Le 11 migliori alternative a GroupMe per la chat e la collaborazione in team nel [anno]

Tutto inizia con un messaggio perso di troppo.

Un minuto prima stai parlando di scadenze, quello dopo sei sommerso da GIF, commenti fuori tema e qualcuno che chiede (per la terza volta) se la riunione è ancora in programma.

Se ti suona familiare, probabilmente sei pronto a passare da GroupMe come strumento principale per la chat e la collaborazione in team.

Questa rassegna delle migliori alternative a GroupMe è un ottimo punto di partenza. E prima di immergerci nell'argomento.

Perché scegliere le alternative a GroupMe

La semplicità di GroupMe è adatta alle chat di gruppo di base, ma i suoi limiti possono ostacolare i team che necessitano di un maggiore controllo o affidabilità. Queste limitazioni rendono interessante il passaggio ad alternative che consentono una comunicazione più fluida all'interno del team.

Ecco perché potresti voler esplorare altre opzioni:

Mancanza della funzione di ricerca dei messaggi: costringe a scorrere all'infinito per trovare i vecchi messaggi, rallentando il coordinamento del team.

Controlli degli amministratori limitati: consente ai post non moderati di invadere i gruppi pubblici, seppellendo gli aggiornamenti importanti sotto una valanga di rumore.

Notifiche eccessive: invia notifiche a tutti per questioni di poco conto come modifiche al profilo, intasando le finestre In arrivo.

Nessun messaggio appuntato: si perdono informazioni chiave come i piani degli eventi nei thread affollati, con grande frustrazione degli utenti.

Condivisione multimediale degradata: comprime pesantemente foto e video, rendendo sfocata la qualità delle immagini condivise.

Esperienza desktop poco intuitiva: offre un'applicazione web lenta, priva di funzionalità PC ottimizzate.

Gestione complessa dei gruppi: rende macchinoso aggiungere o rimuovere membri, ritardando gli aggiornamenti del team.

🔍 Lo sapevi? Il 93% della comunicazione è non verbale. Secondo il ricercatore di psicologia Albert Mehrabian, solo il 7% del significato viene trasmesso attraverso le parole. Il resto? Il tono (38%) e il linguaggio del corpo (55%). Quindi, la prossima volta che partecipi a una videoconferenza, ricorda: il tuo viso dice più delle tue parole.

Panoramica delle alternative a GroupMe

Non sai da dove iniziare? Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a GroupMe. 📊

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp Chat + project management, assistente IA, documenti, videochiamate, automazioni, integrazioni Comunicazione e progetti di team all-in-one Free Forever; piani a pagamento disponibili Slack Canali, integrazioni, ricerca dei messaggi, riunioni giornaliere, automazione del flusso di lavoro Comunicazioni dipartimentali e automazione del flusso di lavoro Gratis; piani a pagamento a partire da 7,25 $/utente/mese Discord Canali vocali/video, ruoli, bot, condivisione dello schermo, strumenti per la community Team globali che necessitano di una chat semplice e sicura Gratis; Nitro: prezzi personalizzati WhatsApp Crittografia end-to-end, voce/video, elenchi di trasmissione, sincronizzazione mobile/desktop Teams globali che necessitano di una chat semplice e sicura Free Flock Elenchi di cose da fare, note condivise, videochiamate, canali intelligenti, app per la produttività Teams attenti al budget, condivisione di contenuti multimediali Gratis; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese Telegram Gruppi/canali di grandi dimensioni, bot, archiviazione cloud, funzionalità di privacy Grandi comunità, team attenti alla privacy Gratis; piano Premium disponibile Microsoft Teams Integrazione con Office 365, riunioni, wiki, tag, trascrizioni, condivisione di file Organizzazioni incentrate su Microsoft Free; piani a pagamento a partire da 4 $/utente/mese Connecteam Mobile-first, pianificazione dei turni, moduli digitali, formazione, comunicazioni mirate Team senza postazione fissa/che lavorano sul campo Gratuito; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese Google Chat Spazi, integrazione con Google Workspace, ricerca, chiamate Meet, collaborazione sui file Teams che utilizzano Google Workspace Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 8,40 $/utente/mese. Rocket.Chat Self-hosted, open-source, flussi di lavoro personalizzati, reti federate, crittografia Sovranità dei dati, settori regolamentati Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese Signal Crittografia end-to-end, messaggi che scompaiono, voce/video, open source Teams che danno priorità alla sicurezza e alla privacy Free

Le migliori alternative a GroupMe da utilizzare

Sei pronto a scoprire cosa c'è in giro? Ecco una panoramica dettagliata delle migliori alternative a GroupMe per la messaggistica istantanea sul lavoro.

1. ClickUp (ideale per la comunicazione di gruppo e il project management all-in-one)

Inizia con ClickUp Chat Gestisci le conversazioni e il lavoro, tutto in ClickUp Chat.

GroupMe mantiene i team in contatto, ma non fa molto per far progredire il lavoro. Non è stato progettato per una collaborazione strutturata, quindi non appena la conversazione deve trasformarsi in un'attività, un file o un aggiornamento, sei costretto a passare da uno strumento all'altro.

ClickUp cambia tutto questo. È il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

ClickUp Chat porta le conversazioni al centro del tuo flusso di lavoro. Ogni spazio, cartella ed elenco è dotato di una propria chat, in modo che il tuo team possa discutere le attività, condividere aggiornamenti e agire senza mai uscire dal progetto.

La chat è l'area di lavoro.

ClickUp BrainGPT

Un singolo messaggio può diventare un'attività in pochi secondi: manualmente, se preferisci personalizzarlo, o istantaneamente tramite ClickUp BrainGPT.

L'assistente IA rileva il contesto dal messaggio e scrive un nome e una descrizione chiari dell'attività, completi di un link alla conversazione originale. Se qualcuno suggerisce di creare una seconda variante di una presentazione, l'attività viene creata immediatamente.

Usa Catch me up in ClickUp Chat, basato sull'IA, per rimanere aggiornato sulle tue threads.

Per i giorni in cui sei stato assente o immerso in altri lavori, AI CatchUp riepiloga ciò che ti sei perso. Estrae decisioni, assegnazioni di attività e domande chiave, così quando ti ricongiungi alla chat di un progetto sei già aggiornato.

FollowUp in ClickUp Chat

La responsabilità non si basa né sulla memoria né sulle reazioni nelle chat.

Assegna follow-up nella chat di ClickUp in modo che le azioni vengano monitorate e non dimenticate

Puoi assegnare qualsiasi messaggio a un membro del team e questo diventerà un FollowUpTM. Tutti sapranno cosa è stato delegato e non dovrai preoccuparti di ricontattare qualcuno o di sollecitare i passaggi successivi.

Se il tuo team è stanco di parlare a vuoto, ClickUp Chat dà una direzione alla conversazione.

SyncUps in ClickUp

I SyncUp sono videochiamate video/audio integrate progettate per mantenere tutti allineati e andare avanti. Con ClickUp, puoi pianificare ed eseguire i syncUp direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, assicurandoti che le discussioni, le decisioni e i passaggi successivi siano sempre registrati dove si svolge il lavoro. I riassunti basati sull'IA e l'estrazione delle azioni da intraprendere assicurano che nulla venga tralasciato: ogni syncUp porta a risultati chiari e follow-up tracciati.

Agenti di chat in ClickUp

Utilizza agenti predefiniti o creane di personalizzati utilizzando ClickUp AI Autopilot Agents.

Gli agenti di ClickUp sono assistenti basati sull'IA in grado di svolgere compiti specifici per conto tuo. Ti aiutano ad automatizzare le attività di routine, a rispondere alle domande e a fornire supporto immediato proprio dove il tuo team collabora. Che tu abbia bisogno di riepilogare una lunga conversazione, generare un aggiornamento di progetto o creare una nuova attività da una conversazione, gli agenti di chat sono sempre disponibili ad aiutarti. Mantengono la tua produttività gestendo il lavoro ripetitivo e mettendo in evidenza le informazioni chiave, così puoi concentrarti su ciò che conta di più.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Clip che parlano per te: registra e condividi guide dettagliate sullo schermo o aggiornamenti video direttamente nella chat tramite registra e condividi guide dettagliate sullo schermo o aggiornamenti video direttamente nella chat tramite ClickUp Clips , perfetto per il supporto della comunicazione asincrona quando il tuo team è distribuito su diversi fusi orari.

Post che non scompaiono: trasforma aggiornamenti, decisioni o note delle riunioni in post che rimangono elementi fissati e facili da consultare in seguito.

SyncUps per chiamate rapide: avvia una chiamata vocale o una videochiamata direttamente da qualsiasi chat in ClickUp per allinearti rapidamente, chiarire i passaggi successivi o avvia una chiamata vocale o una videochiamata direttamente da qualsiasi chat in ClickUp per allinearti rapidamente, chiarire i passaggi successivi o collaborare in tempo reale senza cambiare scheda.

Notifiche su misura per te: imposta avvisi specifici per ciascun canale, in modo da ricevere solo le notifiche relative agli aggiornamenti che richiedono effettivamente la tua attenzione.

Documenti in cui si svolge la conversazione: condivisione e modifica condivisione e modifica dei documenti ClickUp direttamente nella chat, così tutti rimangono sulla stessa pagina (letteralmente!).

Una ricerca davvero utile: trova rapidamente messaggi specifici, attività o contenuti collegati dalla tua area di lavoro e dalle app di terze parti integrate utilizzando trova rapidamente messaggi specifici, attività o contenuti collegati dalla tua area di lavoro e dalle app di terze parti integrate utilizzando Enterprise Search e filtri basati sull'IA.

Profili dei membri del team e pianificazione: visualizza le priorità di qualcuno tramite visualizza le priorità di qualcuno tramite ClickUp Calendario , che funziona direttamente all'interno della chat, così puoi prenotare il tempo senza scambi di messaggi.

Automazioni di chat che consentono di risparmiare tempo: avvia la creazione di attività, invia follow-up o rispondi utilizzando avvia la creazione di attività, invia follow-up o rispondi utilizzando ClickUp Automation , il tutto in base a messaggi o condizioni specifici.

Limiti di ClickUp

L'ampia suite di funzionalità/funzioni della piattaforma può richiedere un periodo iniziale di apprendimento.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione di G2 dice davvero tutto:

Il problema più grande che avevo con gli altri strumenti era la frammentazione. Gestivo le attività in un'app, comunicavo con il mio team in un'altra, tenevo traccia dei documenti da qualche altra parte e mi ritrovavo a destreggiarmi continuamente tra le schede come se stessi giocando a Tetris sulla tastiera. Era inefficiente. Ciò che distingue ClickUp per me è il modo in cui combina perfettamente la gestione delle attività con la messaggistica e la collaborazione in tempo reale. Invece di passare da un'attività a un'app di chat, posso semplicemente cliccare su un'attività e avviare una discussione direttamente lì. Ogni commento, file e aggiornamento è esattamente dove deve essere, allegato all'attività stessa.

Il problema più grande che avevo con gli altri strumenti era la frammentazione. Gestivo le attività in un'app, comunicavo con il mio team in un'altra, tenevo traccia dei documenti da qualche altra parte e mi ritrovavo a destreggiarmi continuamente tra le schede come se stessi giocando a Tetris sulla tastiera. Era inefficiente. Ciò che distingue ClickUp per me è il modo in cui combina perfettamente la gestione delle attività con la messaggistica e la collaborazione in tempo reale. Invece di passare da un'attività a un'app di chat, posso semplicemente cliccare su un'attività e avviare una discussione direttamente lì. Ogni commento, file e aggiornamento è esattamente dove deve essere, allegato all'attività stessa.

📮 ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, con il risultato di mancata presa di decisioni e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

2. Slack (ideale per la comunicazione tra reparti e l'automazione del flusso di lavoro)

tramite Slack

Hai presente quella sensazione quando non riesci a trovare un messaggio importante perché è sepolto in una chat di gruppo enorme? Slack risolve definitivamente questo problema. Ti consente di organizzare le conversazioni in canali in modo che tutto rimanga dove puoi trovarlo (senza dover ricorrere a trucchi per Slack ).

La funzionalità Huddles è estremamente utile: basta cliccare e parlare per quelle domande veloci senza dover programmare un'altra chiamata Zoom.

Le migliori funzionalità di Slack

Crea canali dedicati per progetti e team che mantengono le conversazioni organizzate per argomento.

Sfrutta le integrazioni di Slack con strumenti di produttività che offrono una connessione diretta con la tua area di lavoro.

Cerca nell'intera cronologia dei messaggi utilizzando filtri e operatori che aiutano a individuare conversazioni specifiche, decisioni o file condivisi di mesi fa.

Crea flussi di lavoro personalizzati con semplici strumenti di automazione per un project management Slack senza sforzo.

Limiti di Slack

Il piano Free limita l'accesso alla cronologia dei messaggi a 90 giorni, portando gli utenti a optare per alternative a Slack.

Il suo utilizzo può diventare complicato senza un'adeguata organizzazione dei canali.

Le videochiamate non dispongono di alcune funzionalità avanzate presenti negli strumenti dedicati alle conferenze.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Piano Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 34.280 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.845 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Ho utilizzato Slack con diverse aziende e attività commerciali e ne ho apprezzato la facilità d'uso. Offre opzioni di comunicazione senza soluzione di continuità per i membri della tua organizzazione senza dover condividere il tuo numero di telefono personale. Utilizziamo spesso anche la funzionalità di riunione giornaliera. Essendo in un team composto per il 75% da dipendenti remoti, Slack facilita il lavoro di squadra. Permette di vedere facilmente chi è in programma per le riunioni, chi ha letto i messaggi e crea uno spazio di archiviazione file condiviso.

Ho utilizzato Slack con diverse aziende e attività commerciali e ne ho apprezzato la facilità d'uso. Offre opzioni di comunicazione senza soluzione di continuità per i membri della tua organizzazione senza dover condividere il tuo numero di telefono personale. Utilizziamo spesso anche la funzionalità di riunione giornaliera. Essendo in un team composto per il 75% da dipendenti remoti, Slack facilita il lavoro di squadra. Permette di vedere facilmente chi è in programma per le riunioni, chi ha letto i messaggi e crea uno spazio di archiviazione file condiviso.

3. Discord (ideale per la creazione di comunità e l'interazione informale tra i membri del team)

tramite Discord

Discord è stato creato per i giocatori, ma è perfetto per qualsiasi team che desideri una comunicazione naturale. I canali vocali sono probabilmente la sua funzionalità migliore. Basta entrare quando si ha bisogno di parlare e uscire quando si è terminato. Non servono imbarazzanti messaggi del tipo "Posso chiamarti?".

I team remoti apprezzano il modo in cui questo strumento riporta in auge quelle conversazioni spontanee che stimolano nuove idee. Anche la condivisione dello schermo funziona correttamente, anche quando qualcuno condivide file di progettazione o video.

Le migliori funzionalità di Discord

Configura server separati per diversi progetti o reparti che creano confini chiari.

Organizza sessioni audio dal vivo utilizzando Stage Channels per presentare idee, fornire aggiornamenti al team o tenere AMA della community in tempo reale.

Assegna ruoli personalizzati con autorizzazioni specifiche che controllano chi può vedere cosa, chi può modificare i canali, invitare nuovi membri o gestire altri aspetti della tua area di lavoro.

Aggiungi bot specializzati che migliorano la produttività gestendo attività di routine come promemoria di riunioni e organizzazione dei canali.

Limiti di Discord

Le funzionalità incentrate sul business non sono così robuste come gli strumenti di comunicazione aziendali.

I limiti di dimensione per la condivisione dei file sono restrittivi nei piani Free.

La funzione di ricerca non è potente come quella di altre alternative a GroupMe.

Prezzi di Discord

Free

Nitro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

Leggi cosa ha detto questo recensore di Capterra:

Discord è stato estremamente utile nel lavoro da remoto all'interno della mia azienda, cosa che inizialmente mi ha molto sorpreso. Lo usiamo quotidianamente per tutto, dalle conversazioni veloci alle riunioni di gruppo più approfondite.

Discord è stato estremamente utile nel lavoro da remoto all'interno della mia azienda, cosa che inizialmente mi ha molto sorpreso. Lo usiamo quotidianamente per tutto, dalle conversazioni veloci alle riunioni di gruppo più approfondite.

💡 Suggerimento professionale: promuovi una cultura in cui siano ben accetti i feedback dirompenti. Si tratta di feedback che mettono in discussione lo status quo o suggeriscono cambiamenti importanti, incoraggiando il team a pensare fuori dagli schemi. Spingono i confini e stimolano l'innovazione nelle pratiche di comunicazione.

4. WhatsApp (ideale per team globali che necessitano di messaggistica semplice e sicura)

tramite WhatsApp

Probabilmente utilizzi già WhatsApp per chattare con gli amici, ma non trascurarlo anche per la comunicazione di team. L'app è perfetta quando hai bisogno di qualcosa di semplice che tutti sanno già come usare. Non servono sessioni di formazione!

La crittografia end-to-end ti garantisce la massima tranquillità quando discuti informazioni sensibili. I team con membri internazionali apprezzano in particolare il fatto che WhatsApp funzioni perfettamente anche con connessioni Internet instabili.

La sua funzionalità di messaggi vocali è utile quando devi spiegare qualcosa di complicato che richiederebbe un'eternità per essere digitato.

Le migliori funzionalità di WhatsApp

Crea elenchi di trasmissione che ti consentono di inviare annunci a più persone senza inserire tutti in una chat di gruppo dove potrebbero vedere le risposte degli altri.

Condividi i dati sulla posizione con i membri del team per facilitare il coordinamento durante eventi o riunioni di persona in luoghi sconosciuti.

Usa WhatsApp Web o l'app desktop per continuare le conversazioni dal tuo computer senza interruzioni.

Esegui il backup della cronologia delle chat sul cloud e effettua la sincronizzazione dei dispositivi per mantenere i tuoi dati al sicuro e accessibili.

Limiti di WhatsApp

Strumenti organizzativi limitati per ordinare o trovare conversazioni passate

Gruppi con un limite massimo di 256 membri, che limita le comunicazioni dei team più grandi.

Nessuna funzionalità di pianificazione per messaggi o promemoria

Richiede numeri di telefono, che alcuni membri del team potrebbero non voler condividere.

Prezzi di WhatsApp

Free

Valutazioni e recensioni di WhatsApp

G2: 4,7/5 (oltre 95 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 16.055 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WhatsApp?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

WhatsApp è stato il primo servizio di messaggistica privata mobile a raggiungere una massa critica. In qualità di utenti/clienti aziendali di WhatsApp, abbiamo appreso che oltre 100 milioni di persone utilizzano WhatsApp ogni mese, ed è facile capire perché. Mi piacciono molto l'interfaccia intuitiva e le divertenti funzionalità/funzioni di WhatsApp, nonché la sicurezza e la privacy che offre.

WhatsApp è stato il primo servizio di messaggistica privata mobile a raggiungere una massa critica. In qualità di utenti/clienti aziendali di WhatsApp, abbiamo appreso che oltre 100 milioni di persone utilizzano WhatsApp ogni mese, ed è facile capire perché. Mi piacciono molto l'interfaccia intuitiva e le divertenti funzionalità/funzioni di WhatsApp, nonché la sicurezza e la privacy che offre.

🧠 Curiosità: gli studi dimostrano che le emoji aiutano a trasmettere il tono e le emozioni nel lavoro da remoto, rendendo le conversazioni digitali più umane. Un semplice 😄 o 👀 può ammorbidire il feedback o aggiungere un tocco di allegria alla chat di gruppo.

5. Flock (ideale per i team attenti al budget che desiderano effettuare la condivisione di contenuti multimediali)

tramite Flock

Flock potrebbe non essere il nome più famoso in questo elenco, ma merita la tua attenzione. Questa piattaforma racchiude funzioni sorprendenti nella sua interfaccia pulita.

I team riferiscono di essere particolarmente colpiti dalla funzionalità "elenco delle cose da fare", che trasforma le conversazioni in elementi concreti con scadenze precise. Se il tuo team ha messo insieme più app per gestire diverse esigenze di comunicazione, Flock potrebbe semplificare il tuo flusso di lavoro senza gravare sul tuo budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Converti i messaggi direttamente in attività con scadenze e assegnatari, rendendo facile il monitoraggio degli impegni presi durante le discussioni di team.

Crea note condivise durante le riunioni che tutti possono modificare contemporaneamente, eliminando la necessità di strumenti separati per la collaborazione sui documenti.

Avvia videoconferenze con funzionalità di condivisione dello schermo direttamente dalla chat senza bisogno di scaricare software aggiuntivi o link collegati.

Configura canali intelligenti che filtrano automaticamente i messaggi rilevanti in base a parole chiave o ruoli del mittente per mantenere alta la visibilità delle informazioni importanti.

Limiti di Flock

Una base di utenti più ridotta comporta un numero inferiore di integrazioni rispetto alle alternative a GroupMe più consolidate.

L'app mobile è talvolta meno funzionale rispetto alla versione desktop.

Opzioni di personalizzazione limitate per notifiche e avvisi

Prezzi di Flock

Free

Pro: 6 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flock

G2: 4,4/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 340 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Flock?

Una recensione su G2 lo descrive in questo modo:

La prima cosa che mi colpisce di Flock è il suo design intuitivo e facile da navigare. Grazie al suo sistema di archiviazione cloud, i messaggi e i file possono essere archiviati in modo sicuro e consultati da qualsiasi dispositivo. Inoltre, le chiamate vocali integrate sono di ottima qualità, consentendoci di mantenere una comunicazione fluida.

La prima cosa che mi colpisce di Flock è il suo design intuitivo e facile da navigare. Grazie al suo sistema di archiviazione cloud, i messaggi e i file possono essere archiviati in modo sicuro e consultati da qualsiasi dispositivo. Inoltre, le chiamate vocali integrate sono di ottima qualità, consentendoci di mantenere una comunicazione fluida.

6. Telegram (ideale per comunità di grandi dimensioni con esigenze di privacy eterogenee)

tramite Telegram

Telegram gestisce senza problemi gruppi pubblici di grandi dimensioni con un massimo di 200.000 membri: perfetto se gestisci comunità di grandi dimensioni o annunci a livello aziendale. La funzionalità canali ti consente di trasmettere aggiornamenti a un numero illimitato di follower, controllando chi può rispondere.

I team attenti alla sicurezza apprezzano l'opzione di autodistruzione dei messaggi per le informazioni sensibili che non devono essere conservate. Inoltre, l'ecosistema dei bot garantisce l'automazione delle attività ripetitive, dalla pianificazione alla raccolta dei dati.

Sebbene alcuni team inizialmente provino Telegram per le sue funzionalità di sicurezza, continuano a utilizzarlo per la sua sorprendente velocità e affidabilità anche durante la condivisione di file di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità di Telegram

Crea canali pubblici in cui un numero illimitato di follower può ricevere aggiornamenti, mentre gli amministratori mantengono il controllo completo su chi può pubblicare contenuti.

Crea bot personalizzati utilizzando la semplice API per automatizzare attività di routine come la raccolta di rapporti giornalieri o la risposta a domande frequenti.

Accedi allo spazio di archiviazione cloud che consente la condivisione di file fino a 2 GB per file senza ingombrare la memoria del tuo telefono o richiedere account cloud separati.

Organizza le chat utilizzando cartelle e messaggi appuntati in modo da non perdere mai traccia delle conversazioni importanti.

Limiti di Telegram

La crittografia predefinita non è end-to-end per le chat normali (solo per le chat segrete).

Le funzionalità specifiche per le aziende sono limitate rispetto alle piattaforme aziendali.

Alcuni membri del team potrebbero nutrire preoccupazioni riguardo alle origini russe nonostante l'attuale indipendenza dell'azienda.

Prezzi di Telegram

Free

Piano Premium disponibile

Valutazioni e recensioni di Telegram

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.370 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Telegram?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Telegram è un'ottima app di messaggistica rispetto a molte altre. Non richiede un account Gmail per lo spazio di archiviazione e puoi passare da un dispositivo all'altro senza preoccuparti dei backup: le tue informazioni rimangono intatte. Con potenti funzionalità di privacy, tra cui le chat segrete, Telegram è ottimo per chi dà importanza alla sicurezza. Un altro grande vantaggio è la possibilità di inviare e aprire file di grandi dimensioni senza alcuna complicazione. Inoltre, Telegram è ideale per ospitare grandi riunioni online, il che lo rende la piattaforma perfetta per incontri di preghiera e studi biblici. Molte persone hanno espresso interesse a partecipare, ma la maggior parte delle app ha limiti sulla dimensione dei gruppi. Ecco perché sto raccomandando Telegram al mio pastore come opzione migliore per la nostra comunità.

Telegram è un'ottima app di messaggistica rispetto a molte altre. Non richiede un account Gmail per lo spazio di archiviazione e puoi passare da un dispositivo all'altro senza preoccuparti dei backup: le tue informazioni rimangono intatte. Con potenti funzionalità di privacy, tra cui le chat segrete, Telegram è ottimo per chi dà importanza alla sicurezza. Un altro grande vantaggio è la possibilità di inviare e aprire file di grandi dimensioni senza alcuna complicazione. Inoltre, Telegram è ideale per ospitare grandi riunioni online, il che lo rende la piattaforma perfetta per incontri di preghiera e studi biblici. Molte persone hanno espresso interesse a partecipare, ma la maggior parte delle app ha limiti sulla dimensione dei gruppi. Ecco perché sto raccomandando Telegram al mio pastore come opzione migliore per la nostra comunità.

💡 Suggerimento professionale: Prendendo spunto dal concetto di Creative Conspiracy di Leigh Thompson, organizza sessioni collaborative in cui i membri del team creano intenzionalmente soluzioni innovative. Questo metodo promuove una cultura della creatività intenzionale e mirata.

✅ Abbiamo cercato i migliori strumenti di comunicazione per team e ecco i risultati:

7. Microsoft Teams (ideale per le organizzazioni profondamente integrate con Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Se la tua azienda si affida all'ecosistema Microsoft, Teams fa sì che tutto funzioni alla perfezione. La profonda integrazione con le app di Office ti consente di effettuare le modifiche ai fogli di calcolo Excel direttamente nella finestra della chat.

Le riunioni dei team risultano sorprendentemente raffinate grazie a funzionalità/funzioni come la sfocatura dello sfondo e le sale riunioni separate, che in passato erano offerte premium disponibili solo altrove. Le conversazioni a schede aiutano a mantenere i progetti organizzati senza creare un milione di canali diversi.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Pianifica e partecipa alle riunioni direttamente dalla chat con l'integrazione del Calendario che mostra la disponibilità di tutti e invia promemoria automatici.

Crea wiki per team e progetti che fungano da basi di conoscenza centralizzate, riducendo le domande ripetitive e il tempo di inserimento dei nuovi membri.

Utilizza i tag per raggiungere gruppi specifici all'interno di team di grandi dimensioni senza creare canali separati o disturbare gli altri con notifiche irrilevanti.

Accedi alle trascrizioni e alle registrazioni delle riunioni per recuperare o consultare in un secondo momento le decisioni chiave.

Limiti di Microsoft Teams

L'interfaccia può sembrare disordinata e opprimente per i nuovi utenti.

Le prestazioni possono essere lente su computer meno recenti o con una larghezza di banda limitata.

Forte dipendenza dalla sottoscrizione a Microsoft 365 per la piena funzionalità

Le conversazioni basate su thread sono meno intuitive rispetto ad alcune alternative concorrenti a GroupMe.

Prezzi di Microsoft Teams

Piani per la casa

Microsoft Teams: gratis

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mese

Piani aziendali

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 15.985 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.055 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Questo commento su Reddit ha attirato la nostra attenzione:

Teams è molto più adatto agli scenari aziendali. È anche ovviamente completamente integrato nel mondo Office 365 che la maggior parte delle aziende già utilizza. […] Teams ha anche un sacco di altre funzionalità (riunioni, funzionalità del sistema telefonico) che non esistono in altre piattaforme. Ha anche il supporto alla collaborazione sui file tramite SharePoint, che di per sé è piuttosto imponente.

Teams è molto più adatto agli scenari aziendali. È anche ovviamente completamente integrato nel mondo Office 365 che la maggior parte delle aziende già utilizza. […] Teams ha anche un sacco di altre funzionalità (riunioni, funzionalità del sistema telefonico) che non esistono in altre piattaforme. Ha anche il supporto alla collaborazione sui file tramite SharePoint, che di per sé è piuttosto imponente.

🔍 Lo sapevi? Una comunicazione inadeguata all'interno del team rallenta il lavoro e aumenta la pressione. Uno studio dimostra che ciò comporta un aumento dello stress del 51%, una diminuzione della produttività del 41%, relazioni tese nel 31% dei casi e mancato rispetto delle scadenze. Una comunicazione chiara mantiene i team allineati e il lavoro in linea con gli obiettivi.

8. Connecteam (ideale per la gestione di team senza postazione fissa e che operano sul campo)

tramite Connecteam

Connecteam risolve problemi che altri strumenti di comunicazione non riconoscono nemmeno. È stato creato appositamente per i team in cui la maggior parte dei membri non sta seduta alla scrivania tutto il giorno. Pensa ai lavoratori del settore retail, edile, sanitario o dei servizi sul campo.

Il design mobile-first garantisce che tutti rimangano connessi indipendentemente dalla loro posizione. I team apprezzano in particolare le funzionalità di timbratura dell'entrata e dell'uscita integrate direttamente nella piattaforma di comunicazione. E c'è di meglio: il modulo di formazione consente la distribuzione di informazioni importanti e la conferma di chi le ha effettivamente lette, il che è utile per soddisfare i requisiti di conformità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Invia comunicazioni mirate a sedi, reparti o posizioni specifiche senza creare gruppi separati.

Crea liste di controllo e moduli digitali che i lavoratori sul campo possono completare sui propri dispositivi mobili, eliminando i processi cartacei.

Distribuisci materiali di formazione e monitora lo stato di completamento per garantire che tutti i membri del team ricevano aggiornamenti importanti indipendentemente dal loro programma di lavoro.

Pianifica i turni e consenti ai dipendenti di richiedere turni disponibili o ferie direttamente attraverso la piattaforma.

Limiti di Connecteam

Più incentrato sulla comunicazione operativa che sul team building informale.

L'esperienza desktop dello strumento non è raffinata come l'applicazione mobile.

Curva di apprendimento più elevata per i membri del team che non sono esperti di tecnologia

Prezzi di Connecteam

Free

Base: 35 $ al mese

Avanzato: 59 $ al mese

Esperto: 119 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (2.355 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Ecco una prospettiva di prima mano:

Connecteam ha aiutato il mio team a rimanere organizzato e responsabile. Questo programma offre diverse funzionalità/funzioni davvero ottime di cui qualsiasi piccola impresa potrebbe beneficiare. In qualità di responsabile dell'ufficio, le funzionalità HR di questo programma sono state fondamentali per tenere traccia delle ferie, dei giorni di malattia, dell'orario di lavoro, ecc.

Connecteam ha aiutato il mio team a rimanere organizzato e responsabile. Questo programma offre diverse funzionalità/funzioni davvero ottime di cui qualsiasi piccola impresa potrebbe beneficiare. In qualità di responsabile dell'ufficio, le funzionalità HR di questo programma sono state fondamentali per il monitoraggio delle ferie, dei giorni di malattia, dell'orario di lavoro, ecc.

9. Google Chat (ideale per i team che già utilizzano Google Workspace)

tramite Google Chat

Google Chat rende la comunicazione di gruppo familiare fin dal primo giorno. Se utilizzi già Gmail e Google Drive, si inserisce perfettamente nel tuo flusso di lavoro senza perdere un colpo. Le conversazioni in thread aiutano a mantenere le discussioni concentrate, mentre i suggerimenti intelligenti ti fanno risparmiare tempo raccomandando file e eventi del calendario pertinenti.

I team apprezzano il fatto che gli spazi di chat fungano da stanze permanenti per i progetti in corso, con tutti i file, le attività e i messaggi in un unico posto organizzato. Anche se potrebbe non avere le funzionalità/funzioni più appariscenti, la stretta integrazione con altri strumenti Google ti consente di dedicare meno tempo al passaggio da un'app all'altra.

Le migliori funzionalità di Google Chat

Crea spazi che organizzano automaticamente messaggi, file e attività relativi a progetti o teams specifici in una sequenza facile da navigare.

Effettua ricerche nelle conversazioni con le funzionalità di ricerca di Google che comprendono il contesto e sono in grado di trovare informazioni anche quando non ricordi la frase esatta.

Avvia le videochiamate di Google Meet direttamente dalle chat con un solo clic, mantenendo il contesto della conversazione quando passi dal testo al video.

Collabora su Documenti Google, Fogli Google e Slides all'interno dell'interfaccia di chat, con modifiche e commenti in tempo reale.

Limiti di Google Chat

Funzionalità limitate rispetto alle piattaforme di comunicazione dedicate ai team

Richiede una sottoscrizione a Google Workspace per usufruire di tutte le funzionalità aziendali.

Meno personalizzabile rispetto alle applicazioni di messaggistica specializzate poiché privo di temi

Il sistema di notifiche non è così raffinato come quello di altre alternative a GroupMe.

Prezzi di Google Chat

Business Starter: 8,40 $/utente al mese

Business Standard: 16,80 $/utente al mese

Business Plus: 26,40 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Google Chat

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.365 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Chat?

Un recensore di TrustRadius ha riassunto così:

Google Chat è particolarmente adatto alle aziende. Nella mia organizzazione, serve a mantenere la comunicazione tra i team. La collaborazione tra i team per risolvere problemi che i nostri clienti non possono risolvere senza utilizzare Google Chat. La nostra organizzazione dipende da esso. Quando qualcuno ha bisogno dell'assistenza di un altro team dell'organizzazione, utilizziamo Google Chat per risolvere il problema.

Google Chat è particolarmente adatto alle aziende. Nella mia organizzazione, serve a mantenere la comunicazione tra i team. La collaborazione tra i team per risolvere problemi che i nostri clienti non possono risolvere senza utilizzare Google Chat. La nostra organizzazione dipende da esso. Quando qualcuno ha bisogno dell'assistenza di un altro team dell'organizzazione, utilizziamo Google Chat per risolvere il problema.

🔍 Lo sapevi? Ascoltare i dipendenti è fondamentale per mantenere un flusso di comunicazione fluido e apportare miglioramenti dove necessario. Infatti, il 75% dei comunicatori utilizza sondaggi di coinvolgimento per ottenere feedback dettagliati, il 54% si affida al feedback post-evento e il 52% ricorre a sessioni di domande e risposte dal vivo. Questi strumenti aiutano i team a rimanere in carreggiata, affrontare i problemi e mettere a punto le strategie di comunicazione.

10. Rocket. Chat (Ideale per le organizzazioni che richiedono la completa sovranità dei dati)

Rocket. Chat ti restituisce il controllo dei tuoi dati di comunicazione. A differenza della maggior parte delle alternative a GroupMe, puoi ospitare questa piattaforma sui tuoi server, mantenendo le conversazioni sensibili completamente all'interno dell'infrastruttura della tua organizzazione.

La sua natura open source consente agli sviluppatori di personalizzarlo in base alle tue esigenze di flusso di lavoro. I team con requisiti di conformità rigorosi, in particolare quelli che operano in settori regolamentati, valutano la possibilità di implementare politiche di sicurezza specifiche.

Sebbene la configurazione richieda conoscenze tecniche maggiori rispetto alle opzioni cloud, la piattaforma ripaga tale investimento con un controllo della privacy senza pari.

Rocket. Le migliori funzionalità/funzioni di Chat

Personalizza l'interfaccia e le funzioni attraverso il codice open source per soddisfare le esigenze specifiche del flusso di lavoro della tua organizzazione senza attendere gli aggiornamenti dei fornitori.

Crea reti federate in cui più istanze separate di Rocket. Chat possono comunicare in modo sicuro tra diverse organizzazioni, mantenendo la loro indipendenza.

Implementa la crittografia end-to-end e politiche di conservazione personalizzate che garantiscono la riservatezza delle conversazioni sensibili e la conformità alle normative specifiche del settore.

Rocket. Limiti della chat

Richiede competenze tecniche per configurare e mantenere istanze self-hosted.

L'interfaccia utente è meno raffinata rispetto ad alcune alternative commerciali a GroupMe.

Mercato più piccolo di integrazioni predefinite rispetto alle piattaforme tradizionali

Rocket. Prezzi per chattare

Free

Pro: 8 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Rocket. Valutazioni e recensioni di Chat

G2: 4. 2/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rocket. Chat?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Si tratta di un software molto professionale, ampiamente utilizzato in ambienti professionali come uffici e aree di lavoro. Inoltre, consente la condivisione di file, la creazione di canali (gruppi) per attività, progetti e altro. Dispone di funzionalità per eliminare i messaggi con thread e anche di funzionalità per rispondere nei thread e seguire/smettete di seguire per annullare l'iscrizione alle notifiche.

Si tratta di un software molto professionale, ampiamente utilizzato in ambienti professionali come uffici e aree di lavoro. Inoltre, consente la condivisione di file, la creazione di canali (gruppi) per attività, progetti e altro. Dispone di funzionalità per eliminare i messaggi con thread e anche di funzionalità per rispondere nei thread e seguire/smettete di seguire per annullare l'iscrizione alle notifiche.

11. Signal (ideale per i team che danno priorità alla massima sicurezza e privacy)

tramite Signal

L'attenzione di Signal alla privacy è evidente in ogni sua funzionalità/funzione (o talvolta nella mancanza di funzionalità/funzioni che potrebbero compromettere la sicurezza). I team che gestiscono informazioni estremamente sensibili si affidano a Signal perché il suo codice open source è stato accuratamente verificato da esperti di sicurezza.

Le chiamate vocali e le videochiamate sono crittografate end-to-end, garantendo una maggiore chiarezza anche con connessioni più deboli. Sebbene manchi di molti strumenti di collaborazione aziendale, le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati o con progetti riservati spesso scelgono Signal.

Le migliori funzionalità di Signal

Imposta timer personalizzati per la scomparsa dei messaggi per ogni conversazione, che rimuovono definitivamente le informazioni sensibili dopo che sono state visualizzate.

Verifica i codici di sicurezza tra i dispositivi per confermare che le conversazioni rimangano protette dalla sicurezza contro potenziali intercettazioni o attacchi man-in-the-middle.

Utilizza la tecnologia sealed sender che nasconde chi sta inviando messaggi a chi a livello di protocollo, proteggendo i modelli di relazione anche al di là del contenuto dei messaggi.

Verifica manualmente i contatti utilizzando numeri di sicurezza per confermare che stai parlando con la persona giusta.

Limiti di Signal

Funzionalità organizzative limitate, come gruppi pubblici o aree di lavoro

Nessuna integrazione con il Calendario o strumenti di pianificazione

Le restrizioni sulle dimensioni dei file per la condivisione sono più rigide rispetto a quelle delle alternative generiche a GroupMe.

Mancano funzionalità/funzioni specifiche per le aziende, come la gestione delle attività o i sondaggi per connettersi con i team.

Prezzi di Signal

Free

Valutazioni e recensioni di Signal

G2: 4,4/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Signal?

Ecco cosa ha detto un utente su questa app:

Ottima app di messaggistica. La uso da un anno, soprattutto per conversazioni private, e non mi ha ancora deluso. Mi piace il layout, le chiamate funzionano bene e anche la versione web è ottima. È anche sicura (anche se non l'ho appreso dall'esperienza, ma solo da ricerche), il che può essere molto utile. L'unico svantaggio è che non è possibile visualizzare molte chat sul telefono, ma questo può essere risolto creando delle cartelle.

Ottima app di messaggistica. La uso da un anno, soprattutto per conversazioni private, e non mi ha ancora deluso. Mi piace il layout, le chiamate funzionano bene e anche la versione web è ottima. È anche sicura (anche se non l'ho appreso dall'esperienza, ma solo da ricerche), il che può essere molto utile. L'unico svantaggio è che non è possibile visualizzare molte chat sul telefono, ma questo può essere risolto creando delle cartelle.

💡 Suggerimento professionale: incoraggia i team a non programmare blocchi di riunioni nel calendario, idealmente a metà giornata, quando tutti possono concentrarsi esclusivamente sul lavoro approfondito. Avere tempo senza interruzioni aiuta a ridurre il sovraccarico di comunicazioni.

Una chat più intelligente inizia con ClickUp

Le conversazioni di gruppo non dovrebbero sembrare un gioco a nascondino. Se perdi continuamente il filo del discorso, cerchi vecchi messaggi o cambi app solo per stare al passo con le cose, è ora di passare a una configurazione più intelligente.

ClickUp si distingue tra le alternative a GroupMe combinando la chat in tempo reale con tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per lavorare: attività, documenti, obiettivi e altro ancora. Ogni conversazione è contestualizzata, collegata ad elementi concreti, con funzionalità IA che riepilogano gli aggiornamenti, assegnano i passaggi successivi ed eliminano i passaggi a ritroso.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e riporta l'attenzione sulla conversazione! ✅