzione nel 2025

I budget nel settore edile hanno una vita propria. Nel momento in cui si perde il monitoraggio, i costi esplodono. McKinsey riferisce che il 98% dei megaprogetti supera il budget di oltre il 30% e subisce gravi ritardi. Immaginate modifiche al progetto a metà costruzione, tabelle orarie mancanti e un errore in Excel che si trasforma in un disastro da centinaia di migliaia di euro.

Eppure, l'80% degli appaltatori continua ad affidarsi al monitoraggio manuale, con il rischio di errori e caos. La soluzione? Un software per il controllo dei costi di costruzione che automatizza le spese, segnala le anomalie in tempo reale e riunisce tutti gli elementi in un unico dashboard chiaro.

In questa guida esploreremo i migliori strumenti di controllo dei costi di costruzione per aiutarti a prevenire i superamenti, prendere decisioni basate sui dati e mantenere ogni progetto nei tempi e nei limiti di budget previsti. 🏗️

Un attimo prima sei in monitoraggio; quello dopo sei fuori strada. Questi strumenti ti aiutano a stare al passo, individuando tempestivamente i problemi e tenendo sotto controllo i costi.

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi ClickUp Project management della costruzione e monitoraggio dei costi Dimensione del team: Da singoli individui ad aziende Visualizzare personalizzato, gerarchie di attività, diagrammi di Gantt, richieste di informazioni e moduli di approvazione, dashboard finanziari free Forever;* Personalizzazione dell'azienda disponibile Procore Controllo dei documenti e collaborazione tra teamDimensioni del team: appaltatori di medie e grandi dimensioni Monitoraggio del budget, fogli presenze integrati, accesso basato sui ruoli, oltre 400 integrazioni Prezzi personalizzati RedTeam Visibilità finanziaria in tempo reale ed efficienza operativa Dimensioni del team: appaltatori generali, costruttori commerciali Conversione da preventivo a budget, ordini di modifica, confronti tra offerte, accesso mobile *prezzi personalizzati CoConstruct Gestione dell'edilizia residenziale con la collaborazione dei client Dimensione del team: Costruttori di case personalizzate, ristrutturatori Sincronizzazione bidirezionale con QuickBooks, fogli di selezione, budget vs. effettivo, portali client Prezzi personalizzati Autodesk Build Monitoraggio delle prestazioni dei progetti e sincronizzazione tra ufficio e cantiere Dimensioni del team: grandi appaltatori, studi di architettura, ingegneria e costruzione PCO e ordini di modifica, richieste di informazioni/presentazioni, integrazioni account, approvazioni basate su regole A partire da 140 $/utente/mese; opzioni illimitate personalizzate Fieldwire Gestione delle attività in cantiere e coordinamento sul campo Dimensione del team: squadre sul campo, subappaltatori, piccoli team di general contractor Modulo Budget, Importazione codici di costo, Margini di piano, API per integrazioni BI Piano Free disponibile; A pagamento a partire da 54 $/utente/mese CMiC Unificazione dei dati finanziari con controlli di livello ERP Dimensione del team: Imprese edili di grandi dimensioni Contabilità generale, paghe, approvvigionamenti, dati mobili sul campo, analisi Prezzi personalizzati Sage Intacct Contabilità cloud e visibilità finanziaria in tempo reale Dimensione del team: appaltatori multi-entità, team finanziari GL/AP/AR, strumenti WIP, eventi e regole intelligenti, automazione assistita dall'intelligenza artificiale Prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software di controllo dei costi per l'edilizia

I cantieri edili sono come orchestre: basta una nota stonata e l'intera esibizione va in fumo. Non basta un registro contabile: serve una bacchetta da direttore d'orchestra per armonizzare budget, scadenze e risorse in tempo reale.

🧠 Lo sapevate? Nel 1989, Hard Dollar ha dato il colpo di grazia al vecchio sistema di stima, sostituendo noiosi calcoli matematici con la magia dell'automazione.

Ecco in cosa dovrebbe aiutarti un software di gestione dei costi di costruzione:

Monitoraggio dei costi : controlla in tempo reale le spese relative a materiali, manodopera e attrezzature.

Avvisi automatici sul budget : invia notifiche quando i costi superano i limiti predefiniti, aiutando i team ad agire immediatamente.

Previsione avanzata: prevedi le spese future sulla base dei dati storici e delle tendenze di spesa per evitare sorprese finanziarie inaspettate.

Dashboard personalizzate : ottieni una visualizzazione personalizzata dei dati e delle metriche importanti che desideri monitorare durante : ottieni una visualizzazione personalizzata dei dati e delle metriche importanti che desideri monitorare durante la gestione dei progetti di costruzione

Gestione delle risorse: effettua il monitoraggio dell'utilizzo di manodopera, materiali e attrezzature per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Integrazione: integra piattaforme popolari come QuickBooks, Xero e Sage per flussi di lavoro senza interruzioni.

Gestione delle modifiche e delle variazioni: monitoraggio delle modifiche nell'ambito di applicazione, aggiorna i budget e mantieni la trasparenza finanziaria con le parti interessate.

Gestione dei subappaltatori e delle richieste di preventivo: automatizza il confronto delle offerte, garantisci accordi accurati ed evita inutili aumenti dei costi.

Il miglior software di controllo dei costi per i progetti di costruzione

Abbiamo effettuato la selezione dei migliori software di controllo dei costi che semplificano i processi di lavoro per le imprese edili, i project manager, i preventivisti, i team finanziari e gli appaltatori. Che tu stia realizzando progetti su larga scala o gestendo progetti residenziali, questi strumenti possono aiutarti a rispettare il budget.

Vediamo cosa offre ciascuno di essi.

ClickUp (ideale per la project management dei progetti di costruzione e il monitoraggio dei costi)

Monitora i progetti di costruzione dalla fase di prevendita alla concezione fino alla consegna.

ClickUp è una piattaforma leader nel project management basata su cloud, scelta da migliaia di team in tutto il mondo, compresi quelli nel settore edile. Semplifica i flussi di lavoro complessi con aggiornamenti in tempo reale, automazione, dashboard e strumenti integrati in base alle tue esigenze aziendali.

Il software di project management della costruzione di ClickUp aiuta i team a gestire i progetti riunendo tutto, dalla prevendita alla consegna, in un'unica piattaforma intuitiva. I team possono centralizzare tutti i documenti relativi al progetto, come progetti, contratti, approvazioni e permessi, all'interno di ClickUp Docs. Per rendere il lavoro più collaborativo in tempo reale, ClickUp Chat mantiene le discussioni in connessione con il lavoro, consentendo di incorporare attività e documenti in un'interfaccia di chat basata sull'intelligenza artificiale.

Mantieni feedback e discussioni nel contesto, con allegati ad attività, documenti o elenchi, senza cambiare strumento con ClickUp Chat.

Il monitoraggio del tempo del tuo team è facile con un timer globale. Inoltre, puoi impostare preventivi e creare report che mostrano l'andamento dei tuoi progetti. Puoi anche inviare richieste di informazioni personalizzate e moduli di approvazione ad appaltatori e progettisti, assegnare attività e garantire il regolare svolgimento dei flussi di lavoro.

I dashboard finanziari di ClickUp rivelano dove stai spendendo i tuoi soldi, consentendoti di monitorare in tempo reale le allocazioni di budget, le spese effettive e i profitti. Puoi anche creare dashboard personalizzati per il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI), come le percentuali di completamento dei progetti e il rispetto del budget.

Crea dashboard personalizzate per ottenere informazioni dettagliate sulle tue finanze con ClickUp.

All'interno di ClickUp, avrai a disposizione modelli di gestione delle costruzioni completamente personalizzabili che includono strumenti per la gestione delle attività, dei progetti e delle risorse, oltre a funzionalità di budgeting.

Uno di questi modelli è il modello di gestione dei costi del progetto di ClickUp. Ti aiuta a monitorare e controllare ogni dollaro speso durante il tuo progetto.

Ottieni un modello gratis Stima, approva e monitora ogni spesa del progetto dall'inizio alla fine con il modello di gestione dei costi del progetto ClickUp.

Include sei stati personalizzati per il monitoraggio dei costi dei progetti e consente di classificare le attività in base ad attributi specifici per gestirle al meglio. Offre inoltre visualizzazioni personalizzate come Elenco progetti, Tabella costi progetto e Bacheca processo di approvazione, che facilitano l'accesso e l'organizzazione delle informazioni.

Puoi utilizzare questo modello per:

Traccia e monitora i costi dei progetti in tempo reale

Piano il tuo budget e gestisci le spese impreviste

Prendete decisioni informate sull'allocazione delle risorse e sulla definizione del budget

Un altro modello utile è il modello di analisi dei costi del progetto di ClickUp, che ti aiuta a confrontare i costi di più progetti.

Ottieni un modello gratis Analizza le prestazioni del progetto con il modello di analisi dei costi di progetto di ClickUp

Include stati personalizzati come completato, in corso e Da fare per il monitoraggio di tutti gli elementi di costo; cinque campi personalizzati per acquisire i dettagli chiave dei costi; e visualizzazioni personalizzabili per mantenere tutto organizzato e facilmente accessibile.

Puoi utilizzare questo modello per:

Ottieni un quadro chiaro di tutte le spese relative al progetto

Aiutarti a identificare le opportunità in cui è possibile ridurre i costi

Fai una previsione dei costi futuri e prepara un piano per le spese imminenti

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

monitoraggio del progetto*: aggiungi campi ClickUp personalizzati come Budget stimato, Spesa effettiva e Variazione dei costi per monitorare e confrontare i progressi finanziari in ogni fase del tuo progetto di costruzione

*monitoraggio del tempo: utilizza la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per registrare le ore dedicate alle attività e confrontarle con i tuoi piani originali, semplificando la creazione di tabelle orarie dettagliate

Automazioni: imposta imposta le automazioni ClickUp per avvisare automaticamente il tuo architetto non appena approvi i progetti, garantendo un passaggio di consegne senza intoppi e passaggi immediati senza follow-up manuale

Vuoi sapere come risparmiare tempo con le automazioni? Guarda questo video.

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

ClickUp mantiene esattamente ciò che promette, essendo uno strumento davvero completo per gestire tutto ciò di cui ho bisogno. Si integra con la maggior parte degli altri strumenti utilizzati dai miei client ed è ormai da molti anni uno strumento indispensabile per il mio lavoro quotidiano.

ClickUp mantiene esattamente ciò che promette, essendo uno strumento davvero completo per gestire tutto ciò di cui ho bisogno. Si integra con la maggior parte degli altri strumenti utilizzati dai miei client ed è ormai da molti anni uno strumento indispensabile per il mio lavoro quotidiano.

2. Procore (ideale per il controllo dei documenti e la collaborazione)

tramite Procore

Procore è un software di project management edili che aiuta i team di costruzione a ridurre al minimo gli errori derivanti dalla duplicazione dei dati e dai fogli di calcolo scollegati, archiviando tutti i dati finanziari, come budget, contratti, ordini di modifica e fatture, in un unico sistema. Le tabelle orarie integrati aiutano a monitorare le ore di lavoro e i costi associati direttamente rispetto al tuo budget.

Inoltre, grazie alle dashboard di livello titolare ed esecutivo, puoi generare istantaneamente reportistica sui costi, reportistiche sulle variazioni e panoramiche sulla redditività per migliorare la trasparenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore:

Integrazione con oltre 400 strumenti, inclusi sistemi ERP come SAP, Sage, QuickBooks, software BIM e altri strumenti per l'edilizia

Consenti ai team sul campo di scattare foto, inviare richieste di informazioni, registrare problemi e gestire elenchi di cose da fare direttamente dai cantieri con l'app mobile

Fornisci un accesso basato sui ruoli e flussi di lavoro personalizzabili che consentono di controllare chi può visualizzare, effettuare la modifica o approvare gli elementi del progetto

Limiti di Procore

Per le aziende che non dispongono di team dedicati al project management o di esperti tecnici, navigare nell'interfaccia di Procore può sembrare un lavoro a tempo pieno

Prezzi Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Ecco una recensione di G2:

Siamo un'impresa generale di costruzioni e Procore è diventato essenziale per il nostro modo di operare. Lo utilizziamo per project management, la pianificazione, la stipula dei contratti, la fatturazione e molto altro ancora. Ci affidiamo a quasi tutte le funzioni che offre e, francamente, non potremmo gestire l'attività aziendale senza di esso.

Siamo un'impresa generale di costruzioni e Procore è diventato essenziale per il nostro modo di operare. Lo utilizziamo per project management, la pianificazione, la stipula dei contratti, la fatturazione e molto altro ancora. Ci affidiamo a quasi tutte le funzioni che offre e, francamente, non potremmo gestire la nostra attività senza di esso.

💡 Suggerimento professionale: utilizza un software che fornisce dashboard in tempo reale, avvisi automatici e funzionalità di previsione, consentendo ai team di costruzione di identificare tempestivamente eventuali scostamenti dai costi previsti. Ciò consente di gestire i rischi relativi ai costi del progetto, adottare misure correttive e mantenere la redditività del progetto.

3. RedTeam (ideale per la visibilità finanziaria in tempo reale e l'efficienza operativa)

tramite RedTeam

RedTeam ti consente di convertire le tue stime dei costi in budget di progetto reali, rendendo facile il monitoraggio di eventuali modifiche dall'offerta originale al numero finale. Puoi segmentare il tuo budget per divisioni, codici e altri criteri personalizzati per migliorare il controllo dei costi.

Grazie all'app mobile, i team che operano nel settore edile possono accedere alle informazioni sui progetti, aggiornare gli stati e gestire le attività da qualsiasi luogo, migliorando la produttività e la comunicazione in cantiere.

Le migliori funzionalità/funzioni di RedTeam:

Confronta più offerte di subappaltatori in un unico posto e fai la selezione dell'opzione migliore.

Effettua il monitoraggio dei costi effettivi rispetto a quelli preventivati per ogni fase o attività del progetto e monitora le variazioni di costo in tempo reale.

Automatizza la creazione di ordini di modifica sulla base delle osservazioni effettuate in cantiere e collega le modifiche proposte ai contratti originali.

Limiti di RedTeam

Lo strumento non dispone di funzionalità/funzione quali un elenco di attività da fare assegnare e monitorare per i dipendenti e il follow-up dello stato quotidiano.

Prezzi RedTeam

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RedTeam

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RedTeam?

Ecco una recensione di G2:

Integrazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, come architetti, ingegneri e subappaltatori, in un unico posto. Mi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Integrazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, come architetti, ingegneri e subappaltatori, in un unico posto. Mi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto.

⚡ Archivio modelli: modelli di preventivo eccezionali per previsioni accurate dei costi in ClickUp, Excel e Word

4. CoConstruct (ideale per la gestione dell'edilizia residenziale)

tramite CoConstruct

CoConstruct è progettato specificamente per costruttori di case personalizzate e ristrutturatori. Questo strumento di controllo dei costi di costruzione organizza i budget in base ai codici di costo, offrendo ai manager la possibilità di visualizzare chiaramente le spese, di quanto è stato speso e di quanto è in sospeso.

Lo strumento offre un foglio di selezione centralizzato che integra i processi di progettazione, preventivazione e produzione in un unico luogo. Man mano che i client effettuano le loro selezioni, i dati finanziari vengono aggiornati in tempo reale per offrire a tutti una visibilità immediata sui costi del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoConstruct

Monitora i costi stimati rispetto a quelli effettivi e genera fatture direttamente dal lavoro completato.

Utilizza diagrammi Gantt, visualizzazioni calendario ed evidenziazione dei percorsi critici per gestire efficacemente le pianificazioni.

Registra le attività quotidiane, le condizioni meteorologiche e effettua condivisione di foto e aggiornamenti sullo stato con i client direttamente dal cantiere.

Limiti di CoConstruct

Lo strumento di preventivazione non consente di caricare nel sistema tutti i vari preventivi ricevuti dai subappaltatori e di effettuare la selezione delle opzioni da selezionare.

Prezzi di CoConstruct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoConstruct

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CoConstruct?

Ecco una recensione di G2:

CoConstruct è uno strumento molto utile. Il software è progettato con grande attenzione ai dettagli. Le funzioni relative a budget, ordini di acquisto e ordini di modifica sono tutte relativamente intuitive e facili da usare.

CoConstruct è uno strumento molto utile. Il software è progettato con grande attenzione. Le funzioni relative a budget, ordini di acquisto e ordini di modifica sono tutte relativamente intuitive e facili da usare.

💡 Suggerimento professionale: vuoi padroneggiare una gestione efficace del budget dei client? Inizia con questi passaggi: Inizia con un budget dettagliato, suddividendolo in categorie e attività cardine chiare.

Imposta soglie di spesa che richiedono l'approvazione e utilizza flussi di lavoro automatizzati per gestire le modifiche agli ordini.

Fornisci aggiornamenti finanziari regolari e chiari che mostrino lo stato del budget, i costi effettivi ed eventuali rischi o scostamenti con le soluzioni proposte.

Prevedi sempre un margine di contingenza (5-10%) per le spese impreviste, effettua il monitoraggio separato del suo utilizzo ed evita di utilizzarlo per elementi non essenziali.

5. Autodesk Build (ideale per il monitoraggio delle prestazioni dei progetti in tempo reale)

tramite Autodesk Build

Autodesk Build garantisce la connessione dei dati provenienti sia dal cantiere che dall'ufficio, consentendoti di identificare le cause delle variazioni di budget. Gli appaltatori possono utilizzarlo anche per risolvere le sfide legate al project management, come i superamenti dei costi e la mancanza di un coordinamento fluido tra architetti, subappaltatori, team di progettazione e squadre sul campo.

Le funzionalità/funzioni di pianificazione e di monitoraggio dello stato aiutano a controllare la sequenza del progetto, mentre gli strumenti di gestione della qualità e della sicurezza garantiscono la conformità alle normative e agli standard.

Questo strumento ti consente anche di creare flussi di lavoro di approvazione basati su regole e modelli personalizzati per gestire facilmente contratti e modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Autodesk Build

Monitora i budget dei progetti, tieni traccia delle spese, genera fatture e gestisci gli ordini di modifica in tempo reale

Semplifica la creazione, il monitoraggio e la risoluzione delle richieste di informazioni e delle presentazioni, garantendo approvazioni tempestive

Sincronizzazione dei dati finanziari integrando Autodesk Build e i tuoi sistemi account, come Sage, Viewpoint e JD Edwards

Limiti di Autodesk Build

Una volta inviato un'attività e assegnata a qualcun altro, essa viene bloccata, rendendo difficile modificarla o correggere eventuali errori senza coinvolgere più persone per riassegnarla

Prezzi di Autodesk Build

Prezzo per utente : 140 $ al mese per utente

prezzo per utenti illimitati*: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Autodesk Build

G2: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Autodesk Build?

Ecco una recensione di G2:

Tutto è fluido; so dove si trovano tutti i documenti, posso navigare tra i disegni e prendere tutti i tipi di note e misure di cui ho bisogno e controllarli quando necessario, posso vedere chi e quando apportare modifiche e coordinarle, posso utilizzare l'app mentre sono in viaggio, finora non ho dovuto ricorrere al supporto clienti perché è davvero intuitiva e facile da usare.

Tutto è fluido; so dove si trovano tutti i documenti, posso navigare tra i disegni e prendere tutti i tipi di note e misure di cui ho bisogno e controllarli quando necessario, posso vedere chi e quando apportare modifiche e coordinarle, posso utilizzare l'app in movimento, finora non ho dovuto ricorrere al supporto clienti perché è davvero intuitiva e facile da usare.

🎯 Suggerimento per aumentare la produttività: invece di creare manualmente da zero la struttura di ripartizione dei costi (CBS) per ogni progetto, utilizza un modello CBS digitale per il settore edile. In che modo questo può esserti utile? Risparmia tempo durante la configurazione del progetto eliminando il lavoro ripetitivo

Garantisce la coerenza tra i progetti, semplificando la creazione di reportistica e analisi

Consente rapide modifiche: basta duplicare il modello e modificare solo gli elementi specifici del progetto

6. Fieldwire (ideale per la gestione delle attività in cantiere e il coordinamento sul campo)

tramite Fieldwire

Fieldwire offre un modulo dedicato al budget che consente ai professionisti dell'edilizia di gestire i budget dei progetti durante l'intero ciclo di vita del progetto. È possibile organizzare le spese definendo codici di costo per varie categorie, quali materiali, manodopera, attrezzature e subappaltatori. Questi possono anche essere importati da un modello Excel per una configurazione più rapida.

Per ogni elemento di bilancio, lo strumento consente di inserire i costi effettivi sostenuti e di allegare documenti di supporto, come ricevute e fatture. Poiché queste voci vengono aggiornate in tempo reale, tutte le parti interessate hanno una visibilità immediata del confronto tra la spesa effettiva e il budget originale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Collega sistemi come Google Drive e Power BI tramite l'API REST di Fieldwire per estrarre, analizzare e automatizzare i dati

Aggiungi documenti correlati, come richieste di informazioni e attività, agli ordini di modifica per una registrazione completa

Genera report dettagliati sull'avanzamento delle attività, sulle ispezioni e su altre metriche per ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni del progetto

Limiti di Fieldwire

Caricare e rinominare i disegni può essere complicato perché non è possibile utilizzare un modo personalizzato per denominarli

Prezzi di Fieldwire

Base

Pro : 54 $ al mese per utente

*aziendale: 74 $ al mese per utente

Business Plus: 104 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fieldwire?

Ecco una recensione di G2:

Utilizzo Fieldwire per la maggior parte dei lavori della mia azienda. È un ottimo modo per il monitoraggio di qualsiasi progetto, la gestione del tempo e per responsabilizzare i lavoratori. Oltre a fornire prove del lavoro svolto e immagini prima e dopo con metadati come l'ora e la posizione GPS.

Utilizzo Fieldwire per la maggior parte dei lavori della mia azienda. È un ottimo modo per il monitoraggio di qualsiasi progetto, la gestione del tempo e per responsabilizzare i lavoratori. Oltre a fornire prove del lavoro svolto e immagini prima e dopo con metadati come l'ora e la posizione GPS.

📮 ClickUp Insight: Il 30% dei lavoratori rispetta l'orario di lavoro prestabilito, ma il 27% fa regolarmente gli straordinari e il 19% non ha un orario prestabilito. Quando il lavoro è imprevedibile, come fai a staccare davvero? 🕰️ La pianificazione automatizzata delle attività in ClickUp Calendar può aiutarti a rendere più strutturati anche i programmi più imprevedibili. Pianifica la tua settimana, imposta orari di lavoro fissi e automatizza i promemoria per disconnetterti, perché il tuo tempo deve essere sotto il tuo controllo! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

7. CMiC (Il migliore per unificare i dati finanziari e project management)

tramite CMiC

CMiC è un software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) che fornisce strumenti finanziari per la gestione dei costi dei progetti di costruzione, tra cui contabilità generale, contabilità fornitori e clienti e reportistica finanziaria. Integra contabilità, approvvigionamenti, buste paga e dati provenienti dai sistemi di project management in un'unica piattaforma di database, in modo che tutti i team possano lavorare da un'unica fonte di informazioni.

Per i lavoratori sul campo, funzionalità/funzioni come il monitoraggio del tempo, il controllo dell'utilizzo delle attrezzature e la gestione degli ordini di lavoro aiutano a migliorare la produttività e inviano aggiornamenti in tempo reale al sistema centrale.

Le migliori funzionalità/funzioni di CMiC

Fornisci ai team sul campo l'accesso in tempo reale ai dati del progetto con l'app mobile

Utilizza strumenti di analisi per ottenere informazioni utili sulle prestazioni dei progetti, sulla salute finanziaria e sull'utilizzo delle risorse

Utilizza flussi di lavoro generati dall'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi per gestire le modifiche ai progetti e le attività dei subappaltatori

Limiti di CMiC

Le configurazioni di backend sono complesse e richiedono conoscenze approfondite o il supporto di CMiC per garantire controlli adeguati senza compromettere la qualità dei dati

Prezzi CMiC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CMiC

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,1/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CMiC?

Ecco una recensione di G2:

CMiC è facile da navigare. Il layout è intuitivo e relativamente personalizzabile. Scaricare e caricare file è facile, con diversi modi per accedere ai file.

CMiC è facile da navigare. Il layout è intuitivo e relativamente personalizzabile. Scaricare e caricare file è facile, con diversi modi per accedere ai file.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti e software per la reportistica

8. Sage Intacct (ideale per la contabilità cloud e la visibilità finanziaria in tempo reale)

tramite Sage Intacct

Sage Intacct è una suite completa di moduli finanziari che include contabilità generale, account fornitori, account clienti, gestione della liquidità, gestione degli ordini, acquisti, fatturazione e contabilità. I dashboard in tempo reale offrono un'analisi dettagliata dei dati e delle tendenze, contribuendo a migliorare il processo decisionale strategico basato sui dati.

Questo strumento consolida più entità, filiali e valute, rendendolo una scelta ottimale per le operazioni globali. Con Smart Events e Smart Rules, puoi persino automatizzare la condivisione dei report e gli avvisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage Intacct:

Acquisisci e gestisci le modifiche agli ordini aggiornando automaticamente i budget del progetto e le previsioni di costo

Avvia e gestisci il processo di richiesta di offerta per richiedere e raccogliere le offerte dei fornitori

Ottieni automazioni per le attività e i flussi di lavoro con Sage Copilot, l'assistente IA della piattaforma

Limiti di Sage Intacct

Il software può essere talvolta lento, specialmente quando si gestiscono grandi insiemi di dati o si eseguono report complessi

Prezzi di Sage Intacct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sage Intacct

G2: 4,3/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sage Intacct?

Ecco una recensione di G2:

Sage Intacct ci ha permesso di semplificare quasi tutti i processi di account che in precedenza eseguivamo con altri sistemi software. Ha eliminato la necessità di carta e schedari: sistemi automatizzati di carte di credito aziendali, pagamenti ACH e budgeting automatizzato grazie all'integrazione con Martus.

Sage Intacct ci ha permesso di semplificare quasi tutti i processi di account che in precedenza eseguivamo con altri sistemi software. Ha eliminato la necessità di carta e schedari: sistemi automatizzati di carte di credito aziendali, pagamenti ACH e budgeting automatizzato grazie all'integrazione con Martus.

