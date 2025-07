Le 11 migliori alternative ad Aisera per l'automazione basata sull'IA nel 2025

Ogni minuto che dedichi ad attività ripetitive è un minuto sottratto alla strategia, alla creatività e alla crescita reale.

Pensaci: quanto tempo della tua giornata lavorativa viene dedicato all'inserimento di dati, allo smistamento delle email o alla reportistica manuale? E se queste attività venissero svolte autonomamente mentre tu ti concentri su ciò che conta davvero?

È qui che gli strumenti di automazione IA fanno la differenza. Aisera è un nome ben noto in questo settore, che aiuta le aziende a semplificare il supporto IT, il servizio clienti e le operazioni.

Ma non è una soluzione valida per tutti e potrebbe non funzionare necessariamente per te. Forse hai bisogno di maggiore flessibilità, capacità di IA più sostanziali o semplicemente di uno strumento che si allinei meglio con il tuo stack tecnologico esistente. Dalla creazione di interfacce conversazionali al miglioramento della produttività degli agenti, esamineremo tutti gli aspetti!

La parte migliore? Ci sono molti provider leader in grado di eguagliare, o addirittura superare, ciò che offre Aisera. In questa guida esploriamo le migliori piattaforme di automazione IA, analizzandone le funzionalità/funzioni, i prezzi e confrontandole con Aisera.

Cos'è Aisera?

tramite Aisera

Aisera è una piattaforma di automazione basata sull'IA che aiuta le medie e grandi aziende a ottimizzare la gestione dei servizi IT (ITSM), il supporto clienti e i flussi di lavoro interni.

Utilizza IA conversazionale, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e apprendimento automatico per automatizzare la risoluzione dei ticket, abilitare il self-service e migliorare i tempi di risposta.

Con integrazioni su piattaforme come ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce e Slack, Aisera mira a ridurre i carichi di lavoro manuali e migliorare l'efficienza operativa. I suoi agenti virtuali basati sull'IA sono in grado di gestire le richieste di assistenza più comuni, liberando gli agenti umani per attività più complesse.

👀 Lo sapevi? Il 92% delle aziende prevede di aumentare i propri investimenti nell'IA, ma solo l'1% dei leader ritiene che la propria organizzazione sia completamente integrata con l'IA. La sfida non è solo adottare l'IA, ma implementarla in modo efficace per ottenere un impatto reale sul business.

Perché prendere in considerazione le alternative ad Aisera?

Sebbene Aisera sia un potente strumento di automazione IA, non sempre soddisfa le esigenze di tutte le aziende. Ecco perché dovresti provare le sue alternative:

Limiti di personalizzazione : i flussi di lavoro e l'automazione potrebbero non essere sufficientemente flessibili per le aziende con esigenze specifiche

Prezzi elevati : i piani incentrati sulle aziende possono essere costosi per le piccole e medie imprese

Sfide di integrazione : potrebbero mancare connessioni più profonde con strumenti di nicchia

Problemi relativi alle prestazioni dell'IA : le query complesse possono richiedere un intervento manuale

Cicli di rilascio frequenti : gli aggiornamenti regolari possono compromettere la stabilità e richiedere frequenti adeguamenti

Formazione IA dispendiosa in termini di tempo : ottenere prestazioni solide può richiedere molto tempo e lavoro

Costi aggiuntivi per funzionalità avanzate : componenti aggiuntivi come il supporto GPT potrebbero non essere inclusi per impostazione predefinita

Problemi di prestazioni su dispositivi mobili : un utilizzo intensivo dei dispositivi mobili può causare rallentamenti evidenti

Richiede ancora un lavoro manuale: nonostante i buoni tassi di deflessione, sono necessarie una messa a punto continua e la gestione dei contenuti

Alternative ad Aisera in breve

Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle strutture aziendali per ciascuna alternativa ad Aisera:

Strumento Caso d'uso Ideale per Prezzi ClickUp Automazione delle attività e del flusso di lavoro Teams che gestiscono progetti e processi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente Moveworks Automazione dell'assistenza IT basata sull'IA Aziende che automatizzano i help desk IT Prezzi personalizzati Amelia Interazioni con clienti/dipendenti basate sull'IA Aziende che necessitano di agenti IA simili agli esseri umani Prezzi personalizzati Kore. ai IA conversazionale e automazione dei chatbot Aziende che necessitano di bot IA avanzati Prezzi personalizzati IBM Watson Assistant Chatbot IA per il supporto clienti e l'assistenza IT Aziende che desiderano un'IA altamente personalizzabile Piano Lite gratuito disponibile; piani a pagamento a partire da 140 $/mese Drift Chatbot IA per il settore commerciale e marketing Aziende specializzate nella generazione di lead Prezzi personalizzati Zendesk IA Automazione del servizio clienti basata sull'IA Aziende che utilizzano Zendesk per l'assistenza I piani a pagamento partono da 55 $/agente/mese (fatturati annualmente) ServiceNow Gestione dei servizi IT e automazione Grandi organizzazioni che gestiscono servizi IT Prezzi personalizzati Cognigy Automazione dei contact center basata sull'IA Aziende che necessitano di IA per voce e chat Prezzi personalizzati Ada Chatbot IA senza codice per il servizio clienti Aziende che desiderano una configurazione semplice del chatbot Prezzi personalizzati Yellow. ai Coinvolgimento dei clienti basato sull'IA Aziende che necessitano di IA per voce e chat Piano Free fino a 100 MTU/mese; piani a pagamento a partire da 10.000 $/anno

💡 Suggerimento: dai la priorità alle piattaforme con prezzi trasparenti e funzionalità scalabili, in modo da non rimanere vincolato a un sistema rigido man mano che la tua azienda cresce.

Le 11 migliori alternative ad Aisera da utilizzare

Cerchi un'alternativa ad Aisera? Ecco le migliori opzioni da prendere in considerazione:

1. ClickUp (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro e il project management)

Ottieni risposte immediate, riepiloghi delle attività e suggerimenti intelligenti con ClickUp Brain, il tuo agente IA sempre attivo

Se stai confrontando ClickUp e Aisera, la differenza chiave sta nella portata e nella flessibilità.

Aisera è progettato per l'automazione dell'IT e del supporto clienti. ClickUp, l'app per tutto il lavoro, estende l'IA e l'automazione a ogni parte del tuo flusso di lavoro, gestendo i progetti, organizzando le attività e mantenendo i team allineati senza lavoro richiesto.

Al centro di tutto questo c'è ClickUp Brain, un assistente IA che lavora su attività, documenti e chat.

ClickUp Brain fornisce riepiloghi istantanei, genera automaticamente aggiornamenti e suggerisce i passaggi successivi nelle attività. Può anche scrivere o perfezionare attività secondarie e commenti in base al contesto del progetto, aiutandoti a muoverti più velocemente senza perdite di tempo.

Aumenta la produttività con ClickUp Brain utilizzando approfondimenti basati sull'IA, risposte immediate e processi decisionali più intelligenti

All'interno di ClickUp Docs, Brain funge da editor e ricercatore integrato. Chiedigli di riepilogare/riassumere documenti lunghi, riscrivere paragrafi, generare nuovi contenuti da zero o rispondere a domande basate su ciò che è già stato scritto. Può trasformare i tuoi pensieri sparsi in un output organizzato in pochi secondi.

Aggiungete a ciò il fatto che potete attingere alle conoscenze esistenti dai contenuti all'interno di ClickUp e attraverso strumenti di terze parti connessi, e avrete le basi per un'IA agentica che si adatta alle vostre esigenze.

Ma come fare a connettersi con il proprio team? Brain ti aiuta anche a sfruttare al meglio le conversazioni di lavoro all'interno della chat di ClickUp. Brain interviene nelle conversazioni per evidenziare le attività rilevanti, suggerire risposte e riepilogare/riassumere le discussioni in tempo reale. Questo ti aiuta a eliminare le distrazioni e ad agire su ciò che conta senza dover cambiare scheda.

Ottieni di più con gli agenti IA di ClickUp nella chat

Vuoi sapere cosa distingue davvero ClickUp come strumento di project management e automazione? ClickUp Brain ti consente di scegliere con quale modello di IA lavorare (Gemini, ChatGPT o Claude) direttamente dalla tua area di lavoro.

Scegli tra Gemini, ChatGPT e Claude direttamente dall'area di lavoro di ClickUp per un'assistenza IA più intelligente e flessibile

Che tu stia redigendo un documento, ponendo una domanda o riepilogando/riassumendo un'attività, puoi passare dai migliori LLM a seconda dello stile di output o della profondità di cui hai bisogno. Questa flessibilità è un enorme fattore di differenziazione, che offre ai team un maggiore controllo, una migliore gestione del contesto e risultati di qualità superiore, il tutto senza uscire da ClickUp.

Elimina le attività ripetitive con ClickUp Automation automatizzando senza sforzo flussi di lavoro, trigger e azioni

Con le automazioni di ClickUp, puoi eliminare le attività ripetitive in qualsiasi team, senza bisogno di codici. A differenza dei flussi di lavoro incentrati sull'IT di Aisera, ClickUp offre un'automazione flessibile per il marketing, il commerciale, le risorse umane e altro ancora.

Automatizza le fasi delle attività, invia aggiornamenti e attiva azioni senza intervento manuale. Descrivi il tuo flusso di lavoro in un linguaggio semplice e ClickUp AI Automation Builder si occuperà del resto, che si tratti di assegnare attività, taggare le parti interessate o generare report.

Oltre all'automazione, ClickUp è un'area di lavoro completamente integrata che sostituisce gli strumenti scollegati, combinando attività, documenti, obiettivi e collaborazione in modo che i team rimangano concentrati e produttivi.

👀 Lo sapevi? Shipt, Inc. , il servizio di consegna di proprietà di Target Corporation, ha gestito progetti su larga scala in modo efficiente utilizzando i moduli, i tag e le automazioni di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero riscontrare una curva di apprendimento più ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni della piattaforma

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni) ​

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Adoro la sua automazione basata sull'IA. Le sue dashboard personalizzabili consentono a noi utenti di visualizzare le prestazioni dei progetti e ottenere informazioni in tempo reale. Ci offre visualizzazioni flessibili del lavoro, tra cui 10 diverse visualizzazioni, che aiutano noi utenti a concentrarci sulle priorità nel modo desiderato, mentre il monitoraggio del tempo integrato mi consente di impostare la durata stimata per ciascuna attività e di monitorarne lo stato.

Adoro la sua automazione basata sull'IA. Le sue dashboard personalizzabili consentono a noi utenti di visualizzare le prestazioni dei progetti e ottenere informazioni in tempo reale. Ci offre viste di lavoro flessibili, tra cui 10 diverse visualizzazioni, che aiutano noi utenti a concentrarci sulle priorità nel modo desiderato, mentre il monitoraggio del tempo integrato mi consente di impostare la durata stimata per ciascuna attività e di monitorarne lo stato.

🧠 Curiosità: i primi sistemi di automazione IA funzionavano con schede perforate, mentre oggi l'IA è in grado di prevedere i flussi di lavoro ed eseguire le attività all'istante.

2. Moveworks (Ideale per l'assistenza ai dipendenti basata sull'IA)

tramite Moveworks

Sei stanco di aspettare l'assistenza IT per reimpostare una password o l'ufficio risorse umane per elaborare una semplice richiesta?

Moveworks elimina questi colli di bottiglia fungendo da assistente sempre attivo, generativo e basato sull'IA per i dipendenti. Invece di registrare ticket o cercare i team del supporto, i dipendenti possono porre domande a Moveworks in linguaggio naturale e ottenere soluzioni immediate.

Si integra con sistemi aziendali come ServiceNow, Workday e Microsoft Teams, raccogliendo informazioni rilevanti per risolvere automaticamente i problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moveworks

Riduce i tempi di inattività e mantiene i team più produttivi sul lavoro senza intervento umano

Interpreta e risponde alle richieste dei dipendenti con la comprensione del linguaggio naturale

Si connette facilmente con i sistemi IT e HR aziendali

Risolve i problemi comuni dei dipendenti senza intervento umano

Supporta più lingue per team globali

Limiti di Moveworks

Ha opzioni di personalizzazione limitate per risposte di assistenza clienti su misura

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'integrazione con i sistemi aziendali esistenti

Prezzi Moveworks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Moveworks

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Moveworks?

Una recensione su G2 recita:

Da quando abbiamo implementato Moveworks, abbiamo registrato una riduzione del 50% del volume in 4 anni. Il risparmio ottenuto dal nostro servizio di assistenza IT ha permesso di pagare il contratto Moveworks e di ottenere ulteriori risparmi sui costi! Moveworks ha reso molto facile iniziare. Abbiamo buoni programmi di successo congiunti e siamo sulla stessa pagina.

Da quando abbiamo implementato Moveworks, abbiamo registrato una riduzione del volume del 50% in 4 anni. Il risparmio ottenuto dal nostro servizio di assistenza IT ha permesso di pagare il contratto Moveworks e di ottenere ulteriori risparmi sui costi! Moveworks ha reso molto facile iniziare. Abbiamo buoni programmi di successo congiunti e siamo sulla stessa pagina.

📮ClickUp Insight: Solo il 10% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. Il basso tasso di adozione di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente IA conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'IA all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere a domande, classificare i problemi o persino gestire attività specifiche!

3. Amelia (Ideale per il servizio clienti basato sull'IA)

via Amelia

A differenza dei tradizionali chatbot basati sull'intelligenza artificiale che si affidano a script rigidi, Amelia IA comprende il contesto, l'intento e persino le emozioni, rendendo le interazioni con i clienti più naturali.

Puoi utilizzare Amelia per fornire supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestendo tutto, dalle richieste relative agli ordini e i modelli di flusso di lavoro alla risoluzione dei problemi. Impara continuamente dalle interazioni passate, migliorando le risposte nel tempo.

Se un cliente è frustrato o ha semplicemente bisogno di informazioni rapide, Amelia adatta persino il tono alla situazione, aggiungendo un tocco umano al supporto basato sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amelia

Fornisce supporto clienti 24 ore su 24

Riconosce e risponde in modo intelligente alle emozioni dei clienti

Scala le mappe dei processi in modo efficiente per gestire più interazioni contemporaneamente

Limiti di Amelia

Richiede una configurazione complessa e un'implementazione iniziale

Presenta sfide durante l'integrazione con sistemi legacy

Prezzi di Amelia

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amelia

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,9/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Amelia?

Una recensione di Capterra dice:

Mi piace come funziona il backend del plugin e il suo aspetto molto gradevole, una novità rispetto a molti altri plugin. Ci permette di gestire prenotazioni complesse senza dover ricorrere a uno sviluppatore personalizzato. Apprezzo anche la licenza a vita e il prezzo molto ragionevole per le piccole imprese.

Mi piace come funziona il backend del plugin e il suo aspetto molto gradevole, una novità rispetto a molti altri plugin. Ci permette di gestire prenotazioni complesse senza dover ricorrere a uno sviluppatore personalizzato. Apprezzo anche la licenza a vita e il prezzo molto ragionevole per le piccole imprese.

💡 Suggerimento: quando selezioni la migliore alternativa ad Aisera, concentrati sulla capacità della piattaforma di integrarsi con gli strumenti e i flussi di lavoro esistenti. L'automazione basata sull'IA è efficace solo se si connette con i sistemi CRM, ITSM o di supporto clienti.

4. Kore. ai (Ideale per l'IA conversazionale di livello aziendale)

Kore. ai è progettato per creare interfacce conversazionali che funzionano su canali globali. I suoi assistenti virtuali basati sull'IA vanno oltre gli script di base: interpretano il contesto, l'intento e il sentiment per supportare interazioni più naturali.

Le aziende possono utilizzarlo per automatizzare i flussi di lavoro, migliorare il supporto clienti e semplificare le attività interne. Con opzioni sia senza codice che a basso codice, i team possono creare e lanciare assistenti IA senza bisogno di competenze tecniche approfondite.

Kore. ai migliori funzionalità/funzioni

Automatizza le interazioni con clienti e dipendenti grazie a chatbot intelligenti

Migliora la precisione dei chatbot grazie all'elaborazione avanzata del linguaggio naturale

Distribuisce assistenti IA su più canali, incluse app vocali e di messaggistica

Si integra con sistemi aziendali come CRM e gestione dei servizi IT

Limiti di Kore. ai

Richiede una formazione iniziale affinché i modelli IA funzionino in modo ottimale

Potrebbero comportare costi più elevati per implementazioni aziendali avanzate

Prezzi di Kore. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kore. ai

G2: 4,7/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Kore. ai?

Una recensione su G2 recita:

Il miglior strumento per progettare un chatbot. Ho apprezzato molto la sessione di formazione. La mentore era molto esperta dei concetti ed è stata in grado di chiarire tutte le query. L'intera sessione è stata condotta in modo eccellente.

Il miglior strumento per progettare un chatbot. Ho apprezzato molto la sessione di formazione. La mentore era molto esperta dei concetti ed è stata in grado di chiarire tutte le query. L'intera sessione è stata condotta in modo eccellente.

🧠 Curiosità: il concetto di automazione risale all'antichità, con i primi esempi come il meccanismo di Antikythera, un antico computer analogico greco utilizzato per prevedere le posizioni astronomiche. Oggi, gli strumenti di automazione basati sull'IA si sono evoluti per gestire attività complesse in vari settori.

5. IBM Watson Assistant (ideale per interazioni con i clienti basate sull'IA)

tramite IBM Watson Assistant

Per le aziende che necessitano di interazioni avanzate con i clienti basate sull'IA, IBM Watson Assistant offre un approccio più intelligente.

A differenza dei chatbot di base con risposte predefinite, impara dalle conversazioni reali per migliorare la precisione nel tempo. Si integra con contact center, siti web e piattaforme di messaggistica per ridurre i tempi di attesa e aumentare la soddisfazione dei clienti.

Grazie all'analisi integrata, i team ottengono anche informazioni in tempo reale per mettere a punto le strategie di supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson Assistant

Interazioni più intelligenti con i clienti grazie ai chatbot basati sull'IA

Impara dalle conversazioni passate per migliorare la precisione nel tempo

Riduce i costi di assistenza automatizzando le richieste di routine

Si integra con i contact center aziendali e i sistemi CRM

Limiti di IBM Watson Assistant

Può essere complesso da configurare per le aziende senza esperienza nel campo dell'IA

Richiede formazione continua e perfezionamento per ottenere i migliori risultati

Prezzi di IBM Watson Assistant

Lite: Gratis

In più: 140 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Assistant

G2: 4,4/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson Assistant?

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più di IBM Watsonx Assistant è soprattutto la facilità con cui è possibile iniziare a utilizzarlo, ma anche la possibilità di sviluppare percorsi complessi una volta appreso il framework.

Ciò che mi piace di più di IBM Watsonx Assistant è soprattutto la facilità d'uso, ma anche la possibilità di sviluppare percorsi complessi una volta appreso il framework.

6. Drift (Ideale per conversazioni commerciali e di marketing basate sull'IA)

tramite Drift

I chatbot basati sull'IA di Drift interagiscono con i visitatori del sito web in tempo reale, qualificando i lead, rispondendo alle domande e persino programmando riunioni, senza che sia necessario l'intervento di un rappresentante umano.

Progettata per le aziende B2B, l'IA conversazionale di Drift personalizza le interazioni in base al comportamento dei visitatori, garantendo che i potenziali clienti ricevano il messaggio giusto al momento giusto.

Ciò consente ai visitatori di esprimere le loro intenzioni attraverso domande a testo libero e ricevere risposte immediate e personalizzate, alimentando efficacemente i lead e accelerando il processo di comunicazione.

Migliori funzionalità/funzioni di Drift

Qualifica i lead e pianifica automaticamente le riunioni commerciali

Personalizza le risposte in base al comportamento e alle intenzioni dei visitatori

Integrazione con CRM come HubSpot e Salesforce

Limiti di Drift

Mancanza di opzioni di personalizzazione approfondite per flussi di lavoro avanzati dei chatbot

Richiede un sito web ad alto traffico per ottenere i migliori risultati

Prezzi Drift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,4/5 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Drift?

Una recensione su G2 recita:

*Fornisce un modulo di richieste categorizzato e strutturato. Lavorarci rende le attività davvero semplici. Lo uso ogni giorno per 8 ore di fila. Fa il suo lavoro, semplice!

*Fornisce un modulo di richieste categorizzato e strutturato. Lavorarci rende le attività davvero semplici. Lo uso ogni giorno per 8 ore di fila. Fa il suo lavoro, semplice!

🧠 Curiosità: i professionisti dei settori legale, fiscale, contabile e antifrode prevedono di risparmiare fino a 200 ore all'anno grazie all'IA. Ciò potrebbe tradursi in un aumento della produttività pari a 100.000 dollari all'anno per ogni avvocato.

7. Zendesk IA (Ideale per il supporto clienti basato sull'IA)

tramite Zendesk IA

Integrato nella piattaforma Zendesk, Zendesk IA aiuta i team del supporto a ridurre il lavoro più impegnativo alle dimensioni effettive. Automatizza le risposte, assegna priorità ai ticket e devia le richieste più comuni prima che raggiungano un agente umano.

Grazie all'apprendimento automatico, l'IA di Zendesk è in grado persino di prevedere le esigenze dei clienti e suggerire articoli di assistenza pertinenti o risposte automatiche, riducendo il tempo dedicato alle domande ripetitive.

Migliori funzionalità/funzioni di Zendesk IA

Automatizza i flussi di lavoro dell'assistenza clienti con la gestione dei ticket basata sull'IA

Suggerisce articoli di aiuto pertinenti in base alle query dei clienti

Migliora l'efficienza degli agenti con consigli basati sull'IA

Si integra con la piattaforma di assistenza più ampia di Zendesk

Limiti di Zendesk IA

Funziona al meglio solo per le aziende che già utilizzano l'ecosistema Zendesk

Mancanza di opzioni di personalizzazione avanzate per il comportamento dell'IA

Prezzi di Zendesk IA

Team di supporto: 25 $/mese per agente

Suite Team: 69 $/mese per agente

Suite Professional: 149 $/mese per agente

Suite Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zendesk IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevate? L'adozione degli strumenti di IA da parte di Grant Thornton ha portato i dipendenti a risparmiare fino a 7,5 ore alla settimana, consentendo loro di concentrarsi su attività più importanti per i client. ​

📖 Leggi anche: Il miglior software di helpdesk per i team IT

8. ServiceNow (Ideale per la gestione dei servizi IT basata sull'IA)

tramite ServiceNow

La gestione dell'assistenza IT può sembrare un ciclo infinito di ticket, arretrati e colli di bottiglia. ServiceNow utilizza l'IA per rompere questo ciclo, automatizzando le attività di routine per migliorare la produttività, dare priorità alle richieste di assistenza e persino prevedere i problemi prima che si aggravino.

Con gli agenti virtuali basati sull'IA, i dipendenti possono ottenere risposte immediate alle domande più comuni relative all'IT e alle risorse umane senza aprire un ticket.

Nel frattempo, l'intelligenza predittiva garantisce che i team IT si concentrino prima sui problemi più critici, migliorando i tempi di risposta e riducendo i tempi di inattività in tutta l'organizzazione.

Migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Automatizza la gestione dei servizi IT con generatori di flussi di lavoro basati sull'IA

Rispondi immediatamente alle richieste dei dipendenti utilizzando agenti virtuali

Prevede e previene i problemi IT prima che abbiano un impatto sulle operazioni

Assegna priorità alle richieste di assistenza in modo intelligente in base all'urgenza

Limiti di ServiceNow

Richiede una configurazione significativa per l'implementazione su larga scala

Può essere costoso per le piccole e medie imprese

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 2.270 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ServiceNow?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace il modo in cui ServiceNow centralizza i ticket di assistenza e i flussi di lavoro in modo facile da monitorare e gestire. Offre sia ai clienti che ai team interni una chiara visibilità sullo stato delle richieste, mentre le funzionalità di automazione riducono il lavoro manuale richiesto e i tempi di risposta. Ho anche trovato l'interfaccia utente intuitiva, soprattutto durante la personalizzazione delle dashboard o la creazione di elementi del catalogo dei servizi.

Mi piace il modo in cui ServiceNow centralizza i ticket di assistenza e i flussi di lavoro in modo facile da monitorare e gestire. Offre sia ai clienti che ai team interni una chiara visibilità sullo stato delle richieste, mentre le funzionalità di automazione riducono il lavoro manuale richiesto e i tempi di risposta. Ho anche trovato l'interfaccia utente intuitiva, soprattutto durante la personalizzazione delle dashboard o la creazione di elementi del catalogo dei servizi.

tramite Cognigy

Cognigy è una piattaforma di IA conversazionale completa progettata per i contact center. Che si tratti di interazioni vocali o testuali, Cognigy consente alle aziende di fornire un supporto clienti simile a quello umano su larga scala.

Con potenti modelli di IA e integrazioni profonde nelle piattaforme di assistenza clienti, Cognigy aiuta le aziende a utilizzare l'IA per automatizzare attività e richieste comuni, continuando a fornire esperienze personalizzate.

Inoltre, la sua interfaccia senza codice rende facile per i team personalizzare le conversazioni senza bisogno di uno sviluppatore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognigy

Automatizza le interazioni con i clienti grazie alla chat e ai bot vocali basati sull'IA

Supporta esperienze omnicanale su telefoni, app di messaggistica e siti web

Personalizza le conversazioni con i clienti grazie a modelli avanzati di IA

Integrazione con CRM e strumenti di assistenza clienti per un supporto prompt

Limiti di Cognigy

Richiede una formazione iniziale per ottimizzare le risposte IA

Potrebbe essere necessaria una personalizzazione per casi d'uso specifici del settore

Prezzi Cognigy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cognigy

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

🧠 Curiosità: il primo chatbot, ELIZA, è stato sviluppato nel 1966 dal professore del MIT Joseph Weizenbaum per simulare uno psicoterapeuta.

10. Ada (Ideale per il self-service dei clienti basato sull'IA)

via Ada

Oggi i clienti si aspettano risposte immediate e Ada aiuta le aziende a soddisfare questa richiesta. Questa piattaforma di chatbot basata sull'IA consente alle aziende di automatizzare il servizio clienti mantenendo un tocco personalizzato.

L'assistente IA di Ada non si limita a fornire risposte generiche, ma estrae dati in tempo reale dai sistemi aziendali per fornire risposte accurate e contestualizzate.

Dalla gestione dei rimborsi e della risoluzione dei problemi alla risposta alle domande frequenti, Ada gestisce le interazioni con i clienti durante l'intero ciclo di vita senza richiedere agenti umani per ogni richiesta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ada

Automatizza il supporto clienti con chatbot basati sull'IA

Fornisce risposte personalizzate con approcci basati sulla scienza dei dati

Riduci i tempi di attesa del servizio clienti con il self-service istantaneo

Si integra con i sistemi aziendali esistenti per un'automazione intelligente

Limiti di Ada

Ideale per aziende con richieste strutturate da parte dei clienti

Potrebbe richiedere una formazione continua sull'IA per casi di assistenza altamente tecnici

Prezzi Ada

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ada

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Ada?

Una recensione su G2 dice:

ADA è facile da usare e facile da capire come funziona il loro sistema. Anche il modo in cui impostare le risposte automatiche è facile da fare, poiché le opzioni come casella di testo, video e immagini possono essere trascinate e rilasciate nel flusso della chat, inoltre le azioni disponibili fanno funzionare correttamente il flusso della chat.

ADA è facile da usare e facile da capire come funziona il loro sistema. Anche il modo in cui impostare le risposte automatiche è facile da fare, poiché le opzioni come casella di testo, video e immagini possono essere trascinate e rilasciate nel flusso della chat, inoltre le azioni disponibili fanno funzionare correttamente il flusso della chat.

11. Yellow. ai (Ideale per il coinvolgimento dei clienti basato sull'IA)

Coinvolgere i clienti su più canali può essere difficile, ma Yellow. ai semplifica il tutto. Questa piattaforma di IA conversazionale aiuta le aziende ad automatizzare le interazioni con i clienti, mantenendole personalizzate e coinvolgenti.

Che sia tramite WhatsApp, social media o chiamate vocali, i chatbot di Yellow.ai forniscono assistenza in tempo reale, rispondono alle domande frequenti e completano persino le transazioni.

Le aziende possono anche utilizzare Yellow. ai come piattaforma collaborativa per l'automazione del marketing, garantendo ai clienti la ricezione di messaggi tempestivi e pertinenti.

Yellow. ai migliori funzionalità/funzioni

Automatizza le conversazioni con i clienti su più canali

Migliora il coinvolgimento con la personalizzazione basata sull'IA

Consente interazioni vocali e tramite chat con risposte simili a quelle umane

Utilizza l'IA per l'automazione del marketing e la divulgazione proattiva

Limiti di Yellow. ai

Richiede configurazione per allineare le risposte IA con la voce del marchio

Potrebbe non supportare query dei clienti altamente complesse senza un supporto umano

Prezzi di Yellow.ai

Free

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Yellow. ai

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

La migliore alternativa ad Aisera per l'automazione basata sull'IA

Tutti gli strumenti presenti in questo elenco offrono potenti funzionalità basate sull'IA. Ma quando si tratta di una soluzione che combina automazione, project management e facile collaborazione basata sull'IA in un unico posto, ClickUp è il chiaro vincitore.

A differenza dei tradizionali strumenti di IA che si concentrano su una sola funzione, ClickUp fa molto di più.

Combina la gestione delle attività, l'assistenza basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro. Tutto è in un unico posto, così i team possono lavorare in modo più intelligente senza passare da una piattaforma all'altra. Se stai cercando una piattaforma basata sull'IA che offra automazione con un generoso tocco di ottimizzazione della produttività in tutta la tua organizzazione, ClickUp è la scelta migliore.

Iscriviti subito a ClickUp gratis e scopri come l'IA può aiutarti a fare di più con meno lavoro richiesto.