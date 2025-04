Modelli di organizzazione grafica gratis per mappare e pianificare meglio le idee

Hai mai avuto la sensazione che il tuo cervello stia correndo una maratona senza una linea del traguardo in vista?

Idee, scadenze, elenchi di cose da fare: tutto si mescola fino a quando diventa impossibile concentrarsi. Questo perché le nostre menti non sono state progettate per immagazzinare infinite informazioni, ma per elaborarle.

È qui che entrano in gioco gli organizzatori grafici. Gli organizzatori grafici aiutano a stabilire le priorità delle attività, a rispettare le scadenze e a strutturare i progetti.

La parte migliore? Non devi crearli da zero. Abbiamo raccolto i migliori modelli di organizzatori grafici gratis per aiutarti a organizzarti e rimanere in carreggiata, senza stress.

Cosa sono i modelli di organizzatori grafici?

Tutti conosciamo la canzone "Hey Jude" dei Beatles, vero? Ecco un diagramma di flusso (nella foto sotto) che scompone l'intera canzone in meno di 50 parole.

tramite Quora

Questa è la magia dei modelli di progettazione grafica: prendono idee complesse, come i testi delle canzoni, eventi storici o idee nate dal brainstorming, e le strutturano visivamente in modo che abbiano un senso.

Ecco cosa fanno: ✅ Aiutano gli utenti a organizzare pensieri, idee, nuove parole e pensiero critico in modo strutturato. Gli studenti con difficoltà di apprendimento li trovano particolarmente utili ✅ Sono disponibili nelle seguenti categorie: diagrammi di Venn, mappe mentali, diagrammi di flusso e grafici a tre colonne, che forniscono una struttura chiara ✅ Questi strumenti visivi evidenziano dettagli chiave, relazioni e dettagli di supporto tra i concetti

i 18 migliori modelli di organizzatori grafici

Ecco 18 modelli di organizzatori grafici, ciascuno progettato per uno scopo specifico, che si tratti di risolvere problemi, pianificare ricerche o organizzare dettagli chiave.

1. Modello ClickUp per lavagna online con mappe mentali

Ottieni il modello gratis Personalizza il tuo processo di pensiero in modo intuitivo utilizzando il modello per lavagna online Mappa mentale di ClickUp

Il modello per lavagna online Mappe mentali di ClickUp è uno strumento visivo progettato per aiutare gli utenti a organizzare le idee. Supponiamo che tu stia affrontando un nuovo concetto; questo modello lo rende facile con un sistema di sottocategorie pronto all'uso che ti permette di iniziare in pochi secondi.

Se stai cercando un modello di organizzatore grafico gratis per semplificare i tuoi pensieri e scomporre un'idea principale, questo è una scelta solida abbinata alla funzionalità/funzione integrata Mappe mentali di ClickUp!

✨ Ideale per: Studenti, educatori e project manager per fare brainstorming e organizzare visivamente le idee.

📖 Leggi anche: Esempi di mappe mentali strabilianti

2. Modello ClickUp per mappare i progetti

Ottieni il modello gratis Individua tempestivamente gli ostacoli, dai priorità alle attività e gestisci progetti complessi con l'aiuto del modello di mappatura del progetto di ClickUp

*solo il 34% delle organizzazioni completa i progetti nel rispetto del budget, per lo più o sempre. Ma per quanto riguarda il resto? Hanno bisogno di un modello per mappare i progetti per evitare che le cose vadano fuori controllo.

Il modello ClickUp per la mappatura dei progetti ti aiuta a pianificare, monitorare e visualizzare gli obiettivi dall'inizio alla fine, tutto in un unico posto.

Con gli stati, i campi e le visualizzazioni personalizzati, è possibile individuare tempestivamente gli ostacoli, stabilire le priorità delle attività e semplificare i flussi di lavoro. Questo lo rende uno strumento ideale per studenti, docenti e professionisti che gestiscono progetti complessi, progetti di scrittura strutturata o piani di ricerca.

✨ Ideale per: Team e manager per pianificare, monitorare e gestire progetti complessi.

🧩 Curiosità: gli Sticky Notes erano lo strumento originale per mappare i progetti. Prima degli strumenti digitali, i team spesso attaccavano i Post-it alle pareti e alle lavagne online per creare le roadmap dei progetti.

3. Modello di flusso utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Coinvolgi gli utenti e invogliarli a tornare con il modello di flusso utente di ClickUp

Un'esperienza utente fluida può fare la differenza per un prodotto. Sapevi che ogni dollaro investito in UX porta un ritorno di 100 dollari? Tuttavia, visualizzare e progettare un flusso utente senza gli strumenti giusti è un lavoro a metà terminato.

È qui che entra in gioco il modello di flusso utente di ClickUp. Questo modello grafico vuoto e gratis aiuta a identificare i punti critici e a creare un'esperienza utente intuitiva.

Con stati, campi e visualizzazioni personalizzati, è possibile mappare l'intero percorso dell'utente, monitorare le interazioni e perfezionare i processi per una migliore usabilità.

✨ Ideale per: Designer UX/UI e product manager per mappare le interazioni degli utenti.

4. Modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp

Ottieni il modello gratis Standardizza, documenta e ottimizza i flussi di lavoro con il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp

il 78% dei singoli collaboratori si sente sicuro nell'uso degli strumenti di gestione dei progetti e del lavoro, perché senza struttura i processi vanno in pezzi*. Per iniziare, il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp aiuta a progettare, gestire e visualizzare i flussi di lavoro senza sforzo.

Ora puoi gestire le operazioni aziendali, il project management visivo o i progetti di scrittura strutturata con gli organizzatori grafici stampabili.

✨ Ideale per: Analisti aziendali e responsabili delle operazioni per ottimizzare i processi.

💡 Suggerimento dell'esperto: Hai difficoltà a comunicare il feedback sul design? Il nostro articolo I migliori strumenti di feedback visivo per semplificare il feedback ti mostra i migliori strumenti per lasciare rapidamente commenti precisi e utilizzabili.

5. Modello di mappa del sito ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora la navigazione e assicurati che ogni pagina abbia uno scopo utilizzando il modello Sitemap di ClickUp

Chiunque sia coinvolto nella creazione di un sito web può dirti quanto sia importante una mappa del sito chiara. Ecco perché il modello di mappa del sito di ClickUp ti aiuta a pianificare, visualizzare e gestire tutte le pagine del sito web in un unico posto.

Una volta mappati, è possibile convertire gli oggetti della lavagna online in attività, semplificando il monitoraggio dello stato di avanzamento, dal brainstorming alla pubblicazione finale.

✨ Ideale per: Web designer e sviluppatori per pianificare e strutturare le pagine dei siti web.

🧩 Curiosità: Sapevi che Helvetica, uno dei font più popolari al mondo, è stato creato negli anni '50 da Max Miedinger? Il nome deriva dalla Svizzera e i designer lo adorano per il suo aspetto pulito, audace e moderno.

6. Modello di tabella di marcia ClickUp UX

Ottieni il modello gratis Ottimizza l'usabilità e aumenta la soddisfazione degli utenti implementando il modello ClickUp UX Roadmap

Una grande esperienza utente (UX) non avviene per caso. Sono necessari un'attenta pianificazione, iterazione e strategia. E poiché l'UX gioca un ruolo chiave nell'esito positivo di un prodotto, è necessario un modo strutturato per allineare i team, dare priorità alle idee e monitorare lo stato nel tempo.

È qui che entra in gioco il modello di tabella di marcia UX di ClickUp. Questo modello di organizzatore grafico gratis funziona come una bacheca delle idee: ti aiuta a visualizzare le attività cardine, a pianificare la ricerca sugli utenti e a mappare lo sviluppo delle funzionalità/funzioni.

✨ Ideale per: UX designer e team di prodotto per stabilire le priorità delle funzionalità/funzioni e monitorare lo stato del progetto.

7. Modello ClickUp per l'ideazione del design

Ottieni il modello gratis Categorizza le idee di design e monitora lo stato di avanzamento per promuovere le idee di design utilizzando il modello di ClickUp per l'ideazione di design

Per aiutarti a dare priorità all'ideazione del design e rimanere al passo con i tempi, il modello di ideazione del design di ClickUp funge da hub centralizzato per il brainstorming e l'organizzazione.

Questo modello di organizzatore grafico gratis consente ai team di collaborare in modo efficiente, monitorare le attività cardine e trasformare i concetti in realtà. Che tu stia lavorando a un nuovo prodotto, a un rebranding o al perfezionamento della UX, questo modello ti aiuterà a visualizzare il processo di ideazione dall'inizio alla fine.

✨ Ideale per: Designer e professionisti creativi per fare brainstorming e sviluppare idee innovative.

🧩 Curiosità: Vi siete mai chiesti da dove viene il termine "progettazione grafica"? Fu coniato dal designer di libri William Addison Dwiggins nel 1922, e lo usò per descrivere il suo intero processo di progettazione.

8. Modello grafico a T di ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta le scelte in modo efficace e vai avanti con fiducia con il modello di grafico a T di ClickUp

Diciamo che stai confrontando due progetti di prodotto: uno elegante e moderno, l'altro classico e funzionale. Come decidi quale dei due è il migliore? Invece di pensarci troppo, usa un grafico a T per analizzarli.

Il modello per grafico a T di ClickUp è un modello di organizzazione grafica gratis che ti aiuta a confrontare visivamente due opzioni affiancate. Ad esempio analizzando pro e contro, somiglianze e differenze o dettagli chiave

Con un grafico strutturato su due colonne, puoi organizzare rapidamente i pensieri, valutare i compromessi e ottenere chiarezza sul percorso migliore da seguire.

✨ Ideale per: Studenti e professionisti per confrontare e mettere a confronto facilmente le opzioni.

🧩 Curiosità: Sapevi che l'iconico logo Nike è stato disegnato da una studentessa di nome Carolyn Davidson nel 1971 per soli 35 dollari? Ma non preoccuparti, il suo contributo non è passato inosservato! Tre anni dopo la quotazione in borsa di Nike nel 1983, i dirigenti la hanno sorpresa con una festa e le hanno regalato un numero imprecisato di azioni Nike!

9. Modello per lavagna online ClickUp Pro e contro

Ottieni il modello gratis Mappare visivamente i compromessi per evitare errori costosi con il modello per lavagna online Pro e contro di ClickUp

Ogni decisione ha pro e contro, ma elencarli nella propria mente non è sempre efficace. Il 47% delle organizzazioni non ha accesso a KPI in tempo reale, il che rende ancora più difficile un processo decisionale strutturato.

Il modello per lavagna online Pro e contro di ClickUp è un modello gratis che si differenzia dagli altri organizzatori grafici perché ti aiuta a confrontare visivamente vantaggi e svantaggi, a dare priorità ai dettagli chiave e a fare scelte informate più velocemente.

Che si tratti di strategie aziendali, piani di progetto o funzionalità/funzioni di prodotto, questo strumento perfetto garantisce chiarezza e allineamento del team.

Inoltre, puoi sfruttare lo strumento di lavagna online di ClickUp per collaborare con il tuo team in tempo reale.

✨ Ideale per: Decisori e team per valutare chiaramente i compromessi.

💡Suggerimento professionale: i blocchi creativi sono fastidiosi. Come usare l'IA per il brainstorming rivela come l'IA può aiutarti a generare idee innovative e sbloccare i blocchi mentali. Prova questi trucchi per far fluire la tua creatività in pochissimo tempo!

10. Modello per lavagna online ClickUp Design Brief

Ottieni il modello gratis Organizza i concetti creativi e dai vita alle idee in modo efficace utilizzando il modello per lavagna online ClickUp Design Brief

Un buon design inizia con una direzione chiara, altrimenti si tratta solo di tirare a indovinare. Per essere sicuri di essere sulla strada giusta, usa il modello di lavagna online ClickUp Design Brief. Questo modello di organizzatore grafico gratis ti aiuta a delineare gli obiettivi del progetto, mappare il percorso di progettazione e identificare le aree di ottimizzazione.

Che si tratti di lanciare un progetto di branding, di riprogettare un sito web o di un packaging di prodotto, questo modello assicura che ogni stakeholder rimanga sulla stessa pagina.

✨ Ideale per: Designer e team di marketing per delineare gli obiettivi del progetto e la direzione creativa.

💡 Suggerimento da professionista: se non sei sicuro dei tuoi obiettivi, puoi utilizzare ClickUp Brain, il tuo assistente personale IA, per creare obiettivi personalizzati e collegarli alle attività per monitorare lo stato. ClickUp Brain studia tutte le informazioni disponibili nei database per suggerire risposte alle tue query.

📮 ClickUp Insight: I tuoi dipendenti sono alla ricerca di maggiori informazioni. Secondo una ricerca di ClickUp, i lavoratori della conoscenza inviano in genere circa 25 messaggi al giorno, alla ricerca di informazioni e contesto. Si perde molto tempo a scorrere, cercare e setacciare email e chat frammentate. 😱 E se esistesse una piattaforma più intelligente che connettesse attività, progetti, chat, email e persino IA in un unico posto? Beh, esiste: prova ClickUp!

11. Modello per lavagna online ClickUp Ideation

Ottieni il modello gratis Che tu stia pensando al tuo prossimo grande progetto o pianificando una ricerca, rendi il processo accessibile con il modello di lavagna online per l'ideazione di ClickUp

Il termine "brainstorming" è stato coniato da Alex Osborn, un dirigente pubblicitario, negli anni '40. Le regole originali di Osborn incoraggiavano le idee più folli, il maggior numero possibile, con l'idea che il filtraggio e il perfezionamento sarebbero venuti dopo.

La sfida inizia trasformandoli in piani attuabili, che sono quelli che hanno un impatto reale. Il modello per lavagna online ClickUp Ideation è un modello di organizzatore grafico gratis progettato per aiutare i team e i singoli a strutturare le idee.

Visualizzando i concetti, monitorando i dettagli chiave e favorendo la collaborazione, questo strumento incoraggia tecniche creative per la risoluzione dei problemi e garantisce che ogni idea riceva l'attenzione che merita.

✨ Ideale per: Team e singoli individui per fare brainstorming e dare priorità alle idee in modo efficiente.

💡Suggerimento: hai difficoltà a trovare nuove idee? Tecniche creative di brainstorming per trovare le idee migliori offre metodi unici per aumentare la creatività e risolvere i problemi più velocemente, perfetti per il tuo prossimo grande progetto!

12. Modello per il piano di comunicazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le informazioni e monitora il lavoro richiesto utilizzando il modello per il piano di comunicazione di ClickUp

Che tu stia coordinando una campagna di marketing, aggiornamenti interni del team o coinvolgimento degli stakeholder, il modello di piano di comunicazione ClickUp ti aiuta a visualizzare gli obiettivi, definire i messaggi chiave e mappare i canali di comunicazione.

Con sezioni dedicate al pubblico di riferimento, dettagli chiave e sequenze, questo modello gratis assicura messaggi efficaci e coerenti.

✨ Ideale per: Marketing e project management per organizzare strategie di messaggistica e di sensibilizzazione.

🧩 Curiosità: un tempo i piccioni venivano utilizzati per le comunicazioni a lunga distanza grazie alle loro incredibili capacità di orientamento. Persiani, Romani, Greci e Moghul li impiegavano tutti e nel XIX secolo venivano persino utilizzati per consegnare le quotazioni di borsa tra le città.

13. Modello di diagramma di Venn di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio dei concetti sovrapposti e comprensione delle relazioni tra i diversi elementi utilizzando il modello di diagramma di Venn di ClickUp

Hai mai avuto difficoltà a confrontare e contrapporre idee in modo sensato? I diagrammi di Venn risolvono questo problema organizzando visivamente e intuitivamente somiglianze e differenze. Il modello di diagramma di Venn di ClickUp è un modello di organizzazione grafica gratis che ti aiuta a:

✅ Identificare le relazioni tra i set di dati

✅ Monitoraggio dei dettagli chiave

✅ Analizza i modelli a colpo d'occhio

Che si tratti di analizzare i dati dei clienti, organizzare la ricerca o mappare le dipendenze dei progetti, crea organizzatori grafici che rendano i confronti complessi chiari e attuabili.

✨ Ideale per: Studenti e analisti per confrontare concetti e identificare relazioni.

📖 Leggi anche: Come usare l'IA per la progettazione grafica

14. Modello ClickUp per l'ordinamento delle schede

Ottieni il modello gratis Per i ricercatori che cercano di ottimizzare l'esperienza dell'utente, migliorare la navigazione dei contenuti con il modello di smistamento delle schede di ClickUp

Il modello ClickUp per l'ordinamento delle schede aiuta i team a condurre sessioni efficienti di ordinamento delle schede, a classificare le risposte degli utenti e ad analizzare i risultati per ottenere informazioni utili. È la tecnica ideale per gli sviluppatori che cercano di strutturare i menu di navigazione, i contenuti dei siti web e le categorie di prodotti in base al comportamento reale degli utenti.

Con stati, campi e visualizzazioni personalizzati, puoi organizzare i contenuti in modo logico, testare i modelli mentali degli utenti e perfezionare la tua architettura delle informazioni senza sforzo.

✨ Ideale per: Designer e ricercatori UX per ottimizzare la navigazione del sito web e l'organizzazione dei contenuti.

💡 Suggerimento da professionista: l'obiettivo è lavorare in modo più intelligente, non più duro. I migliori modelli gratuiti per il flusso di lavoro dei processi in Excel e ClickUp presentano modelli personalizzabili gratis per facilitare il flusso di lavoro e risparmiare tempo.

15. Modello storyboard ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che le attività siano ben definite ed eseguite in tempo con il modello Storyboard di ClickUp

Se c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo, è che i prodotti raramente si vendono da soli; sono sempre le storie che ci sono dietro a guidare le vendite. Il modello Storyboard di ClickUp è progettato per aiutare i team a scomporre le storie degli utenti. In questo modo, è possibile:

Questo modello di storyboard aiuta a dargli vita. Che tu stia mappando il percorso di un utente, grafici di sequenze di film o un concetto di design, un modello di storyboard assicura che le tue idee siano strutturate e organizzate visivamente.

✅ Monitoraggio dello stato

✅ Dare priorità ai dettagli chiave

✅ Visualizza i flussi di lavoro

✨ Ideale per: Scrittori e team di prodotto per mappare i percorsi degli utenti e le narrazioni visive.

📖 Leggi anche: I migliori software e strumenti di collaborazione per la progettazione grafica

16. Modello per lavagna online ClickUp

Ottieni il modello gratis Vuoi un modo flessibile per visualizzare e strutturare i progetti di scrittura? Usa il modello di lavagna online di ClickUp

A volte, il modo migliore per raccogliere idee o risolvere problemi complessi non è con le parole, ma con uno schizzo, un diagramma o uno scarabocchio veloce. Tuttavia, un modello strutturato può offrirti una maggiore produttività rispetto a una semplice lavagna da disegno.

Il modello per lavagna online di ClickUp è un modello di organizzazione grafica gratis che permette ai team di disegnare, abbozzare e schematizzare le proprie idee in tempo reale.

Inoltre, ClickUp è il miglior software di lavagna online per archiviare, modificare e perfezionare idee creative, collaborando senza sforzo con il tuo team.

✨ Ideale per: Designer e team creativi per disegnare, visualizzare e collaborare in tempo reale.

💡 Suggerimento da professionista: Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente? Tecniche di visualizzazione per raggiungere i tuoi obiettivi ti mostra come sfruttare il potere della visualizzazione per creare una chiara tabella di marcia verso un esito positivo e aumentare la tua produttività!

17. Modello per lavagna online ClickUp per wireframing

Ottieni il modello gratis Risolvi le sfide di progettazione utilizzando il modello di lavagna online per wireframing di ClickUp

Le esperienze utente migliori iniziano con solide strutture. Il modello per lavagna online ClickUp Wireframing fa un passo avanti nel concetto aiutando i team a delineare i flussi utente, semplificare la collaborazione sul posto di lavoro e creare layout intuitivi.

Questo progetto visivo aiuta i progettisti e gli sviluppatori a strutturare i layout prima di immergersi in progetti completi.

✨ Ideale per: Designer UX/UI per progettare flussi utente e creare layout intuitivi.

📖 Leggi anche: La guida definitiva al project management visivo

18. Modello ClickUp per mappe a bolle

Ottieni il modello gratis Sei sopraffatto da idee sparse? Struttura idee complesse con il modello Mappa a bolle di ClickUp

Una mappa a bolle è uno strumento visivo che aiuta a collegare le idee, evidenziare schemi e strutturare informazioni complesse in modo intuitivo. Il modello di mappa a bolle di ClickUp è un modello di organizzatore grafico gratis progettato per scomporre concetti complessi.

Questo, a sua volta, può aiutarti a fare brainstorming e a identificare le relazioni chiave tra i diversi componenti. Quindi, quando lavori a un progetto creativo o a una strategia aziendale, questo modello di brainstorming rende facile mappare i dettagli e individuare le opportunità.

✨ Ideale per: Educatori, strateghi e team per organizzare e collegare idee complesse.

Cosa rende un modello di organizzazione grafica efficace?

Un modello di organizzazione grafica è efficace quando semplifica le informazioni e rende l'apprendimento più coinvolgente. Ecco come individuare un buon modello:

Rappresentazione visiva : utilizza diagrammi, grafici e mappe per organizzare le informazioni in modo strutturato (esempi: grafici a quattro colonne, grafici KWL, grafici di contrasto)

Chiarezza e semplicità : mantiene i layout facili da seguire, con etichette chiare e connessioni tra dettagli e concetti chiave

Adattabilità : funziona per tutte le materie, dalla presa di appunti in storia alla risoluzione di problemi in matematica

Struttura logica : organizza i pensieri in modo efficace, tramite file di immagini, cerchi sovrapposti, grafici a tre colonne o diagrammi di Venn.

Facilita l'apprendimento: incoraggia gli studenti a fare brainstorming, a costruire il loro vocabolario parola per parola, a strutturare progetti di scrittura e ad analizzare le informazioni visivamente

Un clic (su) per splendidi progetti grafici

Come ha condiviso Will Helliwell, assistente capo dell'ingegneria presso Inform Communications Ltd:

Il project management è diventato molto più semplice tra tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo utilizzare un modello che solleva immediatamente tutti i ticket per noi. Non solo, ma a tutti vengono assegnate automaticamente le proprie attività, quindi non c'è confusione su chi dovrebbe fare quale parte del lavoro.

Che si tratti di organizzare attività, visualizzare i flussi degli utenti o pianificare la ricerca, ClickUp ha un modello per ogni scenario.

Dai campi personalizzabili e stati alle assegnazioni di attività automatizzate, i modelli di ClickUp facilitano i flussi di lavoro ed eliminano la confusione.

Iscriviti subito a ClickUp e fai il primo passaggio verso il riordino dei tuoi documenti, un clic alla volta!