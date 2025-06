Otter IA vs Fireflies IA: quale strumento per riunioni è migliore?

Ti è mai capitato di uscire da una riunione con la sensazione di aver perso informazioni chiave o di non avere chiarezza sui passaggi successivi? Parliamo più velocemente di quanto scriviamo, e stare al passo con le note della riunione mentre ci si concentra sulla discussione può sembrare una battaglia persa.

Gli assistenti per riunioni basati sull'IA come Otter AI e Fireflies AI promettono di trascrivere le riunioni, catturare i momenti chiave e fornire riepiloghi/riassunti post-riunione, così non perderai mai nulla.

Entrambi gli strumenti offrono trascrizione in tempo reale, generano verbali di riunioni dettagliati e semplificano la presa di appunti collaborativa. Ma quale è effettivamente migliore per te? Prima di perderti in un confronto senza fine, analizzeremo le differenze chiave.

Ti presentiamo anche una solida terza alternativa: ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e che potrebbe lasciare le altre due nella polvere!

Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp in sintesi

Otter IA è ideale per Fireflies IA è ideale per è ideale per ClickUpè ideale per Trascrizioni di riunioni dal vivo con acquisizione in tempo reale delle note della riunione Approfondimenti sulle riunioni grazie all'analisi del sentiment e delle conversazioni Pianificazione, svolgimento e documentazione delle riunioni: tutto all'interno della stessa area di lavoro del progetto utilizzando ClickUp Meetings e gli ordini del giorno generati dall'IA di ClickUp Brain Identificazione dei relatori con note contrassegnate da data e ora per una facile navigazione Generazione di clip audio per registrare e condividere i momenti chiave delle chiamate Pianificazione intelligente utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp che suggerisce gli orari ottimali, sincronizza le note delle riunioni ed evidenzia i conflitti di priorità Riepiloghi/riassunti post-riunione con punti di discussione e elementi di azione modificabili Flussi di lavoro IA come il monitoraggio commerciale e il rilevamento dei conflitti tramite Fred (chatbot IA) Note delle riunioni in tempo reale acquisite automaticamente, organizzate e collegate alle attività utilizzando ClickUp AI Notetaker Semplice integrazione con le piattaforme di riunione più diffuse (Zoom, Google Meet, Teams) Ampie integrazioni con strumenti di project management come ClickUp, Salesforce e HubSpot Profonda integrazione con la gestione delle attività, i documenti, le lavagne online e gli obiettivi per trasformare le discussioni delle riunioni in lavoro reale e tracciabile Brevi riassunti delle riunioni e modifiche minime Follow-up automatizzati che assicurano che nessun momento chiave o elemento d'azione vada perso Follow-up immediati dopo la riunione, inclusi elementi da intraprendere, decisioni e assegnazione delle attività

Cos'è Otter IA?

tramite Otter IA

Otter AI è un assistente per riunioni basato sull'intelligenza artificiale. Come strumento di trascrizione, ascolta e trascrive le conversazioni in tempo reale, così non dovrai più prendere appunti freneticamente durante le discussioni. È la soluzione ideale per riunioni, interviste e persino lezioni dal vivo.

Oltre alle funzionalità/funzioni di conversione da audio a testo, organizza anche le tue note in base all'azione e all'impatto, reindirizzando la tua energia dalla presa di appunti all'ascolto attivo.

Inoltre, cattura i momenti chiave durante le riunioni online, rendendo più facile rivederli in un secondo momento. Che tu stia partecipando a una riunione video su Google Meet o discutendo idee su Microsoft Teams, Otter IA mira a mantenere le conversazioni delle riunioni chiare, ricercabili e facili da rivedere.

🧠 Curiosità: gli strumenti di IA che trascrivono le riunioni identificano i parlanti con algoritmi che analizzano e separano i modelli delle onde vocali: una versione semplificata della biometria vocale!

Funzionalità/funzioni di Otter IA

Come potente strumento di trascrizione, Otter IA offre molteplici funzionalità pensate per acquisire con precisione i contenuti delle tue riunioni. Vediamo cosa comportano queste funzionalità.

1. Riunioni e trascrizione delle registrazioni

La vita non ha un pulsante di rewind, ma le tue riunioni sì. Otter IA si avvicina molto a fornirne uno per le tue chiamate importanti.

La sua funzionalità principale consiste nella trascrizione delle conversazioni in tempo reale, catturando automaticamente ogni parola in modo da non doverlo fare manualmente. La sua integrazione con le piattaforme di videoconferenza più diffuse come Google Meet, Zoom e Microsoft Teams garantisce la copertura di ogni chiamata, dalle riunioni video interne alle chiamate con i client esterni.

Otter IA offre anche una funzione di registrazione o caricamento per trascrivere facilmente le conversazioni parlate durante le riunioni di persona o dai file audio. La sua identificazione automatica dei parlanti e le note con indicazione dell'ora rendono più facile seguire le conversazioni, consentendoti di rivisitare rapidamente i momenti chiave senza confusione.

2. Generazione di schemi e riepiloghi/riassunti

Otter IA offre una scheda dedicata al riepilogo/riassunto per ogni chiamata e trascrizioni delle riunioni dal vivo. La sua funzionalità denominata "Evidenzia riepiloghi" acquisisce automaticamente una panoramica concisa, i punti chiave e una struttura della discussione. Ciò ti evita di dover cercare tra lunghe trascrizioni delle riunioni in un secondo momento.

Al termine della chiamata, puoi assegnare punti di azione al tuo team o modificare il riepilogo/riassunto secondo necessità. Puoi anche copiare e condividere il riepilogo con un solo clic, mantenendo tutti aggiornati senza alcuno sforzo.

3. Chat IA durante le riunioni

Le riunioni possono procedere rapidamente e i partecipanti che intervengono con domande o dubbi possono facilmente interrompere il flusso. Per evitare ciò, utilizza la chat durante la riunione di Otter IA, dove i partecipanti possono porre domande, aggiungere note o persino generare verbali della riunione in tempo reale.

Questo mantiene le conversazioni strutturate senza distrarre nessuno, assicurando che tutti rimangano coinvolti. È utile quando è necessario chiarire un punto o fare rapidamente riferimento a qualcosa appena menzionato, il tutto senza interrompere chi sta parlando.

📖 Leggi anche: Come rendere più produttive le riunioni

Prezzi di Otter IA

Base: Gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

💡Suggerimento: La maggior parte degli assistenti per riunioni IA ti consentono di creare un vocabolario personalizzato o parole chiave per il gergo del settore, i nomi dei progetti o i termini utilizzati di frequente. Ciò aiuta la tua IA a catturare ed evidenziare con precisione gli argomenti chiave, riducendo il tempo che dedichi alla correzione degli errori di trascrizione in un secondo momento.

Cos'è Fireflies?

tramite Fireflies

Fireflies è un assistente per riunioni basato sull'IA che fornisce approfondimenti dalle conversazioni. Oltre a trascrivere le riunioni, utilizza l'analisi delle conversazioni per portare avanti le azioni, assicurando che i punti chiave della discussione non vadano persi.

Fireflies si adatta a casi d'uso specifici del settore, tra cui commerciale, reclutamento, podcasting e assistenza sanitaria, rendendolo versatile per diverse esigenze aziendali.

Dopo ogni chiamata, condivide automaticamente i riepiloghi/riassunti e le trascrizioni con tutti i partecipanti alla riunione. Inoltre, le sue informazioni vanno oltre le semplici note o i replay di chi ha detto cosa, aiutando i team a monitorare i follow-up, individuare i momenti chiave che influenzano le decisioni e aumentare la produttività.

Funzionalità/funzioni di Fireflies

Fireflies non è solo uno strumento di trascrizione: le sue funzionalità avanzate ti aiutano a ottenere il massimo da ogni riunione.

Ecco cosa lo rende un assistente basato sull'IA molto popolare per le riunioni.

1. Generazione di trascrizioni e citazioni

Fireflies trascrive e riepiloga/riassume sia le riunioni video che quelle audio, ma la sua funzionalità soundbite lo distingue dagli altri. Questo strumento ti consente di ritagliare e condividere i momenti chiave delle riunioni, così puoi saltare la visione dell'intera registrazione e andare direttamente al punto.

Che si tratti di una richiesta di un client, di una decisione relativa a un progetto o di un'intuizione chiave, puoi facilmente acquisire lo snippet e condividerlo con il tuo team. Inoltre, puoi persino creare una playlist di frammenti audio, rendendo i follow-up e i riassunti più veloci che mai.

👀 Lo sapevi? Il termine soundbite ha guadagnato popolarità alla fine degli anni '70, quando frasi brevi e incisive di politici e personaggi pubblici hanno catturato l'attenzione dei media. Le loro frasi citabili e accattivanti sono diventate rapidamente le preferite delle redazioni, rendendo i titoli più facili da vendere e da ricordare!

2. Ricerca intelligente e analisi dei tracker degli argomenti

Trovare informazioni chiave durante una riunione è più facile quando hai i dati organizzati a portata di mano. Fireflies IA offre un'opzione di ricerca intelligente che segmenta le registrazioni in base al sentiment, al tempo di parola dei relatori e ai filtri preferiti, aiutandoti a individuare rapidamente i momenti importanti.

Inoltre, include una funzionalità di monitoraggio degli argomenti che tiene traccia dei temi ricorrenti utilizzando parole chiave predefinite, semplificando il monitoraggio delle discussioni in più riunioni. In questo modo, gli argomenti essenziali, come il feedback dei client o gli aggiornamenti sui progetti, non vengono mai trascurati.

3. Flussi di lavoro delle app IA

Una funzionalità/funzione che distingue Fireflies IA è Fred, il suo chatbot IA integrato. Fred non si limita a fornire rapidi riassunti e approfondimenti superficiali: è il motore alla base di un intervallo di flussi di lavoro basati sull'IA progettati per automatizzare i follow-up delle riunioni e promuovere l'azione.

Ad esempio, Fred può potenziare i flussi di lavoro di monitoraggio commerciale che analizzano le conversazioni alla ricerca di segnali che indicano le intenzioni dell'acquirente. Può anche segnalare potenziali rischi utilizzando flussi di lavoro di rilevamento dei conflitti che identificano disallineamenti o tensioni nelle discussioni del team.

Che tu stia seguendo opportunità commerciali, affrontando problemi interni o mantenendo allineati gli stakeholder, Fred garantisce che nessun momento critico venga trascurato, trasformando Fireflies IA da un semplice strumento di trascrizione in un assistente proattivo per le riunioni.

Prezzi di Fireflies

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $/mese per utente (fatturato annualmente)

🧠 Curiosità: nemmeno Bill Gates prende appunti durante le riunioni, ma lascia che sia l'IA a farlo. Grazie ai riepiloghi/riassunti generati dall'IA che gestiscono tutte le conversazioni della riunione, sostiene di poter rimanere concentrato sulle idee importanti invece di prendere appunti.

Otter IA vs Fireflies: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Otter IA che Fireflies semplificano la gestione delle riunioni, ma soddisfano esigenze leggermente diverse. Otter IA è specializzata nella trascrizione in tempo reale, mentre Fireflies si concentra sull'analisi e l'automazione.

Ecco come si confrontano come strumenti per riunioni:

Funzionalità/funzione Otter IA Fireflies Trascrizione Sì. Trascrizione in tempo reale Sì. Trascrizione post-chiamata Identificazione del parlante Sì. Note con data e ora ed etichette per gli oratori Sì. Note con data e ora ed etichette per gli oratori Approfondimenti sulle riunioni Base. Offre riepiloghi/riassunti delle riunioni ed elementi da intraprendere Dettagliato. Offre analisi del sentiment, citazioni e monitoraggio degli argomenti Integrazioni App di uso quotidiano come Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Opzioni di calendario più complete, app per la produttività e un'API dedicata Funzionalità IA Chatbot per query e approfondimenti Chatbot e flussi di lavoro basati sull'IA per il commerciale, il monitoraggio dei progetti e altri casi d'uso Ideale per Riunioni online dal vivo e presa di note Analisi approfondita delle riunioni e automazione del flusso di lavoro

Sebbene queste siano le differenze chiave, ecco come si posizionano in aspetti che definiscono l'impatto di uno strumento per riunioni.

Velocità di trascrizione

Otter IA offre trascrizioni in tempo reale con identificazione dei parlanti e note con indicazione dell'ora, rendendolo ideale per le riunioni dal vivo. Inoltre, perfeziona le trascrizioni dopo la riunione per migliorare la precisione.

Fireflies adotta un approccio diverso. Invece di trascrivere in tempo reale, registra prima la riunione e poi elabora la trascrizione una volta terminata la chiamata. A seconda della riunione, ciò richiede circa 10-15 minuti e tutti i partecipanti ricevono un riepilogo post-riunione via email.

🏆 Vincitore: Otter IA ha un vantaggio quando si tratta di trascrizioni in tempo reale. Fireflies è piuttosto efficace, se non ti dispiace aspettare un po' che la chiamata venga elaborata.

Approfondimenti e conclusioni

Otter IA genera riepiloghi basati sull'IA, inclusi i punti chiave della discussione e gli elementi su cui intervenire. I suoi riepiloghi modificabili offrono inoltre al tuo team la flessibilità necessaria per condividere e perfezionare le informazioni.

Fireflies fa un passaggio in più con approfondimenti basati sull'analisi, il monitoraggio degli argomenti ricorrenti, il coinvolgimento dei relatori e il sentiment. Consente inoltre agli utenti di estrarre frammenti audio, creando playlist dei momenti chiave per una facile consultazione.

🏆 Vincitore: Fireflies vince grazie all'analisi del sentiment, agli approfondimenti e ai soundbite personalizzabili, perfetti per ricavare informazioni utili dalle riunioni. Per i team che gestiscono discussioni e progetti leggeri, la chat di Otter AI fa un lavoro discreto nel rispondere a domande veloci.

Integrazioni e flussi di lavoro per riunioni

Ti stai chiedendo cosa si integra meglio con i tuoi strumenti attuali?

Otter IA si sincronizza bene con gli eventi Zoom, Google Meet e Teams. Si connette anche a Slack per condividere conversazioni e consente agli utenti Enterprise di integrarsi con Salesforce e HubSpot.

Fireflies include integrazioni per molti altri calendari di riunioni e persino strumenti di produttività come ClickUp. Offre inoltre diversi flussi di lavoro basati sull'IA per report specifici e approfondimenti strutturati, che vanno dalle metriche dei progetti alle schede di valutazione individuali dei manager.

🏆 Vincitore: Fireflies vince grazie alla sua solida automazione basata sull'IA e alle integrazioni del flusso di lavoro.

Otter IA vs Fireflies su Reddit

Abbiamo visitato Reddit per vedere da che parte stanno le persone nel dibattito Otter IA vs Fireflies. Molti utenti del subreddit r/productmanagement concordano sul fatto che Otter IA sia la scelta migliore per la trascrizione in tempo reale:

TechTemptress dice:

Lo adoro. Il mio assistente quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico

Lo adoro. Il mio compagno quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico

Past_Path9215 evidenzia perché Fireflies è l'opzione ideale per ottenere informazioni dettagliate sulle riunioni e automazioni:

Puoi fare altre fantastiche personalizzazioni con le app IA. Personalmente utilizzo app/modelli IA per scrivere automaticamente note IA secondo i miei gusti

Puoi fare altre fantastiche personalizzazioni con le app IA. Personalmente utilizzo app/modelli IA per scrivere automaticamente note IA a mio piacimento

Il dibattito Otter AI vs Fireflies AI su Reddit mostra una netta divisione basata sulle priorità degli utenti. Coloro che danno valore all'accuratezza della trascrizione in tempo reale e alla rapidità delle note di riunione tendono a preferire Otter AI, nonostante siano necessarie occasionali modifiche per discorsi poco chiari.

D'altra parte, gli utenti che danno priorità alle informazioni post-riunione, all'automazione personalizzata, alla convenienza e ai riepiloghi/riassunti basati sull'IA tendono a preferire Fireflies AI per le sue integrazioni del flusso di lavoro e l'intelligenza delle riunioni.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per prendere appunti durante le riunioni

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Otter AI e Fireflies

Hai dedicato tutta la tua attenzione alla riunione. Il tuo trascrittore IA ha preso appunti dettagliati, completi di sezioni dedicate ai relatori. Ora devi creare e monitorare le attività o aggiungerle ai tuoi documenti.

E se tutto questo fosse possibile con lo stesso strumento? Con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e combina project management, documenti e comunicazione del team in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione, è possibile.

Vuoi vedere come si distingue dalle altre soluzioni di gestione delle riunioni? Ecco le sue migliori funzionalità/funzioni per le riunioni.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain

Tieni sotto controllo le note, i riepiloghi/riassunti e gli elementi delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Mentre Otter AI e Fireflies AI si concentrano sulle trascrizioni e sui riepiloghi delle riunioni, ClickUp fa un passaggio in più con ClickUp AI Notetaker. Non si limita a registrare le riunioni e a catturare le informazioni chiave, ma le trasforma in elementi di azione all'interno della piattaforma e le collega alle attività e ai documenti ClickUp pertinenti.

Con ClickUp Brain, l'assistente IA nativo della piattaforma, puoi creare istantaneamente attività dalle note delle riunioni, pubblicare riepiloghi delle riunioni su ClickUp Chat e condividerli con il tuo team per garantire che gli elementi di azione non vengano trascurati.

Brain rende anche le tue trascrizioni ricercabili. Fai domande in linguaggio naturale e il sistema analizzerà le note della riunione per risponderti, anche se devi verificare un dato o una decisione di mesi fa.

Rendi ricercabili le trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

La parte migliore? Il Notetaker IA di ClickUp funziona con Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, quindi tutte le tue riunioni vengono registrate.

Il vantaggio di ClickUp n. 2: riunioni ClickUp

Migliora la produttività nella gestione delle riunioni, incorpora i link alle chiamate direttamente nelle attività e gestisci i programmi delle riunioni ricorrenti con ClickUp Meetings

Le riunioni dovrebbero stimolare l'azione, non solo la conversazione: ClickUp Meetings lo garantisce. La suite è ricca di funzionalità/funzioni per migliorare la produttività delle riunioni.

Inizia redigendo un programma della riunione utilizzando uno dei numerosi modelli di programma per riunioni di ClickUp. Oppure chiedi semplicemente a ClickUp Brain di farlo per te.

Redigi un programma completo per le riunioni in pochi secondi utilizzando l'IA con ClickUp Brain

Trova un momento adatto per incontrarti e invia gli inviti utilizzando il Calendario AI di ClickUp (ne parleremo meglio tra poco!). Puoi anche partecipare alla riunione direttamente da ClickUp, senza dover navigare nella tua app di calendario esterna.

Utilizza le liste di controllo delle attività integrate in ClickUp per trasformare i programmi in elementi da mettere in pratica. In questo modo, nulla verrà lasciato per "dopo"

Puoi anche assegnare commenti ai membri del tuo team, segnalando la necessità di un'azione, prima che un'attività nella lista di controllo della riunione possa essere contrassegnata come completata.

Devi destreggiarti tra riunioni ricorrenti? Ottimo; l'opzione di frequenza personalizzata della soluzione è facile da applicare a ogni programma e elenco di attività. Una volta impostata, ClickUp invia anche promemoria dedicati via email, così non perderai mai una conversazione importante.

È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare eventi e aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare eventi e aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

Se desideri personalizzare le note delle riunioni IA, ClickUp Docs consente a più membri del team di collaborare sullo stesso documento con una ricca formattazione markdown.

Annota le tue intuizioni, migliora le presentazioni con una formattazione avanzata e centralizza le note delle riunioni con ClickUp Docs

I documenti ti consentono anche di creare attività eseguibili da qualsiasi testo o immagine con un solo clic. Inoltre, con i comandi slash integrati, è più facile che mai impostare priorità, date di scadenza e tag per stare al passo con le discussioni in rapida evoluzione.

📮ClickUp Insight: Il sondaggio di ClickUp sull'efficacia delle riunioni ha rilevato che il 18% degli intervistati utilizza i commenti nei documenti per la collaborazione asincrona in team. Sebbene ciò riduca il tempo delle riunioni, i commenti sparsi spesso mancano di responsabilità, lasciando gli elementi di azione non tracciati e incompleti. ClickUp Docs trasforma la collaborazione sui documenti con i commenti assegnati. Ogni commento può essere assegnato a un membro specifico del team, trasformando il feedback passivo in attività concrete. Rendi i tuoi flussi di lavoro documentali più responsabili! 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

Il vantaggio di ClickUp n. 3: Calendario ClickUp

Pianifica, programma e partecipa alle riunioni dall'interno della tua area di lavoro utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp

Le funzionalità/funzioni del Calendario basato sull'IA di ClickUp rendono la gestione delle riunioni semplice. Puoi creare eventi, gestire attività e riprogrammare riunioni direttamente da ClickUp senza passare da una scheda all'altra.

Usa l'IA nativa di ClickUp per pianificare riunioni e inviare inviti

Hai bisogno di trovare il tempo per sincronizzare il team? ClickUp semplifica la visualizzazione della disponibilità di tutti nei calendari condivisi, così puoi individuare rapidamente gli orari liberi comuni e pianificare riunioni che vanno bene per tutti. Le attività codificate a colori, i filtri personalizzabili e le diverse opzioni di visualizzazione (giorno, settimana, mese o sequenza) ti aiutano a tenere traccia delle priorità e a prevenire i conflitti.

Trova gli orari adatti per incontrare il tuo team utilizzando i calendari condivisi di ClickUp

E poiché le riunioni non si limitano alla pianificazione, puoi trasformare gli eventi del calendario in azioni collegandoli ad attività, aggiungendo programmi, assegnando follow-up e monitorando lo stato, il tutto nella stessa area di lavoro.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: il modello per i verbali delle riunioni di ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci senza sforzo i dettagli delle riunioni, i collegamenti alle risorse e i punti di azione con il modello di verbale di riunione ClickUp

Stanco di setacciare infinite note? Il modello di verbale di riunione di ClickUp è una soluzione indispensabile. Il modello di documento semplifica la presa di appunti con pagine predefinite per ogni data di riunione. Infatti, ogni sottopagina include spazi strutturati per aggiungere elenchi dei partecipanti, collegamenti alle risorse, programmi delle riunioni, punti di azione e persino il monitoraggio dei rischi.

Se desideri ottimizzare le attività relative alle riunioni, il modello ClickUp Meetings è un'altra soluzione per monitorare gli argomenti di discussione, archiviare le presentazioni e assegnare i follow-up in modo più efficiente.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per prendere appunti durante le riunioni e redigere verbali migliori

Prezzi di ClickUp

Note e approfondimenti perfetti per le riunioni con ClickUp

Il giusto strumento per le riunioni non si limita a prendere note: previene i malintesi, riduce lo stress delle conversazioni frenetiche e offre al tuo team più tempo per prepararsi, dare seguito alle attività e portare avanti il lavoro.

Mentre strumenti come Otter AI sono specializzati nella trascrizione e Fireflies si concentra sull'analisi delle riunioni, ClickUp offre entrambi e molto altro ancora.

Con ClickUp, ottieni una soluzione completa per la gestione delle riunioni: Notetaker basato su IA che registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le riunioni

Creazione istantanea delle attività dai punti salienti delle riunioni, così i follow-up non vengono mai dimenticati

ClickUp Brain per individuare elementi da agire, decisioni e passaggi successivi

Oltre 1.000 integrazioni per collegarti senza problemi al tuo calendario, ai tuoi strumenti di comunicazione e di pianificazione esistenti

Non è necessario destreggiarsi tra più app o accontentarsi di soluzioni parziali. ClickUp unifica le informazioni sulle riunioni con il tuo lavoro, così puoi pianificare, partecipare e lavorare tutto in un unico posto.

Sei pronto per riunioni più intelligenti? Inizia oggi stesso con ClickUp gratis.