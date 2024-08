i 10 migliori strumenti di comunicazione AI nel 2024

L'adagio popolare "la comunicazione è fondamentale" è oggi più vero che mai. Il mondo si muove e cambia rapidamente, lasciandoci in difficoltà a tenere il passo e a tenere uniti i nostri team.

Oggi è fondamentale disporre di sistemi che consentano ai membri del team, ai clienti e alle parti interessate di essere informati su tutto ciò che conta, quando conta. Ecco perché trovo così utili gli strumenti di IA.

Molti di noi hanno imparato come utilizzare l'intelligenza artificiale per le attività della vita quotidiana per aumentare la produttività e semplificare le attività di routine. Ma che dire della comunicazione sul lavoro? L'intelligenza artificiale sul posto di lavoro può portare un'efficienza senza precedenti nella programmazione delle riunioni, nella condivisione degli aggiornamenti, nella sintesi delle conversazioni, nella risposta alle domande e nella raccolta dei feedback. Il tutto fornendo preziose indicazioni su come ottimizzare le comunicazioni e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

Ho quindi raccolto alcuni dei migliori strumenti di comunicazione AI disponibili oggi per voi. Ho messo insieme questo elenco con il contributo del team di ClickUp e spero che lo troverete utile.

Cosa cercare negli strumenti di comunicazione AI?

Ogni organizzazione ha le proprie esigenze e bisogna assicurarsi che lo strumento scelto si integri perfettamente nel flusso di lavoro esistente. Ecco alcune caratteristiche da tenere in considerazione quando si confrontano le varie opzioni:

Facilità d'uso: Quanto è facile impostare lo strumento, configurarlo in base alle proprie esigenze e iniziare a lavorare? Lo strumento di comunicazione con intelligenza artificiale ideale dovrebbe essere progettato in modo tale che tutti i membri del vostro team possano capirlo senza alcuna formazione specifica

Quanto è facile impostare lo strumento, configurarlo in base alle proprie esigenze e iniziare a lavorare? Lo strumento di comunicazione con intelligenza artificiale ideale dovrebbe essere progettato in modo tale che tutti i membri del vostro team possano capirlo senza alcuna formazione specifica Scalabilità: Con l'espansione dei team e l'ingresso di altri dipartimenti, l'IA deve essere in grado di gestire le comunicazioni in modo efficientesoftware di comunicazione internadovrebbe essere in grado di crescere con voi continuando a fornire risultati di alto livello

Con l'espansione dei team e l'ingresso di altri dipartimenti, l'IA deve essere in grado di gestire le comunicazioni in modo efficientesoftware di comunicazione internadovrebbe essere in grado di crescere con voi continuando a fornire risultati di alto livello Supporto per la formazione: È necessario assicurarsi che esistano risorse di apprendimento per coloro che ne hanno ancora bisogno; cercate strumenti di comunicazione IA dotati di basi di conoscenza e di supporto telefonico/di chat per suggerimenti su come sfruttare al meglio le funzionalità

È necessario assicurarsi che esistano risorse di apprendimento per coloro che ne hanno ancora bisogno; cercate strumenti di comunicazione IA dotati di basi di conoscenza e di supporto telefonico/di chat per suggerimenti su come sfruttare al meglio le funzionalità Opzioni di integrazione: L'obiettivo è costruire un flusso di lavoro unificato in cui ogni componente possa parlare tra loro; scegliete un'opzione che sia dotata di API o plugin per sincronizzarsi con il sistema di posta elettronica, le piattaforme di gestione dei progetti/CRM, il dashboard delle risorse umane e così via

L'obiettivo è costruire un flusso di lavoro unificato in cui ogni componente possa parlare tra loro; scegliete un'opzione che sia dotata di API o plugin per sincronizzarsi con il sistema di posta elettronica, le piattaforme di gestione dei progetti/CRM, il dashboard delle risorse umane e così via Sicurezza e privacy: Considerate uno strumento che sia dotato di solide funzionalità di crittografia per salvaguardare i vostri dati e che sia anche conforme a qualsiasi standard specifico del settore, come HIPAA o GDPR

Considerate uno strumento che sia dotato di solide funzionalità di crittografia per salvaguardare i vostri dati e che sia anche conforme a qualsiasi standard specifico del settore, come HIPAA o GDPR Interazioni in tempo reale e/o multilingue: Se offrite un'assistenza via chat in tempo reale o se siete in contatto con clienti provenienti da luoghi diversi, dovete scegliere uno strumento di comunicazione AI in grado di eliminare le barriere linguistiche

Leggi anche: Come utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per massimizzare la produttività

I 10 migliori strumenti di comunicazione AI da utilizzare nel 2024

1. ClickUp (il migliore per la comunicazione basata sull'intelligenza artificiale)

ClickUp è una solida piattaforma di produttività e collaborazione di gruppo che offre ampie funzionalità di gestione dei progetti e di comunicazione. ClickUp Chat View fornisce ai team un modo semplice per comunicare e gestire le attività condivise dall'inizio alla fine.

Posso incorporare nella chat link, fogli di calcolo, video e altro ancora, in modo che il mio team possa accedervi per una rapida consultazione. Con l'opzione @mention, posso taggare specifici membri del team nelle conversazioni, assicurandomi che siano informati degli aggiornamenti e delle modifiche che si verificano.

Con ClickUp Chat, la comunicazione di gruppo si riunisce in un unico spazio e si condividono aggiornamenti, si collegano risorse e si collabora senza sforzo

ClickUp consente inoltre di formattare qualsiasi messaggio con un ricco editing. Ciò comporta l'utilizzo di blocchi di codice, elenchi puntati e banner per comunicare chiaramente i dettagli del lavoro.

Se ho bisogno di un modo semplice per mostrare ai membri del mio team esattamente ciò di cui sto parlando, Clip ClickUp è la soluzione migliore. Questa funzione di registrazione dello schermo mi consente di registrare la mia schermata e di condividere il video con i membri del mio team come link pubblico e persino di scaricare il file video.

Che si tratti di chiarire dubbi o di aggiornare lo stato dei progetti o delle attività, la comunicazione aziendale non è mai stata così facile.

All'interno di un'attività di ClickUp, condividete facilmente la vostra schermata e registratela per comunicare più velocemente con gli altri utenti, senza dover ricorrere ad altri strumenti di registrazione dello schermo

Inoltre, Cervello ClickUp è in grado di trascrivere ogni clip, compresi i timestamp e gli snippet. Le trascrizioni possono essere ulteriormente convertite in riassunti o in elenchi di cose da fare per l'azione.

Le funzioni AI di ClickUp semplificano la produzione di documenti importanti, come un caso di studio, da parte dei team di marketing

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Promuovete la collaborazione e la responsabilità di tutti assegnando compiti, fissando date di scadenza e condividendo file all'interno di ClickUp Tasks

Assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina e agite con le @menzioni e i commenti alle attività; taggate i membri del team direttamente all'interno delle attività e dei commenti, condividete gli aggiornamenti e sollecitate l'azione

UtilizzareLavagne ClickUp per le sessioni di brainstorming, mentreClickUp Docs possono essere utilizzati per archiviare idee e SOP, creare piani di comunicazione tramite modelli personalizzabili e molto altro ancora

Semplificate la vostra posta elettronica integrando il vostro spazio di lavoro Google, Outlook e Google Calendar con ClickUp per inviare e ricevere e-mail direttamente dalle vostre attività, eliminando la necessità di passare da un'applicazione all'altra

Automatizzare la stesura delle e-mail, riassumere le note delle riunioni e le conversazioni, scrivereagende di riunionie creare briefing dettagliati sui prodotti con ClickUp Brain

Limitazioni di ClickUp

ClickUp Brain non è incluso nel piano Free Forever; tuttavia, è in arrivo un accesso di prova gratuito limitato

Poiché le funzioni di ClickUp sono numerose, chi è alle prime armi con i software di produttività può trovarsi di fronte a una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.700+ recensioni)

4,7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.100+ recensioni)

2. Otter.ai (il migliore per la trascrizione accurata delle parole pronunciate e l'integrazione con le riunioni)

via Lontra Otter.ai è un servizio di trascrizione avanzato che utilizza l'intelligenza artificiale per convertire accuratamente le parole pronunciate in testo. Che si tratti di una riunione di team, di una lezione o di un'intervista, Otter.ai cattura tutto in tempo reale.

Una delle mie caratteristiche preferite di Otter.ai è la capacità di collegarsi automaticamente alle riunioni di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Ciò significa che può registrare trascrizioni dettagliate senza alcuno sforzo aggiuntivo da parte vostra, riconoscere i diversi oratori ed etichettarli di conseguenza per evitare confusione.

Sarà possibile esportare le trascrizioni in vari formati, tra cui file di testo, PDF e SRT (per i sottotitoli).

Le migliori caratteristiche di Otter.ai

Condensare e trascrivere riunioni virtuali di un'ora in un riassunto di 30 secondi

Condividere le trascrizioni con i membri del team, aggiungere commenti ed evidenziare le sezioni essenziali dalla piattaforma stessa

Acquisizione automatica e assegnazione di punti d'azione dalle riunioni, compreso il contesto della discussione, eliminando la necessità di comporre e-mail

Limitazioni di Otter.ai

Il piano gratuito offre un numero limitato di minuti di trascrizione, il che può essere limitativo per i team che prevedono un uso intensivo degli strumenti di comunicazione dell'intelligenza artificiale

L'applicazione è piuttosto sensibile e può bloccarsi, soprattutto quando si cerca di utilizzare la funzione di correzione automatica

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratuito

Gratuito Pro: $16,99 per utente

$16,99 per utente Business: $30 per utente

$30 per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

3. Jasper.ai (il migliore per generare contenuti scritti di alta qualità con l'AI)

via Jasper AI Jasper.ai è un assistente di scrittura dotato di intelligenza artificiale che aiuta a generare testi di alta qualità in base agli input e ai suggerimenti forniti.

Ciò che ho trovato particolarmente prezioso di Jasper.ai è che può suggerire parole chiave, titoli e altri elementi per migliorare le prestazioni SEO del contenuto generato.

Lo strumento è intuitivo e facile da usare e offre più di 50 modelli di piani di comunicazione e opzioni di personalizzazione per adattarsi a diversi compiti di scrittura. Potete usare Jasper per redigere campagne e-mail, sviluppare descrizioni di prodotti e creare storie creative.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Caricate il brief della vostra prossima campagna di marketing e riceverete un set completo di risorse (blog, testi per i social media, contenuti per le pagine di destinazione) per iniziare

Trasformare qualsiasi cosa si possa immaginare in foto e immagini AI uniche in pochi secondi

Organizzate i vostri contenuti, il tono di voce e l'archivio delle conoscenze in modo che il vostro team rimanga fedele al marchio; proteggete il tutto con autorizzazioni di livello aziendale

Limitazioni di Jasper

Abbiamo riscontrato che non riesce a gestire richieste complesse e che l'output può contenere imprecisioni e incoerenze significative

Gli utenti hanno riferito di essersi sentiti frustrati quando hanno cercato di contattare l'assistenza di Jasper, poiché la risposta iniziale proviene da un bot e i messaggi lasciati per annullare l'iscrizione o i rimborsi non ricevono una risposta tempestiva

Prezzi di Jasper

Creator: $49 al mese per sede

$49 al mese per sede Pro: $69 al mese per sede

$69 al mese per sede Azienda: Prezzi personalizzati

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

4. Synthesia.io (il migliore per creare video di qualità professionale con avatar AI)

via Sintesi Synthesia.io è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che consente di creare video di qualità professionale su scala senza alcuna conoscenza della produzione video.

Ho potuto semplicemente digitare o caricare il mio script, scegliere un avatar, una voce e i colori del marchio e Synthesia.io ha generato un video raffinato che sembrava creato da uno studio professionale.

Considerato che il video marketing ha guadagnato popolarità negli ultimi tempi, la piattaforma video AI di Synthesia.io semplifica il processo e fa risparmiare tempo e denaro.

Per saperne di più: Le 10 migliori alternative a Synthesia AI da provare

Le migliori caratteristiche di Synthesia

Coinvolgi i tuoi spettatori con 160+ avatar AI e rendi i tuoi video più inclusivi e diversificati

Creare video in più di 130 lingue senza dover assumere madrelingua o doppiatori; è possibile anche clonare la propria voce

Incorporate i video creati in uno strumento di authoring, LMS, LXP e altro ancora; condivideteli con il vostro team per ricevere un feedback immediato

Limitazioni di Synthesia

I clienti hanno trovato il loro servizio di assistenza clienti poco utile e scostante Il modello di prezzo è proibitivo, con una tariffa di 89 dollari per soli 30 minuti di video, e i prezzi salgono a oltre 2000 dollari per un piano aziendale

Prezzi di Synthesia

**Gratuito: $0

Starter: $29 al mese

$29 al mese Creator: $89 al mese

$89 al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Synthesia valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (più di 1.500 recensioni)

4,7/5 (più di 1.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. ChatGPT (il migliore per l'elaborazione versatile del linguaggio naturale e la conversazione)

via ChatGPT ChatGPT è probabilmente uno degli strumenti di comunicazione AI più discussi. Sviluppato da OpenAI, è un agente conversazionale alimentato dall'intelligenza artificiale in grado di generare testi simili a quelli umani in base alle richieste ricevute.

L'aspetto più interessante di ChatGPT è che può aiutare a svolgere diversi compiti, dalle risposte a domande e spiegazioni di concetti alla generazione di contenuti creativi, come ad esempio testi per landing page, lettere aziendali e email per i clienti.

Questo può ridurre significativamente il tempo e l'energia che altrimenti si spenderebbero per la ricerca e il copywriting. La versione a pagamento di ChatGPT offre anche strumenti supplementari come DALL-E e Sora AI, rispettivamente per la creazione di immagini e la produzione di video.

Le migliori caratteristiche di ChatGPT

Brainstorming di idee, scrittura di poesie, creazione di storie o sviluppo di sceneggiature video per una comunicazione efficace e personalizzata

Personalizzazione delle interazioni: lo strumento si adatta alle preferenze dell'utente, fornendo risposte che corrispondono al suo stile e al suo contesto

Riproduzione di situazioni come il servizio clienti, i colloqui di lavoro o le trattative, per prepararsi agli eventi della vita reale con la pratica e il feedback in un ambiente sicuro

Limitazioni di ChatGPT

A volte ChatGPT fatica a rimanere in carreggiata quando risponde alle domande, dando luogo a risposte che non soddisfano pienamente le aspettative dell'utente

Le sfumature delle emozioni umane e le sottigliezze dell'esperienza personale possono talvolta essere perse o fraintese

Prezzi di ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20 al mese

$20 al mese Team: $30 al mese per utente

$30 al mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

6. Grammarly (il migliore per migliorare la qualità della scrittura con suggerimenti grammaticali e di stile)

via Grammatica Grammarly è un assistente di scrittura dotato di intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la scrittura fornendo suggerimenti di grammatica, ortografia, punteggiatura, stile e tono, che possono essere accettati o rifiutati con un clic.

Quando l'ho usato, ho scoperto che Grammarly suggerisce parole e frasi alternative per migliorare l'uso del vocabolario ed evitare le ripetizioni, rendendo la mia scrittura più varia e interessante.

La versione premium offre funzioni più avanzate, come il rilevamento dei plagi e il controllo dello stile di scrittura specifico per ogni genere.

Le migliori caratteristiche di Grammarly

Creare contenuti privi di errori con controlli ortografici e grammaticali immediati

Applica linee guida condivise per aiutare i team a essere coerenti, incoraggiando il linguaggio e i toni unici del vostro marchio (è richiesto un business plan)

Scrivere con la propria voce utilizzando l'intelligenza artificiale generativa con opzioni di profilo personalizzabili per il tono, la formalità e la rilevanza professionale

Generazione rapida di testo grazie a suggerimenti predefiniti dell'IA

Limitazioni di Grammarly

I suoi suggerimenti spesso non colgono l'essenza dello stile o del significato quando si tratta di copywriting o di riferimenti gergali

Tende a inserire parole consigliate o sostituzioni tra le parole riconosciute, il che può risultare frustrante

Prezzi di Grammarly

Gratuito: 0 dollari al mese

0 dollari al mese Premium: $29,85 al mese

$29,85 al mese Business: $25 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.000+ recensioni)

7. TryEllie (il migliore per automatizzare le risposte alle e-mail con risposte generate dall'intelligenza artificiale)

via TryEllie TryEllie, noto anche semplicemente come Ellie, è un assistente di posta elettronica dotato di intelligenza artificiale che sfrutta la tecnologia GPT-4 per generare risposte intelligenti e contestualmente pertinenti alle e-mail, imitando lo stile di scrittura dell'utente. È un buon strumento per imparare come utilizzare l'intelligenza artificiale nelle e-mail .

Anche se non è in grado di scrivere e-mail fredde, può essere utile per automatizzare le attività ripetitive di posta elettronica, come la gestione delle richieste di assistenza clienti, la programmazione di riunioni e il follow-up delle conversazioni in corso.

Ellie si integra con Gmail e Fastmail attraverso le estensioni per Chrome e Firefox. È senza dubbio uno strumento semplice, ma dà priorità alla privacy dell'utente e non memorizza né condivide i suoi dati.

Le migliori caratteristiche di TryEllie

Creazione automatica di risposte alle e-mail in base al contesto della conversazione e agli schemi di invio delle e-mail precedenti

Assegnazione di ruoli specifici allo strumento (come project manager, rappresentante del servizio clienti o coordinatore delle risorse umane) per adattarlo a vari scenari di posta elettronica

Comporre risposte in più lingue e soddisfare le diverse esigenze degli utenti

Limitazioni di TryEllie

Non supporta servizi di posta elettronica diversi da Gmail e Fastmail

Il numero di risposte che Ellie può generare al giorno è limitato in base al piano di abbonamento, il che potrebbe essere restrittivo per gli utenti con un elevato volume di traffico di e-mail

Prezzi di TryEllie

Basic: $0

$0 Casual: $19 al mese

$19 al mese Business: $39 al mese per sede

$39 al mese per sede Professionale: $79 al mese per sede

TryEllie valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Yatter AI (il migliore per migliorare la comunicazione su WhatsApp e Telegram con l'intelligenza artificiale in tempo reale)

via Yatter Yatter AI è un chatbot innovativo che migliora la comunicazione e la produttività su WhatsApp e Telegram. Utilizza lo streaming parziale per consegnare i messaggi in segmenti in tempo reale, come i paragrafi. In questo modo ho potuto vedere parti del testo man mano che venivano generate, invece di aspettare che l'intero messaggio venisse consegnato in una volta sola.

Inoltre, Yatter AI consente di creare modelli per le attività ricorrenti, risparmiando così molto tempo nel lungo periodo.

L'assistente supporta più lingue, rendendolo accessibile e inclusivo per gli utenti di tutto il mondo. Potete prendere in considerazione Yatter AI anche se siete alla ricerca di Alternative a Pumble .

Le migliori caratteristiche di Yatter AI

Yatter converte le note vocali in testo, fornendo risposte rapide e precise alle vostre domande vocali

Estrarre informazioni dai PDF con il suo lettore PDF

Sfruttare le capacità di ChatGPT-4o, Google Gemini e Groq Llama 3 per risposte più rapide e interazioni più intelligenti

Tenersi al passo con i cambiamenti del tempo grazie ai bollettini meteo in tempo reale, tra cui copertura nuvolosa, umidità, visibilità e indice UV

Limitazioni di Yatter AI

Gli utenti hanno riferito di aver ricevuto risposte tardive dal team di assistenza clienti anche per le domande più semplici

Le funzioni di personalizzazione e di comprensione contestuale sono disponibili solo nel piano a pagamento

Prezzi di Yatter AI

Yatter Basic: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Yatter Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Yatter AI

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Notta (Ideale per la generazione di riepiloghi di riunioni e punti d'azione dall'audio)

via Notta.ai Notta è un servizio di trascrizione alimentato dall'intelligenza artificiale che trasforma il parlato registrato in testo con una precisione impressionante. Rende più facile la revisione, la modifica e la condivisione di informazioni provenienti da riunioni, conferenze e interviste.

Sia che stessi recuperando un webinar registrato o avessi bisogno di una trascrizione di una riunione di team, il servizio ha fornito testo di alta qualità in modo rapido e affidabile. Per trascrivere una registrazione di un'ora sono stati necessari in media 5 minuti.

Una delle caratteristiche principali di Notta è il supporto di più dialetti e lingue, come il giapponese, l'inglese, il cinese e il vietnamita, che lo rende uno strumento eccellente per lavorare con team globali e gestire progetti multilingue.

Le migliori caratteristiche di Notta

Notta consente di unirsi automaticamente alle riunioni programmate, evitando di trovare collegamenti o di unirsi manualmente

Generare riepiloghi accurati delle riunioni con pochi clic; ottenere informazioni preziose e prendere decisioni rapide

Esportazione delle trascrizioni in formato TXT, PDF, DOCX o SRT e condivisione tramite e-mail, link o applicazioni come Salesforce, Notion e Zapier

Limitazioni di Notta

Il componente di annotazione non sempre cattura i dettagli con la stessa profondità di alcuni concorrentiapplicazioni per la comunicazione di gruppoe richiede un'annotazione supplementare per garantire che non venga tralasciato nulla

Sebbene gli utenti possano raggruppare le registrazioni in categorie, non possono gestire ciò che è incluso nelle sottocartelle o organizzare ulteriormente all'interno delle categorie, il che richiede uno sforzo supplementare quando si lavora con una grande libreria audio

Prezzi di Notta

Gratuito: $0

$0 Pro: $14,99 al mese

$14,99 al mese Business: $27,99 al mese

$27,99 al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Notta valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Drift (Il migliore per un chatbot conversazionale basato sull'intelligenza artificiale)

via Deriva L'ultimo della nostra lista di strumenti di comunicazione AI è Drift. Il chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale di Drift aiuta i team di vendita e marketing a generare lead, coinvolgere i visitatori del sito web e offrire ai clienti un'esperienza personalizzata. Il chatbot è in grado di gestire sia le domande di marketing che quelle di assistenza clienti e può essere addestrato sui vostri dati per riconoscere i visitatori che ritornano.

Può offrire un'assistenza clienti personalizzata, rispondere alle domande di vendita e fornire messaggi mirati. Il chatbot fornisce ai visitatori del sito web risposte in tempo reale e li aiuta a indirizzarli verso un agente umano competente, quando necessario.

le migliori caratteristiche di ### Drift

Coinvolgere i clienti con una chat basata sull'intelligenza artificiale in tempo reale e rispondere alle domande più frequenti

Aumentare l'assistenza ai clienti attraverso un supporto personalizzato basato sulla chat, senza mettere sotto pressione il team di assistenza

Generare lead e prenotare incontri per i team di vendita con interazioni personalizzate

Miglioramento della personalizzazione nel tempo, poiché l'intelligenza artificiale impara da ogni interazione con il cliente

Limitazioni della deriva

Il costo può essere un deterrente per molte organizzazioni

Sono necessarie competenze tecniche per configurare il chatbot e integrarlo con altri strumenti

Prezzi di Drift

Premium: a partire da 2.500 dollari al mese, fatturati annualmente

a partire da 2.500 dollari al mese, fatturati annualmente Piani avanzati e aziendali: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (190+ recensioni)

Trasforma le tue abilità e i tuoi sistemi di comunicazione con gli strumenti di comunicazione AI

L'avvento degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui la comunicazione esterna e interna viene pianificata ed eseguita. Le organizzazioni possono creare connessioni più velocemente e con un numero maggiore di persone rispetto al passato, aiutandole a raggiungere più rapidamente gli obiettivi aziendali.

Quando scegliete dal nostro elenco di strumenti di comunicazione AI, considerate cosa offre ogni opzione e come può integrarsi al meglio con il vostro stack tecnologico e i vostri processi.

E se siete convinti di volere qualcosa di versatile ma facile da usare, andate nella direzione di ClickUp. Mantenete il coinvolgimento di clienti, committenti e stakeholder con le giuste funzioni a portata di mano.

ClickUp vi offre una piattaforma di comunicazione e collaborazione alimentata dall'intelligenza artificiale e uno strumento di gestione delle attività, il tutto in un'unica soluzione di facile utilizzo. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi.