La riunione non è andata come previsto. Le prestazioni del tuo team stanno calando, il morale sembra basso e non sai come invertire la tendenza.

Come leader, avrai letto innumerevoli libri sul management, ma mettere in pratica quei concetti? È tutta un'altra storia.

Ti trovi ad affrontare ciò con cui molti dirigenti lottano quotidianamente: il divario tra la conoscenza dei principi di leadership e la loro applicazione pratica. È qui che il coaching esecutivo fa davvero la differenza.

Il coaching esecutivo ti affianca a una guida esperta che ti aiuta a dare forma al tuo stile di leadership e a definire obiettivi chiari.

Analizziamo insieme cos'è il coaching esecutivo, come funziona e quali sono i vantaggi concreti che offre. Condivideremo esempi reali, consigli pratici e strategie comprovate per aiutarti a decidere se il coaching esecutivo è la soluzione giusta per te.

Rispetto alla formazione tradizionale, il coaching esecutivo è altamente personalizzato e incentrato sull'azione. Un coach esecutivo lavora direttamente con te per individuare con precisione ciò che ti sta frenando e sviluppare strategie per aiutarti a superare questi ostacoli.

🧠 Curiosità: Graham Alexander è stato un pioniere dell'executive coaching, introducendo i concetti di Inner Game di Timothy Gallwey nel mondo aziendale. In seguito ha collaborato con Sir John Whitmore per sviluppare il modello di coaching GROW, oggi il framework di coaching più riconosciuto al mondo. Soprannominato "super coach", ha fatto da mentore ad amministratori delegati di alto livello ed è autore di Tales from the Top e Supercoaching, due libri imperdibili per gli appassionati di leadership. 🚀