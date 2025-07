Zulip vs Slack: quale app di chat per team è la migliore per te?

Sapevi che meno del 28% degli strumenti di lavoro sono integrati? Questo costringe i tuoi dipendenti a passare da uno strumento all'altro quando potrebbero dedicare quel tempo a migliorare le operazioni aziendali.

Il motivo? Strumenti di comunicazione mal progettati che non lavorano insieme.

Spesso, i dipendenti perdono il contesto durante conversazioni multiple. Trovare il messaggio o la discussione giusta tra scorrendo messaggi è come cercare un ago in un pagliaio, con conseguente spreco di tempo e lavoro richiesto.

Come risolvere il problema? Con la piattaforma di messaggistica giusta. Slack e Zulip sono due opzioni popolari, ma adottano approcci molto diversi alla comunicazione di team. Qual è quella giusta per te?

In questo articolo confronteremo Zulip e Slack, analizzando le loro funzionalità/funzioni, i punti di forza e i punti deboli. E se nessuna delle due ti sembra l'opzione giusta per te, abbiamo ClickUp, un'alternativa che batte entrambe!

Zulip e Slack a colpo d'occhio

Ecco una tabella di confronto rapida:

Funzionalità/funzione Slack Zulip Bonus+ ClickUp Esperienza utente Chat moderna, raffinata e in tempo reale Thread puliti e basati su argomenti Area di lavoro unificata, chat integrata + attività Assistenza multilingue 9 lingue, nessun RTL 20+ interfacce utente, 30+ messaggistica Supporto multilingue e RTL Licenze Proprietario, solo cloud Open source, self-host Proprietario, solo cloud Integrazioni oltre 2600 bot nativi oltre 120 nativi, Zapier, API oltre 1000 nativi, API, automazioni Sicurezza e privacy Crittografia end-to-end, nessun self-hosting Self-hosting, controllo completo dei dati SOC 2, GDPR, HIPAA, nessun self-hosting App mobili iOS, Android iOS, Android iOS, Android Cerca Potente, filtri, ricerca file Testo completo, basato su argomenti Globale, filtri, ricerca IA Notifiche Personalizzabile, non disturbare Granulare, per argomento Personalizzato, per attività, per chat Condivisione di file Trascina e rilascia, anteprime Allegati, inline Allegati, documenti, commenti Collaborazione Canali, thread, riunioni giornaliere Stream, argomenti Attività, documenti, lavagne online, chat Gestione delle attività Promemoria di base, integrazioni Nessuna integrata Avanzato: attività, sprint, documenti Personalizzazione Temi, emoji, flussi di lavoro Bot personalizzati, plugin Campi personalizzati, visualizzazioni, automazioni Prezzi Livelli gratuiti e a pagamento Gratis, hosting a pagamento Livelli gratuiti e a pagamento

Cos'è Zulip?

via Zulip

Zulip è una piattaforma di chat e collaborazione open source che combina la chat istantanea con il threading in stile email. Progettata per aziende, organizzazioni no profit e istituti scolastici, aiuta i team a gestire le discussioni in modo efficiente senza perdersi in chat di gruppo disorganizzate.

La particolarità di Zulip è che si tratta di una soluzione di chat open source. Quindi, per evitare di dipendere da server di terze parti, puoi semplicemente ospitarla autonomamente e creare un'interfaccia di chat interna per il tuo team.

Funzionalità/funzioni di Zulip

Zulip dà la priorità alla comunicazione basata su thread per mantenere le discussioni pertinenti. Offre formattazione dinamica, messaggi collaborativi come sondaggi e cose da fare, pianificazione dei messaggi e altro ancora.

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni:

Funzionalità/funzione n. 1: conversazioni in thread

via Zulip

Zulip, come Slack, offre anche dei canali. Ma la sua qualità distintiva è che organizza i messaggi in thread all'interno di flussi e mantiene le discussioni chiare e facili da seguire. Il threading basato su argomenti di Zulip, come i thread delle email, assicura che ogni conversazione rimanga nel contesto, anche in una chat veloce.

Puoi:

Rispondi a messaggi specifici con il contesto durante conversazioni multiple in corso

Tieni traccia di più discussioni che avvengono nello stesso flusso

Cerca nella cronologia dei messaggi e rivisita gli argomenti senza dover scorrere infiniti messaggi

Aggiungi elementi interattivi come sondaggi ed elenchi di cose da fare ad argomenti e thread

Invece di cercare una discussione specifica nel canale, puoi passare direttamente a un argomento dedicato, includere criteri e trovare la discussione giusta senza alcuno sforzo.

Funzionalità/funzione n. 2: chat self-hosted con codice open source

via Zulip

Zulip è open-source al 100%, offrendo ai team e alle organizzazioni il controllo completo sulla loro piattaforma di comunicazione. A differenza degli strumenti proprietari, puoi ospitare, personalizzare ed estendere Zulip in base alle tue esigenze, rendendolo lo strumento perfetto per le aziende e le imprese in espansione.

Ti permette di:

Ospita Zulip sui tuoi server per una maggiore sicurezza e conformità

Personalizza le funzionalità/funzioni e le integrazioni in base al tuo flusso di lavoro

Contribuisci alla community di Zulip e aiuta a migliorare la piattaforma

Funzionalità/funzione n. 3: chat asincrona con potente funzione di ricerca

via Zulip

Progettato per team remoti, Zulip offre strumenti di comunicazione asincrona per dipendenti in diversi fusi orari. Poiché i messaggi sono organizzati in modo ordinato per argomenti, i membri possono rispondere alla discussione appropriata a loro piacimento senza perdere il contesto.

Ottieni una panoramica di tutte le conversazioni con i messaggi non letti nella finestra In arrivo. Inoltre, è disponibile un pulsante di ricerca con potenti filtri per aiutarti a trovare l'argomento giusto.

📮 Approfondimento ClickUp: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma tu ce l'hai:

Funzionalità/funzione n. 4: localizzazione multilingue

via Zulip

l'83% dei dipendenti nota che lavorare da casa è stato più efficiente e produttivo per loro. Il modello di lavoro da remoto consente alle aziende di assumere talenti oltre i confini nazionali.

Ma sebbene questo ti dia accesso ad alcune delle menti più brillanti, comporta una barriera linguistica. Zulip può aiutarti a evitarlo con oltre 20 lingue localizzate. Puoi tradurre l'interfaccia per soddisfare le esigenze dei singoli dipendenti che non sono madrelingua inglese.

Prezzi di Zulip

Zulip Cloud:

Free Forever

Standard: 8 $ al mese per utente

In più: 12 $ al mese per utente

Self-hosted:

Gratis per sempre

Base: 3,50 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

👀 Lo sapevi? I dipendenti disimpegnati, spesso a causa di una comunicazione inadeguata, costano all'economia globale circa 8,9 trilioni di dollari in perdita di produttività.

Cos'è Slack?

tramite Slack

Slack è uno strumento di gestione delle attività basato sull'IA con una funzionalità di messaggistica istantanea basata su canali. È possibile creare un canale di comunicazione istantanea con clienti e partner. Mantiene inoltre organizzate le discussioni del team tra i canali pertinenti, dove è possibile condividere documenti, fogli, presentazioni e altro ancora.

Slack è popolare tra le app di comunicazione per team perché è semplicissima da usare. I membri del team possono chattare tra loro o tenere discussioni nei canali, condividere file, cercare nella cronologia delle chat e tenere tutti i dettagli organizzati. Inoltre, come Zulip, offre anche un'app mobile.

🧠 Curiosità: Slack è nato come strumento di comunicazione interna per una società di sviluppo di videogiochi chiamata Tiny Speck mentre lavorava a Glitch. Il gioco non ha avuto successo, ma Slack è diventato un enorme successo!

Funzionalità/funzioni di Slack

Il punto di forza principale di Slack è la sua interfaccia facile e altamente personalizzabile. Il tuo team può personalizzare i temi e impostare le preferenze nelle barre dei menu.

Oltre all'estetica, Slack offre funzionalità/funzioni di chat e gestione delle attività davvero impressionanti, come:

Funzionalità/funzione n. 1: chat basate su canali

tramite Slack

A differenza di Zulip, che si concentra sui thread basati su argomenti, Slack offre canali per mantenere le conversazioni in un unico posto invece di dover cercare tra centinaia di messaggi diretti. Puoi configurarli per team, progetti o discussioni interdipartimentali.

Puoi anche utilizzare gli hack di Slack, come l'impostazione dei promemoria digitando una barra seguita da "remind" (/remind). Quindi, menziona la persona o il canale specifico e l'ora e la data del promemoria.

Le chat basate su canali di Slack ti consentono di:

Crea canali privati per i team interni

Crea canali esterni per comunicare con client, fornitori e partner

Fissa i messaggi importanti e condividi i file senza problemi

💡 Suggerimento: imposta l'orario di lavoro con il tuo team e imposta il tuo profilo Slack su "Non disturbare". Se qualcuno invia un messaggio durante questo periodo, non riceverai la notifica. Se il mittente ritiene che sia urgente, può scegliere di avvisarti.

Funzionalità/funzione n. 2: videochiamate e chiamate audio native

tramite Slack

Puoi partecipare a una chat vocale veloce o avviare una riunione video direttamente da Slack. L'app di chat offre la funzionalità/funzione riunioni giornaliere, che ti consente di connetterti con chiamate 1:1 istantanee da messaggi diretti o avviare discussioni sui canali per comunicare in tempo reale con il tuo team. Puoi anche condividere il tuo schermo per discutere presentazioni e documenti Google in tempo reale.

Funzionalità/funzione n. 3: flussi di lavoro automatizzati

tramite Slack

Puoi impostare flussi di lavoro automatizzati su Slack digitando semplici comandi o utilizzando la funzionalità drag-and-drop. Questo software di comunicazione ti consente anche di automatizzare i flussi di lavoro con l'IA. Basta chiedere all'IA integrata di Slack di creare un'automazione specifica, che la configurerà per te nel canale giusto in pochi secondi.

Funzionalità/funzione n. 4: modelli

tramite Slack

I modelli di Slack semplificano la gestione delle attività con strutture predefinite per l'organizzazione dei progetti, l'inserimento dei dipendenti, le campagne di marketing e altro ancora. La piattaforma dispone anche di modelli di piani di comunicazione per aiutarti a impostare gli ordini del giorno delle riunioni, le richieste di assistenza e le risorse.

Funzionalità/funzione n. 5: riepiloghi/riassunti e ricerca basati su IA

tramite Slack

L'IA di Slack semplifica la comunicazione e la gestione delle attività del team con i riepiloghi dei canali. Può persino trascrivere le riunioni e prendere note per te durante una riunione giornaliera, così puoi concentrarti completamente sulla discussione.

Hai bisogno di trovare informazioni specifiche? Dì all'IA di Slack cosa stai cercando e ti mostrerà i dati corretti da qualsiasi punto dell'app di chat.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 15 $/utente al mese

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Puoi aggiungere l'IA di Slack a tutti i piani a pagamento con un supplemento di 10 $/utente/mese

🧠 Curiosità: Microsoft Teams ha subito un grave guasto a livello mondiale semplicemente perché qualcuno ha dimenticato di rinnovare un certificato di autenticazione.

Zulip vs Slack: confronto delle funzionalità/funzioni

Se hai ancora difficoltà a scegliere tra Slack e Zulip, ecco un confronto tra le loro funzionalità/funzioni:

Ora che hai un'idea di base sulle differenze tra Slack e Zulip, ecco un confronto più dettagliato con i vincitori chiari per ciascuna:

1. Esperienza utente e interfaccia

Zulip si concentra sulla funzionalità e sulla comunicazione strutturata. La sua interfaccia pulita tende verso un design utilitaristico, dando priorità all'organizzazione rispetto all'estetica. L'esclusivo sistema di flussi e argomenti migliora la chiarezza dei messaggi. Tuttavia, i nuovi utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per abituarsi. La personalizzazione è minima, con poche opzioni di design.

Rispetto a Zulip, Slack è una piattaforma di chat più raffinata e moderna con un'interfaccia utente più intuitiva. Le animazioni fluide creano un'esperienza visivamente accattivante. La navigazione è più semplice e il modello di chat in tempo reale di Slack lo rende più veloce e reattivo.

🏆 Vincitore: SlackSe l'estetica è importante per te tanto quanto la funzionalità, Slack è il vincitore.

2. Assistenza multilingue

Quando si confrontano Slack e Zulip, quest'ultimo è localizzato in oltre 20 lingue. Ciò significa che è possibile tradurre l'intera interfaccia della piattaforma in una di queste lingue. Inoltre, Zulip supporta oltre 30 lingue, consentendo di inviare e ricevere messaggi anche se la lingua preferita non è una di quelle localizzate. In totale, Zulip supporta 64 lingue.

Tuttavia, Slack supporta solo nove lingue al momento. La piattaforma non include ancora le lingue che si scrivono da destra a sinistra. Tuttavia, è comunque possibile inviare e ricevere messaggi nelle lingue non supportate da Slack modificando le impostazioni del controllo ortografico.

🏆 Vincitore: ZulipSe hai membri del team non madrelingua che lavorano da paesi e regioni diverse, Zulip è il vincitore indiscusso.

3. Modello di licenza software

La caratteristica principale di Zulip è che si tratta di una piattaforma open source. È possibile utilizzare il codice sorgente per modificare e personalizzare la propria interfaccia di chat. Tali capacità di self-hosting offrono una grande flessibilità, soprattutto per le organizzazioni che trattano dati sensibili e altamente regolamentati.

Al contrario, Slack è un software proprietario. Non è possibile accedere al codice sottostante per creare una piattaforma di chat interna.

🏆 Vincitore: ZulipSe sei uno sviluppatore, un'azienda attenta alla privacy o un team che preferisce l'hosting autonomo e la personalizzazione rispetto alla dipendenza da un fornitore, Zulip è il vincitore.

4. Integrazioni estese

Zulip offre oltre 120 integrazioni native. Tuttavia, è possibile sincronizzare più piattaforme attraverso la sua integrazione con Zapier e IFTTT. Zulip consente anche di scrivere le proprie integrazioni utilizzando il suo codice open source. Ma sarà complicato se non si dispone di un team di sviluppatori.

D'altra parte, Slack si integra con oltre 2.600 app. Alcune delle migliori integrazioni di Slack includono Microsoft Teams, Asana e ClickUp. Queste creano un ecosistema centralizzato di project management e comunicazione, anche se non hai esperienza con la codifica.

🏆 Vincitore: SlackSlack è la scelta migliore per un sistema di messaggistica diretta e senza complicazioni che si integra facilmente con il tuo stack tecnologico esistente. Zulip è più adatto a chi desidera creare un sistema di comunicazione interno e dispone del team di sviluppo giusto per progettare le integrazioni.

5. Sicurezza e privacy

Slack offre sicurezza di livello aziendale con certificazioni di conformità come SOC 2 e ISO 27001. Garantisce la sicurezza delle tue chat con la crittografia dei dati end-to-end. Tuttavia, poiché si tratta di una piattaforma proprietaria, non avrai molto controllo sulle politiche sulla privacy di Slack.

Zulip, invece, ti consente di creare il tuo sistema sicuro utilizzando il suo codice open source. La funzione di self-hosting ti offre un maggiore controllo sulla privacy, rendendolo una scelta ottimale per le grandi aziende.

🏆 Vincitore: ZulipNella sfida tra Slack e Zulip, quest'ultimo vince in termini di privacy e sicurezza, poiché è possibile creare il proprio sistema di comunicazione con il codice open source di Zulip.

Zulip vs Slack su Reddit

Le opinioni dei Redditor sul dibattito Slack vs. Zulip sono piuttosto divise. Alcuni preferiscono l'interfaccia raffinata e le integrazioni di Slack, mentre altri preferiscono Zulip per il threading strutturato e la flessibilità open source.

Ad esempio, ecco cosa ha detto un utente di Reddit su Zulip come alternativa a Slack su r/programming:

Ascolta, è positivo che sia open source e self-hosted, ma il problema con tutti i "prodotti" di messaggistica non deriva solo dal fatto che sono proprietari, ma dal fatto che si concentrano sulla creazione di soluzioni per un singolo client. IRC e XMPP hanno molti problemi, ma sono protocolli, quindi chiunque può scrivere i client che desidera (grafici, a riga di comando, bot, ecc.) e utilizzarli con qualsiasi servizio che utilizza tali protocolli. Creando nuovi protocolli client-server specifici per dominio, si offre semplicemente meno scelta alle persone.

Ascolta, è positivo che sia open source e self-hosted, ma il problema con tutti i "prodotti" di messaggistica non deriva solo dal fatto che sono proprietari, ma dal fatto che si concentrano sulla creazione di soluzioni per un singolo client. IRC e XMPP hanno molti problemi, ma sono protocolli, quindi chiunque può scrivere i client che desidera (grafici, a riga di comando, bot, ecc.) e utilizzarli con qualsiasi servizio che utilizza tali protocolli. Creando nuovi protocolli client-server specifici per dominio, si offre semplicemente meno scelta alle persone.

Tuttavia, anche alcuni utenti di Reddit hanno elogiato Zulip, come ha fatto un utente su r/self-hosted:

... Adoro il layout dei canali e dei sottotemi di Zulip. Al momento è il primo della lista che presenterò al mio team la prossima settimana. È molto intuitivo e lo adoro...

... Adoro il layout dei canali e dei sottotemi di Zulip. Al momento è il primo dell'elenco che presenterò al mio team la prossima settimana. È molto intuitivo e lo adoro...

D'altra parte, gli utenti di Reddit lodano Slack per la sua semplicità come software di comunicazione. Trovano che la sua comunicazione strutturata e i promemoria in tempo reale siano ideali per i team di piccole dimensioni.

Un utente di Reddit lo ha sottolineato in r/Slack:

A prima vista, fa semplicemente un lavoro semplice... Il prodotto ha una profondità che non disturba se si desidera solo uno strumento di comunicazione semplice. È uno strumento FANTASTICO per incontri improvvisati di scambio di informazioni in cui altri prodotti (che fanno rima con "beams") impongono livelli di struttura eccessivamente complicati su più luoghi in cui inserire i messaggi... La mia funzionalità/funzione preferita da mostrare agli altri era lo strumento /remind, che permetteva di utilizzare praticamente il linguaggio naturale e Slack inviava un promemoria...

A prima vista, fa semplicemente un lavoro semplice... Il prodotto ha una profondità che non disturba se si desidera solo uno strumento di comunicazione semplice. È uno strumento FANTASTICO per incontri improvvisati di scambio di informazioni, dove altri prodotti (che fanno rima con "beams") impongono livelli di struttura eccessivamente complicati su più luoghi in cui i messaggi devono essere...

La mia funzionalità/funzione preferita da mostrare agli altri era lo strumento /remind, che permetteva di utilizzare praticamente il linguaggio naturale e Slack inviava un promemoria...

Scopri ClickUp, la migliore alternativa a Slack e Zulip

Sia Slack che Zulip hanno i loro svantaggi. Se vuoi il meglio di entrambi i mondi, dove puoi goderti la flessibilità e la collaborazione di Zulip e le funzionalità/funzioni basate sull'IA di Slack, scegli ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. *

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat, WhatsApp in un unico posto. Così sai dove trovare le informazioni di cui hai bisogno.

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat, WhatsApp in un unico posto. Così sai dove trovare le informazioni di cui hai bisogno.

👀 Lo sapevi? Il 75% dei dipendenti utilizza strumenti di IA, e questo senza alcuna supervisione da parte del datore di lavoro.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: chat ClickUp

Slack è uno straordinario strumento di comunicazione per piccoli team. Tuttavia, manca di funzionalità/funzioni di gestione delle attività per le organizzazioni in espansione con flussi di lavoro dinamici. ClickUp Chat colma questa lacuna, combinando conversazioni, attività e progetti del team in un unico luogo personalizzabile.

Con ClickUp Chat puoi:

Crea conversazioni basate su canali per argomenti e progetti specifici

Pubblica annunci e dai seguito ai messaggi precedenti

Invia messaggi a singoli membri del team o all'intero team

Collega le singole conversazioni alle attività pertinenti e organizzale in cartelle ed elenchi specifici

Sfrutta l'IA nella chat per rispondere alle domande, riepilogare/riassumere i thread e persino creare agenti in grado di smistare domande specifiche

Trasforma i messaggi in attività con un solo clic

A differenza delle chat basate su argomenti di Zulip, ClickUp offre una struttura di comunicazione superiore. Tutte le tue discussioni saranno archiviate in modo ordinato nei progetti associati e potranno essere coordinate da agenti IA

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Il vantaggio più grande di ClickUp? È un assistente IA! ClickUp Brain colma il divario tra chat e attività, rendendo la collaborazione in team perfetta. Ti aiuta a trasformare le conversazioni in azioni, a mantenere tutti allineati e a garantire che nulla venga trascurato.

Crea attività istantaneamente dai messaggi della chat

Menziona e discuti le attività direttamente nella chat

Riepiloga/riassumi i thread delle chat o le discussioni sulle attività con l'IA

Ottieni suggerimenti intelligenti per creare o aggiornare attività in base al contesto della chat

Aggiorna i dettagli delle attività (stato, assegnatario, data di scadenza) direttamente dalla chat

Ricevi notifiche in tempo reale nella chat sulle modifiche alle attività

Visualizza attività, documenti e commenti correlati accanto alla chat

Imposta promemoria automatici e follow-up per gli elementi che richiedono un'azione

Cerca sia nelle chat che nelle attività con la ricerca IA unificata

💡Suggerimento: sapevi che ClickUp Brain utilizza più di un modello di IA e cerca anche sul web per te? Ciò significa che quando fai una domanda, estrae le informazioni dalla tua area di lavoro, fornisce un'opzione per verificare con diversi modelli di IA e cerca online per darti le risposte più accurate e aggiornate. Quindi, sia che tu stia cercando qualcosa di specifico o semplicemente voglia le ultime novità, Brain ti copre le spalle!

Aggiungi commenti alle attività e alle discussioni con ClickUp Assegna commenti

Delegare attività nelle chat è difficile. I tuoi colleghi potrebbero perdere le istruzioni. Potrebbero non notare il messaggio specifico anche con gli avvisi di chat istantanei di Slack.

Con Assegna commenti di ClickUp, puoi aggiungere il tuo contributo direttamente all'attività. Puoi utilizzarlo per:

Crea un elemento di azione direttamente nel commento

Menziona i membri del team pertinenti per assegnare l'elemento di azione

Risolvi o riassegna i commenti direttamente nel commento

Organizza i commenti relativi ai progetti in un unico posto e cerca facilmente quelli giusti

Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere i commenti e le discussioni che ti sono stati assegnati.

ClickUp One Up #4: Attività di ClickUp

Struttura le tue attività in cartelle ed elenchi con le attività di ClickUp

Zulip è principalmente una piattaforma di chat con funzionalità minime di gestione delle attività. Slack consente di pianificare le attività, ma non offre un'organizzazione basata sui progetti.

Tuttavia, le attività di ClickUp ti consentono di organizzare ogni passaggio dei tuoi progetti in un elenco di attività facilmente tracciabile. Puoi:

Personalizza la visualizzazione delle attività con oltre 15 viste personalizzate, come Bacheche, Elenchi o Calendari

Trascina e rilascia le attività e monitora lo stato di avanzamento sui grafici Gantt di ClickUp

Tieni traccia dell'attività all'interno di ciascuna attività nella colonna Attività sul lato destro

Pianifica flussi di lavoro automatizzati con oltre 50 trigger di azione

Trasforma i documenti in attività con ClickUp Brain

Crea attività secondarie e liste di controllo all'interno delle attività per mantenere tutti sulla stessa pagina, anche sui dettagli più piccoli

ClickUp One Up #5: Calendario ClickUp

Pianifica le attività sul Calendario di ClickUp

Puoi creare il programma perfetto con il Calendario ClickUp. Ti consente di:

Blocca automaticamente il tempo sul calendario in base all'elenco delle cose da fare per la giornata

Sovrapponi più calendari per una visualizzazione unificata

Assegna un codice colore alle attività, agli eventi e agli elenchi per organizzare tutto con facilità

Filtra per assegnatario, stato, priorità o campi personalizzati

Genera trascrizioni delle riunioni ricercabili tramite Notetaker di ClickUp e assegna automaticamente gli elementi di azione

Visualizza le dipendenze e il carico di lavoro direttamente dal calendario

Collabora in un'area di lavoro connessa e personalizzata per il tuo team

Un incredibile 61% del tempo dei dipendenti viene speso per aggiornare, cercare e gestire informazioni su sistemi sparsi. Puoi evitare tutto questo investendo in uno strumento che offre organizzazione e un'ampia integrazione.

Ottieni alcuni di questi vantaggi, come la flessibilità di Zulip interno per creare un progetto open source per te sull'interfaccia Zulip e la facile messaggistica istantanea al lavoro su Slack. Ma entrambi hanno alcuni compromessi.

Non vuoi scendere a compromessi? Vai oltre le semplici app di chat e scegli le funzionalità/funzioni di collaborazione e gestione delle attività basate sull'IA senza pari di ClickUp. Trasforma le discussioni in chat, i documenti e persino i commenti in attività e elementi di azione.

ClickUp Brain genererà riepiloghi/riassunti istantanei sullo stato di avanzamento e sulle discussioni. Inoltre, avrai a disposizione i verbali delle riunioni, una chat facile da usare e viste dinamiche delle tue liste di cose da fare.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis e permetti al tuo team di concentrarsi su ciò che è importante senza perdere tempo con dati sparsi ovunque.