ClickUp vs Jotform: quale strumento è più adatto alle tue esigenze di project management?

Gestire infinite richieste di attività, monitorare lo stato di avanzamento di più progetti e occuparsi di moduli sparsi che non si adattano perfettamente al tuo flusso di lavoro può essere stressante.

Che si tratti di gestire un team, inserire nuovi utenti e nuovi dipendenti o raccogliere dati dei clienti, avere il software giusto può determinare il successo o il fallimento della tua efficienza.

ClickUp e Jotform offrono potenti funzionalità/funzioni di raccolta dati, ma quale semplifica il tuo flusso di lavoro?

Mentre ClickUp eccelle nel monitoraggio dei progetti e nella gestione delle attività, Jotform è la soluzione ideale per la creazione di moduli e la raccolta di dati con logica condizionale. La scelta tra i due dipende dalla tua priorità. Analizziamoli insieme per trovare lo strumento più adatto a te!

ClickUp vs Jotform in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità/funzioni di ClickUp e Jotform:

Funzionalità/funzione ClickUp Jotform Obiettivo principale Piattaforma di lavoro all-in-one per project management, monitoraggio delle attività, documenti, moduli e automazione del flusso di lavoro Si concentra sulla creazione di moduli, la raccolta dati e l'automazione del flusso di lavoro Creazione di moduli Generatore di moduli drag-and-drop con personalizzazione del marchio, logica condizionale e integrazione diretta nelle attività e nei flussi di lavoro Generatore di moduli drag-and-drop con personalizzazione del marchio e logica condizionale Personalizzazione Personalizzazione moderata dei moduli, ideale per i processi interni e il monitoraggio delle attività; supporta campi personalizzati e automazioni Altamente personalizzabile con logica condizionale e opzioni di integrazione Risposte al modulo L'invio dei moduli crea o aggiorna istantaneamente le attività, attiva le automazioni e si integra con i flussi di lavoro dei progetti Genera automaticamente le risposte ai moduli, analizza i dati, attiva i flussi di lavoro e ottieni informazioni dettagliate basate sull'IA Automazioni Automazioni avanzate: assegnazione delle attività, notifiche, trigger del flusso di lavoro, riepilogo/riassunto delle attività basato sull'IA e altro ancora Genera automaticamente le risposte ai moduli, analizza i dati, attiva i flussi di lavoro, ottieni informazioni dettagliate basate sull'IA Project Management Funzionalità/funzioni (griglia, calendario, visualizzazione scheda) per il monitoraggio degli invii, mancanza di dipendenze avanzate delle attività e visualizzazione dei progetti Funzionalità/funzione tabelle (griglia, calendario, visualizzazione schede) per il monitoraggio degli invii, mancanza di dipendenze avanzate delle attività e visualizzazione dei progetti Strumenti di collaborazione Collaborazione in tempo reale su attività, commenti, documenti, lavagne online, chat e notifiche Collaborazione in team in tabelle, opzioni limitate per la gestione delle attività Funzionalità basate sull'IA IA per riepiloghi delle attività, previsione delle scadenze, automazione del flusso di lavoro, note delle riunioni e generazione di contenuti IA per l'analisi dei dati, le risposte automatiche, l'identificazione delle tendenze e la generazione di report Integrazioni oltre 1.000 integrazioni: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub e altro ancora oltre 150 integrazioni con CRM, strumenti di email marketing e processori di pagamento Integrazione dei pagamenti Nessuna elaborazione diretta dei pagamenti nei moduli Accetta pagamenti tramite PayPal e Stripe direttamente dai moduli

Cos'è ClickUp?

Ottieni una piattaforma unica per gestire le attività, automatizzare i flussi di lavoro e collaborare con ClickUp

ClickUp è un software all-in-one per la produttività e il project management che semplifica il lavoro tra team, reparti e aziende. Centralizza la gestione delle attività, la collaborazione sui documenti e la personalizzazione del flusso di lavoro, riducendo significativamente il passaggio da un'app all'altra.

Se gestisci progetti complessi, monitori le prestazioni del team o semplifichi le attività quotidiane, ClickUp offre un'esperienza altamente personalizzabile. Il suo generatore di moduli, il monitoraggio delle attività, i grafici Gantt e l'automazione basata sull'IA aiutano le aziende di tutte le dimensioni a rimanere organizzate ed efficienti.

Con ClickUp, i team collaborano, monitorano lo stato di avanzamento e analizzano i dati, rendendolo una potente alternativa alle soluzioni tradizionali di project management.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp offre una suite di funzionalità progettate per semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Ogni strumento all'interno di questa piattaforma rende la gestione delle attività semplice, dal monitoraggio dei progetti all'automazione.

Di seguito sono elencate tre funzionalità chiave che contraddistinguono ClickUp.

1. Visualizzazione modulo ClickUp: raccogli e automatizza l'invio senza sforzo

Trasforma immediatamente gli invii dei moduli in attività eseguibili con il modulo Visualizza di ClickUp

I moduli non servono solo a raccogliere informazioni, ma dovrebbero anche triggerare azioni. La vista Modulo di ClickUp trasforma facilmente le risposte dei moduli in attività, aiutando i team ad agire immediatamente sui dati. Che tu stia raccogliendo feedback dei clienti, elaborando richieste di attività o gestendo sondaggi dei dipendenti,

Il modulo Visualizza di ClickUp si integra direttamente con i tuoi flussi di lavoro. Include:

Logica condizionale: mostra o nascondi le domande in modo dinamico in base alle risposte precedenti per una raccolta di dati più pertinente

Campi IA: aggiungi campi basati sull'IA a moduli/attività che generano automaticamente riepiloghi/riassunti, traduzioni o aggiornamenti di stato

Approfondimenti IA: utilizza l'IA per analizzare gli invii, riepilogare/riassumere il sentiment, evidenziare le domande frequenti e identificare le tendenze dai dati dei moduli

Automazione del flusso di lavoro: attiva automazioni dalle risposte ai moduli per creare attività, assegnare membri del team e impostare priorità all'istante

Personalizzazione: personalizza i moduli con branding personalizzato, immagini di copertina, stili dei pulsanti e una varietà di tipi di campi (testo, elenco a discesa, valutazioni, ecc.)

Campi nascosti: acquisisci informazioni aggiuntive con campi nascosti che non sono visibili ai rispondenti ma sono inclusi negli invii

ClickUp Brain

💡 Suggerimento: utilizza il modello di modulo di feedback di ClickUp per semplificare le informazioni sui clienti. Questo modello organizza automaticamente le risposte, categorizza i feedback e attiva follow-up in base all'urgenza. Che tu stia migliorando un prodotto, perfezionando il servizio clienti o monitorando la soddisfazione dei dipendenti, l'analisi basata sull'IA metterà in evidenza tendenze e informazioni critiche. In questo modo, dedicherai meno tempo all'ordinamento dei dati e più tempo all'azione. Scopri altri modelli di moduli di feedback gratuiti qui.

2. Attività di ClickUp: gestione delle attività semplificata e automatizzata

Semplifica il lavoro con l'automazione intelligente e il monitoraggio in tempo reale con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp integrano tutto dai tuoi moduli e trasformano ogni invio in singole attività, semplificando il monitoraggio, la definizione delle priorità e l'automazione del lavoro. Grazie alle dipendenze delle attività, agli stati personalizzati e alle viste multiple come Elenco, Kanban e grafici Gantt, i team possono visualizzare a colpo d'occhio i flussi di lavoro di invio dei moduli, come un flusso di lavoro di tracciamento dei bug.

Le notifiche intelligenti assicurano che nessun aggiornamento venga perso e che le attività rimangano in linea con la pianificazione, mantenendo i progetti in carreggiata senza microgestione. Con le attività di ClickUp, puoi:

Imposta relazioni tra le attività, assicurando che i team si concentrino prima sul lavoro con priorità elevata

Attiva/disattiva l'elenco, Kanban, i grafici Gantt e i calendari per un flusso di lavoro flessibile

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle attività, sui commenti o sulle modifiche senza intasare la finestra In arrivo

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

3. Automazioni ClickUp: elimina il lavoro ripetitivo

Elimina le attività superflue e automatizza i flussi di lavoro senza sforzo con ClickUp Automazioni

Se devi assegnare manualmente un'attività a qualcuno dopo ogni invio di modulo, probabilmente ciò comporta ore di produttività perse in un trimestre. Le automazioni e gli agenti IA di ClickUp possono aiutarti a gestire il lavoro più impegnativo.

Gli agenti Autopilot con IA di ClickUp portano l'automazione intelligente direttamente nella tua area di lavoro, funzionando perfettamente sia nella vista Elenco che nella vista Chat. Questi agenti gestiscono in modo proattivo le attività ripetitive, semplificano la comunicazione e assicurano che nulla venga trascurato.

Con ClickUp Automazioni e Agenti IA, puoi:

Automazione negli elenchi delle attività: gli agenti IA Autopilot possono assegnare automaticamente attività, aggiornare gli stati e attivare notifiche in base a regole personalizzate o modifiche in tempo reale nei tuoi elenchi. Possono anche generare riepiloghi/riassunti delle attività, analizzare i dati dei progetti e suggerire i passaggi successivi, consentendo ai tuoi progetti di andare avanti senza intervento manuale

Automazione nella chat: nella nella chat di ClickUp , gli agenti IA monitorano le conversazioni, riepilogano/riassumono le discussioni e possono persino creare o aggiornare attività in base all'attività della chat. Mettono in evidenza gli elementi su cui intervenire, inviano promemoria e assicurano che gli aggiornamenti importanti non vengano mai persi

Approfondimenti basati sull'IA: Sfrutta Sfrutta ClickUp AI per generare riepiloghi/riassunti intelligenti, analizzare le tendenze e fornire consigli proattivi, sia che tu stia lavorando in un elenco o collaborando in chat

Integrazioni perfette: connettiti con strumenti come Slack, Google Drive e Zapier, consentendo agli agenti IA di orchestrare i flussi di lavoro e sincronizzare le informazioni su tutto il tuo set di strumenti

Con gli agenti IA Autopilot disponibili sia in elenco che in chat, ClickUp consente al tuo team di automatizzare di più, collaborare in modo più intelligente e concentrarsi sul lavoro ad alto impatto.

Inoltre, con la potente funzionalità IA ClickUp Brain, puoi generare un layout chiaro e personalizzato in base ai tuoi obiettivi, sia che si tratti di raccogliere feedback degli utenti o richieste di ammissione. Quando richiedi a ClickUp AI di creare un modulo, questo genererà un modulo ben strutturato con i dettagli che devi includere.

Ottieni moduli di feedback dettagliati in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

Prezzi di ClickUp

Cos'è Jotform?

tramite Jotform

Jotform è un software per la creazione di moduli online che semplifica la raccolta dei dati, l'automazione e la gestione del flusso di lavoro. Grazie a un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo, gli utenti possono creare moduli personalizzati, sondaggi e moduli per la raccolta dei pagamenti in pochi minuti.

Jotform si integra anche con oltre 150 app aziendali, consentendo connessioni senza interruzioni con CRM, strumenti di email marketing e archiviazione cloud.

Dalla gestione dei feedback dei clienti all'inserimento dei dipendenti, la logica condizionale e l'automazione basata sull'IA di Jotform semplificano i processi, rendendo immediatamente utilizzabili le risposte ai moduli.

Funzionalità/funzioni di Jotform

Jotform va oltre i moduli tradizionali. È un potente strumento di automazione del flusso di lavoro. Con l'elaborazione dei moduli basata sull'IA, le integrazioni con gli strumenti di project management e la creazione automatizzata delle attività, Jotform aiuta le aziende a monitorare, analizzare e agire sulle risposte ai moduli.

Diamo un'occhiata a tre funzionalità/funzioni distintive.

1. Modulo di creazione moduli: moduli personalizzati con logica condizionale

tramite Jotform

Jotform semplifica la creazione di moduli grazie alla sua interfaccia intuitiva drag-and-drop. Le aziende possono creare moduli dall'aspetto professionale con branding personalizzato, logica condizionale e suggerimenti basati sull'IA. Con il generatore di moduli puoi:

Mostra o nascondi i campi in base all'input dell'utente, rendendo i moduli dinamici ed efficienti

Invia i dati dei moduli a Fogli Google, Slack, Trello o a una qualsiasi delle oltre 150 app aziendali di Jotform

Accetta pagamenti tramite PayPal, Stripe o Square direttamente dai tuoi moduli

🧠 Curiosità: hai visto un gatto sul sito web, sul blog o nelle campagne email di Jotform? È Podo, la mascotte del marchio. Questo gatto parla più di una dozzina di lingue e aiuta gli utenti a scoprire le nuove funzionalità/funzioni del marchio!

2. Tabelle Jotform: una funzionalità flessibile per la gestione delle attività

tramite Jotform

Le tabelle Jotform funzionano come un database ibrido in formato foglio di calcolo, aiutando i team a monitorare i progetti, gestire gli invii e organizzare i dati in un unico posto.

A differenza dei tradizionali software di gestione delle attività, Jotform Tables offre viste dinamiche e strumenti collaborativi in tempo reale per il monitoraggio delle risposte ai moduli. Ti aiuta a:

Passa dalla visualizzazione a griglia, calendario o scheda per organizzare le attività in stile ClickUp

Converti le voci del modulo in attività e assegnale ai membri del team

Le modifiche apportate a un modulo di invio vengono riportate immediatamente nelle tabelle Jotform collegate

✨ Suggerimento bonus: puoi utilizzare i modelli di tabella predefiniti di Jotform per monitorare il feedback degli utenti, i sondaggi dei dipendenti e le registrazioni agli eventi senza bisogno di un gestore di attività separato.

3. Jotform IA: automatizza i flussi di lavoro e migliora le informazioni

tramite Jotform

Jotform IA porta l'automazione a un livello superiore consentendo risposte immediate, approfondimenti intelligenti e miglioramenti del flusso di lavoro. È in grado di analizzare automaticamente l'invio dei moduli, generare report e persino rispondere alle query dei clienti. Con il generatore di moduli Jotform IA, puoi:

Rispondi automaticamente all'invio dei moduli in base a condizioni predefinite

Identifica le tendenze, estrai informazioni chiave e crea report visivi

Assegna gli invii alla persona giusta o attiva i flussi di lavoro dei progetti

🎯 Suggerimento bonus: Jotform IA può aiutarti a riepilogare/riassumere i risultati dei sondaggi in pochi secondi, risparmiando ore di inserimento e analisi manuale dei dati.

Prezzi di Jotform

Piano Free

Bronze: 39 $ al mese per utente

Silver: 49 $/mese per utente

Gold : 129 $/mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

ClickUp vs Jotform: confronto delle funzionalità/funzioni

ClickUp e Jotform offrono potenti strumenti di automazione del flusso di lavoro, creazione di moduli e gestione dei dati.

Se hai bisogno di una soluzione incentrata sul monitoraggio dei progetti, la collaborazione e l'automazione delle attività, ClickUp è la scelta migliore. Ma se la tua priorità è la raccolta dei dati, l'automazione basata su moduli e le informazioni basate sull'IA, Jotform è la soluzione ideale.

Analizziamo le loro differenze chiave.

#Funzionalità/funzione 1: Generatore di moduli e personalizzazione

La visualizzazione Modulo di ClickUp consente agli utenti di raccogliere automaticamente le risposte ai moduli e convertirle in attività. I moduli si integrano direttamente con il sistema di gestione dei progetti di ClickUp, garantendo che le risposte ai moduli attivino flussi di lavoro, assegnazioni di attività e azioni automatizzate. I moduli si sincronizzano anche con le dashboard per il monitoraggio in tempo reale. Include anche funzionalità/funzioni come personalizzazione del marchio, logica condizionale e campi basati sull'IA che ti aiutano a acquisire meglio i dati.

Il Modulo Builder di Jotform offre anche logica condizionale, personalizzazione del marchio e oltre 150 integrazioni con CRM, processori di pagamento e strumenti di marketing. Gli utenti possono accettare pagamenti, generare report e incorporare moduli su diverse piattaforme.

🏆 Vincitore: Pareggio. I moduli di ClickUp sono utili per il monitoraggio delle attività interne e i sistemi CRM integrati. Jotform offre maggiori opzioni di personalizzazione e di raccolta dei pagamenti.

💡 Suggerimento: invece di porre domande generiche come "Cosa ne pensi?", utilizza domande mirate come "Quali funzionalità/funzioni specifiche migliorerebbero la tua esperienza?". In questo modo le risposte saranno più strutturate e utili per il processo decisionale. Ulteriori informazioni su come chiedere feedback in modo efficace.

#Funzionalità/funzione 2: monitoraggio delle attività e dei progetti

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti completo che consente agli utenti di gestire attività, dipendenze, priorità e scadenze. Le sue viste personalizzate, come Elenco, Tabella, Kanban e Gantt, offrono diversi modi per visualizzare il lavoro. I team possono collaborare all'interno delle attività, impostare dipendenze e automatizzare i processi di lavoro.

Le tabelle di Jotform fungono da strumento leggero per il monitoraggio dei progetti. Gli utenti possono convertire gli invii dei moduli in voci di tabella, assegnare stati e organizzare i dati in viste a griglia, calendario o in stile Kanban. Tuttavia, mancano le dipendenze delle attività, il monitoraggio del carico di lavoro o strumenti avanzati di visualizzazione dei progetti come ClickUp.

🏆 Vincitore: ClickUp vince questo round! È di gran lunga superiore per la gestione delle attività, il monitoraggio dei progetti e la collaborazione. La funzionalità tabella di Jotform è utile per organizzare le risposte ai moduli, ma non è all'altezza delle funzionalità complete di project management di ClickUp.

#Funzionalità 3. Automazioni e funzionalità basate sull'IA

L'Automazione di ClickUp consente agli utenti di creare flussi di lavoro basati su trigger per la gestione delle attività. Gli utenti possono automatizzare la creazione delle attività, le assegnazioni, le notifiche e gli aggiornamenti di stato. ClickUp AI migliora ulteriormente la produttività riepilogando/riassumendo le discussioni, generando report, fornendo approfondimenti immediati e prevedendo le scadenze dei progetti.

IA e automazioni di Jotform si concentrano sui flussi di lavoro basati su moduli. L'IA è in grado di analizzare i dati e fornire supporto clienti tramite agenti IA. I moduli possono inoltrare automaticamente gli invii, triggerare flussi di lavoro di approvazione e generare report.

🏆 Vincitore: ClickUp è il vincitore. ClickUp eccelle nell'automazione delle attività e nella gestione del flusso di lavoro basata sull'IA, nonché nell'analisi dei dati basata sull'IA, mentre Jotform è migliore per un flusso di lavoro basato sull'elaborazione di moduli.

💡 Suggerimento: il feedback non serve solo a identificare i problemi, ma è uno strumento per il miglioramento continuo e il coinvolgimento. Quando raccogli il feedback dei dipendenti, assicurati che sia prevista una procedura di follow-up. Dai un'occhiata agli esempi reali di feedback dei dipendenti per perfezionare il tuo approccio.

ClickUp vs Jotform su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno condiviso opinioni diverse su ClickUp e Jotform, riflettendo il valore che ciascuna piattaforma aggiungerà alla tua organizzazione. Analizziamo le recensioni chiave degli utenti e ciò che rivelano sull'utilizzo reale di questi strumenti.

Molti utenti apprezzano i moduli ClickUp come un modo semplice per trasformare l'invio dei moduli in attività, ma alcuni notano che le notifiche via email devono essere configurate manualmente. Un utente dice:

Ho avviato un nuovo sistema con i miei clienti: se hanno un nuovo episodio di podcast da farmi modificare, tutto quello che devono fare è compilare alcuni campi in un modulo ClickUp. Il problema principale è che non ricevo alcuna notifica quando inviano il modulo. Qualcuno sa come impostare le notifiche via email per i moduli?

Ho avviato un nuovo sistema con i miei clienti: se hanno un nuovo episodio di podcast da farmi modificare, tutto quello che devono fare è compilare alcuni campi in un modulo ClickUp. Il problema principale è che non ricevo alcuna notifica quando inviano il modulo. Qualcuno sa come impostare le notifiche via email per i moduli?

Parlando delle Automazioni di ClickUp, un utente dice:

Mi sorprende sempre che così tante persone non lo conoscano, ma ClickUp offre un'assistenza e una formazione eccezionali, e se vuoi andare direttamente alla fonte. Altrimenti, penso che ti convenga impostare un'automazione per assegnarti l'invio del modulo/l'attività e poi assicurarti di ricevere una notifica quando qualcosa viene assegnato.

Mi sorprende sempre che così tante persone non lo conoscano, ma ClickUp offre un'assistenza e una formazione eccezionali, e se vuoi andare direttamente alla fonte. Altrimenti, penso che ti convenga impostare un'automazione per assegnarti l'invio del modulo/l'attività e poi assicurarti di ricevere una notifica quando qualcosa viene assegnato.

Un utente sottolinea che Jotform è facile da usare ma non offre una personalizzazione approfondita. Dicono:

Jotform è molto semplice, il che può essere positivo se si tratta di una piccola azienda con richieste semplici. Ma se sei una grande azienda e hai bisogno di creare flussi di lavoro o integrazioni, può essere difficile o non essere una funzionalità disponibile con Jotform.

Jotform è molto semplice, il che può essere positivo se si tratta di una piccola azienda con richieste semplici. Ma se sei una grande azienda e hai bisogno di creare flussi di lavoro o integrazioni, può essere difficile o non essere una funzionalità disponibile con Jotform.

Un altro utente sottolinea che il piano Free di Jotform include funzionalità/funzioni preziose, ma presenta limitazioni di integrazione. Dicono:

Jotform offre molte più funzionalità gratuite rispetto a Formstack. Tuttavia, ho bisogno che lo stesso PDF venga caricato automaticamente su SharePoint per lo spazio di archiviazione, e questa integrazione non è disponibile in Jotform.

Jotform offre molte più funzionalità gratuite rispetto a Formstack. Tuttavia, ho bisogno che lo stesso PDF venga caricato automaticamente su SharePoint per lo spazio di archiviazione, e questa integrazione non è disponibile in Jotform.

ClickUp vs Jotform: quale strumento per la creazione di moduli è il migliore?

Quando si tratta di creazione di moduli e automazione del flusso di lavoro, sia ClickUp che Jotform offrono funzionalità/funzioni avanzate.

Tuttavia, dopo aver confrontato le loro funzionalità, le capacità di automazione e le opzioni di integrazione, ClickUp emerge come l'opzione migliore per i team alla ricerca di una soluzione completa di project management con funzionalità di moduli integrate.

Mentre Jotform è eccellente per la creazione di moduli autonomi e la raccolta di dati, ClickUp va oltre i moduli. Consente agli utenti di trasformare le risposte in attività concrete, automatizzare i processi e monitorare i progetti, il tutto in un'unica area di lavoro. Se desideri qualcosa di più di un semplice generatore di moduli, ClickUp è la scelta più intelligente per team e aziende in crescita.

Sei pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro? Inizia oggi stesso con ClickUp gratis!