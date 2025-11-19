10 modelli gratis di documentazione delle funzionalità/funzione da utilizzare

Hai mai lanciato una nuova funzionalità/funzione solo per sentirti chiedere: "Aspetta, cosa fa questa funzionalità/funzione?"

Il documento delle funzionalità garantisce che tutti siano sulla stessa pagina prima che le cose vengano messe in pratica. Ma creare questo documento da zero ogni volta? No, grazie. 💭

È qui che i modelli affidabili ti salvano la giornata.

In questo post del blog esploreremo 10 modelli gratis di documentazione delle funzionalità/funzione di ClickUp per la sincronizzazione senza sforzo dei team di ingegneria, prodotto e progettazione. 💁

Cosa sono i modelli di documentazione delle funzionalità/funzione?

I modelli di documentazione delle funzionalità sono documenti strutturati che descrivono le specifiche, il comportamento e lo scopo di una funzionalità di prodotto nuova o aggiornata. Fungono da fonte unica di verità per i product manager, gli sviluppatori, i progettisti UX e i team di controllo qualità per comprendere cosa fa la funzionalità, perché esiste, come dovrebbe lavorare e come si presenta l'esito positivo.

Questi modelli includono in genere sezioni per

Storie degli utenti,

Requisiti tecnici

Criteri di accettazione

Casi limite

Aspettative degli utenti e

Dipendenze

Questi modelli contribuiscono a garantire una comunicazione coerente all'interno del team, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a ridurre i malintesi durante lo sviluppo. Questi framework completi accelerano il passaggio di consegne tra piano, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo.

Cosa rende efficace un modello di documentazione delle funzionalità/funzione?

Più che una lista di controllo, un modello di documentazione delle funzionalità/funzione efficace è un documento di lavoro che elimina le ambiguità, previene lo scope creep e accelera l'esecuzione interfunzionale.

Ecco cosa contraddistingue un modello di documentazione tecnica efficace. 📑

Definisce lo scopo: spiega cosa risolve la funzionalità/funzione, a chi è destinata e perché è importante all'interno della tua strategia di prodotto.

Descrive dipendenze e limiti: rileva in anticipo i vincoli tecnici, i punti di contatto del sistema e i potenziali ostacoli.

Include considerazioni sui casi limite: elenca scenari non comuni o complessi in modo che gli ingegneri addetti allo sviluppo e al controllo qualità non siano lasciati nell'incertezza.

Scompone i flussi degli utenti: offre wireframe, percorsi logici o azioni per passaggio per allineare UX, sviluppo e test.

Mappa i criteri di accettazione alle user story: collega i comportamenti previsti direttamente a condizioni misurabili per l'approvazione.

Supporto al contributo collaborativo: consente a project management, ingegneri e progettisti di commentare, taggare e gestire le modifiche di versione in uno spazio di condivisione per un miglioramento continuo.

Mantiene accessibili le attività e le specifiche correlate: centralizza documenti, ticket correlati e riferimenti collegati per una rapida consultazione.

🤝 Promemoria: non tutto deve essere documentato. Nella documentazione delle funzionalità/funzione, ometti gli aspetti banali dell'interfaccia utente, gli screenshot obsoleti o qualsiasi cosa di cui gli utenti non debbano preoccuparsi.

I migliori modelli di documentazione delle funzionalità/funzione in sintesi

Ecco una panoramica dei migliori modelli di documentazione delle funzionalità/funzione:

Modelli di documentazione delle funzionalità/funzione

Se desideri catturare ciò che è importante per il tuo prodotto senza tralasciare alcun dettaglio, ClickUp è la soluzione che fa per te.

Ecco 10 modelli di documentazione di prodotto creati per aiutarti a documentare le funzionalità/funzione più rapidamente e a collaborare meglio. ⚒️

1. Modello di documento sui requisiti di prodotto (PRD) di ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci l'ambito dell'MVP e mappare i flussi degli utenti con il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp.

Il modello di documento sui requisiti di prodotto (PRD) di ClickUp raccoglie le informazioni relative a chi, cosa, perché, quando e come dietro ogni funzionalità/funzione o iniziativa di prodotto, mantenendo il PRD in continua evoluzione man mano che il progetto matura. Ogni sezione di questo modello di documento sui requisiti di prodotto è personalizzabile.

Le pagine strutturate possono aiutare a costruire una comprensione più approfondita tra prodotto, progettazione e ingegneria. La pagina Criteri di rilascio spicca, guidandoti con prompt che mettono in evidenza condizioni critiche e verificabili, come "Gli utenti possono aggiornare il loro metodo/modalità di pagamento senza difficoltà?" In questo modo, non lasci la convalida al caso.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Trasforma le idee in requisiti chiari e verificabili con una guida integrata per definire l'esito positivo.

Colmate le lacune tra i team utilizzando pagine strutturate come Personaggi , Storie degli utenti e Progetti .

Mantieni il monitoraggio della convalida in linea con i prompt che mettono in evidenza scenari reali degli utenti e casi limite.

Adatta facilmente le sezioni alla complessità del tuo prodotto senza perdere chiarezza o flusso.

📌 Ideale per: Product manager che pianificano il rilascio di funzionalità complesse e gestiscono flussi di lavoro di documentazione dei prodotti che richiedono input interfunzionali.

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio ha rilevato che i knowledge worker mantengono in media 6 connessioni giornaliere sul posto di lavoro. Ciò comporta probabilmente numerosi scambi di email, chat e strumenti di project management. E se fosse possibile riunire tutte queste conversazioni in un unico posto? Con ClickUp, puoi farlo! È l'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che aiuta te e il tuo team a lavorare in modo più rapido e intelligente.

2. Modello dei requisiti di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un sistema interattivo con il modello di requisiti di prodotto ClickUp.

Se stai gestendo richieste di funzionalità provenienti da cinque team diversi e nessuno ricorda perché è stata presa una determinata decisione nell'ultimo sprint, il modello di requisiti di prodotto ClickUp è la soluzione giusta. Offre spazi personalizzabili per la descrizione della funzionalità, lo scopo, il problema dell'utente, il valore per l'utente e le ipotesi.

A differenza del modello precedente, un documento pronto all'uso, questo è uno spazio ClickUp pronto all'uso in cui è possibile impostare un intero flusso di lavoro. Ciò significa che invece di riversare tutto in un unico documento, si crea un sistema dinamico che mantiene la sincronizzazione delle decisioni relative al prodotto, i piani di rilascio e l'allineamento interfunzionale.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Trasforma gli input di prodotto sparsi in un'area di lavoro connessa che cresce con ogni release.

Mantieni trasparente il processo decisionale con visualizzare organizzate, stati e campi personalizzati per ogni fase.

Rivedi facilmente le scelte passate e sviluppale senza perdere il contesto storico.

Mantieni l'allineamento del team collegando requisiti, aggiornamenti e piani di rilascio in un unico hub di condivisione.

📌 Ideale per: team che documentano esigenze di prodotto di alto livello con contesto di supporto, come storie degli utenti, criteri di accettazione e obiettivi aziendali.

🚀 Vantaggio di ClickUp: unite automazione, recupero delle conoscenze e scrittura intelligente in un'unica esperienza senza soluzione di continuità con ClickUp Brain. La connessione collega le vostre attività, i documenti, le persone e le conoscenze organizzative da ClickUp e dalle app collegate, in modo da poter trovare tutte le risposte in un unico posto. Trasforma appunti approssimativi in una documentazione curata delle funzionalità/funzione con ClickUp Brain Comprende il tuo ruolo, il tuo flusso di lavoro e il tuo contesto, quindi ogni risultato sembra scritto da un membro del tuo team. Puoi redigere una bozza delle specifiche delle funzionalità, perfezionare un aggiornamento per gli stakeholder, scrivere nota di rilascio o generare documentazione preparatoria. Basta fare un prompt all'IA writer in linguaggio naturale di: Redigi una nota di avvio del progetto per il lancio della nuova funzionalità/funzione.

Trasforma queste note approssimative in una sezione PRD strutturata.

Scrivi una guida utente per la funzionalità/funzione di personalizzazione del dashboard.

Guarda questo video per imparare a scrivere più velocemente la documentazione delle funzionalità/funzione con ClickUp Brain:

3. Modello di documentazione tecnica ClickUp

Ottieni il modello gratis Comunica le informazioni essenziali sul prodotto utilizzando il modello di documentazione tecnica ClickUp.

Il modello di documentazione tecnica ClickUp include sezioni già pronte per tutto, dalla configurazione e dai flussi di lavoro ai consigli di sicurezza e alla risoluzione dei problemi. È un'ottima scelta per gli autori SaaS e i product manager che creano manuali utente, guide ai prodotti o documentazione interna.

Troverai le Istruzioni di sicurezza, che includono linee guida generali e avvisi specifici sul prodotto per tenere informati e proteggere gli utenti. La sezione Componenti e parti di questo modello di documento di progettazione tecnica include testo e diagrammi con etichetta per facilitare l'identificazione e l'assemblaggio.

Il modello di documentazione tecnica offre anche una tabella delle Specifiche tecniche per un rapido accesso ai dettagli relativi a dimensioni, requisiti di alimentazione e materiali. La sezione Garanzia e assistenza descrive il servizio post-vendita, mentre la sezione Nota offre spazio per dichiarazioni di non responsabilità, varianti di modello o aggiornamenti personalizzati.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Crea una documentazione professionale e curata senza partire da una pagina bianca.

Mantieni organizzati i dettagli tecnici, le immagini e le informazioni sulla sicurezza.

Aiuta gli utenti a trovare più rapidamente le risposte grazie a sezioni chiare dedicate alle specifiche, ai componenti e alle informazioni di supporto.

Personalizza facilmente i layout personalizzati in modo che corrispondano allo stile del tuo prodotto e al tono del tuo marchio.

📌 Ideale per: redattori tecnici e sviluppatori che creano panoramiche dei sistemi interni, riferimenti API e manuali di ingegneria che richiedono di essere formattati in modo chiaro e di disporre di una navigazione rapida.

Scopri come scrivere la documentazione tecnica qui:

4. Modello di elenco delle richieste di funzionalità ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con il backlog delle funzionalità grazie al modello di elenco delle richieste di funzionalità di ClickUp.

Il modello di elenco delle richieste di funzionalità di ClickUp offre uno spazio centrale e strutturato per raccogliere le idee degli utenti, valutarle in modo obiettivo e tradurle in attività di sviluppo concrete.

Integrato in ClickUp Forms, raccoglie suggerimenti da qualsiasi fonte e ti aiuta a ordinarli istantaneamente in base all'impatto, allo sforzo richiesto e al valore strategico utilizzando campi personalizzati come Priorità, Lavoro richiesto stimato e Punteggio di valore.

Utilizza questo modello per documentare le funzionalità/funzione del software di automazione o anche per mappare miglioramenti per strumenti interni che non riescono mai a superare il backlog. Hai bisogno di coinvolgere più team? Assegna le richieste direttamente come attività, imposta le dipendenze e utilizza le notifiche per rimanere aggiornato.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Trasforma i feedback sparsi in un sistema organizzato che mette in evidenza ciò che conta davvero.

Confronta in modo obiettivo le idee relative alle funzionalità/funzione con i campi integrati relativi a lavoro richiesto, valore e priorità.

Assicurati che i team siano responsabili assegnando loro la titolarità e il monitoraggio dello stato in tempo reale.

Semplifica il processo decisionale con viste che visualizzano e trasformano le richieste da idea a rilascio.

📌 Ideale per: team di prodotto che monitorano le idee sulle funzionalità inviate dagli utenti su più canali e le classificano in base all'impatto e agli obiettivi della roadmap.

💡 Suggerimento: inizia con una breve introduzione alla funzionalità, quindi offri una sezione "Guida rapida" per coloro che desiderano semplicemente iniziare a utilizzare la funzionalità. Continua con i concetti e le definizioni fondamentali, quindi passa a guide più approfondite, flussi di lavoro e consigli per la risoluzione dei problemi.

5. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità ed esegui lo sviluppo delle funzionalità/funzione con il modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp.

Mentre il modello precedente è stato creato per raccogliere, organizzare e esaminare i suggerimenti sulle funzionalità/funzione in arrivo, il modello ClickUp Product Features Matrice aiuta a valutare, dare priorità e a elaborare un piano per le funzionalità da sviluppare.

In sostanza, questa matrice ti aiuta a valutare e classificare le funzionalità/funzione attraverso metriche definite e tracciabili, quali impatto, valore, tipo di cliente e lavoro richiesto. Utilizza viste personalizzate, come la vista Funzionalità software o Funzionalità hardware, per le priorità concorrenti tra i reparti, in modo da concentrarti su ciò che è rilevante per ciascun team.

Inoltre, gli stati personalizzati come completato, funzionalità hardware, Nuovo modello e funzionalità software ti consentono di monitorare la fase e il tipo di ciascuna funzionalità/funzione. Il modello offre anche strumenti di collaborazione online per coordinarti in modo efficace con i tuoi team remoti.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Valuta e classifica le funzionalità/funzioni con metriche chiare e supportate da dati quali valore, impatto e lavoro richiesto.

Offri a ogni team una visione mirata con layout dedicati per software, hardware e linee di prodotti.

Monitora lo sviluppo senza intoppi grazie a campi e stati personalizzabili che rispecchiano il tuo flusso di lavoro.

Semplifica le inutili complessità nel processo decisionale con una matrice strutturata che mantiene le priorità con visibilità e allineate.

Ideale per: team di marketing e strategia di prodotto che confrontano le funzionalità interne dei prodotti con quelle della concorrenza o mappano le funzionalità/funzioni su diversi livelli di utenti per il successo del prodotto.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizzi l'IA per creare documentazione tecnica? Sostituisci gli strumenti IA sparsi ed elimina la proliferazione dell'IA con un'app IA desktop unificata e profondamente contestualizzata: ClickUp Brain MAX. Il suo output contestualizzato si basa sulla roadmap del tuo team, sui documenti, sulle note sprint, sulle metriche del dashboard, sui problemi GitHub e persino sui tuoi file Google Drive. Elimina la proliferazione dell'IA e scegli lo strumento di IA più adatto al tuo processo di sviluppo del prodotto con ClickUp Brain MAX Ecco perché dovresti utilizzarlo: Un hub unificato: One IA ricerca, scrive, pianifica, automatizza, risponde alle domande e redige i tuoi flussi di lavoro.

Flussi di lavoro voice-first: basta parlare e basta parlare e ClickUp Talk-to-Text trasformerà il discorso in attività, riepiloghi, aggiornamenti e automazioni, consentendoti di lavorare il 400% più velocemente.

IA multimodello: passa da ChatGPT a Claude e Gemini all'interno di un'unica app, a seconda dell'attività da svolgere.

6. Modello di documento dei requisiti aziendali ClickUp

Ottieni il modello gratis Collega gli obiettivi aziendali ai risultati finali di ogni progetto con il modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp.

Il modello ClickUp Business Requirements Document (BRD) è stato creato per evitare lo slittamento degli obiettivi. Offre al tuo team uno spazio centralizzato per definire le esigenze aziendali, perché sono importanti e come verrà misurato l'esito positivo. Il modello pone le domande giuste, come "Qual è il motore dell'azienda?" o "Quali sono i limiti normativi?" per scoprire i punti ciechi.

Cattura gli obiettivi a lungo termine, le esigenze non tecniche degli stakeholder, i criteri di conformità, le dipendenze e i vincoli di budget/risorse. Con le sue 10 sottopagine personalizzabili, puoi anche creare documentazione di progetto, requisiti funzionali e non funzionali, implicazioni finanziarie e flussi di lavoro di approvazione.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Trasforma gli obiettivi aziendali in requisiti strutturati e misurabili che guidano ogni fase del lavoro.

Individua tempestivamente i punti deboli grazie ai prompt integrati relativi a dipendenze, vincoli e metriche di esito positivo.

Mantieni allineati gli stakeholder grazie a sezioni organizzate per la documentazione finanziaria, la conformità e le approvazioni.

Standardizza la documentazione tra i vari progetti con sottopagine flessibili su misura per il tuo flusso di lavoro.

📌 Ideale per: team interfunzionali che devono allinearsi su ambito, budget e aspettative degli stakeholder per iniziative su larga scala prima dell'inizio dello sviluppo.

7. Modello di posizione del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un'esperienza di branding strutturata con il modello di posizione del prodotto ClickUp.

Stai cercando di allineare la comunicazione, il branding e la strategia di commercializzazione attorno a un'unica visione del prodotto? Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp può aiutarti. Riunisce tutti i team (marketing, progettazione, prodotto e altri) in un unico spazio di lavoro, in modo che la storia del tuo prodotto rimanga coerente e chiara dall'ideazione al lancio.

Inizia con la Valutazione della posizione del prodotto, una visione strutturata che delinea gli elementi essenziali come la tua proposta di valore, il segmento di mercato, gli obiettivi di lancio e i punti deboli dei clienti. Una volta inviati i dati, la vista Elenco prodotti converte le risposte in attività concrete, pronte per essere assegnate, classificate in base alle priorità e raggruppate in base allo stato di avanzamento.

La vista Bacheca di ClickUp fa un ulteriore passo avanti con una configurazione Kanban drag-and-drop, perfetta per spostare ogni attività di posizionamento attraverso stati come Pianificazione, in corso o In attesa.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Conserva tutti i dettagli del prodotto, come la proposta di valore e il pubblico di destinazione, in un unico posto.

Converti i contributi del team in attività chiare per il marketing, la progettazione e l'allineamento dei prodotti.

Visualizza lo stato a colpo d'occhio con le semplici bacheche Kanban drag-and-drop.

Collabora senza intoppi collegando obiettivi, messaggi e piani di lancio in un unico spazio di lavoro.

📌 Ideale per: Responsabili marketing di prodotto che sviluppano framework di messaggistica e strategie di posizione per riflettere i punti deboli del pubblico e i segmenti di mercato

💡 Suggerimento professionale: elimina il lavoro manuale, riduci i tempi di risposta e mantieni i progetti in movimento senza una supervisione costante con ClickUp AI Agents. Puoi scegliere tra: Agenti predefiniti: assistenti pronti all'uso che puoi abilitare in spazi, elenchi o chat.

Agenti personalizzati: crea i tuoi agenti con un builder senza codice con trigger, condizioni, azioni e istruzioni definiti. Crea un agente ClickUp personalizzato per gestire il lavoro ripetitivo nel flusso di lavoro del tuo prodotto. Supponiamo che il tuo team del supporto continui a perdere segnalazioni di bug critici perché gli aggiornamenti sono sepolti in lunghe catene di commenti. Puoi creare un agente personalizzato con: Trigger: un commento contiene espressioni come "bug", "problema", "urgente"

Condizione: l'attività di ClickUp fa parte dell'elenco "Feedback dei clienti".

Azioni: Tagga automaticamente l'attività come alta priorità Assegnala al responsabile tecnico Genera un breve riepilogo del problema utilizzando ClickUp Brain

Tag automaticamente l'attività come alta priorità

Assegnatelo al responsabile tecnico.

Genera un breve riepilogo/riassunto del problema utilizzando ClickUp Brain. Contrassegna automaticamente l'attività come alta priorità

Assegnatelo al responsabile tecnico.

Genera un breve riepilogo/riassunto del problema utilizzando ClickUp Brain. Crea il tuo primo agente ClickUp AI guardando questa breve demo:

8. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Sviluppa le funzionalità/funzione del prodotto in base alle esigenze degli utenti con il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp.

Il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp ti offre un sistema già pronto per raccogliere feedback strutturati sull'usabilità del prodotto, sulle prestazioni delle funzionalità/funzione, sulla percezione del prezzo e sulla soddisfazione.

Ciò che distingue questo modello è la sua organizzazione integrata. Visualizzazioni come Soddisfazione complessiva, Valutazioni dei prodotti e Invii consentono di ordinare i feedback per area di prodotto, fase di utilizzo o gravità del problema. Ciò aiuta il tuo team a individuare quali funzionalità richiedono una revisione dell'esperienza utente, a identificare le aree in cui esistono lacune nelle prestazioni o quando la percezione dei prezzi non è allineata al valore effettivo.

Inoltre, puoi collegare il feedback direttamente alle attività di miglioramento, creando un ciclo di feedback chiuso tra gli utenti e il team di prodotto.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Raccogli e classifica i feedback in base alla funzionalità/funzione, alla fase o alla gravità del problema.

Identifica in tempo reale le lacune in termini di usabilità e le opportunità di miglioramento.

Collega i risultati dei sondaggi direttamente alle attività attuabili per una risoluzione più rapida.

Mantieni un ciclo di feedback continuo tra gli utenti e il team di prodotto.

📌 Ideale per: ricercatori UX e team di prodotto che raccolgono feedback strutturati da utenti reali per identificare miglioramenti e punti critici.

Ecco perché Ansh Prabhakar, analista per il miglioramento dei processi aziendali presso Airbnb, consiglia ClickUp per la pianificazione dei progetti e la collaborazione:

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita più facile, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a creare report in modo facile, e grazie alle riunioni giornalierne sul stato, pianificare il futuro è stato facile.

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita più facile, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a creare reportistica in modo facile e, grazie alle riunioni giornalierne sul stato, è stato facile pianificare il futuro.

9. Modello di documento informativo sul prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni uniformi le specifiche del prodotto, gli obiettivi e le note di sviluppo con il modello di documento di presentazione del prodotto ClickUp.

Il modello di documento informativo sul prodotto ClickUp è come un progetto da compilare che delinea chiaramente tutti gli input critici necessari per avviare il processo di sviluppo. Dalla definizione degli obiettivi e dei problemi degli utenti all'elenco delle soluzioni proposte, questo documento aiuta tutti a capire cosa si sta realizzando, perché e come verrà misurato l'esito positivo.

Ciò che lo rende prezioso è la flessibilità di espanderlo in pagine nidificate. È possibile aggiungere ricerche tecniche, mockup, feedback loop o cronologie delle decisioni, il tutto all'interno dello stesso documento. Il modello si evolve naturalmente nella base di conoscenze interna del team di sviluppo e nella documentazione ufficiale di ingegneria del software.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Descrivi i dettagli chiave del progetto, come gli obiettivi, le esigenze degli utenti e le soluzioni proposte.

Aggiungi pagine nidificate per ricerche tecniche, modelli di progettazione o note di revisione.

Collabora facilmente con commenti, tag e aggiornamenti in tempo reale dei documenti.

Crea un hub di conoscenze condivise che cresce con ogni iterazione del prodotto.

📌 Ideale per: Product manager che desiderano allineare i team, inclusi sviluppatori, designer e marketing, attorno a un unico documento dettagliato prima di lanciare un nuovo prodotto o una nuova funzionalità/funzione.

🧠 Curiosità: alcuni studi dimostrano che se non si mantiene attivamente il documento, la sua qualità tende a diminuire con ogni nuova versione. Quindi, sì, anche il documento ha bisogno di cure amorevoli (e di un controllo delle versioni).

10. Modello di documento delle specifiche di funzione ClickUp

Ottieni il modello gratis Riduci al minimo l'ambiguità del prodotto con il modello di documento delle specifiche funzionali di ClickUp.

Ti stai chiedendo come scrivere le specifiche di un prodotto?

Questo modello di documento delle specifiche funzionali di ClickUp descrive esattamente come dovrebbe funzionare la funzione di un prodotto dal punto di vista dell'utente, senza lasciare spazio a interpretazioni soggettive.

Sezioni ben definite per la progettazione del sistema, la struttura del database, il comportamento dell'interfaccia e altro ancora mantengono allineati i reparti di ingegneria, controllo qualità e gli stakeholder. Suddivide i requisiti funzionali e non funzionali con priorità e dipendenze chiare, fornisce supporto alla prioritizzazione delle funzionalità/funzione a ogni livello e collega il tutto con le user story per i team Agile.

La sezione Simple Agile User Story traduce i requisiti in obiettivi incentrati sull'utente, spostando l'attenzione sulle esigenze reali e incoraggiando i team a pensare dal punto di vista dell'utente.

🌼 Perché apprezzerai questo modello

Specifica i comportamenti del sistema e i flussi degli utenti in un modulo strutturato e verificabile.

Distinguete chiaramente i requisiti di funzione da quelli non funzionali.

Forza l'assistenza allo sviluppo agile con specifiche basate sulle user story.

Migliora la tracciabilità facendo in modo che le specifiche siano collegate ai risultati della convalida e del controllo qualità.

📌 Ideale per: team di ingegneri e controllo qualità che traducono i requisiti aziendali in documenti tecnici dettagliati come specifiche, flussi logici e regole di convalida per lo sviluppo.

🔍 Lo sapevate? Il Codice di Hammurabi (1754) è considerato uno dei primi documenti strutturati, completo di controllo delle versioni (tavole di pietra), criteri di accettazione e regole standardizzate.

💡 Suggerimento: quando documentate una funzionalità/funzione, rispondete sempre alle seguenti domande: cosa fa, perché è importante, a chi è destinata, come si usa e quando è rilevante. Gli utenti apprezzeranno particolarmente gli esempi reali!

Semplifica la documentazione delle funzionalità/funzione con ClickUp

La documentazione delle funzionalità/funzione non deve necessariamente essere conservata in una dozzina di posti diversi o basarsi sulla memoria, sugli screenshot e sulle buone intenzioni. ClickUp ti consente di collegare strumenti essenziali come moduli, documenti, feedback e attività di sviluppo in un unico spazio di lavoro organizzato e basato sull'intelligenza artificiale.

Il modello giusto si integra nell'ecosistema più ampio della piattaforma, dalle schede prodotto ai tracker di feedback. Con ogni modello, avrai anche a disposizione funzionalità avanzate come pagine nidificate, attività collegate, dipendenze, thread di commenti e automazioni a supporto.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e riunisci tutti i flussi di lavoro relativi al tuo prodotto sotto lo stesso tetto! 🏁