Tecnologia inclusiva: i 10 migliori strumenti di IA per persone neurodivergenti nel 2025

Il mondo sta diventando sempre più consapevole delle esigenze e dei punti di forza unici delle persone neurodivergenti. Fortunatamente, la tecnologia sta facendo passi da gigante con strumenti di IA innovativi progettati per migliorare la produttività, la comunicazione e il benessere generale.

Che tu stia cercando di eliminare le distrazioni, organizzare i tuoi pensieri o semplicemente trovare modi per comunicare in modo più confortevole, ecco 10 strumenti di IA che potrebbero rivoluzionare la tua routine quotidiana.

Sei pronto a scoprire alcuni alleati digitali che potrebbero semplificarti la vita? Entra e scopri quali potrebbero essere perfetti per te!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi ClickUp (Ideale per la gestione delle attività e il monitoraggio degli obiettivi basati sull'IA) Goblin Tools (Ideale per suddividere le attività e stimarne la durata) Spectrums. ai (Ideale per la gestione delle attività e il supporto alla produttività basati sull'IA) TickTick (Ideale per la gestione intuitiva delle attività e il monitoraggio delle abitudini) Habitica (Ideale per il monitoraggio delle abitudini e la produttività in modo ludico) Forest (Ideale per gestire la procrastinazione e rimanere concentrati) Brain in Hand (Ideale per assistenza su richiesta e autogestione) Grammarly (Il migliore per l'assistenza alla scrittura con IA) Notion (Ideale per organizzare in modo flessibile le aree di lavoro e gestire le conoscenze) Otter. ai (Ideale per la trascrizione basata sull'IA e l'assistenza durante le riunioni)

Scegliere lo strumento di IA giusto può essere una svolta per le persone con differenze neurologiche. Poiché elaborano le informazioni in modo diverso, è estremamente importante cercare soluzioni che rendano effettivamente la loro vita più facile riducendo il sovraccarico e aumentando la concentrazione.

Ecco come trovare lo strumento giusto per te:

Interfacce senza distrazioni : cerca un'interfaccia utente semplice e intuitiva che elimini le distrazioni e ti aiuti a rimanere concentrato

Layout personalizzabili : scegli uno strumento che ti dia la libertà di modificare elementi come font, colori, temi e persino la luminosità dello schermo, che possono aiutare a ridurre il sovraccarico sensoriale

Gestione intelligente delle attività : trova uno strumento che ti consenta di assegnare priorità alle cose da fare e impostare promemoria, così sarai sempre al passo con le tue attività

Auto-organizzazione : cerca uno strumento di IA che ordini automaticamente le tue attività e le tue informazioni

Funzionalità di sintesi vocale: Scegli strumenti di comunicazione in grado di analizzare le parole pronunciate, convertendole in attività o follow-up concreti

🔎 Lo sapevi? Bill Gates soffre sia di dislessia che di ADHD e parla spesso apertamente delle sue difficoltà con l'istruzione tradizionale.

Uno strumento di IA con le giuste funzionalità/funzioni può fare la differenza nel rendere più confortevole il tuo spazio di lavoro digitale. Hai bisogno di qualcosa che si adatti al tuo modo di pensare, organizzare e lavorare. Ecco quindi dieci strumenti che ti aiuteranno a semplificare il lavoro e ad affrontare facilmente le sfide.

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle attività e il monitoraggio degli obiettivi basati sull'IA)

Se stai cercando uno strumento che ti aiuti a migliorare la tua produttività senza sentirti sopraffatto da strutture rigide, ClickUp dovrebbe sicuramente essere in cima alla tua lista.

Elimina il caos dalla gestione del lavoro su più app scollegate e riunisce tutto ciò che è importante (conoscenze, conversazioni e progetti) in un'unica area di lavoro connessa. Il risultato? Libertà dal continuo passaggio da una scheda all'altra che ruba tempo e uccide la produttività.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic! Inoltre, la flessibilità di personalizzazione dell'area di lavoro supporta diversi stili di lavoro ed esigenze, comprese quelle specifiche delle persone neurodivergenti.

Ecco come puoi utilizzare ClickUp se sei una persona neurodiversa:

Lavora in modo più intelligente: Lavora con meno attrito con ClickUp Brain. Consideralo il tuo miglior amico per la produttività, per muoverti più velocemente. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere il significato, l'intento e il contesto delle tue query e fornire le risposte più pertinenti e significative.

Bloccato in un blocco creativo? ClickUp Brain può suggerire idee e modelli e persino scrivere. Cerchi un aggiornamento su come funziona il tuo processo di controllo qualità? Esamina la tua area di lavoro e fa emergere informazioni rilevanti in pochi secondi. Non hai la pazienza di sfogliare pagine e pagine di testo? ClickUp Brain riepiloga/riassume documenti lunghi, evidenzia i punti chiave e persino identifica e assegna elementi di azione.

Genera proposte di progetto, email e brief in pochissimo tempo con ClickUp Brain

Ciò che ci piace di più è che puoi collegare questi riepiloghi generati dall'IA ad attività e piani di progetto, così non dovrai più cercare disperatamente quella nota che avevi giurato di aver salvato da qualche parte!

Il Notetaker IA di ClickUp trasforma le riunioni da lunghe discussioni in sessioni produttive incentrate sull'azione. L'IA acquisisce automaticamente le informazioni chiave, come decisioni, approfondimenti ed elementi di azione, creando riassunti chiari e concisi che si integrano perfettamente con i progetti in corso. Ciò garantisce che ogni riunione contribuisca efficacemente a migliorare i flussi di lavoro e l'efficienza del team e che tu possa rimanere coinvolto senza preoccuparti di perdere nulla.

Automatizza le attività più impegnative: Migliora la tua concentrazione lasciando che le Automazioni di ClickUp si occupino delle tue attività di routine. In questo modo potrai davvero concentrarti su ciò che conta, mentre le attività ripetitive ma fondamentali, come la condivisione degli aggiornamenti dei progetti, l'assegnazione delle attività e l'invio delle email, continueranno a funzionare come un orologio in background.

Puoi scegliere tra oltre 100 automazioni predefinite o utilizzare il generatore di automazioni personalizzate per creare un flusso di lavoro su misura per le tue esigenze.

Usa le automazioni di ClickUp per occuparti delle attività più impegnative

Ci piace particolarmente il modo in cui Feisal Adams, Chief Innovation Officer di 9n (una soluzione tecnologica e di IA per le aziende), utilizza i sistemi di automazione e IA di ClickUp per creare risposte personalizzate che vengono inviate automaticamente a chiunque completi uno dei loro moduli. Adams non solo è riuscito a rendere le risposte personali e intelligenti, ma ha anche potuto utilizzare l'intero sistema per alleggerire il carico di lavoro ripetitivo semplicemente dando sfogo alla sua fantasia.

*trasforma il disordine in chiarezza: suddividi progetti complessi in elementi attuabili e assegnali ai membri del team appropriati con le attività di ClickUp.

L'aggiunta di etichette di priorità con codici colore e stati personalizzati a ciascuna attività ti consente di filtrare più facilmente le attività e concentrarti su quelle che richiedono attenzione immediata.

Ottieni anche una chiara visualizzazione delle sequenze e delle dipendenze delle attività, rendendo più facile stabilire le priorità del tuo lavoro e migliorare la concentrazione. La relazione visiva tra le attività impedisce la sensazione opprimente di non sapere da dove iniziare.

Gestisci facilmente il lavoro interfunzionale con le attività collaborative di ClickUp

Salta la configurazione e mettiti subito al lavoro: Per la maggior parte delle persone neurodivergenti, iniziare un nuovo progetto è l'attività più difficile. Con la libreria di ClickUp, che contiene oltre 1000 modelli personalizzabili, è più facile saltare la configurazione e avviare il tuo progetto senza il sovraccarico di pianificazione e organizzazione.

Il modello di gestione delle attività di ClickUp, ad esempio, è un ottimo strumento per chiunque abbia difficoltà a gestire le proprie attività.

Ottieni il modello gratuito Gestisci le tue attività quotidiane con facilità utilizzando il modello di gestione delle attività di ClickUp

Contiene tutti gli strumenti necessari per visualizzare, monitorare e ottimizzare i flussi di lavoro. Organizza le informazioni nei minimi dettagli con i campi personalizzati, pianifica le attività con la facilità della funzionalità drag-and-drop nella vista Calendario e visualizza i carichi di lavoro individuali e del team per un utilizzo efficiente delle risorse con la vista Carico di lavoro.

Se desideri un modello adatto all'ADHD per pianificare le tue giornate e ottenere la massima produttività, puoi dare un'occhiata al modello ClickUp Daily Time Blocking.

Ottieni il modello gratuito Gestisci il tuo tempo in modo efficiente con il modello ClickUp Daily Time Blocking

È ottimo per dare priorità ai blocchi di tempo in cui sei più produttivo, in modo da portare a termine le attività complesse e impegnative prima che le tue energie si esauriscano. Il modello blocca anche del tempo per una riflessione significativa. In questo modo avrai sempre qualche minuto per rilassarti prima di iniziare l'attività successiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Dashboard personalizzabili : visualizza tutto ciò che riguarda lo stato di avanzamento dei progetti, le sequenze temporali, le attività in sospeso e le tappe fondamentali con : visualizza tutto ciò che riguarda lo stato di avanzamento dei progetti, le sequenze temporali, le attività in sospeso e le tappe fondamentali con le dashboard di ClickUp . Utilizza grafici, diagrammi e barre di avanzamento con codici colore per evidenziare i risultati raggiunti, le attività da svolgere e le scadenze

Obiettivi tracciabili : imposta obiettivi misurabili e suddividili in traguardi più piccoli e raggiungibili con : imposta obiettivi misurabili e suddividili in traguardi più piccoli e raggiungibili con ClickUp Goals . Utilizza i riepiloghi dello stato di avanzamento e gli obiettivi delle attività per monitorare visivamente gli obiettivi e aggiungere promemoria in modo da non trascurare attività importanti

Collaborazione senza interruzioni: gestisci le conversazioni mentre lavori con : gestisci le conversazioni mentre lavori con la chat di ClickUp . Per aiutarti a migliorare le tue capacità comunicative, le funzionalità IA della chat possono suggerire risposte, creare automaticamente attività e riepilogare/riassumere i thread delle conversazioni, in modo che tutti gli stakeholder siano sempre aggiornati sulle discussioni importanti, sulle azioni da intraprendere e sugli aggiornamenti

Limiti di ClickUp

A volte gli aggiornamenti possono richiedere un po' più di tempo per caricarsi, ma spesso basta un semplice refresh per risolvere il problema

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

La flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale: la possibilità di personalizzare viste, stati e flussi di lavoro significa che può adattarsi a quasi tutti i processi di qualsiasi team. L'enorme numero di funzionalità/funzioni ci consente di gestire tutto, dalle attività quotidiane alle roadmap a lungo termine, in un unico posto. È fantastico avere tutto il nostro lavoro centralizzato e le dashboard personalizzabili rendono i report chiari e su misura per le nostre esigenze. – Recensione G2

Per saperne di più: Inside ClickUp Brain for Teams: i migliori strumenti per la condivisione delle conoscenze, l'automazione dei progetti e la scrittura

tramite Goblin Tools

Goblin Tools è una suite di strumenti di IA per la produttività progettata per trasformare attività complesse in passaggi gestibili, in modo da rendere più facile stimare il tempo e gestire le responsabilità quotidiane con maggiore chiarezza e meno stress. Ciò lo rende particolarmente utile per le persone con ADHD che desiderano avere una routine.

Ad esempio, puoi creare più attività con Magic ToDo. Aggiungi attività secondarie per ogni attività, tempi stimati e persino note vocali per aggiungere contesto alle tue azioni. Per ogni attività, aggiungi un livello di "piccantezza" per controllare il livello di dettaglio della suddivisione dell'attività. Ad esempio, "leggero" fornisce una suddivisione di base, "medio" aggiunge più struttura e dettagli, mentre "piccante" suddivide l'attività in passaggi dettagliati

Assistenza alla scrittura : usa Goblin Tools per modificare il tono e lo stile del tuo testo. Basta inserire i tuoi pensieri (per quanto caotici possano essere) nel "Formalizzatore" e scegliere come vuoi che appaia il tuo testo: professionale, tecnico, sarcastico, educato, più facile da leggere, ecc.

Stima della durata : calcola quanto tempo richiederà una determinata attività inserendola nello "Stimatore". Descrivi semplicemente ciò che devi fare e ti fornirà una durata stimata realistica

Interpretazione del testo: analizza il tono e l'intento di qualsiasi messaggio per comprendere meglio la comunicazione testuale, soprattutto in situazioni in cui i segnali sociali non sono chiari

Una suddivisione dettagliata delle attività può comportare un numero eccessivo di notifiche, che possono distrarre

Free

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮ClickUp Insight: quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida agli strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

3. Spectrums. ai (Ideale per la gestione delle attività e il supporto alla produttività basati sull'IA)

Spectrums. ai è uno strumento di IA per l'ADHD progettato per creare piani di intervento personalizzati, monitorare l'umore e l'energia, analizzare i dati comportamentali e fornire raccomandazioni basate sui dati su come fornire un supporto migliore alle persone neurodivergenti.

Con l'aiuto dell'IA, monitora regolarmente i livelli di energia, l'umore, le sensibilità sensoriali e altri sintomi per aiutare datori di lavoro, educatori e caregiver a identificare modelli e trigger che influenzano il benessere.

Spectrums. ai migliori funzionalità/funzioni

Meccanismi di coping su misura : ottieni strategie personalizzate per gestire le sfide quotidiane sulla base di tutti i sintomi monitorati

Rapporti sanitari : estrai rapporti dettagliati su sintomi, sfide, stato di avanzamento e tendenze nel tempo. Condividi questi rapporti con medici, terapisti ed educatori per aiutarli a fornire supporto e risorse adeguate

Approfondimenti basati sui dati: utilizza i dati comportamentali per comprendere le esigenze dei dipendenti neurodiversi, promuovendo un ambiente di lavoro più inclusivo e accogliente

Limiti di Spectrums.ai

Poiché Spectrums. ai dipende in larga misura dagli input degli utenti, l'analisi risultante potrebbe talvolta non essere sufficientemente dettagliata per fornire informazioni precise

Prezzi di Spectrums.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Spectrums.ai

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔎 Lo sapevi? JPMorgan Chase & Co. stima che i dipendenti assunti in ruoli tecnologici attraverso il suo programma di neurodiversità siano dal 90% al 140% più produttivi degli altri e svolgano un lavoro coerente e privo di errori.

4. TickTick (Ideale per la gestione intuitiva delle attività e il monitoraggio delle abitudini)

tramite TickTick

TickTick è uno strumento di gestione del tempo che aiuta a ridurre il disordine mentale con funzionalità/funzioni quali "Elenchi intelligenti", "Galleria delle abitudini", "Promemoria attività" e altro ancora.

La "matrice di Eisenhower" divide le attività in base all'urgenza e all'importanza, aiutando le persone neurodivergenti a stabilire le priorità in modo efficace. Inoltre, il "timer Pomodoro" favorisce la concentrazione sul lavoro incoraggiando intervalli brevi e produttivi, che possono essere particolarmente utili per chi ha difficoltà di attenzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Pianificazione e programmazione : visualizza il tuo programma giornaliero e mensile sul calendario di TickTick e ottieni una panoramica rapida di tutto ciò che devi fare

Pianificazione delle attività : annota tutte le attività importanti da svolgere in elenchi completi di tag e promemoria, in modo da non perdere nessun elemento critico. Utilizza la vista Elenco, Kanban o Sequenza per visualizzare il lavoro nel modo desiderato

Gestione delle abitudini: sviluppa e mantieni buone abitudini utilizzando "Habit Tracker". Utilizza promemoria strutturati, monitoraggio dello stato di avanzamento e integrazione con le attività per affrontare le routine quotidiane e assumerti le tue responsabilità

Limiti di TickTick

Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate

Prezzi di TickTick

Free Forever

Premium: 35,99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/4 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

Apprezzo l'intervallo di sofisticati strumenti di organizzazione offerti da TickTick, tra cui la possibilità di creare liste di controllo dettagliate e la flessibilità di impostare date di scadenza e promemoria personalizzati. Inoltre, la connessione al calendario garantisce una panoramica delle attività e la funzionalità "Oggi" aiuta a stabilire in modo efficiente le priorità delle attività quotidiane. – Recensione G2

5. Habitica (ideale per il monitoraggio delle abitudini e la produttività in modo ludico)

via Habitica

Ti sei mai annoiato con le solite app per il monitoraggio delle abitudini? Habitica potrebbe essere un'ottima alternativa.

Introduce elementi ludici per rendere divertente e coinvolgente la creazione di abitudini. L'interfaccia utente ricorda i familiari giochi arcade con ricompense per mantenere alta la motivazione. Habitica ti aiuta anche a entrare in contatto con persone che la pensano come te e a rimanere motivato attraverso il supporto sociale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Monitoraggio delle abitudini: monitora e gestisci le tue abitudini quotidiane con gli elenchi delle cose da fare di Habitica. Mantieni gli impegni presi con te stesso e acquisisci buone abitudini in pochissimo tempo

Incentivi : guadagna ricompense ogni volta che completi un'attività nella tua lista delle cose da fare. Fai salire di livello il tuo avatar e ottieni piccoli incentivi divertenti come armature da battaglia, misteriosi animali domestici e abilità magiche

Social network: entra in contatto con altri utenti di Habitician e rendi divertente e collaborativo il processo di creazione delle abitudini

Limiti di Habitica

L'interfaccia utente può essere più intuitiva

Prezzi di Habitica

Free Forever

Piani di gruppo: 9 $ al mese + 3 $ per ogni membro aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Habitica?

Habitica è sempre aperto sul mio laptop e controllo costantemente le cose da fare, per ricordarmi cosa volevo fare oggi, ricordarmi gli obiettivi che mi sono prefissato per questa settimana o questo mese e vedere come sta andando il mio gruppo nella missione attuale. – Recensione su Reddit

👀 Curiosità: Da McDonald's Giappone, i nuovi dipendenti imparano il mestiere, girando hamburger e friggendo patatine, attraverso un gioco Nintendo personalizzato davvero fantastico! 🍔🍟🎮

6. Forest (Ideale per gestire la procrastinazione e rimanere concentrati)

via Forest

Forest è un'app per la produttività con un approccio leggermente diverso alla gestione delle attività. Supponiamo che ci sia un'attività che richiede la massima concentrazione. Quando inizi l'attività, pianti anche un albero nell'app Forest. L'albero crescerà man mano che ti concentri sull'attività e maturerà solo una volta completato l'elemento dell'azione. Se abbandoni l'attività a metà, l'albero appassisce e muore, motivandoti a rimanere concentrato e a finire le attività che hai iniziato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Forest

Incentivi per creare abitudini: guadagna monete virtuali ogni volta che pianti un albero nell'app. Quando spendi queste monete, Forest farà una donazione a un partner che pianterà alberi veri da qualche parte. Quindi, ogni volta che completi un'attività, contribuisci a rendere la Terra più verde

Test della personalità: scopri i tuoi valori e le tue prospettive con il "Test della personalità di Forest". Sarai guidato attraverso una foresta immaginaria e ti verrà chiesto di rispondere a prompt sulle tue esperienze per scoprire il tuo tipo di concentrazione e trovare connessioni con persone affini con cui svolgere attività di gruppo come lo studio

Limiti di Forest

Non è uno strumento completo per la produttività, ma piuttosto un timer per la concentrazione

Non è possibile mettere in pausa o regolare i timer, il che può rendere piuttosto stressante concentrarsi

Prezzi Forest

Free

Valutazioni e recensioni di Forest

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Forest?

Estensione davvero utile, soprattutto durante le lezioni online dove ci sono così tante distrazioni, ti aiuta bloccando tali siti e migliora la concentrazione. – Recensione su Chrome Web Store

7. Brain in Hand (Ideale per assistenza su richiesta e autogestione)

via Brain in Hand

Brain in Hand, una tecnologia assistiva, combina strumenti pratici e assistenza umana continua per fornire strategie personalizzate per organizzare il tempo, ricordare le attività e risolvere i problemi.

Gli utenti possono monitorare il proprio umore e ricevere assistenza in tempo reale per la regolazione emotiva e la compagnia. Inoltre, la piattaforma offre anche risorse per datori di lavoro, istituti scolastici e servizi sanitari, per aiutare a supportare il personale e gli studenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brain in Hand

Valutazioni della personalità : utilizza l'Assessor Toolkit di Brain in Hand per trovare le risorse e gli strumenti necessari per analizzare le persone neurodiverse e fornire raccomandazioni su misura per le loro esigenze

Tieni traccia del tuo umore : cattura l'essenza di ciò che provi e combatti l'ansia in modo da poter gestire i trigger e affrontare le sfide

Organizzazione delle attività: stabilisci routine dettagliate per gestire le tue attività quotidiane utilizzando strumenti semplici per organizzare il tuo tempo, impostare promemoria e completare le attività

Limiti di Brain in Hand

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con la sincronizzazione del calendario

Prezzi di Brain in Hand

Licenza annuale : 2404,40 $ all'anno

Licenza mensile: 226,17 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Brain in Hand

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Brain in Hand?

L'intera esperienza di avere una sessione individuale, pianificare i miei obiettivi e poi utilizzare l'app per realizzarli è incredibilmente semplice ma efficace. – Recensione su Apple App Store

8. Grammarly (il migliore per l'assistenza alla scrittura con IA)

via Grammarly

I dipendenti neurodivergenti spesso hanno difficoltà a strutturare i propri pensieri, ad adeguare il tono e a individuare gli errori nella scrittura.

La piattaforma di IA di Grammarly aiuta le persone neurodivergenti rendendo il processo di scrittura meno stressante. Con controlli grammaticali e ortografici integrati, riformulazione delle frasi e opzioni di lettura ad alta voce, questo strumento può aiutare a perfezionare la comunicazione scritta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Assistenza strategica alla scrittura : ricevi suggerimenti personalizzati basati sul contesto di ciò che stai scrivendo quando hai difficoltà a esprimere le tue idee

Feedback logico : sviluppa le tue idee chiave con l'app IA di Grammarly. È in grado di analizzare il testo, individuare i punti critici e fornire feedback in modo da poter aggiungere sostanza alle tue idee e garantire che ogni frase abbia un flusso logico

Condivisione delle conoscenze: integra facilmente i tuoi dipendenti neurodiversi e aiutali a familiarizzare con il gergo e il know-how dell'azienda. Quando compare un termine tecnico del team o dell'azienda, i tuoi colleghi possono semplicemente passarci sopra con il mouse e visualizzare immediatamente definizioni, documenti correlati e contatti chiave, senza doverli cercare a lungo

Limiti di Grammarly

Grammarly non sempre tiene conto del tono informale e potrebbe correggere cose che in realtà non sono errori

Prezzi di Grammarly

Free

Pro : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Grammarly è particolarmente utile per comunicazioni rapide e professionali, garantendo che email, report e messaggi siano chiari, privi di errori e ben strutturati. I suggerimenti sul tono aiutano a mantenere il giusto livello di formalità, mentre le correzioni in tempo reale consentono di risparmiare tempo individuando immediatamente gli errori. – Recensione G2

9. Notion (Ideale per organizzare in modo flessibile l'area di lavoro e gestire le conoscenze)

via Notion

Notion è un ottimo strumento per il monitoraggio delle attività, la presa di note e l'organizzazione delle informazioni in modo adeguato al tuo stile cognitivo. È possibile scegliere tra una varietà di layout personalizzabili, in modo da mantenere tutto ordinato, connesso e strutturato in modo facile da comprendere.

Aiuta a superare gli ostacoli dell'ADHD nel project management utilizzando modelli predefiniti, automazioni che consentono di risparmiare tempo e bacheche delle idee per visualizzare e dare priorità alle attività senza sentirsi sopraffatti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Assistenza IA integrata : importa le conoscenze dalla tua area di lavoro e dalle app connesse utilizzando le funzionalità/funzioni di intelligenza artificiale di Notion

Project management : suddividi i progetti complessi in attività secondarie, liste di controllo e note collegate per evitare di procrastinare.

Gestione delle conoscenze: organizza le informazioni in un hub centralizzato e di facile accesso utilizzando il Wiki di Notion

Limiti di Notion

Lo strumento non consente di modificare in blocco le date di scadenza delle attività e delle attività cardine relative tra loro; questa operazione deve essere eseguita manualmente

Le query IA limitate del piano Free di Notion possono risultare restrittive, soprattutto quando si tratta di funzionalità/funzioni di brainstorming o di perfezionamento della documentazione.

Prezzi di Notion

Gratis per sempre

Plus : 12 $ al mese per utente

Business : 18 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Notion IA: Aggiungi a qualsiasi piano a 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

La capacità di Notion IA di rivedere i dati e le note di riflessione, per poi creare report su temi chiave, modelli e approfondimenti, è incredibile. Ho modificato le mie abitudini sulla base dei report che ho generato, ottenendo vantaggi significativi che non avrei potuto ottenere altrimenti. – Recensione G2

10. Otter. ai (Il migliore per la trascrizione basata sull'IA e l'assistenza alle riunioni)

tramite Otter IA

Otter. ai è una soluzione ingegnosa che puoi sicuramente aggiungere al tuo elenco di strumenti di IA per uso personale.

Una volta autorizzato a partecipare automaticamente alle riunioni, registra le note e acquisisce le informazioni chiave. Anche se dimentichi qualcosa, Otter. ai può generare riepiloghi/riassunti di 30 secondi in modo da essere sempre informato sugli elementi critici. E una volta terminate le riunioni, Otter. ai si occupa di compilare le note, assegnare le azioni da intraprendere e inviare le email.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Chat basata su IA : genera email, aggiornamenti di stato e attività utilizzando Otter AI Chat durante le riunioni. Ottieni anche punti chiave, decisioni e riepiloghi di tutte le tue conversazioni

Trascrizioni : trascrivi riunioni, lezioni in aula e altre registrazioni audio in trascrizioni completamente coerenti con indicazione dell'ora. È particolarmente utile per fornire assistenza alle persone ipoudenti, poiché può aiutare a fornire didascalie in tempo reale per facilitare la comunicazione

Organizzazione dei contenuti: accedi facilmente a tutte le note e le trascrizioni delle riunioni da un database ricercabile

Limiti di Otter.ai

A volte l'accuratezza della trascrizione diminuisce in presenza di accenti marcati o rumori di fondo

Prezzi di Otter.ai

Gratis per sempre

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Otter. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Per saperne di più: I migliori assistenti virtuali IA per migliorare la produttività

Elimina il caos e migliora la produttività con ClickUp

Trovare lo strumento giusto per integrare il funzionamento del tuo cervello può fare la differenza se sei neurodivergente.

Gli strumenti di IA per la produttività garantiscono che le attività di routine vengano eseguite senza intoppi in background, così non dovrai più preoccuparti di scadenze non rispettate, cose da fare dimenticate o confusione che ti annebbia la mente.

Se stai cercando qualcosa che ti aiuti a gestire il tuo flusso di lavoro dall'inizio alla fine, puoi affidarti a ClickUp. Dalla gestione delle attività basata sull'IA alle automazioni personalizzabili, fino al monitoraggio efficace degli obiettivi, ClickUp è completamente adattabile al tuo modo di lavorare.

🚀 Pronto a potenziare la tua produttività? Registrati gratuitamente a ClickUp e prendi il controllo del tuo flusso di lavoro oggi stesso.