I 10 migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom per aumentare la produttività nel 2026

Prendere appunti durante una riunione su Zoom richiede attenzione e rapidità e, diciamolo chiaramente, ostacola la tua capacità di partecipare alla conversazione e rimanere concentrato.
Se riesci ancora a prendere appunti, devi raccogliere i momenti salienti e effettuare la condivisione con i partecipanti, insieme alle tue riflessioni. Fare tutto questo manualmente può essere faticoso, e le aziende stanno ora passando agli strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom.
I sistemi di presa appunti basati sull'IA automatizzano il riassunto delle riunioni, la redazione dei verbali, la presa di appunti e la loro condivisione. In questo blog parleremo dei 10 migliori sistemi di presa appunti basati sull'IA per Zoom, eccellenti nel soddisfare le tue esigenze aziendali.
I migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom in sintesi
|Strumento
|Funzionalità principali
|Ideale per
|Prezzi
|ClickUp
|Appunti delle riunioni e gestione delle attività basate sull'IA
|Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende
|Piano Free; personalizzazione disponibile per le aziende
|Otter. IA
|Trascrizioni basate sull'IA nelle riunioni commerciali
|Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,99 $.
|Fireflies.ia
|Analisi delle conversazioni del team
|Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi imprese
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $
|Sonix
|Traduzioni e sottotitoli rapidi
|Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,50 $.
|Rev. IA
|Trascrizione ad alta precisione e approfondimenti
|Aziende di medie dimensioni, grandi aziende
|Pagamento a consumo; prezzi personalizzati
|Trint
|Creazione di storie a partire dalle trascrizioni
|Aziende di medie dimensioni, grandi aziende
|I piani a pagamento partono da 80 dollari
|Descript
|Modifica delle trascrizioni audio e video
|Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $
|Tetra
|Facile integrazione nelle app web
|Aziende di medie dimensioni, grandi aziende
|I piani a pagamento partono da 100 dollari
|Deepgram
|Sviluppo di prodotti di IA vocale
|Aziende
|Pagamento a consumo; i piani a pagamento partono da 4000 $ all'anno
|Speechmatics
|Applicazione delle funzionalità di IA conversazionale
|Aziende
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 0,30 $ all'ora
I 10 migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Zoom
I più diffusi strumenti di presa appunti basati sull'IA presentano funzionalità e punti di forza distintivi. In questo articolo parleremo dei 10 migliori strumenti di questo tipo per Zoom, fornendo una panoramica completa dei loro vantaggi e dei loro limiti.
1. ClickUp (Ideale per note delle riunioni basate sull'IA e gestione delle attività)
ClickUp è una piattaforma di produttività leader basata sull'IA, progettata per le piccole e medie imprese. Grazie alla sua solida suite di funzionalità, tra cui un avanzato strumento di presa appunti basato sull'IA per Zoom, ClickUp consente ai team di catturare ogni dettaglio durante le chiamate con i clienti e con il team, permettendoti di rimanere concentrato sulla conversazione.
Attraverso l'automazione della creazione di note e l'ottimizzazione della collaborazione, ClickUp ti aiuta ad aumentare la produttività, a garantire che nulla venga tralasciato e a mantenere l'intero team allineato, il tutto in un unico spazio di lavoro unificato.
ClickUp AI Notetaker è il modo migliore per collegare le conversazioni delle riunioni al resto del tuo lavoro, grazie a note e riassunti automatici che si collegano a documenti e attività. Puoi accedere a riassunti intelligenti con parole chiave ed evidenziazioni, e creare azioni da intraprendere per te stesso o da assegnare al tuo team.
Con l'AI Notetaker di ClickUp, puoi creare trascrizioni ricercabili con azioni da intraprendere che sfruttano la potenza delle altre funzionalità per i documenti di ClickUp, integrate con ClickUp Brain. Puoi anche integrare il tuo calendario con l'AI Notetaker per impostare attività e scadenze in base al programma della riunione.
L'app per prendere appunti con IA ti consente inoltre di effettuare una connessione con ClickUp Chat, in modo da poter inviare automaticamente riassunti e azioni nei tuoi canali di chat. Ti permette di accedere e registrare le seguenti informazioni da una riunione:
- Nome e data della riunione, che fanno parte del titolo del documento per facilitarne la consultazione
- Elenco dei partecipanti
- Una registrazione video completa della chiamata
- Una registrazione audio completa della chiamata
- Una breve panoramica dei punti chiave della discussione
- Un elenco dei punti chiave con approfondimenti e decisioni cruciali in forma di elenco puntato
- Una lista di controllo degli elementi da intraprendere e dei passaggi successivi
- Argomenti della riunione classificati in un menu espandibile
- Una trascrizione espandibile dell'intera conversazione
Oltre a fornire tutti questi dettagli sulla tua riunione, Notetaker offre altre funzionalità/funzioni per la produttività, come ad esempio:
- Salvataggio di trascrizioni, file audio e riassunti in un documento privato
- Aggiungi tag ad altri appunti delle riunioni
- Trasforma le conversazioni in azioni tracciabili
- Possibilità di partecipare alle chiamate da qualsiasi luogo in ClickUp
- Integrazione con Zoom, Teams e Google Meet
- Rilevamento automatico della lingua e trascrizione per oltre 15 lingue
- Integrazione con ClickUp Brain per funzionalità di presa appunti basate sull'IA
Guarda questo video per saperne di più su ClickUp Brain 👇
Questa funzionalità/funzione ti consente di aumentare la produttività delle riunioni nei seguenti modi:
- Crea i verbali delle riunioni redigendo note strutturate che mettano in evidenza i punti salienti della discussione
- Sintetizza le tue lunghe riunioni in riassunti concisi per facilitarne la condivisione e la comprensione
- Collega i punti del programma della riunione ai flussi di lavoro e definisci obiettivi e scadenze per raggiungerli in modo efficiente
La funzionalità di presa appunti di ClickUp aiuta le aziende ad aumentare la produttività e a creare riassunti basati sull'IA. Puoi anche utilizzare i modelli di riunione di ClickUp per comunicare le aspettative e definire le azioni da intraprendere per la tua prossima riunione.
Ecco alcune opzioni che puoi provare:
- Modello di programma delle riunioni di ClickUp: utilizza questa soluzione per definire le azioni da intraprendere durante le tue riunioni, delineando le responsabilità e gli obiettivi di ogni membro del team
- Modello di verbale di riunione di ClickUp: registra tutto ciò che viene detto durante le riunioni in modo da poter individuare tutti i punti critici e prendere decisioni chiare nelle riunioni future
Con ClickUp Meetings, gestisci l'intera esperienza della riunione prendendo appunti, creando un programma, definendo le azioni da intraprendere e collaborando con il tuo team. Ti consente di registrare le riunioni in modo da poter:
- Esegui modifiche avanzate per evidenziare i punti chiave e presentare il riepilogo/riassunto della riunione in modo creativo
- Prepara i programmi per ogni riunione su Zoom tramite l'automazione delle attività ricorrenti
- Usa i comandi slash per accedere al menu dei comandi e effettuare le impostazioni delle attività in pochi secondi
Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Docs per acquisire i punti salienti delle discussioni su Zoom e salvarli per un uso futuro. Questi documenti possono poi essere collegati ai flussi di lavoro e assegnati ai membri del team per il follow-up.
Docs ti consente di riassumere lunghe trascrizioni con l'IA, personalizzare visualizzazioni e campi, integrarsi con i tuoi strumenti esistenti, creare azioni da assegnare e molto altro ancora.
🧠 Curiosità: gli strumenti di trascrizione basati sull'IA hanno imparato a distinguere le parole pronunciate, a riepilogare le riunioni e a rimuovere le parole superflue in pochi secondi. Ora non è più necessario passare ore ad ascoltare le registrazioni delle riunioni e a prendere note.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Prendi appunti durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker e collegali a documenti e attività per creare riassunti generati dall'IA e trascrizioni ricercabili, in modo da ottenere il massimo dalle tue riunioni su Zoom
- Usa ClickUp Brain per effettuare la connessione di tutte le conoscenze della tua azienda all'IA, al fine di mantenere i flussi di lavoro dei progetti e aumentare la produttività
- Crea e condividi gli appunti delle riunioni con ClickUp Docs, genera riepiloghi e programmi in un formato centralizzato, condividili con il team e lavora sugli elementi da agire
- Annota i punti chiave delle tue riunioni su Zoom con ClickUp Blocco Note e organizza appunti, attività e liste di controllo in un unico posto
- Gestisci le riunioni in un unico posto con ClickUp Meetings prendendo appunti, gestendo il programma e definendo gli elementi da intraprendere per tutto il tuo team
- Riassumi istantaneamente i contenuti di lunga durata e trasforma i paragrafi in attività concrete
- Integra facilmente tramite Zapier con app esterne come HubSpot, Zoom, Calendly e Slack
Limiti di ClickUp
- L'applicazione mobile di ClickUp ha meno funzioni rispetto alla versione desktop
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Ecco cosa dice Michael Turner, vicedirettore delle Career Communities presso la Miami University , su ClickUp:
Ho riunioni bisettimanali con la mia responsabile e utilizziamo ClickUp per il programma. Mi sento più in controllo della situazione perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.
Ho riunioni bisettimanali con la mia responsabile e utilizziamo ClickUp per il programma. Mi sento più in controllo della situazione perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.
💡 Consiglio da esperto: non limitarti a registrare le riunioni, trasformale in attività. Con strumenti come ClickUp, puoi convertire istantaneamente gli elementi da intraprendere in attività assegnabili con date di scadenza.
2. Otter.ai (Il migliore per le trascrizioni basate sull'IA nelle riunioni commerciali)
Otter.ai è un assistente per riunioni basato sull'IA che genera trascrizioni di riunioni video o conversazioni audio in formato testo. È in grado di identificare i relatori, applicare etichette ai testi con il nome del relatore e acquisire le diapositive condivise.
La piattaforma dispone di una funzionalità di chat live che ti consente di porre domande durante una riunione, aggiungere commenti alla trascrizione o evidenziare i punti chiave. Puoi anche generare riassunti in tempo reale dalle note generate dall'IA, nel caso in cui ti sfuggissero alcuni punti durante una riunione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai
- Identifica parole chiave e frasi e cercale nelle note della trascrizione
- Integra l'app con il calendario di Google o Microsoft per avere accesso completo alle tue riunioni su Zoom, Teams e Google Meet
- Amplia il pacchetto per aumentare il limite di minuti per la trascrizione o caricare più file
Limiti di Otter.ai
- Sono previsti limiti per i minuti di trascrizione, i file caricati e la durata delle riunioni
- Il piano Free non include funzionalità avanzate di ricerca o collaborazione
- L'app non ti permette di prendere note autonomamente
Prezzi di Otter.ai
- Base: Gratis
- Pro: 16,99 $ al mese con 1.200 minuti di trascrizione
- Aziendale: 40 $ al mese con 6.000 minuti di trascrizione
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Otter.ai
- G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)
💡 Suggerimento da esperti: Scopri le nostre migliori alternative a Otter IA che ti aiutano nella condivisione rapida di note e riassunti delle riunioni!
Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?
La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi generati dall'IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplicissima, aumentando la produttività.
La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi generati dall'IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplicissima, aumentando la produttività.
3. Fireflies.ai (Ideale per analizzare le conversazioni del team)
Fireflies.ai è un ottimo strumento per eseguire la trascrizione e la registrazione in tempo reale delle tue chiamate Zoom. Riepiloga i punti chiave, evidenzia le decisioni e crea azioni da intraprendere a partire dagli appunti della riunione.
Puoi anche riprodurre parti della riunione, cercare parole chiave e modificare la velocità di riproduzione della registrazione. Gli strumenti di collaborazione di Fireflies.ai consentono inoltre al tuo team di aggiungere elementi fissi, commentare e reagire alle conversazioni, oppure estrarre frammenti audio dalla registrazione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai
- Supporta oltre 40 lingue e dialetti, il che è perfetto per team eterogenei
- Usa il blocco note con IA per partecipare alle riunioni e registrarle automaticamente
- Integra Fireflies.ai con Teams, Skype, Zoom e Google Meet
- Condividi gli appunti delle riunioni su Slack, Notion o altre piattaforme
Limiti di Fireflies.ai
- La qualità audio influisce sull'accuratezza della trascrizione
- Il piano Free non offre l'integrazione con terze parti
- Presenta limiti relativi alle dimensioni dei file, alla durata delle riunioni e alla velocità di trascrizione
Prezzi di Fireflies.ai
- Free
- Pro: 10 $ al mese per utente
- Business: 19 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (10 recensioni)
💡 Consiglio dell'esperto: hai bisogno di trovare il modo più produttivo per prendere appunti durante le riunioni? Ecco la nostra guida completa per aiutarti a gestire le attività quotidiane in modo efficiente!
Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ia?
L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile impostare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché ci sono alcune riunioni che devono rimanere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.
L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile impostare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché ci sono alcune riunioni che devono rimanere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.
4. Sonix (Ideale per traduzioni rapide e sottotitoli)
Sonix fornisce trascrizioni e sottotitoli automatici in diverse lingue e genera riepiloghi/riassunti automatici in pochi secondi. È inoltre in grado di identificare più interlocutori e di distinguere chi sta parlando e quando.
Con Sonix, ottieni traduzioni automatiche e conversioni di contenuti audio e video in testo. Le sue funzionalità di collaborazione consentono inoltre di impostare autorizzazioni multiutente, in modo che i membri possano caricare, condividere, modificare o limitare l'accesso ai file.
📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non avere quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro basato su un prompt di testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain può farlo ! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non limitati a: riassumere i thread di chat, redigere o perfezionare testi, estrarre informazioni dall'area di lavoro, generare immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!
Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix
- Cerca, riproduci, modifica, organizza e effettua la condivisione delle trascrizioni su qualsiasi dispositivo grazie a un editor intelligente integrato
- Ottieni riassunti basati sull'IA, titoli dei capitoli, rilevamento degli argomenti e analisi tematiche sulle tue trascrizioni
- Condividi e pubblica gli appunti delle riunioni e collabora con il tuo team
- Integra il tuo flusso di lavoro con YouTube, Zapier, Teams, Zoom e altro ancora
Limiti di Sonix
- La struttura dei prezzi è più alta rispetto agli altri, il che può rappresentare un limite per i team di piccole dimensioni
- Le trascrizioni potrebbero presentare imprecisioni se sono presenti più oratori
Prezzi di Sonix
- Standard: Gratis
- Premium: 16,50 $ per utente
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Sonix
- G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)
🔎 Lo sapevi? Zoom ha iniziato ospitando riunioni con un massimo di 15 partecipanti e ora è cresciuto fino a poter ospitare fino a 1000 persone contemporaneamente. Un efficiente strumento di presa appunti basato sull'IA sarà in grado di identificare la maggior parte di questi relatori e attribuire loro i propri interventi.
5. Rev. IA (Ideale per trascrizioni di alta precisione e approfondimenti)
Rev. ai è un'API altamente accurata per trascrizioni generate dall'IA e da esseri umani. Puoi registrare e trascrivere note per le tue riunioni su Zoom, applicazioni video e vocali, e effettuare la condivisione con l'organizzazione.
Offre funzionalità di sintesi del testo, approfondimenti basati sull'IA, trascrizioni in più lingue e il massimo livello di accuratezza garantito da trascrizioni redatte da esseri umani.
Le migliori funzionalità/funzioni di Rev. ai
- Ottieni funzionalità quali riconoscimento del linguaggio, analisi del sentiment, estrazione degli argomenti, riassunto, traduzione e allineamento forzato
- Identifica i timestamp precisi per una migliore ricercabilità e analisi
- Approfitta del tasso di errore di trascrizione più basso e delle trascrizioni più leggibili
Limiti di Rev. ai
- Presenta limiti relativi alle dimensioni dei file, alla durata e al numero di utenti simultanei
Prezzi di Rev. ai
- Pagamento a consumo
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Rev. ai
- G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Rev. ai?
Caricare e scaricare file su Rev è semplicissimo. Le modifiche online sono intuitive. Il supporto clienti è reattivo e disponibile. Attraverso la valutazione dei file finiti, Rev sembra imparare e migliorare con ogni trascrizione e sottotitolazione.
Caricare e scaricare file su Rev è semplicissimo. Le modifiche online sono intuitive. Il supporto clienti è reattivo e disponibile. Attraverso la valutazione dei file finiti, Rev sembra imparare e migliorare con ogni trascrizione e sottotitolazione.
6. Trint (Ideale per creare storie a partire dalle trascrizioni)
Trint è un software di trascrizione automatica che ti aiuta a creare contenuti efficaci grazie alle trascrizioni audio e video. Puoi convertire video, audio e voce in testo con elevata precisione per effettuare la modifica, il riassunto, la traduzione e la collaborazione in un unico flusso di lavoro.
Le funzionalità di storytelling di Trint ti consentono di estrarre citazioni da più trascrizioni e creare articoli, podcast, copioni e soundbite tramite strumenti editoriali. Utilizza il metodo di presa di appunti per frasi per creare storyboard e riassunti accattivanti dalle trascrizioni delle tue riunioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Trint
- Acquisisci i contenuti in tempo reale e analizzali grazie alle funzionalità di IA
- Crea contenuti facili da condividere a partire dalle trascrizioni per costruire storie
- Collabora con il tuo team tramite unità condivise, funzionalità di commento e altro ancora
- Integra facilmente il tutto nei tuoi flussi di lavoro esistenti grazie all'interfaccia intuitiva
Limiti di Trint
- Non è in grado di trascrivere file di dimensioni superiori a 3 GB o di durata superiore a 3 ore
- La versione gratis non dispone di integrazioni avanzate
- Non supporta il collegamento ad audio o video
Prezzi di Trint
- Starter: 80 $ al mese per utente
- Avanzato: 100 $ al mese per utente
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Trint
- G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
➡️ Per saperne di più: I migliori modelli gratis per prendere appunti su Documenti Google, Word e ClickUp
7. Descript (Ideale per la modifica di trascrizioni audio e video)
Descript utilizza le funzionalità di IA per generare trascrizioni dai video, tradurre contenuti, creare sottotitoli per i video e effettuare la modifica dei file multimediali. Puoi convertire l'audio in testo, generare trascrizioni sia automatiche che umane, registrare riunioni, collaborare sui file audio e effettuare la condivisione su diversi canali popolari.
Carica direttamente il file su Descript e ottieni trascrizioni facili da comprendere, riepilogare e condividere. Su questa piattaforma puoi anche modificare video e audio per conservare le parti importanti delle tue riunioni ed evidenziare i punti chiave.
Le migliori funzionalità/funzioni di Descript
- Modifica il testo e le trascrizioni di riunioni e podcast
- Traduci l'audio utilizzando le funzionalità di IA
- Genera trascrizioni accurate realizzate da esseri umani e dall'IA
- Trascina e rilascia i file per convertire l'audio in testo
Limiti di Descript
- È disponibile una versione gratis con funzionalità limitate
- Potrebbe rallentare il tuo sistema
Prezzi di Descript
- Free
- Hobbyist: 12 $ al mese a persona, fatturati annualmente
- Autore: 24 $ al mese a persona, fatturati annualmente
Valutazioni e recensioni di Descript
- G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Descript?
Un utente di G2 afferma:
L'ho usato per un mini podcast e l'ho trovato meno soggetto a problemi tecnici rispetto ad altre piattaforme come Podcastle.
L'ho usato per un mini podcast e l'ho trovato meno soggetto a problemi tecnici rispetto ad altre piattaforme come Podcastle.
8. Tetra (Ideale per una facile integrazione nelle app web)
Tetra è un efficiente strumento di produttività in grado di collegarsi direttamente alle tue chiamate Zoom e iniziare a prendere note per creare trascrizioni. In questo modo, non dovrai preoccuparti di annotare i verbali delle riunioni e potrai concentrarti sulla conversazione in corso.
L'app web di Tetra ti consente di visualizzare le trascrizioni delle riunioni in qualsiasi momento. Puoi utilizzare gli strumenti di ricerca integrati per cercare parole chiave e frasi. Ti fornisce timestamp di sincronizzazione delle parole nel file audio per facilitare l'analisi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Tetra
- Collegati automaticamente alle riunioni per creare trascrizioni rapide e risparmiare tempo
- Estrai gli appunti delle riunioni per salvarli su strumenti come Slack, Dropbox, email e Documenti Google
- Ottieni un sistema di spazio di archiviazione sicuro che ti consente di eliminare definitivamente le trascrizioni
- Collabora con editor professionisti per correggere e perfezionare i trascritti generati automaticamente
Limiti di Tetra
- Ci vogliono ore per generare le trascrizioni delle chiamate
- Non è compatibile con alcune piattaforme per riunioni
Prezzi di Tetra
- In più: 100 $ al mese per 3 ore di trascrizione
- Pro: 300 $ al mese per 10 ore di trascrizione
- Personalizzato: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Tetra
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: NA
🎯 Approfondimento: la stanchezza da riunione è una realtà. Ma quando non devi preoccuparti di prendere appunti, puoi rimanere più coinvolto nella conversazione, e questo porta a decisioni migliori.
9. Deepgram (Ideale per lo sviluppo di prodotti di IA vocale)
Deepgram è una piattaforma di IA vocale che converte il parlato in testo e il testo in parlato, oltre a offrire agenti vocali con funzionalità di sintesi vocale. Gli sviluppatori possono utilizzare questa piattaforma per creare prodotti e funzionalità/funzioni di IA vocale.
Le funzionalità/funzioni di intelligenza audio di Deepgram ti aiutano a creare trascrizioni vocali con precisione, velocità e costi ottimali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram
- Trascrivi facilmente le riunioni e i file audio come campioni
- Utilizza le funzionalità di IA per analisi a livello di azienda
- Ottieni funzionalità di intelligenza conversazionale per identificare i parlanti e attribuire loro i discorsi
Limiti di Deepgram
- Per applicare le personalizzazioni sono necessarie competenze API
- Le trascrizioni di discorsi con accenti potrebbero contenere errori
Prezzi di Deepgram
- Pagamento a consumo: 200 $ di credito
- Crescita: oltre 4.000 $ all'anno
- Enterprise: oltre 15.000 $ all'anno
Valutazioni e recensioni di Deepgram
- G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: NA
Cosa dicono gli utenti reali di Deepgram?
Recensione di G2 :
Apprezzo molto il fatto che Deepgram registri audio e video, trascrivendoli con estrema precisione. Ha funzionato alla perfezione per trascrivere le riunioni con i clienti e le discussioni interne. Grazie alle funzionalità/funzioni che consentono di archiviare e effettuare la condivisione delle trascrizioni su piattaforme come Google Drive, è facile da integrare.
Apprezzo molto il fatto che Deepgram registri audio e video, trascrivendoli con estrema precisione. Ha funzionato alla perfezione per trascrivere le riunioni con i clienti e le discussioni interne. Grazie alle funzionalità/funzioni che consentono di archiviare e condividere le trascrizioni su piattaforme come Google Drive, è facile da integrare.
10. Speechmatics (Ideale per l'utilizzo delle funzionalità/funzioni di IA conversazionale)
Speechmatics è un'API di IA conversazionale che consente interazioni vocali naturali e reattive grazie alla propria tecnologia ASR all'avanguardia, indipendentemente dall'accento, dalla lingua o dall'ambiente.
Il suo sistema ASR fornisce trascrizioni altamente accurate che riconoscono i parlanti in tempo reale durante le riunioni dal vivo o dai contenuti registrati in oltre 50 lingue.
Le migliori funzionalità/funzioni di Speechmatics
- Ottieni la tecnologia vocale basata sull'IA per la trascrizione e la traduzione in tempo reale
- Ottieni l'accesso a un'API di sintesi vocale accurata e inclusiva per il testo
- Approfitta del riconoscimento vocale in tempo reale in oltre 50 lingue
Limiti di Speechmatics
- Esistono limiti di durata per le trascrizioni in tempo reale
- Le trascrizioni potrebbero presentare una latenza in tempo reale
Prezzi di Speechmatics
- Gratis: 8 ore al mese
- Pagamento a consumo: a partire da 0,30 $ all'ora
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Speechmatics
- G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)
Menzioni speciali
- Fathom : Fathom semplifica la registrazione, la trascrizione e il riassunto delle tue riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams
- Sembly IA : ideale per generare note su Zoom, trasformare le riunioni in testo ricercabile ed evidenziare i momenti chiave della discussione
- Avoma : una piattaforma IA all-in-one per la presa di appunti automatizzata, le previsioni, la pianificazione e molto altro ancora
🧠 Curiosità: in media, un dipendente trascorre 31 ore al mese in riunioni improduttive. Gli strumenti di presa appunti basati sull'IA possono aiutarti a recuperare quel tempo perso riassumendo automaticamente le riunioni.
Cosa cercare in un'app per prendere appunti con l'IA per Zoom?
Quando scegli il programma di presa appunti basato sull'IA più adatto a Zoom, dai la priorità alle funzionalità/funzioni più importanti per le tue attività aziendali. Alcune di queste potrebbero essere:
- Trascrizione audio in tempo reale: il sistema di presa appunti basato sull'IA dovrebbe acquisire l'audio in tempo reale e generare trascrizioni accurate
- Riepiloghi automatizzati con IA: il giusto strumento per prendere appunti può creare liste di controllo, elencare le azioni da intraprendere e assegnare attività ai membri del team utilizzando l'intelligenza artificiale
- Integrazione con i sistemi esistenti: il tuo strumento di IA deve integrarsi facilmente con il software che già utilizzi. In questo modo, i membri del team potranno adattarsi al nuovo strumento senza difficoltà
- Impostazioni personalizzabili: le impostazioni possono essere personalizzate in base alle tue esigenze, con integrazioni di terze parti, limiti di tempo flessibili e possibilità di condivisione
- Standard di sicurezza e privacy: le trascrizioni delle riunioni basate sull'IA devono rispettare gli standard di sicurezza e privacy per proteggere i dati degli utenti e le informazioni aziendali sensibili
- Facilità d'uso: Lo strumento deve essere intuitivo e facile da comprendere. Se è previsto un breve periodo di formazione per l'adozione dello strumento, ciò aumenta la produttività del team
- Lo strumento per la presa di appunti deve trascrivere le riunioni e identificare chi ha detto cosa durante le chiamate con i clienti. Dovrebbe riepilogare efficacemente la discussione e generare attività concrete che possano essere assegnate per il follow-up
📈 Dato da sapere: secondo un sondaggio di Microsoft, il 52% dei partecipanti alle riunioni ha difficoltà a stare al passo con le note. Gli strumenti di IA colmano questa lacuna grazie alla trascrizione e ai riassunti in tempo reale.
Riassumi le riunioni con il miglior strumento di presa appunti basato sull'IA per Zoom: ClickUp!
Per scegliere il miglior strumento di presa appunti basato sull'IA per Zoom è necessario considerare alcuni aspetti chiave. Valuta quanto si adatta al tuo budget e alle tue esigenze aziendali e quanto facilmente può integrarsi nei tuoi attuali flussi di lavoro.
Se la tua azienda organizza molte chiamate su Zoom, devi ottimizzare la presa di appunti durante le riunioni con lo strumento migliore. È qui che entra in gioco ClickUp. La piattaforma di project management offre numerose funzionalità di trascrizione e collaborazione che rendono semplicissimo riepilogare le riunioni e gestire i follow-up. Sfrutta le funzionalità di ClickUp Brain per rivoluzionare i tuoi flussi di lavoro con facilità ed efficienza di squadra. Iscriviti oggi stesso!