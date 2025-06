Scopri i 10 migliori strumenti di IA per generare comunicati stampa nel 2025

🧠Curiosità ! Il 74% dei giornalisti desidera ricevere comunicati stampa di qualità superiore dai professionisti delle pubbliche relazioni.

Ma la maggior parte dei team di PR fatica a ottenere risultati soddisfacenti. Perché? Perché creare il comunicato stampa perfetto richiede tempo, lavoro e un po' di magia narrativa.

Fortunatamente, l'IA è qui per aiutarti. Questi strumenti intelligenti di generazione di comunicati stampa basati sull'IA renderanno il tuo lavoro più facile. Oggi esploriamo 10 dei migliori sul mercato!

Cosa cercare in un generatore di comunicati stampa IA?

I giornalisti ricevono centinaia di proposte ogni mese. E se il tuo comunicato stampa sembra scritto da un'IA troppo entusiasta che ha appena scoperto gli aggettivi, non hai alcuna possibilità !

Ma ecco come puoi ribaltare la situazione a tuo vantaggio.

Qualità dei contenuti: Scegli un autore di comunicati stampa che produca testi ben scritti, grammaticalmente corretti, naturali e professionali

Personalizzazione: Cerca generatori di paragrafi in grado di adattarsi al tono della tua marca e alla terminologia specifica del tuo settore

Funzionalità di modifica: Trova uno strumento che ti consenta di modificare i contenuti IA in base alle tue esigenze

Distribuzione media: Verifica se lo strumento offre connessioni a PR Newswire o Business Wire

Interfaccia utente: Cerca una piattaforma con comandi intuitivi che facilitino l'inserimento dei messaggi chiave e delle informazioni aziendali

Integrazione: valuta se lo strumento funziona con il tuo stack di marketing esistente

Questi fattori costituiscono uno strumento di copywriting IA affidabile per la generazione di comunicati stampa.

💡Suggerimento: non accontentarti del primo generatore di comunicati stampa IA che trovi. Pubblica lo stesso contenuto su diverse piattaforme per trovare quello che meglio si adatta alla voce del tuo marchio e che richiede meno modifiche.

I migliori generatori di comunicati stampa IA in sintesi

Ecco una breve guida comparativa per aiutarti a iniziare:

Strumento Ideale per Funzionalità /funzioni chiave Prezzi ClickUp Creazione completa di comunicati stampa e gestione del flusso di lavoro Scrittura basata sull'IA, collaborazione in tempo reale, oltre 1000 integrazioni, monitoraggio delle attività e automazioni Piano Free disponibile, piani a pagamento variabili Originality. ai Comunicati stampa personalizzati e multilingue Personalizzazione della voce del marchio, supporto multilingue, regolazione del tono e prompt di messa a punto Pay-as-you-go: $30/2 anni, Pro: $14,95/mese, Enterprise: $179/mese Hypotenuse IA Comunicati stampa ottimizzati per la SEO Boarde multiple, integrazione naturale delle parole chiave e ottimizzazione SEO Base: 150 $/mese, prezzi personalizzati per i piani Pro ed Enterprise Facile facile. IA Creazione di comunicati stampa adatta ai principianti GPT-4 e Claude 3 Opus, assistenza multilingue, tono personalizzabile e oltre 90 modelli Starter: 16 $/mese, Unlimited 50: 24 $/mese, Unlimited: 32 $/mese Copy. ai Introduzioni creative per comunicati stampa Introduzioni uniche, regolazione del tono, ottimizzazione SEO e funzionalità /funzione "Altri simili" Free Forever, Starter: 49 $/mese, Advanced: 249 $/mese, Enterprise: prezzi personalizzati Notion IA Scrittura collaborativa di comunicati stampa e integrazione del flusso di lavoro Bozzetti basati sull'IA, perfezionamento del tono, condivisione in tempo reale e collegamento a strumenti di monitoraggio delle PR Free Forever, Plus: 10 $/mese/utente, Business: 15 $/mese/utente, Enterprise: prezzi personalizzati LogicBalls Brainstorming e generazione completa di comunicati stampa oltre 200 strumenti per i contenuti, regolazione del tono/stile, citazioni di leader e integrazione con strumenti CRM/PR Free Forever, Pro: 9,99 $/mese, Premium: 19,99 $/mese, Business: prezzi personalizzati EIN Presswire Massimizzare la distribuzione dei comunicati stampa Ottimizzazione delle parole chiave, assistenza multilingue e distribuzione a migliaia di giornalisti e piattaforme Free: 25 comunicati stampa al giorno, Basic: 149 $ al mese, Pro+: 499 $ per 7 comunicati, Corporate: 999 $ per 20 comunicati MarketersMEDIA Generazione dettagliata di comunicati stampa con distribuzione Comunicati adatti ai media, distribuzione a oltre 580 testate, generazione basata sul contesto e IA addestrata su oltre 400.000 comunicati stampa Professional: 189 $/comunicato, Executive: 389 $/comunicato, Director: 899 $/comunicato, Agency: prezzi personalizzati Article Forge Comunicati stampa ottimizzati per SEO e in formato lungo Generazione di contenuti di lunga durata, ricerca in tempo reale, generazione in blocco e controlli antiplagio/grammaticali A pagamento: a partire da 27 $ al mese, Business: prezzi personalizzati

I 10 migliori generatori di comunicati stampa basati sull'IA

Passiamo ora alla parte più interessante ed esploriamo le migliori opzioni per generare comunicati stampa.

1. ClickUp (Il migliore per la creazione completa di comunicati stampa e la gestione del flusso di lavoro)

Provalo gratis Usa ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, per redigere e perfezionare i comunicati stampa

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è principalmente un software di project management. Ma quando si tratta di competere con i generatori di testo IA, non ha rivali.

Creare un comunicato stampa professionale non significa solo scrivere: significa collaborare, scegliere il momento giusto e garantire che il messaggio raggiunga i media giusti. ClickUp for Media Teams trasforma il processo di creazione dei comunicati stampa in un'esperienza semplificata e senza stress.

Ma come funziona esattamente? ClickUp Brain trasforma idee sparse in un comunicato stampa ben strutturato in pochi secondi.

Basta inserire i dettagli chiave (evento, pubblico di destinazione e tono desiderato) e lasciare che l'IA crei comunicati stampa di alta qualità ottimizzati per la copertura mediatica e i motori di ricerca. Non dovrai più ripensare ogni frase!

Una volta che hai una bozza solida, ClickUp Docs rende il lavoro di squadra semplice. Più parti interessate possono collaborare in tempo reale, lasciare commenti e taggarsi a vicenda utilizzando @menzioni.

Collabora in tempo reale per creare comunicati stampa professionali con ClickUp Docs

Non preoccuparti di creare versioni diverse o di chiedere chi ha apportato le modifiche al documento finale. Il controllo della cronologia delle versioni di ClickUp ti offre il controllo completo su ciò che accade nel tuo documento.

Hai bisogno di feedback dall'editor o dal team legale? Nessun problema. Basta condividere il documento con loro in modo che tutto rimanga in un unico posto organizzato. Addio, infinite catene di email!

Ma come fai a sapere se i comunicati stampa vengono creati in tempo? Basta creare attività di ClickUp e monitorarle con gli stati personalizzati per sapere quali comunicati stampa sono completati, in corso o ancora da avviare.

Se vuoi portare la gestione del tuo flusso di lavoro un passaggio avanti, abbinalo alle Automazioni di ClickUp e avrai un generatore di comunicati stampa automatico che consegna, assegna follow-up, programma promemoria o persino invia email ai media e alle parti interessate proprio quando è necessario.

Rendiamo tutto ancora più facile per te! Il modello di comunicato stampa ClickUp pronto all'uso ti aiuta a creare, gestire e monitorare in modo efficiente i comunicati stampa. Semplifica il processo di creazione di comunicati stampa efficaci e garantisce che la formattazione, lo stile e il messaggio siano sempre perfetti.

Ottieni il modello gratis Semplifica il processo di creazione dei comunicati stampa e assicurati messaggi di grande impatto con il modello di comunicato stampa ClickUp

Dalle bozze generate dall'IA alla facile distribuzione, ClickUp è uno strumento prezioso di cui ogni professionista delle pubbliche relazioni ha bisogno.

Le migliori funzionalità /funzioni di ClickUp

Scrivi comunicati stampa di alta qualità in pochi secondi con la scrittura basata sull'IA e l'analisi del sentiment con ClickUp Brain

Crea un documento ClickUp centralizzato per archiviare tutti i tuoi comunicati stampa e collaborare in tempo reale

Scegli tra oltre 1000 integrazioni come Google Calendar e Gmail per riunire l'intero flusso di lavoro in un unico posto

Utilizza le dashboard di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento e ottenere una panoramica della tua strategia di PR e outreach

Invia e ricevi email direttamente all'interno di ClickUp tramite Email Project Management

Limiti di ClickUp

All'inizio richiede un leggero sforzo di apprendimento

Nessuna rete di distribuzione integrata

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

I nostri ingegneri e product manager erano sommersi dagli aggiornamenti manuali dello stato tra Jira e altri strumenti. Con ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo sprecato in attività duplicate. Ancora meglio, abbiamo accelerato il rilascio dei prodotti migliorando il passaggio di consegne tra il controllo qualità , la redazione tecnica e il marketing

2. Originality. ai (Ideale per comunicati stampa personalizzati e multilingue)

Quando si tratta di creare comunicati stampa di alta qualità che sembrino unici e personali, Originality.ai è la soluzione ideale. Adatta i contenuti alla voce del tuo marchio, garantendo che ogni annuncio sia raffinato, professionale e in linea con il marchio.

Questo generatore di contenuti IA è perfetto per le aziende che si espandono nei mercati globali o per coloro che hanno bisogno di comunicare il proprio messaggio in modo efficace e preciso.

Originalità . Le migliori funzionalità /funzioni di ai

Inserisci i tuoi dati chiave, come le informazioni sull'azienda e i dettagli dell'annuncio, per generare un comunicato stampa ben strutturato con un punto di vista unico

Crea comunicati stampa in più lingue per raggiungere un pubblico diversificato in tutto il mondo

Adatta il tono alla comunicazione del tuo marchio: formale, informale o qualsiasi altro tono intermedio

Utilizza la funzionalità /funzione Finetune e modifica i prompt di scrittura fino a ottenere risultati soddisfacenti

Originalità . Limiti di ai

Nessuna funzionalità /funzione di ottimizzazione delle parole chiave per i motori di ricerca

Nessuna rete di distribuzione

Originalità . Prezzi ai

Pagamento in base all'utilizzo: $30 pagamento unico per 2 anni

Pro: 14,95 $ al mese

Enterprise: 179 $/mese

Originalità . Valutazioni e recensioni di ai

G2: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il 70% dei professionisti delle pubbliche relazioni ha difficoltà a creare contenuti efficaci che vengano pubblicati.

3. Hypotenuse IA (ideale per comunicati stampa ottimizzati per SEO)

tramite Hypotenuse IA

Se sei stanco di fissare una pagina vuota ogni volta che scrivi un comunicato stampa, Hypotenuse AI potrebbe aiutarti. Questo generatore di comunicati stampa basato sull'IA prende i dettagli del tuo comunicato stampa, analizza le informazioni chiave e produce più bozze rifinite in pochi minuti.

È adatto ai professionisti delle pubbliche relazioni e ai marketer che hanno bisogno di comunicati stampa di alta qualità in tempi rapidi senza rinunciare all'accuratezza o all'impatto.

Le migliori funzionalità /funzioni di Hypotenuse IA

Genera più versioni del tuo comunicato stampa in modo da poter scegliere quella più adatta al tuo pubblico di riferimento

Integra le parole chiave in modo naturale per migliorare la visibilità sui motori di ricerca

Crea più comunicati stampa generati

Limiti di Hypotenuse IA

Alcune funzionalità /funzioni avanzate sono disponibili solo nel piano a pagamento

Ha una curva di apprendimento

Prezzi di Hypotenuse IA

Base: 150 $ al mese

Ecommerce Pro: Prezzi personalizzati

Ecommerce Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Facile facile. IA (Ideale per la creazione di comunicati stampa adatti ai principianti)

Se stai cercando qualcosa di facile da usare che ti aiuti a scrivere testi con successo utilizzando l'IA, questo potrebbe fare al caso tuo.

Progettato per professionisti delle pubbliche relazioni, esperti di marketing e startup, Easy-Peasy.AI semplifica la creazione di comunicati stampa con oltre 90 modelli predefiniti e contenuti avanzati generati dall'IA.

Che si tratti di annunciare il lancio di un prodotto, attività cardine dell'azienda o notizie di settore, il supporto multilingue e il tono personalizzabile garantiscono che il comunicato stampa raggiunga il pubblico giusto con il giusto impatto.

Facile facile. Le migliori funzionalità /funzioni IA

Genera comunicati stampa di alta qualità in pochi secondi con GPT-4 e Claude 3 Opus

Raggiungi un pubblico globale con il supporto di oltre 40 lingue

Regola il tono in modo che corrisponda alla voce del tuo marchio e ai messaggi chiave

Accedi ai 90 modelli predefiniti per ottenere i risultati desiderati

Facile facile. Limiti dell'IA

Il piano Free consente solo 1 generazione al giorno

Richiede strumenti esterni per la distribuzione dei media

Facile facile. Prezzi IA

Starter: 16 $ al mese

Unlimited 50: 24 $ al mese

Unlimited: 32 $ al mese

Facile facile. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📮Approfondimento ClickUp: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le e-mail. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

5. Copy. ai (Il migliore per generare introduzioni creative per comunicati stampa)

Hai mai faticato a scrivere l'introduzione perfetta per un comunicato stampa? Copy.ai risolve il problema. Noto per la sua creatività basata sull'IA, questo strumento è una vera rivoluzione per i professionisti delle pubbliche relazioni, i marketer e i brand che desiderano creare comunicati stampa accattivanti.

Se vuoi catturare l'attenzione dei giornalisti fin dall'inizio, Copy. ai ti aiuta a trovare nuovi punti di vista e a generare contenuti accattivanti e ottimizzati per il SEO in pochi minuti.

Copy. ai migliori funzionalità /funzioni

Genera più introduzioni uniche semplicemente inserendo il nome della tua azienda e l'annuncio

Adatta il tono al tuo marchio: formale, amichevole o entusiasmante

Perfeziona la tua introduzione generando varianti simili a quelle che ti piacciono con la funzionalità /funzione "More Like This" (Altri simili a questo)

Migliora il posizionamento dei tuoi comunicati stampa con l'ottimizzazione SEO

Limiti di Copy.ai

Poiché lo strumento si concentra sulle introduzioni, potrebbe essere necessaria una modifica manuale approfondita

Prezzi di Copy.ai

Gratis per sempre

Starter: 49 $ al mese

Avanzato: 249 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

6. Notion IA (ideale per la scrittura collaborativa di comunicati stampa e l'integrazione del flusso di lavoro)

tramite Notion

Se ami Notion per il project management, adorerai Notion AI per la scrittura di comunicati stampa. Questo assistente IA intelligente ti aiuta a raccogliere idee, redigere bozze, modificare e perfezionare i comunicati stampa, il tutto mantenendo i tuoi documenti ben organizzati.

Indipendentemente dallo scopo, Notion IA rende il processo di scrittura veloce, intuitivo e collaborativo senza sforzo.

Le migliori funzionalità /funzioni di Notion IA

Genera un comunicato stampa raffinato in pochi secondi fornendo i dettagli chiave

Perfeziona il tono, correggi gli errori e migliora la chiarezza con gli strumenti di IA integrati

Collega i comunicati stampa a tracker PR, elenchi di media e risorse per la pianificazione di eventi

Condividi le bozze in tempo reale con i membri del team per facilitare le revisioni tramite commenti

Limiti di Notion IA

Nessuna ottimizzazione SEO

Con una curva di apprendimento

Prezzi di Notion IA

Gratis per sempre

In più: 10 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

7. LogicBalls (Ideale per il brainstorming e la generazione completa di comunicati stampa)

via LogicBalls

Se trovare nuove idee per i comunicati stampa ti sembra un blocco creativo, LogicBalls è la risposta che fa per te. Questo strumento di creazione di contenuti IA offre oltre 200 strumenti di contenuto, rendendolo una scelta eccellente per il brainstorming, la stesura e la rifinitura di comunicati stampa che rispecchiano la voce del tuo marchio.

È l'ideale per i professionisti delle pubbliche relazioni, i marketer o le startup che desiderano generare notizie degne di nota e garantire che gli annunci colpiscano la nota giusta.

Le migliori funzionalità /funzioni di LogicBalls

Sii creativo, con argomenti per comunicati stampa basati su dati e su misura per il tuo settore

Adatta tono, stile e linguaggio al messaggio del tuo marchio

Aggiungi citazioni di leader al tuo comunicato stampa per migliorarne la qualitÃ

Lavora senza intoppi con gli strumenti CRM e PR, mantenendo ininterrotto il tuo flusso di lavoro

Limiti di LogicBalls

Con oltre 200 strumenti disponibili, trovare le funzionalità /funzioni giuste potrebbe richiedere tempo

Non dispone di ottimizzazione SEO

Prezzi di LogicBalls

Gratis per sempre

Pro: 9,99 $ al mese

Premium: 19,99 $ al mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicBalls

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. EIN Presswire (Il migliore per massimizzare la distribuzione dei comunicati stampa)

tramite EIN Presswire

Se hai bisogno di amplificare la portata dei tuoi comunicati stampa, EIN Presswire è una potente piattaforma di distribuzione con una vasta rete mediatica. Con oltre 25 anni di esperienza, distribuisce le tue notizie a Google News, Bloomberg Terminals, affiliati CBS e migliaia di giornalisti e blogger. Inoltre, lo strumento fa tutto questo a un prezzo conveniente.

Le migliori funzionalità /funzioni di EIN Presswire

Migliora la visibilità sui motori di ricerca con il posizionamento strategico delle parole chiave e dei metadati

Scrivi comunicati stampa in sei lingue per raggiungere un pubblico globale

Aumenta la tua visibilità distribuendo il tuo comunicato stampa a migliaia di giornalisti e piattaforme online

Limiti di EIN Presswire

Il targeting avanzato e l'analisi dei dati richiedono un piano a pagamento

Prezzi di EIN Presswire

Gratis: Genera fino a 25 comunicati stampa al giorno

Base: 149 $/comunicato stampa

Pro+: 499 $ per 7 comunicati stampa

Azienda: 999 $ per 20 comunicati stampa

Valutazioni e recensioni di EIN Presswire

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. MarketersMEDIA (Il migliore per la generazione di comunicati stampa dettagliati con distribuzione integrata)

via MarketersMEDIA

MarketersMEDIA è un altro strumento che combina comunicati stampa generati dall'IA con una distribuzione multimediale senza soluzione di continuità a oltre 500 testate giornalistiche di primo piano, come Google News, Yahoo e Bloomberg Terminals.

Essendo il primo generatore di comunicati stampa basato sull'IA creato da un'agenzia di stampa, garantisce contenuti pronti per i media che non passano inosservati. Ciò che lo distingue è la generazione incentrata sul contesto, che consente di aggiungere ulteriori dettagli sui propri annunci, come la data di lancio, la fascia di pubblico di riferimento e altro ancora.

Le migliori funzionalità /funzioni di MarketersMEDIA

Garantisci comunicati di alta qualità e adatti ai media con questo strumento di contenuti PR progettato in esclusiva

Genera e distribuisci comunicati stampa da un'unica piattaforma, raggiungendo oltre 580 testate giornalistiche

Ottieni risultati dettagliati e personalizzati con il modello basato sul contesto

Sfrutta l'IA addestrata su oltre 400.000 comunicati stampa pubblicati per creare contenuti ottimizzati e di alto livello

Limiti di MarketersMEDIA

Genera solo fino a tre comunicati stampa al giorno con il piano Free

Prezzi di MarketersMEDIA

Professionale: 189 $/comunicato

Executive: 389 $/comunicato

Direttore: 899 $/comunicato

Soluzioni per agenzie: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MarketersMEDIA

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Article Forge (ideale per generare comunicati stampa lunghi e ottimizzati per la SEO)

tramite Article Forge

Se stai cercando un generatore di comunicati stampa di lunga durata che ti eviti di passare ore a scrivere, Article Forge potrebbe fare al caso tuo. Non dispone di un generatore di comunicati stampa esclusivo, ma ti consente comunque di creare contenuti strutturati in pochi minuti.

Basta aggiungere le tue istruzioni, scegliere il numero di parole e lasciare che lo strumento faccia il resto. Article Forge ti aiuta a creare contenuti di grande impatto ottimizzati per la SEO per la massima visibilità .

Funzionalità /funzioni principali di Article Forge

Genera immediatamente comunicati stampa lunghi con sezioni strutturate

Accedi alla ricerca in tempo reale di IA per creare contenuti pertinenti e tempestivi

Crea più comunicati stampa contemporaneamente utilizzando il generatore di massa

Garantisci l'accuratezza con strumenti integrati per il controllo del plagio e della grammatica

Limiti di Article Forge

I risultati potrebbero non essere all'altezza di un generatore di comunicati stampa dedicato

Prezzi di Article Forge

A pagamento: A partire da 27 $ al mese per un utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Article Forge

G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Migliora le tue strategie di PR con ClickUp

Un generatore di comunicati stampa può farti risparmiare tempo prezioso, garantire informazioni concise e aumentare la tua copertura mediatica. Ma se stai cercando un generatore di comunicati stampa IA che faccia tutto, dalla scrittura all'organizzazione e alla gestione delle attività , ClickUp è la soluzione migliore.

Con le funzionalità IA di ClickUp Brain, ClickUp Docs come hub di collaborazione e modelli pronti all'uso, non avrai più difficoltà a redigere comunicati stampa. Puoi anche monitorare quando vengono pubblicati i comunicati stampa e impostare promemoria di follow-up!

ClickUp ti aiuta a comunicare efficacemente il tuo messaggio principale mantenendo tutto organizzato. Vuoi provarlo? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito!