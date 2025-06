le 10 migliori alternative a Trint per la trascrizione basata sull'IA nel 2025

Hai usato Trint. Funziona come strumento di trascrizione, ma solo fino a un certo punto.

Man mano che la trascrizione diventa solo una parte di un flusso di lavoro più ampio (creazione di contenuti, ricerca degli utenti, documentazione delle riunioni), strumenti come Trint possono iniziare a sembrare limitanti. Le esportazioni sono macchinose. La collaborazione sembra aggiunta all'ultimo minuto. E l'integrazione delle trascrizioni nel flusso di lavoro effettivo richiede spesso troppe soluzioni alternative.

Le crepe si vedono subito nei team che hanno bisogno di qualcosa di più di una semplice trascrizione, che vogliono organizzare, modificare, collaborare, riutilizzare e trarre informazioni dai contenuti.

Che tu stia cercando funzionalità di modifica dettagliate, approfondimenti basati sull'IA o modi migliori per collaborare con il tuo team, esiste un'alternativa a Trint progettata per il tuo flusso di lavoro specifico.

Scopriamo insieme i migliori strumenti di trascrizione con le loro funzionalità/funzioni chiave, i limiti e i prezzi per aiutarti a fare una scelta informata.

Perché scegliere le alternative a Trint

Trint è un popolare strumento di trascrizione basato sull'IA che converte file audio e video in documenti di testo ricercabili, modificabili e collaborativi.

Ecco alcuni motivi per cui potresti prendere in considerazione alternative a Trint che supportano la trascrizione:

Limiti di accuratezza: Trint funziona bene con file audio chiari, ma può avere difficoltà con accenti marcati, interferenze o rumori di fondo. Potresti aver bisogno di una soluzione in grado di generare trascrizioni con maggiore precisione o che offra anche trascrizioni umane come backup per registrazioni critiche

Opzioni di esportazione e formattazione limitate: Trint risulterà limitante se hai bisogno di esportare le tue trascrizioni in formati di file specifici come SRT, VTT o modelli personalizzati. Cerca alternative a Trint che offrano un intervallo più ampio di formati per integrare le trascrizioni nel tuo flusso di lavoro o nella tua pipeline di contenuti

Interfaccia utente e strumenti di modifica: Altre piattaforme si distinguono se preferisci un'interfaccia più intuitiva con layout più puliti, meno clic e flussi di modifica più fluidi. Offrono funzionalità/funzioni avanzate come commenti in linea, note del relatore e codici temporali precisi

Funzionalità di collaborazione: Se lavori con un team, la collaborazione in tempo reale, la cronologia delle versioni e la gestione dei ruoli degli utenti sono fondamentali. Alcuni strumenti di trascrizione vanno oltre le funzionalità di base, offrendo strumenti di feedback integrati e opzioni di condivisione

Assistenza per lingue e parlanti: Sebbene Trint supporti più lingue, il suo rilevamento dei parlanti non è sempre accurato. Se trascrivi spesso interviste con più parlanti o contenuti globali, prendi in considerazione strumenti con modelli multilingue più avanzati e una separazione dei parlanti più raffinata

Sicurezza e conformità: Hai bisogno di protocolli di sicurezza robusti, specialmente nei settori fortemente regolamentati. Scegli un software di trascrizione con HIPAA, GDPR e altre conformità specifiche del settore per una protezione dei dati di livello aziendale

💡 Suggerimento per gli esperti: per una precisione eccezionale, soprattutto quando si lavora con contenuti tecnici o in ambienti rumorosi, scegli strumenti di trascrizione con un solido supporto multilingue, un'accurata identificazione dei parlanti e la creazione di sottotitoli integrata. Le migliori alternative a Trint si adattano alle diverse esigenze di trascrizione, dalle interviste ai contenuti globali, senza compromettere la precisione.

Alternative a Trint in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Trint per una trascrizione accurata:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp AI Notetaker, documenti collaborativi, gestione delle attività, modifica in tempo reale, approfondimenti di ClickUp Brain Aziende, aziende di medie dimensioni, piccole imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Otter. ai Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti delle riunioni, elementi di azione, acquisizione di diapositive, trascrizioni ricercabili Piccole imprese, professionisti Piano Free; piani a pagamento a partire da $16,99/utente/mese Descript Modifica basata su script, clonazione della voce in overdub, modifica multitraccia, rimozione delle parole di riempimento, controllo della sequenza video/audio Autori di contenuti, podcaster Piano Free; piani a pagamento a partire da $24/utente/mese Happy Scribe IA e trascrizione umana, editor di sottotitoli, trascrizione verbatim e supporto SDH Ricercatori, settore legale, istruzione Modello pay-as-you-go; prezzi a partire da $12/ora Sonix Assistenza multilingue, rilevamento degli argomenti, miglioramento dell'audio, caricamenti multitraccia, punteggio di affidabilità Aziende di medie dimensioni, professionisti Piano Free; la trascrizione parte da 5 $/ora (Premium) Verbit Sottotitoli CART in tempo reale, riepiloghi/riassunti IA di quinta generazione, sicurezza e conformità (HIPAA, GDPR), etichettatura dei parlanti, traduzione Aziende, Istruzione, Settore legale Gratis per un massimo di 30 minuti; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Temi Trascrizione veloce con IA, strumenti di modifica innovativi, app mobile e personalizzazione dei timestamp Piccole imprese, liberi professionisti Versione di prova gratuita disponibile; prezzi a partire da 0,25 $ al minuto audio Rev IA + trascrizione umana, assistente IA, approfondimenti su più file, modelli personalizzati Aziende di medie dimensioni, ricercatori La trascrizione IA parte da 14,99 $ al mese Scribie processo di accuratezza in 4 passaggi, supporto per accenti, monitoraggio dello stato in tempo reale, formattazione personalizzata Piccole imprese, team globali Prezzi a partire da 0,80 $/min Amberscript Sottotitoli burn-in, riallineamento del codice temporale, registrazione mobile, gestione dell'accesso al team, conformità GDPR/SOC2 Aziende, team multimediali A partire da 8 $/ora TranscribeMe Trascrizione vocale WhatsApp/Telegram, integrazione ChatGPT, traduzione multilingue in tempo reale, formati di output specifici per settore Aziende, ricercatori, utenti mobili Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a Trint da utilizzare

Esploriamo ciascuna alternativa a Trint con le sue funzionalità/funzioni, i prezzi, le valutazioni e le recensioni degli utenti:

1. ClickUp (ideale per registrare, trascrivere e integrare facilmente i contenuti nei flussi di lavoro)

Registra messaggi video o audio, trascrivi i tuoi file e ottieni informazioni approfondite all'istante tramite ClickUp Brain

Se stai cercando un'alternativa a Trint, probabilmente desideri uno strumento che offra più di una semplice trascrizione. Hai bisogno di una piattaforma completa che trascriva e ti consenta di ricavare informazioni, assegnare attività e collaborare con i tuoi colleghi.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina queste funzionalità per trasformare le conversazioni in flussi di lavoro semplificati e risultati concreti. Ma soprattutto, ha un'interfaccia intuitiva che rende facile l'utilizzo anche agli utenti non esperti.

Il Notetaker AI di ClickUp trascrive automaticamente le tue riunioni e le note vocali per catturare i punti chiave, le decisioni e gli elementi di azione non appena si verificano.

Grazie alla perfetta integrazione con piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, ClickUp semplifica la registrazione e la trascrizione di contenuti audio e video. Dopo ogni riunione, lo strumento di IA per la presa di appunti genera riepiloghi/riassunti intelligenti delle riunioni tramite ClickUp Docs, offrendoti una panoramica concisa della discussione.

Cattura ogni dettaglio: usa l'AI Notetaker di ClickUp per annotare istantaneamente idee, elementi di azione e note di riunioni

La trascrizione rimane ricercabile, consentendoti di trovare rapidamente tutte le informazioni di cui hai bisogno. La parte migliore? Qualsiasi elemento di azione della conversazione può essere convertito istantaneamente in attività tracciabili, così puoi facilmente organizzarti e dare seguito ai punti chiave.

Ad esempio, attività come la finalizzazione del design di una campagna di marketing o la revisione del budget trimestrale possono essere assegnate automaticamente. In alternativa, puoi anche provare modelli gratuiti di note di riunione per scrivere i verbali delle riunioni in un formato strutturato e tenere facilmente tutti aggiornati.

Ora che hai la trascrizione, ClickUp Brain, un assistente IA integrato, analizza i tuoi contenuti e mette in evidenza le informazioni chiave. Con ClickUp Brain, puoi estrarre facilmente informazioni utili dalle note delle riunioni, dalle trascrizioni e dai documenti e prendere decisioni più intelligenti in modo più rapido.

Poni domande in linguaggio naturale sulle note delle riunioni e ottieni informazioni specifiche in pochi minuti con ClickUp Brain

Puoi porre domande in linguaggio naturale come "Quali sono gli elementi di azione emersi da questa riunione?" o "Qual è lo stato delle attività discusse nella chiamata della scorsa settimana?" e ottenere informazioni preziose e immediate. Questo è il tuo assistente che ti assicura di lavorare sempre con i dati più rilevanti e ti fornisce le informazioni necessarie per portare avanti i progetti.

Inoltre, ClickUp Docs può aiutarti a organizzare e collaborare in modo interfunzionale con altri team. Le sue funzionalità di modifica in tempo reale aiutano a modificare o chiarire qualsiasi punto di discussione nelle note delle riunioni e garantiscono che tutti siano sempre aggiornati.

Organizza le tue trascrizioni e collabora sui documenti senza sforzo con ClickUp Docs

Con funzionalità/funzioni quali attività incorporate, liste di controllo e facile formattazione, ClickUp Docs conserva tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto, assicurandoti di rimanere in linea con il tuo team. Puoi anche collegarti direttamente ad altre attività di ClickUp, assegnare responsabilità e monitorare lo stato, il tutto all'interno del documento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza le liste di controllo per garantire il completamento: Sfrutta Sfrutta le liste di controllo di ClickUp per allinearti con le azioni da intraprendere dalla trascrizione e ogni elemento può essere spuntato come completato

Monitoraggio dello stato di avanzamento: monitora il completamento delle attività o degli elementi di azione identificati nella trascrizione con le attività di ClickUp e mantieni il team allineato e in linea con la pianificazione

Interagisci con commenti e menzioni : usa : usa ClickUp Assign Comments per menzionare direttamente i membri del team nel documento e porre domande o fornire feedback in tempo reale

Utilizza la cronologia delle versioni : monitora le modifiche ai documenti utilizzando : monitora le modifiche ai documenti utilizzando ClickUp Docs e ripristina le versioni precedenti, se necessario

Registra facilmente clip video: usa usa ClickUp Clips per registrare lo schermo e trascrivere i video all'istante utilizzando ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

La piattaforma può sembrare leggermente complicata da usare per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp Brain fa risparmiare tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere thread lunghi, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

ClickUp Brain fa risparmiare tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere thread lunghi, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

Scopri come utilizzare l'IA per i verbali delle riunioni:

2. Otter. ai (Ideale per la trascrizione di riunioni dal vivo e la collaborazione)

Otter. ai è uno strumento di trascrizione basato sull'IA per prendere appunti in tempo reale, registrare riunioni e collaborare alla trascrizione. Una volta collegato il calendario, OtterPilot si unisce automaticamente alle chiamate Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, trascrive tutto in tempo reale e acquisisce anche diapositive e schermate condivise durante la conversazione.

Questa IA per le note delle riunioni estrae anche i punti chiave e gli elementi su cui intervenire. Successivamente, invece di scorrere pagine di testo, puoi porre domande come "Cosa abbiamo deciso riguardo ai prossimi passaggi?" e Otterpilot ti indirizzerà direttamente alla risposta. Puoi anche insegnargli i nomi, gli acronimi o il gergo che il tuo team usa spesso per aiutarlo a cogliere sempre i dettagli giusti.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti chiari e concisi delle tue riunioni e acquisisci informazioni chiave, decisioni e attività di follow-up

Organizza le trascrizioni delle tue riunioni e condividi le note con team o progetti specifici tramite Channels

Abilita l'autenticazione a due fattori (autenticazione a due fattori) per rafforzare la protezione del tuo account e garantire che le tue riunioni e i tuoi dati rimangano al sicuro da accessi non autorizzati

Limiti di Otter.ai

A volte, quando un parlante ha un forte accento, la trascrizione può essere meno accurata e produrre un testo poco chiaro o difficile da comprendere

Prezzi di Otter.ai

Base : Gratis

Pro : 16,99 $/utente

Business : 30 $/utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Una recensione di Capterra dice:

Adoro la funzionalità di trascrizione istantanea e il fatto che puoi "impostare e dimenticare" Otter con le tue riunioni: l'app ti chiederà di partecipare alle chiamate e prendere note, riepilogare/riassumere le conversazioni e persino acquisire screenshot in modo da non dimenticare i dettagli.

Adoro la funzionalità di trascrizione istantanea e il fatto che puoi "impostare e dimenticare" Otter con le tue riunioni: l'app chiederà di partecipare alle tue chiamate e prendere appunti, riepilogare/riassumere le conversazioni e può persino acquisire screenshot in modo da non dimenticare i dettagli.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Otter.ai

3. Descript (ideale per la modifica di audio e video con trascrizione integrata)

tramite Descript

Descript è uno strumento di modifica audio e video basato sull'IA che offre tre metodi, Script, Canvas e Sequenza, per aiutarti a modificare facilmente i tuoi contenuti.

Con l'interfaccia Script, puoi modificare direttamente la trascrizione per rimuovere, riorganizzare o regolare sezioni senza influire sul media originale. La funzionalità/funzione Canvas aggiunge elementi visivi come titoli, didascalie e immagini. La Sequenza offre un controllo dettagliato sull'audio, consentendo di regolare dissolvenze, ordini dei livelli e sincronizzare elementi.

Trint è uno strumento di trascrizione creato per garantire trascrizioni accurate e collaborazione in team. Offre trascrizioni ricercabili, etichette dei parlanti e strumenti per il flusso di lavoro. Descript è un editor audio/video completo in cui la trascrizione è solo il punto di partenza. Modificando il testo, puoi tagliare, riorganizzare e pubblicare contenuti multimediali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Crea un modello vocale dalle tue registrazioni e genera nuove righe digitando, perfetto per correggere errori o aggiungere contenuti

Modifica più file audio in un'unica trascrizione e utilizza le sequenze per regolare ogni traccia con precisione

Trasforma i file audio in immagini accattivanti con design personalizzabili per condividere online i momenti salienti dei podcast

Limiti di Descript

Al momento, la trascrizione funziona in modo affidabile solo per l'inglese. La piattaforma necessita ancora di un supporto linguistico più ampio per essere efficiente

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $ al mese per persona

Business: 65 $ al mese per persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Una recensione su G2 dice:

Descript è stato fantastico da usare nel mio lavoro. Mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo in attività come la modifica dei podcast. Adoro anche le funzionalità/funzioni IA disponibili per la creazione di note di spettacolo, ecc. È facile da usare, facile da capire, facile da installare e facile da modificare. Lo uso quasi ogni giorno al lavoro e mi piace che tutto venga salvato sul cloud, così non perdo i file e non devo salvarli sul mio computer.

Descript è stato fantastico da usare nel mio lavoro. Mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo in attività come la modifica dei podcast. Adoro anche le funzionalità/funzioni IA disponibili per la creazione di note di spettacolo, ecc. È facile da usare, facile da capire, facile da installare e facile da modificare. Lo uso quasi ogni giorno al lavoro e mi piace che tutto venga salvato sul cloud, così non perdo i file e non devo salvarli sul mio computer.

🧠 Lo sapevi? Lo chef e autore Jamie Oliver, affetto da dislessia, ha avuto difficoltà con i metodi di scrittura tradizionali. Per superare questo ostacolo, ha registrato i suoi primi libri utilizzando un dittafono, che gli ha permesso di dettare le sue idee invece di scriverle.

4. Happy Scribe (ideale per la trascrizione multilingue e i sottotitoli)

tramite Happy Scribe

Happy Scribe, uno strumento di trascrizione e sottotitolazione basato sull'IA, ti consente di trascrivere e sottotitolare rapidamente i tuoi contenuti. Puoi iniziare con trascrizioni veloci generate dall'IA con un'accuratezza dell'85% circa in oltre 120 lingue e dialetti supportati.

Puoi anche ordinare un servizio di trascrizione umana se devi gestire trascrizioni altamente accurate, come procedimenti legali, cartelle cliniche o interviste di ricerca. Questo servizio offre un'accuratezza fino al 99% con revisione professionale.

Supporta anche SDH (sottotitoli per non udenti e ipoudenti). Vanno oltre il dialogo parlato per includere segnali non verbali come musica, risate o suoni di sottofondo, rendendo i tuoi contenuti video più inclusivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Scribe

Definisci regole specifiche per le correzioni grammaticali, le etichette dei parlanti e la formattazione dei sottotitoli per mantenere la coerenza in tutte le tue trascrizioni e sottotitoli

Crea glossari specializzati per marchi, termini tecnici o slang regionali per garantire un elevato tasso di accuratezza e velocizzare il flusso di lavoro di sottotitolazione e trascrizione

Utilizza un analizzatore sintattico per suddividere il discorso continuo in segmenti di sottotitoli precisi con una sincronizzazione accurata per una migliore qualità dei sottotitoli

Limiti di Happy Scribe

La funzionalità/funzione "aggiungi vocabolario" non sembra funzionare in modo efficace, causando piccoli errori ricorrenti nella maggior parte delle trascrizioni dei podcast

Prezzi di Happy Scribe

Starter: Paghi in base al consumo a partire da $12 per 60 min

Lite: 9 $ al mese · 0,15 $ al minuto

Pro: 29 $ al mese · 0,05 $ al minuto

Business: 49 $ al mese · 0,01 $/min (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Happy Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Happy Scribe?

Una recensione su TrustPilot dice:

Mi piaceva molto usare Happy Scribe perché è senza dubbio uno degli strumenti più accessibili per lavorare con i sottotitoli (che, credetemi, è una cosa importantissima quando li fate da soli). L'app è super intuitiva, ricca di funzionalità utili e, soprattutto, non ti fa mai sentire "solo con il testo". Hai a disposizione la traduzione integrata, l'assistenza IA e persino la possibilità di ordinare una traduzione umana, se necessario. In sostanza, tantissime funzionalità, ma tutte davvero utili nella vita reale.

Mi piaceva molto usare Happy Scribe perché è senza dubbio uno degli strumenti più accessibili per lavorare con i sottotitoli (che, credetemi, è molto importante quando li fate da soli). L'app è super intuitiva, ricca di funzionalità utili e, soprattutto, non ti senti mai "solo con il testo". Hai a disposizione la traduzione integrata, il supporto IA e persino la possibilità di ordinare una traduzione umana, se necessario. In sostanza, tantissime funzionalità, ma tutte davvero utili nella vita reale.

📚 Bonus: Otter IA vs Fireflies IA: quale strumento per riunioni è migliore?

5. Sonix (ideale per organizzare e riepilogare/riassumere trascrizioni multilingue)

tramite Sonix

Sonix ti consente di trascrivere file audio e video in oltre 53 lingue. La funzionalità di rilevamento di argomenti ed entità organizza automaticamente la trascrizione, taggando argomenti e nomi chiave in modo da poter trovare facilmente ciò che ti serve.

Il riallineamento automatico del codice temporale garantisce che i sottotitoli rimangano perfettamente sincronizzati con l'audio, anche dopo le modifiche. Trint, pur offrendo una trascrizione affidabile, non fornisce questo livello di organizzazione automatica e richiede agli utenti di cercare e taggare manualmente i contenuti.

Successivamente, hai bisogno di caricare più trascrizioni? I caricamenti multitraccia di Sonix ti consentono di farlo e di unirli in un'unica trascrizione con etichette accurate dei parlanti. La cancellazione del rumore e l'elaborazione audio avanzata possono pulire i suoni di fondo e garantire una trascrizione precisa se la registrazione non è chiara.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Sfrutta il filtro del rumore basato sull'IA di Sonix per migliorare la chiarezza della trascrizione anche in ambienti rumorosi

Individua automaticamente le parole con un basso livello di affidabilità per concentrarti sulle aree che potrebbero richiedere una revisione o una correzione manuale

Genera riepiloghi/riassunti concisi delle tue trascrizioni sotto forma di frasi o elenchi puntati

Limiti di Sonix

Supporta il caricamento di file per la trascrizione, ma non offre funzionalità di conversione vocale in testo in tempo reale

Prezzi di Sonix

Prezzo della piattaforma Standard: 0 $ al mese Premium: 22 $ al mese per postazione Enterprise: Prezzo personalizzato

Standard: 0 $ al mese

Premium: 22 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Standard: 0 $ al mese

Premium: 22 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Trascrizione IA Standard: 10 $ all'ora Premium: 5 $ all'ora. Risparmia il 50% Enterprise: Prezzi personalizzati

Standard: 10 $ all'ora

Premium: 5 $ all'ora. Risparmia il 50%

Enterprise: Prezzi personalizzati

Standard: 10 $ all'ora

Premium: 5 $ all'ora. Risparmia il 50%

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix?

Una recensione di Capterra dice:

Questo è uno dei pochi servizi in grado di gestire trascrizioni e traduzioni multilingue. Ho apprezzato l'interfaccia utente intuitiva e la possibilità di esportare in software come Adobe e Atlas. La parte migliore è la facilità con cui è possibile modificare le trascrizioni.

Questo è uno dei pochi servizi in grado di gestire trascrizioni e traduzioni multilingue. Ho apprezzato l'interfaccia utente intuitiva e la possibilità di esportare in software come Adobe e Atlas. La parte migliore è la facilità con cui è possibile modificare le trascrizioni.

📮ClickUp Insight: Quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi/riassunti rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

6. Verbit (ideale per la trascrizione e la conformità a livello aziendale)

tramite Verbit

Verbit è un software di trascrizione di livello professionale che combina il suo motore IA proprietario, Captivate™, con editor umani esperti per ottenere un'accuratezza superiore al 99%. È qui che si distingue come alternativa a Trint.

Se hai bisogno di trascrizioni in tempo reale, il servizio di trascrizione e sottotitolazione live di Verbit supporta eventi, webinar e riunioni.

Con la sua IA Gen. V™, ottieni anche un valore aggiunto come riepiloghi/riassunti, evidenziazione di parole chiave e titoli suggeriti che ti aiutano a ottenere il massimo dai tuoi contenuti. Verbit offre traduzioni e doppiaggi basati sull'IA per un pubblico globale, affinché il tuo messaggio sia chiaro e naturale in oltre 50 lingue.

Funzionalità/funzioni migliori di Verbit

Fornisci sottotitoli accurati e in tempo reale con Communication Access Realtime Translation (CART) per supportare l'accessibilità live di eventi, lezioni e riunioni

Rispetta standard rigorosi come HIPAA, SOC 2 e GDPR per salvaguardare le informazioni personali, legali o mediche durante tutto il processo di trascrizione

Scegli tra diverse opzioni di output, tra cui Word, PDF, SRT, VTT, CSV e JSON, per adattarle al tuo flusso di lavoro di produzione editoriale

Limiti di Verbit

Un limite chiave è che le trascrizioni sono presentate come blocchi di testo grandi e non strutturati. Questo può renderle difficili da seguire e meno intuitive per l'utente

Prezzi di Verbit

Gratis : fino a 30 minuti

Self-service: 29 $ al mese

Servizio completo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Verbit

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Verbit?

Una recensione su G2 dice:

In generale, Verbit offre tempi di consegna eccellenti per i sottotitoli. Ciò è particolarmente importante quando gli studenti con esigenze particolari sono in attesa di un video sottotitolato. L'accuratezza è eccezionale. Essendo un'istituzione medica, utilizziamo una moltitudine di termini tecnici. Possiamo fornire a Verbit la documentazione relativa alla terminologia che i revisori umani potrebbero non conoscere, al fine di migliorare l'accuratezza dei sottotitoli.

In generale, Verbit offre tempi di consegna eccellenti per i sottotitoli. Ciò è particolarmente importante quando gli studenti con esigenze particolari sono in attesa di un video sottotitolato. L'accuratezza è eccezionale. Essendo un istituto medico, utilizziamo una moltitudine di termini tecnici. Possiamo fornire a Verbit la documentazione relativa alla terminologia che i revisori umani potrebbero non conoscere, al fine di migliorare l'accuratezza dei sottotitoli.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti gratuiti per registrare lo schermo senza filigrana

7. Temi (Ideale per trascrizioni automatizzate rapide e convenienti)

tramite Temi

Temi, basato su Rev, è un software di sintesi vocale che fornisce trascrizioni pronte per la revisione direttamente nella finestra In arrivo. Trint offre anche tempi di consegna relativamente rapidi, ma la sua interfaccia è più orientata agli utenti professionali che necessitano di strumenti più avanzati per organizzare e analizzare le trascrizioni.

L'app mobile Temi ti consente di registrare e trascrivere l'audio direttamente dal tuo telefono. Offre registrazioni illimitate e streaming voce-testo in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Temi

Scegli tra MS Word, PDF, SRT, VTT e JSON per integrare perfettamente le trascrizioni nei tuoi flussi di lavoro

Identifica e rimuovi rapidamente parole di riempimento come "um" e "uh" con un solo tocco durante il processo di modifica

Personalizza e regola i timestamp per garantire una sincronizzazione accurata con i tuoi contenuti audio o video

Limiti di Temi

Temi non offre la trascrizione live o in tempo reale. Elabora le registrazioni dopo che sono state caricate

Prezzi di Temi

Versione di prova gratuita

Pagamento: 0,25 $ al minuto di audio

Valutazioni e recensioni di Temi

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Temi?

Una recensione su G2 dice:

Una volta trascritto, il contenuto può essere modificato. Ad esempio, è possibile aggiungere i nomi dei relatori mentre si è sul sito di Temi. Una volta scaricato, il testo è facile da correggere, consentendo la condivisione di una trascrizione rifinita.

Una volta trascritto, il contenuto può essere modificato. Ad esempio, è possibile aggiungere i nomi dei relatori mentre si è sul sito di Temi. Una volta scaricato, il testo è facile da correggere, consentendo la condivisione di una trascrizione rifinita.

🧠 Curiosità: durante il Rinascimento, la stenografia acquisì popolarità come metodo di trascrizione rapida. Personaggi illustri come Samuel Pepys e Isaac Newton utilizzavano la stenografia per documentare rapidamente eventi e idee. Questo periodo vide l'ascesa della stenografia, che influenzò in modo significativo i moderni metodi di trascrizione.

8. Rev (ideale per passare dalla trascrizione IA a quella umana su richiesta)

tramite Rev

Rev offre un software di sintesi vocale e servizi di trascrizione umana per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze specifiche. Sono disponibili anche modelli IA che puoi applicare se svolgi ripetutamente lo stesso tipo di lavoro, come interviste o chiamate di ricerca. Ti evitano di dover correggere le etichette dei parlanti o ristrutturare l'intero lavoro ogni volta.

L'assistente IA è integrato nell'editor, quindi puoi chiedergli di riassumere, elencare i punti principali o trovare tutte le domande poste da qualcuno. E se stai lavorando con un lotto di trascrizioni, Multifile Insights ti consente di vedere i modelli ricorrenti. In questo modo, puoi monitorare gli argomenti che ricorrono più spesso per comprenderli senza leggere ogni singola parola.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev

Mantieni la trascrizione allineata con l'audio grazie allo scorrimento automatico e all'evidenziazione della parola corrente

Riproduci, metti in pausa, riavvolgi, regola la velocità, aggiungi commenti, condividi clip, evidenzia il testo e annulla/ripristina le modifiche con facilità

Trova e sostituisci rapidamente parole o frasi specifiche in tutta la trascrizione per modifiche in blocco

Aggiungi segnalibri ai momenti essenziali della trascrizione o dell'audio per un riferimento rapido e facile

Limiti di Rev

Rev non offre la co-modifica in tempo reale, i commenti in linea o la condivisione di documenti che danno la sensazione di lavorare insieme. È più uno strumento di trasferimento individuale

Prezzi Rev

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pagamento al minuto Trascrizione umana : 1,99 $/minuto Trascrizione IA : 0,25 $/minuto

Trascrizione umana : 1,99 $ al minuto

Trascrizione IA: 0,25 $/minuto

Trascrizione umana : 1,99 $ al minuto

Trascrizione IA: 0,25 $/minuto

Valutazioni e recensioni di Rev

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📚 Bonus: Come aggiungere una voce fuori campo a un video per un maggiore coinvolgimento

9. Scribie (Ideale per trascrizioni ad alta precisione con supporto per accenti)

tramite Scribie

Scribie è un servizio di trascrizione che offre trascrizioni accurate con un solido processo in 4 passaggi. Questo processo include la trascrizione grezza e una revisione approfondita, la correzione di bozze e i controlli di qualità finali, con un risultato accurato al 99%+. Inoltre, a seconda dell'urgenza, è possibile scegliere tra opzioni di consegna flessibili, tra cui i servizi Express (8-12 ore), 1 giorno o 3 ore.

Trint, invece, si affida principalmente all'IA per la trascrizione, che offre tempi di consegna più rapidi ma può mancare delle sfumature e dell'accuratezza della revisione umana.

Come alternativa a Trint, Scribie ti consente di trascrivere in vari accenti, come indiano, africano e altri accenti non nativi, rendendolo un'opzione versatile per i tuoi progetti globali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribie

Collabora in modo efficace condividendo file con i membri del team, con opzioni di visualizzazione o modifica per un lavoro di squadra senza interruzioni

Semplifica il tuo flusso di lavoro organizzando le trascrizioni in cartelle per una gestione migliore e un accesso facile

Ricevi trascrizioni in vari formati, come Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text e testo normale, per utilizzarle in diverse applicazioni

Limiti di Scribie

L'editor è impegnativo perché è guidato dai comandi da tastiera e spesso è necessario fare riferimento a un foglio di istruzioni cartaceo

Prezzi di Scribie

Avanzato: 0,80 $/min

Valutazioni e recensioni di Scribie

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Scribie?

Una recensione su G2 dice:

Uno dei principali vantaggi di Scribie è la sua accuratezza. Le trascrizioni vengono terminate rapidamente, il che è fondamentale per le aziende e i privati. Scribie offre diversi tempi di consegna, con un intervallo che va dalle 36 ore ai 5 giorni, e dispone anche di un'opzione urgente per chi ha bisogno che le trascrizioni vengano completate ancora più rapidamente.

Uno dei principali vantaggi di Scribie è la sua accuratezza. Le trascrizioni vengono completate rapidamente, il che è fondamentale per le aziende e i privati. Scribie offre diversi tempi di consegna, con un intervallo che va da 36 ore a 5 giorni, e dispone anche di un'opzione urgente per chi ha bisogno che le trascrizioni vengano completate ancora più rapidamente.

10. Amberscript (ideale per l'incorporamento di didascalie e flussi di lavoro basati su team)

tramite Amberscript

Amberscript è una piattaforma di trascrizione e sottotitolazione che offre servizi automatici e umani. Burn-In Captions è una funzionalità chiave che consente di incorporare i sottotitoli direttamente nei video in modo che vengano visualizzati in modo coerente anche su piattaforme che non supportano file di sottotitoli separati.

Il riallineamento del codice temporale ti consente di regolare la temporizzazione dopo le modifiche, in modo che i contenuti audio e i sottotitoli rimangano perfettamente sincronizzati. La dashboard integrata supporta progetti complessi e ti offre strumenti per monitorare lo stato di avanzamento, organizzare i file, gestire l'accesso del team e passare facilmente da una lingua all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amberscript

Registra riunioni, lezioni e note vocali mentre sei in movimento e convertili in testo direttamente dal tuo telefono per una trascrizione facile e veloce

Personalizza le tue trascrizioni con opzioni basate sull'IA come riepiloghi/riassunti, versioni anonimizzate per la privacy o formati di lettura puliti per migliorare la leggibilità

Garantisci la sicurezza dei tuoi file con la crittografia SSL, lo spazio di archiviazione crittografato e la conformità a standard come SOC2 per la gestione sicura delle informazioni sensibili

Limiti di Amberscript

La trascrizione basata sull'apprendimento automatico funziona meglio con l'inglese. Altre lingue, come il tedesco, tendono invece a presentare più omissioni ed errori

Prezzi di Amberscript

Realizzato da macchina: Credito una tantum: 8 $/ora Sottoscrizione mensile: 6,4 $/ora Sottoscrizione annuale: 5 $/ora

Credito una tantum: 8 $/ora

Sottoscrizione mensile: 6,4 $/ora

Sottoscrizione annuale: 5 $/ora

Realizzato da esseri umani: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Credito una tantum: 8 $/ora

Sottoscrizione mensile: 6,4 $/ora

Sottoscrizione annuale: 5 $/ora

Valutazioni e recensioni di AmberScript

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AmberScript?

Una recensione su G2 dice:

Il loro servizio è impeccabile e professionale, offre soluzioni su misura che si adattano perfettamente alle mie esigenze aziendali. A differenza di altri strumenti che si affidano esclusivamente all'IA, Amberscript offre un'esperienza completa in cui ti sembra di lavorare con persone reali che comprendono i tuoi obiettivi. Se gestisci progetti audio e video su larga scala e hai bisogno di trascrizioni o sottotitoli facili, accurati e professionali, Amberscript è la scelta definitiva. È una soluzione per i professionisti che esigono qualità e affidabilità. Altamente raccomandato!

Il loro servizio è impeccabile e professionale, offre soluzioni su misura che si adattano perfettamente alle mie esigenze aziendali. A differenza di altri strumenti che si basano esclusivamente sull'IA, Amberscript offre un'esperienza completa in cui ti sembra di lavorare con persone reali che comprendono i tuoi obiettivi. Se gestisci progetti audio e video su larga scala e hai bisogno di trascrizioni o sottotitoli facili, accurati e professionali, Amberscript è la scelta definitiva. È una soluzione per i professionisti che esigono qualità e affidabilità. Altamente raccomandato!

💡 Suggerimento: una volta che il tuo team ha completato la trascrizione o la sottotitolazione nella tua alternativa preferita a Trint, il passaggio successivo è l'esecuzione. Che tu stia pianificando il lancio di un video, una revisione interna o un ciclo di feedback, i modelli di elenco attività di ClickUp possono aiutarti a creare un processo automatizzato, ripetibile e tracciabile.

11. TranscribeMe (ideale per la trascrizione di note vocali e funzionalità/funzioni IA multilingue)

tramite TranscribeMe

TranscribeMe, un software di trascrizione digitale e alternativa a Trint, adotta un approccio conversazionale alla trascrizione. Supporta la trascrizione di note vocali da app come WhatsApp e Telegram. Se comunichi molto tramite messaggi vocali, puoi convertirli in testo pulito e ricercabile senza caricare o registrare nuovamente nulla.

Questo strumento basato sull'IA si integra anche con ChatGPT, così puoi porre domande, ottenere rapidi riepiloghi/riassunti o persino riformulare segmenti delle tue trascrizioni direttamente all'interno della piattaforma. E se hai a che fare con contenuti multilingue, la traduzione in tempo reale ti aiuta a trascrivere e comprendere il parlato in diverse lingue senza bisogno di uno strumento separato.

Le migliori funzionalità/funzioni di TranscribeMe

Integra perfettamente i servizi di TranscribeMe nei tuoi sistemi esistenti utilizzando la sua API robusta e ben documentata

Adatta le tue trascrizioni alle esigenze specifiche del tuo settore con formati specializzati come SRT per i sottotitoli chiusi, NVivo per la ricerca qualitativa e formati per le ricerche di mercato

Utilizza i servizi di trascrizione direttamente tramite piattaforme di messaggistica e aggira la necessità di installare app aggiuntive. Limitazioni di TranscribeMe

Limiti di TranscribeMe

A differenza di alcuni concorrenti, TranscribeMe non dispone di un editor integrato che consente agli utenti di modificare le trascrizioni direttamente dall'interfaccia del browser

Prezzi di TranscribeMe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TranscribeMe

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TranscribeMe?

Una recensione di Capterra dice:

TranscribeMe riduce enormemente il tempo necessario per trascrivere. Rende molto più facile portare a termine rapidamente lavori di trascrizione di grandi dimensioni.

TranscribeMe riduce enormemente il tempo necessario per trascrivere. Rende molto più facile portare a termine rapidamente lavori di trascrizione di grandi dimensioni.

