I 10 migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom per aumentare la produttività nel 2026

Prendere appunti durante una riunione su Zoom richiede attenzione e rapidità e, diciamolo chiaramente, ostacola la tua capacità di partecipare alla conversazione e rimanere concentrato.

Se riesci ancora a prendere appunti, devi raccogliere i momenti salienti e effettuare la condivisione con i partecipanti, insieme alle tue riflessioni. Fare tutto questo manualmente può essere faticoso, e le aziende stanno ora passando agli strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom.

I sistemi di presa appunti basati sull'IA automatizzano il riassunto delle riunioni, la redazione dei verbali, la presa di appunti e la loro condivisione. In questo blog parleremo dei 10 migliori sistemi di presa appunti basati sull'IA per Zoom, eccellenti nel soddisfare le tue esigenze aziendali.

I migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom in sintesi

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp Appunti delle riunioni e gestione delle attività basate sull'IA Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free; personalizzazione disponibile per le aziende Otter. IA Trascrizioni basate sull'IA nelle riunioni commerciali Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,99 $. Fireflies.ia Analisi delle conversazioni del team Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi imprese Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ Sonix Traduzioni e sottotitoli rapidi Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,50 $. Rev. IA Trascrizione ad alta precisione e approfondimenti Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Pagamento a consumo; prezzi personalizzati Trint Creazione di storie a partire dalle trascrizioni Aziende di medie dimensioni, grandi aziende I piani a pagamento partono da 80 dollari Descript Modifica delle trascrizioni audio e video Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ Tetra Facile integrazione nelle app web Aziende di medie dimensioni, grandi aziende I piani a pagamento partono da 100 dollari Deepgram Sviluppo di prodotti di IA vocale Aziende Pagamento a consumo; i piani a pagamento partono da 4000 $ all'anno Speechmatics Applicazione delle funzionalità di IA conversazionale Aziende Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 0,30 $ all'ora

I 10 migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom

I più diffusi strumenti di presa appunti basati sull'IA presentano funzionalità e punti di forza distintivi. In questo articolo parleremo dei 10 migliori strumenti di questo tipo per Zoom, fornendo una panoramica completa dei loro vantaggi e dei loro limiti.

1. ClickUp (Ideale per note delle riunioni basate sull'IA e gestione delle attività)

ClickUp è una piattaforma di produttività leader basata sull'IA, progettata per le piccole e medie imprese. Grazie alla sua solida suite di funzionalità, tra cui un avanzato strumento di presa appunti basato sull'IA per Zoom, ClickUp consente ai team di catturare ogni dettaglio durante le chiamate con i clienti e con il team, permettendoti di rimanere concentrato sulla conversazione.

Attraverso l'automazione della creazione di note e l'ottimizzazione della collaborazione, ClickUp ti aiuta ad aumentare la produttività, a garantire che nulla venga tralasciato e a mantenere l'intero team allineato, il tutto in un unico spazio di lavoro unificato.

ClickUp AI Notetaker è il modo migliore per collegare le conversazioni delle riunioni al resto del tuo lavoro, grazie a note e riassunti automatici che si collegano a documenti e attività. Puoi accedere a riassunti intelligenti con parole chiave ed evidenziazioni, e creare azioni da intraprendere per te stesso o da assegnare al tuo team.

Con l'AI Notetaker di ClickUp, puoi creare trascrizioni ricercabili con azioni da intraprendere che sfruttano la potenza delle altre funzionalità per i documenti di ClickUp, integrate con ClickUp Brain. Puoi anche integrare il tuo calendario con l'AI Notetaker per impostare attività e scadenze in base al programma della riunione.

Crea riassunti intelligenti delle riunioni con il sistema di presa appunti basato sull'IA di ClickUp

L'app per prendere appunti con IA ti consente inoltre di effettuare una connessione con ClickUp Chat, in modo da poter inviare automaticamente riassunti e azioni nei tuoi canali di chat. Ti permette di accedere e registrare le seguenti informazioni da una riunione:

Nome e data della riunione, che fanno parte del titolo del documento per facilitarne la consultazione

Elenco dei partecipanti

Una registrazione video completa della chiamata

Una registrazione audio completa della chiamata

Una breve panoramica dei punti chiave della discussione

Un elenco dei punti chiave con approfondimenti e decisioni cruciali in forma di elenco puntato

Una lista di controllo degli elementi da intraprendere e dei passaggi successivi

Argomenti della riunione classificati in un menu espandibile

Una trascrizione espandibile dell'intera conversazione

Oltre a fornire tutti questi dettagli sulla tua riunione, Notetaker offre altre funzionalità/funzioni per la produttività, come ad esempio:

Salvataggio di trascrizioni, file audio e riassunti in un documento privato

Aggiungi tag ad altri appunti delle riunioni

Trasforma le conversazioni in azioni tracciabili

Possibilità di partecipare alle chiamate da qualsiasi luogo in ClickUp

Integrazione con Zoom, Teams e Google Meet

Rilevamento automatico della lingua e trascrizione per oltre 15 lingue

Integrazione con ClickUp Brain per funzionalità di presa appunti basate sull'IA

Trasforma le trascrizioni delle riunioni in un riepilogo istantaneo con ClickUp Brain

Guarda questo video per saperne di più su ClickUp Brain 👇

Questa funzionalità/funzione ti consente di aumentare la produttività delle riunioni nei seguenti modi:

Crea i verbali delle riunioni redigendo note strutturate che mettano in evidenza i punti salienti della discussione

Sintetizza le tue lunghe riunioni in riassunti concisi per facilitarne la condivisione e la comprensione

Collega i punti del programma della riunione ai flussi di lavoro e definisci obiettivi e scadenze per raggiungerli in modo efficiente

La funzionalità di presa appunti di ClickUp aiuta le aziende ad aumentare la produttività e a creare riassunti basati sull'IA. Puoi anche utilizzare i modelli di riunione di ClickUp per comunicare le aspettative e definire le azioni da intraprendere per la tua prossima riunione.

Ecco alcune opzioni che puoi provare: Modello di programma delle riunioni di ClickUp : utilizza questa soluzione per definire le azioni da intraprendere durante le tue riunioni, delineando le responsabilità e gli obiettivi di ogni membro del team

Modello di verbale di riunione di ClickUp : registra tutto ciò che viene detto durante le riunioni in modo da poter individuare tutti i punti critici e prendere decisioni chiare nelle riunioni future

Con ClickUp Meetings, gestisci l'intera esperienza della riunione prendendo appunti, creando un programma, definendo le azioni da intraprendere e collaborando con il tuo team. Ti consente di registrare le riunioni in modo da poter:

Esegui modifiche avanzate per evidenziare i punti chiave e presentare il riepilogo/riassunto della riunione in modo creativo

Prepara i programmi per ogni riunione su Zoom tramite l'automazione delle attività ricorrenti

Usa i comandi slash per accedere al menu dei comandi e effettuare le impostazioni delle attività in pochi secondi

Collega ClickUp Docs ai tuoi flussi di lavoro per rimanere concentrato sui punti importanti delle tue riunioni

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Docs per acquisire i punti salienti delle discussioni su Zoom e salvarli per un uso futuro. Questi documenti possono poi essere collegati ai flussi di lavoro e assegnati ai membri del team per il follow-up.

Docs ti consente di riassumere lunghe trascrizioni con l'IA, personalizzare visualizzazioni e campi, integrarsi con i tuoi strumenti esistenti, creare azioni da assegnare e molto altro ancora.

🧠 Curiosità: gli strumenti di trascrizione basati sull'IA hanno imparato a distinguere le parole pronunciate, a riepilogare le riunioni e a rimuovere le parole superflue in pochi secondi. Ora non è più necessario passare ore ad ascoltare le registrazioni delle riunioni e a prendere note.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Prendi appunti durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker e collegali a documenti e attività per creare riassunti generati dall'IA e trascrizioni ricercabili, in modo da ottenere il massimo dalle tue riunioni su Zoom

Usa ClickUp Brain per effettuare la connessione di tutte le conoscenze della tua azienda all'IA, al fine di mantenere i flussi di lavoro dei progetti e aumentare la produttività

Crea e condividi gli appunti delle riunioni con ClickUp Docs, genera riepiloghi e programmi in un formato centralizzato, condividili con il team e lavora sugli elementi da agire

Annota i punti chiave delle tue riunioni su Zoom con ClickUp Blocco Note e organizza appunti, attività e liste di controllo in un unico posto

Gestisci le riunioni in un unico posto con ClickUp Meetings prendendo appunti, gestendo il programma e definendo gli elementi da intraprendere per tutto il tuo team

Riassumi istantaneamente i contenuti di lunga durata e trasforma i paragrafi in attività concrete

Integra facilmente tramite Zapier con app esterne come HubSpot, Zoom, Calendly e Slack

Limiti di ClickUp

L'applicazione mobile di ClickUp ha meno funzioni rispetto alla versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa dice Michael Turner, vicedirettore delle Career Communities presso la Miami University , su ClickUp:

Ho riunioni bisettimanali con la mia responsabile e utilizziamo ClickUp per il programma. Mi sento più in controllo della situazione perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

Ho riunioni bisettimanali con la mia responsabile e utilizziamo ClickUp per il programma. Mi sento più in controllo della situazione perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

💡 Consiglio da esperto: non limitarti a registrare le riunioni, trasformale in attività. Con strumenti come ClickUp, puoi convertire istantaneamente gli elementi da intraprendere in attività assegnabili con date di scadenza.

2. Otter.ai (Il migliore per le trascrizioni basate sull'IA nelle riunioni commerciali)

Otter.ai è un assistente per riunioni basato sull'IA che genera trascrizioni di riunioni video o conversazioni audio in formato testo. È in grado di identificare i relatori, applicare etichette ai testi con il nome del relatore e acquisire le diapositive condivise.

La piattaforma dispone di una funzionalità di chat live che ti consente di porre domande durante una riunione, aggiungere commenti alla trascrizione o evidenziare i punti chiave. Puoi anche generare riassunti in tempo reale dalle note generate dall'IA, nel caso in cui ti sfuggissero alcuni punti durante una riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Identifica parole chiave e frasi e cercale nelle note della trascrizione

Integra l'app con il calendario di Google o Microsoft per avere accesso completo alle tue riunioni su Zoom, Teams e Google Meet

Amplia il pacchetto per aumentare il limite di minuti per la trascrizione o caricare più file

Limiti di Otter.ai

Sono previsti limiti per i minuti di trascrizione, i file caricati e la durata delle riunioni

Il piano Free non include funzionalità avanzate di ricerca o collaborazione

L'app non ti permette di prendere note autonomamente

Prezzi di Otter.ai

Base : Gratis

Pro : 16,99 $ al mese con 1.200 minuti di trascrizione

Aziendale : 40 $ al mese con 6.000 minuti di trascrizione

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

💡 Suggerimento da esperti: Scopri le nostre migliori alternative a Otter IA che ti aiutano nella condivisione rapida di note e riassunti delle riunioni!

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Recensione su G2:

La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi generati dall'IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplicissima, aumentando la produttività.

La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi generati dall'IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplicissima, aumentando la produttività.

3. Fireflies.ai (Ideale per analizzare le conversazioni del team)

Fireflies.ai è un ottimo strumento per eseguire la trascrizione e la registrazione in tempo reale delle tue chiamate Zoom. Riepiloga i punti chiave, evidenzia le decisioni e crea azioni da intraprendere a partire dagli appunti della riunione.

Puoi anche riprodurre parti della riunione, cercare parole chiave e modificare la velocità di riproduzione della registrazione. Gli strumenti di collaborazione di Fireflies.ai consentono inoltre al tuo team di aggiungere elementi fissi, commentare e reagire alle conversazioni, oppure estrarre frammenti audio dalla registrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Supporta oltre 40 lingue e dialetti, il che è perfetto per team eterogenei

Usa il blocco note con IA per partecipare alle riunioni e registrarle automaticamente

Integra Fireflies.ai con Teams, Skype, Zoom e Google Meet

Condividi gli appunti delle riunioni su Slack, Notion o altre piattaforme

Limiti di Fireflies.ai

La qualità audio influisce sull'accuratezza della trascrizione

Il piano Free non offre l'integrazione con terze parti

Presenta limiti relativi alle dimensioni dei file, alla durata delle riunioni e alla velocità di trascrizione

Prezzi di Fireflies.ai

Free

Pro: 10 $ al mese per utente

Business: 19 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: hai bisogno di trovare il modo più produttivo per prendere appunti durante le riunioni? Ecco la nostra guida completa per aiutarti a gestire le attività quotidiane in modo efficiente!

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ia?

Recensione su G2:

L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile impostare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché ci sono alcune riunioni che devono rimanere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.

L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile impostare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché ci sono alcune riunioni che devono rimanere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.

4. Sonix (Ideale per traduzioni rapide e sottotitoli)

via Sonix

Sonix fornisce trascrizioni e sottotitoli automatici in diverse lingue e genera riepiloghi/riassunti automatici in pochi secondi. È inoltre in grado di identificare più interlocutori e di distinguere chi sta parlando e quando.

Con Sonix, ottieni traduzioni automatiche e conversioni di contenuti audio e video in testo. Le sue funzionalità di collaborazione consentono inoltre di impostare autorizzazioni multiutente, in modo che i membri possano caricare, condividere, modificare o limitare l'accesso ai file.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non avere quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro basato su un prompt di testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain può farlo ! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non limitati a: riassumere i thread di chat, redigere o perfezionare testi, estrarre informazioni dall'area di lavoro, generare immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Cerca, riproduci, modifica, organizza e effettua la condivisione delle trascrizioni su qualsiasi dispositivo grazie a un editor intelligente integrato

Ottieni riassunti basati sull'IA, titoli dei capitoli, rilevamento degli argomenti e analisi tematiche sulle tue trascrizioni

Condividi e pubblica gli appunti delle riunioni e collabora con il tuo team

Integra il tuo flusso di lavoro con YouTube, Zapier, Teams, Zoom e altro ancora

Limiti di Sonix

La struttura dei prezzi è più alta rispetto agli altri, il che può rappresentare un limite per i team di piccole dimensioni

Le trascrizioni potrebbero presentare imprecisioni se sono presenti più oratori

Prezzi di Sonix

Standard : Gratis

Premium : 16,50 $ per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

🔎 Lo sapevi? Zoom ha iniziato ospitando riunioni con un massimo di 15 partecipanti e ora è cresciuto fino a poter ospitare fino a 1000 persone contemporaneamente. Un efficiente strumento di presa appunti basato sull'IA sarà in grado di identificare la maggior parte di questi relatori e attribuire loro i propri interventi.

5. Rev. IA (Ideale per trascrizioni di alta precisione e approfondimenti)

Rev. ai è un'API altamente accurata per trascrizioni generate dall'IA e da esseri umani. Puoi registrare e trascrivere note per le tue riunioni su Zoom, applicazioni video e vocali, e effettuare la condivisione con l'organizzazione.

Offre funzionalità di sintesi del testo, approfondimenti basati sull'IA, trascrizioni in più lingue e il massimo livello di accuratezza garantito da trascrizioni redatte da esseri umani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev. ai

Ottieni funzionalità quali riconoscimento del linguaggio, analisi del sentiment, estrazione degli argomenti, riassunto, traduzione e allineamento forzato

Identifica i timestamp precisi per una migliore ricercabilità e analisi

Approfitta del tasso di errore di trascrizione più basso e delle trascrizioni più leggibili

Limiti di Rev. ai

Presenta limiti relativi alle dimensioni dei file, alla durata e al numero di utenti simultanei

Prezzi di Rev. ai

Pagamento a consumo

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rev. ai

G2 : 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rev. ai?

Recensione su G2:

Caricare e scaricare file su Rev è semplicissimo. Le modifiche online sono intuitive. Il supporto clienti è reattivo e disponibile. Attraverso la valutazione dei file finiti, Rev sembra imparare e migliorare con ogni trascrizione e sottotitolazione.

Caricare e scaricare file su Rev è semplicissimo. Le modifiche online sono intuitive. Il supporto clienti è reattivo e disponibile. Attraverso la valutazione dei file finiti, Rev sembra imparare e migliorare con ogni trascrizione e sottotitolazione.

6. Trint (Ideale per creare storie a partire dalle trascrizioni)

via Trint

Trint è un software di trascrizione automatica che ti aiuta a creare contenuti efficaci grazie alle trascrizioni audio e video. Puoi convertire video, audio e voce in testo con elevata precisione per effettuare la modifica, il riassunto, la traduzione e la collaborazione in un unico flusso di lavoro.

Le funzionalità di storytelling di Trint ti consentono di estrarre citazioni da più trascrizioni e creare articoli, podcast, copioni e soundbite tramite strumenti editoriali. Utilizza il metodo di presa di appunti per frasi per creare storyboard e riassunti accattivanti dalle trascrizioni delle tue riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Acquisisci i contenuti in tempo reale e analizzali grazie alle funzionalità di IA

Crea contenuti facili da condividere a partire dalle trascrizioni per costruire storie

Collabora con il tuo team tramite unità condivise, funzionalità di commento e altro ancora

Integra facilmente il tutto nei tuoi flussi di lavoro esistenti grazie all'interfaccia intuitiva

Limiti di Trint

Non è in grado di trascrivere file di dimensioni superiori a 3 GB o di durata superiore a 3 ore

La versione gratis non dispone di integrazioni avanzate

Non supporta il collegamento ad audio o video

Prezzi di Trint

Starter : 80 $ al mese per utente

Avanzato : 100 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Trint

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli gratis per prendere appunti su Documenti Google, Word e ClickUp

7. Descript (Ideale per la modifica di trascrizioni audio e video)

via Descript

Descript utilizza le funzionalità di IA per generare trascrizioni dai video, tradurre contenuti, creare sottotitoli per i video e effettuare la modifica dei file multimediali. Puoi convertire l'audio in testo, generare trascrizioni sia automatiche che umane, registrare riunioni, collaborare sui file audio e effettuare la condivisione su diversi canali popolari.

Carica direttamente il file su Descript e ottieni trascrizioni facili da comprendere, riepilogare e condividere. Su questa piattaforma puoi anche modificare video e audio per conservare le parti importanti delle tue riunioni ed evidenziare i punti chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica il testo e le trascrizioni di riunioni e podcast

Traduci l'audio utilizzando le funzionalità di IA

Genera trascrizioni accurate realizzate da esseri umani e dall'IA

Trascina e rilascia i file per convertire l'audio in testo

Limiti di Descript

È disponibile una versione gratis con funzionalità limitate

Potrebbe rallentare il tuo sistema

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 12 $ al mese a persona, fatturati annualmente

Autore: 24 $ al mese a persona, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Un utente di G2 afferma:

L'ho usato per un mini podcast e l'ho trovato meno soggetto a problemi tecnici rispetto ad altre piattaforme come Podcastle.

L'ho usato per un mini podcast e l'ho trovato meno soggetto a problemi tecnici rispetto ad altre piattaforme come Podcastle.

8. Tetra (Ideale per una facile integrazione nelle app web)

via Tetra

Tetra è un efficiente strumento di produttività in grado di collegarsi direttamente alle tue chiamate Zoom e iniziare a prendere note per creare trascrizioni. In questo modo, non dovrai preoccuparti di annotare i verbali delle riunioni e potrai concentrarti sulla conversazione in corso.

L'app web di Tetra ti consente di visualizzare le trascrizioni delle riunioni in qualsiasi momento. Puoi utilizzare gli strumenti di ricerca integrati per cercare parole chiave e frasi. Ti fornisce timestamp di sincronizzazione delle parole nel file audio per facilitare l'analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tetra

Collegati automaticamente alle riunioni per creare trascrizioni rapide e risparmiare tempo

Estrai gli appunti delle riunioni per salvarli su strumenti come Slack, Dropbox, email e Documenti Google

Ottieni un sistema di spazio di archiviazione sicuro che ti consente di eliminare definitivamente le trascrizioni

Collabora con editor professionisti per correggere e perfezionare i trascritti generati automaticamente

Limiti di Tetra

Ci vogliono ore per generare le trascrizioni delle chiamate

Non è compatibile con alcune piattaforme per riunioni

Prezzi di Tetra

In più: 100 $ al mese per 3 ore di trascrizione

Pro : 300 $ al mese per 10 ore di trascrizione

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tetra

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: NA

🎯 Approfondimento: la stanchezza da riunione è una realtà. Ma quando non devi preoccuparti di prendere appunti, puoi rimanere più coinvolto nella conversazione, e questo porta a decisioni migliori.

9. Deepgram (Ideale per lo sviluppo di prodotti di IA vocale)

via Deepgram

Deepgram è una piattaforma di IA vocale che converte il parlato in testo e il testo in parlato, oltre a offrire agenti vocali con funzionalità di sintesi vocale. Gli sviluppatori possono utilizzare questa piattaforma per creare prodotti e funzionalità/funzioni di IA vocale.

Le funzionalità/funzioni di intelligenza audio di Deepgram ti aiutano a creare trascrizioni vocali con precisione, velocità e costi ottimali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram

Trascrivi facilmente le riunioni e i file audio come campioni

Utilizza le funzionalità di IA per analisi a livello di azienda

Ottieni funzionalità di intelligenza conversazionale per identificare i parlanti e attribuire loro i discorsi

Limiti di Deepgram

Per applicare le personalizzazioni sono necessarie competenze API

Le trascrizioni di discorsi con accenti potrebbero contenere errori

Prezzi di Deepgram

Pagamento a consumo : 200 $ di credito

Crescita : oltre 4.000 $ all'anno

Enterprise: oltre 15.000 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Deepgram

G2 : 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: NA

Cosa dicono gli utenti reali di Deepgram?

Recensione di G2 :

Apprezzo molto il fatto che Deepgram registri audio e video, trascrivendoli con estrema precisione. Ha funzionato alla perfezione per trascrivere le riunioni con i clienti e le discussioni interne. Grazie alle funzionalità/funzioni che consentono di archiviare e effettuare la condivisione delle trascrizioni su piattaforme come Google Drive, è facile da integrare.

Apprezzo molto il fatto che Deepgram registri audio e video, trascrivendoli con estrema precisione. Ha funzionato alla perfezione per trascrivere le riunioni con i clienti e le discussioni interne. Grazie alle funzionalità/funzioni che consentono di archiviare e condividere le trascrizioni su piattaforme come Google Drive, è facile da integrare.

10. Speechmatics (Ideale per l'utilizzo delle funzionalità/funzioni di IA conversazionale)

via Speechmatics

Speechmatics è un'API di IA conversazionale che consente interazioni vocali naturali e reattive grazie alla propria tecnologia ASR all'avanguardia, indipendentemente dall'accento, dalla lingua o dall'ambiente.

Il suo sistema ASR fornisce trascrizioni altamente accurate che riconoscono i parlanti in tempo reale durante le riunioni dal vivo o dai contenuti registrati in oltre 50 lingue.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechmatics

Ottieni la tecnologia vocale basata sull'IA per la trascrizione e la traduzione in tempo reale

Ottieni l'accesso a un'API di sintesi vocale accurata e inclusiva per il testo

Approfitta del riconoscimento vocale in tempo reale in oltre 50 lingue

Limiti di Speechmatics

Esistono limiti di durata per le trascrizioni in tempo reale

Le trascrizioni potrebbero presentare una latenza in tempo reale

Prezzi di Speechmatics

Gratis : 8 ore al mese

Pagamento a consumo : a partire da 0,30 $ all'ora

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Speechmatics

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Menzioni speciali

Fathom : Fathom semplifica la registrazione, la trascrizione e il riassunto delle tue riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams : Fathom semplifica la registrazione, la trascrizione e il riassunto delle tue riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams

Sembly IA : ideale per generare note su Zoom, trasformare le riunioni in testo ricercabile ed evidenziare i momenti chiave della discussione : ideale per generare note su Zoom, trasformare le riunioni in testo ricercabile ed evidenziare i momenti chiave della discussione

Avoma : una piattaforma IA all-in-one per la presa di appunti automatizzata, le previsioni, la pianificazione e molto altro ancora : una piattaforma IA all-in-one per la presa di appunti automatizzata, le previsioni, la pianificazione e molto altro ancora

🧠 Curiosità: in media, un dipendente trascorre 31 ore al mese in riunioni improduttive. Gli strumenti di presa appunti basati sull'IA possono aiutarti a recuperare quel tempo perso riassumendo automaticamente le riunioni.

Cosa cercare in un'app per prendere appunti con l'IA per Zoom?

Quando scegli il programma di presa appunti basato sull'IA più adatto a Zoom, dai la priorità alle funzionalità/funzioni più importanti per le tue attività aziendali. Alcune di queste potrebbero essere:

Trascrizione audio in tempo reale : il sistema di presa appunti basato sull'IA dovrebbe acquisire l'audio in tempo reale e generare trascrizioni accurate

Riepiloghi automatizzati con IA: il giusto strumento per prendere appunti può creare liste di controllo, elencare le azioni da intraprendere e assegnare attività ai membri del team utilizzando l'intelligenza artificiale

Integrazione con i sistemi esistenti : il tuo strumento di IA deve integrarsi facilmente con il software che già utilizzi. In questo modo, i membri del team potranno adattarsi al nuovo strumento senza difficoltà

Impostazioni personalizzabili : le impostazioni possono essere personalizzate in base alle tue esigenze, con integrazioni di terze parti, limiti di tempo flessibili e possibilità di condivisione

Standard di sicurezza e privacy: le trascrizioni delle riunioni basate sull'IA devono rispettare gli standard di sicurezza e privacy per proteggere i dati degli utenti e le informazioni aziendali sensibili

Facilità d'uso: Lo strumento deve essere intuitivo e facile da comprendere. Se è previsto un breve periodo di formazione per l'adozione dello strumento, ciò aumenta la produttività del team

Lo strumento per la presa di appunti deve trascrivere le riunioni e identificare chi ha detto cosa durante le chiamate con i clienti. Dovrebbe riepilogare efficacemente la discussione e generare attività concrete che possano essere assegnate per il follow-up

📈 Dato da sapere: secondo un sondaggio di Microsoft, il 52% dei partecipanti alle riunioni ha difficoltà a stare al passo con le note. Gli strumenti di IA colmano questa lacuna grazie alla trascrizione e ai riassunti in tempo reale.

Riassumi le riunioni con il miglior strumento di presa appunti basato sull'IA per Zoom: ClickUp!

Per scegliere il miglior strumento di presa appunti basato sull'IA per Zoom è necessario considerare alcuni aspetti chiave. Valuta quanto si adatta al tuo budget e alle tue esigenze aziendali e quanto facilmente può integrarsi nei tuoi attuali flussi di lavoro.

Se la tua azienda organizza molte chiamate su Zoom, devi ottimizzare la presa di appunti durante le riunioni con lo strumento migliore. È qui che entra in gioco ClickUp. La piattaforma di project management offre numerose funzionalità di trascrizione e collaborazione che rendono semplicissimo riepilogare le riunioni e gestire i follow-up. Sfrutta le funzionalità di ClickUp Brain per rivoluzionare i tuoi flussi di lavoro con facilità ed efficienza di squadra. Iscriviti oggi stesso!