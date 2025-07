Grok IA vs DeepSeek: quale LLM è migliore?

Hai attività da automatizzare, informazioni da raccogliere e zero tempo per testare tutti gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) che promettono di fare tutto. Un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) scadente è frustrante e diventa rapidamente un collo di bottiglia.

Quando le opzioni sono Grok IA e DeepSeek, è facile perdersi negli elenchi di funzionalità/funzioni senza trovare risposte chiare.

Quale vale il tuo tempo e la tua fiducia? Ecco una panoramica dei modelli che risolvono problemi reali come ragionamento, automazione e integrazione. Inoltre, non perdere il bonus alla fine, che ti dà accesso a più LLM in uno (sì, è ClickUp )! 😉

Grok IA vs. DeepSeek in sintesi

Criteri Grok IA DeepSeek Bonus: ClickUp IA IA Sviluppatore xAI (il team IA di Elon Musk) DeepSeek (azienda cinese di IA) ClickUp (che sfrutta i modelli GPT di OpenAI) Accedi al modello A pagamento, closed-source (è richiesta una sottoscrizione premium) con una versione freemium Gratis, open source Proprietario; integrato nella piattaforma ClickUp come funzionalità aggiuntiva (ClickUp AI) Architettura Mixture-of-Experts (MoE) Mixture-of-Experts (MoE) Basato su GPT-4 (OpenAI LLM tramite integrazione API) Dimensione del modello Non divulgato, estremamente ampio 671 miliardi di parametri totali, 37 miliardi attivi per token Allineato all'architettura di GPT-4 (~175 miliardi di parametri) Dati di addestramento Dati in tempo reale provenienti da X e dati sintetici 14. 8 trilioni di token e funzionalità multilingue Ereditato dal set di dati di GPT-4 + apprende dalla tua area di lavoro come IA sensibile al contesto Finestra contestuale Fino a 128.000 token Fino a 128.000 token Fino a 128.000 token Capacità di ragionamento Eccelle nel ragionamento passo dopo passo con strumenti come "DeepSearch" e "Big Brain Mode" Ottimo nell'elaborazione della catena di pensieri, ma meno naturale nella formulazione delle frasi Elevata: supporta la sintesi, l'estrazione di elementi di azione e suggerimenti intelligenti in tutte le attività Scrittura creativa Risposte coinvolgenti e simili a quelle umane; ideale per lo storytelling Buone prestazioni, ma meno coinvolgente rispetto a Grok Potente e versatile: può generare schemi per blog, idee per brainstorming e scrivere contenuti su misura per i diversi ruoli Competenza nella codifica Supera DeepSeek nelle attività di codifica e genera un codice meglio strutturato Capacità di codifica adeguata, ma inferiore a Grok Può aiutare con la documentazione e la generazione di codice leggero, ma non sostituisce completamente un IDE Utilità nel mondo reale Trasparenza superiore e tono colloquiale, ideale per ambiti tecnici e attività reali Efficiente nei campi STEM come la matematica e la codifica, con particolare attenzione alla precisione Perfettamente integrato nella tua area di lavoro per l'utilizzo in documenti, attività, commenti e riepiloghi nei flussi di lavoro

Che cos'è Grok IA?

via Grok

Grok IA è un chatbot IA conversazionale sviluppato da xIA. Basato sul modello linguistico Grok-1, dispone di 33 miliardi di parametri e fornisce informazioni in tempo reale accedendo ai dati dal web e da X (precedentemente Twitter).

La piattaforma è nota per la sua personalità spiritosa e ribelle, in grado di rispondere a domande che altri chatbot potrebbero evitare. Combina umorismo, sarcasmo e capacità avanzate di risoluzione dei problemi per offrire interazioni intuitive e coinvolgenti.

È anche multimodale, il che significa che può gestire sia testo che immagini, come generare codice da screenshot o scomporre immagini.

🧠 Curiosità: il design di Grok 3 si ispira ad IA immaginarie come Deep Thought di Guida galattica per autostoppisti e JARVIS di Iron Man, con l'obiettivo di ottenere un mix di arguzia e utilità pratica che non si trova comunemente in altri modelli.

Funzionalità/funzioni di Grok IA

Grok IA è progettato per gli utenti che desiderano risposte rapide e in tempo reale con un tocco di personalità. Ecco perché dovresti provare Grok IA. 👇

Funzionalità/funzione n. 1: tecnologia DeepSearch

Chiedi a Grok di fornirti aggiornamenti in tempo reale sulle notizie

Quando un semplice riepilogo/riassunto non è sufficiente, entra in gioco DeepSearch di Grok. Combina input in tempo reale provenienti da X con più fonti online per generare risposte dettagliate che coprono più angolazioni.

La trasparenza di Grok lo contraddistingue. Descrive chiaramente da dove provengono le informazioni e come sono state formulate le conclusioni. Ricercatori, analisti e studenti traggono vantaggio da questo livello di tracciabilità in modi che modelli più opachi non sono in grado di fornire.

Funzionalità/funzione n. 2: ragionamento avanzato e risoluzione dei problemi

Ottieni ragionamenti e analisi solidi per diversi casi d'uso utilizzando Grok IA

Grok 3 ha forti capacità di ragionamento grazie all'apprendimento per rinforzo e a una finestra contestuale enorme che può arrivare fino a un milione di token.

È in grado di elaborare e conservare grandi volumi di informazioni, rendendolo efficace per risolvere problemi matematici complessi, comprendere documenti lunghi o seguire prompt multi-passaggio ricchi di sfumature. Nei benchmark accademici e tecnici, Grok offre prestazioni pari a quelle dei modelli leader nel campo della logica e della risoluzione dei problemi.

Funzionalità/funzione n. 3: Confronto dei codici e assistente per la densità delle parole chiave

Analizza la densità delle parole chiave per un SEO efficace con Grok

Per gli ingegneri e i team di sviluppo, Grok offre strumenti di confronto del codice in linea. Questi strumenti consentono di identificare rapidamente le differenze tra file, versioni o repository, ideali per rivedere le richieste pull o monitorare le iterazioni di correzione dei bug. Consente di risparmiare minuti su ogni build, che si sommano rapidamente.

Grok offre uno strumento di densità delle parole chiave integrato nella sua interfaccia per i professionisti del marketing, gli autori di contenuti e i professionisti dell'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO). Aiuta gli utenti ad analizzare e confrontare la frequenza delle parole chiave nei documenti o nelle pagine web, rendendo più facile mettere a punto i contenuti per una migliore visibilità nella ricerca senza bisogno di uno strumento SEO esterno.

Prezzi di Grok IA

Free

Prezzi personalizzati

Che cos'è DeepSeek?

via DeepSeek

DeepSeek è una piattaforma basata sull'IA specializzata in analisi avanzata dei dati, potenti capacità di ragionamento ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Sfrutta LLM open source per eseguire attività complesse come la codifica, il ragionamento matematico, la creazione di contenuti e il supporto clienti.

La piattaforma è costruita su un'architettura intelligente che include Mixture-of-Experts (MoE) e Multi-head Latent Attention (MLA), il che significa che funziona in modo efficiente senza consumare molta potenza di calcolo. Quindi, se cerchi prestazioni senza costi hardware elevati, DeepSeek è un valido concorrente.

🔍 Lo sapevate? DeepSeek è stato sviluppato da un team con sede a Shanghai ed è diventato rapidamente la risposta cinese ai modelli in stile GPT. È possibile utilizzare lo strumento di IA sia per uso accademico che commerciale, il che è molto importante per gli sviluppatori alla ricerca di un'IA accessibile ma potente.

Funzionalità/funzioni di DeepSeek

DeepSeek è progettato per garantire precisione, logica complessa e comprensione approfondita. Sei curioso di scoprire come le sue funzionalità/funzioni possono risolvere le sfide dell'IA? Cerchiamo di capirlo meglio. ⚓

Funzionalità/funzione n. 1: architettura basata sul ragionamento

Comprendi il perché e il come di ogni risposta che ottieni da DeepSeek

Modelli come DeepSeek R1 e DeepSeek V3 sono progettati per il ragionamento logico e l'analisi contestuale. A differenza dei sistemi IA tradizionali, spiegano come si giunge alle conclusioni, offrendo la trasparenza necessaria per prendere decisioni migliori.

Che si tratti di risolvere un problema matematico, identificare anomalie nei dati finanziari o decodificare modelli nei rapporti sanitari, ti guida attraverso il "perché"

Ottieni un'analisi dettagliata per risolvere problemi complessi utilizzando DeepSeek

Ciò che distingue DeepSeek è il suo livello di interpretabilità. Invece di prendere decisioni in una scatola nera, spiega visivamente quali punti dati hanno influenzato la sua risposta e ti guida attraverso il suo processo di ragionamento. Ciò è particolarmente utile in settori ad alto rischio come le forze dell'ordine, le assunzioni o gli audit normativi, dove comprendere il motivo alla base di una decisione è importante quanto la decisione stessa.

Inoltre, è alimentato dall'apprendimento rinforzato dal feedback umano (RLHF) e da algoritmi avanzati di apprendimento non supervisionato. Ciò significa che questa alternativa a Grok IA migliora continuamente senza aggiornamenti manuali, rendendola altamente autonoma ed efficiente per applicazioni in tempo reale come la valutazione dei rischi.

Funzionalità/funzione n. 3: Accessibilità open source

Accedi ai modelli open source di DeepSeek risparmiando energia

Per i team che desiderano flessibilità, DeepSeek offre modelli open source. È possibile personalizzarli, svilupparli e scalarli senza vincoli di fornitura. È un ottimo modo per integrare l'IA avanzata nel flusso di lavoro senza rinunciare al controllo.

Inoltre, consuma meno energia senza compromettere le prestazioni, il che è ottimo per le startup e i team più piccoli che desiderano un'IA potente senza spendere una fortuna in infrastrutture.

Prezzi DeepSeek

Free

Prezzi personalizzati

Grok IA vs DeepSeek: confronto delle funzionalità/funzioni

Grok IA è progettato per fornire intuizioni rapide e conversazionali, mentre DeepSeek si concentra sull'analisi multimodale. Pensa a Grok come al tuo copilota dal pensiero rapido e a DeepSeek come all'analista che spiega il perché dei dati.

Confrontiamo ora le prestazioni di questi modelli:

Funzionalità/funzione n. 1: Usabilità

Partiamo dalle basi: come ogni strumento gestisce l'uso quotidiano e qual è l'esperienza complessiva dal momento in cui si accede.

Grok IA

In termini di accessibilità, Grok è il più accessibile dei due. È disponibile sul web, iOS, Android e persino in modo nativo su X, il che gli conferisce un'ampia presenza. Ciò che lo distingue, tuttavia, è il suo stile conversazionale. Usarlo è come parlare con qualcuno intelligente che sa come spiegare le cose in un linguaggio semplice.

DeepSeek

D'altra parte, DeepSeek è ottimo per i professionisti tecnici. È capace, ma è più orientato alla risoluzione analitica dei problemi e manca del calore quotidiano di Grok.

DeepSeek non ti confonderà, ma potresti non sentirti così coinvolto.

🏆 Vincitore: Grok per il suo approccio più intuitivo, soprattutto per gli utenti non esperti.

🧠 Curiosità: le risposte di Grok possono essere imprevedibili e non filtrate (infatti, i primi tester dicono che sembra "l'IA che dice ad alta voce ciò che non si dice"). Questo è sia il suo fascino che il suo avviso.

Funzionalità/funzione n. 2: applicazioni industriali

Ora vediamo come ciascuno strumento si adatta ai casi d'uso reali in diversi settori e team.

Grok IA

Grok è stato chiaramente progettato pensando alle persone che desiderano un assistente intelligente e spiritoso in grado di aiutarle con il codice, generare idee e tenerle informate in tempo reale. Questa alternativa all'IA DeepSeek è più un compagno personale che un motore di backend che alimenta il tuo lavoro.

DeepSeek

Nel frattempo, DeepSeek è ideale per un'ampia gamma di casi d'uso professionali in tutti i settori. Sta già facendo scalpore nel settore sanitario per la diagnostica, in quello finanziario per il rilevamento delle frodi e le previsioni di mercato e in quello retail per l'ottimizzazione della catena di fornitura e del comportamento dei clienti. Il suo punto di forza risiede nell'integrazione, nell'automazione e nella precisione su larga scala.

🏆 Vincitore: DeepSeek per il suo approccio incentrato sul business che lo rende pronto per l'uso nel settore.

🧠 Curiosità: Molto prima di Grok IA e DeepSeek, artisti e ricercatori utilizzavano sistemi basati su regole per generare immagini. Uno dei primi pionieri, Harold Cohen, creò un programma di IA chiamato AARON che realizzava arte astratta decenni prima che l'arte IA diventasse di moda.

Funzionalità/funzione n. 3: Capacità multilingue

Successivamente, esamineremo come ciascuno strumento supporta la diversità linguistica, in particolare quando si lavora con team, regioni o un pubblico globale.

Grok IA

Grok supporta un ampio intervallo di lingue sia per il testo che per il codice, consentendogli di partecipare a conversazioni, fornire traduzioni e comprendere prompt ricchi di sfumature in tutto, dall'inglese allo spagnolo, dal coreano all'hindi. Mantiene persino intatto il suo spirito in tutte le lingue, il che non è un'impresa da poco.

DeepSeek

DeepSeek offre anche un'impressionante assistenza multilingue su misura per casi d'uso tecnici e analitici. È in grado di estrarre, elaborare e riepilogare/riassumere con precisione informazioni da documenti scritti in diverse lingue.

Ciò che lo distingue è la sua capacità di gestire il linguaggio tecnico e il gergo in contesti linguistici diversi, una caratteristica essenziale per i team globali che lavorano nella ricerca o in ambienti con un elevato volume di dati.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Grok eccelle nel multilinguismo conversazionale, mentre DeepSeek è leader nella comprensione tecnica multilingue.

🔍 Lo sapevate? Il rapporto 2024 State of AI rivela che il valore aziendale delle società di IA ha raggiunto l'impressionante cifra di 9 trilioni di dollari, trainato da un mercato rialzista per l'esposizione all'IA tra le società quotate in borsa.

Grok IA vs DeepSeek su Reddit

Abbiamo fatto quello che qualsiasi appassionato di tecnologia avrebbe fatto per andare oltre le chiacchiere di marketing: abbiamo setacciato Reddit. La piattaforma è piena di opinioni non filtrate di tester occasionali e utenti esperti. Abbiamo setacciato i thread su Grok IA vs. DeepSeek per vedere come ogni modello si comporta nel mondo reale, ed ecco cosa ne pensa la community. 💁

I fan di Grok IA non hanno lesinato elogi, apprezzando la sua capacità di citare riferimenti, ricontrollare la sua accuratezza e fornire assistenza multilingue.

Ho utilizzato Grok 3 così tanto per la sua efficienza e la sua funzione di ricerca approfondita che ho cancellato ChatGPT. È una vera forza, ricerca e indicizza rapidamente le informazioni su siti web governativi e scientifici, riviste scientifiche e simili! Grok 3 fornisce riferimenti eccellenti e verifica autonomamente la propria accuratezza...

Ho utilizzato Grok 3 così tanto per la sua efficienza e la sua funzione di ricerca approfondita che ho cancellato ChatGPT. È una vera forza, ricerca e indicizza rapidamente le informazioni su siti web governativi e scientifici, riviste scientifiche e simili! Grok 3 fornisce riferimenti eccellenti e verifica autonomamente la propria accuratezza...

Ecco cosa ne pensa un altro utente di Reddit:

Una cosa che molti qui dimenticano è che il multilinguismo è molto importante anche per gran parte del mondo. DeepSeek può anche essere buono, ma rispetto anche al vecchio Gemini flash, è una vera schifezza per lingue come il francese. A prima vista può sembrare "accettabile", ma poi si notano errori di genere su alcuni oggetti, ecc. che lo rendono inutilizzabile.

Una cosa che molti qui dimenticano è che il multilinguismo è molto importante anche per gran parte del mondo. DeepSeek può anche essere buono, ma rispetto anche al vecchio Gemini flash, è una vera schifezza per lingue come il francese. A prima vista può sembrare "accettabile", ma poi si notano errori di genere su alcuni oggetti, ecc. che lo rendono inutilizzabile.

D'altra parte, gli utenti di DeepSeek lo hanno ritenuto superiore per il ragionamento e la profondità linguistica.

*Se provi a scrivere in cinese, specialmente nello stile della letteratura cinese antica, R1 surclassa tutti gli altri modelli. Ti sembrerà quasi di essere uno scrittore professionista (e romantico, con senso dell'umorismo) umano

*Se provi a scrivere in cinese, specialmente nello stile della letteratura cinese antica, R1 surclassa tutti gli altri modelli. Ti sembrerà quasi di essere uno scrittore professionista (e romantico, con senso dell'umorismo) umano

Ecco cosa hanno detto altri utenti di Reddit su DeepSeek:

Sì, l'ho testato sui puzzle logici, utilizzando o1 per controllare il suo lavoro, ma continuavo ad accusarlo di sbagliare quando invece non era così... perché o1 era effettivamente sbagliato, mentre DeepSeek era corretto. DeepSeek ha ribadito che o1 era sbagliato, quindi ho spiegato la logica a o1, che ha ammesso di aver sbagliato e di aver fallito...

Sì, l'ho testato sui puzzle logici, utilizzando o1 per controllare il suo lavoro, ma continuavo ad accusarlo di sbagliare quando invece non era così... perché o1 era effettivamente sbagliato, mentre DeepSeek era corretto. DeepSeek ha ribadito che o1 era sbagliato, quindi ho spiegato la logica a o1, che ha ammesso di aver sbagliato e di aver fallito...

Il verdetto? Entrambi i modelli hanno dei punti di forza, quindi è meglio provarli di persona piuttosto che affidarsi esclusivamente a opinioni isolate.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Grok AI e DeepSeek

Non sei convinto né di Grok né di DeepSeek? Ti capiamo. Sebbene entrambi i modelli abbiano i loro punti di forza, sono stati sviluppati pensando a casi d'uso specifici, come la ricerca, il ragionamento e la profondità linguistica.

Ma cosa succede se hai bisogno di qualcosa di più pratico? Uno strumento di project management basato sull'IA che ti aiuti davvero a gestire il lavoro, automatizzare le attività e rimanere organizzato senza bisogno di un ingegnere di prompt professionale?

È qui che entra in gioco ClickUp per salvare la situazione. 💪

È l'app che offre tutto ciò che serve per lavorare, combinando project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Scopri perché devi scegliere l'opzione C(lickUp)! 🧰

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Siamo onesti: gli strumenti di IA sono ovunque, ma pochissimi semplificano il lavoro. ClickUp Brain ribalta la situazione. È integrato nella tua piattaforma di produttività, progettato per pensare, agire e adattarsi in base al modo in cui lavora il tuo team.

Cerca informazioni rilevanti in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

Ecco alcune delle principali funzionalità/funzioni di ClickUp Brain e alcuni casi d'uso:

Sommerso da informazioni sparse?

AI Knowledge Manager interviene come memoria organizzativa. Non è necessario scavare in cartelle isolate o cercare manualmente nei thread delle email per trovare quella decisione specifica presa in discussioni passate. Chiedete a Brain e in pochi secondi estrarrà i dati rilevanti da attività, documenti o progetti. Quando state gestendo più flussi di lavoro e avete bisogno di una risposta giusta in fretta, la risposta è già lì.

A differenza di Grok, che eccelle nella ricerca di informazioni pubbliche in tempo reale, o DeepSeek, che brilla nel ragionamento, ClickUp Brain estrae il contesto dalla tua area di lavoro, non dal web aperto.

📌 Esempio: supponiamo che tu sia un ricercatore di IA che sta preparando un aggiornamento per gli stakeholder. Digiti "Quali sono stati i punti chiave della valutazione del modello Transformer di febbraio?" Brain visualizzerà immediatamente i punti salienti di un documento della riunione, un thread di commenti correlati da un'attività e un grafico dall'aggiornamento settimanale dello stato, il tutto in un solo colpo.

Affidati all'AI Project Manager di ClickUp Brain per ottenere riepiloghi/riassunti istantanei dei progetti

Stai ancora scrivendo gli aggiornamenti manualmente o cambiando scheda per i report sullo stato di avanzamento?

L'AI Project Manager se ne occupa per te. Genera standup, crea attività secondarie dalle tue attività e dalle descrizioni delle attività e persino riepiloga/riassume l'attività in tempo reale senza che tu debba aprire una singola scheda. È progettato per l'azione, non solo per la conversazione.

Riepiloga/riassumi gli aggiornamenti dei progetti e scrivi standup personali con ClickUp Brain

Mentre Grok e DeepSeek possono generare riepiloghi/riassunti se richiesto, ClickUp Brain automatizza questa operazione all'interno del flusso di lavoro.

📌 Esempio: sei un PM senior che gestisce un team di 10 ingegneri che lavorano su una nuova API. Prima della riunione mattutina, l'app IA genera automaticamente un riepilogo che dice: "3 attività completate, due bloccate a causa di endpoint mancanti, test di backend ritardati di 1 giorno. " Non hai scritto una parola né hai dovuto sollecitare nessuno per avere aggiornamenti: l'app ha semplicemente estratto le informazioni necessarie da ClickUp.

Passa da un LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

Ti piacerebbe poter usare ChatGPT e Claude senza dover cambiare strumento? ClickUp Brain non ti vincola a un unico LLM. Ti consente di accedere a modelli esterni direttamente dalla piattaforma, senza dover attivare/disattivare schede o perdere il contesto.

📌 Esempio: Stai finalizzando una proposta di finanziamento per la tua startup nel campo dell'IA. Utilizzi ClickUp Brain per riepilogare/riassumere i risultati delle ricerche del tuo team, quindi utilizzi ChatGPT per riscrivere l'abstract per un pubblico di investitori non tecnici. Successivamente, ricontrolli le dimensioni del tuo mercato con Claude. Una sola parola: perfetto.

ClickUp's One Up #2: Agenti automatici ClickUp

Grok e DeepSeek sono impressionanti nella ricerca, nel codice e nel ragionamento, ma non effettuano aggiornamenti o modifiche alle attività nel tuo strumento di project management. Gli agenti di ClickUp sì.

Gli agenti Autopilot intelligenti di ClickUp per elenchi, cartelle, spazi e chat agiscono come colleghi digitali, riepilogando/riassumendo in modo proattivo le attività, pubblicando standup giornalieri/settimanali, estraendo elementi di azione e persino rispondendo alle query nei canali condivisi, il tutto senza prompt manuali.

💡 Suggerimento: puoi attivare agenti già pronti (ad es. Rapporto giornaliero, Rapporto settimanale, Team StandUp) con pochi clic o progettare bot personalizzati basati su regole e senza codice, su misura per i tuoi flussi di lavoro. Aggiungi un agente ClickUp AI ai tuoi flussi di lavoro quotidiani per renderli più veloci

A differenza degli strumenti autonomi, gli agenti di ClickUp non solo comprendono e rispondono, ma inviano anche aggiornamenti, gestiscono attività, generano report e automatizzano passaggi chiave, offrendo ai team un assistente IA integrato e senza soluzione di continuità che collabora con loro per portare a termine il lavoro.

Scopri come configurarli in questa utile guida:

ClickUp's One Up #3: Documenti ClickUp

Crea un database di documenti centralizzato con ClickUp Docs

Gestire un documento di progetto su Documenti Google, Slack e Notion richiede più lavoro del dovuto.

I documenti di ClickUp cambiano tutto questo. Completamente integrati nel resto dell'area di lavoro, i documenti creano un ecosistema centralizzato in cui le note di ricerca, le attività e i piani di progetto non solo coesistono, ma interagiscono con il lavoro.

Puoi incorporare liste di controllo con date di scadenza, inserire aggiornamenti delle attività in tempo reale, collegare intere bacheche e persino estrarre dati in tempo reale per aggiornare i documenti da altre parti della tua area di lavoro.

📌 Esempio: sei un ricercatore di IA che sta pianificando uno sprint di messa a punto per un LLM multilingue. Redigi un documento che delinea le priorità linguistiche e i casi di test. All'interno dello stesso documento, incorpori una lista di controllo per il tuo team linguistico, colleghi le attività assegnate agli annotatori e aggiungi una vista Bacheca in tempo reale che mostra lo stato di avanzamento in tutte le impostazioni locali.

Crea contenuti su misura per diversi casi d'uso con AI Writer for Work di ClickUp Brain

Se stai redigendo una relazione di ricerca, scrivendo le specifiche di un prodotto, pianificando una campagna o scrivendo qualsiasi altra cosa, AI Writer for Work è qui per aiutarti. Genera contenuti su misura per il tuo ruolo e la fase del progetto: descrizioni di prodotti con contesto tecnico, riepiloghi/riassunti di esperimenti in un inglese semplice o testi di marketing per il tuo lancio successivo.

E no, non serve solo a rendere grammaticalmente corretto il tuo testo: capisce le esigenze del tuo team. Non stai dando prompt a un chatbot nel vuoto, stai co-creando contenuti con un'IA che vede il quadro generale della tua area di lavoro.

📮 Approfondimento ClickUp: La maggior parte dei team utilizza già l'IA in qualche forma. Nel nostro sondaggio, l'88% ha dichiarato di interagire regolarmente con l'IA e oltre la metà la utilizza più volte al giorno. Tuttavia, solo il 12% sta sfruttando le funzionalità di IA all'interno degli strumenti con cui lavora quotidianamente. D'altro canto, il 62% propende per strumenti come ChatGPT e Claude. Questo divario è probabilmente dovuto a vantaggi poco chiari, preoccupazioni relative alla sicurezza o semplicemente alla mancata conoscenza delle funzionalità integrate. ClickUp semplifica questa connessione. Puoi riepilogare/riassumere gli aggiornamenti, redigere contenuti e creare automazioni personalizzate utilizzando il linguaggio naturale, il tutto all'interno della stessa piattaforma in cui si trova già il tuo lavoro.

ClickUp's One Up #4: Project management automatizzato

Mentre Grok e DeepSeek eccellono in aree come la conversazione naturale, ClickUp si distingue dove conta davvero per i professionisti esperti di tecnologia: l'esecuzione.

Il suo centro di comando per il project management completamente integrato è perfetto per creare, assegnare, automatizzare e svolgere effettivamente il lavoro. Il software di project management ClickUp ti aiuta a fare tutto, dalla creazione di una roadmap di prodotto e la gestione di complessi sprint di ricerca alla sincronizzazione di team interfunzionali.

Le sue capacità di automazione, la collaborazione in tempo reale e l'assistente IA nativo ti aiutano a muoverti più velocemente con meno strumenti e zero congetture.

Scopriamo le funzionalità/funzioni che lo rendono speciale. 👀

Chat ClickUp

Collabora con il tuo team in tempo reale utilizzando ClickUp Chat

Il tuo team chat è pieno di idee, decisioni e passaggi successivi su diverse piattaforme. Gli aggiornamenti importanti vengono sepolti, le attività vengono dimenticate e finisci per passare più tempo a cercare il contesto che a portare avanti il lavoro.

Entra nella chat di ClickUp. A differenza di Grok, che può parlare, e DeepSeek, che può analizzare, ClickUp mette in azione entrambi. Integra la comunicazione in tempo reale all'interno del tuo strumento di project management, così puoi trasformare i messaggi in attività all'istante, collegare le discussioni direttamente ai progetti e ottenere riepiloghi generati dall'IA delle riunioni e delle conversazioni perse.

Immagina di discutere una nuova funzionalità/funzione in chat, cliccare una volta per creare l'attività, assegnarle una priorità e collegarla allo sprint di sviluppo senza mai uscire dalla conversazione.

Automazioni ClickUp

Se gestisci più progetti con una dozzina di parti in movimento: aggiornamenti di stato, promemoria, attività ricorrenti e priorità in evoluzione. È troppo lavoro manuale, anche con strumenti di IA dotati di capacità di ragionamento avanzate.

Automatizza il lavoro di routine e libera ore ogni settimana con le automazioni di ClickUp

ClickUp Automations eccelle in questo campo, aiutandoti ad automatizzare le attività ripetitive. Ad esempio, quando la priorità di un'attività relativa a una funzionalità viene contrassegnata come "Alta", la piattaforma la sposta automaticamente in cima al backlog dello sprint, avvisa i lead engineer e la tagga per la revisione QA.

Hai bisogno di programmare una chiamata di revisione ricorrente ogni venerdì alle 10:00? Terminato, automaticamente. Si tratta di un'orchestrazione del flusso di lavoro che non richiede alcun intervento e si adatta alle tue esigenze mentre tu ti concentri su ciò che conta.

E se non vuoi creare automazioni da zero, ClickUp Brain ti semplifica ulteriormente il lavoro. Basta digitare un prompt in linguaggio naturale come "Crea un'automazione per assegnare tutte le attività urgenti al capo sviluppatore" e lasciare che l'IA lo configuri per te.

È ovvio: scegli ClickUp!

Sebbene Grok e DeepSeek offrano notevoli vantaggi in termini di IA, la domanda rimane: quale dei due ti aiuta davvero a fare di più?

Se desideri semplicemente chattare con un LLM o ottenere dei riepiloghi, entrambi gli strumenti possono fare al caso tuo. Ma se vuoi davvero applicare l'IA a flussi di lavoro reali, gestendo progetti, automatizzando attività, coordinando il tuo team e mantenendo tutto allineato in un unico posto, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è in una categoria a sé stante.

Combina comunicazioni intelligenti tra i team, gestione delle attività, automazione IA e integrazioni profonde in un'unica piattaforma chiara e potente.

Allora, cosa aspetti? Registrati gratis a ClickUp oggi stesso! ✅