Le 10 migliori alternative ad Atlassian Rovo nel 2025

Gli assistenti basati sull'IA stanno rapidamente diventando il punto di riferimento per i team che desiderano migliorare il proprio flusso di lavoro.

il 71% delle aziende utilizza già l'IA nei propri processi di project management.

Per molti, Atlassian Rovo semplifica il project management con l'IA: collega i flussi di lavoro, automatizza le attività ripetitive e fornisce informazioni approfondite proprio quando servono.

Ma Rovo non è privo di limiti. Alcuni team hanno notato che manca di funzionalità avanzate e non sempre funziona bene con strumenti non Atlassian.

Quindi, se sei pronto a cambiare il tuo kit di strumenti, questo articolo fa al caso tuo. Esploriamo alcune alternative eccellenti a Rovo che potrebbero essere proprio l'aggiornamento di cui il tuo team ha bisogno!

👀 Lo sapevi? L'IA si è rapidamente affermata come una delle tecnologie più rivoluzionarie. Dal 2017, la sua adozione è più che raddoppiata. Si prevede che il mercato globale dell'IA raggiungerà i 1.811 miliardi di dollari entro la fine del decennio.

Cos'è Atlassian Rovo?

Atlassian Rovo è un assistente di lavoro basato sull'IA progettato per migliorare la produttività collegando le informazioni tra Jira, Confluence e altri strumenti all'interno dell'ecosistema Atlassian.

Sfrutta il Teamwork Graph di Atlassian per offrire ricerche intelligenti, automatizzare le attività e fornire approfondimenti contestuali.

Rovo migliora la produttività con funzionalità basate sull'IA come Rovo Search, che trova informazioni rilevanti in strumenti come Google Drive e Slack all'interno di Atlassian. Rovo Chat consente la collaborazione in tempo reale, mentre Rovo Agents assiste nella creazione di contenuti, nei consigli e nelle iniziative relative alla cultura del team.

🧠 Curiosità: Si stima che l'IA automatizzerà fino a 800 milioni di posti di lavoro in questo decennio e creerà circa 97 milioni di nuovi ruoli legati all'IA.

Perché scegliere le alternative a Rovo?

Sebbene Rovo offra potenti funzionalità di ricerca basate sull'IA e automazione del flusso di lavoro, potrebbe non essere adatto a tutti i team.

Alcuni utenti potrebbero trovare le informazioni generate dall'IA troppo generiche, mentre altri potrebbero avere difficoltà con le integrazioni limitate al di fuori dell'ecosistema Atlassian.

Se il tuo team ha bisogno di maggiore personalizzazione, automazione più approfondita o uno strumento che funzioni su più piattaforme, esplorare le alternative potrebbe essere la mossa giusta.

Limiti di Atlassian Rovo

Esaminiamo alcuni svantaggi di Rovo che stanno spingendo i team a considerare delle alternative:

Integrazioni limitate : ottimo all'interno dell'ecosistema Atlassian, ma non offre una connettività perfetta con strumenti non Atlassian

Approfondimenti generati dall'IA : possono sembrare impersonali e privi di una comprensione contestuale approfondita

Automazione rigida : meno flessibile rispetto ad alcune alternative che offrono flussi di lavoro personalizzabili e un'automazione più approfondita basata sull'IA

Problemi di scalabilità: potrebbe non essere adatto a team in rapida crescita che richiedono funzionalità IA più ampie

Le migliori alternative a Rovo in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle dieci migliori alternative ad Atlassian Rovo con le loro funzionalità/funzioni chiave, i casi d'uso e i prezzi:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp – Flussi di lavoro personalizzati, documenti e automazione – IA Notetaker, Chat e Autopilot Agents – Oltre 15 visualizzazioni delle attività e oltre 1.000 integrazioni – Monitoraggio del tempo, monitoraggio degli obiettivi e controllo delle autorizzazioni Team di tutte le dimensioni che necessitano di un'area di lavoro completamente integrata e basata sull'IA per la gestione dei progetti e delle conoscenze Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Jira – Pianificazione di backlog e sprint assistita da IA – Bacheche Agile con dipendenze e automazione – Controllo delle versioni e degli accessi – Integrazione con strumenti CI/CD Team agili e di sviluppo software che gestiscono cicli di sviluppo complessi Piano Free disponibile; piani a pagamento da 8 a 14 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Trello – Automazioni basate sull'IA con Butler – Bacheche Kanban visive – Modelli di progetto e viste incrociate – Invecchiamento delle schede e notifiche Individui e piccoli team che preferiscono una gestione visiva delle attività con un supporto IA leggero Piano Free disponibile; piani a pagamento da $6 a $17,50/utente/mese Asana – Previsione delle scadenze basata sull'IA e automazione dei moduli – Grafico di lavoro per una visibilità end-to-end – Integrazioni dipartimentali (Slack, Loom, Salesforce) – Ottimizzazione del flusso di lavoro basata sull'IA Team interfunzionali di piccole e medie dimensioni che coordinano flussi di lavoro e campagne complessi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Ada – Chatbot con IA sensibile al contesto per il supporto clienti – Self-service automatizzato e trasferimento degli agenti – Suggerimenti basati su ML e monitoraggio del comportamento – Formazione personalizzata per segmenti di pubblico Team a contatto con i clienti che automatizzano l'assistenza e riducono il carico di lavoro degli agenti Prezzi personalizzati; versione di prova gratuita disponibile su richiesta Haystack – Metriche di ingegneria (tempi di revisione, PR, churn) – Integrazioni GitHub/GitLab – Rilevamento dei colli di bottiglia e approfondimenti sul team – Reportistica sui punti critici del flusso di lavoro Responsabili tecnici e team di sviluppo software che ottimizzano i flussi di lavoro DevOps Piano Free disponibile (Studio); prezzi personalizzati per le aziende TestRail – Suggerimenti e analisi dei test basati sull'IA – Autorizzazioni basate sui ruoli e riutilizzabilità dei test – Registrazione delle sessioni ad hoc e integrazione con Jira – Monitoraggio dei guasti in tempo reale Team di controllo qualità che necessitano di una gestione strutturata dei casi di test e di approfondimenti Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 38 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Guru – Schede di conoscenza basate sull'IA e suggerimenti in-app – Integrazioni con Slack/Teams/browser – Accesso offline e rilevamento delle ridondanze – Verifica e suggerimenti di ricerca Team di abilitazione interna che migliorano la conoscenza del flusso di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese; prezzi personalizzati disponibili AlloBrain – Riepiloghi/riassunti IA e approfondimenti sulle riunioni – Trascrizione in tempo reale e analisi del coinvolgimento – Sincronizzazione con CRM e strumenti per le attività – Segnalazione di rischi e obiezioni durante le chiamate Team commerciali e di assistenza clienti che automatizzano la registrazione delle riunioni e i follow-up Prezzi personalizzati Notion – Generazione di contenuti basata su IA e suggerimenti sulla struttura – Wiki, database, calendari, incorporamenti – Cronologia delle versioni e area di lavoro modulare Piccole e medie imprese che organizzano progetti, documenti e collaborazione in un'area di lavoro flessibile e unificata Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende

👀 Lo sapevi? Nonostante le preoccupazioni relative all'automazione, il 49% dei datori di lavoro ritiene che l'IA avrà un impatto positivo sulla crescita dell'occupazione. Adottare l'IA può aiutare le aziende a rimanere competitive e a creare nuove opportunità.

Le 10 migliori alternative a Rovo da utilizzare

Sei pronto a scoprire le migliori alternative a Rovo? Esplora le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e l'impatto:

1. ClickUp (Il miglior software all-in-one per il project management con IA)

Prova la gestione delle attività basata sull'IA di ClickUp Gestisci le attività con priorità, dipendenze, liste di controllo e commenti in thread per un contesto completo utilizzando la gestione delle attività di ClickUp

Mentre Rovo funziona principalmente come assistente basato sull'IA, ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Con le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp, il tuo team può impostare stati personalizzati delle attività per monitorare lo stato di avanzamento, le priorità e le dipendenze, garantire che le attività siano completate nell'ordine corretto e persino monitorare il tempo dedicato alle attività, in modo che nessun dettaglio venga trascurato.

E quando i tuoi team collaborano, il rilevamento della collaborazione in tempo reale di ClickUp garantisce che tutti rimangano allineati mostrando chi sta lavorando su cosa. Ciò impedisce conflitti di versione all'interno dei documenti ClickUp condivisi. A differenza di Rovo, che dipende dalla gestione di documenti esterni, ClickUp semplifica la creazione, la modifica e la condivisione di documenti importanti senza uscire dalla piattaforma.

Rendi la collaborazione un gioco da ragazzi con il rilevamento istantaneo e live della collaborazione di ClickUp

Ma ciò che rende ClickUp molto più potente di Rovo è la sua adattabilità. I flussi di lavoro personalizzati di ClickUp consentono ai team di creare processi che si adattano alle loro esigenze specifiche, a differenza di Rovo, che si basa su suggerimenti predefiniti basati sull'IA.

📌 Ad esempio, puoi visualizzare le attività pianificate, in corso e completate nella suite di project management di ClickUp utilizzando oltre 15 viste ClickUp, dai grafici Gantt e le bacheche Kanban agli elenchi e al calendario.

Adatta i processi unici del tuo team con i flussi di lavoro personalizzati di ClickUp

I tuoi team possono anche impostare trigger, azioni e condizioni utilizzando semplici comandi in linguaggio naturale e un builder senza codice con Automazioni ClickUp. Rendi le attività ripetitive un ricordo del passato lasciando che ClickUp esegua le attività al posto tuo. Risparmierai tempo e ridurrai anche gli errori.

Automatizza il lavoro e concentrati su ciò che conta con le automazioni di ClickUp

ClickUp eccelle anche nel mantenere tutti i tuoi strumenti connessi. Con le integrazioni di ClickUp, i team possono connettersi senza soluzione di continuità a Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint e Google Workspace, eliminando la necessità di passare da una piattaforma all'altra.

Ti preoccupa trovare informazioni sparse in tutti questi strumenti? Uno dei maggiori vantaggi di ClickUp è la ricerca connessa, una potente funzionalità che consente agli utenti di trovare istantaneamente non solo attività, commenti e documenti all'interno di ClickUp, ma anche file esterni.

Invece di setacciare più app, tutto è ricercabile in un unico posto, rendendo il lavoro più veloce ed efficiente.

Effettua ricerche su piattaforme, file e app con la ricerca connessa di ClickUp

E, naturalmente, ClickUp Brain, l'assistente IA sensibile al contesto di ClickUp, porta la produttività a un livello superiore utilizzando l'IA per riepilogare/riassumere gli aggiornamenti, generare contenuti su richiesta e suggerire modi più intelligenti di lavorare in base ai dati dell'area di lavoro.

Genera contenuti, estrai informazioni dalle tue aree di lavoro e ottieni di più, più velocemente con ClickUp Brain

A differenza di Rovo, che si concentra solo sui consigli basati sull'IA, l'IA di ClickUp è integrata nella piattaforma tramite Autopilot Agents per assistere attivamente i team nell'esecuzione, non solo con approfondimenti.

Ecco alcune delle infinite possibilità di automazione e risparmio di tempo offerte dalle funzionalità IA native di ClickUp:

🧠 Genera automaticamente note e riepiloghi/riassunti delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

✍️ Redigi bozze di brief di progetto, documenti o user story con l'IA che comprende il contesto della tua area di lavoro e gli obiettivi del tuo team

✅ Assegna automaticamente le attività con IA Assegna quando viene aggiornato uno stato specifico o quando vengono cancellati gli ostacoli, garantendo passaggi di consegne senza intoppi

📌 Automatizza la reportistica giornaliera, settimanale o mensile con agenti Autopilot predefiniti o personalizzati

Forma agenti Autopilot personalizzati in ClickUp per gestire flussi di lavoro asincroni

🔍 Ottieni informazioni dettagliate sulla tua area di lavoro, come i temi ricorrenti nei feedback dei clienti o le inefficienze dei processi ripetitivi, ponendo domande in linguaggio naturale

🗂️ Assegna automaticamente le priorità e pianifica le attività utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Pianifica con le viste Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e Mappa mentale

Aumenta l'efficienza con il monitoraggio del tempo integrato, la gestione del carico di lavoro e l'allocazione delle risorse

Automatizza le attività, la generazione di contenuti e l'analisi dei dati di progetto con funzionalità/funzioni IA native e agenti

Semplifica la comunicazione con ClickUp Chat

Allinea gli obiettivi impostando traguardi e monitorando lo stato di avanzamento in un unico posto

Controlla l'accesso con autorizzazioni dettagliate per attività e documenti

📖 Leggi anche: Confluence vs. ClickUp: qual è il miglior strumento di collaborazione?

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Può sembrare troppo complesso ed eccessivo per flussi di lavoro semplici

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp è il coltellino svizzero dei sistemi di project management... Gli aggiornamenti continui e le nuove funzionalità introdotte da ClickUp dimostrano che l'azienda ascolta davvero il feedback degli utenti. Il recente aggiornamento dell'IA mi aiuta davvero a trovare le cose che richiedono la mia attenzione. La flessibilità e le opzioni di personalizzazione potrebbero sembrare un po' scoraggianti... ma imparare a usarle ripaga enormemente in termini di produttività.

ClickUp è il coltellino svizzero dei sistemi di project management... Gli aggiornamenti continui e le nuove funzionalità di ClickUp dimostrano che l'azienda ascolta davvero il feedback degli utenti. Il recente aggiornamento dell'IA mi aiuta davvero a trovare le cose che richiedono la mia attenzione. La flessibilità e le opzioni di personalizzazione potrebbero sembrare un po' scoraggianti... ma imparare a usarle ripaga enormemente in termini di produttività.

2. Jira (il miglior strumento basato sull'IA per i processi di sviluppo agile e software)

tramite Jira

Jira è uno strumento di project management basato sull'IA progettato per team Agile e di sviluppo software. Creato da Atlassian, aiuta i team a pianificare gli sprint, monitorare lo stato di avanzamento e gestire con precisione le release.

Le funzionalità/funzioni IA di Jira aiutano a stabilire le priorità del backlog, a monitorare i bug e a distribuire il carico di lavoro, riducendo il lavoro richiesto manualmente. Il sistema si adatta a diverse metodologie Agile, rendendolo una scelta popolare per i team che seguono Scrum, Kanban o un approccio ibrido.

Migliori funzionalità/funzioni di Jira

Controlla l'accesso a livello di progetto, problema e campo per diversi ruoli

Visualizza le sequenze dei progetti ed evidenzia gli ostacoli con le dipendenze

Collega i problemi alle versioni e automatizza gli aggiornamenti delle versioni

Trigger azioni come l'assegnazione automatica delle attività o la notifica ai team in base alle condizioni

Limiti di Jira

La personalizzazione richiede tempo per essere configurata in modo efficace, a differenza delle alternative più semplici a Jira

L'interfaccia può sembrare disordinata a causa dei numerosi pulsanti, strumenti e funzionalità/funzioni

Le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Jira

Free

Standard : 8 $ al mese per utente

Premium : 14 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4,3/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su G2 recita:

Le bacheche agili e gli strumenti di pianificazione degli sprint hanno davvero migliorato il modo in cui pianifichiamo ed eseguiamo il nostro lavoro. Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi, ma una volta capito il funzionamento, Jira è diventato una parte fondamentale del modo in cui gestiamo i nostri progetti.

Le bacheche agili e gli strumenti di pianificazione degli sprint hanno davvero migliorato il modo in cui pianifichiamo ed eseguiamo il nostro lavoro. Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi, ma una volta capito il funzionamento, Jira è diventato una parte fondamentale del modo in cui gestiamo i nostri progetti.

👀 Lo sapevi? La domanda di prodotti IA generativi è destinata ad aggiungere 280 miliardi di dollari alle entrate del settore software, ridefinendo il panorama tecnologico.

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non disporre dell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un semplice prompt di testo dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sintesi dei thread di chat, la stesura o la rifinitura di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app che fa tutto per il lavoro!

3. Trello (il miglior strumento di gestione delle attività IA per la collaborazione visiva)

tramite Trello

Se hai bisogno di un'alternativa a Rovo che renda la gestione delle attività più visiva e intuitiva, Trello è una scelta eccellente. Progettato per team che prosperano grazie alla collaborazione, Trello utilizza l'IA per semplificare l'organizzazione delle attività, automatizzare i flussi di lavoro e fornire consigli intelligenti.

Il sistema di bacheche e schede di Trello è facile da capire: ogni attività ha una propria scheda, che viene posizionata sulla bacheca corrispondente (da fare, in corso, terminato), semplificando il monitoraggio delle attività sia per i singoli individui che per i team. L'automazione basata sull'IA (Butler) aiuta a ridurre le attività ripetitive suggerendo azioni basate sui modelli di utilizzo.

Con aggiornamenti in tempo reale, notifiche e approfondimenti basati sull'IA, Trello garantisce che i team rimangano allineati senza costanti aggiornamenti manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Assegna priorità alle attività con l'invecchiamento delle schede. Le schede scompaiono quando sono inattive per evidenziare le attività trascurate

Utilizza modelli di project management predefiniti per roadmap di prodotto, piani di marketing e monitoraggio degli sprint

Aggiorna le bacheche su desktop e dispositivi mobili senza ritardi

Visualizza le attività su più bacheche in una tabella formattata in modo strutturato

Limiti di Trello

Reportistica e analisi limitate rispetto ad altri strumenti

L'automazione IA (Butler) ha limiti di utilizzo nei piani di livello inferiore

Prezzi di Trello

Free

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su G2 dice:

Trello è uno strumento fantastico per mantenere l'organizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti, e l'ho trovato molto efficace. La sua perfetta integrazione con altri strumenti come Google Drive e Slack semplifica la gestione di varie attività in un'unica posizione centralizzata.

Trello è uno strumento fantastico per mantenere l'organizzazione e lo stato di avanzamento delle attività e l'ho trovato molto efficace. La sua perfetta integrazione con altri strumenti come Google Drive e Slack semplifica la gestione di varie attività in un'unica posizione centralizzata.

4. Asana (la migliore automazione del flusso di lavoro IA per il coordinamento dei team)

tramite Asana

Asana è progettato per aiutare i team a pianificare, gestire e automatizzare il lavoro tra i vari progetti. Grazie all'automazione del flusso di lavoro basata sull'IA, Asana elimina gli aggiornamenti manuali, ottimizza l'assegnazione delle attività e prevede potenziali colli di bottiglia prima che influiscano sulle scadenze.

Oltre al project management, Asana è ampiamente utilizzato per campagne di marketing, lancio di prodotti e flussi di lavoro operativi. I team possono automatizzare i processi ricorrenti, garantendo coerenza senza lavoro aggiuntivo.

Puoi anche migliorare la collaborazione tra i reparti con integrazioni di strumenti come Slack, Salesforce e Google Workspace.

Funzionalità/funzioni migliori di Asana

Allinea gli obiettivi del team con risultati misurabili

Collega progetti, attività e attività secondarie per una visualizzazione olistica del flusso di lavoro con un modello di dati grafico del lavoro

Suggerisci scadenze realistiche basate sulle tendenze di completamento delle attività passate con approfondimenti basati sull'IA

Allega i video Loom alle attività per un contesto e una chiarezza migliori

Crea moduli che si adattano in base agli input degli utenti per una migliore gestione delle richieste

Limiti di Asana

Può sembrare opprimente con troppi progetti attivi

L'automazione IA è limitata nei piani Free e di livello inferiore

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4,4/5 (oltre 11.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su G2 recita:

Questo strumento mi aiuta a organizzare il mio carico di lavoro e a comunicare in modo semplice attività e progetti con i membri del team e i manager. È facile da usare e davvero utile per aggiungere un livello di organizzazione al mio lavoro.

Questo strumento mi aiuta a organizzare il mio carico di lavoro e a comunicare in modo semplice le attività e i progetti con i membri del team e i manager. È facile da usare e davvero utile per aggiungere un livello di organizzazione al mio lavoro.

🧠 Curiosità: quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida agli strumenti di IA per semplificare e velocizzare le attività personali.

5. Ada (il miglior chatbot IA per il supporto clienti e il self-service)

via Ada

Ada è un'opzione se stai cercando un'alternativa a Rovo basata sull'IA che migliori le interazioni con i clienti. È progettata per le aziende che desiderano automatizzare il supporto clienti e ridurre il carico di lavoro degli agenti attraverso l'IA.

L'IA connessa migliora continuamente le risposte di Ada sulla base delle interazioni passate, garantendo che i clienti ricevano sempre informazioni accurate e utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ada

Perfeziona le risposte dei chatbot sulla base delle interazioni passate grazie all'apprendimento automatico

Personalizza le risposte del chatbot per diversi gruppi di utenti

Mantieni il contesto durante il passaggio dall'assistenza automatizzata a quella live

Fornisci informazioni dettagliate sui tempi di risposta, sulle query irrisolte e sui tassi di coinvolgimento

Coinvolgi gli utenti in base al loro comportamento (ad esempio, inviando prompt di aiuto quando gli utenti hanno difficoltà)

Limiti di Ada

Le query complesse potrebbero comunque richiedere l'intervento umano

La formazione personalizzata sull'IA richiede tempo per migliorare la precisione

Prezzi di Ada

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ada

G2 : 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Ada?

Una recensione su Capterra dice:

Il più grande vantaggio di Ada è che è FACILE da usare. Se apprezzi un software che ha una bassa barriera di accesso ed è altamente inclusivo per il personale non tecnico, allora questa è una delle scelte migliori che puoi fare. Aggiungono continuamente nuove funzionalità/funzioni e stanno rapidamente raggiungendo altre piattaforme di chat, ma è la facilità d'uso che ci farà rimanere fedeli.

Il più grande vantaggio di Ada è che è FACILE da usare. Se apprezzi un software che ha una bassa barriera di accesso ed è altamente inclusivo per il personale non tecnico, allora questa è una delle scelte migliori che puoi fare. Aggiungono continuamente nuove funzionalità e stanno rapidamente raggiungendo altre piattaforme di chat, ma è la facilità d'uso che ci farà rimanere fedeli.

🧠 Curiosità: i chatbot basati sull'IA stanno rivoluzionando il servizio clienti. Il 25% delle aziende del settore viaggi e ospitalità si affida già a loro per il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorando l'efficienza e la soddisfazione.

6. Haystack (la migliore piattaforma di analisi ingegneristica basata sull'IA)

via Haystack

Hai bisogno di un'alternativa basata sull'IA a Rovo per l'analisi ingegneristica? Haystack aiuta i team di sviluppo software a monitorare le metriche chiave delle prestazioni, individuare i colli di bottiglia e migliorare la produttività.

Haystack analizza i modelli di commit, le richieste pull e le distribuzioni per fornire informazioni in tempo reale sulle prestazioni del team. Identifica le inefficienze del flusso di lavoro, evidenzia le attività lente e consiglia l'ottimizzazione dei processi di ingegneria.

Le migliori funzionalità/funzioni di Haystack

Misura il tempo medio di revisione e identifica i colli di bottiglia nei tuoi flussi di lavoro

Evidenzia le aree del codice con un alto tasso di abbandono o debito tecnico

Analizza i modelli di revisione tra pari e le dipendenze tra i team

Abilita la reportistica dei punti critici del flusso di lavoro senza attribuzione

Integrazione con GitHub, Gitlab e Bitbucket

Limiti di Haystack

Integrazioni limitate al di fuori degli strumenti di ingegneria

Non adatto a team non software

Nessuna funzionalità/funzione integrata per la gestione delle attività

Prezzi di Haystack

Studio: Gratis

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Haystack

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Haystack?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che tutte le mie app pertinenti siano facilmente accessibili. Invece di dover usare la scheda dei preferiti, posso cliccare su Haystack e trovare tutto ciò di cui ho bisogno. Uso Haystack tutti i giorni.

Adoro il fatto che tutte le mie app pertinenti siano facilmente accessibili. Invece di dover usare la scheda dei preferiti, posso cliccare su Haystack e trovare tutto ciò di cui ho bisogno. Uso Haystack tutti i giorni.

🧠 Curiosità: Per l'89% dei dipendenti, i maggiori vantaggi dell'IA sono la riduzione delle attività ripetitive e più tempo da dedicare a lavori significativi.

7. TestRail (la migliore gestione dei casi di test IA per i team di controllo qualità)

tramite TestRail

TestRail è uno strumento di gestione dei casi di test basato sull'IA che aiuta i team di controllo qualità a organizzare, eseguire e analizzare i test software. È progettato per i team che necessitano di processi di test strutturati, informazioni in tempo reale e ottimizzazioni basate sull'IA.

Con suggerimenti di test basati sull'IA e il riconoscimento dei modelli di errore, TestRail aiuta i team a migliorare la copertura dei test riducendo i casi ridondanti. Si integra con Jira, Selenium e pipeline CI/CD, garantendo una collaborazione fluida tra i team di controllo qualità e sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di TestRail

Esegui lo stesso test case con input diversi senza duplicare il lavoro richiesto

Imposta autorizzazioni basate sui ruoli per visualizzare, modificare ed eseguire casi di test

Documenta le sessioni di test ad hoc con screenshot e note

Invia i risultati dei test falliti direttamente tramite integrazioni con Jira, Azure DevOps o GitHub Issues

Limiti di TestRail

Configurazione complessa per i team che non hanno familiarità con la gestione dei casi di test

Nessun monitoraggio dei bug integrato (si basa su integrazioni)

Prezzi di TestRail

Piano Professional: 38 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TestRail

G2 : 4,4/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TestRail?

Una recensione su G2 recita:

Facile da usare, la curva di apprendimento è davvero molto rapida, un tester junior è stato in grado di imparare a usarlo in meno di una settimana, il sistema ha implementato il mio progetto di test troppo rapidamente, il servizio clienti è buono anche se potrebbe essere migliorato con risposte più rapide. Lo uso quasi ogni giorno e posso tenere traccia dei miei tester.

Facile da usare, la curva di apprendimento è davvero molto rapida, un tester junior è stato in grado di imparare a utilizzarlo in meno di una settimana, il sistema ha implementato il mio progetto di test troppo rapidamente, il servizio clienti è buono anche se potrebbe essere migliorato con risposte più rapide. Lo uso quasi ogni giorno e posso tenere traccia dei miei tester.

👀 Lo sapevi? Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori.

8. Guru (il miglior sistema di gestione delle conoscenze basato sull'IA)

via Guru

A differenza delle knowledge base statiche, Guru utilizza l'IA per far emergere le conoscenze rilevanti quando e dove i team ne hanno bisogno.

Grazie alla ricerca basata sull'intelligenza artificiale, questa piattaforma di gestione delle conoscenze suggerisce risposte all'interno dei flussi di lavoro, riducendo il tempo che i dipendenti impiegano per cercare informazioni.

Si integra anche con Slack, Microsoft Teams e browser web, rendendo facile per i team trovare conoscenze verificate senza dover cambiare app quando utilizzano l'IA sul posto di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Trasforma le domande e risposte di Slack in schede di conoscenza riutilizzabili

Suggerisci informazioni pertinenti in base a ciò su cui stanno lavorando gli utenti

Identifica le schede di conoscenza ridondanti per evitare il disordine

Visualizza e cerca schede di conoscenza anche senza connessione a Internet

Limiti di Guru

Potrebbe non essere l'ideale per team di piccole dimensioni con esigenze di documentazione limitate

Nessun accesso offline alla knowledge base

Prezzi Guru

Free

All-in-one: 18 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2 : 4,7/5 (oltre 2.090 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Guru?

Una recensione su G2 recita:

Guru rende semplicissimo accedere a informazioni affidabili senza interrompere il flusso di lavoro. L'estensione per browser è fondamentale, perché mostra le risposte direttamente all'interno di strumenti come Gmail e Zendesk. La ricerca è veloce e affidabile e il sistema di verifica aiuta a mantenere i contenuti accurati e aggiornati

Guru rende semplicissimo accedere a informazioni affidabili senza interrompere il flusso di lavoro. L'estensione per browser è fondamentale, perché mostra le risposte direttamente all'interno di strumenti come Gmail e Zendesk. La ricerca è veloce e affidabile e il sistema di verifica aiuta a mantenere i contenuti accurati e aggiornati

📮 Approfondimento su ClickUp: Il lavoro non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi, ma troppo spesso lo è. Il nostro sondaggio sulla gestione delle conoscenze ha rilevato che i dipendenti spesso perdono tempo a cercare documenti interni (31%), knowledge base aziendali (26%) o persino note personali e screenshot (17%) solo per trovare ciò di cui hanno bisogno. Con la ricerca connessa di ClickUp, ogni file, documento e conversazione è immediatamente accessibile dalla tua home page, così puoi trovare le risposte in pochi secondi, non in minuti. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

9. AlloBrain (Il miglior assistente IA per approfondimenti e riepiloghi delle riunioni)

via AlloBrain

Hai difficoltà a stare al passo con le note delle riunioni con i clienti e i follow-up? AlloBrain è un assistente basato sull'IA che trascrive, riepiloga/riassume ed estrae informazioni chiave in tempo reale per semplificare il lavoro.

Si integra con Zoom, Microsoft Teams e Google Workspace, semplificando l'acquisizione delle discussioni senza dover prendere appunti manualmente.

Genera informazioni utili dai dati non strutturati delle conversazioni con i clienti. Si integra con i sistemi esistenti per compilare automaticamente i CRM, segnalare le obiezioni, identificare le opportunità commerciali e individuare i punti critici del flusso di lavoro, senza preoccuparsi dell'attribuzione. Se il tuo obiettivo è scalare le informazioni, non l'amministratore, AlloBrain è la soluzione giusta.

Le migliori funzionalità/funzioni di AlloBrain

Filtra i rumori di fondo e le parole di riempimento per ottenere note delle riunioni più chiare

Suggerisci argomenti di discussione basati su riunioni passate ed eventi del calendario

Rileva i livelli di coinvolgimento e i cambiamenti di opinione in tempo reale

Sincronizza gli elementi di azione direttamente con Google Drive, ClickUp, Monday.com e Todoist

Segna le menzioni importanti come scadenze, rischi o preoccupazioni degli stakeholder

Limiti di AlloBrain

Non supporta la trascrizione offline delle riunioni

Integrazioni limitate al di fuori delle piattaforme di videoconferenza

Prezzi di AlloBrain

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AlloBrain

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il 35% dei dirigenti considera gli assistenti virtuali il principale caso d'uso generativo dell'IA per il commerciale e il servizio clienti.

10. Notion (la migliore area di lavoro potenziata dall'IA per documenti, wiki e progetti)

tramite Notion

Notion è un'alternativa basata sull'IA a Rovo per i team che cercano un'area di lavoro flessibile che combini documentazione, project management e condivisione delle conoscenze in un unico posto.

Con la ricerca potenziata dall'IA e i suggerimenti sui contenuti, Notion semplifica l'organizzazione e il recupero delle informazioni tra i team.

Con Notion IA, puoi creare wiki personalizzati, gestire progetti con bacheche Kanban e automatizzare attività ripetitive. La sua struttura modulare consente alle aziende di personalizzare le aree di lavoro in base alle proprie esigenze, che si tratti di collaborazione aziendale, sviluppo di prodotti o produttività personale.

Funzionalità/funzioni migliori di Notion

Esegui calcoli e crea filtri dinamici all'interno delle tabelle

Ripristina le versioni precedenti di un documento in caso di modifiche accidentali

Suggerisci modi per strutturare i contenuti per una migliore reperibilità

Visualizza calendari, problemi GitHub o documenti Google direttamente nelle pagine Notion

Tieni traccia del coinvolgimento e dei contributi nei diversi progetti

Limiti di Notion

Le funzionalità/funzioni IA sono limitate nel piano Free

Nessun monitoraggio del tempo integrato per il project management

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Business : 18 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su Capterra recita:

Adoro Notion e lo uso per il monitoraggio di tutte le mie attività. L'ho consigliato anche ad altri, soprattutto nel settore delle start-up.

Adoro Notion e lo uso per il monitoraggio di tutte le mie attività. L'ho consigliato anche ad altri, specialmente nel settore delle start-up.

📖 Leggi anche: Come utilizzare Slack per il project management

Perché ClickUp è l'alternativa definitiva a Rovo

Strumenti come Jira, Trello, Asana e Notion hanno ciascuno la propria nicchia, che si tratti di pianificazione di sprint, semplice monitoraggio delle attività o documentazione. Ma se stai cercando un'area di lavoro basata sull'IA in grado di fare tutto e pensare con qualche passaggio in anticipo? È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp va oltre il project management con ClickUp AI, integrato direttamente nei tuoi flussi di lavoro. Usa l'IA per riepilogare/riassumere istantaneamente le attività, generare automaticamente attività secondarie, scrivere aggiornamenti o fare brainstorming sui contenuti, proprio dove si svolge il lavoro. Con Autopilot Agents, puoi automatizzare i processi ripetitivi, assegnare il lavoro in base a trigger e mantenere i tuoi progetti e le conversazioni asincroni senza supervisione manuale.

È un vero e proprio centro di comando per attività, documenti, chat, obiettivi e dashboard, con integrazioni perfette con Slack, Zoom, Google Drive e altro ancora. Che tu sia una startup o un'azienda in espansione, ClickUp si adatta al tuo team, non il contrario.

