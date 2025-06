gli 11 migliori strumenti automatizzati di IA per prendere appunti nel 2025

Ti è mai capitato di partecipare a una riunione digitando freneticamente appunti, solo per perdere informazioni cruciali perché non riuscivi a stare al passo? La costante lotta per dividere l'attenzione tra la partecipazione attiva e la documentazione lascia la maggior parte di noi con appunti incompleti e opportunità perse.

Entra nel mondo degli strumenti automatizzati di presa appunti basati sull'IA: i tuoi scrivani digitali che catturano, trascrivono e persino riepilogano/riassumono le tue conversazioni mentre tu ti concentri su ciò che conta: partecipare in modo significativo alle discussioni.

Questi assistenti IA si sono evoluti da semplici strumenti di trascrizione a sofisticati partner di riunioni che organizzano le informazioni, estraggono elementi di azione e si integrano con il flusso di lavoro esistente.

Esploriamo i migliori strumenti di IA per prendere appunti che renderanno la frase "Qualcuno può prendere appunti?" un ricordo del passato.

I migliori strumenti automatizzati per prendere appunti con IA in sintesi

Dai un'occhiata a questa rapida panoramica dei migliori strumenti di IA per prendere appunti e migliorare il tuo sistema di gestione delle riunioni!

Cosa cercare in un sistema automatico di presa appia IA?

Considera queste funzionalità/funzioni essenziali quando selezioni un sistema di presa di appunti basato sull'IA per ottenere il massimo valore:

Accuratezza della trascrizione : gli strumenti di IA per le riunioni devono generare note altamente accurate, soprattutto quando si tratta di catturare gergo tecnico e accenti diversi

Funzionalità di registrazione in tempo reale : la trascrizione in tempo reale consente ai partecipanti di apportare correzioni immediate e aiuta chi arriva in ritardo a recuperare rapidamente e rivedere i punti della discussione precedente senza interrompere il flusso della riunione

Opzioni di integrazione : lo strumento di presa di appunti basato su IA dovrebbe integrarsi con le app di flusso di lavoro esistenti. Dovrebbe creare automaticamente attività dagli elementi di azione o sincronizzare i verbali delle riunioni con la knowledge base individuale o del team, a seconda del contesto della riunione

Generazione di riepiloghi/riassunti : i provider di servizi di presa appunti avanzati basati sull'IA dovrebbero fornire verbali concisi delle riunioni. Devono distinguere tra punti di discussione generali e decisioni critiche risultanti da essi

Ricercabilità : una solida funzionalità di ricerca dovrebbe includere filtri per data, partecipante, argomento e tipo di contenuto, oltre alla ricerca semantica per trovare informazioni in base al concetto e non solo alle parole chiave

Sicurezza e privacy : devono essere presenti certificazioni di crittografia e conformità che garantiscano il controllo dei dati, l'accesso limitato e la corretta gestione delle registrazioni, della conservazione e delle autorizzazioni

Funzionalità/funzioni di collaborazione : la collaborazione in tempo reale dovrebbe consentire ai partecipanti di evidenziare i punti chiave, aggiungere contesto e monitorare le responsabilità

Convenienza: le funzionalità/funzioni devono essere in linea con il vostro budget e il ROI deve essere valutato stimando il tempo risparmiato nella presa di appunti manuale e nei follow-up

I migliori strumenti automatizzati di IA per prendere appunti durante le riunioni

Ora che sai cosa cercare in un ottimo strumento di IA per prendere appunti durante le riunioni, ecco i nostri migliori consigli per aiutarti a trovare quello più adatto alle tue esigenze.

1. ClickUp (Il migliore per prendere appunti con IA e gestione delle attività)

Prova ClickUp AI Notetaker Trasforma le tue riunioni in attività concrete con ClickUp AI Notetaker

Immagina se ogni conversazione si organizzasse automaticamente in piani d'azione chiari con titolari e scadenze assegnati. Con ClickUp, l'app per tutto il lavoro, il divario tra parlare di lavoro e portarlo effettivamente a termine scompare.

Molto più di un'app per prendere appunti, ClickUp è una piattaforma completa per la produttività in cui la presa di appunti basata sull'IA si collega perfettamente alle tue attività e ai tuoi documenti per un contesto completo.

Il ClickUp AI Notetaker è progettato per catturare il contenuto delle riunioni (compresa la registrazione vocale!) identificando automaticamente gli elementi da mettere in atto, le decisioni e i punti chiave in una trascrizione formattata in modo ordinato. È inoltre possibile ottenere etichette per identificare chi ha detto cosa.

Ciò che rende ClickUp un software eccezionale per la gestione delle riunioni è la sua capacità di trasformare i punti critici delle conversazioni direttamente in attività assegnabili e di rendere ricercabile ogni trascrizione.

Rendi ricercabili le note e le trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain, il suo assistente IA integrato, può aiutarti a ottenere risposte a domande specifiche relative alle riunioni utilizzando prompt in linguaggio naturale. Esegue la scansione delle trascrizioni delle riunioni, anche quelle di mesi fa, per far emergere informazioni critiche che altrimenti richiederebbero ore di ricerca tra email e thread di Slack.

Brain può anche generare programmi per le riunioni sulla base delle discussioni precedenti e delle attività in sospeso.

Redigi un programma completo per le riunioni in pochi secondi utilizzando l'IA con ClickUp Brain

Dopo la riunione, riceverai le note automatiche con elementi di azione personalizzati nella finestra In arrivo di ClickUp. Le note sono organizzate in ClickUp Docs come risorsa dinamica e utilizzabile dal tuo team. Grazie al collegamento bidirezionale tra Docs e le attività di ClickUp, gli elementi di azione identificati nelle note si integrano perfettamente nel flusso di lavoro del tuo progetto. Questo approccio strutturato garantisce riunioni produttive fin dalla progettazione.

Ricevi note automatiche IA dall'IA Notetaker di ClickUp direttamente nella finestra In arrivo di ClickUp

Le funzionalità/funzioni Riunioni di ClickUp migliorano ulteriormente l'esperienza di presa di appunti fornendo spazi dedicati alla preparazione, all'esecuzione e al follow-up delle riunioni.

Pianifica e partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp utilizzando il Calendario ClickUp

Utilizza il Calendario ClickUp basato sull'IA per trovare orari convenienti per tutti per riunioni individuali o di gruppo. Pianifica le riunioni direttamente con il Calendario e sincronizzale con il tuo Google Calendar. Invia inviti e partecipa alle videochiamate senza uscire dalla piattaforma.

I modelli integrati per programmi, standup, incontri individuali e retrospettive rendono la preparazione delle riunioni veloce e coerente. Con tutto connesso, dal calendario ai documenti alle attività, ClickUp garantisce che ogni riunione sia mirata e attuabile.

💡 Suggerimento: utilizza l'integrazione Zoom di ClickUp per avviare una riunione Zoom direttamente da un'attività di ClickUp!

Il blocco note di ClickUp funziona come un foglio di appunti digitale su cui annotare rapidamente i tuoi pensieri durante la giornata. Ti aiuta a organizzare idee casuali in categorie significative che possono essere successivamente espanse in documenti completi o attività.

Cattura rapidamente note, idee e promemoria con il blocco note ClickUp

I modelli di note per riunioni integrati per programmi, standup, incontri individuali e retrospettive rendono la preparazione delle riunioni veloce e coerente in ClickUp.

Il modello ClickUp Meeting Notes, ad esempio, fornisce un formato strutturato per acquisire obiettivi, punti di discussione ed elementi di azione con una chiara responsabilità.

Ottieni il modello gratis Redigi note di riunione migliori con il modello ClickUp Meeting Notes

Il modello è:

Adatto ai principianti : progettato per essere facile da adottare, consente ai team di iniziare senza una configurazione complessa

Versatile : si adatta a diversi tipi di riunioni e soddisfa le varie esigenze dei team

Documentazione efficace: garantisce che ogni riunione sia ben documentata, promuovendo una comunicazione chiara e follow-up concreti

Il modello ClickUp Daily Notes aiuta a documentare in modo coerente i progetti in corso, evidenziando automaticamente i modelli e i temi ricorrenti nelle voci. Per studenti o ricercatori, il modello ClickUp Class Notes for College Students organizza le lezioni con la sintesi basata sull'IA e il collegamento dei concetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Genera riepiloghi/riassunti completi delle riunioni con un solo clic

Converti automaticamente i punti di discussione in attività assegnabili utilizzando strumenti di IA

Organizza le note con la categorizzazione e il tagging basati sull'IA

Collabora in tempo reale con i membri del team alla documentazione delle riunioni, ai programmi e altro ancora

Accedi a suggerimenti contestuali per documenti e attività correlati

📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni di grandi dimensioni possano essere utili per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle sfide. Infatti, un altro sondaggio ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà a capire i passaggi successivi in quasi la metà delle riunioni. Essendo l'app completa per il lavoro, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni. ClickUp Meetings trasforma il modo in cui i team collaborano con programmi dinamici, mentre AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nel follow-up e mantenendo tutti allineati! 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni inutili!

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento per i nuovi membri del team

L'esperienza di presa di appunti su dispositivi mobili non è così solida come nella versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Reddit dice:

per quanto riguarda i punti chiave e gli elementi da mettere in pratica, li trovo estremamente dettagliati e chiari. Mi piace anche il fatto che assegnino tag/elementi da mettere in pratica alle singole persone direttamente nel documento... finora il notetaker ci piace molto e non vediamo l'ora di scoprire funzionalità/funzioni ancora più ottimizzate in futuro!

per quanto riguarda i punti chiave e gli elementi da mettere in pratica, li trovo estremamente dettagliati e chiari. Mi piace anche il fatto che assegnino tag/elementi da mettere in pratica alle singole persone direttamente nel documento... finora il notetaker ci piace molto e non vediamo l'ora di scoprire funzionalità/funzioni ancora più ottimizzate in futuro!

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

2. Otter. ai (Il migliore per la trascrizione e la collaborazione in tempo reale)

Se desideri una registrazione dettagliata di ogni parola delle tue riunioni, Otter IA può renderlo possibile. Trasforma le conversazioni in trascrizioni ricercabili e condivisibili che si aggiornano sullo schermo man mano che le parole vengono pronunciate. È come avere un assistente personale dedicato a documentare le tue discussioni.

La tecnologia di trascrizione IA di Otter IA offre funzionalità di conversione da voce a testo in tempo reale su più piattaforme. Il servizio è altamente versatile e funziona altrettanto bene per riunioni virtuali, discussioni di persona, interviste e conferenze.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Partecipa automaticamente alle riunioni programmate grazie all'integrazione con il calendario

Genera note e riepiloghi/riassunti basati sull'IA con gli argomenti chiave delineati

Cerca in tutte le tue conversazioni con filtri avanzati e funzionalità/funzioni IA

Cattura e organizza screenshot chiave durante le presentazioni

Integrazione con Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Limiti di Otter.ai

L'accuratezza può variare a seconda degli accenti o del rumore di fondo

Funzionalità di gestione delle attività limitate rispetto a ClickUp

Prezzi di Otter.ai

Base: Versione gratuita (minuti di registrazione limitati)

Pro : 16,99 $ al mese per gli utenti individuali

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Una recensione di G2 dice:

La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi/riassunti IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplice, aumentando la produttività.

La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi/riassunti IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplicissima, aumentando la produttività.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Otter.ai

👀 Lo sapevate? Sviluppato dal professore della Cornell University Walter Pauk nel 1950, il sistema Cornell Notes organizza le note in sezioni per punti chiave, dettagli e riepiloghi/riassunti per una maggiore memorizzazione. Segue le cinque R: registrare, ridurre, recitare, riflettere e rivedere.

3. Fireflies (ideale per l'intelligenza conversazionale e gli approfondimenti sulle riunioni)

Fireflies. ai è specializzato nella registrazione, trascrizione e analisi delle conversazioni su varie piattaforme di riunione. L'assistente IA, "Fred", può partecipare automaticamente alle riunioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per registrare le discussioni.

Consente agli utenti di effettuare ricerche tra migliaia di riunioni utilizzando parole chiave, relatori, date o filtri personalizzati. Ogni riunione viene automaticamente organizzata con una trascrizione, una registrazione audio e un riepilogo/riassunto generato dall'IA.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Crea tracker di argomenti personalizzati per la terminologia specifica della tua azienda

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA con analisi del sentiment

Condividi clip e punti salienti con i membri del team

Integrazione con CRM, strumenti di project management e piattaforme di collaborazione

Limiti di Fireflies.ai

Alcuni utenti segnalano ritardi occasionali nell'elaborazione di riunioni più lunghe

L'ottimizzazione della formazione sul vocabolario personalizzato richiede tempo

Prezzi di Fireflies.ai

Versione gratuita : funzionalità/funzioni limitate e minuti di trascrizione limitati

Pro : 18 $ al mese per postazione

Business : 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Un utente G2 condivide:

Notevole miglioramento della produttività, soprattutto quando hai più riunioni e l'app partecipa al posto tuo.

Notevole miglioramento della produttività, soprattutto quando hai più riunioni e l'app partecipa al posto tuo.

4. Notion IA (Ideale per l'organizzazione collaborativa delle note)

tramite Notion IA

Notion AI integra l'intelligenza artificiale direttamente nella sua popolare piattaforma di gestione delle conoscenze, offrendo assistenza per la scrittura, la modifica e l'organizzazione delle informazioni. Si concentra sull'aiutare i team a trasformare i contenuti delle riunioni in documentazione ben strutturata e utilizzabile all'interno di un'area di lavoro connessa.

L'assistente di scrittura IA può redigere riepiloghi/riassunti delle riunioni, creare un programma della riunione e generare elementi di azione basati sul contenuto della riunione. Notion IA può anche spiegare argomenti complessi, estrarre punti chiave o tradurre contenuti in diverse lingue o toni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Genera elementi di azione dai contenuti delle riunioni

Traduci le note in diversi formati (elenchi puntati, tabelle, ecc.)

Crea connessioni contestuali tra documenti correlati

Migliora la scrittura con regolazioni del tono e miglioramenti della chiarezza

Limiti di Notion IA

Non progettati principalmente per la trascrizione in tempo reale

Richiede l'importazione manuale delle registrazioni per alcuni tipi di riunioni

Prezzi di Notion IA

Gratis : funzionalità/funzioni di base per utenti individuali

Plus : 12 $ al mese per utente

Business : 18 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Notion IA: 10 $ al mese per utente (componente aggiuntivo a qualsiasi piano)

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Un utente Capterra condivide:

Mi è piaciuto poter lasciare note scritte [sic] sul documento. Ci avvisava sempre quando qualcun altro apportava modifiche o aggiungeva qualcosa al progetto. Era un modo semplice per tenere tutti sulla stessa pagina.

Mi è piaciuto poter lasciare note scritte [sic] sul documento. Ci avvisava sempre quando qualcun altro apportava modifiche o aggiungeva qualcosa al progetto. Era un modo semplice per tenere tutti sulla stessa pagina.

5. Fathom (ideale per registrare riunioni con evidenziazioni rapide)

via Fathom

Dopo ogni riunione, Fathom rende le informazioni facilmente condivisibili e accessibili. Questo strumento basato sull'IA registra, trascrive ed evidenzia le conversazioni in modo fluido, consentendoti di contrassegnare i momenti importanti con semplici scorciatoie da tastiera o comandi vocali.

Crea clip personalizzati per i colleghi che hanno perso la discussione, cerca rapidamente i dettagli chiave nelle trascrizioni e assegna elementi di azione direttamente dal verbale della riunione, assicurandoti che nulla vada perso.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Partecipa e registra automaticamente le riunioni sulle principali piattaforme

Condividi clip specifiche con impostazioni di privacy personalizzabili

Accedi a registrazioni illimitate delle riunioni

Comprendi i limiti

Capacità limitate di gestione delle attività

Analisi meno approfondite rispetto alla concorrenza

Comprendi i prezzi

Free

Premium : 19 $ al mese per utente

Edizione Team : 29 $ al mese per utente

Team edition pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4700 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 700 recensioni)

👀 Lo sapevate? ClickUp ha scoperto che il 47% delle riunioni dura un'ora o più. Ma tutto questo tempo è davvero necessario? Il motivo del nostro scetticismo? Solo il 12% dei nostri intervistati valuta le proprie riunioni come altamente efficaci.

6. tl;dv (Il migliore per prendere appunti durante le videoconferenze)

Hai mai avuto bisogno di condividere un clip specifico di 30 secondi da una riunione di due ore? tl;dv risolve questo problema creando una libreria video perfettamente indicizzata. Ogni nota, commento ed evidenziazione è collegato al momento in cui è stato inserito, rendendo superfluo l'avanzamento veloce alla parte importante.

tl;dv (pronunciato "TL-DEV" da "too long; didn't view", ovvero "troppo lungo, non visualizzato") è progettato specificamente per la documentazione delle riunioni video.

Durante o dopo le riunioni, gli utenti possono aggiungere note con indicazione dell'ora e realizzare brevi video clip condivisibili dei momenti chiave. La libreria delle riunioni della piattaforma centralizza tutte le registrazioni, rendendo facile trovare le discussioni passate per data, partecipante o contenuto.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Traccia gli elementi e le decisioni da intraprendere con l'assistenza dell'IA

Integrazione con Slack, Notion e altri strumenti per la produttività

Utilizzabile come estensione del browser per piattaforme di videoconferenza come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

limiti del tl;dv

In primo piano le piattaforme di videoconferenza

Integrazione limitata con gli strumenti di project management

tl;dv prezzi

Free

Pro : 29 $ al mese per utente

Business : 98 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni tl;dv

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

7. Avoma (Ideale per team commerciali e di assistenza clienti)

via Avoma

E se le tue note commerciali potessero dirti esattamente perché le trattative vanno a buon fine o falliscono? Avoma ascolta le conversazioni dei clienti con la competenza di un esperto coach commerciale. Identifica i segnali di acquisto, le obiezioni e le menzioni della concorrenza che spesso sfuggono a chi prende appunti manualmente.

In qualità di assistente IA per riunioni e piattaforma di revenue intelligence, è particolarmente utile per le conversazioni commerciali, i check-in sul successo dei clienti e altre interazioni critiche per il fatturato. Riconosce argomenti quali funzionalità/funzioni dei prodotti, discussioni sui prezzi, menzioni della concorrenza e sentiment dei clienti senza richiedere l'assegnazione manuale di tag.

Per i team commerciali, Avoma analizza i modelli di conversazione dei migliori venditori rispetto al resto del team. Identifica i rapporti efficaci tra parlare e ascoltare, la frequenza delle domande e la copertura degli argomenti che correlano con esiti positivi, aiutando i manager a fornire un coaching basato sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Traccia le menzioni della concorrenza e le informazioni di mercato

Genera email di follow-up con elementi di azione e crea attività basate sui commit

Crea una navigazione basata sugli argomenti per le registrazioni delle riunioni

Sincronizzazione delle informazioni delle riunioni direttamente con i sistemi CRM

Registra, trascrivi e analizza le conversazioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Limiti di Avoma

Progettato principalmente per i team che si occupano di ricavi

Alcune funzionalità avanzate richiedono un periodo di apprendimento

Prezzi di Avoma

AI Meeting Assistant : 29 $ al mese per utente

Conversation Intelligence : 69 $ al mese per utente

Revenue Intelligence : 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

8. Glean (Ideale per studenti, per prendere appunti in ambito accademico)

via Glean

Il paradosso "penna contro partecipazione" tormenta le aule di tutto il mondo. Gli studenti si trovano di fronte a una scelta impossibile: prendere appunti accurati e rischiare di perdere concetti chiave, oppure partecipare attivamente con il rischio di perdere informazioni importanti. Glean risolve elegantemente questo dilemma con il suo approccio basato sulla cattura audio.

Glean è progettato specificamente come piattaforma di presa di appunti accademica per studenti di istituti di istruzione. La funzionalità principale della piattaforma è incentrata su un processo di apprendimento in quattro fasi. Cattura tutto in audio, organizza i contenuti con etichette e strutture, perfeziona gli appunti dopo la lezione e applica le conoscenze attraverso uno studio efficace.

Glean offre funzionalità di accessibilità per creare un campo di gioco livellato per gli studenti con difficoltà di apprendimento o disabilità. La piattaforma consente agli studenti di registrare le lezioni, aggiungere note di testo durante la lezione al proprio ritmo e poi tornare indietro per migliorare le proprie note.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Registra lezioni e corsi su qualsiasi dispositivo

Prendi appunti al tuo ritmo mentre l'audio cattura tutto

Lavora online o offline su più dispositivi

Condividi le note con i compagni di classe per un apprendimento collaborativo

Accedi a modelli specializzati per prendere appunti accademici

Scopri i limiti

Focalizzati principalmente su ambienti accademici piuttosto che aziendali

Meno incentrati sull'integrazione con gli strumenti di project management

Potrebbe essere necessaria una licenza istituzionale per accedere a tutte le funzionalità/funzioni

Informazioni sui prezzi

Versione di prova gratuita: Disponibile per singoli studenti

Glean per privati: 15 $ al mese (convertito da 12 £ GBP)

Istituzionale: Prezzi personalizzati per scuole e università

Nota: Il prezzo del piano individuale è stato convertito da sterline inglesi (£12) a dollari statunitensi per uniformità con gli altri strumenti citati in questo articolo. Il prezzo effettivo può variare in base al tasso di cambio corrente.

Raccogli valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Tactiq (il migliore per l'integrazione con Google Meet e Zoom)

La riunione è finita, ma dove sono le note? Quel momento di panico svanisce con l'estensione per browser di Tactiq, che cattura tutto mentre ti concentri sulla conversazione. Come un segretario invisibile, lavora silenziosamente all'interno del tuo browser su tutte le piattaforme di videoconferenza più diffuse, trasformando le parole pronunciate in testo organizzato senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Tactiq può salvare automaticamente le trascrizioni su Documenti Google, rendendo immediatamente disponibili i contenuti delle riunioni nel sistema di gestione dei documenti esistente.

Per i team collaborativi, Tactiq consente l'evidenziazione condivisa, grazie alla quale più partecipanti possono contrassegnare i punti essenziali durante la riunione. Queste annotazioni collaborative aiutano i team ad allinearsi sulle priorità e sui punti chiave senza ulteriori discussioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Evidenzia i momenti importanti con tag personalizzabili

Esporta i contenuti delle riunioni in vari strumenti di produttività

Accedi all'assistenza per la trascrizione multilingue

Ottieni la trascrizione in tempo reale delle chiamate su Google Meet, Zoom e Microsoft Teams

Limiti di Tactiq

Funzionalità/funzioni limitate rispetto alle piattaforme di presa di appunti IA autonome

L'approccio basato su browser può influire sulle prestazioni

Prezzi di Tactiq

Free

Pro : 12 $ al mese per utente

Teams : 20 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮 Approfondimento ClickUp: 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo alla ricerca di file, messaggi o ulteriori informazioni sulle proprie attività. Si tratta di quasi il 40% di una settimana lavorativa completa sprecata per qualcosa che dovrebbe richiedere solo pochi secondi! La ricerca connessa di ClickUp unifica tutto il tuo lavoro, tra attività, documenti, email e chat, così puoi trovare esattamente ciò che ti serve quando ti serve senza dover passare da uno strumento all'altro.

10. Notta (Il migliore per la trascrizione multilingue)

Considera come le barriere linguistiche creano silos di informazioni nelle organizzazioni globali: dettagli che vanno persi nella traduzione o semplicemente non vengono mai condivisi tra i team.

Notta offre una piattaforma di trascrizione basata sull'IA che eccelle nella conversione del parlato in testo in varie lingue con elevata precisione. Lo strumento funziona su più piattaforme, tra cui Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Può anche elaborare file audio e video caricati, rendendolo abbastanza versatile sia per la trascrizione dal vivo che per la documentazione post-riunione.

Oltre alla semplice trascrizione, Notta offre una funzione di riepilogo/riassunto intelligente che estrae i punti chiave, gli elementi da mettere in azione e le decisioni dalle conversazioni. L'IA analizza il contenuto contestualmente per identificare i segmenti importanti, aiutando gli utenti a cogliere rapidamente l'essenza di lunghe discussioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Identifica automaticamente i diversi interlocutori, anche in ambienti rumorosi

Effettua ricerche in tutte le trascrizioni con potenti filtri e query in linguaggio naturale

Converti file e registrazioni in testo in modo efficiente

Accedi alle trascrizioni su dispositivi web e mobili

Limiti di Notta

Funzionalità/funzioni di modifica collaborativa limitate

Il vocabolario specialistico potrebbe richiedere una formazione specifica

Prezzi di Notta

Free

Pro : 13,49 $ al mese

Business : 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni disponibili insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Un utente G2 condivide:

Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene riconosciuto bene. Sembra che il modello effettui diversi passaggi per comprendere il contesto e ritrascrivere. Grazie a questa presunta funzionalità, la qualità dell'output è relativamente alta rispetto ad altre trascrizioni.

Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene riconosciuto bene. Sembra che il modello effettui diversi passaggi per comprendere il contesto e ritrascrivere. Grazie a questa presunta funzionalità, la qualità dell'output è relativamente alta rispetto ad altre trascrizioni.

11. Reflect (Ideale per la gestione delle conoscenze personali)

via Reflect

Hai mai provato quella frustrante sensazione di sapere di aver già incontrato un concetto importante, ma non riesci a ricordare dove? Reflect funge da secondo cervello, collegando idee tra riunioni, letture e riflessioni personali per far emergere le informazioni rilevanti proprio quando servono. Anche se non hai mai creato esplicitamente la connessione tu stesso.

Riflettete sull'approccio alla presa di appunti dal punto di vista della gestione delle conoscenze personali, concentrandovi sulla creazione di connessioni tra le vostre idee e le informazioni nel tempo. Progettato per singoli knowledge worker, ricercatori e studenti permanenti, organizza i loro pensieri e i materiali di riferimento in un sistema che diventa più intelligente con l'uso.

Riflettete sulle migliori funzionalità/funzioni

Crea un grafico delle conoscenze personali con connessioni automatiche tra i concetti

Organizza le informazioni con sistemi di tagging flessibili

Usa le note quotidiane per creare una base di conoscenza cronologica

Accedi a un ambiente di scrittura pulito e privo di distrazioni per prendere appunti durante le riunioni. Registra le discussioni e collega automaticamente i timestamp alle note digitate per una registrazione integrata e senza interruzioni

Accedi alle tue note su desktop e dispositivi mobili

Ottieni assistenza per vari metodi di presa di appunti, tra cui bullet journaling, note giornaliere e organizzazione basata su progetti

Riflettete sui limiti

Più incentrati sull'uso individuale che sulla collaborazione in team

Meno specializzati per la documentazione di riunioni formali

Prezzi Reflect

Un unico piano, un unico prezzo: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Rifletti valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Prendi nota: ClickUp sta riscrivendo le regole

L'evoluzione degli strumenti di IA per prendere appunti ha trasformato il modo in cui acquisiamo, elaboriamo e utilizziamo le informazioni provenienti da riunioni e conversazioni.

Da ClickUp per una produttività a tutto tondo a strumenti specializzati come Avoma per i team commerciali o Notta per gli ambienti multilingue, hai diverse opzioni tra cui scegliere. Il giusto strumento di presa di appunti basato sull'IA migliora la produttività delle riunioni automatizzando la documentazione e migliorando contemporaneamente la qualità e l'accessibilità delle informazioni.

Il sistema di presa appunti IA di ClickUp va oltre la trascrizione: collega le tue note con le attività e i documenti in un'unica area di lavoro unificata. Invece di destreggiarti tra strumenti separati, puoi trasformare istantaneamente le informazioni delle riunioni in elementi di azione, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento nella stessa piattaforma. Ciò significa meno cambi di contesto e maggiore allineamento.

