Confronto tra Perplexity AI e Grok AI: quale assistente AI è migliore?

Alzi la mano chi ha mai cercato qualcosa su Google e si è ritrovato con 10 schede aperte su Reddit, PDF e blog. E poi ha dimenticato cosa stava cercando.

Dai ricercatori che si destreggiano tra dati complessi agli esperti di IA che perfezionano modelli di prompt, l'intelligenza artificiale ha cambiato silenziosamente (e talvolta rumorosamente) le regole del gioco. Non si tratta più di trovare risposte, ma di trovare quelle giuste, più velocemente.

Due nomi che ricorrono spesso in queste conversazioni sono Perplexity e Grok AI: uno è la stella emergente del settore, l'altro è un innovatore legato a un potente sito di social networking.

Se sei indeciso tra due giganti dell'intelligenza artificiale, questo confronto tra Perplexity AI e Grok AI ti fornirà la chiarezza di cui hai bisogno, sia che tu desideri una ricerca più intelligente o un'intelligenza artificiale che semplicemente ti capisca. E se hai bisogno di un assistente AI che risponda contestualmente alle tue domande, estragga dati importanti e ti aiuti a fare di più, resta con noi. Ti presenteremo ClickUp Brain!

Perplexity AI e Grok AI in breve

Ecco un rapido confronto tra Grok e Perplexity:

Caratteristiche Perplexity AI Grok AI Bonus: ClickUp Brain Tecnologia di base Integra più LLM, inclusi modelli proprietari, open source e di terze parti Modello linguistico avanzato di grandi dimensioni (LLM) sviluppato da xAI ClickUp AI proprietario Interfaccia utente Pulito, intuitivo Coinvolgente, colloquiale Facile da usare, integrato nel tuo spazio di lavoro ClickUp Funzionalità di ricerca approfondita Modalità Ricerca approfondita per risposte con citazione delle fonti DeepSearch e DeeperSearch per approfondimenti in tempo reale Passaggio tra più LLM, consigli contestualizzati sulle attività e approfondimenti specifici per l'area di lavoro Sintesi Migliore con riassunti dettagliati Sintetizza efficacemente informazioni complesse Sintesi delle attività e analisi dei dati basate sull'intelligenza artificiale Personalità Neutrale, oggettivo Divertente, basato sulla personalità Concreto ed efficiente, con diverse opzioni di tono per i contenuti generati Dati in tempo reale Accede e sintetizza informazioni in tempo reale da tutto il web Accede ai dati in tempo reale da tutto il web e fornisce un'integrazione in tempo reale con X Fornisce feedback basati sui dati di ClickUp e su qualsiasi altra app collegata a cui gli consenti l'accesso Funzionalità multimodali Supporta testo, immagini e PDF per l'analisi Generazione e modifica di immagini; Grok Vision è in grado di analizzare gli input provenienti dalla fotocamera del tuo dispositivo Supporta la generazione e la modifica di testi. Modifica le immagini istantaneamente con semplici comandi di testo. Assistenza alla codifica Assistenza limitata alla codifica Fornisce indicazioni sul codice e soluzioni Assistenza nella creazione di script per l'automazione delle attività Modalità vocale Modalità vocale non disponibile Offre la modalità vocale Grok per un dialogo naturale Modalità vocale non ancora disponibile Sintesi di documenti Riassume articoli ed e-mail Riassume i documenti con informazioni chiave Riassume attività, documenti, appunti di riunioni e progetti Strumenti di collaborazione Offre Perplexity Spaces per l'organizzazione e la collaborazione Funzionalità di collaborazione limitate Migliora la produttività del team all'interno di ClickUp; integrato in Docs, Chat, Calendar e Whiteboards Prezzi Gratuito $20/mese (Pro) $40/mese per utente o prezzi personalizzati (Enterprise Pro) Gratuito (temporaneamente) $30/mese (SuperGrok) $8/mese (X Premium) $40/mese (X Premium+) Disponibile come componente aggiuntivo per qualsiasi piano a pagamento

Cos'è Perplexity AI?

Perplexity AI è un motore di ricerca avanzato basato sull'intelligenza artificiale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale. Combina risultati web in tempo reale con l'intelligenza conversazionale per aiutarti a ricercare, imparare ed esplorare come mai prima d'ora.

Pensalo come Google, ma più utile e contestualizzato. Non si limita a fornire link, ma spiega le cose, cita le fonti e ti permette di approfondire gli argomenti senza perderti.

Che tu stia aggiornando le tue conoscenze sulle politiche climatiche, redigendo bozze di contenuti o cercando di comprendere i modelli di linguaggio largo (LLM) senza un dottorato di ricerca, Perplexity rende la ricerca meno faticosa. Ti aiuta anche ad aumentare la produttività con l'intelligenza artificiale.

Caratteristiche di Perplexity AI

Perplexity AI è pensato per pensatori profondi, menti curiose e chiunque sia stanco dei risultati di ricerca superficiali.

Dalla ricerca accademica all'esplorazione creativa, ecco le caratteristiche chiave che lo rendono possibile.

Caratteristica n. 1: Modalità di ricerca approfondita

tramite Perplexity

Questo è il fiore all'occhiello. La modalità Deep Research di Perplexity esegue più ricerche simultanee sul web, estrae informazioni complete da tutto il web e le riunisce in report dettagliati. Rende la ricerca più veloce e molto più facile per tutti.

È ideale per l'analisi delle politiche, la ricerca accademica e argomenti complessi come l'etica dell'intelligenza artificiale o il quantum computing.

Caratteristica n. 2: trasparenza delle fonti

tramite Perplexity

Non dovrai più chiederti: "Da dove viene questa informazione?" Ogni risposta è accompagnata dai riferimenti alla fonte, che si tratti di riviste scientifiche, siti governativi o pubblicazioni importanti.

Si tratta di una vera rivoluzione per i professionisti dei sistemi sanitari, dei sistemi di assistenza clienti e dei settori accademici, dove i dati verificati sono fondamentali.

Caratteristica n. 3: funzionalità multimodali

tramite Perplexity

Perplexity supporta input di testo, immagini, PDF e persino audio, consentendo agli utenti di caricare file o porre domande in vari formati. Consente inoltre di esportare i dati generati in diversi formati.

Questo lo rende estremamente utile per attività creative, sintesi di dati o persino per esaminare i feedback degli utenti o i rapporti aziendali caricando un PDF. L'obiettivo è migliorare l'interazione con l'utente e la comprensione contestuale.

Caratteristica n. 4: modelli di IA avanzati

Se passi a Perplexity Pro, avrai accesso a GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet e Sonar Large, tutti progettati per fornire informazioni approfondite, dati in tempo reale e ragionamenti avanzati.

È perfetto per chi lavora su strumenti di gestione di progetti di intelligenza artificiale, ricerche di mercato o attività complesse come l'analisi di dati statistici.

Perplexity AI è il tuo assistente di ricerca, partner di ricerca approfondita e, a volte, braccio destro creativo. Che tu stia esplorando strumenti di scrittura AI, scavando in più fonti o cercando di ottimizzare le attività in pochi secondi, è progettato per inserirsi perfettamente nei tuoi flussi di lavoro esistenti.

Prezzi di Perplexity AI

Standard: Gratuito per sempre

Perplexity Pro: 20 $ al mese

Perplexity Enterprise: 40 $ al mese per utente o prezzo personalizzato

Cos'è Grok AI?

Grok AI è un assistente AI generativo di nuova generazione creato da xAI. È progettato per fornirti risposte in tempo reale e senza filtri con una buona dose di arguzia e intelligenza.

A differenza dei normali chatbot, Grok non si limita a rispondere: ragiona, ricerca, riassume e ti aiuta persino a programmare.

Che tu sia un analista, uno sviluppatore o semplicemente qualcuno che preferisce la verità con un pizzico di sarcasmo, Grok mette a tua disposizione potenti strumenti di intelligenza artificiale. Offre inoltre informazioni in tempo reale per migliorare la tua esperienza.

Caratteristiche di Grok AI

Grok AI vanta una suite impressionante di funzionalità che lo distinguono nel mondo dell'IA generativa. Ecco come.

Caratteristica n. 1: Ricerca approfondita

tramite Grok AI

Hai bisogno di approfondire un argomento? DeepSearch di Grok scansiona X (precedentemente Twitter) e il web in generale per estrarre informazioni di nicchia, riassumere i risultati e mostrare in modo trasparente il proprio ragionamento: perfetto per qualsiasi cosa, dall'analisi delle politiche all'analisi delle tendenze. Inoltre, collega anche le fonti!

DeeperSearch (lanciato nel marzo 2025) fa un ulteriore passo avanti con un'esperienza ancora più approfondita. Offre una ricerca estesa e un ragionamento più approfondito analizzando set di dati più ampi, fornendo risposte più lunghe e dettagliate.

Inoltre, ricorda le conversazioni passate, fornendoti risposte più personalizzate e ricche di contesto.

Abbinalo alla modalità Big Brain (sì, si chiama proprio così, e funziona davvero!), che offre un flusso logico e un ragionamento avanzato per affrontare query complesse con una chiarezza impressionante.

Questa modalità assegna potenza di calcolo aggiuntiva ed è particolarmente utile per rispondere a domande in campi come l'informatica quantistica, l'economia o la filosofia. In questi ambiti, risposte dirette e basate sui fatti potrebbero non essere sufficienti.

Caratteristica n. 2: Assistenza alla codifica

tramite Grok AI

Sviluppatori, ecco il vostro compagno di brainstorming. Grok vi aiuta a generare snippet di codice puliti, vi guida attraverso le migliori pratiche e spiega i concetti, sia che stiate sperimentando con Python o lavorando a un progetto React. Non esegue il debug, ma aiuta a sbloccare rapidamente il lavoro.

Caratteristica n. 3: Generazione di immagini

tramite Grok AI

Grok trasforma il testo in straordinarie realtà visive grazie alle sue funzionalità avanzate di generazione di immagini. Dall'arte astratta alle rappresentazioni realistiche di persone o paesaggi, gli utenti possono creare immagini come "una città notturna in stile cyberpunk" o "una lontra di fiume che suona l'ukulele"

Caratteristica n. 4: integrazione della ricerca in tempo reale

Cosa distingue Grok? Attinge direttamente dal polso pulsante di X, con oltre 580 milioni di utenti attivi al mese, per offrirti notizie in tempo reale, commenti a caldo e tendenze emergenti. A differenza dei crawler web generici, è in grado di scegliere in modo intelligente se cercare nei post pubblici su X o scansionare il web in tempo reale, a seconda delle tue esigenze.

È l'ideale per giornalisti, esperti di marketing e chiunque desideri rimanere aggiornato sulle ultime notizie o sulle opinioni controverse.

Caratteristica n. 5: modelli di ragionamento avanzati

Basato su Grok-3, Grok utilizza il apprendimento per rinforzo e finestre contestuali di grandi dimensioni per comprendere contenuti lunghi e domande composte da più parti.

La modalità Think collega i punti tra idee complesse, rendendola un valido compagno per la ricerca accademica, la strategia o il pensiero di ampio respiro.

Prezzi di Grok AI

Grok 3: Gratuito

SuperGrok: 30 $ al mese

X Premium: 8 $ al mese

X Premium+: 40 $ al mese

Perplexity AI vs Grok AI: confronto delle caratteristiche

Scegliere tra Perplexity AI e Grok AI è un po' come scegliere tra un bibliotecario ricercatore e un giornalista spiritoso: entrambi hanno i loro punti di forza e le loro difficoltà con l'IA.

Analizziamo il confronto tra Perplexity AI e Grok AI caratteristica per caratteristica, così potrai decidere quale assistente AI merita un posto nella tua cassetta degli attrezzi digitale.

Caratteristica n. 1: Interfaccia utente

Perplexity AI: Elegante, pulito e privo di distrazioni, è progettato per gli utenti che desiderano efficienza. Il layout è intuitivo, sia che tu stia ponendo domande casuali o approfondendo argomenti accademici.

Grok AI: Conversazionale e originale, Grok dà la sensazione di chattare con un amico intelligente che legge X tutto il giorno. La sua interfaccia in stile messaggistica, soprattutto su dispositivi mobili, è progettata per interazioni fluide.

🏆 Vincitore: pareggio. Preferisci uno stile pulito? Scegli Perplexity. Vuoi una chat più vivace? Grok fa al caso tuo.

Caratteristica n. 2: Capacità di ricerca approfondita

Perplexity AI: La funzione Deep Research approfondisce, legge velocemente e cita le fonti come un professionista accademico. È progettata per fornire risposte di qualità in pochi minuti, complete di esportazioni e pagine condivisibili.

Grok AI: Grok's DeeperSearch setaccia X e il web alla ricerca di approfondimenti e sintetizza argomenti complessi con una narrazione approfondita. Tuttavia, può essere più lento e meno strutturato nelle citazioni.

🏆 Vincitore: Perplexity AI per la velocità e la migliore capacità di ricerca.

Caratteristica n. 3: Personalità e coinvolgimento

Perplexity AI: Professionale, concreto e diretto al punto. Ottimo quando non vuoi perdite di tempo.

Grok AI: Inserisce umorismo, sarcasmo e persino meme al momento giusto, soprattutto con la modalità Persona. Rende l'apprendimento o la navigazione meno noiosi e più dinamici.

🏆 Vincitore: Grok vince grazie alla sua personalità più umana!

Caratteristica n. 4: integrazione dei dati in tempo reale

Perplexity AI: Offre un'esperienza di ricerca coerente su web e dispositivi mobili, ma non va oltre.

Grok AI: completamente integrato con X, offre accesso in tempo reale a tendenze, ultime notizie e opinioni pubbliche. È la tua finestra su ciò che sta succedendo in questo momento su Internet.

🏆 Vincitore: l'accesso di Grok a X gli conferisce un vantaggio competitivo.

Caratteristica n. 5: Costo e accessibilità

Perplexity AI: offre una versione gratuita molto completa e un upgrade Pro a 20 $ al mese.

Grok AI: Sebbene Grok 3 sia attualmente disponibile gratuitamente, si prevede che questa offerta sia temporanea. L'accesso avanzato è disponibile nel piano X Premium+ o può essere acquistato separatamente con un abbonamento SuperGrok (30-40 $ al mese). Questo potrebbe non essere interessante per gli utenti occasionali.

🏆 Vincitore: Perplexity AI per essere più conveniente.

Perplexity AI contro Grok AI su Reddit

Niente ti dà un'idea migliore del confronto tra prodotti delle recensioni dei clienti, giusto? Per questo motivo, ci siamo rivolti a Reddit per vedere cosa ne pensano gli utenti del confronto tra Perplexity AI e Grok AI.

Ecco cosa abbiamo scoperto.

Un utente, oplast, su r/perplexity_ai, trova promettenti le capacità di ricerca di Perplexity.

... Descriverei Perplexity più come uno strumento di ricerca su Internet con funzionalità simili a quelle di un chatbot. Infatti, dopo averlo utilizzato per quasi due anni, lo trovo lo strumento più accurato per la ricerca, eccellente nel fornire risposte precise, aggiornate e pertinenti supportate da fonti citate...

... Descriverei Perplexity più come uno strumento di ricerca su Internet con funzionalità simili a quelle di un chatbot. Infatti, dopo averlo utilizzato per quasi due anni, lo trovo lo strumento più accurato per la ricerca, eccellente nel fornire risposte precise, aggiornate e pertinenti supportate da fonti citate...

Tuttavia, un'altra recensione di Perplexity AI pubblicata da 4sater ha espresso preoccupazione per le irregolarità nella generazione dei contenuti.

Il problema principale di Deep Research di Perplexity è il livello incredibile di allucinazioni. A volte un intero rapporto può essere costituito da testo allucinatorio con link irrilevanti che contengono le parole chiave della tua query ma che in realtà non rispondono alla domanda né contengono le informazioni che Perplexity avrebbe "citato" da lì.

Il problema principale di Deep Research di Perplexity è il livello incredibilmente alto di allucinazioni. A volte un intero rapporto può essere costituito da testo allucinatorio con link irrilevanti che contengono le parole chiave della tua query ma che in realtà non rispondono alla domanda né contengono le informazioni che Perplexity avrebbe "citato" da lì.

Per quanto riguarda Grok, l'utente Objective-Row-2791 ha espresso la seguente opinione su r/grok.

Mi sto divertendo un mondo con Grok, sembra che il loro ingente investimento in GPU stia dando i suoi frutti. Il fatto che sia neutrale e non censuri molto è molto apprezzabile. Inoltre, le risposte sono molto naturali.

Mi sto divertendo un mondo con Grok, sembra che il loro ingente investimento in GPU stia dando i suoi frutti. Il fatto che sia neutrale e non censuri molto è molto apprezzabile. Inoltre, le risposte sono molto naturali.

D'altra parte, un altro utente, Istmnck, ha espresso insoddisfazione per i prezzi di Grok.

*Il prezzo è un po' fuori luogo. L'abbonamento premium da 8 $ è inutile a causa del limite basso di messaggi e quello premium plus da 40 $ è troppo caro

*Il prezzo è un po' fuori luogo. L'abbonamento premium da 8 $ è inutile a causa del limite basso di messaggi e quello premium plus da 40 $ è troppo caro

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Perplexity AI e Grok AI

Certo, Perplexity AI è ottimo per la ricerca e Grok AI offre risultati intelligenti e brillanti. Ma se vuoi ottenere risultati concreti, non solo imparare, allora ClickUp è la soluzione che fa per te.

È il centro di produttività basato sull'intelligenza artificiale che non si limita a darti risposte, ma le trasforma in azioni concrete. Ecco come ClickUp, l'app completa per il lavoro, supera sia Perplexity che Grok per diventare il tuo compagno di lavoro basato sull'intelligenza artificiale.

ClickUp's One Up #1: Un assistente personale di IA per le tue strategie di lavoro

A differenza del motore di conoscenza di Perplexity o delle risposte spiritose di Grok, ClickUp Brain è integrato nel tuo flusso di lavoro.

È in grado di riassumere documenti, generare idee, condurre ricerche di mercato e aiutarti a perfezionare i tuoi testi. È come avere un'intelligenza artificiale che non solo pensa, ma pensa anche per gli obiettivi specifici del tuo team.

Genera testi, fai brainstorming di idee o scrivi codice pulito senza mai abbandonare il tuo lavoro con ClickUp Brain

Vuoi generare codice? Fatto. Vuoi ideare le tue prossime campagne? Fatto anche questo. Vuoi modificare la tua voce in qualcosa di eccentrico come Grok? Non cercare oltre!

E indovina un po'? ClickUp ti consente di accedere ad altri strumenti e modelli di scrittura AI direttamente dall'area di lavoro. Quindi, invece di passare da ChatGPT a Claude e poi tornare al tuo spazio di lavoro, puoi fare tutto in un unico posto.

Accedi ai tuoi strumenti di IA preferiti, come ChatGPT e Claude, direttamente dal tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain

Vuoi ridurre i cambi di contesto o sfruttare al massimo il tuo stack tecnologico? ClickUp Brain è la soluzione perfetta!

Ma aspetta! C'è di più. Mentre Perplexity e Grok analizzano solo fonti pubbliche, ClickUp Brain fa un passo avanti analizzando tutti i dati interni dei tuoi progetti direttamente dal tuo spazio di lavoro. In questo modo, ottieni ricerche esterne e interne tutte riunite in un unico strumento di IA connesso!

Ottieni risposte basate sull'intelligenza artificiale ricavate dalle tue attività effettive, dai tuoi documenti e dai dati dei tuoi progetti con ClickUp Brain

Ecco cosa dice un utente Reddit su r/clickup:

Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di intelligenza artificiale con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Mi permette anche di modificare ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di intelligenza artificiale con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Mi permette anche di modificare ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

ClickUp's One Up #2: Trasforma le idee in azioni concrete

Anche a te l'esportazione di contenuti dagli strumenti di IA fa venire il mal di testa? A volte il file non viene esportato o la formattazione del contenuto copiato è completamente sbagliata. Beh, con ClickUp Docs non succede.

Collega le attività di ClickUp con ClickUp Docs per semplificare il lavoro quotidiano

Puoi creare documenti contenenti il contenuto generato direttamente da Brain o utilizzare lo strumento AI all'interno di un documento. Crea wiki, SOP, brainstorming e note di team, quindi collegali istantaneamente alle attività, assegna azioni da intraprendere e commenta in modo collaborativo in tempo reale.

Trasforma ogni brillante risultato dell'IA in un documento modificabile e utilizzabile con ClickUp Docs.

A differenza delle funzionalità passive per i documenti di Perplexity o Grok, ClickUp Docs è completamente integrato nei tuoi flussi di lavoro, senza bisogno di copiare e incollare.

Inoltre, sono dotati di cronologia delle versioni e controllo delle autorizzazioni, così tutto rimane sicuro e sotto il tuo controllo.

ClickUp's One Up #3: Trovalo. Immediatamente!

Perché perdere tempo a cercare tra le conversazioni e-mail, i messaggi Slack o 10 cartelle diverse quando ClickUp Connected Search setaccia l'intero spazio di lavoro?

Puoi trovare esattamente ciò di cui hai bisogno, dalle attività ai documenti, dai commenti agli allegati, in pochi secondi. La parte migliore è che si estende alle tue app integrate su ClickUp, quindi, ovunque tu lavori, le informazioni non andranno mai perse.

Trova esattamente ciò di cui hai bisogno da qualsiasi punto del tuo spazio di lavoro con ClickUp Connected Search

ClickUp's One Up #4: Gestisci le tue conoscenze in modo intelligente

Ma anche con le funzionalità di ricerca, le SOP sparse e le note del team sepolte uccidono la produttività, giusto? ClickUp Knowledge Management trasforma le conoscenze del tuo team in una risorsa viva e pulsante.

Crea splendidi hub ricercabili per politiche, playbook e FAQ a cui tutti possono accedere, modificare e aggiornare. A differenza di Perplexity e Grok, che aiutano le persone a imparare, ClickUp ti aiuta a conservare e scalare la tua intelligenza collettiva.

Rendi la conoscenza collettiva del tuo team ricercabile, strutturata e scalabile con ClickUp Knowledge Management

Ma se hai ancora difficoltà con la gestione delle conoscenze, ClickUp ha la soluzione che fa per te!

Il modello di knowledge base ClickUp ti aiuta a creare un hub di conoscenze interno strutturato, collaborativo e facile da navigare che mantiene tutto il tuo team allineato e informato.

Ottieni il modello gratuito Crea un centro di conoscenza di riferimento in pochi minuti e consenti al tuo team di imparare, contribuire e collaborare senza sforzo con il modello di knowledge base ClickUp

Ecco come questo modello può aiutarti.

Accedi alle guide e ai tutorial disponibili nella Knowledge Base di ClickUp per saperne di più su ClickUp

Crea articoli dettagliati utilizzando i comandi "/slash" e una formattazione avanzata per semplificare argomenti complessi in documenti chiari e fruibili

Aggiungi video o clip incorporati per spiegare i flussi di lavoro e rendere i tuoi documenti più accattivanti dal punto di vista visivo

Rispondi in anticipo alle domande più frequenti con le sezioni FAQ integrate per ridurre le richieste ripetitive e migliorare il self-service del team

Collegati a documenti, attività o risorse correlate per aiutare gli utenti ad approfondire senza uscire dalla pagina

Ecco cosa dice un altro utente di Reddit, here4theplantstuff, sulla gestione delle conoscenze di ClickUp.

Mi piace il fatto che faccia riferimento ad altri tuoi documenti e contenuti. Ad esempio, ho creato un modello di documento per i brief creativi e ora, quando gli chiedo di scrivere un brief completo basato su un breve paragrafo, lo scrive utilizzando il mio modello, il che è molto utile.

Mi piace il fatto che faccia riferimento ad altri tuoi documenti e contenuti. Ad esempio, ho creato un modello di documento per i brief creativi e ora, quando gli chiedo di scrivere un brief completo basato su un breve paragrafo, lo scrive utilizzando il mio modello, il che è molto utile.

ClickUp's One Up #5: Imposta e dimentica

Se pensavi che la magia dell'IA finisse qui, ti aspetta una sorpresa. Per i project manager che devono destreggiarsi tra più scadenze, ClickUp for Project Management Teams può essere una vera rivoluzione.

Automatizza le attività ripetitive e modifica le tempistiche di interi progetti con pochi clic grazie alle automazioni di ClickUp

ClickUp Automations ti aiuta a creare automaticamente attività secondarie per flussi di lavoro comuni (come onboarding, controllo qualità o preparazione del lancio), assegnare dipendenze e persino spostare intere tempistiche con pochi clic quando qualcosa cambia a monte.

Hai bisogno di aiuto per configurare l'automazione? Utilizza gli esempi di automazione già esistenti per iniziare, senza bisogno di microgestione.

Inoltre, ClickUp offre una struttura dei prezzi conveniente, che include un piano gratuito.

Quindi, ClickUp non solo soddisfa tutti i tuoi requisiti in termini di strumenti di intelligenza artificiale, ma ti aiuta anche a passare a un flusso di lavoro completamente basato sull'intelligenza artificiale. È una valida alternativa a Perplexity e Grok AI.

Metti insieme la tua IA con ClickUp

Come dimostra questo confronto tra Perplexity AI e Grok AI, che si tratti di Grok, Perplexity o qualsiasi altro strumento di intelligenza artificiale, non esiste un'unica app di intelligenza artificiale migliore in assoluto. Perplexity AI ti aiuta ad approfondire. Grok AI aggiunge un tocco di divertimento e stile. Ma ClickUp? Ti aiuta a ottenere risultati.

Con ricerche di mercato basate sull'intelligenza artificiale, creazione di contenuti, automazione in tempo reale, collaborazione integrata e gestione dei progetti senza sforzo, ClickUp non si limita a rispondere alle domande, ma ti aiuta a fornire le risposte.

Se vuoi trasformare informazioni dettagliate in risultati, conversazioni in collaborazione e idee in impatto, ClickUp è lo strumento che fa per te. Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e prova la differenza!