I 10 migliori concorrenti di Buildertrend per il project management nel settore edile

Stai rincorrendo subappaltatori che non rispondono alle chiamate, scavando tra pile di documenti alla ricerca di quell'unico permesso e cercando di spiegare al tuo client perché sei in ritardo di tre giorni sulla tabella di marcia.

Il software giusto per il project management nel settore edile può risolvere molti di questi problemi.

Buildertrend è un nome importante in questo spazio, ma non è l'unica opzione. Forse hai bisogno di un budgeting più flessibile o di una migliore gestione dei documenti. Forse i prezzi di Buildertrend non sono in linea con il tuo budget.

Qualunque sia il tuo caso, abbiamo raccolto le migliori alternative a Buildertrend per aiutarti a gestire il tuo prossimo progetto senza grattacapi. Dalla costruzione residenziale ai progetti di investimento, questi strumenti aiuteranno i professionisti come te a tenere sotto controllo ogni dettaglio.

I principali concorrenti di Buildertrend in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori alternative che superano Buildertrend👇🏽

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Grafici Gantt e viste Carico di lavoro per la pianificazione, collaborazione in tempo reale tramite chat, commenti e documenti, automazione IA con ClickUp Brain Ideale per tutti i team, dai liberi professionisti alle grandi aziende, che necessitano di una gestione dei progetti di costruzione e del budget completamente personalizzabile Piano Free disponibile; personalizzazioni Enterprise disponibili Procore Strumenti finanziari e di budgeting specifici per il settore, oltre 400 integrazioni, accesso mobile con documentazione fotografica Ideale per grandi imprese di costruzione che gestiscono progetti complessi con più parti interessate Prezzi personalizzati Capocantiere Monitoraggio dei costi di lavoro e CRM, strumenti per la sicurezza e la conformità OSHA, pianificazione con Gantt e calendario Ideale per le piccole imprese di costruzione che necessitano di una soluzione di gestione all-in-one conveniente I piani a pagamento partono da 49 $ al mese Fieldwire Annotazioni sui progetti in loco e monitoraggio delle attività, accesso offline per i team remoti, gestione delle liste di controllo e delle richieste di informazioni Ideale per team di medie dimensioni che operano sul campo e necessitano di un coordinamento in tempo reale del cantiere Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $54/utente/mese Autodesk Construction Cloud Collaborazione BIM e rilevamento delle interferenze tra modelli, previsione e valutazione dei rischi basate sull'IA, integrazioni con AutoCAD e Revit Ideale per aziende e team di progettazione e costruzione che necessitano di strumenti integrati per la costruzione e la progettazione I piani a pagamento partono da 145 $/utente/mese; prezzi personalizzati per utenti illimitati JobNimbus CRM con monitoraggio dei lavori e follow-up, approvvigionamento dei materiali con prezzi dei fornitori, integrazione con QuickBooks Ideale per appaltatori di coperture e lavori esterni che gestiscono materiali, lead e stato di avanzamento dei lavori Prezzi personalizzati CoConstruct Portali client per aggiornamenti e approvazioni, monitoraggio in tempo reale del budget e delle selezioni, gestione degli ordini di acquisto e delle modifiche Ideale per costruttori edili personalizzati e ristrutturatori che desiderano una comunicazione semplificata con i propri client Prezzi personalizzati Buildxact Strumenti per preventivi e quotazioni, gestione dei fornitori e budgeting, pianificazione con promemoria automatici Ideale per piccoli e medi costruttori e artigiani che necessitano di preventivi rapidi e visibilità sui progetti I piani a pagamento partono da 169 $ al mese Smartsheet Visualizzazioni in stile foglio di calcolo con automazione, dashboard in tempo reale e avvisi condizionali, integrazione con Procore, Autodesk e QuickBooks Ideale per team di medie e grandi aziende che preferiscono flussi di lavoro simili a Excel con maggiore flessibilità I piani a pagamento partono da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende disponibili Houzz Pro piani 3D e proposte visive, portali di collaborazione con i client, generazione di lead e strumenti pubblicitari Ideale per progettisti e ristrutturatori che desiderano attirare clienti e gestire l'intero ciclo di vita dei progetti Versione di prova gratuita disponibile (30 giorni); piani a pagamento a partire da 149 $ al mese

Cosa dovresti cercare nei concorrenti di Buildertrend?

Quando valuti i concorrenti di Buildertrend, concentrati sulle funzionalità/funzioni chiave che meglio si adattano alle tue esigenze di project management nel settore edile. Ecco alcuni aspetti da considerare:

Pianificazione dei progetti : grafici Gantt, monitoraggio delle attività, dipendenze e aggiornamenti in tempo reale per garantire il rispetto delle scadenze dei progetti

Budgeting e monitoraggio dei costi : creazione di preventivi, gestione delle modifiche agli ordini e reportistica finanziaria per capire esattamente dove e come è possibile risparmiare sui costi

Gestione dei documenti di costruzione : spazio di archiviazione centralizzato per progetti, contratti e permessi con facile accesso e ricerca intuitiva per i professionisti dell'edilizia

Collaborazione in team : strumenti di messaggistica, assegnazione delle attività e accesso mobile per connettere i team in cantiere

Gestione dei client e dei subappaltatori : coordinamento perfetto con i fornitori, fatturazione automatizzata e monitoraggio dei pagamenti

Personalizzazione e integrazioni : flussi di lavoro adattabili che si connettono con software di contabilità, CRM per l'edilizia e strumenti di progettazione, così non perderai tempo né denaro

Facilità d'uso : un'interfaccia intuitiva con una curva di apprendimento minima per un rapido utilizzo

Accessibilità mobile : un'app completamente funzionale per gestire i progetti di costruzione in mobilità

Reportistica e analisi : informazioni basate sui dati per monitorare lo stato di avanzamento e migliorare l'efficienza del lavoro, in modo che ogni progetto sia redditizio e venga consegnato in tempo

Supporto clienti: Assistenza affidabile tramite chat, telefono o email per la risoluzione dei problemi, perché sicuramente non hai tempo di leggere pagine e pagine di documentazione di aiuto, solo per finire dove hai iniziato

I 10 migliori concorrenti di Buildertrend da provare quest'anno

Continua a leggere qui sotto per una panoramica dettagliata delle migliori alternative a Buildertrend da prendere in considerazione per il mercato delle costruzioni:

1. ClickUp (Il migliore per il project management e la comunicazione nel settore edile)

Prova ClickUp gratis Tieni traccia di costi, budget e spese per tutti i progetti in un unico posto con ClickUp per i team di costruzione

ClickUp non è solo un altro strumento di project management: è l'app per tutto il lavoro. Con ClickUp per i team di costruzione, puoi mantenere le sequenze di costruzione in linea, senza caos, e affrontare i progetti con meno stress e più controllo.

Rispetta le scadenze di costruzione con ClickUp

A differenza di BuilderTrend, ClickUp rende la pianificazione infallibile con grafici Gantt relativi alla costruzione che mostrano le dipendenze dei progetti in un formato chiaro e visivo.

Come? Scopri la vista Grafico di Gantt in ClickUp, che aiuta i team a monitorare le attività cardine come approvazioni di permessi, ispezioni e date di consegna, assicurando che nessuna scadenza critica venga trascurata.

Ecco una guida rapida per impostare il tuo grafico Gantt in ClickUp:

Puoi utilizzare ClickUp per impostare promemoria per le attività imminenti, avvisare automaticamente i team delle date di scadenza in avvicinamento e persino creare attività ricorrenti per ispezioni regolari del sito o riunioni sullo stato di avanzamento.

Sfrutta ClickUp per i team di costruzione per riunire conversazioni, attività, budget, sequenze e documentazione dei tuoi client e del tuo team

Ma non è tutto. Ogni attività in ClickUp include i campi personalizzati di ClickUp, dove è possibile registrare dettagli essenziali come i materiali necessari, gli aggiornamenti di stato e le ore stimate. È inoltre possibile aggiungere liste di controllo per attività in più passaggi, perfette per il monitoraggio dei protocolli di sicurezza, la manutenzione delle attrezzature, gli aggiornamenti dei progetti o i requisiti di conformità.

ClickUp garantisce la massima efficienza nella costruzione collegando i team, sia in ufficio che in cantiere. I lavoratori sul campo possono aggiornare le attività, condividere foto e lasciare note, senza bisogno di spostamenti aggiuntivi.

Oltre al monitoraggio delle attività, ClickUp ti offre una panoramica completa del progetto a colpo d'occhio. Le dashboard personalizzabili di ClickUp consolidano lo stato di avanzamento, i budget di costruzione, le scadenze e le prestazioni del team.

Mantieni centralizzate le informazioni sulle attività, comprese priorità, dipendenze e aggiornamenti sullo stato di avanzamento, con ClickUp

La vista Carico di lavoro, invece, aiuta a prevenire l'assegnazione eccessiva e il sottoutilizzo della capacità, eliminando i ritardi.

Con oltre 15 viste, ClickUp si adatta al tuo flusso di lavoro. Utilizza elenchi per l'organizzazione, bacheche Kanban per il monitoraggio o mappe mentali per la pianificazione. Inoltre, gli strumenti finanziari integrati ti consentono di monitorare budget, costi dei materiali e pagamenti degli appaltatori in tempo reale, tutto in un unico posto.

Annota le immagini ed elimina la confusione sui dati dei progetti di costruzione con ClickUp

Ciò che rende ClickUp un'ottima alternativa a Buildertrend è che ti consente di rivedere i documenti inviati, approvare le richieste di informazioni (RFI) e annotare i disegni direttamente nello stesso posto.

Puoi anche invitare client o appaltatori esterni con autorizzazioni di visualizzazione personalizzate, mantenendo la collaborazione snella senza esporre dati sensibili.

Se le cose non sono ancora così semplici come vorresti, utilizza il modello ClickUp Construction Management. È progettato specificamente per i team di costruzione, rendendo più facile che mai rispettare le scadenze dei progetti e garantire che ogni dettaglio sia preso in considerazione.

Ottieni un modello gratuito Automatizza i flussi di lavoro e riduci il lavoro manuale che richiede tempo con il modello ClickUp per la gestione delle costruzioni

Il modello include anche documenti predefiniti che consentono la modifica e la collaborazione in tempo reale. Che tu debba archiviare progetti, delineare specifiche di costruzione, preparare offerte di costruzione o monitorare richieste di informazioni, conserva tutto in un hub centrale accessibile a tutto il team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea liste di controllo passo dopo passo per controlli di sicurezza, ordini di materiali e ispezioni di qualità

Archivia e accedi a progetti, permessi, contratti e protocolli di sicurezza in un unico posto

Comunica in tempo reale con i responsabili del sito, gli appaltatori e le parti interessate utilizzando i commenti alle attività e la chat integrata di ClickUp senza passare da un'app all'altra

Disegna flussi di lavoro, mappa layout di siti e fai brainstorming di idee in modo visivo utilizzando le lavagne online ClickUp

Imposta aggiornamenti automatici dello stato, promemoria delle fatture e flussi di lavoro di approvazione per risparmiare tempo utilizzando l'IA nei flussi di lavoro di costruzione con ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano la curva di apprendimento ripida

Non dispone di gestione BIM o RFI integrata (anche se la personalizzazione e le integrazioni aiutano a colmare questa lacuna)

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione su G2 definisce ClickUp "il miglior amico dell'architetto":

ClickUp è un'app sufficientemente flessibile da adattarsi al mondo multidisciplinare dell'architettura e dell'edilizia. Mi piace utilizzare i diversi modelli, personalizzarli in base alle mie esigenze e metterli al lavoro.

ClickUp è un'app sufficientemente flessibile da adattarsi al mondo multidisciplinare dell'architettura e dell'edilizia. Mi piace utilizzare i diversi modelli, personalizzarli in base alle mie esigenze e metterli al lavoro.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

2. Procore (Ideale per il project management di livello aziendale)

tramite Procore

Per le grandi imprese di costruzione e gli appaltatori generali che gestiscono progetti complessi con più parti interessate, Procore è una scelta solida.

Eccelle nella centralizzazione delle comunicazioni, consentendo ai team di gestire richieste di informazioni, invii e ordini di modifica, mantenendo tutti aggiornati durante l'intero ciclo di vita del progetto.

La funzionalità di registro giornaliero consente ai responsabili sul campo di acquisire dati in tempo reale su condizioni meteorologiche, manodopera e materiali, garantendo un coordinamento perfetto con i team dell'ufficio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Utilizza strumenti finanziari e di budgeting per monitorare i costi, gestire le fatture e prevenire i superamenti dei budget

Integrazione con oltre 400 strumenti di terze parti, inclusi software di contabilità e pianificazione

Accedi all'app mobile con accesso offline per aggiornamenti in loco e documentazione fotografica

Limiti di Procore

I prezzi possono essere proibitivi per le aziende più piccole

Funzionalità offline limitata per i cantieri remoti rispetto ad altre alternative a Procore

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

3. Contractor Foreman (Ideale per piccole imprese edili)

tramite Contractor Foreman

Se hai bisogno di una suite completa di strumenti per piccole imprese edili, Contractor Foreman è quello che fa per te. Offre project management, monitoraggio del tempo, preventivi e fatturazione, tutto in un'unica piattaforma.

Con oltre 35 funzionalità/funzioni integrate, i piccoli team possono gestire tutto, dai registri di sicurezza alle richieste di informazioni, in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di più app per i team più grandi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman

Tieni traccia dei costi e dei budget di lavoro per monitorare le spese e la redditività

Gestisci le relazioni con i clienti e le pipeline commerciali con un CRM integrato

Pianifica i progetti con grafici Gantt, viste calendario e promemoria automatici

Garantite la conformità alle norme di sicurezza con strumenti per la reportistica degli incidenti e la documentazione OSHA

Limiti di Contractor Foreman

Interfaccia obsoleta rispetto ad altri strumenti

Funzionalità mobile avanzate limitate

Prezzi di Contractor Foreman

Basic: 49 $/mese (fatturato annualmente)

Standard: 79 $/mese (fatturato annualmente)

In più: 125 $/mese (fatturato annualmente)

Pro: 166 $/mese (fatturato annualmente)

Unlimited: 249 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 670 recensioni)

4. Fieldwire (Ideale per il coordinamento del team in loco)

tramite Fieldwire

Progettato per un coordinamento perfetto tra campo e ufficio, Fieldwire consente l'assegnazione delle attività e la collaborazione in tempo reale sui progetti di costruzione, direttamente dal cantiere.

La funzionalità/funzione distintiva di questo software di gestione delle costruzioni è la gestione dei progetti. Consente agli utenti di caricare, annotare e condividere istantaneamente i piani, in modo che tutti lavorino con l'ultima versione.

Le liste di controllo e le liste di verifica aiutano a mantenere il controllo della qualità, mentre l'accesso offline garantisce la produttività dei team remoti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Gestisci le attività assegnando priorità per garantire lo stato efficiente del lavoro

Visualizza e annota i piani per accedere ai progetti in loco e aggiungere annotazioni istantanee

Tieni traccia dei problemi con la documentazione fotografica per gestire gli elenchi delle cose da fare e le ispezioni

Lavora offline in aree remote con accesso immediato agli strumenti essenziali sul campo

Semplifica la gestione delle richieste di informazioni e delle presentazioni per facilitare la comunicazione tra il campo e l'ufficio

Limiti di Fieldwire

Opzioni di integrazione limitate rispetto alle piattaforme più grandi

Le funzionalità/funzioni avanzate per la reportistica potrebbero essere più robuste

Prezzi di Fieldwire

Base: Gratis

Pro: 54 $ al mese per utente

Business: 74 $ al mese per utente

Business Plus: 104 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fieldwire

Un utente Capterra riferisce:

Uno dei pochi programmi software che riunisce acquisti, project management e campo.

Uno dei pochi programmi software che riunisce acquisti, project management e campo.

5. Autodesk Construction Cloud (Ideale per il project management integrato e la collaborazione nella progettazione)

tramite Autodesk Construction Cloud

Se stai cercando uno strumento che combini la gestione delle costruzioni con la collaborazione nella progettazione, Autodesk Construction Cloud è perfetto per te, soprattutto se si tratta di un progetto su larga scala.

Centralizza le richieste di informazioni, le presentazioni e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento in un'unica piattaforma, garantendo ai team l'accesso a informazioni accurate e aggiornate.

I suoi strumenti di collaborazione alla progettazione consentono ad architetti, ingegneri e appaltatori di rivedere e fornire feedback in tempo reale sui modelli, riducendo al minimo i ritardi causati da comunicazioni errate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Autodesk Construction Cloud

Collabora alla modellazione delle informazioni di costruzione (BIM) con una visualizzazione perfetta basata su cloud e il rilevamento delle interferenze

Tieni traccia delle versioni dei documenti per gestire le modifiche a progetti, richieste di informazioni e invii

Utilizza l'analisi basata sull'IA per la valutazione dei rischi e le previsioni dei progetti

Integrazione con AutoCAD, Revit e altri strumenti Autodesk per flussi di lavoro end-to-end dalla progettazione alla costruzione

Accedi a strumenti mobili con annotazioni avanzate e monitoraggio dei problemi in tempo reale

Limiti di Autodesk Construction Cloud

Può essere costoso per le piccole imprese o i progetti di piccole dimensioni

Curva di apprendimento ripida per i team che non hanno familiarità con l'ecosistema Autodesk

Prezzi di Autodesk Construction Cloud

145 $ al mese per utente

Prezzi personalizzati per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.200 recensioni)

6. JobNimbus (Ideale per appaltatori di coperture e lavori esterni)

tramite JobNimbus

JobNimbus offre un sistema ibrido di project management e CRM che aiuta gli appaltatori a gestire e monitorare i lavori, automatizzare i follow-up e tenere in ordine i dati finanziari.

Con JobNimbus che automatizza i follow-up, i promemoria e la fatturazione, gli appaltatori possono evitare di rincorrere i client o aggiornare manualmente ogni passaggio del progetto.

Poiché molti appaltatori di coperture e rivestimenti lavorano con fornitori di materiali specifici, JobNimbus consente loro di ottenere direttamente i prezzi dei fornitori, generare ordini di acquisto, assegnare attività e persino monitorare le consegne dei progetti all'interno della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di JobNimbus

Tieni traccia dei lead, dei preventivi e dei progetti con una pipeline di lavoro drag-and-drop

Gestisci gli ordini dei materiali e i fornitori per un approvvigionamento ottimizzato

Carica foto e aggiorna i campi con un'app mobile

Integrazione con QuickBooks per una contabilità e un monitoraggio finanziario senza soluzione di continuità

Limiti di JobNimbus

Alcuni utenti segnalano frequenti problemi tecnici e difficoltà di navigazione

Richiede tempo per integrarsi completamente nei flussi di lavoro

Prezzi di JobNimbus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di JobNimbus

G2: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di JobNimbus

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la possibilità di generare report personalizzati in modo semplice e veloce e la relativa facilità con cui è possibile creare contatti/lavori/attività. Anche il concetto delle bacheche è ottimo, così come la possibilità di cliccare/trascinare i contatti in base alle esigenze.

Mi piace la possibilità di generare report personalizzati in modo semplice e veloce e la relativa facilità con cui è possibile creare contatti/lavori/attività. Anche il concetto delle bacheche è ottimo, così come la possibilità di cliccare/trascinare i contatti in base alle esigenze.

7. CoConstruct (Ideale per costruttori e ristrutturatori di case personalizzate)

tramite CoConstruct

Immagina di affrontare la costruzione di una casa personalizzata senza il caos di continui avanti e indietro. Questo è esattamente ciò per cui è stato creato CoConstruct.

Ottimizza la comunicazione con i clienti, il project management e il monitoraggio finanziario in un'unica posizione centralizzata. Inoltre, il suo eccezionale portale clienti tiene aggiornati i proprietari delle abitazioni, consentendo loro di monitorare gli aggiornamenti, approvare le selezioni e comunicare direttamente con i costruttori per un processo più fluido e trasparente.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoConstruct

Fornisci un portale client per una comunicazione trasparente e il monitoraggio delle approvazioni

Stima e preventivo con aggiornamenti dei costi in tempo reale

Tieni traccia delle selezioni dei materiali e delle preferenze dei client con strumenti di gestione dedicati

Pianifica i progetti di costruzione per gestire le sequenze e le attività cardine dei subappaltatori

Limiti di CoConstruct

Una curva di apprendimento ripida per i team di piccole dimensioni

Funzionalità dell'app mobile limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di CoConstruct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoConstruct

G2 : 4,0/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 860 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CoConstruct

Una recensione su G2 dice:

CoConstruct è uno strumento molto utile. Il software è progettato con grande attenzione. I budget, gli ordini di acquisto e gli ordini di modifica sono tutti relativamente semplici e facili da usare.

CoConstruct è uno strumento molto utile. Il software è progettato con grande attenzione. I budget, gli ordini di acquisto e gli ordini di modifica sono tutti relativamente semplici e facili da usare.

8. Buildxact (Ideale per piccoli costruttori e artigiani)

tramite Buildxact

L'efficienza è fondamentale per i piccoli costruttori edili, i ristrutturatori e gli appaltatori specializzati. Buildxact semplifica le stime e il project management dei progetti di costruzione, facilitando la determinazione dei costi, la preventivazione e la pianificazione.

Una volta finalizzato il preventivo, lo strumento di gestione delle costruzioni lo converte istantaneamente in un budget dettagliato, ordini di acquisto e programma di lavoro con pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildxact

Genera preventivi accurati in modo rapido con strumenti di calcolo e stima

Migliora l'approvvigionamento dei materiali con la gestione degli ordini di acquisto e dei fornitori

Pianifica i lavori con promemoria automatici per le scadenze chiave

Tieni traccia dei budget per evitare costi eccessivi e mantenere la redditività

Accedi ai dati dei progetti ovunque ti trovi grazie alla funzionalità mobile basata su cloud

Limiti di Buildxact

Non ideale per progetti grandi e complessi

Alcuni strumenti di terze parti potrebbero non funzionare correttamente con la sincronizzazione

Prezzi Buildxact

Voce: 169 $/mese

Pro: 279 $/mese

Teams: 439 $/mese

Valutazioni e recensioni di Buildxact

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildxact

Un utente G2 dice:

Buildxact è una soluzione eccellente per le piccole e medie imprese edili. Il suo design intuitivo semplifica notevolmente la gestione di preventivi, programmi e budget. La capacità del software di produrre offerte rapide e gestire le scadenze dei progetti consente un notevole risparmio di tempo. Ho trovato l'interazione con software di contabilità come Xero perfetta, il che aiuta a mantenere i fondi organizzati.

Buildxact è una soluzione eccellente per le piccole e medie imprese edili. Il suo design intuitivo semplifica notevolmente la gestione di preventivi, programmi e budget. La capacità del software di produrre offerte rapide e gestire le scadenze dei progetti consente un notevole risparmio di tempo. Ho trovato l'interazione con software di contabilità come Xero perfetta, il che aiuta a mantenere i fondi organizzati.

9. Smartsheet (Ideale per il monitoraggio flessibile dei progetti di costruzione)

tramite Smartsheet

Smartsheet è essenzialmente un ibrido tra un foglio di calcolo e un software di project management.

A differenza di altre alternative a Buildertrend, offre automazioni specifiche per il flusso di lavoro, strumenti di collaborazione e sincronizzazione dei dati in tempo reale, rendendolo molto più dinamico e adatto a progetti di costruzione complessi.

I team possono scegliere tra diverse viste (griglia, Gantt, calendario o schede) per gestire le pianificazioni e i budget dei progetti, le richieste di informazioni, gli ordini di materiali e i report di cantiere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Connetti appaltatori, fornitori e parti interessate con aggiornamenti automatici

Crea dashboard in tempo reale per monitorare costi, tempistiche e rischi

Evidenzia i problemi critici come le attività scadute o i superamenti del budget con la formattazione condizionale

Accedi a modelli predefiniti per la configurazione immediata dei progetti

Sincronizzazione con Procore, Autodesk e strumenti di contabilità come QuickBooks

Limiti di Smartsheet

Curva di apprendimento ripida per i principianti

I costi possono essere elevati per le piccole imprese

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 19.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet

Ecco cosa riporta una recensione su G2:

Lavoro in una società immobiliare unica nel suo genere e Smartsheet mi permette di monitorare facilmente l'inventario, le commissioni, le fatture, le richieste di assistenza e molto altro ancora. È facile collaborare con altri reparti e riferire alla nostra titolarità sullo stato di avanzamento degli obiettivi grazie ai report e alle dashboard che ho creato.

Lavoro in una società immobiliare unica nel suo genere e Smartsheet mi permette di monitorare facilmente l'inventario, le commissioni, le fatture, le richieste di assistenza e molto altro ancora. È facile collaborare con altri reparti e riferire alla titolarità sullo stato di avanzamento degli obiettivi grazie ai report e alle dashboard che ho creato.

10. Houzz Pro (Ideale per le aziende di progettazione e costruzione)

tramite Houzz Pro

Houzz Pro combina il project management con strumenti di comunicazione con i client, rendendolo ideale per appaltatori residenziali, professionisti dell'edilizia e studi di progettazione e costruzione.

Il generatore di proposte semplifica la stima e la gestione delle risorse, consentendo ai clienti di rivedere e approvare preventivi dettagliati in formato digitale per avviare più rapidamente i progetti.

E non è tutto. I suoi strumenti di pianificazione e gestione dei subappaltatori garantiscono un coordinamento perfetto durante tutte le fasi di progettazione e costruzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Houzz Pro

Semplifica l'intero processo di costruzione con planimetrie 3D e visualizzazioni

Tieni traccia delle richieste e dei follow-up con un sistema di gestione dei lead

Genera proposte e fatture con opzioni di pagamento digitale

Collabora con i client attraverso un portale per la selezione, l'approvazione e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori

Potenzia il lavoro richiesto dal marketing con l'integrazione del sito web e il supporto pubblicitario

Limiti di Houzz Pro

Opzioni di integrazione limitate con software di terze parti

I prezzi potrebbero non essere ideali per gli appaltatori che gestiscono progetti di piccole dimensioni

Prezzi Houzz Pro

Versione di prova gratuita: 30 giorni

Essential (per progettisti): 149 $/mese

Pro (per appaltatori): 249 $/mese

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Houzz Pro

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HuzzPro

Una recensione di G2 evidenzia:

Ci sono molte cose che mi piacciono di Houzz Pro, ma la funzionalità che mi è stata più utile è la generazione di lead. Il 90% dei miei nuovi lead proviene da Houzz. Inoltre, mi piace la funzionalità di fatturazione.

Ci sono molte cose che mi piacciono di Houzz Pro, ma la funzionalità/funzione che mi è stata più utile è la generazione di lead. Il 90% dei miei nuovi lead proviene da Houzz. Inoltre, mi piace la funzionalità di fatturazione.

La migliore alternativa a Buildertrend: perché ClickUp si distingue

La scelta dell'alternativa giusta a Buildertrend dipende dalle esigenze della tua azienda, ma se desideri una soluzione flessibile che faccia tutto, ClickUp è uno dei migliori contendenti. A differenza degli strumenti specifici per l'edilizia, ClickUp va oltre il project management, offrendo flussi di lavoro personalizzabili, collaborazione in tempo reale e automazioni per adattarsi a qualsiasi team.

Grazie alla gestione delle attività, alla condivisione dei documenti, agli strumenti di budgeting e alle integrazioni con software di settore, mantiene organizzati in un unico posto sequenze, richieste di informazioni e dati finanziari. Inoltre, i suoi modelli di prezzo accessibili e la sua scalabilità lo rendono ideale sia per i piccoli appaltatori che per le grandi aziende.

Mentre altri strumenti si concentrano su funzionalità/funzioni specifiche, ClickUp bilancia personalizzazione, facilità d'uso ed economicità, rendendolo una scelta intelligente per i team di costruzione che desiderano semplificare le operazioni.

