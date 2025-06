Recensione di Sling Schedule: funzionalità/funzioni, prezzi, pro e contro

Immagina che sia venerdì sera e che tu stia finalmente per rilassarti con una vaschetta di gelato e un episodio (ok, una stagione) della tua serie TV preferita, quando il tuo telefono squilla.

"Ehi, domani devo lavorare?"

"Posso scambiare il mio turno con quello di Jake?"

"Ops, ho un doppio impegno, aiuto!"

Ecco che la tua serata tranquilla si trasforma in una vera e propria crisi di pianificazione. Ma non sei solo in questa situazione. Potresti dedicare quel tempo alla gestione della tua azienda invece di giocare al detective con i turni.

Scopri Sling, lo strumento che promette di salvarti da questo caos. Ma ne vale la pena? Scopriamolo in questa recensione di Sling Schedule!

👀 Lo sapevate? I manager dedicano cinque ore alla settimana alla pianificazione e alla gestione delle attività del proprio team.

Cos'è Sling?

Sling è un software per la pianificazione dei turni dei dipendenti e la gestione della forza lavoro progettato per aiutare i titolari di aziende, i team delle risorse umane e i manager a organizzare la pianificazione dei turni. Migliora anche la comunicazione all'interno del team e ottimizza i costi del lavoro, il tutto senza i consueti grattacapi legati alla pianificazione.

Se vi è mai capitato che un dipendente vi inviasse un testo alle 22:00 dicendo: "Scusa capo, mi sono dimenticato che domani ho i biglietti per la partita", sapete bene quanto sia difficile. Ancora peggio è quando due dipendenti si presentano per lo stesso turno mentre l'assegnatario effettivo scompare nel nulla.

La pianificazione è fondamentalmente un gioco di Tetris, ma i pezzi continuano a cambiare idea.

Sling rende gestibili tutti gli aspetti complessi grazie a un processo automatizzato. Consente di creare pianificazioni in pochi minuti, monitorare la disponibilità dei dipendenti, approvare le richieste di ferie ed evitare doppie prenotazioni.

Inoltre, è anche un hub di messaggistica per team, un software per la rilevazione delle presenze e un assistente per le buste paga. Che tu gestisca un'attività commerciale al dettaglio o un ristorante, Sling è il tuo paio di occhi e mani in più (senza costi aggiuntivi per le buste paga).

🧠 Curiosità: Le aziende che adottano app per la pianificazione del lavoro segnalano un aumento del 30% nella velocità di creazione dei turni e una riduzione del 55% degli errori.

Funzionalità/funzioni chiave di Sling

Sling offre diversi strumenti di gestione della forza lavoro in un'unica piattaforma, rendendo accessibile alle aziende una pianificazione efficiente. Li aiuta inoltre a rimanere conformi alle leggi sul lavoro. Ecco cosa lo contraddistingue:

Funzionalità/funzione n. 1: Pianificazione dei turni

La creazione dei turni dovrebbe essere un lavoro veloce, non un rompicapo da risolvere a mezzanotte. Il calendario visivo di Sling consente ai manager di trascinare e rilasciare i turni, applicare modelli di turni e gestire i turni sovrapposti con avvisi integrati.

I dipendenti possono richiedere i turni disponibili, controllare i giorni lavorativi imminenti e contrassegnare i giorni non disponibili, il tutto dai propri dispositivi mobili. La facilità di avere un programma dinamico e accessibile rende la gestione meno complicata per tutte le persone coinvolte.

Funzionalità/funzione n. 2: monitoraggio del tempo e reportistica

Oltre a selezionare i turni, i dipendenti possono anche timbrare l'entrata e l'uscita direttamente dai loro smartphone. È possibile monitorare le ore lavorate e persino registrare i tempi di pausa. Questa funzionalità garantisce un controllo accurato dei tempi, soprattutto se il team è distribuito in più posizioni.

Puoi rivedere le tabelle orarie per periodo di paga, esportarle per l'elaborazione delle buste paga e ottenere informazioni dettagliate per l'ottimizzazione dei costi di manodopera. Dì addio ai fogli di calcolo disordinati e alle ore rubate!

Funzionalità/funzione n. 3: Comunicazione tra i team

Affidarsi a note adesive o chat di gruppo infinite è ormai superato. Sling dispone di un sistema di messaggistica di gruppo integrato, che consente ai manager di inviare notifiche importanti, aggiornamenti sulla pianificazione e annunci. Ciò consente loro anche di gestire le richieste di scambio di turni in modo più efficiente.

Che sia tramite messaggi diretti o chat di gruppo, tutti sono sulla stessa pagina.

Funzionalità/funzione n. 4: Gestione delle attività

Pianificare i turni è una cosa, ma assicurarsi che il lavoro venga svolto? È qui che entra in gioco la gestione delle attività di Sling.

È possibile assegnare attività, creare pianificazioni di progetto per il proprio team e monitorare i tassi di completamento, assicurando che nessuna responsabilità importante venga trascurata. Aiuta a migliorare la produttività e a gestire i risultati finali dei progetti.

👀 Lo sapevate? Il programma 2-2-3 è un modello di turni a rotazione molto diffuso che garantisce ai dipendenti di lavorare solo metà dei giorni in due settimane, offrendo più tempo libero e mantenendo la produttività.

Funzionalità/funzione n. 5: spazio di archiviazione dei documenti dei dipendenti

La funzionalità Documenti dei dipendenti di Sling archivia contratti, certificazioni e licenze in modo sicuro in un unico posto.

I manager possono caricare file sui profili dei dipendenti, impostare avvisi di scadenza e controllare gli accessi, mantenendo tutto organizzato, conforme e senza problemi. I dipendenti possono anche accedere ai propri documenti, riducendo le richieste avanti e indietro e risparmiando tempo.

Sling semplifica la gestione della forza lavoro offrendo integrazioni che collegano i dati relativi alla pianificazione e alle buste paga. Le integrazioni con piattaforme di terze parti come Toast, Shopify, Square e Gusto sono piuttosto semplici da trovare.

Ciò significa meno errori manuali, elaborazione più semplice delle buste paga e una migliore comprensione dei costi di manodopera e delle prestazioni commerciali. Sling non solo pianifica i turni, ma ottimizza anche il tempo, la manodopera e l'efficienza del team in un unico pacchetto intelligente.

Ma quanto costa questo pacchetto? Scopriamolo insieme.

Prezzi di Sling*

Free Forever

Premium: 2 $ al mese per utente

Business: 4 $ al mese per utente

Vantaggi dell'utilizzo di Sling

Sling è adatto alle aziende di piccole e medie dimensioni, in particolare nel settore della ristorazione, della vendita al dettaglio e dell'ospitalità, dove la pianificazione può sembrare un labirinto senza fine. Ma cosa lo rende così valido? Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo dell'app:

✅ Consente fino a 30 utenti con il piano Free di Sling

✅ Aiuta a controllare i costi del lavoro monitorando gli straordinari e allineando gli orari alla domanda

✅ Funziona sia su app mobili che su desktop

✅ Supporta le aziende che operano in fusi orari diversi

✅ Risparmia tempo con modelli riutilizzabili per i programmi di lavoro settimanali

👀 Lo sapevate? Gli errori nelle tabelle orarie dei dipendenti costano all'economia statunitense 7,4 miliardi di dollari al giorno, pari a 50 milioni di ore di lavoro perse ogni anno.

Problemi comuni riscontrati dagli utenti di Sling

Sebbene Sling sia ricco di funzionalità utili, non è perfetto. Ecco alcune aree in cui gli utenti ritengono che potrebbe migliorare:

❌ La reportistica avanzata, l'ottimizzazione dei costi di manodopera e l'integrazione delle buste paga richiedono un upgrade ai piani a pagamento

❌ Problemi occasionali di sincronizzazione tra l'app e la versione web

❌ Opzioni di personalizzazione limitate per impostare regole volte a ottimizzare le assenze del team

❌ Gli incarichi di turno sono ordinati solo in base alla posizione lavorativa e alla posizione, rendendo più difficile abbinare i dipendenti in base alle competenze o all'esperienza

Può diventare costoso per team di grandi dimensioni

📮 Approfondimento ClickUp: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati la maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

Recensioni di Sling su Reddit

Ora che sai tutto su Sling, vediamo cosa ne pensano gli utenti reali del software. Abbiamo consultato Reddit per trovare un consenso generale:

Un utente, AmusedCindy, su r/restaurantowners sottolinea la facilità con cui Sling consente la pianificazione:

Sono curioso di sapere perché i titolari/manager non pianificano il personale su base mensile. Probabilmente impieghiamo mezz'ora al mese per utilizzare Sling e pianificare il personale del bar e dei food truck. Attualmente abbiamo 12 dipendenti, quindi non è un numero elevato, ma tutti apprezzano il fatto che pianifichiamo il lavoro su base mensile, così possono svolgere altri lavori/organizzare l'assistenza all'infanzia/avere una vita privata.

Sono curioso di sapere perché i titolari/manager non pianificano il lavoro del proprio personale su base mensile. Probabilmente impieghiamo mezz'ora al mese per utilizzare Sling e pianificare il lavoro del personale del bar e dei food truck. Al momento abbiamo 12 dipendenti, quindi non si tratta di un numero elevato, ma tutti apprezzano il fatto che pianifichiamo il lavoro su base mensile, in modo che possano svolgere altri lavori/organizzare l'assistenza all'infanzia/avere una vita privata.

Su r/ToastPOS, l'utente di Sling lightbrightensight spiega che, sebbene il servizio faccia il suo lavoro, la personalizzazione lascia molto a desiderare:

Utilizziamo Sling per più posizioni e ci piace. Il costo è di 70 $ al mese, che è ragionevole rispetto a molte altre opzioni. Vorrei che le impostazioni fossero leggermente più personalizzabili, in particolare per quanto riguarda l'invio delle richieste di ferie e di indisponibilità, ma ha funzionalità/funzioni di pianificazione, messaggistica e reportistica molto solide.

Utilizziamo Sling per più posizioni e ci piace. Il costo è di 70 $ al mese, che è ragionevole rispetto a molte altre opzioni. Vorrei che le impostazioni fossero leggermente più personalizzabili, in particolare per quanto riguarda l'invio delle richieste di ferie e di indisponibilità, ma ha funzionalità/funzioni di pianificazione, messaggistica e reportistica molto solide.

Tuttavia, non tutti sono fan dell'app mobile di Sling. L'utente BarStain su r/BarOwners afferma:

... La versione web desktop è di gran lunga superiore all'app o alle versioni web mobili (su tablet) per l'impostazione effettiva di un programma. L'app è ottima per i dipendenti, ma manca della funzionalità di trascinamento della selezione che mi piace molto.

... La versione web desktop è di gran lunga superiore all'app o alle versioni web mobili (su tablet) per l'impostazione effettiva di un programma. L'app è ottima per i dipendenti, ma manca della funzionalità di trascinamento della selezione che mi piace molto.

💡Suggerimento: Crea un sistema di offerte per i turni in cui i dipendenti possono richiedere i turni disponibili invece di riceverli manualmente. Questo approccio aumenta la flessibilità garantendo al contempo la copertura di tutti i turni.

Software alternativo per la pianificazione dei turni dei dipendenti al posto di Sling

Sling è adatto se hai un team piccolo e desideri solo semplificare la pianificazione.

Ma se hai un team più grande alla ricerca di qualcosa di più competente che soddisfi tutti i requisiti del flusso di lavoro, non c'è strumento migliore di ClickUp.

Crea pianificazioni visive senza sforzo

ClickUp , l'app per il lavoro che fa tutto, semplifica la pianificazione e rende la tua vita il più semplice possibile. Combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Quindi, come si creano i programmi su ClickUp?

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: pianifica i tuoi turni e le tue riunioni con il Calendario IA di ClickUp

Usa il Calendario ClickUp per pianificare orari e riunioni

ClickUp Calendar è un calendario basato sull'IA progettato per gestire il carico di lavoro e ottimizzare la produttività in modo intelligente. Immagina di avere un assistente virtuale che non solo analizza il tuo lavoro arretrato, ma assegna anche le priorità alle attività e le blocca automaticamente per ottenere un'efficienza ottimale.

Questo è esattamente ciò che fa l'IA di ClickUp: identifica in modo intelligente i momenti migliori per te e il tuo team per concentrarvi sul lavoro più importante, garantendo che le vostre priorità siano soddisfatte.

E se hai bisogno di partecipare a chiamate virtuali con il tuo team o i tuoi fornitori, puoi farlo direttamente dall'area di lavoro di ClickUp.

Grazie alle integrazioni con Google Calendar, Apple Calendar e Microsoft Outlook, qualsiasi modifica apportata in ClickUp verrà riportata nei calendari del tuo team. Riduci immediatamente le incomprensioni e i turni persi mentre continui a lavorare.

ClickUp One Up #2: Monitoraggio del tempo dedicato alle attività

Con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp, non dovrai più chiederti dove è finito tutto il tempo, perché tiene traccia di tutte le attività per te. I dipendenti possono registrare le ore direttamente all'interno delle attività, facilitando il monitoraggio delle ore fatturabili, della produttività e dell'accuratezza delle buste paga.

Monitora le ore dei dipendenti in tempo reale per ottenere informazioni accurate sulla produttività con il monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp

La parte migliore è che puoi monitorare il tempo sulle attività di ClickUp mentre sei in movimento con l'applicazione mobile, così non ti perderai mai nulla. Puoi anche aggiungere manualmente il tempo trascorso su un turno o su attività in un secondo momento e contabilizzarlo: niente più perdite di tempo.

Infine, visualizza tutto il tempo che il tuo team dedica ai turni utilizzando le tabelle orarie di ClickUp. Ti offre un quadro chiaro della pianificazione dei turni e si occupa anche delle approvazioni mentre lavori.

Prima di ClickUp, la nostra azienda utilizzava quattro diversi tipi di software per il project management, il monitoraggio del tempo, la comunicazione con i client e l'allocazione delle risorse. Era piuttosto dispendioso in termini di tempo, soprattutto perché c'era pochissima integrazione tra loro e le informazioni dovevano essere aggiunte manualmente più volte.

Prima di ClickUp, la nostra azienda utilizzava quattro diversi tipi di software per il project management, il monitoraggio del tempo, la comunicazione con i client e l'allocazione delle risorse. Era piuttosto dispendioso in termini di tempo, soprattutto perché c'era pochissima integrazione tra loro e le informazioni dovevano essere aggiunte manualmente più volte.

ClickUp One Up #3: automatizza i promemoria e le attività della pianificazione

Tutte queste funzionalità non sarebbero di grande aiuto se dovessi ancora passare ore ogni mese a pianificare, giusto? A differenza di Sling, Automazioni di ClickUp ti alleggerisce il carico gestendo tutte le tue attività regolari.

Automatizza l'assegnazione dei turni, gli aggiornamenti della pianificazione e le notifiche con le automazioni di ClickUp

È possibile impostare regole per assegnare automaticamente i turni, notificare ai dipendenti le modifiche e persino aggiornare le pianificazioni quando le attività sono completate o le richieste di ferie sono approvate.

Così non dovrai più avere a che fare con il problema "Non ho ricevuto il messaggio".

ClickUp's One Up #4: Monitora lo stato della tua pianificazione in tempo reale

Per garantire che la tua pianificazione proceda senza intoppi, la cosa più importante è sapere cosa stanno facendo i tuoi dipendenti e quanto carico di lavoro hanno.

Tieni sotto controllo il carico di lavoro e la produttività del team con le dashboard di ClickUp

Affidati alle dashboard di ClickUp per ottenere informazioni immediate sulla disponibilità del team, la copertura dei turni, i costi di manodopera e la produttività complessiva.

Inoltre, i widget personalizzati consentono di monitorare le metriche più importanti, aiutandovi a prendere decisioni di pianificazione più intelligenti. Ma chi ha il tempo di impostare tutto questo, giusto? Beh, ecco la soluzione.

Integra modelli pronti all'uso nel tuo piano di pianificazione

Modello di programma dei dipendenti ClickUp

Vuoi iniziare subito? Il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp ti aiuta a creare, gestire e condividere i turni dei dipendenti garantendo la conformità alle leggi sul lavoro.

Questo modello di tabella oraria dei dipendenti semplifica la pianificazione dei turni, tiene traccia delle richieste di ferie e ottimizza l'efficienza della forza lavoro, il tutto in un unico posto.

Utilizza questo modello per:

Migliora la pianificazione dei turni dei dipendenti con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora

Raccogli e gestisci i dati sulla disponibilità utilizzando campi personalizzati come Costo manodopera, Tariffa oraria e altro ancora per una pianificazione più semplice

Modifica rapidamente i turni e aggiorna i programmi utilizzando le automazioni di ClickUp

Usa le attività cardine di ClickUp per rappresentare visivamente le scadenze critiche o gli obiettivi nella sequenza del tuo progetto

Modello di pianificazione dei turni di ClickUp

Se hai bisogno di aiuto per gestire i tuoi turni giornalieri o orari, il modello di pianificazione dei turni di ClickUp ha esattamente ciò che stai cercando e molto altro ancora.

Sottolinea i dettagli specifici dei turni per modelli di rotazione complessi, come turni alternati, turni notturni e copertura nel fine settimana. È perfetto per le aziende che operano con orari non tradizionali, come un orario di lavoro 9/80.

Ecco come questo modello può aiutarti:

Tieni traccia dello stato di avanzamento di tutte le attività con stati personalizzati come Terminato, In corso e Da fare

Raccogli tutti i dati relativi agli orari dei turni e ai dipendenti assegnati e compila i campi personalizzati

Utilizza la vista Pianificazione turni per organizzare e pianificare i turni dei membri del tuo team

Usa la gestione delle email di ClickUp o la chat di ClickUp per comunicare il programma dei turni al tuo team

Modello di pianificazione del team ClickUp

Vuoi supervisionare le attività del tuo team? Il modello di pianificazione del team di ClickUp è quello che fa per te. Questo modello di gestione delle attività fornisce una vista consolidata di tutte le attività e le pianificazioni dei membri del team, rendendolo ideale per progetti collaborativi che richiedono un monitoraggio dettagliato di più collaboratori.

Questo modello ti aiuta a:

Crea processi riutilizzabili con liste di controllo dettagliate per semplificare i flussi di lavoro delle attività

Assegna attività a membri specifici del team e raggruppali per assegnatari per una migliore organizzazione

Suddividi le attività complesse in attività secondarie per un monitoraggio dettagliato

Visualizza le attività con la vista Calendario per vedere il lavoro di tutti in un unico programma consolidato del team

ClickUp Brain

Pensavi che fosse tutto? Una delle funzionalità chiave di ClickUp è che include un assistente IA personale: ClickUp Brain. È il tuo navigatore sul posto di lavoro, assistente di scrittura, partner per il brainstorming e praticamente tutto ciò di cui hai bisogno.

Ottieni risposte immediate, aggiornamenti sui progetti e approfondimenti intelligenti con ClickUp Brain

Hai bisogno di aggiornamenti sullo stato di un progetto? Basta chiedere a Brain, che estrarrà le informazioni dalle attività e dalle conversazioni per darti ciò che desideri. Cosa c'è di meglio?

A differenza di Sling, che si concentra sulla pianificazione di base, ClickUp offre una piattaforma completa che unifica il software di gestione dei turni dei dipendenti con un efficiente project management, rendendolo la scelta definitiva per voi.

ClickUp ci fa risparmiare ore ogni settimana eliminando il pensiero di ciò che dobbiamo fare per i progetti ricorrenti.

ClickUp ci fa risparmiare ore ogni settimana eliminando il pensiero di ciò che dobbiamo fare per i progetti ricorrenti.

Prezzi di ClickUp

Pianifica in modo più intelligente e veloce con ClickUp

Le funzionalità di pianificazione di Sling soddisfano tutti i requisiti per una gestione semplice dei turni. Ma perché accontentarsi di stare a galla quando potresti cavalcare l'onda della produttività? Prova invece ClickUp.

Oltre alla pianificazione dei turni, ClickUp aiuta ad automatizzare i processi. Tiene traccia del tempo, sincronizza i calendari e mantiene il team sincronizzato senza caos e confusione. Inoltre, include una libreria di modelli per la gestione del tempo.

Con potenti strumenti di collaborazione e una più profonda automazione del flusso di lavoro, ClickUp va oltre la semplice pianificazione, trasformando il modo in cui gestisci la tua forza lavoro.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e prova la differenza.