Le 10 migliori alternative e concorrenti di Quickbase nel 2025

Il mercato delle piattaforme low-code è in forte espansione e Quickbase è un nome importante in questo settore.

Ma non tutti ne sono entusiasti. Forse l'interfaccia è poco intuitiva, i prezzi sono elevati o semplicemente hai bisogno di qualcosa di più flessibile. In ogni caso, non sei costretto a utilizzare un'unica piattaforma di sviluppo applicativo.

Esistono numerose ottime alternative, da prodotti potenti e ricchi di funzionalità a soluzioni economiche. Scopri i migliori concorrenti di Quickbase e trova la piattaforma giusta per la tua azienda.

Cos'è Quickbase?

Quickbase è una piattaforma low-code che consente di creare app personalizzate senza dover lottare con codici complessi. Che si tratti di automatizzare flussi di lavoro, gestire progetti o affrontare sfide aziendali specifiche, è possibile fare tutto con pochi clic.

Estrae i dati da più sistemi, fornendo informazioni in tempo reale in un unico posto, senza dover passare da un foglio di calcolo all'altro. Le automazioni gestiscono il lavoro ripetitivo, aumentando l'efficienza del tuo team. Inoltre, il suo intuitivo builder drag-and-drop rende semplice la progettazione di applicazioni aziendali personalizzate.

Sempre in movimento? Quickbase dispone di un'app mobile per iOS e Android per mantenere tutti sincronizzati. Nel frattempo, gli amministratori possono gestire facilmente gli utenti, garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, mentre i team lavorano in modo più intelligente con report interattivi e informazioni utili.

Limiti di Quickbase

Quickbase è uno strumento solido per creare applicazioni personalizzate, ma non è privo di inconvenienti. Ecco alcuni punti critici che potresti incontrare:

Limitazioni della sandbox : la funzionalità sandbox di Quickbase, disponibile solo su piani specifici, consente una sola sandbox per app live e non supporta azioni, webhook o tabelle collegate

Problemi di recupero dei dati : estrarre dati da tabelle connesse è spesso complicato, rendendo frustrante ottenere rapidamente informazioni approfondite

Configurazione dinamica dei moduli : la configurazione di moduli che cambiano in base all'input dell'utente richiede lavoro e tempo aggiuntivi

Esportazione delle configurazioni : riepilogare/riassumere le impostazioni di configurazione dell'app non è semplice, rendendo più difficile la documentazione

Lacune dell'app mobile : la versione mobile non dispone delle funzionalità/funzioni chiave dell'app web, il che può essere un limite per gli utenti in movimento

Curva di apprendimento: nonostante sia una piattaforma senza codice, Quickbase può essere difficile da padroneggiare, specialmente per chi non ha familiarità con i database o lo sviluppo di app

Questi inconvenienti potrebbero spingerti a cercare concorrenti di Quickbase che si adattino perfettamente al flusso di lavoro del tuo team.

👀 Lo sapevi? Secondo il Dipartimento del Lavoro e delle Statistiche degli Stati Uniti, i posti di lavoro nel settore dello sviluppo software cresceranno del 17% nel prossimo decennio (molto più velocemente della media)!

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Quickbase?

Quando scegli un'alternativa a Quickbase, concentrati sui tuoi obiettivi.

Stai creando flussi di lavoro semplici o hai bisogno di una piattaforma in grado di gestire processi aziendali complessi? Cerchi una personalizzazione facile o la sicurezza è la tua priorità assoluta?

Qualunque siano le tue esigenze, ecco i fattori chiave da tenere a mente:

Facilità d'uso e personalizzazione : nessuno vuole lottare con una configurazione complicata. Una buona piattaforma senza codice dovrebbe consentirti di creare flussi di lavoro, moduli e dashboard senza sforzo con strumenti drag-and-drop

Scalabilità e prestazioni : man mano che la tua azienda cresce, anche la tua piattaforma di sviluppo delle applicazioni dovrebbe crescere con te. La gestione di grandi set di dati, database personalizzati e processi complessi non dovrebbe rallentare le operazioni

Integrazioni e automazioni : una piattaforma low-code solida dovrebbe offrire una perfetta integrazione con CRM, ERP, Google Workspace, database SQL e strumenti di terze parti per una gestione dei dati semplificata

Collaborazione e gestione degli utenti : lavoro di squadra in tempo reale, accesso basato sui ruoli, flussi di lavoro di approvazione e notifiche mantengono il tuo team connesso e i progetti in movimento

Sicurezza e conformità : le applicazioni aziendali richiedono una protezione di alto livello. Cerca autorizzazioni basate sui ruoli, crittografia, registri di controllo e conformità con SOC 2, HIPAA e GDPR

Reportistica e analisi : un ottimo software aziendale non si limita a gestire i dati, ma ti aiuta a comprenderli. Reportistica integrata, dashboard e strumenti di visualizzazione dei dati trasformano i dati grezzi in informazioni utili

Accessibilità mobile : il lavoro non si svolge sempre alla scrivania. Un'app ottimizzata per dispositivi mobili con accesso offline ti garantisce di rimanere connesso, ovunque ti trovi

Prezzi e licenze: a nessuno piacciono i costi nascosti. È fondamentale poter contare su prezzi trasparenti che si adattano alle dimensioni della tua azienda, senza costi a sorpresa per integrazioni, utenti aggiuntivi o funzionalità avanzate

Alternative a Quickbase in sintesi

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Gestione di progetti e attività, flussi di lavoro personalizzati, automazioni low-code, agenti IA, oltre 15 viste, vista Tabella, modelli, monitoraggio del tempo, oltre 1.000 integrazioni Project management e flussi di lavoro personalizzati Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Airtable Ibrido foglio di calcolo-database, campi personalizzati, tabelle collegate, automazione, viste multiple, integrazioni, app mobile Creazione e gestione di database personalizzati Gratis; piani a pagamento a partire da $20/utente/mese Zoho Creator App builder low-code, IA Zia, analisi BI, integrazioni di pagamento, API REST, uptime del 99,9% Creazione di app low-code e automazione del flusso di lavoro A partire da 12 $/utente/mese Smartsheet Interfaccia in stile foglio di calcolo, viste Griglia/Scheda/Gantt/Calendario, automazione del flusso di lavoro, DataMesh, Brandfolder, sicurezza CMEK Project management con fogli di calcolo Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese Appian Orchestrazione dei processi, RPA, IA, data fabric, reportistica dinamica, app mobili, gestione dei casi Automazione di processi aziendali complessi Prezzi personalizzati Piattaforma Mendix IDE avanzato, assistente IA, architettura componibile, integrazioni predefinite, implementazione rapida Sviluppo rapido di app e automazione dei processi Gratis; a partire da 1.027 $/mese Caspio App builder senza codice, assistente IA, API REST, funzioni SQL, integrazioni di pagamento, FileStor CDN Piccole aziende che creano app personalizzate per database A partire da 100 $ al mese Oracle APEX Generatore di app web low-code, report interattivi, assistente IA, dati REST, supporto PWA, localizzazione App di livello aziendale con Oracle Cloud Sempre gratis; piani a pagamento a partire da 122 $ al mese Monday. com Flussi di lavoro personalizzabili, ricette di automazione, oltre 200 integrazioni, framework per app, analisi in tempo reale, strumenti di IA Creazione di flussi di lavoro personalizzabili Gratis; piani a pagamento a partire da $12/postazione/mese Kintone App personalizzate, oltre 25 tipi di campi dati, autorizzazioni granulari, automazione del flusso di lavoro, grafici, cronologia delle revisioni App e flussi di lavoro personalizzati per piccole imprese A partire da 16 $/utente/mese

Le 10 migliori alternative a Quickbase

Pronto per un cambiamento? Queste 10 alternative a Quickbase possono aiutarti a creare app personalizzate senza il fastidio della codifica:

1. ClickUp (Ideale per il project management e i flussi di lavoro personalizzati)

Centralizza i tuoi dati, i tuoi progetti e tutto il resto con ClickUp, un'unica piattaforma per tutte le tue esigenze di project management

Se stai cercando un'alternativa a Quickbase che offra gestione delle attività, flussi di lavoro personalizzati e automazioni senza codice, ClickUp potrebbe essere la soluzione perfetta per te. È progettato per i team che desiderano strumenti potenti a basso codice senza il mal di testa delle piattaforme di database tradizionali.

Dove ClickUp eccelle davvero è nelle automazioni low-code e negli agenti basati sull'IA. Con le automazioni, puoi impostare regole personalizzate che assegnano automaticamente le attività, aggiornano gli stati o inviano notifiche, senza bisogno di codice.

Il generatore di automazioni visive rende facile per chiunque semplificare i processi ed eliminare il lavoro ripetitivo. Ma non è tutto: gli agenti IA di ClickUp, disponibili negli elenchi e nella chat di ClickUp, portano l'automazione a un livello superiore. Questi assistenti intelligenti possono gestire attività di routine, rispondere a domande e persino aiutarti a gestire i progetti, liberando il tuo team affinché possa concentrarsi su ciò che conta di più.

Usa l'agente IA di ClickUp per automatizzare le attività ricorrenti

La parte migliore è che tutto questo è profondamente integrato con le attività di ClickUp. Puoi creare attività con dettagli approfonditi, campi personalizzati, dipendenze e liste di controllo, assicurandoti che ogni aspetto di un progetto sia monitorato e gestito in modo efficiente. La piattaforma supporta funzioni avanzate di filtraggio, ordinamento e raggruppamento, consentendo ai team di personalizzare la propria area di lavoro in base a processi e esigenze di reportistica unici.

Semplifica il tuo flusso di lavoro: crea, monitora e gestisci ogni attività direttamente all'interno di ClickUp

Inoltre, la gestione dei progetti basata sull'IA di ClickUp fa un passo avanti, offrendoti il controllo completo su come pianificare, monitorare ed eseguire il lavoro. Preferisci i grafici Gantt per le sequenze temporali? Hai bisogno della vista Carico di lavoro per bilanciare le risorse? Vuoi una semplice bacheca Kanban? Hai diverse opzioni: oltre 15 modi per visualizzare i tuoi progetti, per l'esattezza.

Se l'organizzazione dei dati è una priorità, la vista Tabella di ClickUp trasforma ClickUp in un database personalizzato, ideale per i CRM o per il monitoraggio di qualsiasi altra cosa di cui il tuo team abbia bisogno. E con i modelli già pronti, la configurazione è rapida, così puoi concentrarti sul lavoro invece che sulla formattazione.

Crea fogli di calcolo velocissimi e database visivi dinamici con la vista Tabella di ClickUp

Anche la collaborazione è semplicissima. I commenti in-app, la condivisione di file e le menzioni contestualizzano le discussioni, mentre i modelli di piani di comunicazione ti aiutano a iniziare in pochi minuti. E con le integrazioni Slack e Google Workspace, tutto rimane connesso.

E, naturalmente, c'è ClickUp Project Time Tracking, perché sapere dove vengono impiegate le ore del tuo team è importante tanto quanto gestire il lavoro stesso. Genera report, identifica i colli di bottiglia e mantieni i flussi di lavoro senza intoppi, in modo che ogni minuto sia ben speso.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ottimizza il tuo flusso di lavoro con l'automazione basata sull'IA di ClickUp Brain e personalizzalo per adattarlo perfettamente alle esigenze del tuo team

Mantieni le conversazioni relative al tuo progetto con le tue attività utilizzando la chat di ClickUp . Tagga i membri del team, collega i progetti e mantieni le discussioni pertinenti

Tieni traccia e raggiungi i tuoi traguardi con ClickUp Obiettivi , che siano giornalieri, settimanali, trimestrali o annuali, in un unico spazio semplice

Mappa strategie e processi nelle lavagne online di ClickUp , quindi collegale direttamente alle tue attività e ai tuoi progetti per semplificare il flusso di lavoro

Preparati al successo con modelli di project management predefiniti e personalizzali in base alle esigenze specifiche del tuo team

Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni di ClickUp non sono ancora disponibili sull'app mobile

L'ampio intervallo di funzionalità può creare una curva di apprendimento per gli utenti aziendali

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Adoro ClickUp e il modo in cui è in grado di automatizzare i processi, dalla modifica della titolarità in base allo stato di un'attività al monitoraggio del tempo che gli utenti dedicano a un'attività. È stato uno strumento fantastico per collaborare su progetti che richiedono più persone, comprese terze parti.

📮Approfondimento ClickUp: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succede se l'IA è integrata nella tua area di lavoro ed è già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in un linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e connettendo la chat, le attività, i documenti e le conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

2. Airtable (Ideale per creare e gestire database personalizzati)

tramite Airtable

Essendo una piattaforma SaaS basata sul web, Airtable semplifica la creazione di database da zero, la personalizzazione dei campi, il collegamento delle tabelle e l'automazione dei processi. Unisce la facilità di un foglio di calcolo alla potenza di un database, rendendolo una valida alternativa a Quickbase.

Con campi personalizzabili, tabelle collegate e automazioni, migliora i flussi di lavoro senza complessità. Che tu stia gestendo progetti, pipeline commerciali o calendari dei contenuti, questo software di database mantiene tutto strutturato, accessibile e facile da gestire, senza richiedere conoscenze approfondite di codici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Crea e collega database con un'interfaccia intuitiva in stile foglio di calcolo

Automatizza le attività con flussi di lavoro basati su trigger e gestione dei processi automatizzata basata sull'IA

Passa dalla vista Kanban, Gantt, calendario e griglia per una migliore visualizzazione

Integrazione con Salesforce, Slack, Google Workspace e altro ancora utilizzando connessioni native e un'API aperta

Accedi e aggiorna i database da qualsiasi luogo con l'app mobile

Limiti di Airtable

Il piano Team consente un massimo di 50.000 voci per base, con un limite massimo di 50.000 record per ciascuna tabella

La modifica di più celle o la selezione di dati non contigui non è un'opzione, rallentando il lavoro

Prezzi di Airtable

Free

Team : 20 $/mese

Business : 45 $/mese

Scala aziendale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4,6/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Una recensione su G2 dice:

La flessibilità di Airtable è il suo punto di forza principale. Lo abbiamo utilizzato per tutto, dal monitoraggio dei progetti dei clienti all'automazione delle attività. Un esempio lampante è stato quando abbiamo configurato un'integrazione Stripe personalizzata per un client utilizzando le funzionalità di scripting e webhook di Airtable: ha funzionato perfettamente e ci ha fatto risparmiare molto tempo.

3. Zoho Creator (Ideale per la creazione di app a basso codice per l'automazione del flusso di lavoro)

tramite Zoho Creator

E se la tua app low-code potesse fare molto di più che seguire gli ordini? L'IA Zia di Zoho Creator offre previsioni intelligenti, analisi del sentiment e approfondimenti sui dati direttamente nei tuoi flussi di lavoro, così le tue app non si limitano a funzionare, ma imparano.

Le integrazioni di pagamento integrate come PayPal e Razorpay gestiscono le transazioni senza problemi; non sono necessari strumenti aggiuntivi. Questo è un vantaggio rispetto a Quickbase, che si affida alle integrazioni di pagamento tramite Zapier o Pipedream.

Migliori funzionalità/funzioni di Zoho Creator

Semplifica lo sviluppo di app con una piattaforma low-code facile da usare ma abbastanza potente da gestire flussi di lavoro complessi

Ottieni informazioni in tempo reale con l'analisi della business intelligence (BI) e i dashboard interattivi

Connettiti con gli strumenti esistenti utilizzando integrazioni predefinite e API REST

Garantisci l'affidabilità con un tempo di attività del 99,9% e una sicurezza di livello aziendale

Limiti di Zoho Creator

I limiti alle importazioni di sottomoduli, ai campi formula e al caricamento dei file possono rendere complessi i dati complessi

Le funzionalità/funzioni IA come previsioni, OCR e AR hanno limiti di utilizzo che limitano i flussi di lavoro avanzati

Prezzi di Zoho Creator

Standard : 12 $/mese per utente

Professional : 30 $/mese per utente

Enterprise : 37 $/mese per utente

Flex: Prezzi personalizzati; disponibile su base annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Creator?

Una recensione su G2 dice:

La parte migliore di Zoho Creator è la sua piattaforma senza codice, che ci permette di creare applicazioni per le nostre aziende in base alle nostre esigenze senza dover scrivere righe di codice fisse. È anche un modo semplice per ottenere dati dai moduli e creare grafici, come se si avessero diversi moduli collegati tra loro e si potessero estrarre informazioni da tutti.

4. Smartsheet (Ideale per il project management con fogli di calcolo)

tramite Smartsheet

Smartsheet offre un'interfaccia intuitiva in stile foglio di calcolo con viste Griglia, Scheda, Gantt e Calendario integrate, senza necessità di configurazione aggiuntiva. Il monitoraggio del percorso critico aiuta i team a identificare immediatamente i colli di bottiglia, una funzionalità nativa che Quickbase non offre.

Smartsheet semplifica anche l'automazione del flusso di lavoro con regole senza codice per avvisi, approvazioni e assegnazione delle attività, mantenendo i processi in movimento senza lavoro manuale. Questo lo rende un'alternativa strutturata, visiva e facile da usare all'approccio più orientato ai database di Quickbase, soprattutto per i team che gestiscono più progetti contemporaneamente.

Funzionalità/funzioni principali di Smartsheet

Automatizza i flussi di lavoro e sincronizza i dati tra le app con Bridge per processi più intelligenti

Mappa e collega grandi set di dati su fogli e report con DataMesh

Carica, scarica e centralizza i dati da CRM, ERP e database utilizzando Data Shuttle

Gestisci le risorse digitali senza sforzo con Brandfolder per un'organizzazione e una distribuzione senza intoppi

Proteggi i dati sensibili con le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK) per un controllo completo

Limiti di Smartsheet

Mancano alcune funzionalità avanzate disponibili in Excel o Fogli Google, come la duplicazione delle colonne o l'inserimento di dati in più celle contemporaneamente

L'app mobile può essere instabile e spesso richiede una reinstallazione per risolvere i crash

Prezzi di Smartsheet

Free

Pro : 12 $ al mese per utente

Business : 24 $/mese per utente

Enterprise : Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2 : 4,4/5 (oltre 19.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la versatilità di Smartsheet e la possibilità di utilizzarlo per molte applicazioni diverse. A volte lo uso semplicemente come una versione più avanzata e interattiva di Excel, altre volte sfrutto le sue funzionalità di dashboard e automazione per creare strumenti molto potenti che rendono il lavoro molto più semplice e organizzato.

5. Appian (Ideale per automatizzare processi aziendali complessi con l'automazione robotica dei processi)

tramite Appian

Appian si distingue per l'orchestrazione dei processi, garantendo un coordinamento perfetto tra le attività umane e l'automazione digitale. La sua interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione di applicazioni aziendali, mentre la tecnologia data fabric unifica i dati provenienti da più origini senza codici complessi.

Lo strumento eccelle anche nell'elaborazione di documenti basata su IA e nella gestione avanzata dei casi, rendendolo una scelta eccellente per le organizzazioni che gestiscono flussi di lavoro complessi. Con l'automazione integrata per le approvazioni, l'assegnazione delle attività e le integrazioni con i principali strumenti aziendali, semplifica le operazioni mantenendo tutto connesso.

Migliori funzionalità/funzioni di Appian

Automatizza i flussi di lavoro con RPA, IA e IDP per un'esecuzione più rapida

Unifica i dati aziendali con un data fabric integrato

Ottieni informazioni in tempo reale con reportistica dinamica e process intelligence

Migliora l'esperienza degli utenti con app ottimizzate per dispositivi mobili e portali web

Gestisci casi complessi con applicazioni modulari e scalabili

Limiti di Appian

Per le funzionalità/funzioni avanzate è richiesta una conoscenza della programmazione

Nessuna possibilità di assegnare commenti a membri specifici del team

Prezzi di Appian

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Appian

G2 : 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Appian?

Una recensione su Capterra dice:

È facile configurare integrazioni con sistemi di terze parti, i layout standard predefiniti e i componenti dell'interfaccia utente sono eccellenti, così come le potenti funzionalità di modellazione dei processi.

👀 Lo sapevi? Accenture prevede che l'IA potrebbe supportare o aumentare il 40% delle ore lavorative! Nello sviluppo di app personalizzate a basso codice, ciò significa flussi di lavoro più veloci, automazioni più intelligenti e meno lavoro manuale.

6. Mendix Platform (Ideale per lo sviluppo rapido di app e l'automazione dei processi)

tramite Mendix

L'IA generativa e altre tecnologie possono automatizzare dal 60 al 70% delle attività lavorative, riducendo le attività ripetitive come l'inserimento dei dati e l'organizzazione dei file. Mendix fa un passo avanti con Maia, il suo assistente IA, che suggerisce microflussi, widget e componenti logici per accelerare lo sviluppo.

La sua architettura componibile garantisce modularità, consentendo ai team di assemblare e riutilizzare rapidamente i componenti delle applicazioni, facilitando l'adattamento alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

Migliori funzionalità/funzioni di Mendix Platform

Affronta attività complesse senza sforzo con un IDE avanzato e strumenti basati sull'IA

Crea un'azienda modulare con integrazioni, modelli ed estensioni predefiniti

Accelera lo sviluppo con funzionalità/funzioni assistite dall'IA e modelli ML personalizzati

Distribuisci ovunque con un solo clic: cloud pubblico, privato o ibrido

Limiti della piattaforma Mendix

Data Grid include intestazioni per l'ordinamento, ma non supporta azioni con un clic, quindi non è possibile aprire i dettagli in un pop-up direttamente dalla tabella

Prezzi della piattaforma Mendix

Free

Standard : a partire da 1027 $ al mese (900 € al mese)

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mendix Platform

G2 : 4,4/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali della piattaforma Mendix?

Una recensione su G2 dice:

Mendix è un'ottima piattaforma low-code e no-code che ha un grande potenziale per consentire un modello di sviluppo rapido delle applicazioni all'interno dell'azienda. La cosa che mi piace di più di Mendix è il TAT (Turn around time) del progetto. Con l'aiuto di Mendix, possiamo facilmente consegnare un'applicazione in un arco di tempo di 3 settimane partendo da zero, dallo sviluppo alla distribuzione, che di solito richiede mesi nel caso della codifica tradizionale.

🧠 Curiosità: Le origini dello sviluppo low-code risalgono agli anni '80 e '90 con la comparsa di strumenti di sviluppo rapido di applicazioni (RAD) come Delphi di Borland, PowerBuilder e Visual Basic di Microsoft.

7. Caspio (Ideale per le piccole imprese che desiderano creare applicazioni database personalizzate senza competenze di codifica)

tramite Caspio

Caspio offre un'esperienza davvero senza codice, rendendo facile per gli utenti non tecnici creare applicazioni di database online. Dove supera Quickbase è nell'automazione: pensa ai trigger di database, alle attività pianificate e ai webhook che mantengono il flusso dei dati in tempo reale senza muovere un dito.

E quando si tratta di integrazioni, l'API REST nativa di Caspio elimina la necessità di soluzioni alternative noiose che gli utenti Quickbase spesso devono affrontare.

Migliori funzionalità/funzioni di Caspio

Accelera lo sviluppo con un assistente basato sull'IA per la pianificazione e la progettazione di app

Estendi le funzionalità con API REST e funzioni SQL

Elabora in modo sicuro i pagamenti online con l'integrazione integrata di PayPal e Stripe

Archivia e gestisci i file con FileStor CDN e i servizi di archiviazione cloud

Sfrutta un database SQL di livello aziendale con elevata scalabilità e sicurezza

Limiti di Caspio

Alcuni clienti trovano il limite di DataPage restrittivo, anche sui piani a pagamento con elevate esigenze di pagine

I messaggi webhook hanno un limite massimo di 10 MB

Prezzi di Caspio

Lite : 100 $/mese

Plus : 300 $/mese

Business : 600 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2 : 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Caspio?

Una recensione su Capterra dice:

La piattaforma Caspio è stata facile da usare e sono riuscito a creare un'applicazione entro una settimana dall'apprendimento del software. Il loro servizio clienti è ottimo e molto disponibile ad aiutare con qualsiasi problema.

8. Oracle APEX (Ideale per creare app di livello aziendale con integrazione Oracle Cloud)

tramite Oracle

Oracle APEX è una piattaforma low-code progettata per creare applicazioni web sicure e scalabili con una codifica minima. Una delle sue funzionalità/funzioni distintive è Interactive Reports, che consente agli utenti di filtrare, cercare, ordinare e personalizzare le visualizzazioni dei dati in base alle proprie esigenze.

La piattaforma incorpora anche funzionalità basate sull'IA, tra cui APEX AI Assistant, che aiuta gli sviluppatori a generare, ottimizzare ed eseguire il debug di query SQL e a perfezionare HTML, JavaScript e PL/SQL.

Migliori funzionalità/funzioni di Oracle APEX

Modifica più righe contemporaneamente con le griglie interattive: clicca, modifica, salva, proprio come in un foglio di calcolo

Visualizza i dati con i grafici Oracle JET: a barre, a torta, a linee e altro ancora

Esegui query e manipola origini dati REST utilizzando SQL; non sono necessari collegamenti a database

Abilita la funzionalità PWA in un unico passaggio per l'accesso offline e l'ottimizzazione mobile

Localizza senza sforzo con la traduzione basata su XLIFF, la formattazione dei numeri e l'assistenza RTL

Limiti di Oracle APEX

APEX potrebbe farti sentire escluso se non fai parte dell'ecosistema Oracle

Ha una curva di apprendimento, soprattutto se non si ha familiarità con l'ambiente Oracle

Prezzi di Oracle APEX

Sempre gratis

Servizio di sviluppo applicazioni APEX : 122 $/mese

APEX con database autonomo: 502 $/mese

Valutazioni e recensioni di Oracle APEX

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Oracle APEX?

Una recensione su Capterra dice:

Le mie funzionalità/funzioni preferite sono la possibilità di trasformare i fogli di calcolo in app, la condivisione di dati esterni e la possibilità di scalare e distribuire le app sia su cloud che in locale.

9. Monday. com (Ideale per creare flussi di lavoro personalizzabili)

A differenza di Quickbase, che richiede la codifica per personalizzazioni avanzate, Monday.com Apps Framework consente agli utenti di creare app personalizzate, dashboard e integrazioni con poco o nessun codice.

Le sue ricette di automazione gestiscono le attività ripetitive, riducendo la necessità di scripting, mentre oltre 200 integrazioni native si collegano perfettamente con strumenti come Slack, Google Workspace e Salesforce.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Pianifica ed esegui sprint in modo efficiente con la prioritizzazione delle funzionalità e la visualizzazione della roadmap

Automatizza le attività degli sviluppatori per eliminare il lavoro manuale e aumentare la produttività

Tieni traccia dello stato di avanzamento con analisi in tempo reale e individua le tendenze durante gli sprint

Allinea i team con roadmap condivisibili e wiki collaborative sui prodotti

Integrazione con GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk e altro ancora per sincronizzare il codice, monitorare i problemi, automatizzare i flussi di lavoro e centralizzare la collaborazione

Utilizza strumenti basati sull'IA per classificare i bug, riepilogare/riassumere documenti e assegnare attività all'istante

Limiti di Monday.com

Le opzioni di automazione e integrazione possono essere eccessive, rendendo difficile la navigazione per i nuovi utenti

Gli utenti non possono visualizzare tutte le note associate a un'attività senza aprirle singolarmente, il che può rallentare i flussi di lavoro

Prezzi di Monday.com

Free

Base : 12 $/postazione al mese

Standard : 14 $/postazione al mese

Pro : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday?

Una recensione su G2 dice:

Alcune funzionalità richiedono una configurazione avanzata per funzionare in modo efficiente, come le dipendenze o le automazioni complesse, che possono rallentare l'inserimento di nuovi collaboratori. Inoltre, l'app mobile non è così fluida quando si tratta di gestire bacheche di grandi dimensioni o aggiornamenti di grandi volumi, il che limita la flessibilità in movimento.

🧠 Curiosità: Forrester Research ha introdotto per la prima volta il termine "sviluppo low-code" in un rapporto del 2011 che discuteva le nuove piattaforme di produttività per applicazioni personalizzate.

10. Kintone (Ideale per creare app e flussi di lavoro personalizzati per le piccole imprese)

tramite Kintone

Kintone mantiene tutte le comunicazioni all'interno dei flussi di lavoro, assicurando che nulla vada perso nella confusione.

Un altro grande vantaggio? Le impostazioni granulari delle autorizzazioni. Gli amministratori possono controllare l'accesso a livello di campo, record e app, andando oltre le autorizzazioni basate sui ruoli di Quickbase. Hai bisogno di nascondere campi specifici o regolare la visibilità in base alle condizioni? Kintone lo rende facile, offrendo ai team una maggiore flessibilità nella gestione dei dati sensibili e garantendo al contempo una collaborazione senza interruzioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Kintone

Personalizza oltre 25 tipi di campi dati con condizioni

Crea visualizzazioni uniche e visualizza i dati con grafici e diagrammi

Collega app correlate per eliminare il lavoro duplicato e centralizzare le informazioni

Automatizza i flussi di lavoro, imposta promemoria e ricevi notifiche in tempo reale

Controlla l'accesso con autorizzazioni granulari e monitora le modifiche con la cronologia delle revisioni

Limiti di Kintone

Specificare troppe condizioni di filtro può impedire l'apertura della schermata "Visualizza"

Gli allegati singoli hanno un limite massimo di dimensione pari a 1 GB

Prezzi di Kintone

Professional: 16 $ al mese per utente

Personalizzato: 20 $ al mese per utente (commit minimo di 5 utenti richiesto)

Valutazioni e recensioni di Kintone

G2 : 4,6/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kintone?

Una recensione su G2 dice:

Avevamo bisogno di trasferire il nostro sistema di previsioni e prezzi da Excel a un database formattato. Adoro il fatto che abbiamo tutte le funzionalità di Excel con tutte le autorizzazioni e la flessibilità di un database. Siamo stati in grado di implementare un sistema perfettamente funzionante in una frazione del tempo e abbiamo ancora tutta la flessibilità che amavamo di Excel. La migrazione è andata molto bene e la configurazione è stata semplicissima. Ho consigliato Kintone a diversi amici del settore. Lo usiamo tutti i giorni con il nostro team e lo integriamo nel nostro sistema Domo per la reportistica.

Trova l'alternativa Quickbase perfetta per il tuo team

Quickbase è ottimo per applicazioni personalizzate, ma potrebbe essere il momento di cambiare se i suoi limiti (prezzi, lacune di integrazione o una curva di apprendimento ripida) ti stanno frenando.

L'alternativa giusta dovrebbe adattarsi al tuo flusso di lavoro, essere scalabile in base alle dimensioni della tua azienda e offrire flessibilità senza strutture rigide.

ClickUp combina il project management con flussi di lavoro personalizzabili, automazioni e collaborazione in tempo reale. Crea flussi di lavoro senza codice, monitora i progetti dall'inizio alla fine e mantieni il tuo team allineato, tutto in un unico posto.

Cerchi una soluzione flessibile e completa? Iscriviti gratuitamente a ClickUp.